De 10 bästa alternativen till Vercel för snabbare distributioner 2025

Vercel är känt för sin enkla installation, smidiga GitHub-integration och enkelhet, vilket gör det till ett populärt val för att skapa frontend-appar. Plattformens begränsade gratistjänst och höga priser har dock blivit betydande nackdelar för användarna.

Vercel passar perfekt i en företagsmiljö, men är inte överkomligt för nystartade företag, små och medelstora företag och till och med stora företag på lång sikt. Om du håller med om detta har du kommit rätt.

Denna lista utforskar de bästa Vercel-alternativen som har robusta funktioner, är kostnadseffektiva och garanterar den bästa utvecklingsupplevelsen.

Så håll dig kvar hos oss tills du hittar det perfekta alternativet!

Vercel-alternativ i korthet

Här är en snabb jämförelse för att komma igång.

Plattform Bäst för Viktiga funktioner Begränsningar Priser Betyg Netlify Statiska webbplatser och modern appdistribution byggd med JAMstack-arkitektur Inbyggd formulärhantering, global CDN-integration, serverlösa funktioner, webbplatsanalys Oöverskådligt gränssnitt, restriktiva begränsningar för serverlösa funktioner, buggiga plugins Gratis, Pro: 19 $/medlem/månad, Enterprise: Anpassad prissättning G2: 4,5/5 (över 50 recensioner), Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner) Render Fullstack-webbappar med databaser och backend-tjänster Privat nätverk, infrastruktur som kod, PostgreSQL-databashantering Begränsat stöd för WebSocket/serverlös teknik, begränsade språkalternativ Hobby: 0 $, Professionell: 19 $/användare/månad, Organisation: 29 $/användare/månad, Företag: Anpassad prissättning G2: 4,7/5 (över 70 recensioner), Capterra: Otillräckligt med recensioner DigitalOcean App Platform Skalning av appar med fullständig serverkontroll Git-baserat arbetsflöde, serverlös arkitektur, återställning av distribution, loggintegration från tredje part Dyrt för större projekt, saknar säkerhetskopiering utanför servern, långsam support vid hög trafik Gratis, Droplets: Från 4 $/månad, Kubernetes: Från 11 $/månad G2: 4,6/5 (över 600 recensioner), Capterra: 4,6/5 (över 140 recensioner) AWS Amplify Bygga och hantera storskaliga appar Hanterad hosting, robust autentisering, funktioner för funktionsflaggor, användardashboard i realtid Brant inlärningskurva, höga kostnader om användningen inte övervakas, trögt gränssnitt Gratis i 12 månader, prissättning efter förbrukning G2: 4,2/5 (över 80 recensioner), Capterra: Otillräckligt med recensioner Fly.io Distribuera containeriserade appar globalt med infrastrukturkontroll Hanterade containrar, Kubernetes, permanent lagring, Fly Proxy för lastbalansering Regionbaserad prissättning, buggig installationsprocess, manuell distribution av ändringar 5 $ gratis provkredit, Hobby: 5 $/månad, Betala efter användning, Dedikerad support: Från 29 $/månad G2: Inte tillräckligt med recensioner, Capterra: Inte tillräckligt med recensioner Heroku Snabb prototyputveckling och hantering av webbapplikationer Apphälsomätvärden, språkruntime-mätvärden, realtidsöversikt över pipeline, distribution med ett klick Begränsad SQL-databasanalys, dyrt för små och medelstora företag Eco/Basic: 5 $+/månad, Production: 25 $+/månad, Advanced: 250 $+/månad, Enterprise: Anpassad prissättning G2: 4,2/5 (över 140 recensioner), Capterra: 4,6/5 (över 300 recensioner) Firebase Hosting Säker hosting av statiska och dynamiska appar SSL utan konfiguration, Firebase CLI för distribution, realtidsdatabas, återställning med ett klick Begränsade säkerhetsregler, höga kostnader för storskaliga projekt, inte idealiskt för komplexa frågor Spark: Gratis, Blaze: Anpassad prissättning G2: 4,5/5 (över 250 recensioner), Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner) Kinsta Hanterad hosting för WordPress MySQL-optimering, övervakning av appers prestanda, automatisk säkerhetskopiering, övervakning av skadlig kod Långsam miljökonfiguration, ingen domänreservation, ovanlig kontrollpanel Enkel webbplats: 35 $/månad, flera webbplatser: 70 $/månad, byrå: från 340 $/månad G2: 4,8/5 (över 900 recensioner), Capterra: 4,8/5 (över 20 recensioner) Surge.sh Statisk webbpublicering och klientbaserade appar CORS-stöd, anpassade domännamn, pushState-stöd för enkeltsidiga appar Begränsade anpassningsmöjligheter, kommandoradsbaserad approach, ingen inbyggd CI/CD-automatisering Surge: Gratis, Surge Professional: 30 $/månad G2: Inte tillräckligt med recensioner, Capterra: Inte tillräckligt med recensioner Kapstan Hantera komplex molninfrastruktur Stöd för flera moln, automatisk distribution, självbetjäningsportal för utvecklare Inga inbyggda funktioner för att starta containrar (kräver verktyg från tredje part, t.ex. Docker) Anpassad prissättning G2: Inte tillräckligt med recensioner, Capterra: Inte tillräckligt med recensioner ClickUp Effektivisera hanteringen av mjukvaruprojekt och DevOps-arbetsflöden Uppgiftshantering, GitHub-integration, AI-drivna kodsnuttar, automatiseringar, felspårning, anpassningsbara mallar, samarbete i realtid Inlärningskurva för nya användare, avancerade funktioner kan kräva anpassning Gratis, obegränsad: 7 $/användare/månad, Business: 12 $/användare/månad, Enterprise: Anpassad prissättning G2: 4,7/5 (över 4 000 recensioner), Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Vad ska du leta efter i Vercel-alternativ?

