Otter AI vs. Fireflies AI: Vilket mötesverktyg är bäst?

Har du någonsin lämnat ett möte med en känsla av att du missat viktiga insikter eller att du inte har klart för dig vad nästa steg är? Vi pratar snabbare än vi skriver, och att hinna med att anteckna samtidigt som man fokuserar på diskussionen kan kännas som en omöjlig uppgift.

AI-mötesassistenter som Otter AI och Fireflies AI lovar att transkribera möten, fånga viktiga ögonblick och leverera sammanfattningar efter mötet så att du aldrig missar något.

Båda verktygen erbjuder transkription i realtid, genererar detaljerade mötesprotokoll och förenklar gemensamt antecknande. Men vilket är egentligen bäst för dig? Innan du fastnar i en jämförelse, går vi igenom de viktigaste skillnaderna.

Låt oss också presentera ett tredje, stabilt alternativ – ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete – som kanske kan lämna de andra två i dammet!

Otter AI vs. Fireflies AI vs. ClickUp i korthet

Otter AI är bäst för Fireflies AI är bäst för ClickUp är bäst för Live-transkriptioner av möten med realtidsinspelning av mötesanteckningar Djupgående mötesinsikter med hjälp av sentimentanalys och konversationsanalys Planera, genomföra och dokumentera möten – allt inom samma projektarbetsyta med hjälp av ClickUp Meetings och ClickUp Brains AI-genererade dagordningar. Taligenkänning med tidsstämplade anteckningar för enkel navigering Skapa ljudklipp för att klippa ut och dela viktiga ögonblick från samtal Intelligent schemaläggning med ClickUps AI-drivna kalender som föreslår optimala tider, synkroniserar mötesanteckningar och markerar prioriterade konflikter. Sammanfattningar efter mötet med redigerbara diskussionspunkter och åtgärdspunkter AI-arbetsflöden som försäljningsspårning och konfliktdetektering via Fred (AI-chatbot) Live-mötesanteckningar registreras, organiseras och länkas automatiskt till uppgifter med hjälp av ClickUp AI Notetaker. Enkel integration med populära mötesplattformar (Zoom, Google Meet, Teams) Omfattande integrationer med projektledningsverktyg som ClickUp, Salesforce och HubSpot Djup integration med uppgiftshantering, dokument, whiteboards och mål för att omvandla mötesdiskussioner till verkligt, spårbart arbete. Snabba mötesreferat och minimal redigering Automatiserade uppföljningar som säkerställer att inga viktiga ögonblick eller åtgärder går förlorade Omedelbar uppföljning efter mötet, inklusive åtgärdspunkter, beslut och uppgiftsfördelning

Vad är Otter AI?

via Otter AI

Otter AI är en AI-driven mötesassistent. Som transkriptionsverktyg lyssnar den och transkriberar konversationer i realtid, så att du kan slippa skriva anteckningar frenetiskt under diskussioner. Det är en perfekt lösning för möten, intervjuer och till och med liveföreläsningar.

Förutom funktioner för omvandling av ljud till text organiserar det också dina anteckningar efter åtgärd och effekt, så att du kan fokusera din energi på att lyssna aktivt istället för att anteckna.

Dessutom fångar den viktiga ögonblick under dina online-möten, vilket gör det enklare att återkomma till dem senare. Oavsett om du deltar i ett videomöte på Google Meet eller diskuterar idéer på Microsoft Teams, strävar Otter AI efter att göra dina möteskonversationer tydliga, sökbara och lätta att granska.

🧠 Kul fakta: AI-verktyg som transkriberar möten identifierar talare med algoritmer som analyserar och separerar talvågmönster – en nedskalad version av röstbiometri!

Otter AI-funktioner

Otter AI är ett kraftfullt transkriptionsverktyg som erbjuder flera funktioner för att fånga upp innehållet i dina möten på ett korrekt sätt. Låt oss titta på vad dessa funktioner innebär.

1. Möten och transkription av inspelningar

Livet har kanske ingen återställningsknapp, men dina möten kan ha det. Otter AI kommer nära att erbjuda en sådan för dina viktiga samtal.

