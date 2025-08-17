De 10 bästa lättanvända apparna för delade att göra-listor för 2025

Det börjar med en enkel fråga: ”Har någon redan matat hunden?” eller ”Vem arbetar med presentationsbilderna?” Det ena är en hushållssyssla och det andra ett teamprojekt, men båda kräver att alla är synkroniserade.

Och det är inte alltid lätt när uppgifterna är utspridda i gruppchattar, anteckningsböcker eller någons minne. 📒

En delad att göra-lista-app ger alla en plats att hålla koll på vad som behöver göras, vem som gör det och vad som redan är klart. I det här blogginlägget har vi samlat lättanvända appar som hjälper dig att hålla igång saker och ting.

Låt oss dyka in!

De bästa delade att göra-listorna i korthet

Här är en översikt över de bästa apparna som hjälper dig att skapa ett system för att-göra-listor. 📸

Verktyg Bästa funktioner Bäst för Priser* ClickUp Färgkodade familjekalendrar, delade inköpslistor, måltidsplanering, whiteboardtavlor för samarbete och minnesdagböcker. Privatpersoner, småföretag, medelstora företag, storföretag Gratis plan tillgänglig; Anpassning tillgänglig för företag. Todoist Naturlig språkinmatning, visuella produktivitetsdiagram, kapslade deluppgifter, platsbaserade påminnelser Privatpersoner, småföretag Gratis plan; Betald plan från 2,50 $ per månad. Lovewick Delad uppgiftsrotation, budgetering för par, privata överraskningar, relationsdashboard Enskilda personer, par Gratis plan; Betald plan från 9,90 $ per månad. Trello Kanban-tavlor, kortbaserade arbetsflöden, bilagor med checklistor, automatiseringsregler (Butler) Småföretag, medelstora företag Gratis plan; Betald plan från 6 $ per månad Any. do Synkronisering mellan enheter, daglig uppgiftsplanering (Moment), delade listor, enhetlig uppgifts- och kalendervy Privatpersoner, småföretag, familjer Gratisabonnemang; betalda abonnemang från 7,99 $/månad. Cozi Anpassningsbara fält, uppgiftsberoenden, visuella projektvyer och automatiserade arbetsflöden. Familjer, individer Gratis plan; Anpassade priser Microsoft Loop Samarbete i realtid, synkroniserade komponenter mellan Teams/Outlook, anpassningsbara tabeller, inbäddade uppgiftslistor Medelstora företag, storföretag Betalda abonnemang kostar från 7,20 $/månad för team och 12,99 $/månad för hushåll. Asana Anpassningsbara fält, uppgiftsberoenden, visuella projektvyer, automatiserade arbetsflöden Småföretag, medelstora företag, storföretag Gratisabonnemang; betalda abonnemang från 13,49 $/månad. Notion Länkade databaser, inbäddade uppgifter i dokument, instrumentpaneler, anpassningsbara mallar Småföretag, medelstora företag Gratisabonnemang; betalda abonnemang från 12 dollar per månad. Google Keep Delade checklistor i realtid, mobil skanning av anteckningar till text, smidig överföring av dokument Enskilda personer, par, familjer Gratis med ett Google-konto

Vad ska du leta efter i en app för delade att göra-listor?

Rätt delad att göra-lista-app skapar ordning i kaoset, effektiviserar samarbetet och anpassar sig efter ditt arbetsflöde. Här är vad du bör prioritera i ett verktyg:

Intuitivt gränssnitt: Förenklar skapandet av uppgifter och navigering, vilket säkerställer snabb användning oavsett teamets kompetensnivå.

Synkronisering i realtid: Uppdaterar personliga uppgifter direkt på alla enheter, vilket förhindrar missade deadlines eller dubbelarbete.

Flexibla behörigheter: Möjliggör anpassad åtkomst, som administratörskontroller eller läsläge, för säker samverkan.

Kategorisering av uppgifter: Gruppera uppgifter med taggar, Gruppera uppgifter med taggar, prioritetslistor eller projektmappar för tydlighet och organisation.

