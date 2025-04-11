Recension av Time Doctor: Funktioner, priser, för- och nackdelar

Har du någonsin känt att arbetsdagen bara glider iväg och du undrar vart all tid tog vägen? Du är inte ensam. 56 % av distansarbetare har svårt att koppla av efter jobbet, och företag är inte bättre på att mäta produktivitet.

Tänk dig att du är en projektledare som försöker hinna med en tight deadline eller en frilansare som fakturerar per timme – varje minut räknas. Det är där Time Doctor kommer in och hjälper team att spåra tid, optimera arbetsflöden och hålla fokus – utan att det blir ett mikrohanteringsproblem.

Låt oss dyka in i recensionen av Time Doctor och diskutera dess funktioner, priser, fördelar och nackdelar.

Vad är TimeDoctor?

Har du någonsin känt att din arbetsdag försvinner i en dimma av e-post, möten och oändlig scrollning? Det är svårt att hålla fokus, och Time Doctor hjälper dig med det.

Det är ett kraftfullt verktyg för tidrapportering och produktivitet som hjälper dig att återta din tid samtidigt som det främjar en kultur där man kan arbeta när som helst och var som helst – allt med full transparens och ansvarsskyldighet.

Time Doctor har över 250 000 användare världen över och erbjuder spårning i realtid, automatiserade tidrapporter och detaljerade produktivitetsrapporter, vilket ger teamen den detaljerade information de behöver för att kunna ta ansvar.

💡Proffstips: Manuell tidrapportering är så föråldrat. Vad sägs om en intelligent kalender som automatiserar ditt schema (utan påträngande mikrostyrning)? Kolla in det här! 👇🏼

Viktiga funktioner i Time Doctor

Time Doctor hjälper dig att analysera hur du spenderar din tid varje dag, vilket gör det enklare att prioritera brådskande uppgifter och förbättra effektiviteten. Här är några av dess mest framstående funktioner:

1. Smart tidrapportering

Time Doctors smarta tidsspårning säkerställer att varje minut av arbetet registreras noggrant – oavsett om du sitter vid skrivbordet eller är på resande fot. Desktop- och mobilapparna gör det enkelt att starta, pausa och stoppa timern, vilket underlättar spårningen av produktiviteten på olika enheter.

Här är vad som utmärker det:

Offline-spårning : Ingen internetanslutning? Ingen fara. Appen loggar tiden även när du är offline och synkroniserar den senare.

Datorspårning : Hjälper till att spåra användningen av appar och tiden som spenderas på webbplatser, vilket ger detaljerad information om produktiviteten.

Mobil spårning : Perfekt för distansarbetare och fältarbetare, möjliggör tidsspårning på resande fot.

Detektering av pauser och inaktiv tid: Detekterar när användare är inaktiva och slutar spåra för att skilja aktivt arbete från stilleståndstid.

Förutom att bara spåra timmar övervakar Time Doctor tangentbords- och musaktivitet för att säkerställa att anställda förblir engagerade. Dess automatiserade tidsspårning och produktivitetsinsikter gör det till ett bra val för team som vill öka effektiviteten.

2. Produktivitetsövervakning

Time Doctors produktivitetsövervakning ger djupgående insikter i hur anställda använder sin arbetstid.

Automatiska skärmdumpar och videoinspelning : Programvaran tar diskret skärmdumpar från din datorskärm med jämna mellanrum, och videoinspelning är tillgängligt i Premium-paketet.

AI-driven aktivitetsanalys : Maskininlärning kategoriserar appar och webbplatser som produktiva eller improduktiva. Chefer kan också ställa in anpassade produktivitetsbetyg.

Spårning av inaktivitet och aktivitet: Detekterar perioder av inaktivitet på anställdas enheter och loggar aktivitetsnivåer för tangentbord/mus för bättre arbetsanalys.

För team som är måna om integriteten erbjuder det alternativ för att sudda ut eller inaktivera skärmdumpar. Även om dessa övervakningsverktyg kan öka produktiviteten och ansvarstagandet bör företag implementera dem på ett transparent sätt för att säkerställa en positiv arbetskultur.

3. Tidrapporter och löneadministration

Time Doctor förenklar hanteringen av tidrapporter genom att automatiskt sammanställa alla loggade timmar i digitala tidrapporter. Chefer kan granska och godkänna timmar för en specifik vecka, månad eller löneperiod med bara några få klick.