Dess huvudfunktion är att transkribera konversationer i realtid och automatiskt registrera varje ord så att du inte behöver göra det manuellt. Integrationen med populära videokonferensplattformar som Google Meet, Zoom och Microsoft Teams säkerställer att alla samtal, från interna videomöten till externa kundsamtal, täcks.

Otter AI erbjuder också en inspelnings- eller uppladdningsfunktion för att enkelt transkribera talade konversationer från personliga möten eller ljudfiler. Dess automatiska talaridentifiering och tidsstämplade anteckningar gör det lättare att följa konversationer, så att du snabbt kan återvända till viktiga ögonblick utan förvirring.

2. Generering av dispositioner och sammanfattningar

Otter AI erbjuder en särskild sammanfattningsflik för varje samtal och transkriptioner av live-möten. Funktionen Highlight Summaries fångar automatiskt upp en kortfattad översikt, viktiga åtgärdspunkter och en strukturerad diskussionsöversikt. Detta sparar dig från att behöva gräva igenom långa mötesprotokoll senare.

När samtalet är avslutat kan du tilldela åtgärdspunkter till ditt team eller redigera sammanfattningen efter behov. Du kan också kopiera och dela sammanfattningen med ett enda klick, så att alla enkelt kan hålla sig uppdaterade.

3. AI-chatt under mötet

Möten kan gå snabbt, och deltagare som hoppar in med frågor eller tvivel kan lätt störa flödet. För att undvika det kan du använda Otter AI:s chatt under mötet, där deltagarna kan ställa frågor, lägga till anteckningar eller till och med skapa mötesprotokoll i realtid.

Detta håller konversationerna strukturerade utan att distrahera någon, vilket säkerställer att alla förblir engagerade. Det är fördelaktigt när du behöver förtydliga en punkt eller snabbt hänvisa till något som just nämnts, utan att avbryta talaren.

📖 Läs också: Hur man har mer produktiva möten

Priser för Otter AI

Grundläggande: Gratis

Fördel: 16,99 $/månad per användare

Företag: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

💡Proffstips: De flesta AI-mötesassistenter låter dig skapa anpassade ordlistor eller nyckelord för branschjargong, projektnamn eller ofta använda termer. Detta hjälper din AI att fånga upp och markera viktiga ämnen på ett korrekt sätt, vilket minskar den tid du lägger på att korrigera transkriptionsfel i efterhand.

Vad är Fireflies?

via Fireflies

Fireflies är en AI-mötesassistent som levererar insikter från konversationer. Förutom att transkribera möten använder den konversationsanalys för att driva åtgärder framåt och säkerställa att viktiga diskussionspunkter inte går förlorade.

Fireflies anpassar sig till branschspecifika användningsfall, inklusive försäljning, rekrytering, podcasting och hälso- och sjukvård, vilket gör det mångsidigt för olika affärsbehov.

Efter varje samtal delar den automatiskt sammanfattningar och transkriptioner med alla mötesdeltagare. Dessutom går dess insikter utöver enkla anteckningar eller återgivningar av vem som sa vad, vilket hjälper teamen att spåra uppföljningar, upptäcka viktiga ögonblick som påverkar beslut och öka produktiviteten.

Fireflies funktioner

Fireflies är inte bara ett transkriptionsverktyg – dess avancerade funktioner hjälper dig att få ut mer av varje möte.

Här är vad som gör det till en populär AI-driven assistent för möten.

1. Generering av transkriptioner och ljudklipp

Fireflies transkriberar och sammanfattar både video- och ljudmöten, men dess soundbite-funktion gör den unik. Med detta verktyg kan du klippa ut och dela viktiga mötesmoment, så att du kan hoppa över att titta på hela inspelningen och gå direkt till poängen.

Oavsett om det gäller en kundförfrågan, ett projektbeslut eller en viktig insikt kan du enkelt ta en snutt och dela den med ditt team. Dessutom kan du till och med skapa en spellista med ljudklipp, vilket gör uppföljningar och sammanfattningar snabbare än någonsin.

