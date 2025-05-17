De 10 bästa alternativen till tl;dv Note Taker för AI-drivna mötesanteckningar och transkriptioner

Att hålla reda på alla dina möten kan kännas som ett heltidsjobb. Oavsett om det gäller säljsamtal, användarintervjuer eller interna möten kan noggranna anteckningar och uppföljning av viktiga insikter innebära att du inte är helt närvarande i diskussionen.

Det är här AI-drivna anteckningsverktyg kommer in. De hjälper dig att organisera insikter, skapa korta klipp och fånga mötesögonblick.

Verktyg som tl;dv hjälper till att spela in virtuella möten, generera AI-sammanfattningar och integreras med plattformar som Google Meet och MS Teams. Vissa användare byter dock på grund av begränsade gratispaket, infångning av fyllnadsord och grundläggande AI-funktioner.

Denna guide utforskar de bästa alternativen till tl;dv note taker för att hantera flera möten som ett proffs.

🔍 Visste du att? Bara i USA hålls över 11 miljoner möten varje dag – över 1 miljard per år. Tänk dig all kunskap som går förlorad utan ordentliga transkriptioner eller sammanfattningar.

Varför välja alternativ till tl;dv Note Taker?

Tl;dv får jobbet gjort, särskilt om du börjar med AI-anteckningar. Men ger det dig allt du behöver? Du behöver mer än bara grunderna när ditt team hanterar flera möten, säljsamtal eller interna avstämningar.

Många användare utforskar nu alternativ till tl;dv note taker för djupare funktionalitet, bättre värde och smidigare arbetsflöden för att säkerställa produktiva möten. Här är varför:

Grundläggande AI-funktioner : AI-transkriptionsverktyget saknar funktioner för intäktsanalys, sentimentanalys och smart åtgärdsspårning för säljteam.

Överbelastning av fyllnadsord : Transkriptioner plockar ofta upp onödiga fyllnadsord, vilket minskar transkriptionens noggrannhet.

Inga avancerade mötesmallar : Du behöver annan : Du behöver annan möteshanteringsprogramvara för att planera mötesdagordningar eller skapa återanvändbara mötesmallar.

Minimal support för samarbete : Det saknas funktioner för redigering i realtid eller feedback som i Google Docs.

Begränsade integrationer : Fungerar inte smidigt med andra plattformar än MS Teams, Zoom och Google Meet.

Saknad information om flera möten : Du kan inte analysera trender över alla dina möten eller koppla samman användbara insikter mellan olika sessioner.

Klumpig användargränssnitt för användare av teamplaner : Navigeringen kan vara frustrerande för växande team.

En gratisplan är inte riktigt gratis: Viktiga kärnfunktioner som obegränsade inspelningar eller transkriptioner är låsta bakom affärsplanen eller företagsplanen, som faktureras årligen i detta : Viktiga kärnfunktioner som obegränsade inspelningar eller transkriptioner är låsta bakom affärsplanen eller företagsplanen, som faktureras årligen i detta AI-verktyg för möten.

10 alternativ till tl;dv Note Taker i korthet

Här är en snabb översikt över de alternativ till tl;dv note taker som vi jämfört:

Verktygets namn Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp Mötesanteckningar och åtgärdspunkter för projektledningsgrupper av alla storlekar AI-drivna mötesreferat och transkriptioner, teamkommunikation, uppgiftshantering och samarbete Gratis plan tillgänglig; anpassningar tillgängliga för företag. Otter. ai Mötesprotokoll för småföretag och team Sökbara mötesprotokoll; Zoom-integration; flerspråkigt stöd Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 16,99 $/månad per användare Fireflies. ai Mötesreferat för virtuella team av alla storlekar Inspelning av virtuella möten, sentimentanalys, flerspråkigt stöd. Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 18 $/månad per användare. Fathom Mötesreferat som överförs till CRM för sälj- och marknadsföringsteam AI-mötesanteckningar; synkronisera med CRM och Zoom Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 19 $/månad per användare. Grain Mötesprotokoll för distansarbetande team av alla storlekar Högprecis transkription; AI-genererade sammanfattningar; delbara videosnuttar Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 19 $/månad per användare. Sembly AI Flerspråkiga mötesprotokoll för team av alla storlekar AI-mötesanteckningar med flerspråkigt stöd, automatiska uppgiftslistor och flera integrationer. Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 15 $/månad per användare. Notta Mötesprotokoll för stora globala team Inspelning, transkription och sammanfattningar av möten i realtid; identifiering av talare Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 13,49 $/månad per användare. Avoma Realtidstranskriptioner för företagsteam Automatiserad anteckning; delbara transkriptioner; mallar för mötesdagordningar Priser från 29 $/månad per användare Tillägg från 25 $/månad per användare Krisp Högkvalitativ samtalsinspelning för yrkesverksamma inom olika områden Eliminering av bakgrundsljud; mötesreferat och transkriptioner i realtid. Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 16 $/månad per användare. Rev. ai Exakta transkriptioner för journalister, forskare och affärsproffs Snabba, exakta tal-till-text-tjänster för olika ljudinnehåll Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 14,99 $/månad per användare.

De bästa alternativen till tl;dv

Här är några av de bästa alternativen till tl;dv note taker (både gratis och betalda) som erbjuder bättre funktioner, smartare automatisering och verktyg som stöder verkliga mötesögonblick – från användarintervjuer till online-möten:

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-projektledning med AI-drivna mötesanteckningar)

ClickUp är den totala appen för arbete eftersom den verkligen samlar allt. Från att hantera projekt och dokument till att organisera möten och automatisera uppgifter med AI, är det en one-stop-hub för distansarbetande team, startups och företag.

Som ett kraftfullt alternativ till tl;dv går ClickUp längre än enkel anteckning. Det fångar upp dina möten, automatiserar åtgärder och organiserar allt i ett sammanhängande arbetsflöde.

Skapa sammanfattningar och markera viktiga diskussionspunkter med ClickUp AI Notetaker

Med ClickUps AI Notetaker behöver du äntligen sluta oroa dig för att ta anteckningar under kommande möten. Den fångar upp varje detalj åt dig, skapar automatiskt sammanfattningar, markerar viktiga beslut och tilldelar åtgärdspunkter. Du går därifrån med en tydlig lista över vem som behöver göra vad, utan att lyfta ett finger.

📮 ClickUp Insight: 21 % av de tillfrågade vill utnyttja AI för att prestera bättre i sitt arbete genom att använda det i möten, e-post och projekt. De flesta e-postappar och projektledningsplattformar har AI integrerat som en funktion, men det är kanske inte tillräckligt smidigt för att samordna arbetsflöden mellan olika verktyg. Men vi har knäckt koden på ClickUp! Med ClickUps AI-drivna möteshanteringsfunktioner kan du enkelt skapa dagordningspunkter, anteckna från möten, skapa och tilldela uppgifter från mötesanteckningar, transkribera inspelningar och mycket mer – med vår AI-anteckningsfunktion och ClickUp Brain. Spara upp till 8 timmar per vecka i möten, precis som våra kunder på Stanley Security!

Behöver du följa upp kundernas feedback eller spåra viktiga resultat som diskuterats under ett möte? AI-anteckningsprogrammet hanterar det och håller allt kristallklart och dokumenterat.

ClickUp Brain omvandlar röst till text under möten, men använder också information från din arbetsplats för att svara på alla frågor du ställer.

Låt oss säga att du missade ett möte och vill veta om en deadline har skjutits upp – fråga ClickUp Brain. Det skannar transkriptet, anteckningarna och uppdateringarna av uppgifter för att ge dig ett omedelbart svar.