Oavsett om du vill ha mer kontroll över distribution, anpassningar eller självhosting är det viktigt att välja rätt plattform. Här är några viktiga funktioner som är ett måste i Vercel-alternativ.

Automatiserade CI/CD-pipelines : Välj ett alternativ till Vercel som automatiserar processen för att bygga, testa och distribuera programvara. Detta hjälper dig att åtgärda buggar, lansera nya funktioner och leverera produkter snabbare.

Anpassning av distribution : Se till att den programvara du väljer har möjlighet att anpassa distributionsskript. Detta ger större kontroll över applikationsdistributionen, vilket är nödvändigt för komplexa projekt.

Stöd för flera moln : Välj plattformar som låter dig distribuera över flera molnleverantörer som Azure, AWS eller Google Cloud, så att du enkelt kan skala applikationer. Detta garanterar flexibilitet och minskar leverantörsberoendet, så att du kan dra nytta av fördelarna med varje plattform.

Säkerhet och efterlevnad: Välj en plattform som erbjuder säkerhetsfunktioner i företagsklass, inklusive rollbaserad åtkomstkontroll, tvåfaktorsautentisering, automatiska varningar, DDoS-skydd, HTTP/SSL-kryptering etc., för att säkerställa låg risk och efterlevnad av säkerhetsstandarder.

De 10 bästa alternativen till Vercel

Låt oss titta på de 10 bästa alternativen till Vercel, deras viktigaste funktioner, priser, fördelar och begränsningar.

1. Netlify (bäst för statiska webbplatser och modern appdistribution byggd med JAMstack-arkitektur)

via Netlify

Netlify:s kraftfulla serverlösa plattform har robusta inbyggda funktioner, särskilt för frontend-utvecklare. Den automatiserar frontend-utveckling, effektiviserar distributionen och integreras sömlöst med Git-arkiv.

Det bästa är att Netlify erbjuder avancerade funktioner för mer komplexa projekt – från anpassade domäner till HTTPS och split-testning som hjälper dig att utvärdera användarengagemanget genom att distribuera olika versioner av webbplatsen.

Netlify bästa funktioner

Samla in och hantera formulärinlämningar utan backend-kod med inbyggd formulärhantering.

Hosta statiska webbplatser med Netlify:s integration med ett globalt CDN (Content Delivery Network).

Använd serverlösa funktioner för att hantera serverinfrastrukturen samtidigt som utvecklarna kan fokusera på kodningen.

Övervaka trender i webbplatsaktiviteten med Site Analytics

Netlify-begränsningar

Gränssnittet kan ibland verka rörigt och överväldigande.

De serverlösa funktionerna är begränsade till 10 sekunder. Även i Pro-planen får du 26 sekunder, vilket också är ganska begränsande för flera användare.

Ibland kan pluginsen vara buggiga.

