Discords priser: planer, funktioner och alternativ

Discord har blivit en samlingspunkt för spelare, kreatörer och yrkesverksamma och erbjuder ett smidigt sätt att kommunicera, samarbeta och bygga gemenskaper. Men för att kunna utnyttja dess fulla potential är det viktigt att förstå dess prisnivåer.

Discords planer tillgodoser olika behov, oavsett om du är en spelare som vill förbättra din upplevelse med anpassade emojis, en innehållsskapare som vill tjäna pengar på din server eller en professionell som söker avancerade samarbetsverktyg.

I det här blogginlägget diskuterar vi Discords prisplaner och funktioner – från gratispaketet till Nitro – och utforskar alternativ som kanske passar dina mål bättre.

Låt oss hitta det perfekta alternativet för din community-byggande resa!

Vad är Discord?

Discord är en mångsidig kommunikationsplattform som kombinerar röstkanaler, videosamtal och textchatt, vilket gör den till en av de mest populära chattplattformarna för realtidssamarbete.

Discord, som ursprungligen var avsett för gamers, har blivit en samlingspunkt för olika grupper – inklusive företag, lärare och sociala grupper – genom att erbjuda anpassningsbara servrar där användarna kan skapa flera kanaler för diskussioner, delning och uppladdning av större filer.

via Discord

Viktiga funktioner inkluderar:

Röst- och textkanaler: Njut av röstkanaler och textchattar med låg latens för diskussioner, fildelning och längre meddelanden.

Skärmdelning: Använd denna Använd denna programvara för skärmdelning för att presentera demos under gruppvideosamtal eller spelstreaming.

Anpassningsbara servrar: Bygg din server med kanaler, ämnen och hangout-utrymmen, med rollbehörigheter och modereringsverktyg.

Bots och integrationer: Automatisera uppgifter som att välkomna nya Discord-användare och filtrera spam med Discord-integrationer för verktyg som Twitch och YouTube.

Plattformsoberoende tillgänglighet: Använd Discord på datorn, webben eller mobilen för att hålla kontakten var du än befinner dig.

👀 Visste du att? Discord har över 200 miljoner aktiva användare varje månad och gör det möjligt för företag och kreatörer att engagera sina communityn genom Discord-integrationer, gruppvideosamtal och egna videobakgrunder.

Discords prisplaner

Att välja rätt Discord-abonnemang kan ha stor inverkan på hur ditt företag, team eller community kommunicerar. Låt oss gå igenom varje abonnemangs funktioner och begränsningar för att hjälpa dig att välja det som passar bäst.

Gratis plan

✅ Discords grundläggande plan är mycket kraftfull utan att kosta ett öre. Du får kärnfunktioner som:

Röst- och videosamtal med teammedlemmar

Textmeddelanden över olika kanaler

Fildelning upp till 8 MB per fil

Tillgång till upp till 100 servrar

❌ Denna plan fungerar utmärkt för små team eller tillfälliga användare, men större grupper kan stöta på vissa begränsningar. Om du till exempel behöver dela större filer eller vill ha anpassade klistermärken eller emojis för ditt varumärke, bör du titta på de betalda alternativen.

💰Priser

Gratis för alltid

Discord Nitro Basic

✅ Nitro Basic erbjuder:

Större filuppladdningar (50 MB gräns)

Användning av anpassade emojis över servrar

Över 300 Nitro-exklusiva klistermärken

Personliga videobakgrunder

Anpassade appikoner

❌ Det erbjuder dock inte HD-streaming eller extra serverslots. Begränsningen på 100 servrar kvarstår, och du kan inte skicka de längre meddelanden på 4 000 tecken som fullständiga Nitro-användare har tillgång till.

💰Priser

2,99 $ per användare och månad

Discord Nitro

✅ Nitro satsar allt på detta:

Massiv fildelning på 500 MB

HD-videostreaming i 4K 60 FPS

Fördubbla servergränsen (200 servrar)

Meddelanden på 4 000 tecken

Två gratis serveruppgraderingar

Animerade profilbilder och banners

Anpassade serverprofiler

Du får tidig tillgång till Discord Shop och specialpriser för medlemmar på dina köp.

Tänk på Nitro som din all-access-pass. De större filgränserna innebär att du kan dela presentationer eller designfiler utan komprimering. HD-streaming är praktiskt för kristallklara teammöten eller produktdemonstrationer.

💰 Priser

9,99 $ per användare och månad

För- och nackdelar med Discords priser

Vill du veta om Discords prismodell passar ditt team? Låt oss gå igenom vad du får – och inte får – för varje prisnivå.

I den kostnadsfria versionen av Discord får du textkanaler, röstchatt och grundläggande serververktyg utan att behöva spendera en krona. För små team som vill testa tjänsten är Discord svår att slå.

Den kostnadsfria plattformen hanterar grunderna väl. Du kan: Dela filer (upp till 25 MB vardera)

Lägg till bots för att automatisera uppgifter

Ställ in grundläggande serverregler och roller

Håll teammöten via röstkanaler

När du är redo att ta steget vidare kommer Discords betalda planer inte att ruinera dig.

