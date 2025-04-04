ClickUp vs. Clockify: Vilket verktyg är bäst för tidrapportering?

Tid. Det är det enda som ingen verkar ha tillräckligt av – med oavslutade uppgifter, hotande arbetsdeadlines och personliga åtaganden som kräver vår ständiga uppmärksamhet.

Men hur väl förstår du var din tid faktiskt tar vägen?

Gör du gissningar eller använder du kalkylblad för att manuellt logga tiden du lägger på olika uppgifter? Det är en snabb väg till förvirring och bortkastade timmar. Lyckligtvis gör moderna verktyg för tidrapportering i projekt arbetet mycket mer organiserat.

Om du har letat efter en app för tidrapportering har du förmodligen stött på ClickUp och Clockify – båda är bra val för att följa projektets framsteg. Men vilken passar bäst för ditt arbetsflöde?

I den här guiden avgör vi debatten mellan ClickUp och Clockify med en detaljerad jämförelse av deras funktioner och styrkor.

Vad är ClickUp?

Börja spåra tid i ClickUp Övervaka tid, ange tidsuppskattningar, lägg till anteckningar till tidsposter och få tillgång till tidsrapporter var du än befinner dig med ClickUps Global Timer.

👀 Visste du att? Kontextväxlingar tär tyst på ditt teams produktivitet. Vår forskning visar att 42 % av störningarna på jobbet kommer från att jonglera mellan olika plattformar, hantera e-post och hoppa mellan möten.

ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, är utformad för att samla alla dina uppgifter – med tidsuppskattningar – på ett ställe. Den samlar dina projekt, dokument och chattar i ett AI-drivet verktyg.

Använd det som ett verktyg för uppgiftshantering och projektledning för att optimera dina arbetsflöden och nå dina mål snabbare. Njut av inbyggd tidrapportering i webbappen och med det kostnadsfria tillägget ClickUp Chrome Extension.

📮 ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare använder personliga strategier för tidshantering. Men de flesta verktyg för arbetsflödeshantering erbjuder ännu inte robusta inbyggda funktioner för tidshantering eller prioritering, vilket kan hindra effektiv prioritering. ClickUps AI-drivna schemaläggnings- och tidrapporteringsfunktioner kan hjälpa dig att omvandla gissningar till datadrivna beslut. Det kan till och med föreslå optimala fokusfönster för uppgifter. Skapa ett anpassat tidshanteringssystem som anpassar sig efter hur du faktiskt arbetar!

ClickUp-funktioner

Här är varför ClickUp är ett av de bästa verktygen för tidrapportering och hantering:

1. ClickUp Project Time Tracking

Spåra tid i olika projektfaser med ClickUps tidsregistreringsfunktioner.

Med ClickUps funktioner för tidrapportering kan du spåra tiden som läggs på varje uppgift och deluppgift i detalj – från några sekunder till dagar.

Starta och stoppa timers för uppgifter, logga tid manuellt och kategorisera poster för bättre rapportering. Avancerade funktioner som fakturerbar tid, tidsuppskattningar och detaljerade rapporter hjälper teamen att vara produktiva samtidigt som de säkerställer en korrekt projektbudgetering.

2. ClickUp tidshantering

Justera förfallodatumet för en uppgift som blockerar andra, så ändrar ClickUp automatiskt förfallodatumet för de beroende uppgifterna.

Varför hanterar vissa människor sina fullspäckade scheman bättre än andra? Hemligheten ligger ofta i tidshantering, och ClickUp hjälper dig att hantera din tid mer effektivt.

ClickUp Time Management-paketet omdefinierar hur ditt team spårar och fördelar tid inom projekt.

Börja med att logga tiden direkt i uppgifterna med hjälp av dator-, mobil- eller webbläsarplattformar för att övervaka tidsfördelningen noggrant. Ange förväntad varaktighet för uppgifter och deluppgifter för att underlätta arbetsbelastningsplanering och förväntningshantering. Skillnad mellan fakturerbara och icke-fakturerbara timmar för att effektivisera fakturering och interna rapporteringsprocesser.

Med ClickUp kan du enkelt schemalägga uppgifter genom att dra och släppa dem i ClickUp-kalendergränssnittet. Det stöder dagliga, veckovisa och månatliga vyer. Du kan även justera en uppgifts förfallodatum, och ClickUp uppdaterar automatiskt alla beroende deluppgifter för att bevara projektets tidsplan.

Slutligen kan du skapa anpassade rapporter och tidrapporter i ClickUp för att granska tidsposter och analysera din produktivitet samt förbättra resursfördelningen. ​

🧠 Kul fakta: ClickUp integreras med olika tredjepartsverktyg för tidrapportering, såsom Time Doctor, Clockify och Toggl, för att samla dina tidsrapporter i ett enda verktyg. Snacka om effektivitet och tidsbesparing!