Sömlösa integrationer: Ansluter till verktyg som Slack, Google-appar eller Microsoft Outlook för enhetliga arbetsflöden.

Automatiska påminnelser: Levererar påminnelser i rätt tid om kommande deadlines eller ändringar för att Levererar påminnelser i rätt tid om kommande deadlines eller ändringar för att hålla koll på uppgifter.

Mobil tillgänglighet: Stöder uppgiftshantering på språng med robusta, användarvänliga appar för Android- och iOS-användare.

Progress tracking: Visualiserar slutförda uppgifter genom intuitiva diagram eller statuspaneler för tydlig insikt.

🧠 Kul fakta: Ordningen på din lista är viktig. Människor tenderar att slutföra de första punkterna på listan mer tillförlitligt på grund av det som kallas primacy-effekten. Det är därför produktivitetsexperter rekommenderar att du placerar den viktigaste uppgiften högst upp, även om det också är den du mest sannolikt undviker.

De 10 bästa apparna för delade att göra-listor

Letar du efter en app för delade att göra-listor som inte samlar digitalt damm? Här är alternativ som passar olika behov. 🗃️

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

1. ClickUp (Bäst för att samordna uppgifter, projekt och teamsamarbete)

Delade uppgifter misslyckas ofta eftersom människor inte har någonstans att hålla reda på vad som har gjorts, vad som fortfarande behöver göras och vem som är ansvarig.

Dela och spåra uppgifter med ClickUp Lists Gruppera delade ansvarsområden efter tema med hjälp av ClickUp Lists.

ClickUp löser det. Det är en app för allt som rör arbete, som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

ClickUp-listor

Allt i ClickUp börjar med en lista.

ClickUp Lists är platsen där relaterade uppgifter samlas – grupperade efter projekt, rutin eller gemensamt mål.

Låt oss säga att du sköter ett hushåll. Du kanske har listor för "Veckosysslor", "Måltidsplanering" och "Skolgrejer". Varje lista ger dig en tydlig bild av vad som händer inom det området och gör det lättare att fokusera utan att fastna i ovidkommande arbete.

ClickUp Tasks

Hantera delade uppgifter med ClickUps uppgifter, deluppgifter och checklistor.

Inom varje lista skapar du ClickUp-uppgifter. Varje uppgift innehåller allt du behöver för att utföra den: titel, beskrivning, ansvarig, förfallodatum, status och till och med deluppgifter.

På en arbetsplats kan till exempel ett produktteam lägga till en uppgift som heter ”Skicka utkast till e-post” och tilldela den till copywritern. De kan sedan lägga till deluppgifter som ”Skriv utkast”, ”Få feedback” och ”Slutför ämnesraden”, där varje deluppgift delegeras till rätt person.

✨ Bonus: Klara av era delade att göra-listor genom att göra kommunikationen och samarbetet ännu smidigare med ClickUp Brain MAX. 🧐 Sök direkt i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och ALLA dina anslutna appar + webben efter uppgifter och data.

🗣️Använd Talk to Text för att fråga, diktera och utföra arbete med rösten – handsfree, var du än befinner dig.

🛠️ Ersätter dussintals fristående AI-verktyg som ChatGPT, Claude och Gemini med en enda, kontextuell lösning. ClickUp Brain MAX är en superkraftfull AI-kompanjon för datorer som verkligen förstår dig, eftersom den känner till ditt arbete. Släng alla dina AI-verktyg, använd din röst för att få jobbet gjort, skapa dokumentation, tilldela uppgifter till teammedlemmar och mycket mer.

Du kan också titta på den här videon för att prioritera uppgifter på ett bättre sätt.

På så sätt missar ingen något och ingen gör samma arbete som någon annan.

ClickUp Mall för daglig att göra-lista

Få gratis mall Börja varje dag med en tydlig, återanvändbar layout med hjälp av mallen för daglig att göra-lista.