Nitro Basic kostar från 2,99 dollar per månad, medan fullständiga Nitro-priser ligger på 9,99 dollar per månad. Jämför det med andra chattappar för företag, så kommer du att upptäcka att Discords betalda version är förvånansvärt plånboksvänlig.

Nitro är fördelaktigt för växande team eftersom du får: Större filer (50 MB i Basic, ännu mer i full Nitro)

Prioriterad hjälp när du behöver det

Bättre kvalitet på videosamtal och skärmdelning

Anpassade emojis och klistermärken som speglar teamets personlighet

På tal om serverförbättringar kan Nitro-abonnenter ge sin arbetsyta extra kraft.

Dessa boostar ger dig fördelar som: Förbättrad serverns synlighet

Röstkanaler av högre kvalitet

Fler emoji-platser

Nackdelarna med Discords priser

Discord erbjuder flexibla planer, men det finns några nackdelar att tänka på innan du väljer rätt plan:

Den kostnadsfria versionen har sina begränsningar. Filstorleksbegränsningen på 25 MB kan vara ett problem om du delar många dokument eller mediefiler. Och även om de grundläggande modereringsverktygen fungerar för små grupper, kanske de inte räcker till för större team ❌

Du måste betala för Nitro för att få fullständig tillgång till alla funktioner. Funktioner som HD-videochatt, anpassade videobakgrunder och animerade avatarer är låsta bakom en betalvägg. Vissa team kan tycka att detta är frustrerande, särskilt om de är vana vid plattformar som har dessa funktioner i sitt baspaket ❌

Priset för att köpa Nitro varierar beroende på region. Även om detta kan göra Nitro mer prisvärt på vissa platser, kan team i olika länder hamna i svåra diskussioner om kostnadsdelning ❌

Varför leta efter alternativ till Discord?

Discord är en populär chattplattform som är känd för sina robusta röstkanaler, videosamtal och aktiva community, men dess funktioner kanske inte helt uppfyller behoven hos företag som söker avancerat samarbete i realtid.

Här är några viktiga begränsningar som talar för att välja ett alternativ till Discord:

Begränsad projektledning: Plattformen saknar inbyggda projektledningsverktyg, vilket gör det svårt att hantera uppgifter och arbetsflöden på ett smidigt sätt.

Grundläggande teamsamarbete: Även om gratisversionen och betaldversionen (med Discord Nitro, till exempel Nitro Basic eller Nitro Classic) erbjuder funktioner som gruppvideosamtal, skärmdelning och fildelning, har de inte de avancerade samarbetsfunktioner som finns i dedikerade appar.

Casual UI och säkerhetsproblem : Discords gränssnitt är utformat för gamers och kan kännas mindre professionellt. Integritetsfrågor och serverattacker fortsätter att vara ett problem.

Begränsade integrationer: Trots att Discord-integrationer erbjuds begränsar avsaknaden av inbyggt stöd för projektledningsverktyg effektiviteten.

👀 Visste du att? AxiosHQ:s rapport om internkommunikation, som baseras på en undersökning bland över 1 000 anställda, visar att ineffektiv kommunikation på arbetsplatsen kostar organisationer mellan 10 000 och 55 000 dollar per anställd och år, beroende på deras lön.

ClickUp: Ett alternativ till Discord för samarbete

ClickUp är den kompletta appen för arbete som kombinerar kommunikation och projektledning på ett och samma ställe. Den erbjuder snabbmeddelanden, röstkanaler, videosamtal, fildelning och skärmdelning för samarbete i realtid.

Team kan hantera uppgifter, sätta upp mål och visualisera projekt med hjälp av whiteboards och tankekartor. Denna enhetliga metod eliminerar behovet av att jonglera med separata appar eller oroa sig för Discords priser eller Nitro-uppgraderingar.

Varför ClickUp är en stark konkurrent

ClickUp integrerar chatt och projektledning på ett smidigt sätt.

Till skillnad från Discord kräver funktioner som animerade avatarer, anpassade videobakgrunder och gruppvideosamtal ofta att man köper Discord Nitro (Nitro Basic eller Nitro Classic).

ClickUps anpassningsbara vyer, avancerade sorteringsfunktioner och över 1 000 integrationer ger ett förenklat arbetsflöde, allt inom ett enhetligt gränssnitt. Plattformens intuitiva design möjliggör snabb fildelning, snabbmeddelanden och säkert samarbete, vilket gör den till ett kraftfullt alternativ till Discord för moderna företag.

Anslut valfritt verktyg eller integrera externa appar i din arbetsyta med ClickUps integrationer.

ClickUp är perfekt för team som behöver spåra uppgifter och sätta upp mål, och stödjer effektiv kommunikation utan extra kostnader. Det erbjuder också mallar för kommunikationsplaner som hjälper dig att skapa praktiska strategier för att förbättra samordningen i ditt team.

