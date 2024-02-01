15+ Discord-hackar: Förbättra engagemanget i communityn bortom gaming

Det som började som en communityupplevelse för gamers är nu en av de mest populära chattplattformarna, med tiotals miljoner dagliga användare.

Och detta är en naturlig utveckling.

Spelare utgör fortfarande majoriteten. Men med röst-, video- och textutbyte inom inbjudningsbaserade communityn har Discord fångat fantasin hos praktiskt taget alla typer av online-communityn – konstnärer, fandom, influencers, entusiaster, investerare, backpackers – listan kan göras lång.

Företagen ligger inte långt efter. Discord växer fram som en utmanare till de beprövade apparna för intern kommunikation. Det finns mycket att upptäcka med denna plattform, och med en lista över Discord-hack kan du använda funktioner som passar för en mängd olika tillämpningar.

Discord för nybörjare

Discord startade som en plattform för spelare att interagera och samarbeta på, men har vuxit till en flexibel chattplattform som även används av yrkesverksamma utanför spelgemenskaperna. Dess många funktioner har utökat användarbasen, inklusive företag och varumärken.

Discord kan verka enkelt att använda, men dess fulla potential ligger i dess dolda funktioner. Låt oss utforska några tips och tekniker för Discord som kan öka produktiviteten och engagemanget i din community.

Våra 15 bästa tips och tricks för Discord som gör din community mer produktiv

Discord blev snabbt spelarnas favoritplattform för sociala nätverk och expanderade sakta till andra branscher som konst, sport och Web3. Discord erbjuder fler funktioner för utvecklare som vill bygga en grupp än Discords alternativ.

Men hur ska din Discord-grupp se ut? Hur skapar och upprätthåller du en livlig gemenskap?

Det handlar om 15 enkla Discord-tips för att skapa en engagerande och produktiv community på Discord.

1. Integrera Discord med ClickUp

Du kan enkelt integrera ClickUp med Discord och dina favoritappar med bara några få klick.

Skapa och automatisera arbetsflöden smidigt genom att integrera dessa plattformar, så att du kan utforma arbetsuppgifter visuellt.

Här är en steg-för-steg-guide för att integrera Discord med ClickUp.

1. Gå till App Center

För ClickUp 2. 0: Klicka på din kontoavatar i det nedre vänstra hörnet och välj sedan "App Center".

För ClickUp 3. 0: Klicka på snabbåtgärdsmenyn i det övre högra hörnet och välj sedan "App Center".

Samla alla dina verktyg på ett och samma ställe med ClickUp

2. Välj Discord

I sidomenyn i App Center letar du efter ”Kommunikation” och väljer ”Discord”.

3. Hantera integration:

Klicka på "Hantera" och sedan på "Lägg till i Discord"

via Discord

Granska de behörigheter som krävs för att integrationen ska fungera effektivt

Välj Discord-servern från rullgardinsmenyn och klicka på "Fortsätt".

4. Auktorisera åtkomst

Ge ClickUp åtkomst genom att klicka på "Auktorisera"

När du har godkänts kan du aktivera specifika Discord-meddelanden med ClickUp 2. 0 eller ClickUp 3. 0

För ClickUp 2. 0:

Gå till din kontoavatar > Integrationer > Discord

Anslut Discord till ClickUp med snabba och enkla steg

Lägg till aviseringar för specifika utrymmen, mappar eller listor Välj Discord-kanalen för aviseringar och spara dina inställningar

För ClickUp 3. 0

Öppna snabbåtgärdsmenyn > App Center > Discord Lägg till aviseringar för specifika utrymmen, mappar eller listor

Anslut Discord till ClickUp för att ta emot meddelanden på ett och samma ställe

Välj Discord-kanalen för aviseringar och spara dina inställningar Kom ihåg att endast arbetsplatsägare och administratörer kan inaktivera integrationen. Så här tar du bort Discord-integrationen:

För ClickUp 2. 0/3. 0

Gå till Integrationer > Discord och följ stegen för att ta bort integrationen Denna integration mellan ClickUp och Discord möjliggör smidig kommunikation och delning av meddelanden mellan ClickUp och Discord, vilket förbättrar samarbetet och arbetsflödeshanteringen.