Om du upprepar samma uppgifter varje dag blir det snabbt tråkigt att skapa nya att göra-listor. ClickUps mall för dagliga att göra-listor sparar tid här.

Mallen för att-göra-listan är utformad för att hjälpa team och hushåll att strukturera sin dag på ett tydligt sätt. Den innehåller fördefinierade uppgifter som Morgonrutin, Eftermiddagsrutin och Kvällsrutin. Under dessa uppgifter kan du hitta deluppgifter som Läs bok, Tyst tid, Meditationspromenad och mycket mer.

Det finns också ClickUp Custom Fields där du kan skriva anteckningar, spåra din streak och kategorisera uppgifter.

ClickUp Automations

När strukturen väl är på plats kan små uppgifter som aviseringar och uppdateringar fortfarande bromsa upp arbetet. ClickUp Automation hjälper till att effektivisera dessa.

Minska manuella uppdateringar med ClickUp Automations

Du kan ställa in regler som automatiskt flyttar uppgifter, skickar uppdateringar eller ändrar ansvariga när vissa villkor uppfylls. I ett hektiskt hushåll kan du till exempel skapa en automatisering som flyttar en uppgift till "Slutförd" när den är avklarad, eller omfördelar veckans sysslor varje måndag morgon.

ClickUps bästa funktioner

Spåra din dag med smarta förslag: Låt Låt ClickUp Calendar automatiskt schemalägga uppgifter baserat på prioritet och tillgänglighet, vilket sparar tid på manuell planering.

Omplanera uppgifter med dra-och-släpp-funktionen i ClickUp Calendar.

Synkronisera mellan kalendrar: Anslut Google, Outlook eller Apple Kalender till ClickUp så att alla dina kalenderhändelser automatiskt justeras.

Skapa framstegsrapporter: Be Be ClickUp Brain att sammanställa ditt teams eller hushålls framsteg och använd AI för vardagliga uppgifter.

Tilldela snabba åtgärder: Kommunicera och fördela uppgifter snabbt med Kommunicera och fördela uppgifter snabbt med ClickUp Assign Comments , så att allt som rör uppgiften finns samlat på ett ställe.

Automatisera arbetsflöden mellan appar: Skapa triggers som automatiskt flyttar data mellan verktyg, till exempel genom att ställa in återkommande förfallodatum eller flytta uppgifter mellan projektpaneler.

Åtkomst till externa dokument: Bädda in Google Docs, Sheets och till och med webbplatser direkt i uppgifter med Bädda in Google Docs, Sheets och till och med webbplatser direkt i uppgifter med ClickUp Integrations , så att du har allt du behöver utan att lämna appen.

Begränsningar för ClickUp

För många anpassningsalternativ kan orsaka förvirring för förstagångsanvändare.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (10 215+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (4 455+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Denna G2-recension säger verkligen allt:

ClickUp är extremt användbart för att hantera uppgifter och hålla allt organiserat på ett ställe. Plattformen är mycket intuitiv, erbjuder en hög grad av anpassning och gör det enkelt att prioritera aktiviteter och hålla deadlines. Särskilt uppgiftshanteringen har förbättrat vårt teams produktivitet avsevärt, och möjligheten att se allt via instrumentpaneler och listor är en game changer. Jag använder den varje dag, hela dagen, och har redan integrerat den med några andra appar, som Toogl Track, Google Kalender och Microsoft Outlook.

ClickUp är extremt användbart för att hantera uppgifter och hålla allt organiserat på ett ställe. Plattformen är mycket intuitiv, erbjuder en hög grad av anpassning och gör det enkelt att prioritera aktiviteter och hålla deadlines. Särskilt uppgiftshanteringen har förbättrat vårt teams produktivitet avsevärt, och möjligheten att se allt via instrumentpaneler och listor är en game changer. Jag använder den varje dag, hela dagen, och har redan integrerat den med några andra appar, som Toogl Track, Google Kalender och Microsoft Outlook.

