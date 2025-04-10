De 10 bästa Clearfeed AI-alternativen 2025

ClearFeed AI är en supportplattform som samlar in kundfrågor från olika källor och vidarebefordrar dem till Slack och MS Teams. Team kan hantera flera kundförfrågningar, påskynda svarstiden och erbjuda bättre service.

Om du inte använder MS Teams eller samarbetar på Slack-kanaler är ClearFeed dock kanske inte något för dig. Dessutom kan du inte använda plattformen för fullfjädrad ärendehantering om verktyg som Zendesk eller Jira inte ingår i ditt arbetsflöde.

Vi har handplockat 10 kraftfulla ClearFeed AI-alternativ som du kan använda istället för att effektivisera kundsupporten.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är de bästa Clearfeed AI-alternativen du kan välja mellan: ClickUp : Bäst för AI-driven samverkan och projektledning Bäst för AI-driven samverkan och projektledning

Zendesk AI: Bäst för AI-driven automatisering av kundsupport och ärendehantering

Jira Service Management: Bäst för IT-servicemanagement och DevOps-team

Intercom: Bäst för konversationsbaserad kundsupport och livechatt

Freshdesk: Bäst för omnikanal-kundservice med automatisering

Zoho Desk: Bäst för kostnadseffektiva helpdesklösningar med AI-assistans

ServiceNow: Bäst för IT-tjänstehantering och automatisering av arbetsflöden i företag

Salesforce: Bäst för CRM-integrerad kundsupport och ärendehantering

Help Scout: Bäst för personlig kundservice med en delad inkorg

HubSpot Service Hub: Bäst för kundsupport integrerad med marknadsföring och försäljning

Vad ska du leta efter i ett alternativ till ClearFeed AI?

Tänk dig att du förlorar kunder på grund av att ditt supportsystem inte är effektivt! Det är tydligen inte ovanligt – 65 % av alla har bytt till ett annat företag på grund av dålig kundservice!

ClearFeed syftar till att förhindra detta, men dess begränsningar lämnar luckor. Här är några funktioner du bör leta efter i ett ClearFeed-alternativ för att säkerställa att det är heltäckande utformat för att förbättra kundsupporten:

👉🏻 Användarvänligt gränssnitt: Välj ett verktyg med ett överskådligt användargränssnitt. Se till att det organiserar och visar kundförfrågningar på ett överskådligt sätt. Detta hjälper dig att bygga upp ett stabilt ärendehanteringssystem och hantera förfrågningar mer effektivt.

👉🏻 Automatiseringsfunktioner: Leta efter ett verktyg med inbyggda AI-automatiseringsfunktioner. Det bör till exempel kunna vidarebefordra ärenden, lösa grundläggande frågor och hantera repetitiva uppgifter på egen hand.

👉🏻 Omnikanalsupport: Välj ett verktyg som stöder flera kommunikationskanaler som e-post, chatt, helpdesk etc. Eftersom ClearFeed endast stöder Slack och MS Teams begränsar det i hög grad flexibiliteten.

👉🏻 Anpassningsbarhet: Välj ett verktyg som kan anpassas. Du bör till exempel kunna anpassa arbetsflöden och ställa in specifika automatiseringsregler för att möta dina affärsbehov.

👉🏻 Tredjepartsintegrationer: Leta efter ett verktyg som stöder sömlös integration med andra verktyg i ditt arbetsflöde, såsom helpdesk-lösningar, Leta efter ett verktyg som stöder sömlös integration med andra verktyg i ditt arbetsflöde, såsom helpdesk-lösningar, CRM-programvara , projektledningsverktyg etc. Detta hjälper dig att effektivisera din kundservice.

De 10 bästa alternativen till ClearFeed AI

Här är de 10 bästa ClearFeed-alternativen som du kan använda i din organisation:

1. ClickUp (Bäst för AI-driven samverkan och projektledning)

Även om det kanske inte verkar så, har kvaliteten på ditt företags interna samarbete stor betydelse för det stöd det ger sina kunder.

Till exempel är team som samarbetar smidigt bättre på kunskapshantering. Även om det bara är en aspekt, hjälper det dem att skapa ärenden, lösa frågor och eskalera problem mer exakt, vilket ger 41 % högre kundnöjdhet.

Så om detta är ett problem för ditt företag, skaffa den kompletta appen för arbete – ClickUp!