👀 Visste du att? Termen soundbite blev populär i slutet av 1970-talet när korta, slagkraftiga fraser från politiker och offentliga personer fångade mediernas uppmärksamhet. Deras citatvärdiga, uppseendeväckande fraser blev snabbt favoriter i nyhetsredaktionerna, vilket gjorde rubrikerna lättare att sälja – och komma ihåg!

2. Smart sökning och analys av ämnesföljare

Det är lättare att hitta viktiga insikter i ett möte när du har organiserade data till hands. Fireflies AI erbjuder en smart sökfunktion som segmenterar inspelningar efter sentiment, talartid och önskade filter, vilket hjälper dig att snabbt hitta viktiga ögonblick.

Den har också en ämnesbevakare som övervakar återkommande teman med hjälp av fördefinierade nyckelord, vilket gör det enklare att följa diskussioner över flera möten. Detta säkerställer att viktiga ämnen, som kundfeedback eller projektuppdateringar, aldrig faller mellan stolarna.

3. Arbetsflöden för AI-appar

En utmärkande funktion som skiljer Fireflies AI från andra är Fred, dess inbyggda AI-chatbot. Fred gör mer än bara att ge snabba sammanfattningar och ytliga insikter – det är motorn bakom en rad AI-drivna arbetsflöden som är utformade för att automatisera uppföljningar av möten och driva på åtgärder.

Fred kan till exempel driva arbetsflöden för försäljningsuppföljning som analyserar konversationer för att identifiera signaler om köparens avsikter. Det kan också flagga potentiella risker med hjälp av arbetsflöden för konfliktdetektering som identifierar bristande samstämmighet eller spänningar i teamdiskussioner.

Oavsett om du följer upp försäljningsmöjligheter, hanterar interna problem eller håller intressenterna samordnade, ser Fred till att inga kritiska ögonblick förbises – och förvandlar Fireflies AI från ett enkelt transkriptionsverktyg till en proaktiv mötesassistent.

Fireflies prissättning

Gratis

Fördel: 18 $/månad per användare

Företag: 29 $/månad per användare

Enterprise: 39 $/månad per användare (faktureras årligen)

🧠 Rolig fakta: Bill Gates skriver inte heller anteckningar under möten – han överlåter det till AI. Med AI-genererade sammanfattningar som hanterar allt prat under mötet hävdar han att han kan hålla sig fokuserad på stora idéer istället för att ta anteckningar.

Otter AI vs. Fireflies: Jämförelse av funktioner

Både Otter AI och Fireflies effektiviserar möteshanteringen, men de tillgodoser något olika behov. Otter AI är specialiserat på realtidstranskription, medan Fireflies fokuserar på analys och automatisering.

Här är en jämförelse mellan de två mötesverktygen:

Funktion Otter AI Fireflies Transkription Ja. Transkription i realtid Ja. Transkription efter samtal Taligenkänning Ja. Tidsstämplade anteckningar och talaretiketter Ja. Tidsstämplade anteckningar och talaretiketter Insikter om möten Grundläggande. Erbjuder mötesreferat och åtgärdspunkter. Detaljerad. Erbjuder sentimentanalys, ljudklipp och ämnesuppföljning. Integrationer Vardagliga appar som Zoom, Google Meet, Teams, Slack, Salesforce, HubSpot Mer omfattande kalenderalternativ, produktivitetsappar och ett dedikerat API. AI-funktioner Chatbot för frågor och insikter Chatbot och AI-drivna arbetsflöden för försäljning, projektuppföljning och fler användningsområden Bäst för Live-onlinemöten och anteckningar Djupgående mötesanalys och automatisering av arbetsflöden

Detta är de viktigaste skillnaderna, men här är en jämförelse av aspekter som avgör ett mötesverktygs effektivitet.

Transkriptionshastighet

Otter AI levererar transkription i realtid med talaridentifiering och tidsstämplade anteckningar, vilket gör det idealiskt för live-möten. Det förfinar också transkriptionerna efter mötet för att förbättra noggrannheten.

Fireflies har en annan approach. Istället för att transkribera live spelar den först in mötet och bearbetar sedan transkriptet när samtalet är avslutat. Beroende på ditt möte tar detta cirka 10–15 minuter, och alla deltagare får en sammanfattning efter mötet via e-post.

