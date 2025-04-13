De 10 bästa Apploye-alternativen för tidrapportering 2025

Tidrapporteringsverktyg—antingen älskar du dem, hatar dem eller tolererar dem för att du måste. Om du läser detta är det troligt att Apploye inte längre helt uppfyller dina behov.

Kanske behöver ditt team bättre funktioner, mer flexibel prissättning eller något som gör att tidrapportering känns mindre som ett heltidsjobb.

Den goda nyheten? Det finns bättre alternativ, och vi har samlat de bästa Apploye-alternativen för att hjälpa dig att hitta det perfekta alternativet för ditt team. Är du redo att spåra tid som ett proffs?

Vad ska du leta efter i Apploye-alternativ?

De bästa Apploye-alternativen smälter in så smidigt i ditt arbetsflöde att du knappt märker att de finns där. De spårar tid, genererar insikter och hanterar alla tråkiga administrativa uppgifter utan att göra väsen av sig.

Här är vad du bör ha på din önskelista:

Automatisk och manuell registrering: Starta timern utan att tänka två gånger eller logga timmarna manuellt när du känner dig gammaldags.

Skärmdumpar och aktivitetsuppföljning: Håll koll på produktiviteten utan att få människor att känna sig som om de är med i ett avsnitt av Big Brother.

App- och URL-användningsrapporter: Se vilka appar och webbplatser som faktiskt hjälper dig i arbetet och vilka som bara är avancerade verktyg för att skjuta upp saker.

Detaljerade rapporter och anpassningsbara instrumentpaneler: Omvandla rådata till insikter som du faktiskt kan använda, inte bara siffror som ser snygga ut.

Lön och fakturering: Betala teamen korrekt och fakturera kunderna utan att behöva ta fram miniräknaren.

Schemaläggning och integrationer: Tilldela arbetspass, planera projekt och anslut till appar som Slack, Asana eller QuickBooks.

De 10 bästa Apploye-alternativen

Apploye erbjuder en gedigen uppsättning funktioner, men det är kanske inte den perfekta tidrapporteringsprogramvaran för alla. Det finns många alternativ som kan uppfylla dina behov, oavsett om du behöver bättre rapportering, djupare integrationer eller en mer användarvänlig upplevelse.

För att hjälpa dig att välja presenterar vi här de 10 bästa Apploye-alternativen som erbjuder kraftfulla funktioner för tidrapportering, medarbetarövervakning och produktivitetshantering. 👀

1. ClickUp (bäst för allt-i-ett-tidrapportering och uppgiftshantering)

Innan du ens funderar på att byta tidrapporteringsprogram är kanske den verkliga frågan: behöver du bara ett tidrapporteringsprogram eller ett verktyg som samlar allt?

Dagens arbete är utspritt över en miljon appar: en för uppgifter, en för dokument, en för tidrapportering, och på något sätt kommunicerar ingen av dem riktigt med varandra.

ClickUp löser detta problem med sin allt-i-ett-app – en enda plattform där uppgifter, dokument, chatt och, ja, tidrapportering finns samlat under ett och samma tak.

Med inbyggd tidrapportering kan teamen smidigt logga timmar, övervaka arbetsbelastningen och få insikter i realtid – oavsett om du utvärderar användningen under en användarmånad eller planerar inför kvartalet – allt inom samma plattform.

ClickUp Projektets tidrapportering

Organisera spårad tid, lägg till anteckningar och hantera korrekt fakturering med ClickUp Project Time Tracking.

Men oroa dig inte, de tidsregistreringsspecifika funktionerna är också utrustade med allt du behöver för att hålla koll på läget.

Med ClickUps Project Time Tracking kan dina anställda logga timmar var som helst – från datorn, mobilen eller till och med en webbläsare med det kostnadsfria Chrome-tillägget.

Oavsett om du registrerar tiden i realtid eller lägger till den manuellt senare, länkas varje post direkt till en ClickUp-uppgift, vilket garanterar korrekta register utan att du behöver växla mellan olika appar.