📮 ClickUp Insight: En ClickUp-undersökning visade att kunskapsarbetare upprätthåller i genomsnitt 6 dagliga kontakter på sin arbetsplats. Detta innebär troligen flera pingar fram och tillbaka via e-post, chatt och projektledningsverktyg. Tänk om du kunde samla alla dessa konversationer på ett ställe? Med ClickUp kan du det! Det är en allt-i-ett-app för arbete som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett ställe – allt drivet av AI som hjälper dig och ditt team att arbeta snabbare och smartare.

Så här hjälpte det denna användare i deras kundsupportinitiativ:

Införandet av ClickUp förbättrade inte bara våra processer utan bidrog också till att forma kundframgångsavdelningen, vilket gjorde det möjligt för oss att växa från 2 000 till 8 000 kunder per år.

Införandet av ClickUp förbättrade inte bara våra processer utan bidrog också till att forma kundframgångsavdelningen, vilket gjorde att vi kunde växa från 2 000 till 8 000 kunder per år.

ClickUps kundtjänstlösning har flera verktyg och funktioner som du kan dra nytta av. Den innehåller till exempel anpassningsbara kundtjänstmallar som hjälper kundtjänstmedarbetare att samla in kundinformation, spåra feedback och samarbeta i realtid.

Men det som förtjänar ett särskilt omnämnande är ClickUp Brain – plattformens inbyggda AI-system.

Snabba upp arbetsflödena genom att utnyttja ClickUp Brain

Brain är den centrala knutpunkten i ClickUp. Oavsett om du vill hämta information om en specifik förfrågan eller visa status för en väntande förfrågan är du alltid bara ett klick bort. Det hjälper också kundsupportteam att samarbeta mer effektivt.

För att lära dig mer om ClickUp Brain, titta på denna korta förklaring! 👇

Genom att centralisera kommunikationen säkerställer Brain att teammedlemmarna kan diskutera kundfrågor, dela uppdateringar och tilldela uppgifter inom en enhetlig arbetsyta, vilket minskar risken för förseningar eller missförstånd.

Men det slutar inte där. Med Brain kan du också automatisera uppgifter och skapa anpassade arbetsflöden för att effektivisera ditt kundsupportsystem – ungefär som vi gjorde här:

Prioritera kundsupportärenden med ClickUp Brain

Använd ClickUp CRM för att visualisera din förfrågningspipeline i över 10 mycket flexibla vyer

En annan funktion som är värd att nämna är ClickUp CRM. Med den kan du visualisera din frågepipeline, tilldela uppgifter till teammedlemmar och kontrollera deras status, prioritet etc.

Det automatiserar också många delar av hela kundsupportens arbetsflöde – från statusuppdateringar till uppgiftsfördelning – så att du kan fokusera på det som är absolut nödvändigt.

💡 Proffstips: Vill du effektivisera ditt kundsupportsystem? Det är möjligt med ClickUps mall för kundtjänsthantering. Med den kan du: Spåra, prioritera och hantera kundförfrågningar i en centraliserad vy.

Tilldela automatiskt ärenden till teammedlemmar baserat på arbetsbelastning eller expertis.

Ange deadlines och få aviseringar för att säkerställa att frågor löses i tid.

ClickUps bästa funktioner

Hantera kundförfrågningar effektivt med ClickUp Tasks genom att konvertera dem till spårbara ärenden.

Spåra teamets mål enkelt med ClickUp Goals och se till att varje kundförfrågan uppfyller sin deadline.

Samarbeta på dokument i realtid med ClickUp Docs för att dela kunskap och resurser.

Visualisera supportprestanda med ClickUp Dashboards och skapa detaljerade rapporter för datadrivna beslut.

Integrera ClickUp sömlöst med Slack, Microsoft Teams, Zendesk, Jira och Google Drive för att centralisera kommunikationen.

Hitta alla uppgifter eller kommentarer direkt med ClickUp Universal Search så att du inte missar viktiga uppdateringar.

Begränsningar för ClickUp

Nya användare tycker ofta att verktyget är överväldigande på grund av dess breda utbud av funktioner.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Jag gillar hur anpassningsbart ClickUp är. Möjligheten att skapa anpassade arbetsflöden och vyer som passar vårt arbetsflöde har varit en stor fördel för min IT-avdelning. Flexibiliteten i att organisera uppgifter och milstolpar hjälper oss att hålla oss på rätt spår, särskilt med komplexa projekt. ClickUp integreras också väl med andra verktyg, såsom Zapier, vilket gör att vi kan automatisera uppgifter. ClickUp har förbättrat mitt teams samarbete och projektuppföljning.