Netlify-priser

Gratis

Pro : 19 $ per medlem/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Netlify-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Netlify?

Netlify är oöverträffat när det gäller enkelhet och kraftfullhet. Dess sömlösa CI/CD-integration gör det otroligt enkelt att distribuera webbplatser och webbappar, även för nybörjare, vilket gör implementeringen mycket enkel. Den intuitiva instrumentpanelen, i kombination med förhandsgranskningslänkar, har effektiviserat mitt arbetsflöde för frekventa distributioner. Netlify är fantastiskt överlag, men det kostnadsfria abonnemanget har begränsningar när det gäller byggtid och bandbredd, vilket kan vara ett hinder för skalbara projekt.

2. Render (bäst för fullstack-webbappar med databaser och backend-tjänster)

via Render

Renders enhetliga plattform hjälper dig att bygga och köra applikationer. Oavsett om du behöver en databas, dynamiska webbplatser, statiska webbplatser eller anpassade Docker-filer – Render har allt. Till skillnad från Vercel har Render inbyggt stöd för att köra containeriserade appar och tjänster på en helt hanterad plattform.

Den erbjuder blocklagring (känd som persistenta diskar) för att lagra data som måste finnas kvar över flera distributioner. Detta gör att du kan köra tillståndsberoende appar som databaser utan några DevOps-verktygstillägg.

Render bästa funktioner

Skapa tjänster som är otillgängliga via det offentliga internet och möjliggör säker kommunikation mellan dem med privata nätverk.

Definiera din infrastruktur som kod i en enda Blueprint för enkel replikering mellan olika miljöer.

Distribuera, hantera, anslut och skala PostgreSQL-databaser med återställning till en viss tidpunkt och logiska exporter på begäran.

Begränsningar för rendering

Enligt några användare stöder Render inte WebSockets och serverlösa funktioner fullt ut.

Begränsat språkstöd (Node.js, Python, Ruby, Go, Rust och Elixir) och anpassningsmöjligheter

Renderpriser

Hobby : 0 dollar

Professional : 19 USD per användare/månad

Organisation : 29 USD per användare/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Renderingsbetyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 70 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Render?

Det är gratis att utveckla och distribuera många andra tjänster (som Node.js) och kan integreras för att erbjuda CI/CD-konfiguration med ett klick med VCS som GitHub. Den kostnadsfria versionen är dock extremt långsam både när det gäller distribution och starttid för servern efter att den har gått in i viloläge.

💡Proffstips: Genom att ansluta ClickUp till PostgreSQL-databaser kan du replikera data. Du kan sedan lagra och analysera ClickUp-data i omfattande relationsdatabaser, vilket underlättar mer komplexa sökningar.

📮ClickUp Insight: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Utan ett enhetligt system för att dokumentera beslut kan viktiga insikter som du behöver hamna begravda i chattar, e-postmeddelanden eller kalkylblad. Med ClickUp kan du omedelbart omvandla konversationer till genomförbara uppgifter i alla dina uppgifter, chattar och dokument – så att ingenting faller mellan stolarna.

3. DigitalOcean App Platform (bäst för skalning av appar med fullständig serverkontroll)

via DigitalOcean

DigitalOceans appplattform är en PaaS (Platform-as-a-Service) som låter dig publicera kod till servrar utan att behöva oroa dig för den underliggande infrastrukturen. Den ger större kontroll över distributioner samtidigt som den erbjuder fullständig mångsidighet.

Plattformen utmärker sig genom sin enkelhet och användarvänlighet. Den erbjuder ett intuitivt Git-baserat arbetsflöde, vilket gör att du kan utnyttja Git för kodsamarbete, versionskontroll och automatisk distribution. Dessutom stöder den serverlös arkitektur genom DigitalOcean Functions, en FaaS-plattform (Function-as-a-Service) som hjälper dig att köra kod utan serverhantering.

DigitalOceans bästa funktioner

Spåra distributionsförloppet och återgå till tidigare appdistributioner vid behov.

Vidarebefordra loggar till tredjepartsloggleverantörer som Datadog för dataanalys och felsökning.

Ställ in aviseringar för händelseövervakning och få insikter om appresurser

Begränsningar för DigitalOcean

Enligt några användare blir verktyget dyrt för större projekt. Till exempel leder köp av ytterligare serverminne till en betydande kostnadsökning.

Det saknas säkerhetskopior utanför servern, särskilt för statiska filer och databaser.