Behöver du hoppa mellan olika uppgifter? Med den globala timern kan du starta och stoppa spårningen på olika enheter och hålla allt synkroniserat.

Anta att en designer arbetar med ett kundprojekt. De kan starta timern medan de designar, pausa för ett möte och lägga till anteckningar för att förklara vad som har gjorts utan att behöva jonglera mellan olika appar. De kan till och med markera tid som fakturerbar, kategorisera timmar med etiketter och generera anpassade rapporter för att se hur den faktiska tiden stämmer överens med uppskattningarna. Detta är ett utmärkt sätt att noggrant spåra tiden som läggs på uppgifter och projekt.

Tidrapportering är dock bara en del av ekvationen; det är lika viktigt att veta hur mycket tid uppgifterna bör ta.

ClickUp Estimates

Det är där ClickUp Time Estimates kommer in.

Istället för att gissa hur lång tid ett projekt kan ta kan teamen sätta upp realistiska tidsplaner, dela upp tidsuppskattningar för enskilda uppgifter och deluppgifter och jämföra faktisk tid med prognoser för bättre planering i framtiden.

Prognosera och sätt upp förväntningar för att skapa tydliga tidsplaner och hantera teamets arbetsbelastning med ClickUp Time Estimates.

Anta att ett marknadsföringsteam arbetar med en produktlansering. Designern beräknar att det kommer att ta fem timmar att ta fram grafiken och skribenten planerar tre timmar för innehållet. Med ClickUp Time Estimates kan du lägga till dem i den totala projektplanen för att få en tydlig översikt över deadlines.

När tidsuppskattningarna är fastställda är nästa steg att hålla projekten enligt tidsplanen. Här kan du lita på ClickUp Dates and Time.

Använd förfallodatum för att lägga till deadlines för ClickUp-uppgifter och få aviseringar när uppgifter är försenade.

Tilldela uppgifter förfallodatum, ange startdatum för att hjälpa teammedlemmarna att fokusera på nästa steg och få aviseringar när deadlines närmar sig eller har passerat.

Nu behöver du inte längre stressa för att avgöra vad som ska göras eller vad som ska prioriteras.

Om ett produktteam förbereder sig för en lansering kan de till exempel sätta upp milstolpar för viktiga faser – design, utveckling, testning och marknadsföring. Dessa milstolpar visas i ClickUp Timeline View, så att allt hålls organiserat. Behöver du justera tidslinjerna? Dra och släpp bara uppgifter i månads-, vecko- eller dagsvyn för att omfördela arbetsbelastningen.

Behöver du justera tidslinjerna? Dra och släpp bara uppgifter i månads-, vecko- eller dagsvyn för att omfördela arbetsbelastningen.

ClickUp Services Timesheet Template

Få gratis mall Hantera tjänstebaserade uppgifter med ClickUp Services Timesheet Template

Överväldigad av att spåra tid, kostnader och resurser för varje tjänst som dina anställda tillhandahåller? ClickUp Services Timesheet Template hjälper dig att spåra tjänstetimmar och fakturerbar tid, mäta resursanvändningen i flera projekt, enkelt fördela resurser och hantera närvarospårning utan manuella kalkylblad.

Det kommer med praktiska diagram och grafer som hjälper dig att visualisera framsteg så att teamen kan analysera sina processer i realtid. Dessutom integreras det med viktiga applikationer som PayPal och Strike för att hålla allt sammankopplat!

Mallen för tidrapportering är ett utmärkt sätt att utvärdera effektiviteten i ditt utbildningsprogram och avgöra om anställda arbetar övertid.

ClickUps bästa funktioner

Analysera realtidsöversikten över projektets tidsplaner, kommande deadlines och teamets arbetsbelastning för att spåra framsteg, upptäcka förseningar och fatta välgrundade beslut med ClickUp Dashboards.

