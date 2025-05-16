Leonardo AI vs. Stable Diffusion: Vilken AI-konstgenerator är bäst?

Oavsett om du är en professionell designer eller bara någon med en kreativ ådra, är chansen stor att du har provat på AI-genererad konst. Från fantastiska konceptdesign till hyperrealistiska bilder, dessa verktyg utvidgar de kreativa gränserna samtidigt som de gör designprocessen enklare och roligare.

Men med så många alternativ kan det kännas överväldigande eller till och med malplacerat att välja rätt AI-konstgenerator i ditt arbetsflöde.

För att förenkla har vi jämfört två av de främsta konkurrenterna – Leonardo AI och Stable Diffusion – för att hjälpa dig att avgöra vilken som passar dig bäst.

Men här är den större frågan: Finns det ett smartare sätt att hantera ditt kreativa arbetsflöde? (Tips: ClickUp kan vara svaret)

Låt oss ta reda på det. 👀

Vad är Leonardo AI?

Via Leonardo AI

Leonardo AI är en AI-bildgenerator som är utvecklad med grafiska designers, VFX-artister och spelutvecklare i åtanke. Dess mest utmärkande funktion är möjligheten att träna anpassade AI-modeller. Du kan träna den med hjälp av dina egna konstverk eller dina favoritstilar, så att varje skapelse stämmer överens med din unika visuella identitet.

Dessutom kan spelutvecklare använda Leonardo AI för att designa karaktärselement, användargränssnitt och spelmiljöer, medan marknadsföringsteam kan ha nytta av det för att generera kreativt innehåll och annonsmaterial.

Leonardo AI-funktioner

Leonardo AI erbjuder solida funktioner som stöder ett brett spektrum av användningsområden för bildgenerering. Här är en snabb översikt över några av de bästa.

Funktion nr 1: Generering av 3D-texturer

Om du arbetar med 3D-modeller är detta en enorm tidsbesparing. Istället för att manuellt designa texturer för varje yta kan du ladda upp en 3D-modell (i OBJ-format). Leonardo AI genererar detaljerade, realistiska texturer som matchar ditt önskade utseende och känsla.

Detta är särskilt användbart för spelutvecklare, animatörer och 3D-konstnärer som vill ha högkvalitativa texturer utan att behöva spendera timmar på att måla eller mappa dem manuellt.

Funktion nr 2: Realtidsduk

Med Realtime Canvas kan du börja med en grov skiss, och Leonardo AI förbättrar den omedelbart genom att lägga till detaljer och förvandla den till ett högkvalitativt verk.

Oavsett om du brainstormar koncept, experimenterar med stilar eller förfinar handritade idéer, ser detta verktyg till att dina skisser förvandlas till polerade bilder – utan att du behöver rita om allt från grunden.

Funktion nr 3: Rörelse

Om du någonsin har önskat att du kunde väcka dina statiska bilder till liv, fungerar Leonardo AI:s nya Motion-funktion som en AI-videogenerator som låter dig animera befintliga bilder med lätthet – utan att behöva någon extra programvara.

Med Motion kan du få en karaktär att vinka, en scen att komma till liv eller lägga till subtila rörelser till en produktbild för att få större effekt. Dessutom kan du generera animationer direkt från dina bilder, så du behöver inte komplex animationsprogramvara eller tekniska kunskaper för att skapa iögonfallande bilder.

Funktion nr 4: Flödesläge

Istället för att generera bilder individuellt, tillhandahåller Flow State en kontinuerlig ström av AI-genererade variationer baserade på din prompt. Du kan snabbt bläddra igenom variationerna, finjustera din inmatning och välja den som passar bäst.

Om du vill att dina bilder ska matcha en specifik estetik kan du dessutom använda funktionen More Like This . Den låter dig välja den stil, de färger och den belysning du gillar, så att AI:n vet exakt vilken känsla du är ute efter.

Priser för Leonardo AI

Gratis för alltid

Apprentice : 10 $/månad

Artisan : 24 $/månad

Maestro : 48 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Vad är Stable Diffusion?

Via Stable Diffusion

Stable Diffusion är ett kraftfullt alternativ till Leonardo AI som omvandlar kommandon till fotorealistiska bilder. Till skillnad från andra AI-bildgeneratorer ger det dig kontroll över stil, inramning och förinställningar.