Viktiga funktioner

Här är några av de viktigaste funktionerna i ClickUp som gör det till ett idealiskt alternativ till Discord:

💜 Inbyggd chatt, samarbete i realtid och fildelning

Chatta, samarbeta och dela mediefiler enkelt med ClickUp Chat.

Behöver du en central plats där ditt team kan dela filer, chatta och arbeta tillsammans utan ändlösa fram- och återgångar?

ClickUps chatt gör teamdiskussioner enkla och organiserade. Ditt team kan skicka meddelanden till varandra direkt inom uppgifterna, så att alla relevanta konversationer hålls kopplade till det arbete de avser – du behöver inte längre leta igenom e-postkedjor eller jonglera mellan flera chattappar.

📮ClickUp Insight: 83 % av kunskapsarbetare förlitar sig främst på e-post och chatt för teamkommunikation. Men nästan 60 % av deras arbetsdag går förlorad på att växla mellan dessa verktyg och söka efter information. Med en allt-i-ett-app för arbete som ClickUp samlas din projektledning, meddelanden, e-post och chattar på ett och samma ställe! Det är dags att centralisera och effektivisera!

Spela in, dela och samarbeta på möten med ClickUp Clips

Med ClickUp Clips kan du spela in korta videoklipp för att förklara komplexa idéer eller ge feedback, vilket ger en personlig touch till fjärrsamarbetet.

Plattformens verktyg för samarbete i realtid kommer till sin rätt när du arbetar med delade dokument. Flera teammedlemmar kan redigera samtidigt i ClickUp Docs och samtidigt se vem som tittar eller gör ändringar. Denna transparens hjälper till att förhindra förvirring och dubbelarbete.

Samarbeta på dokument med ClickUp Docs

💜 Whiteboards för brainstorming och visuellt samarbete

Samarbeta och visualisera dina idéer på ClickUp Whiteboards.

ClickUp Whiteboards är integrerat i ClickUps bredare projektledningsplattform och erbjuder sömlös anslutning mellan uppgifter, dokument, chatt och andra verktyg, så att du kan omvandla koncept till genomförbara projekt utan att byta applikation.

ClickUp har minskat behovet av e-postkommunikation och effektiviserat samarbetet för vårt team som skapar innehåll. Vi kan nu gå från idé/brainstorming till första utkast upp till 2–3 gånger snabbare.

Brainstorma effektivt och sammanfatta uppgifter med ClickUp Brain.

ClickUp Brain tillför en ny dimension till gemensam brainstorming. Det är en virtuell assistent som ökar produktiviteten genom att analysera arbetsplatsdata och generera användbara insikter.

AI kan sammanfatta omfattande dokument och lyfta fram viktiga slutsatser, fattade beslut och åtgärdspunkter. Denna funktion gör det möjligt för team att fokusera på att förfina idéer utan att manuellt behöva gå igenom detaljerna.

💜 Uppgiftshantering för att koppla konversationer direkt till genomförbara åtgärder

Skapa kommentarer till spårbara uppgifter med ClickUp Comments.

Med ClickUps Assign Comments kan du omvandla alla diskussionspunkter till spårbara uppgifter. Detta säkerställer att viktiga åtgärder inte går förlorade i långa chattrådar.

Till exempel planerar ditt marknadsföringsteam en kampanj. Någon föreslår en bra idé i chatten. Istället för att hoppas att någon kommer ihåg att agera på den kan du omedelbart skapa och tilldela en uppgift med förfallodatum och prioritetsnivåer.

ClickUps meddelandesystem håller alla informerade om uppdateringar och förändringar, vilket bibehåller momentum när uppgifterna fortskrider. Plattformens uppgiftshantering kopplas naturligt samman med dess chatt- och samarbetsfunktioner, vilket hjälper teamen att omvandla diskussioner till resultat utan att behöva växla mellan olika verktyg.

💡 Proffstips: Se hur AI kan hjälpa dig att hantera ditt team mer effektivt genom att automatisera skapandet av uppgifter och organisera diskussioner.

Prisöversikt

ClickUp erbjuder en flexibel prismodell för enskilda personer, små team och företag. Plattformen kombinerar projektledning med kommunikation i realtid i ett prisvärt allt-i-ett-paket.

Här är en översikt över prisplanerna:

Samarbeta effektivt med ClickUp

Discord är fortfarande ett populärt val för kommunikation inom communityn och erbjuder pålitliga funktioner för text-, röst- och videochatt. Dess begränsningar inom projektledning och integrerat samarbete begränsar dock produktiviteten för team som behöver en heltäckande lösning.

ClickUp framstår som ett kraftfullt alternativ till Discord som kombinerar viktiga kommunikationsfunktioner med avancerade projektledningsfunktioner. Det erbjuder inbyggd chatt, röstkanaler, videosamtal, fildelning, anpassningsbara vyer, automatisering av arbetsflöden och visuella samarbetsverktyg som whiteboards och mind maps.

Om ditt team behöver en lösning som sömlöst integrerar kommunikation och projektledning är det dags att byta.

Registrera dig för ClickUp idag och upplev en plattform som är utformad för att öka produktiviteten och driva verkliga resultat för ditt företag.