Vissa användare rapporterar långsam support, särskilt under tider med hög trafik.

Priser för DigitalOcean

DigitalOceans prissättning baseras på de molnlösningar du väljer. Så här ser prissättningen för appplattformen ut:

Gratis

Droplets : Från 4 $/månad

Kubernetes: Från 11 $/månad

DigitalOcean-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 140 recensioner)

Vad säger verkliga användare om DigitalOcean?

DigitalOcean är snabbt, rent, var först i sitt slag när de startade, billigt, har bra dokumentation, tutorials, är lättanvänt, snabbt och har seriös kundsupport och bra produkter. De senaste två månaderna har dock min droplet som driver min webbplats slutat fungera som förväntat och bara hand och tjänster går ner, vilket kanske beror på att de har lagt till många andra tjänster och produkter och uppdateringar.

4. AWS Amplify (bäst för att bygga och hantera storskaliga appar)

via AWS Amplify

AWS Amplify är utformat för frontend-utvecklare och erbjuder en fullstack-utvecklingsupplevelse i TypeScript, vilket gör att du kan integrera frontend- och backend-kod på ett smidigt sätt. Plattformen erbjuder hanterad hosting och robusta autentiseringsfunktioner som hjälper dig att skapa smidiga onboarding-flöden med en helt hanterad användarkatalog och förkonfigurerade arbetsflöden för registrering, inloggning och multifaktorautentisering.

Den stöder även serverlösa appar genom integration med AWS Lambda och andra SaaS-verktyg, vilket gör det möjligt för utvecklare att skapa och distribuera appar utan att behöva hantera servrar.

AWS Amplifys bästa funktioner

Hosta statiska och dynamiska webbappar med Git-baserade och inbyggda CI/CD-arbetsflöden med Amplify-hosting.

Ändra applikationens funktionalitet utan att behöva distribuera om med hjälp av funktioner för funktionsflaggor.

Övervaka viktiga mätvärden, aktuell status och studera historiska KPI-trender med en användardashboard i realtid.

Begränsningar för AWS Amplify

Det har en brant inlärningskurva

Kostnaderna kan skena iväg om du inte övervakar din användning.

Gränssnittet kan ibland verka trögt och rörigt.

Priser för AWS Amplify

Amplify är gratis med AWS i 12 månader. Det följer en pay-as-you-go-prissättning, inklusive flera webbplatser, per projekt och gratis SSL-certifikat.

AWS Amplify-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 80 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om AWS Amplify?

Ett kraftfullt system för att bygga fullstack-appar, men inlärningskurvan är brant och felsökningen kan vara komplex.

5. Fly. io (Bäst för global distribution av containeriserade appar med infrastrukturkontroll)

Fly. io är för utvecklare som arbetar mycket med Docker-containrar. Det är ett alternativ till Vercel som låter dig distribuera Docker-containrar globalt samtidigt som du får mer kontroll över distributionsprocessen och en mer traditionell servermiljö.

Du kan se Fly.io som din personliga molntjänst som förenklar DevOps-automatisering, särskilt om du arbetar med databaser eller behöver anpassade konfigurationer. Dessutom gör funktioner som privata nätverk, globala distributioner, säker VPN och hårdvaruisolering det till ett potentiellt bra val för det personliga molnkonceptet.

Fly.io:s bästa funktioner

Förenkla containerorkestrering och distribution med hanterade containrar och Kubernetes.

Få tillgång till lokal permanent lagring och säkerhetskopiera data med Fly Volume-snapshots.

Starta/stäng av maskiner automatiskt baserat på trafik, hantera anslutningshanterare och balansera belastningen med Fly Proxy.

Fly.io-begränsningar

Priserna varierar beroende på region.

Installationsprocessen kan vara buggig och tidskrävande.

Kräver manuell distribution av nya ändringar med kommandot fly_deploy.

Fly.io-priser

5 $ gratis provkredit

Hobby-abonnemang : 5 $/månad

Betala efter användning : Baserat på de exakta resurser du använder

Dedikerad support: Från 29 $/månad

Fly.io-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Fly.io?

En av de stora fördelarna är att den är tillgänglig i många regioner, nämligen 16 regioner. Den har GitHub-integration och ett helt automatiserat och dokumenterat API, vilket gör den bättre än andra på marknaden. Jag tyckte dock att den hade begränsade automatiska hälsokontroller och fallover. En annan sak är att den har olika priser för olika regioner. Företaget bör ta fram en gemensam plan för olika regioner.