Dessutom kan modellen också hantera inpainting (fylla i saknade delar av en bild) och outpainting (utvidga en bild utanför dess gränser).

I grunden komprimerar verktyget en bild till ett dolt latent utrymme. Därefter lägger det till brus som gör bilden suddig. Det tar sedan bort bruset steg för steg och rekonstruerar bilden utifrån mönster som det lärt sig från sina träningsdata.

💡 Proffstips: Det kan ta tid att skriva den perfekta AI-prompten, särskilt när du justerar detaljer för att få rätt stil, komposition eller realism. Istället för att prova dig fram kan du använda AI-promptmallar för att slippa justera prompten om och om igen för att få ett användbart resultat.

Stable Diffusion-funktioner

Här är en snabb genomgång av några av de viktigaste funktionerna som Stable Diffusion erbjuder 👇

Funktion nr 1: Promptdatabas

Stable Diffusion erbjuder en snabb databas med över 12 miljoner uppmaningar som bidragits av AI-konstnärer över hela världen. Du kan använda dessa uppmaningar för att generera ett stort antal AI-genererade bilder.

Prompts kan enkelt hittas med hjälp av den dedikerade sökmotorn, som hjälper dig att generera allt från fotorealistiska scener till surrealistiska, fantasifulla bilder. De låter dig utforska olika teman och stilar, och du kan till och med se exempel på de resulterande bilderna från dessa prompts för att få en bättre uppfattning om deras effektivitet.

Funktion nr 2: Bild-till-bild-generering

Med Stable Diffusion kan du ladda upp valfri bild och skapa nya bilder utifrån den. Plattformen använder guidad bildsyntes, där du laddar upp en bild och anger en textprompt för att styra bildgenereringsprocessen.

Den använder en diffusionsbrusreduceringsmekanism för att skapa den nya bilden. Detta innebär att den ursprungliga bilden suddas ut genom att brus läggs till. När bilden är helt brusig förfinas den gradvis samtidigt som element som tillhandahålls av textinmatningen läggs till. Det slutliga resultatet är en ny bild som överensstämmer med de egenskaper du har angett i dina instruktioner.

🧠 Kul fakta: 2018 såldes en AI-skapad målning med titeln Portrait of Edmond de Belamy på Christie's för 432 500 dollar. Den skapades med hjälp av en maskininlärningsalgoritm som tränats på klassiska konstverk! 😱

Funktion nr 3: Välj stil

Stable Diffusion har ett stort utbud av förinställda stilar som du kan välja mellan – från realistisk, filmisk och cyberpunk till animation, linjekonst, 3D-karaktärer och mycket mer – för att finjustera ditt resultat.

Om du arbetar med en futuristisk annons, välj Cyberpunk; om du vill ha något lekfullt kan Pixel Art vara rätt val. Dessa alternativ gör det enklare att anpassa AI:ns resultat till dina kreativa behov.

Priser för Stable Diffusion

Gratis för alltid

Fördel: 7 $/månad

Max: 14 $/månad

Leonardo AI vs. Stable Diffusion: Jämförelse av funktioner

Här är en översikt över funktionsjämförelsen.

Funktion Leonardo AI Stable Diffusion Vinnare 🥇 Användarvänlighet Användarvänligt gränssnitt, webbläsarbaserat Enkelt, webbläsarbaserat gränssnitt Oavgjort Anpassning Begränsad (proprietära modeller) Helt öppen källkod, anpassningsbar Stable Diffusion 3D-funktioner 3D-texturer, inget stöd för modellering 3D-djupkartor med ControlNet Stable Diffusion

Låt oss förstå detta i detalj:

Leonardo AI och Stable Diffusion är två kraftfulla verktyg för AI-genererade bilder och videor. Men vilket är det rätta för dina kreativa behov? För att hjälpa dig att bestämma jämför vi dem sida vid sida – vi tittar på deras styrkor, begränsningar och vad som gör att de sticker ut.

Funktion nr 1: Användarvänlighet och gränssnitt

Leonardo AI har ett användarvänligt gränssnitt som känns som en chatt, vilket gör det enkelt att navigera. Det körs direkt i din webbläsare, så det behövs inga komplicerade inställningar eller installationer. Skriv bara in en prompt så genererar AI-verktyget de kreativa lösningar du behöver – perfekt för både nybörjare och proffs.

