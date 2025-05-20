De 11 bästa automatiserade AI-anteckningsverktygen 2025

Har du någonsin suttit i ett möte och frenetiskt skrivit anteckningar, bara för att missa viktig information eftersom du inte hann med? Den ständiga kampen mellan att delta aktivt och dokumentera gör att de flesta av oss får ofullständiga anteckningar och missade möjligheter.

Introducera automatiserade AI-anteckningsverktyg – dina digitala skrivare som fångar upp, transkriberar och till och med sammanfattar dina konversationer medan du fokuserar på det som är viktigt: att delta meningsfullt i diskussioner.

Dessa AI-assistenter har utvecklats från enkla transkriptionsverktyg till sofistikerade mötespartners som organiserar information, extraherar åtgärdspunkter och integreras med ditt befintliga arbetsflöde.

Låt oss utforska de bästa AI-anteckningsverktygen som kommer att göra ”Kan någon ta anteckningar?” till en fras som hör till det förflutna.

De bästa automatiserade AI-anteckningsverktygen i korthet

Kolla in denna snabba sammanställning av de bästa AI-anteckningsverktygen för att förbättra ditt möteshanteringssystem!

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp Privatpersoner, småföretag, medelstora företag, storföretag AI-driven mötesplanering och -hantering, automatiserade sammanfattningar och åtgärdspunkter, integrerade anteckningar, uppgifter och dokument, mallar för mötesanteckningar Gratis plan tillgänglig; anpassningar tillgängliga för företag Otter. ai Småföretag, medelstora företag Transkription i realtid, talaridentifiering, mötesreferat Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 18 $/månad/användare; anpassade priser för företag. Fireflies Småföretag, medelstora företag AI-mötesanteckningar, röstkommandosökning, CRM-integrationer Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 16,99 $/månad; anpassade priser för företag. Notion AI Privatpersoner, småföretag, medelstora företag AI-innehållsgenerering, automatisering av mötesanteckningar, kunskapshantering Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 12 $/månad; anpassade priser för företag; lägg till AI till valfri Notion-plan för 10 $/månad/användare Fathom Privatpersoner, småföretag Mötets höjdpunkter med ett klick, AI-sammanfattningar, CRM-synkronisering Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 19 $/månad/användare; anpassade priser för företag. tl;dv Privatpersoner, småföretag Anteckningar med tidsstämpel, AI-sammanfattningar, Zoom- och Meet-integrationer Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 29 $/månad/användare; anpassade priser för företag. Avoma Medelstora företag, storföretag AI-anteckningsverktyg, konversationsintelligens, verktyg för säljcoaching Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 29 $/månad/användare; anpassade priser för företag. Glean Medelstora företag, storföretag Enhetlig sökning på arbetsplatsen, AI-driven kunskapsupptäckt, mötesreferat Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 15 $/månad; anpassade priser för institutioner. Tactiq Privatpersoner, småföretag Live-transkription, markeringar, export till dokument och verktyg Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 12 $/månad/användare; anpassade priser för företag. Notta Småföretag, medelstora företag Flerspråkig transkription, AI-sammanfattningar, filuppladdningar Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 13,49 $/månad/användare; anpassade priser för företag. Reflektera Privatpersoner, småföretag AI-anteckningsapp med förslag, bakåtlänkar och rösttranskription Gratis provperiod tillgänglig; ett abonnemang, ett pris på 10 $/månad/användare (faktureras årligen)

Vad ska du leta efter i automatiserade AI-anteckningsverktyg?

Tänk på dessa viktiga funktioner när du väljer ett AI-anteckningsverktyg för att få ut maximalt värde:

Transkriptionsnoggrannhet : AI-verktyg för möten måste generera mycket noggranna anteckningar, särskilt när det gäller att fånga upp teknisk jargong och hantera olika accenter.

Realtidsinspelning : Realtidstranskription gör det möjligt för deltagarna att göra korrigeringar på plats och hjälper deltagare som kommer sent att snabbt komma ikapp och återkomma till tidigare diskussionspunkter utan att störa mötets flöde.