Detaljerade tidrapporter : Se totalt antal arbetade timmar, manuella inmatningar, lönenivåer, justeringar och betalningsmetoder på ett och samma ställe.

Anpassningsbara löner: Ställ in olika löner för ordinarie arbetstid, övertid och helgdagar.

Anställdas behörigheter: Låt teammedlemmarna granska och redigera sina inlägg innan de skickas in för att säkerställa att de är korrekta.

Sömlös löneintegration: Synkronisera direkt med Gusto, QuickBooks och andra stora löneleverantörer för att minska manuell datainmatning.

Lönesystemet är effektivt, men anpassningsmöjligheterna för rapporter är begränsade, vilket gör det mindre flexibelt för företag med komplexa lönebehov.

💡Proffstips: Skapa tidsposter direkt under dagen istället för att vänta till slutet av veckan. Detta säkerställer noggrannhet och minskar risken för att glömma viktiga detaljer.

Priser för Time Doctor

Time Doctor erbjuder flexibla prisplaner som passar alla budgetar:

Grundläggande plan : 6,70 $/månad per användare

Standard : 11,70 $/månad per användare

Premium : 16,70 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

📖 Läs mer: AI för tidshantering

Fördelar med att använda Time Doctor

Time Doctor utmärker sig som ett kraftfullt verktyg för tidrapportering och produktivitet, med flera fördelar för företag och distansarbetande team. Här är varför det är värt att överväga:

Noggrann tidrapportering

Med realtidsuppföljning i både stationära och mobila appar, offlineuppföljning och automatiserade tidrapporter säkerställer Time Doctor att varje arbetad minut redovisas – inga gissningar längre.

Detaljerad produktivitetsinformation

Från spårning av webbplatser och applikationer till övervakning av inaktiv tid, Time Doctor tillhandahåller detaljerade rapporter med spårade timmar som hjälper chefer att förstå hur tiden används och identifiera områden som kan förbättras.

Anpassningsbara övervakningsalternativ

Med skärmdump, aktivitetsuppföljning och produktivitetsbetyg kan chefer anpassa övervakningsinställningarna efter individuella roller samtidigt som de upprätthåller transparens och integritet.

Integrerad löne- och betalningshantering

Den automatiserade godkännandeprocessen för tidrapporter och den smidiga integrationen med löneadministratörer som Gusto och QuickBooks effektiviserar betalningarna och eliminerar manuella beräkningar.

Sömlöst teamsamarbete

Med projekt- och uppgiftsuppföljning hjälper Time Doctor team att hålla sig samordnade och säkerställer att varje loggad timme bidrar till affärsmålen.

I grund och botten erbjuder Time Doctor ett kraftfullt verktyg för företag som vill optimera sitt arbetsflöde, öka produktiviteten och effektivisera sin verksamhet.

💡Proffstips: Använd Time Doctors funktion för att upptäcka inaktiv tid för att identifiera improduktiva vanor och sätt upp dagliga mål för att hålla fokus.

Vanliga problem som Time Doctor-användare stöter på

Time Doctor erbjuder kraftfulla funktioner för tidrapportering och produktivitet, men vissa användare stöter på problem som påverkar deras upplevelse. Här är de vanligaste problemen:

❗Brant inlärningskurva

Nya användare tycker ofta att Time Doctors gränssnitt är överväldigande. Med så många funktioner och inställningar kan det ta tid att lära sig hur man använder verktyget effektivt.

❗Manuell uppgiftsväxling

Användare som arbetar med flera projekt samtidigt måste manuellt växla mellan uppgifterna, vilket kan vara tidskrävande. Ett smartare, automatiserat sätt att spåra överlappande uppgifter skulle förbättra effektiviteten.

❗Synkroniseringsproblem mellan enheter

Time Doctor stöder spårning på både stationära och mobila enheter, men synkroniseringen mellan de två är inte alltid felfri. Att använda båda samtidigt kan leda till avvikelser i rapporteringen.

❗Begränsad anpassning av lönerapporter

Time Doctor integreras med lönehanteringstjänster, men lönerapporterna saknar flexibilitet – användarna kan inte anpassa vyerna i någon större utsträckning utöver grundläggande uppgifter om arbetstider och löneperioder.

❗Dataanvändning från skärmdumpar

För team med begränsade internetabonnemang kan dataförbrukningen från uppladdningar av skärmdumpar (cirka 2 MB för varje 10 skärmdumpar) snabbt bli hög, särskilt för team som arbetar på distans.