Automatisera uppgifter och effektivisera arbetsflöden med ClickUp Brain

Det är inte allt ClickUp kan ta hand om. Oavsett om du skriver kundbriefingar, sammanfattar möten eller dokumenterar interna processer, låter ClickUp Docs dig arbeta live med ditt team.

Du kan redigera dokument tillsammans med andra, tagga kollegor i kommentarer, omvandla feedback till uppgifter och länka allt direkt till projekt.

Använd ClickUp Meetings för att hålla ordning på alla dina mötesdagordningar och anteckningar

ClickUp Meetings knyter ihop allt. Skapa mötesdagordningar, anteckna direkt och tilldela kommentarer direkt under diskussionen.

Anta att du håller ett samtal om produktplanering. Skapa din checklista, markera punkter efterhand och ställ in återkommande uppgifter så att inget missas i kommande möten.

Redigera dokument mitt i samtalet, använd slash-kommandon för snabb formatering och tilldela uppföljningar i realtid.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Vissa avancerade funktioner är endast tillgängliga i ClickUps datorversion.

Plattformens funktioner kan kännas överväldigande i början för användare som inte är tekniskt kunniga.

ClickUp-priser

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Här är vad Gustavo Seabra, forskningsprofessor vid University of Florida, har att säga om ClickUp:

Detta är den speciella fördelen med ClickUp: att erbjuda de flesta verktyg som behövs för att organisera projekten på ett och samma ställe. Det möjliggör inte bara hantering och tilldelning utan erbjuder även andra verktyg i samma miljö, såsom Dokument, där man kan ta anteckningar och skapa rapporter, samt integration med kalender och e-post, allt på ett och samma ställe. Det finns inget behov av att använda externa program eller olika appar för varje funktion.

Detta är den speciella fördelen med ClickUp: att erbjuda de flesta verktyg som behövs för att organisera projekten på ett och samma ställe. Det möjliggör inte bara hantering och tilldelning utan erbjuder även andra verktyg i samma miljö, såsom Dokument, där man kan ta anteckningar och skapa rapporter, samt integration med kalender och e-post, allt på ett och samma ställe. Det finns inget behov av att använda externa program eller olika appar för varje funktion.

2. Otter. ai (Bäst för att skapa sökbara kommunikationsregister)

Oavsett om du är företagare eller teamledare hjälper Otter.ai dig att registrera och organisera dina konversationer i sökbar, delbar text. Tack vare realtidstranskriptionen kan du följa med i takt med att orden yttras, vilket gör det enklare att markera viktiga punkter under möten.

Dessutom integreras Otter.ai sömlöst med plattformar som Zoom. Detta hjälper till att automatiskt transkribera möten och generera sammanfattningar så att du kan fokusera på diskussionen utan att behöva oroa dig för anteckningar.

Otter. ai bästa funktioner

Transkribera konversationer i realtid med hög noggrannhet

Få svar på frågor om mötet från Otter AI-chatten

Identifiera och skilj mellan flera talare för bättre möteshantering.

Integrera sömlöst med Zoom för automatisk transkribering av möten.

Otter. ai-begränsningar

Supporten är begränsad till engelska; det saknas flerspråkiga funktioner.

Det kostnadsfria abonnemanget erbjuder endast 300 minuters transkription per månad.

Otter. ai-priser

Gratis för alltid

Pro : 16,99 $/månad per användare

Företag: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (290+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Otter.ai?

Från en G2-användare:

Otter. ai är ett fantastiskt AI-verktyg för transkribering av ljud och video. Premiumversionen är utmärkt eftersom den låter dig ladda upp fler ljudminuter. Det bästa är tidsstämplingen och noggrannheten.

Otter. ai är ett fantastiskt AI-verktyg för transkribering av ljud och video. Premiumversionen är utmärkt eftersom den låter dig ladda upp fler ljudminuter. Det bästa är tidsstämplingen och noggrannheten.

