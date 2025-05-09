Topp 10 alternativ till Join.me för enkla möten

Om du har använt Join.me nyligen vet du att det inte har hållit jämna steg med hur moderna team möts. Med sina begränsade funktioner, fördröjd skärmdelning och minimala samarbetsverktyg är det inte konstigt att du letar efter ett bättre alternativ.

Oavsett om du är grundare av ett startup-företag, leder ett distansarbete eller är frilansare med flera kunder behöver du mer än bara ett verktyg för videosamtal för att få meningsfullt arbete gjort – du behöver en plats där möten omvandlas till handling.

Det är precis vad den här guiden handlar om.

Jag har tillbringat timmar med att testa videokonferensprogram som kan mer än att bara koppla ihop ansikten på en skärm. I det här inlägget går jag igenom de bästa alternativen till Join.me – verktyg som erbjuder bättre videokvalitet, smartare funktioner (som AI-anteckningar och whiteboards) och djupare samarbetsflöden.

Inget onödigt snack. Bara tydliga insikter som hjälper dig att välja rätt plattform för dina behov.

⚡️ Snabb uppdatering: Join.me ingår nu i GoTo Meeting-programvarufamiljen, vilket innebär att vissa – men inte alla – av dessa begränsningar kan övervinnas med GoTo Meeting-verktyget.

De bästa alternativen till Join.me i korthet

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Join.me?

Om du byter från Join.me är här de viktigaste funktionerna som är värda att prioritera:

Kristallklar video- och ljudkvalitet: Hackiga samtal dödar momentum. Leta efter plattformar med HD-video, brusreducering och adaptiv streaming för opålitliga nätverk.

Inbyggd skärmdelning och inspelning: Delning av din skärm ska gå snabbt och smidigt. En extra bonus är om du kan spela in möten automatiskt och spara dem i molnet.

AI-drivna mötesanteckningar och sammanfattningar: Verktyg med inbyggda AI-anteckningsfunktioner sparar dig från att behöva kämpa för att fånga upp åtgärdspunkter och beslut under live-samtal.

Samarbetsfunktioner utöver video: Tänk på whiteboards, livechatt, omröstningar, uppgiftsfördelning och integrationer med verktyg som Google Drive, Slack eller ClickUp. Möten ska leda till handling

Webbläsarbaserade eller lättillgängliga upplevelser: Undvik verktyg som kräver komplicerade nedladdningar eller inloggningar. Gästvänlig åtkomst är viktigt för kundsamtal och tvärfunktionella team.

Stark säkerhet och administratörskontroller: Leta efter kryptering, väntrum, rollbaserad åtkomst och efterlevnad av standarder som SOC 2 eller GDPR, särskilt för team.

Flexibel prissättning med en gedigen gratistjänst: Du ska inte behöva betala dyra pengar bara för att hålla ett enkelt teammöte. Leta efter verktyg som kan skalas upp efter dina behov.

Topp 10 Join.me-alternativ för produktiva möten

Med ovanstående checklista i åtanke har mitt team och jag undersökt och sammanställt denna lista över de bästa alternativen till Join.me så att du kan ha mer produktiva möten och onlineevenemang:

1. ClickUp (bäst för allt-i-ett-samarbete, uppgiftshantering och inbyggda videosamtal)

Efter att ha koordinerat otaliga online-möten har jag upptäckt att det är mycket produktionshämmande att behöva växla mellan olika verktyg för videosamtal, anteckningar och uppgiftshantering. Det är där ClickUp utmärker sig som ingen annan plattform.

ClickUp är inte bara ännu ett verktyg för videokonferenser eller möteshantering – det är en app för allt som rör arbetet och som smidigt integrerar möten i ditt bredare arbetsflöde.

Du börjar med att använda ClickUps AI-drivna kalender för att snabbt analysera scheman för dig själv och ditt team och enkelt hitta tidpunkter som passar alla. Det innebär att du slipper en hel del mejl fram och tillbaka! Du kan också bifoga relevanta ClickUp-uppgifter och dokument till din mötesbeskrivning i kalenderhändelsen.