Få tillgång till tusentals befintliga appar eller använd vårt verktygskit för att ansluta till appar som ännu inte finns i vårt bibliotek utan att behöva koda.

2. Anpassa serverroller

Anpassade rollikoner är ett roligt sätt att personalisera och kategorisera roller på din server. De kan ange rollhierarkier, spegla personliga intressen eller matcha din servers tema för ett mer enhetligt utseende.

via Discord

Dessa rollikoner visas i medlemslistan bredvid rollnamnet och bredvid varje användares namn i chatten. Dessutom kan du inom servern visa alla roller och tillhörande ikoner i en användares profil.

Är du intresserad av att ställa in anpassade rollikoner?

Se först till att du har behörigheten "Hantera roller" på din server. Endast medlemmar med denna behörighet kan skapa, ändra eller ta bort ikoner.

Om du har nödvändiga behörigheter, följ dessa steg:

Öppna Serverinställningar > Roller

Välj valfri roll från listan

I avsnittet "Display" hittar du fältet "Role Icon" (Rollikon).

Välj en emoji. Använd en anpassad emoji från din server eller ladda upp en bild

Obs: Ikoner kan väljas från standardemojis, anpassade serveremojis eller uppladdade bilder.

Kom ihåg att bildkraven är 64×64 pixlar och att den maximala tillåtna storleken är 256 kb.

3. Maximera botens funktionalitet

Discord-bots är den bästa delen av teamkommunikationsappar. Marknadsförare och företagare använder dem för att automatisera olika uppgifter på sina servrar.

Att skapa en grupp på Discord ger dig en unik möjlighet att skapa en personlig och engagerande community med hjälp av din befintliga publik.

Effektiv Discord-marknadsföring använder högkvalitativa bots för att hålla gruppen intresserad och underhållen. Här är de tio mest användbara Discord-bots:

MEE6: En omfattande bot som låter dig skapa anpassade kommandon för att automatiskt tilldela roller och skicka meddelanden baserat på specifika händelser.

ProBot: Välkomnar nya medlemmar med personliga hälsningar som visar din servers unika stil.

Dank Memer: Även om det inte verkar vara avgörande för marknadsföring kan memes stärka sammanhållningen i en grupp.

Voicy: Med ett bibliotek med över 50 000 roliga ljudklipp engagerar Voicy dina användare för en uppslukande upplevelse.

Centers for Community: Denna bot syftar till att förändra kommunikationen mellan servrar och plattformar genom att länka Discord-kanaler med Hub-rum, vilket underlättar informationsutbytet mellan olika områden.

4. Skapa interaktiva omröstningar

VotaBot förenklar skapandet av engagerande omröstningar på Discord. Skriv "!poll help" för att utforska de tillgängliga kommandona. Botten kan endast användas av administratörer eller personer med rollen "Poll Creator". Kolla in "!poll" för några exempel.

VotaBot-funktioner:

Upp till 10 alternativ i en omröstning

Omröstningar som pågår i upp till en vecka

Visar omröstningsresultat i procent

Tillåter endast specifika användare att komma åt boten

Använda boten – värdskap

Skapa en fil i botens mapp med namnet "botconfig.json" eller ändra "botconfig-sample.json" för att vara värd.

via Discord

Inkludera bot-token med prefixet (!poll är det vanliga prefixet) och lägg till en inbjudningslänk om du vill.

Öka engagemanget inom communityn genom att använda Discords omröstningsfunktion.

5. Använda röstkanaler effektivt

Genom att optimera röstkanalerna kan du öka engagemanget på din Discord-server avsevärt. Här är några tips för att göra röstkanalerna mer effektiva för olika ändamål:

Organisera kanaler efter ämne eller aktivitet

Ämnesspecifika kanaler: Skapa röstkanaler dedikerade till specifika ämnen eller intressen (t.ex. spel, musik, diskussioner). Detta hjälper användare att enkelt hitta likasinnade personer.

Evenemangskanaler: Skapa kanaler för specialevenemang, sammankomster eller schemalagda aktiviteter för att uppmuntra deltagande.