3. Fireflies. ai (Bäst för transkribering och sammanfattning av virtuella möten)

För yrkesverksamma och team som söker en robust AI-mötesassistent erbjuder Fireflies. ai en omfattande lösning för produktiva möten. Den integreras sömlöst med Zoom, Microsoft Teams och Google Meet och spelar automatiskt in och transkriberar dina virtuella möten.

Dess realtidstranskription stöder över 60 språk, vilket säkerställer inkludering för mångfaldiga team. De AI-drivna sammanfattningarna lyfter fram viktiga punkter och åtgärdspunkter, så att du kan fokusera på diskussionerna utan att distraheras av anteckningar.

Fireflies. ai bästa funktioner

Stöd för transkription på över 60 språk för globala team.

Skapa AI-drivna sammanfattningar som lyfter fram viktiga punkter och åtgärdspunkter.

Analysera sentiment för att mäta den emotionella tonen i konversationer

Fireflies. ai begränsningar

Det erbjuder 800 minuters lagringsutrymme och inkluderar ingen videoinspelning för gratisanvändare.

Användare kan inte ladda upp ljudfiler som är större än 200 MB.

Fireflies. ai-prissättning

Gratis för alltid

Pro-plan : 18 $/månad per användare

Affärsplan: 29 $/månad per användare

Enterprise-plan: 39 $/månad per användare (faktureras årligen)

Fireflies. ai betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (670+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Fireflies. ai?

Från en G2-användare:

Jag älskar att Fireflies ger mig friheten att vara en aktiv lyssnare och deltagare i de möten som det spelar in och transkriberar. Jag är inte längre bunden till min penna och anteckningsbok. Jag gillar också att om jag missar ett möte kan jag läsa sammanfattningen och transkriptet för att ta reda på vad som verkligen hände. Fireflies är inte perfekt.

Jag älskar att Fireflies ger mig friheten att vara en aktiv lyssnare och deltagare i de möten som det spelar in och transkriberar. Jag är inte längre bunden till min penna och anteckningsbok. Jag gillar också att om jag missar ett möte kan jag läsa sammanfattningen och transkriptet för att ta reda på vad som verkligen hände. Fireflies är inte perfekt.

4. Fathom (bäst för att automatiskt generera mötesreferat)

via Fathom

Fathom är ett annat alternativ till tl;dv som förbättrar virtuella möten genom att smidigt spela in, transkribera och sammanfatta diskussioner på populära kommunikationsplattformar. Det låter dig fokusera på konversationen medan det fångar upp varje detalj.

Fathoms AI-genererade anteckningar lyfter fram viktiga punkter och åtgärder, vilket effektiviserar ditt arbetsflöde. Det integreras med CRM-system som HubSpot och synkroniserar automatiskt mötesanteckningar för att hålla dina register uppdaterade.

Förstå de bästa funktionerna

Spela in och transkribera möten på flera plattformar utan ansträngning.

Skapa AI-drivna sammanfattningar som lyfter fram viktiga punkter direkt.

Dela enkelt specifika videoklipp från möten med teammedlemmarna.

Förstå begränsningarna

Det erbjuder begränsat plattformsstöd för andra verktyg än Zoom.

Användargränssnittet kräver en viss inlärningskurva.

Fathom-prissättning

Gratis för alltid

Premium : 19 $/månad per användare

Team Edition: 29 $/månad per användare

Team Edition Pro: 39 $/månad per användare

Fathom-betyg och recensioner

G2: 5/5 (över 5000 recensioner)

Capterra: 5/5 (730+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fathom?

Från en G2-användare:

Det här fungerar helt enkelt. Jag provade en liknande produkt före AI-eran, men man kan lugnt säga att vi nu befinner oss på en helt annan nivå. Mycket komplett med funktioner (nästan för många funktioner). Det fungerar inte om du inte är värd för mötet själv. Detta är också ett problem för samtyckeshantering. Dessutom blandar gränssnittsspråket lokaliserat innehåll med engelska kontroller.