Integrationsalternativ : AI-anteckningsverktyget bör kunna integreras med dina befintliga arbetsflödesappar. Det bör automatiskt skapa uppgifter från åtgärdspunkter eller synkronisera : AI-anteckningsverktyget bör kunna integreras med dina befintliga arbetsflödesappar. Det bör automatiskt skapa uppgifter från åtgärdspunkter eller synkronisera mötesprotokoll till din individuella eller teamets kunskapsbas, beroende på mötets sammanhang.

Sammanfattning : Avancerade AI-anteckningsverktyg bör kunna tillhandahålla koncisa : Avancerade AI-anteckningsverktyg bör kunna tillhandahålla koncisa mötesprotokoll . De måste kunna skilja mellan allmänna diskussionspunkter och viktiga beslut som fattas utifrån dessa.

Sökbarhet : En robust sökfunktion bör inkludera filter för datum, deltagare, ämne och innehållstyp, samt semantisk sökning för att hitta information efter begrepp, inte bara nyckelord.

Säkerhet och integritet : Kryptering och certifieringar för efterlevnad bör finnas på plats för att säkerställa datakontroll, begränsad åtkomst och korrekt hantering av inspelningar, lagring och behörigheter.

Samarbetsfunktioner : Samarbete i realtid bör göra det möjligt för deltagarna att markera viktiga punkter, lägga till sammanhang och spåra ansvarsskyldighet.

Kostnadseffektivitet: Funktionerna bör passa din budget, och avkastningen på investeringen bör bedömas genom att uppskatta den tid som sparas på manuell anteckning och uppföljning.

De bästa automatiserade AI-anteckningsverktygen för dina möten

Nu när du vet vad du ska leta efter i ett bra AI-anteckningsverktyg för möten, här är våra bästa rekommendationer som hjälper dig att hitta det rätta verktyget.

1. ClickUp (bäst för AI-driven anteckningsfunktion med uppgiftshantering)

Prova ClickUp AI Notetaker Förvandla dina möten till genomförbara uppgifter med ClickUp AI Notetaker.

Tänk dig om varje konversation automatiskt organiserades i tydliga handlingsplaner med tilldelade ansvariga och deadlines. Med ClickUp, appen för allt som rör arbete, försvinner klyftan mellan att prata om arbete och att faktiskt få det gjort.

ClickUp är mycket mer än en anteckningsapp, det är en omfattande produktivitetsplattform där AI-drivna anteckningar smidigt kopplas till dina uppgifter och dokument för fullständig kontext.

ClickUp AI Notetaker är utformat för att registrera mötesinnehåll (inklusive röstinspelningar!) samtidigt som det automatiskt identifierar åtgärdspunkter, beslut och viktiga slutsatser i ett snyggt formaterat transkript. Du får också talaretiketter för att identifiera vem som sa vad.

Det som gör ClickUp till en exceptionell möteshanteringsprogramvara är dess förmåga att omvandla viktiga samtalspunkter direkt till tilldelningsbara uppgifter och göra varje transkription sökbar.

Gör mötesanteckningar och transkriptioner sökbara med ClickUp Brain

ClickUp Brain, dess inbyggda AI-assistent, kan hjälpa dig att få svar på mötesrelaterade frågor med hjälp av naturliga språkfrågor. Den skannar dina mötesprotokoll – även de från flera månader tillbaka – för att hitta viktig information som annars skulle kräva att du slösade timmar på att leta igenom e-postmeddelanden och Slack-trådar.

Brain kan också skapa mötesagendor baserat på tidigare diskussioner och utestående uppgifter.

Skapa en omfattande mötesagenda på några sekunder med hjälp av AI och ClickUp Brain.

Efter mötet får du automatiska anteckningar med personliga åtgärdspunkter i din ClickUp-inkorg. Anteckningarna organiseras i ClickUp Docs som en dynamisk, användbar resurs för ditt team. Med dubbelriktad länkning mellan Docs och ClickUp Tasks integreras åtgärdspunkterna i dina anteckningar sömlöst i ditt projektflöde. Denna strukturerade metod garanterar produktiva möten.