🏆 Vinnare: Otter AI har fördelen när det gäller live-transkriptioner. Fireflies är också ganska effektivt, om du inte har något emot att vänta lite på att samtalet ska bearbetas.

Insikter och slutsatser

Otter AI genererar AI-drivna sammanfattningar, inklusive viktiga diskussionspunkter och åtgärdspunkter. Dess redigerbara sammanfattningar ger också ditt team flexibilitet i hur de vill dela och förfina insikter.

Fireflies går ett steg längre med analysbaserade insikter, spårning av återkommande ämnen, talares engagemang och stämning. Det gör det också möjligt för användare att extrahera ljudklipp och skapa spellistor med viktiga ögonblick för enkel referens.

🏆 Vinnare: Fireflies vinner med sin sentimentanalys, insikter och anpassningsbara ljudklipp – perfekt för djupgående mötesresultat. För team som hanterar lätta diskussioner och projekt gör Otter AI-chatten ett bra jobb med att svara på snabba frågor.

Mötesintegrationer och arbetsflöden

Undrar du vad som passar bäst ihop med dina nuvarande verktyg?

Otter AI synkroniseras väl med Zoom, Google Meet och Teams-evenemang. Det ansluter också till Slack för att dela konversationer och låter Enterprise-användare integrera med Salesforce och HubSpot.

Fireflies inkluderar integrationer för många fler möteskalendrar och till och med produktivitetsverktyg som ClickUp. Det erbjuder också flera AI-drivna arbetsflöden för specifika rapporter och strukturerade insikter, allt från insikter om projektstatistik till individuella rapportkort för chefer.

🏆 Vinnare: Fireflies vinner med sin robusta AI-drivna automatisering och arbetsflödesintegrationer.

Otter AI vs. Fireflies på Reddit

Vi besökte Reddit för att se vilken sida folk landar på i debatten mellan Otter AI och Fireflies. Många användare på subreddit r/productmanagement är överens om att Otter AI är det bättre valet för realtidstranskription:

TechTemptress säger:

Jag älskar det. Mitt dagliga verktyg för möten. Transkriptionerna kräver lite justeringar efter inspelningen för att korrigera jargong, mummel och vissa feluttalanden, men när jag har gjort det är Otter-botten fantastisk.

Jag älskar det. Mitt dagliga verktyg för möten. Transkriptionerna kräver lite justeringar efter inspelningen för att korrigera jargong, mummel och vissa feluttalanden, men när jag har gjort det är Otter-botten fantastisk.

Past_Path9215 belyser varför Fireflies är det självklara valet för mötesinsikter och automatisering för dem:

Du kan göra andra coola anpassningar med AI-appar. Personligen använder jag AI-appar/mallar för att automatiskt få AI att skriva anteckningar efter mina önskemål.

Du kan göra andra coola anpassningar med AI-appar. Personligen använder jag AI-appar/mallar för att automatiskt få AI att skriva anteckningar efter mina önskemål.

Debatten om Otter AI vs. Fireflies AI på Reddit visar en tydlig uppdelning baserad på användarnas prioriteringar. De som värdesätter noggrannhet i realtidstranskriptioner och snabba mötesanteckningar tenderar att föredra Otter AI, trots att det ibland krävs justeringar för otydligt tal.

Å andra sidan föredrar användare som prioriterar insikter efter mötet, anpassad automatisering, prisvärdhet och AI-drivna sammanfattningar Fireflies AI för dess arbetsflödesintegrationer och mötesintelligens.

📖 Läs också: Hur man använder AI för mötesanteckningar

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Otter AI och Fireflies

Du har ägnat möte din fulla uppmärksamhet. Din AI-transkriberare har tagit omfattande anteckningar, komplett med avsnitt för talare. Nu måste du skapa och spåra uppgifter eller lägga till dem i dina dokument.

Tänk om detta kunde ske i samma verktyg? Det kan det, med ClickUp, den kompletta appen för arbete som kombinerar projektledning, dokument och teamkommunikation, allt på en och samma plattform – accelererat av nästa generations AI-automatisering och sökfunktion.

Vill du se hur det skiljer sig från andra möteshanteringslösningar? Här är dess bästa mötesfunktioner.