Få en tydlig översikt över varje teammedlems kapacitet för att balansera arbetsbelastningen, förebygga utbrändhet och säkerställa en korrekt uppgiftsfördelning med ClickUp Workload View

Integrera med verktyg som Toggl eller Harvest för att hämta spårade timmar och få en fullständig bild av var tiden spenderas med ClickUp Integrations.

Se registrerade timmar per dag, vecka eller månad för en tydlig bild av produktiviteten. Med filtreringsalternativ och en översiktlig teamöversikt kan du upptäcka flaskhalsar, förbättra planeringen och hålla koll på deadlines med ClickUp Time Sheets och rapporter.

Begränsningar för ClickUp

Den omfattande uppsättningen funktioner kan vara överväldigande för nybörjare.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-recension säger:

Det är flexibelt, vilket innebär att du kan konfigurera det efter dina behov, vilket gör det lämpligt för alla team: tekniska team som IT, marknadsföring, kreativa team etc. Det har revolutionerat sättet våra team kommunicerar och håller reda på vårt arbete, eftersom vi nu inte använder olika system för att hålla reda på uppdateringar om kampanjer och aktiviteter. Vi loggar bara in dagligen (eller snarare varje timme!) i ClickUp och kollar uppdateringarna direkt på uppgiftskortet... Supporten från ClickUp-teamet är fantastisk... De har en sida för funktionsförfrågningar där du kan göra förfrågningar och rösta på andras förfrågningar, och det är inte bara för syns skull. Många av de förfrågningar jag har röstat på tidigare har faktiskt implementerats.

Det är flexibelt, vilket innebär att du kan konfigurera det efter dina behov, vilket gör det lämpligt för alla team: tekniska team som IT, marknadsföring, kreativa team etc. Det har revolutionerat sättet våra team kommunicerar och håller reda på vårt arbete, eftersom vi nu inte använder olika system för att hålla reda på uppdateringar om kampanjer och aktiviteter. Vi loggar bara in dagligen (eller snarare varje timme!) i ClickUp och kollar uppdateringarna direkt på uppgiftskortet... Supporten från ClickUp-teamet är fantastisk... De har en sida för funktionsförfrågningar där du kan göra förfrågningar och rösta på andras förfrågningar, och det är inte bara för syns skull. Många av de förfrågningar jag har röstat på tidigare har faktiskt implementerats.

Vänlig påminnelse: Se till att du delar anledningen till tidrapporteringen med dina anställda och får deras samtycke. Det är bra att omformulera tidrapporteringen som ett verktyg för bättre arbetsfördelning och minskad utbrändhet. Istället för att fokusera på att övervaka arbetstiden, hjälp anställda att använda tidrapporteringsverktyg för självförbättring, visa dem var de kan minska repetitiva uppgifter, förbättra effektiviteten och uppnå en bättre balans mellan arbete och privatliv.

2. Time Doctor (bäst för övervakning av anställda)

via Time Doctor

Om du leder ett distans- eller hybridteam och behöver djupgående insikter om hur tiden används, är Time Doctor rätt val för dig. Det spårar automatiskt medarbetarnas aktivitet, övervakar användningen av appar och webbplatser och tar till och med skärmdumpar med jämna mellanrum (med integritetsalternativ, förstås).

Det bästa av allt? Du får detaljerade rapporter som visar exakt var tiden går åt, så att du kan optimera arbetsflödena istället för att bara titta på klockan. Få tillgång till tidslinjerapporter, webb- och apprapporter, registrerade timmar, aktivitetsöversikter samt projekt- och uppgiftsrapporter för att analysera produktiviteten.

Time Doctors bästa funktioner

Övervaka produktiviteten med skärmdumpar, aktivitetsuppföljning och användningskategorier för webb/appar.

Automatisera löneutbetalningar med CSV-baserade rapporter som genereras från registrerade timmar.

Hantera skift, ledighet och närvaro med hjälp av schemaläggningsfunktionen.