Få automatiserade AI-anteckningar från ClickUps AI Notetaker direkt till din ClickUp-inkorg.

ClickUps mötesfunktioner förbättrar anteckningsupplevelsen ytterligare genom att tillhandahålla dedikerade utrymmen för mötesförberedelser, genomförande och uppföljning.

Planera och delta i möten direkt från ClickUp med hjälp av ClickUp Calendar.

Använd den AI-drivna ClickUp-kalendern för att hitta tidpunkter som passar alla för enskilda möten eller gruppmöten. Schemalägg möten direkt i kalendern och synkronisera dem med din Google-kalender. Skicka inbjudningar och delta i videosamtal utan att lämna plattformen.

Inbyggda mallar för dagordningar, stand-ups, 1:1-möten och retrospektiver gör mötesförberedelserna snabba och konsekventa. Med allt sammankopplat – från din kalender till dina dokument och dina uppgifter – säkerställer ClickUp att varje möte är meningsfullt och genomförbart.

💡 Proffstips: Använd ClickUps Zoom-integration för att starta ett Zoom-möte direkt från en ClickUp-uppgift!

ClickUps anteckningsblock fungerar som ditt digitala kladdpapper där du snabbt kan skriva ner dina tankar under dagen. Det hjälper dig att organisera slumpmässiga idéer i meningsfulla kategorier som senare kan utvidgas till fullständiga dokument eller uppgifter.

Snabbt anteckna anteckningar, idéer och påminnelser med ClickUp Notepad

Inbyggda mallar för mötesanteckningar för dagordningar, stand-ups, 1:1-möten och retrospektiver gör mötesförberedelserna snabba och konsekventa i ClickUp.

ClickUp Meeting Notes Template, till exempel, erbjuder ett strukturerat format för att dokumentera mål, diskussionspunkter och åtgärdspunkter med tydlig ansvarighet.

Få en gratis mall Skriv bättre mötesanteckningar med ClickUp Meeting Notes Template

Mallen är:

Nybörjarvänligt : Utformat för enkel användning, så att team kan komma igång utan omfattande installation.

Mångsidiga : Anpassar sig till olika typer av möten och tillgodoser olika teambehov.

Effektiv dokumentation: Säkerställer att varje möte dokumenteras väl, vilket främjar tydlig kommunikation och praktiska uppföljningar.

ClickUp Daily Notes Template hjälper till med konsekvent dokumentation av pågående projekt och markerar automatiskt mönster och återkommande teman i olika poster. För studenter eller forskare organiserar ClickUp Class Notes for College Students Template föreläsningar med AI-driven sammanfattning och konceptlänkning.

ClickUps bästa funktioner

Skapa omfattande mötesreferat med ett enda klick

Omvandla diskussionspunkter till tilldelningsbara uppgifter automatiskt med hjälp av AI-verktyg

Organisera anteckningar med AI-driven kategorisering och taggning

Samarbeta med teammedlemmarna i realtid kring mötesdokumentation, dagordningar och mycket mer.

Få kontextuella förslag på relaterade dokument och uppgifter

📮ClickUp Insight: Vår undersökning om mötes effektivitet visar att 25 % av mötena involverar åtta eller fler deltagare. Stora möten kan vara värdefulla för samordning och beslutsfattande, men de skapar ofta utmaningar. En annan undersökning från ClickUp visade faktiskt att 64 % av alla människor har svårt att se tydliga nästa steg i nästan hälften av sina möten. Som den kompletta appen för arbete åtgärdar vi denna brist med en heltäckande lösning för möteshantering. ClickUp Meetings förändrar hur team samarbetar med dynamiska dagordningar, medan AI Notetaker fångar upp alla värdefulla insikter – vilket eliminerar förvirring vid uppföljningen och håller alla på samma sida! 💫 Verkliga resultat: Team som använder ClickUps möteshanteringsfunktioner rapporterar en minskning på hela 50 % av onödiga konversationer och möten!