Planera möten med naturligt språk med ClickUp

Be sedan ClickUps inbyggda AI, ClickUp Brain, att boka ett möte med relevanta personer vid den bestämda tidpunkten med hjälp av naturliga språkkommandon, och se hur AI gör det åt dig – utan någon manuell inblandning! Den kan till och med utarbeta en dagordning för ditt möte med enkla instruktioner.

Skapa en omfattande mötesagenda på några sekunder med hjälp av AI med ClickUp Brain.

Och när det är dags att ansluta sig till samtalet kan du göra det direkt från ClickUp, så att du slipper hoppa mellan flikar.

Fånga varje detalj utan ansträngning med ClickUps anteckningsfunktion

Glöm inte att aktivera AI Notetaker i ClickUp om du vill fokusera på diskussionen och låta AI ta automatiska anteckningar åt dig, komplett med inspelning, transkription och viktiga åtgärdspunkter!

Jag har varit särskilt imponerad av hur dessa ClickUp Meetings -funktioner låter mitt team gå direkt från planering till handling utan de vanliga kontextbyten som plågar fjärrsamarbete. Under samtal kan vi referera till delade dokument, visualisera idéer på samarbetsinriktade ClickUp Whiteboards och tilldela åtgärdspunkter i realtid.

Gör mötesprotokoll sökbara med ClickUp Brain

Det som verkligen skiljer ClickUp från dedikerade mötesverktyg som Join.me är vad som händer efter att samtalet har avslutats. Istället för att ha mötesanteckningar och beslut spridda över olika plattformar, håller ClickUp allt sammankopplat. Jag kan ställa frågor till ClickUp Brain om insikter från tidigare möten, omvandla diskussionspunkter till spårbara uppgifter och övervaka framsteg – allt inom samma ekosystem.

💡 Proffstips: ClickUp erbjuder anpassningsbara mallar, som ClickUp Meetings Template, som hjälper dig att planera och genomföra möten på ett effektivt sätt. Dessa mallar innehåller färdiga strukturer för att utarbeta dagordningar, hantera diskussionspunkter och följa upp uppföljningsuppgifter.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Clips : Spela in och dela asynkrona videomeddelanden med skärminspelningsfunktioner , så att teammedlemmarna kan ta till sig informationen när det passar dem.

ClickUp Chat : Koppla konversationer till uppgifter, skicka personliga eller gruppmeddelanden utan att byta verktyg och använd AI för att sammanfatta och ta igen missade konversationer, så att du alltid har fullständig kontext. Koppla konversationer till uppgifter, skicka personliga eller gruppmeddelanden utan att byta verktyg och använd AI för att sammanfatta och ta igen missade konversationer, så att du alltid har fullständig kontext.

SyncUps : Starta spontana ljud-/videosamtal med dina kollegor från ClickUp Chat och dela din skärm för live-samarbete. Starta spontana ljud-/videosamtal med dina kollegor från ClickUp Chat och dela din skärm för live-samarbete.

Mötesmallar : Använd färdiga mallar för att standardisera mötesflöden, inklusive dagordningar, anteckningar och uppföljningar.

Över 1000 integrationer: Integrera ClickUp enkelt med externa kalendrar och mötesverktyg som Zoom, Google Meet, Google Kalender, Outlook och många fler.

Begränsningar för ClickUp

Det omfattande utbudet av funktioner kan initialt kännas överväldigande för team som övergår från enklare verktyg som endast är avsedda för möten.

Videokonferensfunktioner är relativt nya jämfört med dedikerade plattformar som i åratal har fokuserat enbart på videokonferenser.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-användare delar med sig:

Det var väldigt enkelt för teamet att lära sig och börja använda när vi först implementerade det; vi använder det varje dag. Nu har vi allt på ett ställe – alla våra uppgifter och alla våra anteckningar. Det är så enkelt att omvandla åtgärdspunkter från ett möte till uppgifter, vilket tidigare var ett problem.