📮 ClickUp Insight: Kunskapsarbetare skickar i genomsnitt 25 meddelanden per dag för att söka efter information och sammanhang. Detta tyder på att en hel del tid går åt till att bläddra, söka och tolka fragmenterade konversationer i e-postmeddelanden och chattar. 😱 Om du bara hade en smart plattform som kopplar samman uppgifter, projekt, chatt och e-post (plus AI!) på ett och samma ställe. Men det har du: Prova ClickUp!

2. Todoist (Bäst för att balansera enkelhet med kraftfulla funktioner)

via Todoist

Du kanske känner dig överväldigad av komplexa projektledningsverktyg. Todoist hittar den perfekta balansen mellan enkelhet och funktionalitet.

Det rena gränssnittet döljer kraftfulla organisationsfunktioner under huven. Det låter dig skapa delade projekt för allt från att planera en semester med vänner till att samordna arbetsdeadlines med kollegor. Den naturliga språkinmatningen sticker ut – genom att skriva ”Skicka rapport varje fredag” ställs automatiskt återkommande uppgifter in.

Todoists bästa funktioner

Ställ in platsbaserade påminnelser som pingar om inköpslistan så fort du går in i din vanliga mataffär.

Dela upp komplexa projekt i tre nivåer av underordnade deluppgifter som håller även komplicerade projekt välorganiserade.

Spåra framsteg med visuella diagram som visar dagliga, veckovisa och månatliga produktivitetsmönster på ett ögonblick.

Öppna och uppdatera delade listor i realtid på Android-, Windows-, webb- eller Apple-enheter.

Begränsningar i Todoist

Gratisversionen är begränsad till endast fem aktiva projekt.

Det går inte att bifoga filer större än 25 MB till uppgifter.

Kommentarer och uppgiftshistorik är endast tillgängliga i den betalda versionen.

Priser för Todoist

Nybörjare: Gratis

Pro: 2,5 $/månad per användare

Företag: 8 $/månad per användare

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (2 585+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Todoist?

En G2-recension uttrycker det så här:

För mig är Todoist som en livräddare. Det var enkelt att komma igång och hjälper verkligen till att organisera allt i tydliga att göra-listor, även för stora projekt med mitt team. Dessutom gör det det väldigt enkelt att ändra deadlines.

För mig är Todoist som en livräddare. Det var enkelt att komma igång och hjälper verkligen till att organisera allt i tydliga att göra-listor, även för stora projekt med mitt team. Dessutom gör det det väldigt enkelt att ändra deadlines.

🔍 Visste du att? Det finns en psykologisk anledning till att du fortsätter att tänka på oavslutade uppgifter. Det kallas Zeigarnik-effekten – din hjärna håller dessa uppgifter öppna som flikar i en webbläsare tills du löser eller avlastar dem. Att skriva ner dem hjälper dig att släppa dem mentalt.

3. Lovewick (Bäst för par som hanterar hushållssysslor tillsammans)

via Lovewick

Tänk dig en app som är speciellt utformad för samtal mellan partners om vem som gör vad. Det är Lovewick. Till skillnad från allmänna uppgiftshanterare är den byggd från grunden för dig och din partner som delar ett hem.

Appen fokuserar på att göra hushållsarbetet mer som ett lagarbete. Den uppmuntrar till jämlikt ansvar för uppgifter genom smarta påminnelser och en funktion för balanserad fördelning.

Lovewicks bästa funktioner

Skapa återkommande hushållsrutiner som automatiskt roterar mellan partnerna så att ingen av dem fastnar med städningen varje vecka.

Spåra delade utgifter och budgetmål tillsammans med uppgifter för att hantera din hyra, dina räkningar och dina matinköp på ett och samma ställe.

Använd relationspanelen för att fira slutförda uppgifter och se till att hushållsansvaret förblir balanserat över tid.

Planera speciella tillfällen och överraskningsdejter i ett privat avsnitt som din partner inte kan komma åt förrän på avslöjandedagen.

Lovewicks begränsningar

Begränsad integration med andra produktivitetsappar

De är mindre lämpliga för arbetsrelaterade uppgifter.