Begränsningar med ClickUp

Vissa användare rapporterar att det finns en inlärningskurva för nya teammedlemmar.

Den mobila anteckningsupplevelsen är inte lika robust som desktopversionen.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om ClickUp?

En recension på Reddit säger:

.När det gäller viktiga slutsatser och åtgärdspunkter tycker jag att de är extremt detaljerade och tydliga. Jag gillar också att de taggar/tilldelar åtgärdspunkter till individer direkt i dokumentet... Vi älskar anteckningsverktyget hittills och ser fram emot ännu mer optimerade funktioner i framtiden!

.När det gäller viktiga slutsatser och åtgärdspunkter tycker jag att de är extremt detaljerade och tydliga. Jag gillar också att de taggar/tilldelar åtgärdspunkter till individer direkt i dokumentet... Vi älskar anteckningsverktyget hittills och ser fram emot ännu mer optimerade funktioner i framtiden!

📖 Läs också: Gratis mallar för uppgiftslistor i Excel och ClickUp

2. Otter. ai (Bäst för realtidstranskription och samarbete)

Om du vill ha en detaljerad dokumentation av varje ord som yttras under dina möten kan Otter AI göra det möjligt. Det omvandlar konversationer till sökbara, delbara transkriptioner som uppdateras på skärmen i takt med att orden yttras. Det är som att ha en personlig assistent som ägnar sig åt att dokumentera dina diskussioner.

Otter AI:s AI-transkriptionsteknik erbjuder realtidsfunktioner för omvandling av tal till text på flera plattformar. Tjänsten är mycket mångsidig och fungerar lika bra för virtuella möten, personliga diskussioner, intervjuer och föreläsningar.

Otter. ai bästa funktioner

Delta automatiskt i schemalagda möten genom kalenderintegration

Skapa anteckningar och AI-drivna sammanfattningar med översikt över viktiga ämnen

Sök igenom alla dina konversationer med avancerade filter och AI-funktioner.

Spara och organisera viktiga skärmdumpar under presentationer

Integrera med Zoom, Microsoft Teams och Google Meet

Otter. ai begränsningar

Noggrannheten kan variera beroende på olika accenter eller bakgrundsljud.

Begränsade funktioner för uppgiftshantering jämfört med ClickUp

Otter. ai-priser

Grundläggande: Gratisversion (begränsad inspelningstid)

Pro : 16,99 $/månad för privatpersoner

Företag : 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Otter.ai?

En G2-recension säger:

Transkriberingen i realtid är mycket noggrann och AI-sammanfattningarna sparar tid. Sökbara transkriptioner gör det enkelt att granska möten, vilket ökar produktiviteten.

Transkriberingen i realtid är mycket noggrann och AI-sammanfattningarna sparar tid. Sökbara transkriptioner gör det enkelt att granska möten, vilket ökar produktiviteten.

👀 Visste du att? Cornell Notes-systemet, som utvecklades av Cornell-professorn Walter Pauk 1950, organiserar anteckningar i avsnitt för viktiga punkter, detaljer och sammanfattningar för bättre minnesåtergivning. Det följer de fem R:na: registrera, reducera, recitera, reflektera och granska.

3. Fireflies (Bäst för konversationsintelligens och mötesinsikter)

Fireflies. ai specialiserar sig på att spela in, transkribera och analysera dina konversationer på olika mötesplattformar. AI-assistenten "Fred" kan automatiskt delta i möten på plattformar som Zoom, Google Meet och Microsoft Teams för att fånga upp diskussioner.

Det gör det möjligt för användare att söka igenom tusentals möten med hjälp av nyckelord, talare, datum eller anpassade filter. Varje möte organiseras automatiskt med en transkription, ljudinspelning och AI-genererad sammanfattning.

Fireflies. ai bästa funktioner

Skapa anpassade ämnespårare för företagsspecifik terminologi

Skapa AI-drivna mötesreferat med sentimentanalys

Dela klipp och höjdpunkter med teammedlemmarna

Integrera med CRM-system, projektledningsverktyg och samarbetsplattformar

Fireflies. ai begränsningar

Vissa användare rapporterar om tillfälliga fördröjningar vid bearbetning av längre möten.