Stable Diffusion håller också saker och ting enkla med ett användarvänligt gränssnitt som fungerar direkt i din webbläsare. Inga nedladdningar krävs – ange bara en textprompt så genereras snabbt högkvalitativa bilder.

🏆 Vinnare Det är oavgjort! Leonardo AI och Stable Diffusion är lättanvända bildgenereringsverktyg för både nybörjare och avancerade användare. Deras anpassningsbara inställningar låter dig justera detaljer och generera fotorealistiska bilder på några sekunder.

Funktion nr 2: Öppen källkod

Leonardo AI körs på sina egna modeller, vilket innebär att konstnärer och designers har begränsad kontroll över anpassningen. Det finns heller ingen öppen åtkomst till dess API, så flexibiliteten är ganska begränsad. Om du vill justera själva modellen kan Leonardo AI begränsa din möjlighet att anpassa modellen.

Stable Diffusion är däremot helt öppen källkod, vilket ger utvecklare friheten att finjustera och modifiera dess träningsdata. Du kan till och med själv hosta den på din dator eller privata server, vilket gör den till ett utmärkt val om du vill ha mer kontroll och anpassningsmöjligheter.

🏆 Vinnare Allt handlar om hur mycket kontroll du vill ha. Om du föredrar ett plug-and-play-AI-verktyg med minimal installation, håller Leonardo AI saker och ting enkla.

Men om anpassningsbarhet och flexibilitet är viktigt för dig är Stable Diffusion den klara vinnaren.

👀 Visste du att? Enligt en undersökning från HubSpot uppgav 83 % av marknadsförarna att AI gör det möjligt för dem att producera mer innehåll än de skulle kunna utan AI. De använder AI för innehållsmarknadsföring, till exempel för att skapa nytt innehåll, redigera eller omformulera befintligt material, förbereda innehållsöversikter och mycket mer.

Funktion nr 3: 3D-projektioner

Leonardo AI stöder inte 3D-modellering med sina nuvarande funktioner. Det tillåter dock 3D-texturering. Det innebär att du kan applicera färger, mönster och andra detaljer på en 3D-modell för att göra den mer realistisk.

Däremot kan Stable Diffusion generera en djupkarta med hjälp av ett tillägg som heter ControlNet. Det gör att du kan lägga till realistiskt 3D-djup till en 2D-bild så att den ser mer filmisk ut, en pseudo-3D-effekt.

🏆 Vinnare Om du letar efter ett verktyg som ger dig mer flexibilitet med djupkartor och 3D-projektioner är Stable Diffusion ett bra val. Dess AI-genererade bilder fungerar bättre i 3D-arbetsflöden, vilket gör det mer mångsidigt än Leonardo AI.

Leonardo AI vs Stable Diffusion

Både Leonardo AI och Stable Diffusion erbjuder en robust uppsättning funktioner för bild- och videogenerering. De har båda sina styrkor och svagheter, men det skulle vara intressant att se hur användarna väger in när de väljer mellan Stable Diffusion och Leonardo AI.

Vi tog upp det på Reddit, där en användare särskilt rekommenderade Leonardo AI för dess egenutvecklade modeller.

Fördelarna med Leonardo är: 1. Egenutvecklade modeller som är ganska bra på fotografiska stilar. 2. Beräkning utanför enheten Mobilappen är också bra.

Fördelarna med Leonardo är:

1. Egenutvecklade modeller som är ganska bra på fotografiska stilar. 2. Beräkning utanför enheten

Mobilappen är också bra.

En annan Redditor anser att Stable Diffusion har en fördel tack vare den precision med vilken den kan generera bilder.

Som konstnär finns det inget bättre än Stable Diffusion när du vill ha precision. Det spelar ingen roll hur mycket folk försöker sälja sin programvara till dig, INGENTING kommer att uppnå den genereringsprecision som SD har.

Som konstnär finns det inget bättre än Stable Diffusion när du vill ha precision. Det spelar ingen roll hur mycket folk försöker sälja sin programvara till dig, INGENTING kommer att uppnå den genereringsprecision som SD har.

Användarna verkar också uppskatta Stable Diffusions flexibilitet när det gäller anpassning.