Begränsningar för Time Doctor

När du har angett ett datumintervall för en datamängd ändras det om du väljer en annan anställd eller uppgift, vilket leder till felaktiga resultat.

Priser för Time Doctor

Grundläggande: 8 $/månad per användare

Standard: 14 $/månad per användare

Premium: 20 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Time Doctor

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Time Doctor?

En recension på G2 säger:

Som alla appar har den sina brister. Ibland pausar aktivitetsfältet medan spårningen körs i bakgrunden, eller så aktiveras det automatiskt även när jag inte arbetar. Det är inte något avgörande problem, men lite frustrerande. Ändå är det det bästa verktyget för tidrapportering som vi har hittat, och vi använder det varje dag! Vi hoppas bara att de finjusterar dessa små brister.

Som alla appar har den sina brister. Ibland pausar aktivitetsfältet medan spårningen körs i bakgrunden, eller så aktiveras det automatiskt även när jag inte arbetar. Det är inte något avgörande problem, men lite frustrerande. Ändå är det det bästa verktyget för tidrapportering som vi har hittat, och vi använder det varje dag! Vi hoppas bara att de finjusterar dessa små brister.

3. Hubstaff (bäst för att mäta teamets produktivitet)

via Hubstaff

Hubstaff handlar inte bara om tidrapportering, utan är en programvara för övervakning av anställda som fokuserar på att öka effektiviteten. Oavsett om du hanterar distansanställda, fältteam eller kontorspersonal, underlättar den inbyggda GPS-spårningen, löneintegrationen och automatiserade arbetsflödena ditt arbete.

Hubstaffs bästa funktioner

Fånga upp anställdas skärmar med jämna mellanrum med suddig känslig information för att skydda integriteten.

Upptäck inaktiv tid och stoppa automatiskt spårningen för att säkerställa att tidrapporterna återspeglar aktivt arbete.

Använd geofencing för att starta eller stoppa tidrapporteringen när anställda anländer till eller lämnar arbetsplatsen.

Hubstaffs begränsningar

Det slutar spåra efter en viss period, och du kan inte nedgradera ditt konto om du behöver det.

Hubstaffs prissättning

Startpaket: 7 $/månad per användare

Grow: 9 $/månad per användare

Team: 12 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Hubstaff-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Hubstaff?

En recension på Capterra säger:

Det är ett användbart verktyg för tidrapportering som enkelt kan integreras med andra verktyg eller programvara som Google Chrome. Det är mycket enkelt att använda i det dagliga arbetet för team och organisationer. Det har ett användarvänligt gränssnitt, vilket gör det enkelt för anställda och ledning att rapportera tid och framsteg. Kundsupporten är också bra. Priset är lite högt jämfört med konkurrenterna. I övrigt är det en bra programvara.

Det är ett användbart verktyg för tidrapportering som enkelt kan integreras med andra verktyg eller programvara som Google Chrome. Det är mycket enkelt att använda i det dagliga arbetet för team och organisationer. Det har ett användarvänligt gränssnitt, vilket gör det enkelt för anställda och ledning att rapportera tid och framsteg. Kundsupporten är också bra. Priset är lite högt jämfört med konkurrenterna. I övrigt är det en bra programvara.

4. Toggl Track (bäst för enkel tidrapportering)

via Toggl Track

Gillar du inte komplicerade instrumentpaneler? Toggl Track gör det hela enkelt och smidigt. Med bara några klick kan du börja spåra din tid – oavsett om du arbetar ensam eller leder ett team. Det integreras också med projektledningsverktyg, vilket förbättrar arbetsflödets effektivitet.

Toggl Tracks rapporteringsfunktioner ger insikter i tidsfördelningen, vilket underlättar projektplanering och resurshantering. Låt dina anställda markera sina tidsposter som fakturerbara eller icke-fakturerbara, vilket gör det enklare att beräkna kundfakturor och spåra intäkter.