Jag gillar hur anpassningsbart ClickUp är. Möjligheten att skapa anpassade arbetsflöden och vyer som passar vårt arbetsflöde har varit en stor fördel för min IT-avdelning. Flexibiliteten i att organisera uppgifter och milstolpar hjälper oss att hålla oss på rätt spår, särskilt med komplexa projekt. ClickUp integreras också väl med andra verktyg, såsom Zapier, vilket gör att vi kan automatisera uppgifter. ClickUp har förbättrat mitt teams samarbete och projektuppföljning.

2. Zendesk AI (bäst för AI-driven automatisering av kundsupport och ärendehantering)

via Zendesk AI

Zendesk är en molnbaserad kundtjänstplattform. Om du letar efter ett verktyg med avancerade automatiseringsfunktioner kan dess AI-drivna chatbots och självbetjäningsalternativ locka dig.

Plattformen stöder även omnikanal-kommunikation, så att ditt team enkelt kan växla mellan e-post, chatt och sociala medier för att hantera ett obegränsat antal kundfrågor och ärenden. Dessutom erbjuder Zendesk gedigna analys- och rapporteringsfunktioner och är även tillgängligt i webbläsare.

Zendesk AI:s bästa funktioner

Ger intelligent biljettdirigering till rätt agenter

Ökar effektiviteten med AI-genererade svar och makron

Erbjuder en omfattande marknadsplats med appar för utökad funktionalitet

Integreras med Salesforce, Slack och Shopify för smidiga arbetsflöden.

Begränsningar för Zendesk AI

Kräver komplex installation för avancerade automatiseringsarbetsflöden

Saknar flexibel rapportering utan appar från tredje part

Priser för Zendesk AI

Supportteam: 25 $/månad per agent

Suite Team: 69 $/månad per agent

Suite Professional: 149 $/månad per agent

Suite Enterprise: Anpassad prissättning

Zendesk AI-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 6 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 4 000 recensioner)

3. Jira Service Management (bäst för IT-servicemanagement och DevOps-team)

via Jira Service Management

Har din organisation problem med incident-, förändrings- eller problemhantering? Jira automatiserar arbetsflöden för att ta hand om detta åt dig. Det är ett verktyg för IT-tjänstehantering (ITSM) som effektiviserar processer med inbyggda ITIL-metoder. Detta bidrar till att förbättra kundservicen, minska driftstopp och förbättra kvaliteten på problemlösningen.

Det förbättrar också samarbetet mellan DevOps- och ingenjörsteam genom att standardisera arbetsflöden. Dessutom erbjuder plattformen robust tillgångs- och konfigurationshantering som är avgörande för att förenkla felsökning.

Jira Service Managements bästa funktioner

Erbjuder en självbetjäningsportal för anställda och kunder

Stöder SLA-spårning och detaljerad tjänsteanalys

Möjliggör flexibel anpassning med automatiseringsregler och API:er

Integreras med Confluence, Bitbucket och Microsoft Teams för smidig drift.

Begränsningar i Jira Service Management

Begränsar anpassningsmöjligheterna i lägre prisplaner, vilket begränsar avancerade funktioner.

Saknar inbyggd integration med telefonsupport för röstbaserade frågor.

Priser för Jira Service Management

Gratis för alltid

Standard: 19,04 $/månad per agent

Premium: 47,82 $/månad per agent

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Jira Service Management

G2: 4,2/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jira Service Management?

Sammantaget är det en bra plattform för hantering av IT-förfrågningar och incidenter. När man väl har lärt sig hur man använder den hjälper den verkligen till att effektivisera kommunikationen och hanteringen av ärenden. Den är pålitlig, men kunde definitivt vara lite mer användarvänlig.

Sammantaget är det en bra plattform för hantering av IT-förfrågningar och incidenter. När man väl har lärt sig hur det fungerar hjälper det verkligen till att effektivisera kommunikationen och hanteringen av ärenden. Det är pålitligt, men det kunde definitivt vara lite mer användarvänligt.