Det var väldigt enkelt för teamet att lära sig och börja använda när vi först implementerade det; vi använder det varje dag. Nu har vi allt på ett ställe – alla våra uppgifter och alla våra anteckningar. Det är så enkelt att omvandla åtgärdspunkter från ett möte till uppgifter, vilket tidigare var ett problem.

📮ClickUp Insight: ClickUps undersökning om mötes effektivitet visar att nästan hälften av alla möten (46 %) endast involverar 1–3 deltagare. Även om dessa mindre möten kan vara mer fokuserade, skulle de kunna ersättas av effektivare kommunikationsmetoder, såsom bättre dokumentation, inspelade asynkrona uppdateringar eller lösningar för kunskapshantering.

2. Zoom (Bäst för pålitliga videokonferenser av hög kvalitet i stor skala)

via Zoom

Om du har deltagit i några virtuella möten under de senaste åren har du troligen använt Zoom. Enligt min erfarenhet av att testa många olika videokonferensplattformar är det få som kan mäta sig med Zooms tillförlitlighet och samtalskvalitet, särskilt när det gäller att ansluta större grupper.

Det jag uppskattar mest med Zoom är hur det prioriterar det som är viktigast i virtuella möten: stabila anslutningar och tydlig kommunikation. När jag är värd för webbseminarier eller företagsomfattande möten med över 100 deltagare levererar Zoom konsekvent smidig video och ljud – även när vissa deltagare har mindre än perfekta internetanslutningar. Plattformens bakgrundsljuddämpning är utmärkt eftersom den eliminerar störande ljud utan att rösterna låter robotliknande.

För team som migrerar från Join.me erbjuder Zoom välbekanta skärmdelningsfunktioner med ytterligare anteckningsverktyg som gör presentationer mer interaktiva.

Zoom bästa funktioner

Dela upp deltagarna i separata sessioner för diskussioner i små grupper och samla sedan alla i huvudrummet igen – perfekt för workshops och utbildning.

Spara automatiskt mötesinspelningar i molnet med sökbara transkriptioner för enkel referens.

Förhindra oönskade deltagare med förhandsgranskning, väntrum och ytterligare säkerhetsalternativ.

Sänd möten direkt till YouTube, Facebook Live eller anpassade streamingtjänster för att nå en bredare publik.

Zoom-begränsningar

Gratisplanen begränsar gruppmöten till 40 minuter, vilket kräver frekventa omstarter för längre sessioner.

Avancerade funktioner som SSO och hanterade domäner är endast tillgängliga i högre prisplaner.

Priser för Zoom (Workplace)

Basic (gratis) : Upp till 100 deltagare; 40 minuters begränsning för gruppmöten

Pro : 15,99 $/månad; 30 timmars mötestid

Business : 21,99 $/månad (minst 10 värdar); 300 deltagare

Business Plus: 26,99 $/månad; 1 000 deltagare

Enterprise: Anpassad prissättning

Zoom (Workplace) betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 55 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 14 000 recensioner)

👀 Visste du att? Vår undersökning om mötes effektivitet visade att medan 47 % av mötena varar en timme eller mer, kan 14 % av respondenterna avsluta sina möten på bara 15 minuter. En liten men anmärkningsvärd procentandel som bevisar att snabba, effektiva möten är möjliga.

3. Microsoft Teams (bäst för organisationer som är djupt integrerade med Microsoft 365)

via Microsoft Teams

Microsoft Teams är ett populärt alternativ till Zoom i företagsmiljöer för organisationer som investerat i Microsofts ekosystem. Anledningen är uppenbar: det integreras sömlöst med andra Microsoft 365-verktyg. Under videomöten kan du samarbeta i Excel-kalkylblad eller PowerPoint-presentationer i realtid utan att behöva lämna samtalet.

Möteslänkar genereras automatiskt när du schemalägger i Outlook, och du kan ansluta med ett klick från vilken enhet som helst. Teams innovation med suddiga bakgrunder är nu branschstandard, och dess Together Mode skapar ett mer engagerande gemensamt virtuellt utrymme som hjälper till att minska videoutmattning under längre möten.