❗Begränsningar för webbappar

Webbappen tillåter inte nya tidsposter – användare kan endast visa och redigera befintliga poster. Realtidsspårning kräver desktop-appen eller Chrome-tillägget, vilket vissa upplever som begränsande.

❗Brist på GPS-spårning och övertidsvarningar

Time Doctor erbjuder inte GPS-spårning eller övertidsvarningar, vilket kan vara ett avgörande hinder för branscher som bygg- eller fälttjänster.

❗Potentiella integritetsproblem

Även om övervakningsfunktioner som skärmdumpar och aktivitetsuppföljning förbättrar ansvarstagandet, kan de upplevas som påträngande av vissa anställda. Att hitta rätt balans mellan övervakning och förtroende är nyckeln till att upprätthålla arbetsmoralen.

Även om dessa problem är värda att beakta, anser många användare att fördelarna med Time Doctor uppväger nackdelarna – särskilt när det implementeras med tydlig kommunikation och transparens.

📮ClickUp Insight: Cirka 43 % av arbetstagarna skickar 0–10 meddelanden dagligen. Även om detta tyder på mer fokuserade eller genomtänkta konversationer, kan det också indikera en brist på smidigt samarbete, där viktiga diskussioner sker på andra platser (t.ex. via e-post). För att undvika onödiga plattformsbyten och kontextväxlingar behöver du en app som innehåller allt du behöver för ditt arbete, som ClickUp, som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta mer effektivt.

Recensioner av Time Doctor på Reddit

Reddit, som ofta betraktas som internetets torg, är en guldgruva för ofiltrerade åsikter. När det gäller Time Doctor har användarna blandade erfarenheter.

Vissa Reddit-användare uppskattar dess smidiga lönehantering.

En annan Reddit-recension anser att dess övervakningsfunktioner är påträngande, särskilt de automatiska skärmdumparna som känns som mikrostyrning.

Time Doctor är ett SaaS-verktyg för övervakning av anställda som lanserades av ägarna till Staff.com 2012. Det inkluderar funktioner för loggning av tangenttryckningar, skärmdumpar och spårning av internetanvändning. En multifunktionell applikation för övervakning av anställda med CRM- och white label-funktioner. Jag har avvisat lockande erbjudanden så fort de nämnt att de använder TimeDoctor eftersom (1) det är en form av mikrostyrning och (2) även om du arbetar flitigt och inte oroar dig för att skärmdumpar tas av din dator var X:e minut, eller att programvaran övervakar vad du skriver, så är det ändå en mental påfrestning. Personligen anser jag att mikrostyrning inte är nödvändigt i dagens läge, utan bara är sakit sa ulo lang för både chefer och underordnade (åtminstone inom resultatbaserade områden). Att ha en programvara som skickar ett foto av vad jag gör var tionde minut till min arbetsgivare känns påträngande, särskilt om den är installerad på min personliga enhet.

Som med alla verktyg kan upplevelserna variera, och det är viktigt att bedöma om dess funktioner passar ditt teams specifika behov.

🧠 Visste du att? Distraherade anställda kostar företag cirka 588 miljarder dollar årligen.

Alternativt verktyg att använda istället för Time Doctor

Time Doctor är utmärkt för tidrapportering och aktivitetsövervakning, men det är kanske inte det perfekta valet för alla – särskilt inte för dem som söker en mer mångsidig och mindre påträngande lösning. Det är där ClickUp kommer in i bilden.

Planera, följ upp och hantera projekt enkelt – allt på ett ställe med ClickUp

Istället för att enbart fokusera på övervakning av anställda har ClickUp ett helhetsperspektiv på produktivitet och kombinerar kraftfull tidrapportering med smidig projektledning.

ClickUp-funktioner

ClickUp är ett komplett arbetssekosystem som effektiviserar ditt arbetsflöde, sparar tid och håller ditt team samordnat. ClickUps funktioner hjälper dig att spåra tid, hantera projekt, planera din vecka och mycket mer. Här är en närmare titt på vad som gör det till ett utmärkt alternativ till Time Doctor:

1. Smartare tidrapportering för projekt

Spåra tid smidigt på alla dina enheter – börja på datorn, avsluta på mobilen och fortsätt där du slutade med ClickUp

ClickUp Project Time Tracking gör tidrapportering enkelt, så att teamen kan fokusera på arbetet istället för att detaljstyra arbetstiden. Här är vad som utmärker det:

Enkel tidrapportering : Rapportera tid från en stationär dator, mobil eller webbläsare utan att avbryta ditt arbetsflöde. Med det kostnadsfria Chrome-tillägget kan du rapportera tid direkt från vilken webbsida, e-post eller uppgift som helst.