Toggl Track bästa funktioner

Registrera arbetstimmar utan internetåtkomst med offline-tidrapportering .

Öka fokus och produktivitet med en inbyggd Pomodoro-timer

Börja spåra uppgifter direkt med QR-kod för tidrapportering

Toggl Track-begränsningar

Begränsade kategorier och projekt för gratisanvändare och Chrome-plugin-programmet krånglar ibland.

Toggl Track-priser

Gratisplan: Tillgänglig för upp till 5 användare

Startpaket: 10 USD/månad per användare

Premium: 20 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Toggl Spåra betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

5. RescueTime (bäst för automatiserade produktivitetsinsikter)

Via Rescue Time

Vill du inte att dina anställda ska logga timmar manuellt? RescueTime gör jobbet åt dig. Det körs i bakgrunden och spårar de appar och webbplatser som ditt team använder för att ge dig en ärlig översikt över var allas tid går åt.

Om dina anställda lägger för mycket tid på distraktioner skickar tidrapporteringsappen varningar och erbjuder fokusverktyg som hjälper dem med tidshantering utan ständiga uppföljningar.

RescueTimes bästa funktioner

Kategorisera aktiviteter efter produktivitetsnivåer för att upptäcka arbetsmönster och förbättra fokus.

Blockera distraherande webbplatser och appar med Focus Sessions, komplett med anpassningsbara timers och Spotify Premium-integration.

Ställ in anpassade produktivitetsmål och få aviseringar när du lägger för mycket tid på icke-arbetsrelaterade aktiviteter.

RescueTime-begränsningar

Användare rapporterar att de önskar bättre integration mellan mobilappen och Windows-appen.

Priser för RescueTime

Lite: Gratis

Premium: 12 $/månad per användare

RescueTime-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om RescueTime?

En recension på G2 säger:

Jag är en dator- och mobilentusiast och använder den här enheten i 2–3 timmar i sträck, men med hjälp av Rescue Time kan jag spåra min tid i varje app och även kategorisera vilken typ av programvara jag använder och sätta upp ett mål för en vecka. Varje helg får jag ett e-postmeddelande om hur jag har använt min tid under föregående vecka och tips för nästa vecka... Jag tror att om du behöver spåra alla dina enheter bör du installera programvaran på alla dina enheter, annars ger de inte korrekta rapporter.

Jag är en dator- och mobilentusiast och använder den här enheten i 2–3 timmar i sträck, men med hjälp av Rescue Time kan jag spåra min tid i varje app och även kategorisera vilken typ av programvara jag använder och sätta upp ett mål för en vecka. Varje helg får jag ett e-postmeddelande om hur jag har använt min tid under föregående vecka och tips för nästa vecka... Jag tror att om du behöver spåra alla dina enheter bör du installera programvaran på alla dina enheter, annars ger de inte korrekta rapporter.

6. Clockify (bäst för gratis tidrapportering)

Via Clockify

Om du har en begränsad budget men ändå behöver en kraftfull tidrapportering är Clockify ett självklart val. Det är helt gratis för ett obegränsat antal användare och projekt, vilket gör det till ett självklart val för småföretag och frilansare.

Det bästa av allt? Det skalar med ditt team, integreras med populära projektledningsverktyg och levererar anpassningsbara rapporter som hjälper dig att vara produktiv. Du kan också övervaka anställdas positioner när de är inloggade, vilket säkerställer transparens och effektivitet i fjärr- eller fältarbetsmiljöer med GPS-spårning.

Clockifys bästa funktioner

visualisera loggad tid och effektivisera schemaläggningen med Synkronisera Google- och Outlook-kalendrar för attoch effektivisera schemaläggningen med Clockify-integrationer.