Använd lämpliga namn och beskrivningar

Beskrivande namn: Använd tydliga och koncisa namn för röstkanaler som anger deras syfte eller ämne.

Kanalbeskrivningar: Lägg till korta beskrivningar eller riktlinjer för att hjälpa användarna att förstå kanalens regler

Kontrollera åtkomst och behörigheter

Rollbaserad åtkomst: Begränsa åtkomsten till vissa röstkanaler baserat på användarroller för att upprätthålla ordning och integritet

Moderationsverktyg: Utse moderatorer som kan hantera röstkanaler, kontrollera behörigheter och upprätthålla en välkomnande miljö

Aktivera ytterligare bot-funktioner

Musikbots: Integrera musikbots så att användarna kan lyssna på musik tillsammans eller anordna lyssningsfester

Aktivitetsbots: Använd bots som underlättar spel, frågesporter eller interaktiva aktiviteter i röstkanaler för att engagera användarna aktivt.

Uppmuntra engagemang och deltagande

Planerade aktiviteter: Anordna regelbundna röstbaserade evenemang, diskussioner eller spelkvällar för att uppmuntra användare att delta i röstkanaler vid specifika tidpunkter.

Meddelanden i röstkanaler: Använd textkanaler för att meddela pågående aktiviteter eller evenemang som sker i röstkanaler för att locka fler deltagare.

Optimera ljudkvaliteten och inställningarna

Inställningar för röstkanaler: Justera inställningarna för röstkanaler för att optimera röstkvaliteten, ställa in lämpliga bithastigheter och säkerställa tydlig kommunikation

Ge riktlinjer: Ge användarna tips om hur de kan förbättra mikrofonens kvalitet eller inställningar för att förbättra upplevelsen i röstkanalerna.

6. Organisera evenemang med kalenderintegration

Välj en pålitlig kalenderbot som ”CalendarBot” eller ”ReminderBot” och integrera den smidigt i din server.

Skapa en särskild kanal för evenemangsmeddelanden och bot-aviseringar för att säkerställa tydlig kommunikation. Använd botens kommandon för att enkelt skapa och hantera evenemang, och ange viktiga detaljer som datum, tid och instruktioner för anmälan.

Du kan aktivera automatiska påminnelser för att påminna medlemmar om evenemang och upprätthålla informativa meddelanden utan att överbelasta servern. Dessutom kan du hantera evenemangsdetaljer effektivt genom att låta arrangörer redigera, avboka eller boka om evenemang snabbt.

Använd sedan kommunikationsverktyg för arbetsplatsen, såsom inlägg med reaktioner, kommentarer och förslag på framtida aktiviteter. Utforska integrerade funktioner som synkronisering av evenemang med externa kalendrar för ökad bekvämlighet.

Här är en kort lista med steg för att optimera Discords kalenderintegration för evenemangsorganisation.

Välj en pålitlig kalenderbot för smidig integration

Skapa en dedikerad kanal för evenemangsmeddelanden och aviseringar

Använd botkommandon för att skapa och hantera evenemang med specifika detaljer

Ställ in automatiska påminnelser för att uppmuntra medlemmarna att delta

Låt arrangörer hantera evenemangsinformation och ändringar på ett effektivt sätt

Uppmuntra engagemang i communityn med evenemangsinlägg genom reaktioner och kommentarer

Utforska ytterligare funktioner som synkronisering av evenemang med externa kalendrar för ökad bekvämlighet

7. Emoji och reaktionsetikett

Emojis och reaktioner kan göra konversationerna på Discord roligare. Använd emojis som passar tonen i meddelandet för att hålla konversationen tydlig.

Precis som med andra alternativ till Google Chat bör du följa Discord-communityns regler för användning av emojis och undvika överdriven användning för att skapa en vänlig chattmiljö. Använd olika emojis som representerar olika känslor, kulturer och attityder för att stödja mångfald och acceptans.