🧠 Rolig fakta: Microsoft Teams var den första plattformen som introducerade bakgrundssuddighet för videomöten, och släppte denna funktion i september 2018.

Microsoft Teams bästa funktioner

Hitta meddelanden, filer och mötesanteckningar med kraftfulla sökfunktioner i alla kanaler och konversationer.

Förbättra användarvänligheten, tillgängligheten och det internationella teamsamarbetet med transkription och översättning i realtid.

Håll strukturerade webbseminarier med registrering, närvarorapportering och frågestundsfunktioner.

Begränsningar i Microsoft Teams

Prestandan kan vara resurskrävande på äldre datorer jämfört med lättare alternativ.

Navigeringen kan kännas komplex för nya användare med sitt flerskiktade gränssnitt.

Priser för Microsoft Teams

Gratis

Microsoft Teams Essentials : 4 $/användare/månad

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/användare/månad (faktureras årligen)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/användare/månad (faktureras årligen)

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/användare/månad (faktureras årligen)

Betyg och recensioner av Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (över 15 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 10 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft Teams?

En recension på Capterra lyder:

Jag gillar verkligen hur chattarna är organiserade, med meddelanden och filer grupperade tillsammans, och att det finns olika teamgrupper för att göra meddelandena tydligare.

Jag gillar verkligen hur chattarna är organiserade, med meddelanden och filer grupperade tillsammans, och att det finns olika teamgrupper för att göra meddelandena tydligare.

4. Google Meet (bäst för Google Workspace-användare som söker enkelhet)

via Google Meet

Som någon som regelbundet samarbetar med team som använder Google Workspace har jag upptäckt att Google Meet är den smidigaste videokonferensupplevelsen för snabba, okomplicerade möten. Till skillnad från Join.me:s separata inloggningskrav integreras Meet direkt med mitt Google-konto, vilket gör det lika enkelt att ansluta sig till samtal som att klicka på en länk.

När jag är värd för möten med externa partners eller kunder kan de ansluta direkt via sin webbläsare. Plattformens lätta design gör att mötena startar snabbt utan den fördröjning jag har upplevt med mer funktionsrika alternativ.

Google Meets bästa funktioner

Filtrera automatiskt bort bakgrundsljud som tangentbordsskrivande, hundskall eller byggljud.

Förbättra videokvaliteten i dåliga ljusförhållanden genom AI-drivna justeringar

Få live-textning utan att behöva verktyg från tredje part

Samla in feedback och hantera frågor från deltagarna under presentationer med integrerade omröstningar och frågestunder.

Låt deltagarna ansluta via telefon med lokala nummer i flera länder (direktuppringningsalternativ)

Begränsningar för Google Meet

Den kostnadsfria versionen begränsar möten till 60 minuter med upp till 100 deltagare.

Avancerade modereringskontroller och grupprum är endast tillgängliga i högre nivåer av Google Workspace-abonnemang.

Priser för Google Meet

Google Meet (gratis): Upp till 100 deltagare, 60 minuters möten

Google Workspace Individual: 7,99 $/månad

Google Workspace Business Starter: 6 $/användare/månad

Google Workspace Business Standard: 12 USD/användare/månad

Google Workspace Business Plus : 18 USD/användare/månad

Google Workspace Enterprise: Anpassade priser

Betyg och recensioner av Google Meet

G2: 4,6/5 (över 2 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 11 900 recensioner)

5. Webex från Cisco (bäst för säkerhet i företagsklass och hybridarbetsmiljöer)

via Cisco Webex

Webex utmärker sig genom sin säkerhet i företagsklass och sina omfattande samarbetsfunktioner. Om du ofta genomför känsliga affärsdiskussioner behandlar denna webbkonferensplattform säkerhet som en grundläggande faktor snarare än en eftertanke. För organisationer som är måna om efterlevnad ger Webex end-to-end-kryptering och administrativa kontroller en trygghet som Join.me helt enkelt inte kan matcha.

Använd dess gestigenkänning för att styra presentationer handsfree och utnyttja realtidsöversättning för att samarbeta med internationella team.