6. Heroku (bäst för snabb prototyputveckling och hantering av webbapplikationer)

via Heroku

Heroku by Salesforce är en enhetlig plattform som hanterar frontend, backend och databaser, till skillnad från Vercel. Den stöder flera programmeringsspråk och har sömlösa integrationsfunktioner som påskyndar utvecklingen.

Det bästa är att plattformen har robusta funktioner men kräver minimal konfiguration. Den stöder också enklick-distribution av tjänster som Postgres, Redis och RabbitMQ.

Herokus bästa funktioner

Identifiera, undersök och diagnostisera problem med appens hälsostatistik, inklusive svarstid, genomströmning, fel etc.

Spåra språkspecifika prestandamätvärden med Language Runtime Metrics

Visualisera kodleverans och realtidsöversikt över pipeline med Heroku Dashboard.

Få tillgång till verktyg för att skriva kod, redigera syntax, felsöka och använda ramverk.

Herokus begränsningar

Den erbjuder begränsad analys för SQL-databasen som finns på dess server.

Verktyget kan vara dyrt, särskilt för små och medelstora företag.

Heroku-priser

Eco och Basic : 5 dollar och uppåt per månad

Produktion : 25 USD/månad och uppåt

Avancerad : 250 USD/månad och uppåt

Enterprise: Anpassad prissättning

Heroku-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Heroku?

Salesforce Heroku är en PaaS-plattform som jag har lärt mig uppskatta. Den utmärker sig genom sin enkelhet när det gäller installation, koddistribution och övergripande hantering. Den är dock dyr och har många betalda tillägg.

🧠 Visste du att? Enligt Statista var JavaScript det mest använda programmeringsspråket bland utvecklare 2024, följt av HTML/CSS och Python.

7. Firebase Hosting (bäst för säker hosting av statiska och dynamiska appar)

via Firebase

Firebase Hosting är en webbhotellstjänst i produktionsklass från Google som förenklar distribution, hantering och leverans av webbresurser. Med plattformen kan du snabbt distribuera webbappar och statiskt innehåll.

Till skillnad från Vercels frontend-fokuserade tjänster erbjuder Firebase en komplett BaaS-upplevelse (Backend-as-a-Service). Detta gör plattformen mer lämplig för projekt som kräver backend-tjänster, särskilt de som utnyttjar Googles ekosystem. Firebase Hosting är också ett populärare val för utvecklare som använder andra Firebase-tjänster som Firebase Authentication, Firestore eller Cloud Functions.

Firebase Hostings bästa funktioner

Leverera innehåll säkert med SSL utan konfiguration

Visa och testa ändringar i lokalt hostade URL:er och interagera med emulerad backend.

Distribuera nya appversioner och använd återställning med ett klick med Firebase CLI.

Lagra och synkronisera data mellan användare och håll dina appar uppdaterade med Firebase Realtime Database.

Begränsningar för Firebase Hosting

Säkerhetsreglerna är begränsade, vilket gör det mindre lämpligt för företag.

Prissättningen kan vara förvirrande och extremt hög för storskaliga projekt.

Som en NoSQL-databas är Firebase kanske inte idealisk för komplexa sökningar.

Priser för Firebase Hosting

Spark-plan : Gratis

Blaze-plan: Anpassad prissättning

Firebase Hosting – betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Firebase Hosting?

Firebase är ett bra val för många projekt, särskilt mindre sådana. Det är enkelt och snabbt att installera och använda. Realtidsdatabasen och autentiseringsfunktionerna är särskilt användbara. Mindre projekt har stor nytta av detta. Kostnaden för denna tjänst kan dock vara för hög för vissa projekt och säkerhetsreglerna är begränsande och kan upplevas som otydliga att installera.

✨Kul fakta: Firebase utvecklades ursprungligen som en realtidsdatabas, speciellt utformad för att bygga chattappar, 2011 av Envolve. Senare förvärvades den av Google 2014.

8. Kinsta (Bäst för hanterad hosting för WordPress)

via Kinsta

Kinsta är specialiserat på WordPress-webbplatser, vilket gör det enkelt att hantera webbplatsens prestanda och effektiviserar din DevOps-pipeline för att påskynda leveransen av programvara. Plattformen erbjuder robusta inbyggda funktioner som intuitiva staging-miljöer och automatisk säkerhetskopiering, vilket gör den till ett utmärkt alternativ till Vercel.