Smidig byte mellan enheter : Börja spåra på din bärbara dator, pausa under ett samtal och fortsätt på din telefon – perfekt för frilansare och distansarbetande team som hanterar flera uppgifter samtidigt.

Global timer och retroaktiv spårning: Starta, stoppa och växla enkelt mellan uppgifter utan att tappa bort något. Glömde du att logga tiden? Lägg till poster retroaktivt eller ställ in ett anpassat datumintervall.

Integration med dina favoritverktyg: Synkronisera tidsdata från Toggl, Harvest, Everhour och andra populära Synkronisera tidsdata från Toggl, Harvest, Everhour och andra populära tidsspårningsverktyg för en samlad bild av ditt teams produktivitet.

Förenklad fakturering och tidrapporter : Markera tid som fakturerbar eller icke-fakturerbar, skapa : Markera tid som fakturerbar eller icke-fakturerbar, skapa anpassningsbara tidrapporter och spåra tid per dag, vecka eller månad för transparent kundfakturering.

Smarta tidsberäkningar och rapportering: Jämför registrerade timmar med beräknade timmar för att säkerställa att projekten håller tidsplanen. Den detaljerade rapporteringspanelen hjälper teamen att upptäcka ineffektiviteter och optimera arbetsflöden.

Spåra, skicka in och godkänn arbetstimmar smidigt med ClickUp Timesheets

📌 Exempel: Om ett marknadsföringsteam märker att de konsekvent överskrider den beräknade tiden för annonskampanjer kan de justera framtida planering för att tilldela mer realistiska tidsramar.

ClickUps tidsspårning handlar om att planera smartare, hålla ordning och få korrekt betalt.

Det bästa av allt? Med ClickUp Brain får du omedelbara uppdateringar om ditt teams dagliga uppgifter och projektets övergripande framsteg.

Få uppdateringar om uppgifter och insikter om projekt med ClickUp Brain

2. Avancerad tidshantering

ClickUps verktyg för tidshantering hjälper dig att utnyttja din tid på bästa sätt.

Håll koll på schemat och missa aldrig en deadline med ClickUp Calendar View

Med ClickUps tidshanteringsfunktion kan du:

Tilldela uppskattade timmar till uppgifter och fördela dem mellan teammedlemmarna för att säkerställa en rättvis arbetsfördelning.

Organisera din arbetsbelastning enkelt med hjälp av kalendervyn. Dra och släpp uppgifter, omplanera händelser direkt och växla mellan dagliga, veckovisa eller månatliga vyer – perfekt för frilansare som hanterar flera kunder eller team som balanserar skiftande prioriteringar.

Håll koll på deadlines genom att kartlägga beroenden med hjälp av genom att kartlägga beroenden med hjälp av anpassade vyer som Gantt-diagrammet, så att en försenad uppgift inte stör hela projektet.

Optimera arbetsbelastningen för maximal effektivitet. Med arbetsbelastningsvyn kan chefer se detaljerade analyser av hur många uppgifter, timmar eller poäng varje teammedlem hanterar. Om en designer är överbelastad medan en utvecklare är tillgänglig kan uppgifter omfördelas proaktivt, vilket förhindrar utbrändhet och förseningar.

Visualisera teamets kapacitet och håll projekten på rätt spår med ClickUp Workload View

Du kan också synkronisera ClickUp med Google Kalender, Outlook, Toggl, Harvest och andra tidshanteringsverktyg, vilket säkerställer en smidig övergång för ditt team utan att störa befintliga arbetsflöden.

📌 Exempel: Ett marknadsföringsteam som planerar en kampanj kan avsätta specifika timmar för copywriting, design och annonsuppsättning, vilket undviker stress i sista minuten.

✨Rolig fakta: Multitasking minskar effektiviteten med upp till 40 %! Använd ClickUps arbetsbelastningsvy för att balansera uppgifterna och förhindra utbrändhet.