Det tar tid att optimera anpassad vokabulärträning

Fireflies. ai prissättning

Gratisversion : Begränsade funktioner och transkriptionsminuter

Pro : 18 $/månad per plats

Företag : 29 $/månad per plats

Företag: 39 $/månad per plats

Fireflies. ai betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 600 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Fireflies.ai?

En G2-användare berättar:

Enorm produktivitetsförbättring, särskilt när du har flera möten och appen deltar å dina vägnar.

Enorm produktivitetsförbättring, särskilt när du har flera möten och appen deltar å dina vägnar.

4. Notion AI (bäst för gemensam anteckningshantering)

via Notion AI

Notion AI integrerar artificiell intelligens direkt i sin populära plattform för kunskapshantering och erbjuder hjälp med att skriva, redigera och organisera information. Fokus ligger på att hjälpa team att omvandla mötesinnehåll till välstrukturerad, användbar dokumentation inom en sammankopplad arbetsmiljö.

AI-skrivassistenten kan utarbeta mötesreferat, skapa mötesdagordningar och generera åtgärdspunkter baserat på mötesinnehållet. Notion AI kan också förklara komplexa ämnen, extrahera viktiga punkter eller översätta innehåll till olika språk eller tonfall.

Notion AI:s bästa funktioner

Skapa åtgärdspunkter utifrån mötesinnehållet

Översätt anteckningar till olika format (punktlistor, tabeller osv.)

Skapa kontextuella kopplingar mellan relaterade dokument

Förbättra skrivandet med tonjusteringar och tydlighetsförbättringar

Begränsningar för Notion AI

Inte primärt utformade för live-transkription

Kräver manuell import av inspelningar för vissa typer av möten.

Priser för Notion AI

Gratis : Grundläggande funktioner för privatpersoner

Plus : 12 $/månad per användare

Företag : 18 $/månad per användare

Företag : Anpassad prissättning

Notion AI: 10 USD/månad per användare (tillägg till valfri plan)

Notion AI-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Notion AI?

En Capterra-användare berättar:

Jag gillade att kunna lämna anteckningar skrivna [sic] på dokumentet. Det meddelade oss alltid när någon annan gjorde ändringar eller lade till något i projektet. Det var ett enkelt sätt att hålla alla på samma sida.

Jag gillade att kunna lämna anteckningar skrivna [sic] på dokumentet. Det meddelade oss alltid när någon annan gjorde ändringar eller lade till något i projektet. Det var ett enkelt sätt att hålla alla på samma sida.

5. Fathom (Bäst för mötesinspelningar med snabba höjdpunkter)

via Fathom

Efter varje möte gör Fathom informationen lätt att dela och tillgänglig. Detta AI-drivna verktyg spelar in, transkriberar och markerar konversationer på ett smidigt sätt, så att du kan markera viktiga ögonblick med enkla kortkommandon eller röstkommandon.

Skapa anpassade klipp för kollegor som missade diskussionen, sök snabbt efter viktiga detaljer i transkriptionerna och tilldela åtgärdspunkter direkt från mötesprotokollet, så att ingenting går förlorat.

Fathom bästa funktioner

Delta i och spela in möten automatiskt på alla större plattformar

Dela specifika klipp med anpassningsbara sekretessinställningar

Få obegränsad tillgång till mötesinspelningar

Förstå begränsningarna

Begränsade funktioner för uppgiftshantering

Mindre robust analys jämfört med konkurrenterna

Fathom-prissättning

Gratis

Premium : 19 $/månad per användare

Team-version : 29 $/månad per användare

Team Edition Pro: 39 $/månad per användare

Fathom-betyg och recensioner

G2: 5/5 (4700+ recensioner)

Capterra: 5/5 (över 700 recensioner)

👀 Visste du att? ClickUp har upptäckt att 47 % av alla möten varar i en timme eller mer. Men är all den tiden verkligen nödvändig? Anledningen till vår skepsis? Endast 12 % av våra respondenter betygsätter sina möten som mycket effektiva.