Stable Diffusion har fortfarande mycket mer kontroll, frihet och flexibilitet att anpassa exakt vad du vill ha, vilket de andra saknar.

Stable Diffusion har fortfarande mycket mer kontroll, frihet och flexibilitet att anpassa exakt vad du vill ha, vilket de andra saknar.

Upptäck ClickUp – det bästa alternativet till Leonardo AI och Stable Diffusion

Om du utforskar AI-driven bildgenerering är Leonardo AI och Stable Diffusion utmärkta val. Men om du behöver mer än bara bildskapande (tänk kreativt samarbete, automatisering av uppgifter och strömlinjeformade designarbetsflöden), då är det dags att utforska ClickUp.

📮 ClickUp Insight: Kunskapsarbetare skickar i genomsnitt 25 meddelanden per dag för att söka efter information och sammanhang. Detta tyder på att en hel del tid går åt till att bläddra, söka och tolka fragmenterade konversationer i e-postmeddelanden och chattar. 😱 Tänk om du hade en smart plattform som kopplar samman uppgifter, projekt, chattar och e-postmeddelanden (plus AI!) på ett och samma ställe. Men det gör du: Prova ClickUp!

Det är en ”allt-i-ett-app för arbetet”, utformad för att integrera spridda uppgifter, projekt och idéer i ett enda smidigt arbetsflöde. För designteam innebär det en centraliserad hubb för att hantera projekt, spåra revisioner, hantera kreativa förfrågningar och samarbeta smidigt – allt på ett och samma ställe.

Så, vad mer kan ClickUp göra? Och kan det vara ett starkt alternativ till Stable Diffusion och Leonardo AI?

Låt oss ta reda på det 👇

1. ClickUps One Up #1: ClickUp Brain

AI-bildgeneratorer som Leonardo AI och Stable Diffusion är utmärkta för att skapa visuella element, men de hjälper inte designteam att samarbeta eller hantera arbetsflöden. Du måste fortfarande jonglera med flera verktyg för att hålla projekten igång.

ClickUp såg denna lucka och skapade ClickUp Brain – en AI-assistent som effektiviserar arbetsflöden, organiserar kunskap och genererar bildkoncept och AI-prompter för att driva din visuella designprocess.

Med Brain kan du:

Skapa kreativa bilder och idéer direkt utifrån projektmål, stilguider eller tidigare framgångsrika kampanjer.

Använd AI-drivna uppmaningar för att utforska olika kreativa riktningar som färgscheman, layoutinspiration eller typografitrender.

Generera automatiskt detaljerade designbeskrivningar baserat på dina uppgifter, med en översikt över viktiga mål, målgrupp, nödvändiga tillgångar och kreativa riktlinjer.

Sammanfatta kundfeedback, revisionsförfrågningar och interna anteckningar så att teamen kan fokusera på det som är viktigt.

Spåra automatiskt designändringar, versionshistorik och godkännanden för att undvika förvirring.

Föreslå nästa steg baserat på feedback från revisioner, så att kreativa projekt kan fortskrida utan ändlösa e-postkedjor.

Skapa designbeskrivningar och nästa steg på nolltid med ClickUp Brain.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Brain för att brainstorma och skapa AI-konstprompter som kan hjälpa dig att förverkliga din konstnärliga vision. Skriv till exempel in ”Ge mig fem unika AI-konstprompter för en cyberpunkstad på natten, inklusive detaljer om atmosfär, karaktärer, belysning och perspektiv”, så genereras en mångsidig uppsättning mycket detaljerade prompter åt dig!

Använd ClickUp Brain för att generera mycket detaljerade konstprompter som hjälper dig med designidéer.

2. ClickUps One Up #2: ClickUp Whiteboards

Men vad händer med idéerna efter att de har tagit form? Med ClickUp Whiteboards kan du säga adjö till spridda anteckningar och kreativa idéer. Till skillnad från traditionella verktyg har Whiteboards en interaktiv duk där teamen kan brainstorma idéer med hjälp av klisterlappar, frihandsteckningar och tankekartor.

Ännu bättre är att Whiteboards (drivet av Brain) hjälper dig att generera AI-assisterade bildprompter och visuellt innehåll utan att byta verktyg. Det är en plats där idéer tar form, utvecklas och blir verkliga kreativa tillgångar.