Spåra tid från datorn, mobilen, webbläsartillägg eller delade arbetsytor med hjälp av kiosk-läget .

automatisk spårning. Logga automatiskt tid som spenderas på appar, webbplatser och dokument för att skapa tidrapporter med

Clockifys begränsningar

Mobilapplikationen tar tid att synkronisera, vilket gör användarna frustrerade när de byter mellan enheter, och den erbjuder begränsade anpassningsalternativ för rapporteringsfunktioner.

Clockify-priser

Gratis för alltid

Basic : 4,99 $/månad per användare

Standard : 6,99 $/månad per användare

Pro : 9,99 $/månad per användare

Enterprise : 14,99 $/månad per användare

Produktivitetssvit: 15,99 $/månad per användare

Clockify-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 9 000 recensioner)

7. Connecteam (bäst för personalhantering)

Via Con necteam

För företag som hanterar flera team, skift och arbetsplatser är Connecteam ett bra val. Anställda kan använda appen för in- och utstämpling från sina telefoner, GPS säkerställer att de befinner sig på rätt plats och anpassningsbara arbetsflöden gör att verksamheten flyter smidigt.

Delta i 1:1- och gruppkonversationer med fullt sökbara teamchattar och bilagor. Du kan också moderera konversationer, aktivera läskvitton och förhindra att meddelanden sparas. Oavsett om du hanterar fältteam, butikspersonal eller distansarbetare gör Connecteam schemaläggning och kommunikation enkelt.

Connecteams bästa funktioner

automatisk schemaläggning baserat på medarbetarnas tillgänglighet och preferenser. Automatisera skiftplaneringen och spåra automatiserade tidrapporter medbaserat på medarbetarnas tillgänglighet och preferenser.

Öka engagemanget med anpassade undersökningar med resultat i realtid, anonyma svar och erkännande från kollegor.

Organisera viktiga dokument på en centraliserad plattform, ställ in filbehörigheter och spåra åtkomst.

Begränsningar för Connecteam

Du kan inte standardisera löneperioderna (start- och slutdatum) permanent eller automatiskt, och du kan inte minska antalet meddelanden som skickas som standard.

Priser för Connecteam

Gratisplan: Upp till 10 användare

Basic: 35 $/månad (upp till 30 användare)

Avancerat: 59 $/månad (upp till 30 användare)

Expert: 119 $/månad (upp till 30 användare)

Företag: Anpassad prissättning

Connecteam-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Connecteam?

En recension på G2 säger:

Hittills har vi genom att implementera connecteam i vår dagliga schemaläggning och teamkommunikation sett en betydande ökning av tillgänglig tid, och det är ännu enklare att ta reda på vem som är tillgänglig och vem som inte är det. Nu slipper vi meddelanden och telefonsamtal. Jag älskar det! Jag skulle vilja se flera datumposter i schemat och kunna ange varaktigheten för arbetet över flera dagar istället för att skapa dem för enskilda dagar en i taget om jobbet är återkommande tills det är klart.

Hittills har vi genom att implementera connecteam i vår dagliga schemaläggning och teamkommunikation sett en betydande ökning av tillgänglig tid, och det är ännu enklare att ta reda på vem som är tillgänglig och vem som inte är det. Nu slipper vi meddelanden och telefonsamtal. Jag älskar det! Jag skulle vilja se flera datumposter i schemat och kunna ange varaktigheten för arbetet över flera dagar istället för att skapa dem för enskilda dagar en i taget om jobbet är återkommande tills det är klart.

8. Buddy Punch (bäst för tidrapportering för anställda)

Via Buddy Punch

Behöver du ett enkelt sätt att registrera anställdas arbetstid? Buddy Punch gör just det utan onödig komplexitet. Anställda kan stämpla in från sina telefoner eller datorer, medan GPS-spårning och ansiktsigenkänning förhindrar tidsstöld.

Du kan också ställa in enhetslås och IP-adressbegränsningar för säker stämpling. Förutom tidrapportering erbjuder Buddy Punch verktyg för att hantera betald och obetald ledighet utan behov av manuella beräkningar eller kalkylblad. Systemet beräknar automatiskt intjänad semester, sjukdagar och återstående tid, vilket förenklar processen för både anställda och chefer.