6. tl;dv (Bäst för anteckningar vid videokonferenser)

Har du någonsin behövt dela ett specifikt 30-sekundersklipp från ett två timmar långt möte? tl;dv löser detta problem genom att skapa ett perfekt indexerat videobibliotek. Varje anteckning, kommentar och markering länkar till när det hände, vilket gör det överflödigt att spola fram till den viktiga delen.

tl;dv (uttalas ”TL-DEV” från ”too long; didn’t view”) är särskilt utformat för dokumentation av videomöten.

Under eller efter möten kan användarna lägga till anteckningar med tidsstämpel och göra korta, delbara videoklipp av viktiga ögonblick. Plattformens mötesbibliotek samlar alla dina inspelningar, vilket gör det enkelt att hitta tidigare diskussioner efter datum, deltagare eller innehåll.

tl;dv bästa funktioner

Spåra åtgärdspunkter och beslut med hjälp av AI

Integrera med Slack, Notion och andra produktivitetsverktyg

Används som webbläsartillägg för videokonferensplattformar som Zoom, Google Meet och Microsoft Teams.

tl;dv-begränsningar

Fokuserar främst på plattformar för videokonferenser

Begränsad integration med projektledningsverktyg

tl;dv prissättning

Gratis

Pro : 29 $/månad per användare

Företag : 98 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

tl;dv betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

7. Avoma (Bäst för sälj- och kundtjänstteam)

via Avoma

Tänk om dina försäljningsanteckningar kunde berätta exakt varför affärer avslutas – eller inte? Avoma lyssnar på kundsamtal med samma expertis som en erfaren försäljningscoach. Den identifierar köpsignaler, invändningar och konkurrenter som mänskliga antecknare ofta missar.

Som AI-mötesassistent och plattform för intäktsinformation är den särskilt värdefull för säljsamtal, kunduppföljningar och andra intäktskritiska interaktioner. Den känner igen ämnen som produktfunktioner, prisdiskussioner, omnämnanden av konkurrenter och kundernas åsikter utan att manuell taggning krävs.

För säljteam analyserar Avoma konversationsmönster hos de bästa säljarna jämfört med övriga. Det identifierar effektiva tal-lyssna-förhållanden, frågefrekvens och ämnes täckning som korrelerar med framgångsrika resultat, vilket hjälper chefer att ge datadriven coaching.

Avomas bästa funktioner

Spåra konkurrenters omnämnanden och marknadsinformation

Skapa uppföljningsmejl med åtgärdspunkter och skapa uppgifter baserade på åtaganden.

Skapa ämnesbaserad navigering för mötesinspelningar

Synkronisera mötesinformation direkt till CRM-system

Spela in, transkribera och analysera konversationer på Zoom, Google Meet och Microsoft Teams

Avomas begränsningar

Främst utformade för intäktsteam

Vissa avancerade funktioner har en inlärningskurva.

Avoma-priser

AI Meeting Assistant : 29 $/månad per användare

Conversation Intelligence : 69 $/månad per användare

Revenue Intelligence : 99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Avoma-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1300 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. Glean (Bäst för studenter, för akademiska anteckningar)

via Glean

Paradoxen mellan penna och deltagande hemsöker föreläsningssalar över hela världen. Studenter står inför ett omöjligt val: att ta noggranna anteckningar och missa att förstå viktiga begrepp, eller att engagera sig djupt och riskera att missa information senare. Glean löser elegant detta dilemma med sin metod för ljudinspelning.

Glean är speciellt utformat som en akademisk anteckningsplattform för studenter vid utbildningsinstitutioner. Plattformens kärnfunktioner är uppbyggda kring en fyra-stegs inlärningsprocess. Spela in allt på ljud, organisera innehållet med etiketter och strukturer, förfina anteckningarna efter lektionen och tillämpa kunskapen genom effektivt studerande.