Det här fungerar helt enkelt. Jag provade en liknande produkt före AI-eran, men man kan lugnt säga att vi nu befinner oss på en helt annan nivå. Mycket komplett med funktioner (nästan för många funktioner). Det fungerar inte om du inte är värd för mötet själv. Detta är också ett problem för samtyckeshantering. Dessutom blandar gränssnittsspråket lokaliserat innehåll med engelska kontroller.

💡 Proffstips: Har du någonsin lämnat ett möte och tänkt: ”Vänta... vad bestämde vi?” Att skriva tydliga, handlingsbara mötesprotokoll räddar dagen – och sparar massor av fram och tillbaka. Lär dig hur man skriver mötesprotokoll. Använd denna enkla metod för att alltid göra rätt: Förbered dig inför mötet med en mall och en agenda 📄

Fånga viktiga detaljer som datum, beslut och åtgärdspunkter ✍️

Håll det överskådligt med fetstilade rubriker och punktlistor 📌

Granska för noggrannhet och dela via ClickUp Docs 📤

Följ upp uppgifter med påminnelser och statuskontroller ⏰ Börja använda ClickUp för att skriva och dela protokoll som ett proffs!

5. Grain (bäst för automatiserad anteckning under virtuella möten)

via Grain

Grains högprecisa transkriptioner och AI-genererade sammanfattningar ger koncisa översikter av diskussioner och lyfter fram viktiga punkter och åtgärdspunkter.

Dess samarbetsfunktioner gör det möjligt för dig att dela specifika mötesögonblick med ditt team, vilket främjar bättre kommunikation och ökar produktiviteten.

Oavsett om du arbetar i säljteamet, med kundframgång eller produktutveckling, effektiviserar Grain ditt arbetsflöde.

Grain bästa funktioner

Spela in videohöjdpunkter live under dina Zoom-möten

Skapa direktdelbara videor med tidsstämplar och talar-ID:n

Bädda in videosnuttar direkt i Notion, Slack eller Docs

Begränsningar

Det kan vara svårt att konsekvent fånga upp specifika fraser under samtal.

Det är mycket dyrt för mindre team eller enskilda personer.

Priser på spannmål

Gratis för alltid

Starter : 19 $/månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (290+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

6. Sembly AI (Bäst för transkribering och sammanfattning av flerspråkiga möten)

via Sembly AI

För att öka produktiviteten i dina möten kan du överväga Sembly AI – ett avancerat verktyg som spelar in, transkriberar och sammanfattar dina möten på ett korrekt sätt. Det erbjuder flerspråkigt stöd på 35 språk, vilket är idealiskt för mångkulturella team.

Semblys AI-drivna djupare insikter identifierar åtgärdspunkter och potentiella risker, vilket effektiviserar ditt arbetsflöde. Det låter projektledare automatiskt generera uppgiftslistor från diskussioner, vilket håller projekten på rätt spår.

Sembly AI:s bästa funktioner

Spela in möten på flera plattformar utan ansträngning

Transkribera konversationer med hög noggrannhet på 35 språk

Skapa koncisa sammanfattningar som lyfter fram viktiga punkter

Begränsningar för Sembly AI

Ibland kopplas den bort från kalendern, vilket gör att den missar möten.

Sembly-mötesboten kan hoppa av möten, vilket resulterar i missade inspelningar.