Buddy Punch bästa funktioner

Hantera scheman, byt skift och spåra ledighetsansökningar med en inbyggd kalender.

Automatisera lönehanteringen med QuickBooks Online-integration och skapa anpassade rapporter för övertid och jobbkostnader.

Stämpla automatiskt ut anställda med automatisk utstämpling

Begränsningar för Buddy Punch

Användare klagar över att det är svårt att markera en anställd som frånvarande, och att man som administratör inte kan godkänna ledighet i kalendern.

Buddy Punch-priser

Standard: 5,49 $/månad per användare

Pro: 6,99 $/månad per användare

Företag: 11,99 $/månad per användare

Buddy Punch-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 000 recensioner)

9. Office 365 Timesheet App (bäst för integrerade tidrapporter)

Via Microsoft

Använder du redan Microsofts ekosystem? Med Office 365 Timesheet App blir det enkelt att registrera arbetstimmar.

Du kan logga tid direkt i Office-paketet, automatisera godkännanden och synkronisera data mellan SharePoint, Outlook och mer. Anpassa tidrapporterna efter specifika affärsbehov med hjälp av anpassningsbara tidrapporter. Om ditt team använder Microsofts ekosystem passar den här appen perfekt – ingen extra inlärningskurva behövs.

De bästa funktionerna i Office 365 Timesheet App

Förenkla hanteringen av tidrapporter med Approval Workflow för snabbare godkännanden.

Få insikter om produktivitet och projektkostnader med avancerad rapportering och analys.

Håll dig uppdaterad med e-postmeddelanden om godkännanden, avslag och inlämningar.

Begränsningar för Office 365 Timesheet App

Det är dyrt jämfört med konkurrenterna eftersom du måste köpa hela Office 365-paketet för att få tillgång till det.

Priser för Office 365 Timesheet App

Gratis provperiod

Betyg och recensioner för Office 365 Timesheet App

G2: NA

Capterra: 4,5/5 (över 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Office 365 Timesheet App?

En recension på Capterra säger:

Appen gör det enkelt att registrera tid, och jag kan enkelt dela informationen med mina kollegor och alla anställda... jag... det finns inget att klaga på, kanske priset är lite högt om man förnyar årligen, men om man köper för hela livet blir det mycket bra och man sparar pengar.

Appen gör det enkelt att registrera tid, och jag kan enkelt dela informationen med mina kollegor och alla anställda... jag... det finns inget att klaga på, kanske priset är lite högt om man förnyar årligen, men om man köper för hela livet blir det mycket bra och man sparar pengar.

10. ClockShark (bäst för spårning av fältverksamhet)

Via Clockshark

För företag som är beroende av mobila arbetslag, såsom bygg-, landskapsarkitektur- eller leveranstjänster, säkerställer ClockShark noggrann tidrapportering på resande fot.

Anställda kan stämpla in och ut varifrån som helst, medan GPS-spårning håller dig uppdaterad om deras positioner. Dessutom gör integreringarna för rapportering och lönehantering backoffice-arbetet mycket smidigare.

ClockSharks bästa funktioner

Sluta med att kollegor stämplar åt varandra genom att använda fotofunktion för att verifiera anställdas närvaro vid in- och utstämpling.

Tilldela uppgifter, ange deadlines och ladda upp dokument med anpassningsbar jobb- och uppgiftshantering.

Spåra tid och utgifter per jobb och skapa detaljerade rapporter om närvaro och jobbkostnader.

ClockSharks begränsningar

Anställda kan inte stämpla in korta pauser (2–10 minuter)

Det registrerar inte automatiskt anställdas in- och utcheckning baserat på deras ankomst eller avresa från ett fastställt geografiskt område.

ClockShark-priser

Standard: 40 $/månad per användare

Pro: 60 $/månad per användare

ClockShark-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 900 recensioner)