Det som användarna uppskattar med Kinsta är att det är byggt på Google Cloud Platform och har en användarvänlig instrumentpanel som hjälper till att hantera flera webbplatser, klona webbplatser och miljöer centralt, övervaka webbplatsens prestanda, resurser, säkerhetsproblem och mycket mer.

Kinstas bästa funktioner

Automatisera optimeringen av MySQL-databaser

Felsök PHP-flaskhalsar, externa HTTP-anrop och långsamma MySQL-frågor med inbyggd övervakning av appens prestanda.

Automatisk säkerhetskopiering av filer och databaser, inställning av varningar, övervakning och borttagning av skadlig kod för ökad säkerhet.

Kinsta-begränsningar

Miljökonfigurationen kan vara långsam. När du kopierar från live till staging kan det ibland ta över 5 minuter, även för små webbplatser.

Kinsta-priser

Planer för en enda webbplats : 35 $/månad

Planer för flera webbplatser : 70 $/månad

Agenturprogram: Från 340 $/månad

Kinsta-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Kinsta?

Den erbjuder en mycket stark tjänst och utmärkt prestanda, men det höga priset är en viktig faktor i kundens beslut att använda dess tjänster. Dessutom finns det ingen domänreservation eller gratis domänregistrering. Alternativen för tjänster är få och kontrollpanelen är enkel men ovanlig och kräver utbildning.

9. Surge. sh (Bäst för statisk webbpublicering och klientbaserade appar)

Surge är en plattform för statisk webbhotell som låter dig publicera statiska webbsidor direkt från kommandoraden med bara några få klick. Det är en enkel plattform som är idealisk för snabb prototyputveckling, skapande av anpassade webbsidor och personliga projekt.

Programvaran låter dig också använda anpassade domännamn gratis och smälter in i din teknikstack som ett enklare alternativ till Vercel.

Surge. sh bästa funktioner

Gör det möjligt för din webbplats att komma åt resurser från andra domäner med Cross-Origin Resource Sharing (CORS).

Använd anpassade domännamn och anpassa 404-felsidor

Distribuera enkeltsidiga appar med pushState-stöd för en bättre användarupplevelse.

Surge. sh-begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter

Beroende på ett kommandoradsbaserat tillvägagångssätt, vilket kanske inte är idealiskt för utvecklare som föredrar ett mer grafiskt gränssnitt.

Ingen inbyggd CI/CD-automatisering

Surge. sh-priser

Surge : Gratis

Surge Professional: 30 $/månad

Surge. sh betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. Kapstan (bäst för hantering av komplex molninfrastruktur)

via Kapstan

Kapstan är en lösning i företagsklass som automatiskt distribuerar webbappar, ger dig större kontroll över distributioner och hanterar flera molnmiljöer. Till skillnad från Vercel erbjuder Kapstan infrastrukturisolering som låter dig köra appar i separata miljöer. Det erbjuder en komplett utvecklingsplattform som smidigt passar din DevOps-arbetsflöde med omfattande anpassningsmöjligheter.

Kapstan ger utvecklingsteam möjlighet att hantera sin infrastruktur utan att behöva DevOps-expertis, vilket påskyndar utvecklingsprocessen.

Kapstans bästa funktioner

Få stöd för flera moln och hantera olika molnmiljöer hos leverantörer som AWS, GCP och Azure.

Automatisk distribution av webbappar utan manuell initiering

Hantera och distribuera molninfrastruktur och appar med omfattande DevOps-expertis, med en självbetjäningsportal för utvecklare.

Kapstans begränsningar

Kapstan har inte inbyggda funktioner för att starta containrar. Du måste använda verktyg från tredje part, till exempel Docker-containrar.

Kapstans prissättning

Anpassad prissättning

Kapstan-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Puh! Nu när du har utforskat alternativen till Vercel för att påskynda distributionen finns det ytterligare ett verktyg som är värt att lägga till i ditt utvecklingsekosystem.

Dagens arbetsliv är dysfunktionellt. Vi arbetar alla i för många isolerade appar, vilket hämmar teamets produktivitet. Det ständiga växlandet mellan appar – kopiering, klistrande, formatering och delning av kodblock och meddelanden – slösar tid och ökar risken för missförstånd eller förlust av viktiga detaljer.