För att få maximal nytta måste båda parterna använda appen aktivt.

Lovewick-priser

Gratis

Lovewick Plus: 9,99 $/månad

Lovewick-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Lovewick?

Denna Reddit-kommentar lyfter fram en intressant aspekt:

Jag gillar verkligen Lovewick. Den är enkel, gratis och gränssnittet uppfyller våra behov. Du kommer inte att tro hur många hemliga dejter den här appen har hjälpt mig att planera. Och självklart att-göra-listorna! Min partner och jag är organisationsfreaks, så upplevelsen var fantastisk för oss.

Jag gillar verkligen Lovewick. Den är enkel, gratis och gränssnittet uppfyller våra behov. Du kommer inte att tro hur många hemliga dejter den här appen har hjälpt mig att planera. Och självklart att-göra-listorna! Min partner och jag är organisationsfreaks, så upplevelsen var fantastisk för oss.

💡 Proffstips: Skriv uppgiften så som ditt framtida jag behöver se den. ”Följa upp med Paul” blir tydligare när du skriver ”Följa upp med Paul angående Q2-rapporten – väntar på hans feedback från förra torsdagen”. Din lista ska minska friktionen, inte skapa den.

4. Trello (Bäst för visuella tänkare som föredrar tavlor)

via Trello

För dig som är visuell tänkare erbjuder Trello ett uppfriskande tillvägagångssätt för personlig uppgiftshantering. Det kortbaserade Kanban-systemet låter dig flytta uppgifter mellan anpassningsbara tavlor som representerar olika stadier av slutförande. Detta arbetsflöde gör det enkelt att se projektstatusen med ett ögonkast.

Du kan dra kort mellan kolumner som "Att göra", "Pågående" och "Klart" och på så sätt skapa en tydlig visuell representation av framstegen.

Trellos bästa funktioner

Bifoga filer, checklistor, förfallodatum och kommentarer direkt till uppgiftskort för fullständig kontext om projektets leveranser.

Skapa mallar för uppgiftslistor för återkommande projekt så att ditt team inte behöver bygga upp strukturerna på nytt varje gång.

Anpassa Butler-automatiseringsregler som flyttar kort och meddelar teammedlemmar när specifika villkor är uppfyllda.

Lägg till färgkodade etiketter för att kategorisera uppgifter efter avdelning, prioritetsnivå eller kundnamn för snabb visuell filtrering.

Trellos begränsningar

Begränsad rapportering och analys i gratis- och lägre nivåer.

Anpassade fält kräver ett premiumabonnemang.

Kalenderintegration och tidslinjevyer är inte lika robusta.

Priser för Trello

Gratis

Standard: 6 $/månad per användare

Premium: 12,50 $/månad per användare

Företag: 17,50 $/månad per användare (faktureras årligen)

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 670 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (23 435+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trello?

Enligt en recension på Trustpilot:

Mycket enkelt men användbart verktyg. Vi använder det för vår teknik- och produktplanering och för att övervaka arbetsförloppet. Det har varit mycket användbart. Det finns också flera anpassningsmöjligheter och flera integreringar. Priset har stigit ganska mycket de senaste månaderna. Annars ett utmärkt verktyg för nystartade företag.

Mycket enkelt men användbart verktyg. Vi använder det för vår teknik- och produktplanering och för att övervaka arbetsförloppet. Det har varit mycket användbart. Det finns också flera anpassningsmöjligheter och flera integreringar. Priset har stigit ganska mycket de senaste månaderna. Annars ett utmärkt verktyg för nystartade företag.

🔍 Visste du att? Enligt en undersökning med 2 000 deltagare skriver en genomsnittlig vuxen i Storbritannien 156 att göra-listor per år. Över en tredjedel av de tillfrågade svarade att de skulle vara vilsna utan sina listor, och 21 % skulle ha svårt att få något gjort utan dem.