Glean erbjuder tillgänglighetsfunktioner för att skapa lika villkor för studenter med inlärningssvårigheter eller funktionsnedsättningar. Plattformen gör det möjligt för studenter att spela in föreläsningar, lägga till textanteckningar under lektionerna i sin egen takt och sedan återvända för att förbättra sina anteckningar.

Ta del av de bästa funktionerna

Spela in föreläsningar och lektioner på valfri enhet

Ta anteckningar i din egen takt medan ljudet spelar in allt

Arbeta online eller offline på flera enheter

Dela anteckningar med klasskamrater för gemensamt lärande

Få tillgång till specialiserade mallar för akademiska anteckningar

Utnyttja begränsningarna

Fokuserar främst på akademiska miljöer snarare än affärsmiljöer.

Mindre fokus på integration med projektledningsverktyg

Kräver eventuellt institutionell licens för fullständig tillgång till alla funktioner.

Glean-prissättning

Gratis provperiod: Tillgänglig för enskilda studenter

Glean för privatpersoner: 15 dollar per månad (omräknat från 12 brittiska pund)

Institutionellt: Anpassade priser för skolor och universitet

Obs: Priset för den individuella planen har omräknats från brittiska pund (£12) till amerikanska dollar för att överensstämma med andra verktyg i denna artikel. Det faktiska priset kan variera beroende på aktuella valutakurser.

Samla in betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Tactiq (bäst för integration med Google Meet och Zoom)

Mötet är slut, men var är anteckningarna? Den paniken försvinner med Tactiqs webbläsartillägg, som fångar upp allt medan du fokuserar på samtalet. Som en osynlig sekreterare arbetar det tyst i din webbläsare på populära videokonferensplattformar och omvandlar talade ord till organiserad text utan att störa ditt arbetsflöde.

Tactiq kan automatiskt spara transkriptioner i Google Docs, vilket gör att innehållet från dina möten omedelbart blir tillgängligt i ditt befintliga dokumenthanteringssystem.

För samarbetsinriktade team möjliggör Tactiq delad markering, där flera deltagare kan markera viktiga punkter under mötet. Dessa samarbetsinriktade anteckningar hjälper teamen att enas om prioriteringar och slutsatser utan ytterligare diskussioner.

Tactiqs bästa funktioner

Markera viktiga ögonblick med anpassningsbara taggar

Exportera mötesinnehåll till olika produktivitetsverktyg

Få tillgång till flerspråkig transkriptionssupport

Få realtidstranskription för samtal på Google Meet, Zoom och Microsoft Teams

Tactiqs begränsningar

Begränsade funktioner jämfört med fristående AI-anteckningsplattformar

Webbläsarbaserade lösningar kan påverka prestandan

Priser för Tactiq

Gratis

Pro : 12 $/månad per användare

Teams : 20 dollar/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Tactiq-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

📮 ClickUp Insight: 1 av 5 yrkesverksamma lägger mer än 3 timmar om dagen på att leta efter filer, meddelanden eller ytterligare information om sina uppgifter. Det är nästan 40 % av en hel arbetsvecka som går till spillo på något som borde ta bara några sekunder! ClickUps Connected Search samlar allt ditt arbete – uppgifter, dokument, e-postmeddelanden och chattar – så att du kan hitta exakt det du behöver när du behöver det utan att behöva hoppa mellan olika verktyg.

10. Notta (Bäst för flerspråkig transkription)

Tänk på hur språkbarriärer skapar informationssilos i globala organisationer – detaljer som går förlorade i översättningen eller helt enkelt aldrig delas mellan teamen.

Notta erbjuder en AI-driven transkriptionsplattform som är utmärkt för att konvertera tal till text på olika språk med hög noggrannhet. Verktyget fungerar på flera plattformar, inklusive Zoom, Google Meet och Microsoft Teams. Det kan också bearbeta uppladdade ljud- och videofiler, vilket gör det tillräckligt mångsidigt för både live-transkription och dokumentation efter mötet.

Utöver enkel transkription erbjuder Notta smart sammanfattning som extraherar viktiga punkter, åtgärdspunkter och beslut från konversationer. AI analyserar innehållet kontextuellt för att identifiera viktiga segment, vilket hjälper användarna att snabbt förstå essensen av långa diskussioner.