Ovanstående verktyg hjälper dig att hosta, bygga och distribuera appar, men du behöver en lösning som samlar ditt spridda arbete på ett ställe. Det är här du behöver ett verktyg för projektledning av mjukvara.

ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, har specialiserade funktioner som gör den till din potentiella DevOps-teammate. 🤝

Med ClickUp för mjukvaruteam kan du planera, bygga och leverera alla dina appar på ett och samma ställe.

Tilldela och spåra utvecklingsuppgifter med ClickUp Tasks

När du arbetar med mjukvaruprojekt kan ClickUp Tasks effektivisera utvecklingsarbetsflöden och hjälpa till att spåra mjukvarudistributioner genom att skapa genomförbara uppgifter. Du kan tilldela dessa uppgifter med tydliga deadlines, spåra framsteg med anpassade statusar, lägga till taggar för enkel sökning och till och med tilldela kommentarer och @mentions så att ingen missar något.

Du kan också länka uppgifterna till GitHub-commits, grenar och pull-förfrågningar med hjälp av ClickUp-GitHub-integrationen.

Effektivisera mjukvaruprojekt och arbetsflöden med ClickUp Tasks

Hantera arbetsbelastningen med hjälp av AI och automatisering

Det blir enklare att hantera din arbetsbelastning med ClickUp. ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, kan hjälpa dig att generera kodsnuttar, sammanfatta projektinsikter och skapa tekniska dokument.

Generera kodsnuttar med ClickUp Brain

Å andra sidan kan ClickUp Automations effektivisera arbetsflöden, hantera rutinuppgifter som godkännanden och statusuppdateringar samt hantera projektöverlämningar. Du kan välja mellan över 100 fördefinierade arbetsflöden och anpassa dem efter dina behov.

Samla in appdata med ClickUp Forms

Vad mer? ClickUp hjälper också till med felspårning och dokumentation. Du kan förenkla felspårningen genom att använda ClickUp Forms för att samla in felrapporter, konvertera felrapporter till åtgärdsbara uppgifter med ClickUp Tasks och prioritera felhanteringen.

Du kan också dokumentera buggdetaljer med hjälp av det kollaborativa ClickUp Docs, tillsammans med nödvändiga skärmdumpar och reproduktionssteg.

ClickUp Brain hjälper till att skapa teknisk dokumentation för mjukvaruprojekt direkt i ClickUp Docs.

Standardisera apputvecklingsprocessen med mallar

Glöm inte att ClickUp har ett stort bibliotek med mallar som sparar tid och arbete. Till exempel hjälper ClickUp Website Development Template dig att visualisera och planera hela projektet.

Få gratis mall Leverera webbplatser som kunderna älskar med ClickUp-mallen för webbplatsutveckling.

Med den här mallen kan du:

Spåra uppgifter, deadlines och intressenter

Organisera resurser för effektiv utveckling

Visualisera arbetsförloppet

Optimera samarbetet

Leverera webbplatser som uppfyller kundernas förväntningar

På samma sätt kan du använda Clickup Bug & Issue Tracking Template och ClickUp Bug Report Template för att spåra, registrera och åtgärda buggar på nolltid.

Det bästa av allt? ClickUps robusta funktioner är tillgängliga till ett överkomligt pris, så du behöver inte spendera en förmögenhet för att uppnå dina DevOps-mål.

Priser för ClickUp

Vercel är utan tvekan ett av de bästa verktygen för frontend-distributioner. Men de ständigt stigande priserna gör det till ett ohållbart alternativ för både små och stora företag.

De tio bästa Vercel-alternativen som vi har listat utmärker sig på sina egna sätt. Gör nu ett val baserat på dina behov och mål så att du får ett verktyg som bäst passar ditt syfte. Om hosting är din prioritet kan du till exempel överväga Firebase, och om du vill ha fullstack-webbutvecklingsverktyg kan du prova Netlify, Render eller DigitalOcean.

Oavsett vilken plattform du väljer kan du kombinera den med ClickUp för att förbättra din utvecklingsprocess. ClickUp erbjuder flera funktioner som hjälper dig att effektivisera distributionen, åtgärda buggar, organisera resurser och dokumentation samt samarbeta i realtid.

Registrera dig gratis för att se ClickUp i aktion!