4. Intercom (bäst för konversationsbaserad kundsupport och livechatt)

via Intercom

Data visar att 69 % av kunderna föredrar konversationschattbottar för att kontakta ett företag. Intercom erbjuder främst detta. Deras AI-agent heter Fin, och du kan implementera den för att ge korrekta svar till kunder, anpassa leverantörsinteraktioner och vidarebefordra konversationer till rätt mänskliga agenter.

Fin är också mycket anpassningsbart, så du kan justera tonfallet för att anpassa det till ditt företags policyer och rutiner. En annan fördel med att använda Intercom är de detaljerade rapporterna som det erbjuder. Oavsett om du behöver förstå varför ett ärende skapades eller hur dina agenter presterar – dess AI-genererade insikter avslöjar allt.

Intercoms bästa funktioner

Spårar kundinteraktioner med en enhetlig inkorg och CRM-funktioner

Möjliggör proaktivt engagemang med riktade meddelanden i appen och via e-post

Erbjuder anpassningsbara arbetsflöden för sälj- och supportteam

Integreras med Stripe, Marketo och Google Analytics för kundinsikter.

Begränsningar för Intercom

Begränsar avancerad rapportering till högre nivåer, vilket minskar synligheten för mindre team.

Saknar en inbyggd kunskapsbas-sökfunktion i chattfönstret.

Priser för Intercom

Essential: 39 $/månad per licens

Avancerat: 99 $/månad per plats

Expert: 139 $/månad per plats

Intercom-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 3 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Intercom?

Intercom är väldigt enkelt att använda, jag använder det varje dag för att hålla kontakten med våra kunder och det har alla funktioner jag behöver. Jag gillar verkligen funktionen där vi kan snooza ärendet om vi inte vill stänga det, och jag gillar också funktionen där vi kan skapa ett backoffice-ärende. Deras supportteam har också varit till stor hjälp.

Intercom är väldigt enkelt att använda, jag använder det varje dag för att hålla kontakten med våra kunder och det har alla funktioner jag behöver. Jag gillar verkligen funktionen där vi kan snooza ärendet om vi inte vill stänga det, och jag gillar också funktionen där vi kan skapa ett backoffice-ärende. Deras supportteam har också varit till stor hjälp.

5. Freshdesk (Bäst för omnikanal-kundservice med automatisering)

via Freshdesk

Freshdesk är en annan molnbaserad kundsupportplattform på listan. Den har dock en unik försäljningsargument som de andra inte erbjuder – AI-driven sentimentanalys. Det innebär att du kan använda detta verktyg för att prioritera ärenden genom att bedöma tonen i kundernas meddelanden.

Utöver detta stöder plattformen omnikanalkommunikation (e-post, chatt, telefon och sociala medier), erbjuder gamification-funktioner och har en kunskapsbas som främjar kundernas självbetjäning.

Freshdesks bästa funktioner

Automatisera tilldelning av ärenden och svar med AI-drivna Freddy

Spårar SLA:er och svarstider med övervakning i realtid

Tillåter anpassade automatiseringsregler för repetitiva uppgifter

Integreras med WhatsApp, Zapier och QuickBooks för utökade funktioner.

Begränsningar i Freshdesk

Begränsar avancerad analys och rapportering till premiumabonnemang.

Blir långsammare vid hantering av stora biljettvolymer, vilket påverkar prestandan

Priser för Freshdesk

Gratis för alltid

Tillväxt: 18 $/månad per agent

Pro: 59 $/månad per agent

Företag: 95 $/månad per agent

Freshdesk-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 3 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 300 recensioner)

🧠 Kul fakta: En man live-twittrade en gång om sitt flygbolags dåliga service – och fick hjälp snabbare än de som ringde hotline! 📳

6. Zoho Desk (Bäst för kostnadseffektiva helpdesklösningar med AI-assistans)

via Zoho Desk

Om du vill ha en kostnadseffektiv kundsupportlösning utan att kompromissa med funktionerna kan Zoho Desk vara en idealisk lösning för dig. Den är AI-driven och fullspäckad med mångsidiga funktioner.

Med Zoho Desk kan du automatisera kategorisering och tilldelning av ärenden med hjälp av Zia – Zohos AI-assistent. Det låter dig också förbättra kundens självbetjäning genom att skapa anpassningsbara hjälpcenter och kunskapsbaser. Utöver detta är verktygets användargränssnitt mycket trevligt.

När du startar instrumentpanelen kan du se alla kundförfrågningar sorterade efter datum för skapandet av ärendet. Detta gör det mycket enkelt att använda.