ClickUps fördel nr 1: ClickUp AI Notetaker och ClickUp Brain

Håll koll på dina mötesanteckningar, sammanfattningar och åtgärdspunkter med ClickUp AI Notetaker.

Medan Otter AI och Fireflies AI fokuserar på mötesprotokoll och sammanfattningar, går ClickUp ett steg längre med ClickUp AI Notetaker. Det spelar inte bara in möten och fångar viktiga insikter, utan omvandlar dem till åtgärdspunkter inom plattformen och kopplar dem till dina relevanta ClickUp-uppgifter och ClickUp-dokument.

Med ClickUp Brain, plattformens inbyggda AI-assistent, kan du omedelbart skapa uppgifter från mötesanteckningar, publicera mötesreferat i ClickUp Chat och dela dem med ditt team för att säkerställa att åtgärdspunkter inte förbises.

Brain gör också dina transkriptioner sökbara. Ställ frågor på naturligt språk så skannar det dina mötesanteckningar för att svara på dem – även om du behöver verifiera en datapunkt eller ett beslut från flera månader tillbaka.

Gör mötesprotokoll sökbara med ClickUp Brain

Det bästa av allt? ClickUps AI Notetaker fungerar med Google Meet, Zoom och Microsoft Teams, så alla dina möten sparas.

ClickUps fördel nr 2: ClickUp-möten

Förbättra produktiviteten i möteshanteringen, bädda in samtalslänkar direkt i uppgifter och driv återkommande mötesagendor med ClickUp Meetings.

Möten ska leda till handling, inte bara konversation – ClickUp Meetings ser till att så blir fallet. Paketet är fullspäckat med funktioner som ökar produktiviteten under möten.

Börja med att utarbeta en mötesagenda med hjälp av en av ClickUps många mallar för mötesagendor. Eller be helt enkelt ClickUp Brain att göra det åt dig.

Skapa en omfattande mötesagenda på några sekunder med hjälp av AI med ClickUp Brain.

Hitta en lämplig tid för mötet och skicka inbjudningar med hjälp av ClickUps AI-kalender (mer om det strax!). Du kan till och med hoppa direkt in i mötet från ClickUp, utan att behöva navigera till din externa kalenderapp.

Använd de inbyggda uppgiftslistorna i ClickUp för att omvandla dagordningar till åtgärdspunkter. Så att ingenting lämnas till "senare".

Du kan också tilldela kommentarer till dina teammedlemmar och signalera att åtgärder behövs innan en uppgift på din möteschecklista kan markeras som slutförd.

Har du många återkommande möten? Bra, lösningens anpassningsbara frekvensalternativ är enkelt att tillämpa på varje agenda och uppgiftslista. När det väl är inställt skickar ClickUp även dedikerade e-postpåminnelser så att du inte missar några viktiga samtal.

Det har varit fantastiskt att se hur mycket tid vi har sparat i möten sedan vi gick över till ClickUp. Det som tidigare tog oss tre timmar per vecka för evenemangsplanering och uppdateringar tar nu bara drygt en timme. De involverade teamen har nu mer tid att fokusera på viktigare marknadsföringsprioriteringar.

Det har varit fantastiskt att se hur mycket tid vi har sparat i möten sedan vi gick över till ClickUp. Det som tidigare tog oss tre timmar per vecka för evenemangsplanering och uppdateringar tar nu bara drygt en timme. De involverade teamen har nu mer tid att fokusera på viktigare marknadsföringsprioriteringar.

Om du vill anpassa dina AI-mötesanteckningar kan flera teammedlemmar samarbeta i samma dokument med ClickUp Docs och dess avancerade markdown-formatering.

Anteckna insikter, förbättra presentationer med avancerad formatering och samla dina mötesanteckningar på ett ställe med ClickUp Docs.

Med Docs kan du också skapa åtgärdsbara uppgifter från valfri text eller bild med ett enda klick. Dessutom är det med inbyggda slash-kommandon enklare än någonsin att ställa in prioriteringar, förfallodatum och taggar för att hänga med i snabba diskussioner.