Proffstips: För att påminna dig om uppgifter kan du helt enkelt berätta för ClickUp Brain, din personliga AI-assistent, vad du behöver göra och när. Eller mata in hela din lista och låt den schemalägga den i ClickUps AI-drivna kalender åt dig. Lätt som en plätt! Låt ClickUp Brain schemalägga uppgifter i din kalender och schemalägga påminnelser åt dig också.

5. Any. do (Bäst för smidig synkronisering mellan olika enheter)

via Any.do

Any. do utmärker sig genom sin plattformsoberoende funktionalitet. Appen övergår smidigt mellan gränssnitt för dator, mobil, webben och till och med smartklockor. Du kan börja skapa en inköpslista på din dator och bocka av varor på din telefon när du är i affären utan några synkroniseringsproblem.

Den rena, minimalistiska designen fokuserar uppmärksamheten på uppgifterna istället för att överväldiga dig med komplexa funktioner.

Any. do bästa funktioner

Planera din dag med funktionen "Moment" som varje morgon ger dig en snabb fem minuters genomgång av kommande uppgifter.

Skapa delade listor för matinköp eller hushållssysslor som uppdateras i realtid på alla familjemedlemmars enheter.

Integrera kalenderhändelser med uppgifter för att få en fullständig bild av möten och uppgifter i en samlad tidslinje.

Gruppera uppgifter i anpassningsbara kategorier som passar dina specifika livsområden, till exempel renovering av hemmet eller bröllopsplanering.

Any. do begränsningar

Alternativen för att organisera uppgifter är mindre flexibla än hos vissa konkurrenter.

Alternativen för återkommande uppgifter är fortfarande mer begränsade än i Todoist.

Samarbetsfunktionerna är inte lika robusta som teamfokuserade alternativ.

Any. do-priser

Gratis

Premium: 7,99 $/månad

Familj: 9,99 $/månad (för fyra medlemmar)

Team: 7,99 $/månad per användare

Any. do betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 190 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (190 recensioner)

🧠 Kul fakta: En genomsnittlig person kan bara hålla 3–5 saker i sitt arbetsminne samtidigt. Det är en av anledningarna till att att göra-listor är så viktiga; de avlastar hjärnan och ger dig utrymme att fokusera utan att behöva komma ihåg allt på en gång.

6. Cozi (Bäst för upptagna familjer som jonglerar med flera scheman)

via Cozi

Cozi tar itu med de unika utmaningarna som familjeorganisation innebär. Den samlar familjens kalendrar, inköpslistor, att göra-listor och måltidsplaner i ett färgkodat gränssnitt.

Varje familjemedlem tilldelas en färg, vilket gör det enkelt att se vem som ska vara var och när. Funktionen för delad inköpslista förhindrar dubbla inköp och säkerställer att ingenting glöms bort under shoppingrundan.

Cozi bästa funktioner

Dela inköps- och att göra-listor som alla familjemedlemmar kan uppdatera från sina egna enheter, även utan mobiltäckning.

Planera måltider och spara recept i samma app där inköpslistor skapas för att effektivisera middagsförberedelserna.

Få e-postmeddelanden med dagordningen varje morgon med en fullständig översikt över alla familjemedlemmars aktiviteter och möten.

För en familjedagbok där medlemmarna kan skriva ner minnen och lägga in foton av viktiga händelser tillsammans med vardagliga uppgifter och prestationer.

Cozi-begränsningar

Den kostnadsfria versionen innehåller annonser som vissa användare upplever som störande.

Begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med mer flexibla uppgiftshanterare

Färre integrationer med tredjepartskalendrar och tjänster

Priser för Cozi

Gratis

Cozi Gold: Anpassad prissättning

Cozi-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

7. Microsoft Loop (bäst för team som redan använder Microsoft 365)

via Microsoft Loop

Microsoft Loop förvandlar uppgiftshantering till en dynamisk, samarbetsinriktad arbetsplats. Den kombinerar aspekter av dokument, whiteboards och uppgiftslistor till komponenter som uppdateras i realtid i alla Microsoft-applikationer.