Till skillnad från Join.me:s mer grundläggande tillvägagångssätt skapar Webex en permanent arbetsyta där möten bara är en del av samarbetet. Med dess meddelandefunktioner kan du till exempel fortsätta diskussioner efter att samtalen har avslutats, och möjligheten att smidigt växla mellan enheter mitt i mötet är användbar när du pendlar eller byter plats.

Webex bästa funktioner

Styr möten med naturliga handgester – räck upp handen, tummen upp eller klappa utan att klicka på knappar.

Översätt möten automatiskt till över 100 språk med liveundertexter

Använd interaktiva omröstningar, frågor och svar samt grupprum med detaljerad analys av deltagandet.

Dela delar av din skärm eller specifika applikationer med förbättrad synlighet och fokusverktyg.

Använd Webex-hårdvaruintegrationen för en smidig anslutning med Webex-specifika enheter för konferensrum och hemmakontor.

Webex begränsningar

Den fullständiga sviten av avancerade funktioner kräver en brantare inlärningskurva jämfört med enklare plattformar.

Premiumfunktioner som realtidsöversättning är endast tillgängliga i högre prisnivåer.

Priser för Webex (Meetings)

Basic : Gratis

Meet : 14,50 $/användare/månad

Paket : 25 $/användare/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Webex (Suite) betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 18 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 7 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Webex (Suite)?

En Capterra-användare säger:

Jag gillar att man kan spela in videor och pausa dem för att ta skärmdumpar, och att skärmdumparna är tydliga. En annan bra funktion är att man kan ringa in via mobilen om det behövs.

Jag gillar att man kan spela in videor och pausa dem för att ta skärmdumpar, och att skärmdumparna är tydliga. En annan bra funktion är att man kan ringa in via mobilen om det behövs.

6. CrankWheel (Bäst för omedelbar skärmdelning och försäljningsdemonstrationer)

via CrankWheel

CrankWheel är specialutvecklat för situationer där du behöver dela din skärm direkt – utan schemaläggning, nedladdningar eller tekniska hinder för dina tittare.

Det som gör CrankWheel exceptionellt är dess funktion ”Instant Demos”. Om du pratar i telefon med en potentiell kund och vill visa något visuellt kan du skicka en länk via SMS eller e-post som fungerar omedelbart på alla enheter – även föråldrade webbläsare eller låsta företagssystem där Join.me kanske inte fungerar.

Detta eliminerar den typiska friktionen som uppstår när man säger ”Jag skickar en möteslänk, ladda ner den här appen så ses vi där om 10 minuter”, vilket ofta stör försäljningsmomentet.

CrankWheels bästa funktioner

Spåra tittarnas engagemang och uppmärksamhet under demonstrationer

Låt tittarna interagera med din skärm när det behövs för demonstrationer.

Optimera visningen på smartphones och surfplattor med intelligent storleksändring

CrankWheels begränsningar

Mer specialiserat för försäljningsdemonstrationer än för fullfjädrat teamsamarbete.

Videokonferensfunktionerna är mer begränsade jämfört med dedikerade plattformar.

CrankWheel-priser

Solo: 29 $/månad

Team: Från 99 $/månad

Företag: Anpassade priser

CrankWheel-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 60 recensioner)

📮ClickUp Insight: ClickUp fann att 27 % av de tillfrågade har problem med möten som saknar uppföljning, vilket leder till förlorade åtgärdspunkter, olösta uppgifter och i slutändan undermålig produktivitet. Problemet förvärras av hur teamen spårar sitt arbete. Vår undersökning om teamkommunikation visar att nästan 40 % av yrkesverksamma spårar åtgärdspunkter manuellt, en tidskrävande och felbenägen process, medan 38 % förlitar sig på inkonsekventa metoder som ökar risken för missförstånd och missade deadlines.