📮ClickUp Insight: ClickUps undersökning om mötes effektivitet visade att 18 % av respondenterna använder kommentarer i dokument för asynkron teamsamarbete. Även om detta minskar mötestiden, saknar spridda kommentarer ofta ansvarighet, vilket gör att åtgärder inte spåras och förblir ofullständiga. ClickUp Docs förvandlar dokumentsamarbetet med tilldelade kommentarer. Varje kommentar kan tilldelas en specifik teammedlem, vilket förvandlar passiv feedback till genomförbara uppgifter. Bygg in ansvarsskyldighet i dina dokumentarbetsflöden! 💫 Verkliga resultat: Team som använder ClickUps möteshanteringsfunktioner rapporterar en minskning med hela 50 % av onödiga konversationer och möten!

ClickUps fördel nr 3: ClickUp-kalendern

Planera, schemalägg och delta i möten från din arbetsplats med hjälp av ClickUps AI-drivna kalender.

ClickUps AI-drivna kalenderfunktioner gör möteshanteringen smidig. Du kan skapa evenemang, hantera uppgifter och boka om möten direkt från ClickUp utan att behöva hoppa mellan flikar.

Använd ClickUps inbyggda AI för att schemalägga möten och skicka inbjudningar.

Behöver du hitta tid för ett teamsynkroniseringsmöte? ClickUp gör det enkelt att se allas tillgänglighet i delade kalendrar, så att du snabbt kan hitta gemensamma lediga tider och schemalägga möten som passar alla. Färgkodade uppgifter, anpassningsbara filter och flera visningsalternativ (dag, vecka, månad eller tidslinje) hjälper dig att hålla koll på prioriteringar och förhindra konflikter.

Hitta lämpliga tider för möten med ditt team med hjälp av delade ClickUp-kalendrar.

Och eftersom möten inte slutar med schemaläggning kan du omvandla kalenderhändelser till åtgärder genom att länka dem till uppgifter, lägga till dagordningar, tilldela uppföljningar och spåra framsteg – allt i samma arbetsyta.

ClickUps fördel nr 4: ClickUps mall för mötesprotokoll

Få en gratis mall Hantera mötesdetaljer, resurslänkar och åtgärdspunkter utan ansträngning med ClickUps mall för mötesprotokoll.

Trött på att bläddra igenom oändliga anteckningar? ClickUps mall för mötesprotokoll är en oumbärlig lösning. Dokumentmallen gör det enkelt att ta anteckningar med fördesignade sidor för varje mötesdatum. Varje undersida innehåller faktiskt strukturerade utrymmen för att lägga till deltagarlistor, resurslänkar, mötesdagordningar, åtgärdspunkter och till och med riskuppföljning.

Om du vill optimera mötesrelaterade uppgifter är ClickUp Meetings Template ett annat alternativ för att spåra diskussionsämnen, lagra presentationer och tilldela uppföljningar på ett mer effektivt sätt.

📖 Läs också: Gratis mallar för mötesanteckningar för att ta bättre mötesprotokoll

Priser för ClickUp

Perfekta mötesanteckningar och insikter med ClickUp

Rätt mötesverktyg tar inte bara anteckningar – det förhindrar missförstånd, minskar stressen i snabba samtal och ger ditt team mer tid att förbereda sig, följa upp och faktiskt driva arbetet framåt.

Medan verktyg som Otter AI är specialiserade på transkription och Fireflies fokuserar på mötesanalys, erbjuder ClickUp båda – och mycket mer.

Med ClickUp får du en allt-i-ett-lösning för möteshantering: AI-driven anteckningsfunktion som automatiskt spelar in, transkriberar och sammanfattar möten

Omedelbar uppgiftsskapande från mötesanteckningar – så att uppföljningar aldrig faller mellan stolarna.

ClickUp Brain för att visa åtgärdspunkter, beslut och nästa steg

Över 1 000 integrationer så att du smidigt kan ansluta till dina befintliga kalender-, kommunikations- och planeringsverktyg.

Du behöver inte jonglera med flera appar eller nöja dig med ofullständiga lösningar. ClickUp förenar dina mötesinsikter med ditt arbete, så att du kan planera, möta och utföra allt på ett och samma ställe.

Är du redo att hålla smartare möten? Kom igång med ClickUp gratis idag.