Notta bästa funktioner

Identifiera olika talare automatiskt, även i bullriga miljöer

Sök i alla transkriptioner med kraftfulla filter och naturliga språksökningar.

Konvertera filer och inspelningar till text på ett effektivt sätt

Få tillgång till transkriptioner via webben och mobila enheter

Notta-begränsningar

Begränsade funktioner för gemensam redigering

Specialiserad terminologi kan kräva utbildning

Notta-priser

Gratis

Pro : 13,49 $/månad

Företag : 27,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notta

G2: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner tillgängliga

Vad säger riktiga användare om Notta?

En G2-användare berättar:

Mycket bra transkriberingskvalitet. Brittisk engelska uppfattas väl. Och det verkar som om modellen gör några genomgångar för att förstå sammanhanget och transkribera på nytt. Tack vare den antagna funktionaliteten är utskriftskvaliteten relativt hög jämfört med andra transkriptioner.

Mycket bra transkriberingskvalitet. Brittisk engelska uppfattas väl. Och det verkar som om modellen gör några genomgångar för att förstå sammanhanget och transkribera på nytt. Tack vare den antagna funktionaliteten är utskriftskvaliteten relativt hög jämfört med andra transkriptioner.

11. Reflect (Bäst för personlig kunskapshantering)

via Reflect

Har du någonsin upplevt den frustrerande känslan av att veta att du har stött på ett viktigt begrepp tidigare, men inte kan komma ihåg var? Reflect fungerar som ditt andra hjärna – det kopplar samman idéer från möten, läsning och personliga reflektioner för att ta fram relevant information precis när du behöver den. Även om du aldrig själv har skapat kopplingen explicit.

Reflect närmar sig anteckningar ur ett personligt kunskapshanteringsperspektiv, med fokus på att bygga kopplingar mellan dina idéer och information över tid. Det är utformat för enskilda kunskapsarbetare, forskare och livslånga lärare och organiserar deras tankar och referensmaterial i ett system som blir smartare ju mer det används.

Reflektera över de bästa funktionerna

Skapa en personlig kunskapsgraf med automatiska kopplingar mellan begrepp

Organisera information med flexibla taggningssystem

Använd dagliga anteckningar för att bygga upp en kronologisk kunskapsbas

Få tillgång till en ren, distraktionsfri skrivmiljö för att anteckna mötesanteckningar. Spela in diskussioner och länka automatiskt tidsstämplar till dina anteckningar för en smidig, integrerad dokumentation.

Kom åt dina anteckningar på både stationära och mobila enheter

Få stöd för olika anteckningsmetoder, inklusive bullet journaling, dagliga anteckningar och projektbaserad organisation.

Reflektera över begränsningar

Mer inriktat på individuell användning än teamsamarbete

Mindre specialiserade för formell mötesdokumentation

Reflektera över prissättningen

En plan, ett pris: 10 dollar per månad per användare (faktureras årligen)

Reflektera betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Notera: ClickUp skriver om regelboken

Utvecklingen av AI-anteckningsverktyg har förändrat hur vi samlar in, bearbetar och agerar på information från möten och samtal.

Från ClickUp för allsidig produktivitet till specialiserade verktyg som Avoma för säljteam eller Notta för flerspråkiga miljöer – du har flera alternativ att välja mellan. Rätt AI-anteckningsverktyg förbättrar produktiviteten i möten genom att automatisera dokumentationen och samtidigt förbättra informationskvaliteten och tillgängligheten.

ClickUps AI Meeting Notetaker går längre än transkription – det kopplar samman dina anteckningar med dina uppgifter och dokument i ett enhetligt arbetsutrymme. Istället för att jonglera med separata verktyg kan du omedelbart omvandla insikter från möten till åtgärdspunkter, tilldela uppgifter och spåra framsteg på samma plattform. Det innebär mindre kontextväxling och mer samordning.

Är du redo att göra varje möte handlingskraftigt? Registrera dig för ClickUp nu!