7. Dialpad Meetings (bäst för AI-driven konversationsintelligens och coaching)

via Dialpad

Efter att ha testat flera alternativ till Join.me har jag kommit fram till att Dialpad Meetings AI-drivna konversationsintelligens är en av de mest kraftfulla. Medan Join.me erbjuder grundläggande videokonferenser, förvandlar Dialpad möten till användbar intelligens genom sin inbyggda AI-assistent som fångar upp insikter som du annars kanske skulle missa.

Plattformens förmåga att upptäcka kundernas känslor under försäljnings- eller support samtal ger också ovärderliga möjligheter till coaching.

Dialpad erbjuder sömlös integration med sitt företagstelefonsystem och kontaktcenter. Du kan starta en konversation via chatt, eskalera till röstsamtal och sedan smidigt övergå till video när det behövs.

Dialpad Meetings bästa funktioner

Njut av samarbetsbaserad anteckning med automatisk markering av viktiga ögonblick

Identifiera trender i samtalsmönster, samtalstid och engagemang

Växla mellan telefonsamtal, videomöten och meddelanden utan avbrott

Begränsningar för Dialpad Meetings

Plattformens fulla värde realiseras bäst när du använder Dialpads kompletta kommunikationspaket.

Vissa avancerade AI-funktioner kräver högre prisnivåer.

Priser för Dialpad Meetings

Standard: 27 $/användare/månad

Fördel: 35 USD/användare/månad

Företag: Anpassade priser

Betyg och recensioner av Dialpad Meetings

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Dialpad Meetings?

En recension på G2 säger:

Plattformens åtkomst med ett klick eliminerar behovet av komplicerade inställningar, och dess AI-drivna transkriptionsfunktion är banbrytande för att fånga mötesanteckningar i realtid.

Plattformens åtkomst med ett klick eliminerar behovet av komplicerade inställningar, och dess AI-drivna transkriptionsfunktion är banbrytande för att fånga mötesanteckningar i realtid.

8. TeamViewer (bäst för fjärrsupport och plattformsoberoende åtkomst)

via TeamViewer

Till skillnad från Join.me, som fokuserar på schemalagda möten, är TeamViewer utmärkt för support på begäran. Med fjärråtkomstfunktionen kan du lösa tekniska problem för teammedlemmar och kunder utan att de behöver vara fysiskt närvarande. Detta är särskilt användbart för IT-team och organisationer som tillhandahåller teknisk support.

När de stöter på ett problem kan du omedelbart ansluta till deras enhet (med tillstånd) och lösa problemet direkt istället för att försöka guida dem verbalt. Verktygets plattformsoberoende kompatibilitet är imponerande; det ansluter sömlöst till Windows-, Mac-, Linux-, Android- och iOS-enheter.

TeamViewers bästa funktioner

Visa och kontrollera flera skärmar under fjärrsessioner med enkel navigering

Överför filer säkert mellan enheter under fjärrsessioner utan att använda separata verktyg.

Skriv ut dokument från den fjärranslutna datorn till din lokala skrivare

Begränsningar för TeamViewer

Högre pris än lösningar som enbart fokuserar på videokonferenser.

Priser för TeamViewer

Enskilda användare

Fjärråtkomst : 24,90 $/månad

Företag: 50,90 $/månad

Teams

Premium: 112,90 $/månad

Företag: 229,90 $/månad

Företag: Anpassade priser för större installationer

TeamViewer-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 3 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 11 500 recensioner)

9. GoTo Meeting (Bäst för webbseminarier och professionella presentationer)

via GoTo Meeting

GoToMeeting levererar konsekvent den professionella upplevelse som presentationer med höga insatser kräver. Medan Join.me fokuserade på enkelhet som ett fristående verktyg, är det nu en del av GoTo Meeting och erbjuder den tillförlitlighet och de avancerade presentationsverktyg som seriösa affärsanvändare behöver.

Jag uppskattar särskilt dess robusta inspelningsfunktioner, som automatiskt sparar till molnet och tillhandahåller transkriptioner för enkel referens. Plattformens sömlösa integration med GoToWebinar skapar en naturlig uppgraderingsväg när du behöver skala upp dina presentationer till större publik med mer formella registrerings- och uppföljningsprocesser.