Zoho Desks bästa funktioner

Spårar SLA:er och eskaleringar med realtidsvarningar för olösta ärenden.

Stöder helpdeskar för flera varumärken under ett konto för företag som hanterar flera varumärken.

Möjliggör kontextuell samverkan med privata kommentarer och delade anteckningar inom ärenden.

Integreras sömlöst med Zoho CRM, Slack och Jira, vilket säkerställer sammankopplade arbetsflöden.

Begränsningar i Zoho Desk

Kräver komplex installation för anpassade arbetsflöden och automatisering

Begränsar API-anrop och tredjepartsintegrationer på lägre prenumerationsnivåer.

Priser för Zoho Desk

Gratis för alltid

Standard: 14 $/användare

Professional: 23 $/användare

Företag: 40 $/användare

Zoho Desk-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 6 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho Desk?

Med Zoho Desk är det enkelt att kommunicera och interagera med kunder via flera kommunikationskanaler. Det förbättrar snabbare lösning av kundproblem. Det erbjuder kundsupport dygnet runt, året om.

Med Zoho Desk är det enkelt att kommunicera och interagera med kunder via flera kommunikationskanaler. Det förbättrar snabbare lösning av kundproblem. Det erbjuder kundsupport dygnet runt, året om.

7. ServiceNow (Bäst för IT-tjänstehantering och automatisering av arbetsflöden i företag)

via ServiceNow

Ett annat ITSM-verktyg, ServiceNow, är mest känt för att stödja företagsomfattande tjänsteleverans med tvärfunktionella arbetsflöden. Detta är avgörande för att säkerställa ett smidigt samarbete mellan team, snabbt lösa problem och leverera en jämn servicekvalitet i hela organisationen.

Utöver detta utmärker sig plattformen genom sitt fokus på säkerhet. Medan andra verktyg endast låter dig skapa ärenden, förbättrar ServiceNow säkerheten med inbyggd risk- och efterlevnadshantering.

Det erbjuder även övervakning av tjänstens hälsa i realtid och prediktiva insikter som hjälper dig att fatta välgrundade, datadrivna beslut.

ServiceNows bästa funktioner

Förbättrar effektiviteten med virtuella agenter för vanliga supportfrågor

Anpassa arbetsflöden genom en plattform utan kod/med lite kod

Möjliggör IT-tillgångshantering med detaljerad spårning av livscykeln

Integreras med Microsoft Teams , Salesforce och Okta

Begränsningar för ServiceNow

Kräver omfattande installation och konfiguration

Saknar flexibilitet för småföretag

Priser för ServiceNow

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av ServiceNow

G2: 4,4/5 (över 2 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

8. Salesforce (bäst för CRM-integrerad kundsupport och ärendehantering)

internt

via Salesforce

Salesforce är förmodligen det mest kända namnet på listan. Det är i grunden ett verktyg för kundrelationshantering (CRM) och har flera funktioner som direkt påskyndar hanteringen av kundsupport.

Salesforce ger till exempel AI-drivna förslag på kundfrågor för att öka agenternas produktivitet. Det spårar också kundinteraktioner över alla kanaler i realtid, så att du inte behöver växla fram och tillbaka.

Du kan också skapa avancerade rapporter och prediktiva analyser för att få insikter om agenternas prestanda, tid för lösta ärenden, trender för kundnöjdhet etc.

Salesforces bästa funktioner

Automatisera ärendehanteringen med AI-drivna Einstein Bots

Stöder självbetjäningsportaler för kunder och interna team

Möjliggör omnikanal-routing för chatt, e-post och telefonförfrågningar

Integreras sömlöst med Slack, Google Workspace och Shopify.

Begränsningar i Salesforce

Kräver abonnemang på hög nivå för åtkomst till avancerade AI-drivna funktioner.

Saknar realtidssamarbete utan integrationer från tredje part

Salesforce-priser

Företag: 165 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Obegränsat: 330 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Einstein 1 Sales: 500 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Starter Suite: 25 USD/månad per användare (faktureras månadsvis/årligen)

Pro Suite: 100 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Salesforce-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 5 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Salesforce?

Sammantaget är Salesforce en pålitlig lösning som förbättrar kundtjänstens arbetsflöden när den väl är helt implementerad. Jag tycker om att använda den på mitt nuvarande företag. Den gör det möjligt för oss att utnyttja många viktiga appar och tjänster.