Priser för Sembly AI

Gratis för alltid

Professional : 15 $/månad per användare

Team: 29 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Sembly AI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Har du någonsin undrat hur du kan ta smartare anteckningar utan att lyfta ett finger (eller nästan)? Upptäck kraften i AI-anteckningar. Så här använder du AI för anteckningar för att öka din produktivitet och fokus: Spela in föreläsningar med transkriptioner i realtid så att du bara behöver lyssna 🎧

Sammanfatta möten och anteckningar direkt för att spara tid ⏱️

Skapa och spåra åtgärdspunkter automatiskt efter möten 🗒️

Förvandla anteckningar till en resurshub med länkade dokument 🔗 Från att spela in liveföreläsningar till att skapa åtgärdspunkter och återanvända innehåll – AI gör allt åt dig. 🚀

7. Notta (bäst för att identifiera talare i gruppdiskussioner)

via Notta

Notta, ett alternativ till tl;dv, förvandlar dina möten genom att spela in, transkribera och sammanfatta konversationer i realtid. Det stöder över 50 språk och är perfekt för globala team som vill bryta språkbarriärer.

Funktioner som talaridentifiering och AI-genererade sammanfattningar hjälper dig att snabbt hitta viktiga punkter och åtgärdspunkter. Notta tillhandahåller till exempel omedelbara transkriptioner och koncisa sammanfattningar under ett kund- eller säljsamtal, så att du kan fokusera på engagemanget istället för att ta anteckningar.

Notta bästa funktioner

Transkribera live-ljud till text på 58 språk

Integrera smidigt med Zoom, Google Meet och Teams.

Identifiera olika talare för tydlighet när du går igenom transkriptioner.

Inga begränsningar

Den automatiska transkriptionstjänsten kräver redigering och korrekturläsning för att minska antalet fel.

AI kan ha svårt att skilja mellan olika talare, vilket kan leda till felaktigheter.

Notta-priser

Gratis för alltid

Pro : 13,49 $/månad per användare

Företag: 27,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Notta-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 180 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Notta?

Från en G2-användare:

Jag älskar transkriptionens noggrannhet, möjligheten att identifiera talare, redigera och ladda ner texten. Jag skulle vilja ha fler transkriptionsminuter per fil i gratispaketet, även om det innebär färre minuter per månad. Men det skulle vara fantastiskt att kunna ladda upp längre filer. Det skulle vara en riktigt grundläggande användning av verktyget.

Jag älskar transkriptionens noggrannhet, möjligheten att identifiera talare, redigera och ladda ner texten. Jag skulle vilja ha fler transkriptionsminuter per fil i gratispaketet, även om det innebär färre minuter per månad. Men det skulle vara fantastiskt att kunna ladda upp längre filer. Det skulle vara en riktigt grundläggande användning av verktyget.

🔍 Visste du att? Cornell Note-Taking System, en allmänt erkänd metod som utvecklats av Walter Pauk vid Cornell University, strukturerar din sida i olika områden: ledtrådar, detaljerade anteckningar och en avslutande sammanfattning. Denna organiserade metod är utformad för att förbättra både informationslagring och granskningsprocessen. 👍📚

8. Avoma (Bäst för effektiv analys av möteskonversationer)

via Avoma

Med Avoma optimerar du dina möten genom att automatisera anteckningar, transkription och analys, så att du kan fokusera helt på konversationen. Till skillnad från vissa andra alternativ till tl;dv note taker erbjuder Avoma transkription i realtid och AI-genererade anteckningar, vilket effektiviserar ditt arbetsflöde.

Oavsett om du arbetar med försäljning, HR eller kundframgång hjälper Avoma dig att fånga viktiga insikter och åtgärdspunkter. Till exempel använder säljteam Avomas agendamallar för att förbereda sig effektivt och säkerställa att viktiga frågor tas upp.

Avomas bästa funktioner

Automatisera anteckningar med AI-genererade sammanfattningar för att spara tid.

Spela in och transkribera möten på olika plattformar för enkel delning.

Använd mallar för mötesdagordningar för enhetlig förberedelse.

Avomas begränsningar

Vissa användare upplever att AI:ns närvaro i möten är påträngande.

Användare rapporterar att det ibland blandar ihop ord eller har svårt att fylla i luckor.