Det innebär att en uppgiftslista som skapats i Loop visas och uppdateras direkt när den bäddas in i dina Teams-chattar eller Outlook-e-postmeddelanden.

Microsoft Loops bästa funktioner

Skapa samarbetsfunktioner som förblir synkroniserade när de delas mellan Teams, Outlook och Word utan manuella uppdateringar.

Omvandla idéer till genomförbara uppgifter utan att behöva växla mellan flera verktyg under avdelningsöverskridande möten.

Spåra projektets framsteg med anpassningsbara tabeller som alla kan uppdatera samtidigt under eller efter videosamtal.

Begränsningar i Microsoft Loop

Kräver ett Microsoft 365-abonnemang för full funktionalitet.

Det är en relativt ny produkt med funktioner som fortfarande utvecklas.

Brantare inlärningskurva än fristående appar för uppgiftshantering

Priser för Microsoft Loop

För hemmet

Microsoft 365 Family: 12,99 $/månad (för en till sex personer)

Microsoft 365 Personal: 9,99 $/månad (för en person)

För företag

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/månad per användare

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/månad per användare

Microsoft 365 Apps för företag: 9,90 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Microsoft Loop

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? Forskning från American Psychological Association visar att även korta mentala blockeringar som uppstår när man växlar mellan olika uppgifter kan kosta upp till 40 % av en persons produktiva tid.

8. Asana (Bäst för team som behöver pålitlig projektuppföljning)

via Asana

Asana tar din delade uppgiftshantering till en mer strukturerad nivå. Plattformen erbjuder flera sätt att visualisera arbetet – listor, tavlor, tidslinjer och kalendrar – så att ditt team kan följa projekt enligt sin egen stil.

De detaljerade behörighetsinställningarna gör att du kan styra vem som kan visa, redigera eller kommentera specifika uppgifter, vilket gör dem lämpliga för komplexa teamstrukturer.

Asanas bästa funktioner

Skapa anpassade fält för att filtrera uppgifter baserat på specifik information som kundens godkännandestatus och budgetkategorier.

Automatisera rutinprocesser med regler som tilldelar uppgifter, uppdaterar status och skickar aviseringar när deadlines närmar sig.

Ställ in beroenden mellan uppgifter så att teammedlemmarna vet exakt vilka uppgifter som måste slutföras innan de kan börja sitt arbete.

Asanas begränsningar

Gratisplan begränsad till 15 teammedlemmar

Vissa användare rapporterar om överbelastning av aviseringar i aktiva projekt.

Mobilappen saknar vissa funktioner som finns i desktopversionen.

Relativt dyra för sporadisk eller småskalig användning.

Asanas prissättning

Personligt: Gratis

Startpaket: 13,49 $/månad per användare

Avancerat: 30,49 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 11 580 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (13 435+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Asana?

Se vad en G2-recensent hade att säga om denna delade att göra-lista-app:

Det jag gillar mest med Asana är hur enkelt det var att implementera i hela vår organisation. Det intuitiva gränssnittet gjorde introduktionen smidig, och de förkonfigurerade instrumentpanelerna gav omedelbar insyn i projektets framsteg utan behov av omfattande anpassning. Dessutom gör den enkla navigeringen och den användarvänliga designen det enkelt för slutanvändare på alla nivåer att anamma och hålla sig engagerade i sina uppgifter.

Det jag gillar mest med Asana är hur enkelt det var att implementera i hela vår organisation. Det intuitiva gränssnittet gjorde introduktionen smidig, och de förkonfigurerade instrumentpanelerna gav omedelbar insyn i projektets framsteg utan behov av omfattande anpassning. Dessutom gör den enkla navigeringen och den användarvänliga designen det enkelt för slutanvändare på alla nivåer att anamma och hålla sig engagerade i sina uppgifter.