Bästa praxis Kreativa idéer för engagemang Tydlighet och sammanhang Reaktionsbaserade omröstningar Moderation Interaktiva Emoji-spel (Identifiera serier av emojis) Respektera communitynormerna Berättande med emojis Diversifiera dina representationer Feedback via emojis Håll dig relevant Redo att låsa upp innehåll Festliga reaktioner Anpassade emojis Emoji-reaktioner för känslor

Välj reaktioner som är relevanta för konversationen och stöd eller komplettera det som sägs.

När det gäller moderering måste community-cheferna se till att stämningen i Discord-gruppen förblir positiv. Använd övervakningsbots som Dyno eller MEE6 för att hantera användare och automatiskt filtrera innehåll.

Upprätta och uppdatera regelbundet tydliga riktlinjer och regler, där du specificerar förväntat beteende och tonfall i innehållet.

En viktig del av att upprätthålla en sund atmosfär är att aktivt övervaka kanalerna och snabbt reagera på rapporterade problem eller konflikter.

För att hantera en grupp på ett bra sätt behöver man verktyg som modereringsloggar, konflikthanteringsfärdigheter och feedbackloopar.

Genom att erbjuda moderatorer utbildning, resurser och ett robust supportsystem säkerställer du att de kan hantera olika situationer på ett bra sätt, vilket bidrar till att Discord-communityn växer och känns välkomnande.

9. Hantera aviseringar

Att anpassa aviseringar är som att välja vilka nyheter du vill höra och när. Oavsett om det gäller uppdateringar på din telefon eller dator kan du justera detta efter dina önskemål.

via Discord

Dessutom är det ett sätt att göra Discord-upplevelsen trevlig och inte för störande. Genom att anpassa inställningarna kan alla ha roligt utan att känna sig bombarderade av för många aviseringar.

Tips för effektiv hantering av aviseringar

Anpassa inställningarna för aviseringar: Aktivera aviseringar selektivt för specifika kanaler eller välj att endast få aviseringar om omnämnanden.

Rollbaserade aviseringar: Uppmuntra rollnämningar för viktiga uppdateringar eller låt användare välja att få rollspecifika aviseringar

Schemalagda tysta timmar: Fastställ tysta timmar för att minimera aviseringar under specifika tidsperioder.

Samlade aviseringar: Få samlade aviseringar eller regelbundna sammanfattningar istället för enskilda pingar

Enhetsspecifika inställningar: Anpassa aviseringar separat för mobila enheter och stationära datorer

Uppmuntra användaranpassning: Informera användarna om anpassningsalternativen och påminn dem regelbundet om de tillgängliga inställningarna.

Samla in feedback: Samla in feedback från användarna för att förstå deras preferenser och anpassa meddelandeinställningarna därefter.

10. Skapa anpassade kommandon

När du skapar anpassade kommandon på Discord hjälper det att automatisera repetitiva uppgifter. Med bots eller specifika funktioner fungerar dessa kommandon som genvägar och utför specifika åtgärder med ett enkelt kommando.

Kommandon Funktionalitet !webbplats Dela omedelbart länken till din communitys webbplats !regler Ger en kort översikt eller en länk till serverreglerna !event Ställer in påminnelser för kommande evenemang, inklusive datum, tid och detaljer !role @user Rollnamn Tilldelar snabbt en specifik roll till en användare när kommandot aktiveras !greet Aktiverar ett välkomstmeddelande för nya medlemmar som ansluter sig till servern

Dessa kommandon hjälper dig att förenkla repetitiva uppgifter och skapa anpassade kommandon med hjälp av bots och andra funktioner.

11. Förstå serveranalys

Discords analysverktyg är banbrytande. De spårar mätvärden som antalet personer på servern, meddelandefrekvensen och de mest aktiva kanalerna.

Dessa verktyg hjälper administratörer att förstå toppaktivitet på servern, populära ämnen eller kanaler och om communityn växer. De visar också användarretention och effekten av evenemang och meddelanden.

Antal medlemmar: Ger insikt i det totala antalet medlemmar på servern

Meddelandefrekvens: Spårar hur ofta meddelanden skickas över olika kanaler

Aktiva användare: Visar antalet användare som aktivt deltar eller är online

Kanalaktivitet: Visar vilka kanaler som är mest aktiva och engagerande

Mätvärden för användarretention: Analyserar trender inom användarretention och tillväxt inom servern

Analys av evenemangens påverkan: Mäter evenemangens eller meddelandenas påverkan på användarnas engagemang

Genom att analysera denna information kan administratörer planera evenemang, schemalägga snabba möten med onlineverktyg, skapa underhållande innehåll och justera serverinställningarna utifrån popularitet. Användningen av dessa analyser ökar engagemanget för alla inom en server eller kanal.