Avomas priser

AI Meeting Assistant : 29 $/månad per användare

Startup: 29 $/månad per användare

Organisation: 39 $/månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare (faktureras årligen)

Tillägg för konversationsintelligens: 35 USD/månad per användare

Tillägg för Revenue Intelligence : 35 USD/månad per användare

Lead Router-tillägg: 25 USD/månad per användare

Avoma-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1330 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Avoma?

Från en G2-användare:

De automatiska transkriptionsfunktionerna är mycket exakta, vilket sparar tid och säkerställer att inget går förlorat i konversationen. Möjligheten att skilja mellan olika talare och sammanfattningen av mötesanteckningarna som tillhandahålls i slutet gör det enkelt att följa diskussionerna och referera till viktiga punkter senare.

De automatiska transkriptionsfunktionerna är mycket exakta, vilket sparar tid och säkerställer att inget går förlorat i konversationen. Möjligheten att skilja mellan olika talare och sammanfattningen av mötesanteckningarna som tillhandahålls i slutet gör det enkelt att följa diskussionerna och referera till viktiga punkter senare.

9. Krisp (Bäst för att förbättra ljudkvaliteten i virtuella möten)

via Krisp

Krisp förbättrar videomöten genom att eliminera bakgrundsljud, transkribera konversationer och sammanfatta diskussioner i realtid. Till skillnad från tl;dv erbjuder Krisp avancerade funktioner för brusreducering och accentkonvertering, vilket säkerställer tydlig kommunikation.

Professionella inom olika områden använder Krisp för att förbättra samtalskvaliteten och fokusera på innehållet utan distraktioner.

Under en kundpresentation kan du till exempel använda Krisps brusreducering för att förmedla ditt budskap tydligt, medan dess AI-mötesassistent fångar upp viktiga punkter och åtgärdspunkter.

Krisps bästa funktioner

Transkribera möten i realtid med precision för en förbättrad mötesupplevelse.

Skapa AI-drivna sammanfattningar som lyfter fram viktiga punkter med en mötesassistent.

Konvertera accenter för att förbättra förståelsen

Krisps begränsningar

Användare har rapporterat fall där appen kraschar under användning, vilket kan vara störande.

Vissa användare har rapporterat att transkriberingsnoggrannheten kan vara inkonsekvent.

Krisp-priser

Gratis för alltid

Pro : 16 $/månad per användare

Företag: 30 $/månad per användare

Krisp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (560+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Rev (Bäst för att transkribera intervjuer och möten korrekt)

Rev. ai erbjuder snabba och exakta tjänster för tal-till-text-omvandling, vilket gör det till ett attraktivt alternativ till tl;dv. Oavsett om du är journalist som spelar in intervjuer, forskare som analyserar ljuddata eller affärsman som dokumenterar möten, levererar Rev. ai exakta transkriptioner som förbättrar ditt arbetsflöde.

Med stöd för flera språk och sömlös integration i olika applikationer säkerställer Rev. ai att dina transkriptionsuppgifter hanteras effektivt och smidigt.

Rev bästa funktioner

Transkribera ljud snabbt med hög noggrannhet

Stöd för flera språk för global räckvidd

Anpassa ordförrådet för branschspecifika termer

Rev-begränsningar

Rev erbjuder även manuell transkription, men till en högre kostnad (1,99 dollar per minut).

Rev-prissättning

Gratis

Grundläggande: 14,99 $/månad per användare

Pro: 34,99 $/månad per användare

Betala efter användning: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (420+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (40+ recensioner)

✨ Särskilda omnämnanden Utöver de olika alternativen till tl;dv note taker som nämns ovan finns det några fler som är värda att nämna: Beskrivning: Bäst för att sammanfatta och extrahera viktig information från möten

Confluence Meeting Notes: Bäst för att sammanfatta diskussioner och åtgärdspunkter

Tactiq: Bäst för transkription och anteckningar i realtid