Skapa och modifiera AI-bilder i ClickUp Whiteboards

Bonuspunkten? Du behöver inte hoppa mellan olika appar bara för att skapa en bild. Oavsett om du behöver konceptillustrationer eller kreativa bilder kan du med Brain generera, förfina och omformulera bilder tills de matchar din vision – vilket gör det till det perfekta AI-verktyget för designers.

När du har slutfört dina idéer kan du omvandla dem till ClickUp-uppgifter direkt från whiteboardtavlor och tilldela dem till dina teammedlemmar med bara några få tangenttryckningar.

📌 Exempel: En designer lägger in skisser av wireframes, marknadsföringsteamet planerar budskapen och projektledaren kopplar ihop allt med deadlines – allt på en och samma tavla.

Och om du behöver inspiration kan du använda ClickUps nya whiteboardmall för att börja skissa på dina idéer. Den är helt anpassningsbar och utformad för att hjälpa dig att genomföra projekt med större tydlighet. Mallen kan användas av marknadsföringsteam, designers eller projektledare för att kartlägga kampanjidéer, skapa wireframes eller skissa på arbetsflöden.

Skapa arbetsflöden, brainstorma idéer och leverera projekt snabbare med ClickUps nya whiteboardmall.

3. ClickUps One Up #3: ClickUp Design

Och för att knyta ihop allt, använd ClickUp Design. Hantera designprojekt, skapa en strukturerad process för att fånga upp kreativa önskemål och organisera dina prioriteringar i en centraliserad lösning.

🎨 Inuti denna kreativa hubb kan du:

Skapa designpersonligheter och användarresor direkt med ClickUp Brain

Spåra designförfrågningar, revideringar och deadlines på ett och samma ställe

Använd ClickUp Docs , Whiteboards och inbäddade Figma-filer för att dela och förfina idéer.

Lägg till feedback direkt på mockups och tilldela ändringar – utan ändlösa e-postkedjor.

Anslut till InVision, Miro och över 200 andra verktyg för att hålla ditt arbetsflöde smidigt.

Men bra design är bara en del av pusslet – vad händer sedan?

När designteamet har förverkligat sina kreativa idéer omvandlar marknadsföringsteamet dessa bilder till effektfulla kampanjer. Från innehållsplanering till kampanjgenomförande hanterar marknadsförare snäva deadlines, flera kanaler och ständiga återkopplingsloopar samtidigt som de upprätthåller ett konsekvent varumärke.

Det är då människor väljer ClickUp för marknadsföringsteam. Precis som det effektiviserar designarbetsflöden hjälper ClickUp marknadsföringsteam att planera, samarbeta och spåra prestanda – allt under ett och samma tak.

Organisera, samordna och övervaka marknadsföringskampanjer med ClickUps lösning för marknadsföringsteam.

I korthet

🎯 Organisera innehållskalendrar, spåra deadlines och håll kampanjerna enligt schemat📢 Samordna team, hantera godkännanden och samla feedback utan röriga e-posttrådar📊 Övervaka kampanjresultat, analysera engagemang och justera strategier i realtid

💡 Proffstips: För att öka ditt designteams effektivitet, välj samarbetsprogramvara som erbjuder kommunikation i realtid, versionskontroll och smidig integration med dina befintliga verktyg. Detta säkerställer strömlinjeformade arbetsflöden och effektivt teamarbete.

Ta dina designarbetsflöden ett steg längre med ClickUp

I slutändan fungerar både Leonardo AI och Stable Diffusion mycket bra som kraftfulla AI-bildgeneratorer.

Men låt oss vara ärliga: fantastisk grafik är bara en liten del av att slutföra ett projekt. Det som skulle vara ännu bättre är att ha något som också hjälper dig att skapa och genomföra.

Och det är där ClickUp kommer in i bilden.

Med kraftfulla funktioner för projektledning, teamsamarbete, automatisering och inbyggd AI-assistans håller ClickUp dina team samordnade och snabba. Oavsett om du hanterar designgodkännanden, spårar kampanjer eller jonglerar med deadlines, håller ClickUp kaoset borta och ser till att alla (och allt) är perfekt synkroniserade.

Registrera dig gratis på ClickUp och slipp splittrade uppgifter för alltid! ✅