Sammantaget är Salesforce en pålitlig lösning som förbättrar kundtjänstens arbetsflöden när den väl är helt implementerad. Jag tycker om att använda den på mitt nuvarande företag. Den gör det möjligt för oss att utnyttja många viktiga appar och tjänster.

9. Help Scout (Bäst för personlig kundservice med en delad inkorg)

via Help Scout

Help Scout är en kundtjänstprogramvara som är idealisk för små team. Den erbjuder en rad användbara funktioner för att anpassa kundinteraktionen utan alltför många komplikationer.

Med hjälp av det kan du och ditt team erbjuda dina kunder chattjänster i realtid. Du kan också spåra deras nöjdhetsnivå med inbyggda CSAT-undersökningar för att identifiera dolda ineffektiviteter och ge bättre support.

Help Scout erbjuder även färdiga och anpassade instrumentpaneler för enkel prestationsrapportering och levereras med en mobilapp för hantering av ärenden när du är på språng.

Help Scouts bästa funktioner

Automatiserar arbetsflöden med regelbaserad ärendehantering, uppföljningar och SLA-hantering

Tillhandahåller delade inkorgar för teamsamarbete kring kundfrågor.

Förbättrar självbetjäningen med en integrerad, anpassningsbar kunskapsbas

Integreras sömlöst med Shopify, Trello och Asana, vilket effektiviserar supportprocesserna.

Begränsningar för Help Scout

Kräver separata prenumerationer för hantering av flera kanaler.

Erbjuder begränsat flerspråkigt stöd jämfört med konkurrenterna

Help Scout-priser

Gratis för alltid

Standard: 55 $/månad

Plus: 83 $/månad

Help Scout-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

🔍 Visste du att? Amazons första kundtjänstmejl besvarades av Jeff Bezos själv! 😮

10. HubSpot Service Hub (bäst för kundsupport integrerad med marknadsföring och försäljning)

via HubSpot Service Hub

Sist men inte minst finns HubSpot Service Hub på listan.

Titta på den här videon som förklarar dess viktigaste funktioner!

Om du vill ha ett verktyg som förbättrar kundsupporten för både marknadsförings- och säljteam kan det vara rätt val. Denna plattform förenar kundsupport och CRM med integrerad ärendehantering och ticketing för att hålla marknadsförings-, sälj- och supportteam samordnade.

Det automatiserar också arbetsflöden med hjälp av AI-drivna verktyg, erbjuder inbyggda rapporteringspaneler för att spåra supportstatistik och synkroniseras med HubSpots försäljnings- och marknadsföringsverktyg för en komplett kundupplevelse.

HubSpot Service Hubs bästa funktioner

Stöder flerkanalig kommunikation via e-post, chatt och sociala plattformar.

Tillhandahåller verktyg för kundfeedback och undersökningar för att mäta servicekvaliteten.

Möjliggör skapande av kunskapsbas för självbetjäning, vilket minskar supportförfrågningar

Integreras med Zoom, Slack och Mailchimp för förbättrade kundinteraktioner.

Begränsningar för HubSpot Service Hub

Kräver högre nivåer för avancerad automatisering och rapportering.

Begränsar chatbot-funktionaliteten utan HubSpot Marketing Hub-integration

Priser för HubSpot Service Hub

Gratis för alltid

Startpaket: 20 $/månad per plats

Professional: 100 USD/månad per licens

Företag: 150 USD/månad per plats

HubSpot Service Hub-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om HubSpot Service Hub?

Servicehubben är ett utmärkt sätt att centralisera alla kundärenden så att mitt team effektivt kan spåra och svara på alla frågor. Plattformen är lätt att använda när man väl har lärt sig grunderna, och gör det möjligt för mig att tilldela uppgifter till mitt team utan att behöva kommunicera fram och tillbaka. Kunderna kan sedan spåra statusen på sina egna ärenden och se vad vi arbetar med i realtid.

Servicehubben är ett utmärkt sätt att centralisera alla kundärenden så att mitt team effektivt kan spåra och svara på alla frågor. Plattformen är lätt att använda när man väl har lärt sig grunderna, och gör det möjligt för mig att tilldela uppgifter till mitt team utan att behöva kommunicera fram och tillbaka. Kunderna kan sedan spåra statusen på sina egna ärenden och se vad vi arbetar med i realtid.