9. Notion (Bäst för att kombinera anteckningar, dokument och uppgifter)

via Notion

Med Notion kan du skapa omfattande uppgiftslistor som är inbäddade i kontextuella dokument. Den flexibla databasmetoden möjliggör anpassade egenskaper och vyer som kan anpassas till specifika arbetsflöden.

Ditt team kommer att uppskatta hur Notion kopplar samman referensmaterial och åtgärdspunkter. Det stöder också användningen av AI för att automatisera uppgifter.

Notions bästa funktioner

Skapa anpassade databaser som spårar nya uppgifter tillsammans med relaterad kundinformation, projektdokumentation och mötesanteckningar.

Skapa länkade vyer som visar samma uppgifter filtrerade på olika sätt för chefer, ledare och enskilda medarbetare.

Designa instrumentpanelsidor som kombinerar uppgifter, anteckningar och mätvärden i en enhetlig vy för projektöversikter.

Växla mellan enkla checklistor och databasvyer när ditt projekts komplexitet utvecklas från koncept till genomförande.

Begränsningar i Notion

Brantare inlärningskurva än dedikerade appar för uppgiftshantering

Prestandan kan bli långsammare med stora databaser och komplexa sidor.

Installationen kräver betydande tid och ansträngning.

Priser för Notion

Gratis

Plus: 12 $/månad per användare

Företag: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 540 recensioner)

🧠 Kul fakta: Människor är mer engagerade i sina mål när det finns ett offentligt inslag. En studie visade att personer som delade sina mål med andra eller gjorde dem synliga (till exempel på en delad uppgiftstavla) var mer benägna att fullfölja dem.

10. Google Keep (bäst för snabb registrering av enkla delade uppgifter)

via Google

Google Keep erbjuder en enkel lösning för dina delade uppgifter. Appen fungerar som digitala klisterlappar med extra samarbetsfunktioner.

Du kan skapa färgkodade anteckningar och checklistor för projektledning som synkroniseras mellan olika enheter. Integrationen med andra Google-tjänster gör den särskilt praktisk om du redan använder Gmail eller Google Kalender. Dessutom är den så enkel att den är perfekt för snabba inköpslistor eller återkommande påminnelser.

Google Keeps bästa funktioner

Dela anteckningar och checklistor direkt med Google-kontakter som kan visa och redigera i realtid medan de handlar i olika butiker.

Konvertera handskrivna anteckningar till text med hjälp av mobilappens kamerafunktion när du skriver ner idéer på servetter eller anteckningsblock.

Kopiera anteckningens innehåll direkt till Google Docs för att utöka enkla listor till detaljerade dokument utan att behöva skriva om dem.

Begränsningar i Google Keep

Saknar avancerade funktioner för uppgiftshantering som beroenden eller deluppgifter.

Begränsade formateringsalternativ för text jämfört med fullfjädrade anteckningsappar

Ingen möjlighet att tilldela specifika uppgifter inom en delad lista till olika personer.

Priser för Google Keep

Gratis med ett Google-konto

Betyg och recensioner för Google Keep

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: 4,7/5 (230 recensioner)

💡 Proffstips: Skapa en lista där alla kan skriva upp sina olika ärenden. Från att hämta kemtvätten till att komma ihåg att ringa moster Mary – det blir enklare när alla lägger in sina egna uppgifter i en gemensam lista. Begränsa dock listan till det väsentliga så att den inte blir en soptipp.

Arbeta bättre tillsammans med ClickUp

En app för delade att göra-listor fungerar bara om den faktiskt håller människor ansvariga. Det innebär uppdateringar i realtid, tydligt ansvar och en lättförståelig layout. Utan det faller uppgifter mellan stolarna, deadlines missas och saker görs två gånger eller inte alls.

Om du letar efter en app som integrerar allt – uppgifter, rutiner, uppdateringar och till och med lite automatiseringsmagi – är ClickUp rätt val.

De är skapade för samarbete på alla nivåer, från familjer till snabbrörliga team, och fullspäckade med funktioner som växer med dina behov.

Registrera dig på ClickUp idag och skapa din bästa att göra-lista hittills! ✅