3. Smidig schemaläggning och tidrapporter för bättre översikt

ClickUp Calendar är din ultimata allierade för att hålla ordning, hålla deadlines och samordna ditt team.

Visualisera prioriteringar, eftersläpande uppgifter, möten och teamets tillgänglighet i en integrerad kalender.

Med ClickUp Calendar kan du:

Hantera dina uppgifter, deadlines och scheman på ett ställe utan att byta app.

Växla mellan dagliga, veckovisa och månatliga vyer för att zooma in på deadlines eller få en översikt över hela projektet. Använd filter för att prioritera viktiga uppgifter.

Omplanera uppgifter och beroenden direkt – om ett innehållsutkast försenas kan du flytta fram redigeringsuppgiften utan att störa arbetsflödet.

Få omedelbara aviseringar på alla enheter och dela kalendrar på ett säkert sätt för smidigt teamsamarbete.

4. Enkel hantering av tidrapporter

Dessutom effektiviserar ClickUp Timesheets tidsregistrering, inlämning och godkännande – allt på en och samma plattform.

Spåra, skicka in och godkänn tid smidigt med ClickUp Timesheets

ClickUp Timesheets-funktionen möjliggör:

Automatisk spårning: Loggad tid från uppgifter fylls automatiskt i tidrapporter, vilket eliminerar manuell inmatning.

Enkla godkännanden: Chefer kan godkänna, avvisa eller begära ändringar direkt i Timesheets Hub.

Insikter i realtid: Spåra fakturerbara timmar, budgetöverskridanden och tidsfördelning direkt.

Låsta och korrekta register: Godkända tidrapporter förseglas, vilket garanterar exakt löneberäkning och fakturering utan justeringar i sista minuten.

Det är inte allt! ClickUp erbjuder också en mängd färdiga mallar för att förenkla tidshanteringen, och en som sticker ut är ClickUp Time Allocation Template.

Få gratis mall Optimera din tid utan ansträngning med ClickUps mall för tidsallokering – planera, följ upp och håll dig till schemat.

Denna mall är utformad för att hjälpa dig att uppskatta, fördela och spåra tid på ett effektivt sätt och säkerställer att varje uppgift planeras med precision, så att projekten håller tidsplanen och teamen är samordnade. Med denna mall kan du:

Ange tydliga tidsuppskattningar: Innan du påbörjar en uppgift, definiera förväntad varaktighet för att förbättra noggrannheten och förhindra förseningar.

Öka produktiviteten: Tilldela realistiska tidsramar och Tilldela realistiska tidsramar och blockera tid för att motivera team, förhindra förhalning och se till att inga uppgifter förblir oavslutade.

Förbättra uppgiftsplaneringen: Använd mallen som ett introduktionsverktyg för att fastställa förväntningar på arbetet eller ange uppskattad tidsåtgång för återkommande uppgifter.

📌 Exempel: Tänk dig ett innehållsteam som använder mallen för att fördela tid för att skriva, redigera och publicera blogginlägg. Genom att ange tydliga tidsuppskattningar kan de se till att artiklarna publiceras enligt schemat utan att överbelasta teammedlemmarna.

Från smidig schemaläggning till enkel tidrapportering – ClickUp ger dig allt du behöver för att vara produktiv och hålla koll på tiden. Här är några fler mallar för tidrapportering för ditt arbetsflöde:

ClickUp-priser

ClickUp erbjuder en rad olika prisplaner som passar alla budgetar:

✨ Rolig fakta: En genomsnittlig person tillbringar cirka 90 000 timmar på jobbet under sin livstid. Verktyg för tidshantering kan hjälpa dig att få ut det mesta av dessa timmar.

Maximera produktiviteten med ClickUp

Time Doctor utmärker sig genom detaljerad aktivitetsövervakning och löneintegrering, vilket gör det till ett bra val för företag som fokuserar på ansvarsskyldighet och timdebitering. Den branta inlärningskurvan och integritetsfrågorna gör dock att det kanske inte passar alla team.

Å andra sidan erbjuder ClickUp en mer holistisk approach. Det är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som kombinerar tidsspårning, projektledning och samarbetsverktyg.

ClickUp ger dig den flexibilitet och automatisering du behöver för att ta kontroll över din tid och arbeta smartare, inte hårdare.

Är du redo att förändra hur du hanterar tid och projekt? Registrera dig gratis på ClickUp idag och se varför det är det ultimata produktivitetsverktyget för moderna team.