GoTo Meetings bästa funktioner

Få tillgång till AI-driven transkription och möteshöjdpunkter som automatiskt fångar upp viktiga punkter.

Gör anteckningar på skärmen under presentationer för att betona viktiga punkter.

Skapa anpassade, permanenta mötesutrymmen med din egen varumärkes-URL.

Konvertera PowerPoint-presentationer till optimerade PDF-filer för smidigare delning

Anslut konferensrummets hårdvarusystem till online-möten för hybridscenarier

Begränsningar för GoTo Meeting

Användargränssnittet känns mindre modernt jämfört med vissa nyare konkurrenter.

Mobilupplevelsen inkluderar inte alla funktioner som finns på datorn.

Priser för GoToMeeting

Professional: 12 $/organisatör/månad (faktureras årligen)

Företag: 16 $/organisatör/månad, upp till 250 deltagare

Företag: Anpassade priser

Tillägg tillgängligt för GoToWebinar-funktionalitet

Betyg och recensioner av GoTo Meeting

G2: 4,2/5 (över 13 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 11 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om GoTo Meeting?

En G2-användare säger:

Det fanns inga avbrott, fördröjningar eller frustrerande långsamhet. Allt var tydligt: ljudet, videon och skärmdelningsfunktionen.

Det fanns inga avbrott, fördröjningar eller frustrerande långsamhet. Allt var tydligt: ljudet, videon och skärmdelningsfunktionen.

10. Jitsi Meet (Bästa kostnadsfria open source-alternativet till Join.me)

via Jitsi Meet

Vi tycker att Jitsi Meet är ett utmärkt gratisalternativ till Join.me för team med begränsade budgetar eller integritetsfrågor. Till skillnad från Join.me:s gratistjänst med betydande begränsningar erbjuder Jitsi obegränsade möten utan tidsbegränsningar.

Det som utmärker Jitsi är dess engagemang för öppen källkod och integritet. Jag uppskattar att Jitsi kan hostas på mina egna servrar med fullständig kontroll över data och säkerhetspolicyer. Plattformens webbläsarbaserade upplägg innebär att deltagarna klickar på en länk och ansluter direkt, vilket eliminerar besväret med att skapa konton eller ladda ner program som krävs för Join.me och andra alternativ.

Även om Jitsi saknar vissa företagsfunktioner som finns i betalda alternativ, är dess grundläggande videokonferensfunktioner anmärkningsvärt stabila för en gratis plattform.

Jitsi Meets bästa funktioner

Kör hela plattformen på dina egna servrar för fullständig datakontroll.

Sänd möten direkt till YouTube för att nå en bredare publik

Anpassa plattformen efter ditt varumärke när du själv står för hostingen.

Optimera prestandan för deltagare med begränsad internetuppkoppling

Begränsningar för Jitsi Meet

Kan uppleva prestandaproblem vid mycket stora möten (50+ deltagare)

Begränsad teknisk support jämfört med kommersiella alternativ

Priser för Jitsi Meet

Gratis

Självhosting : Gratis programvara, men kräver egen serverinfrastruktur.

8×8 Meet (Jitsi-baserad kommersiell version): Anpassade priser

Jitsi Meet-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 70 recensioner)

Hur ClickUp förvandlar online-möten för maximal effektivitet

Det är utmattande att jonglera med möteslänkar, anteckningar, åtgärdspunkter och uppföljningar på flera olika plattformar. Traditionella videokonferensverktyg som Join.me tvingar dig att ständigt växla mellan appar, manuellt överföra information och jaga uppdateringar – vilket slösar bort värdefull tid och gör att viktiga detaljer faller mellan stolarna.

ClickUp förändrar allt genom att samla hela ditt arbetsflöde på en enda ansluten plattform. Schemalägg möten direkt i ClickUp Calendar, använd AI för att skapa dagordningar utifrån befintliga uppgifter, genomföra videokonferenser och onlineevenemang med inbyggd inspelningsfunktion och omvandla diskussionspunkter till spårbara uppgifter direkt – allt utan att byta verktyg.