12. Förbättrade säkerhetsåtgärder

Att skapa en säker miljö inom din Discord-community är avgörande för alla medlemmars säkerhet. Påminn medlemmarna regelbundet om att använda starka, unika lösenord (2FA) för sina Discord-konton.

Här är några ytterligare tips för att förbättra säkerheten:

Regelbundna säkerhetskontroller: Be medlemmarna att regelbundet kontrollera sina anslutna appar och ta bort alla som de inte längre använder eller litar på för att minimera sårbarheter.

Länka säkert: Råd användarna att undvika att klicka på misstänkta eller okända länkar i Discord-meddelanden för att förhindra phishing-försök eller malware-infektioner.

Var försiktig med direktmeddelanden: Påminn medlemmarna om att vara försiktiga när de interagerar med okända användare via direktmeddelanden, särskilt om det handlar om att dela personlig information eller klicka på länkar.

13. Integrera multimedia i Discord

Att lägga till multimedia på Discord förbättrar diskussionerna. Använd bilder eller videor i relevanta kanaler, till exempel spelklipp eller teasers, för att väcka engagerande konversationer. Interaktiva evenemang som kreativa tävlingar uppmuntrar till delning av varierat innehåll och livar upp gemenskapen.

Multimediaformat som stöds på Discord

Bilder : Vanliga bildformat som JPEG, PNG, GIF och BMP stöds i stor utsträckning.

Videor: Discord tillåter delning av videofiler i format som MP4 och WebM

GIF:er: Animerade GIF:er kan delas för ökat visuellt engagemang

Länkar: Discord tillåter delning av länkar till externt multimediainnehåll, inklusive videor från plattformar som YouTube eller Twitch.

14. Serverorganisation och kanalstruktur

Att organisera din Discord-server innebär att ordna kanaler för enkel användning. Börja med att gruppera kanaler i kategorierna spel, hobbyer eller meddelanden.

via Discord

Namnge sedan varje kanal efter dess användningsområde med namn som "Allmän chatt" eller "Spelzon" så att användarna vet var de ska gå.

Håll ordning och reda genom att regelbundet granska din kanalinställning. På så sätt kan alla enkelt hitta det de letar efter, vilket gör chattande och delning på din server enklare och roligare.

15. Använda Discord för utbildningsändamål

Lärare har utforskat olika sätt att integrera Discord i sina klassrum. Men innan du börjar är det viktigt att klargöra dina mål, eftersom Discord-servern erbjuder många användningsområden.

via Discord

Oavsett om du vill underlätta klassdiskussioner, organisera läxhjälp eller tillhandahålla verktyg och funktioner för online-samarbete för studentgrupper, har Discord allt du behöver.

Skapa textkanaler för lektioner, läxor eller studiegrupper. Skapa kanaler där eleverna kan diskutera uppgifter eller ställa frågor.

Använd röstkanaler för 1:1- eller gruppdiskussioner eller till och med för extra hjälpsessioner

Prova Go Live för liveundervisning för upp till 50 personer samtidigt

Fundera över olika roller och behörigheter för eleverna i varje kanal. Du kan skapa vissa kanaler som endast är avsedda för meddelanden, så att eleverna inte kan publicera inlägg där.

Spela upp med Discord och ClickUp

Discord har vuxit till en dynamisk plattform som erbjuder verktyg för teamsamarbete och har expanderat utanför spelvärlden. Denna guide ger dig avancerade tips för att öka engagemanget och resultaten i alla typer av verksamheter.

Det finns många sätt att samarbeta på Discord, från att använda bots och kombinera verktyg som ClickUp till att utnyttja multimedia på bästa sätt.

Varför inte börja med det första tipset på listan? Registrera dig gratis på Clickup och utnyttja Discord till fullo.