3. ClickUp-kalender

Organisera och spåra dina uppgifter enkelt med ClickUp Calendar för en tydligare överblick över ditt arbete.

ClickUp-kalendern samlar alla dina åtaganden på ett ställe. Använd den för att integrera dina arbets-, privat- och sociala kalendrar på ett ställe – och säg adjö till dubbla bokningar, missade deadlines och verktygshoppande.

Vad mer? Du kan anpassa din kalendervy så att den visar dagliga, veckovisa eller månatliga agendor så att du kan planera ditt arbete bättre.

Avancerad filtrering hjälper dig att markera viktiga uppgifter, medan dra-och-släpp-gränssnittet låter dig snabbt omplanera möten och åtaganden. Med ClickUp Calendars AI-förslag kan du hitta de optimala tidsblocken för att ta itu med dina väntande uppgifter, schemalägga möten med dina kollegor och ta en paus!

För avancerad tidrapportering erbjuder ClickUp färdiga tabeller, kalkylblad, mappar och listor som hjälper företag att följa projektets framsteg. Det innehåller också mallar för tidrapportering och tidsstudier för enklare uppgiftshantering. Dessa mallar effektiviserar deadlines, uppgiftsfördelning och framstegsrapportering, så att projekten hålls på rätt spår med minimal ansträngning.

När din tid har loggats kan du med ClickUp snabbt lägga till taggar och söka efter poster – enkelt, effektivt och utformat för att spara tid.

📮ClickUp Insight: Resultaten från vår undersökning om mötes effektivitet visar att kunskapsarbetare kan spendera nästan 308 timmar per vecka på möten i en organisation med 100 personer! Men tänk om du kunde minska mötestiden? ClickUps enhetliga arbetsyta minskar antalet onödiga möten dramatiskt! 💫 Verkliga resultat: Kunder som Trinetix uppnådde en 50-procentig minskning av möten genom att centralisera projektdokumentationen, automatisera arbetsflöden och förbättra synligheten mellan teamen med hjälp av vår allt-i-ett-app för arbete. Tänk dig att du kan återvinna hundratals produktiva timmar varje vecka!

Priser för ClickUp

📖 Läs också: AI för tidshantering: Användningsfall och verktyg för smart tidsplanering

Vad är Clockify?

via Clockify

Medan ClickUp samlar alla dina produktivitetsverktyg i en app, fokuserar Clockify starkt på tidrapporter och fakturerbara timmar. Stora organisationer använder ofta plattformen för dess kundportaler, varningar och aviseringar som håller teamen uppdaterade om projektets framsteg. Funktionen för schemaläggning av anställda gör också skiftplaneringen mycket enklare.

För företag med större team hjälper Clockify till att spåra medarbetarnas uppgifter, tilldela projekt på ett effektivt sätt och ger en tydlig bild av framstegen. Det ökar också insynen i teamets aktiviteter, vilket gör det lättare att hålla sig informerad om projektets utveckling.

💡Proffstips: Använd Eisenhower-matrisen eller ett liknande prioriteringssystem för att kategorisera uppgifter utifrån hur brådskande och viktiga de är. Fokusera på uppgifter som har stor inverkan och driver utvecklingen framåt, medan du delegerar eller schemalägger mindre kritiska uppgifter. På så sätt kan du ägna din tid åt det som är viktigast istället för att fastna i rutinarbete.

Clockify-funktioner

Här är några av de mest uppskattade funktionerna i Clockify, från tidrapportering till detaljerade rapporter – alla utformade för att öka produktiviteten och hålla projekten på rätt spår.

1. Tidrapportering

via Clockify

Tidrapportering med Clockify är enkelt oavsett om du använder desktop-appen, mobilappen eller webbläsartillägget. Det fungerar också smidigt i Chrome, Firefox och Edge.

Administratörer kan ställa in enheter som kiosker på plats för enkel tidrapportering, och projektledare kan lägga till tid för sina team direkt. Vid behov kan användare justera sina tidsposter och lägga till manuell tid. För ökad noggrannhet kan administratörer aktivera avrundning för löneändamål.

Om du är anställd klickar du bara på knappen Spela ▶️ för att starta, väljer en kund, ett projekt och en uppgift och trycker på knappen ⏹️ Stopp när du är klar. Du kan också lägga till taggar för rapporter, markera tid som fakturerbar eller icke-fakturerbar och spåra raster.

Som chef får du en fullständig översikt över ditt teams tidsaktiviteter, inklusive raster. Du kan dock inte tvinga fram specifika rastlängder eller tvinga fram utstämpling direkt, såvida du inte skapar en anpassad aktivitet som "Rast" i systemet.

📖 Läs också: Bästa alternativ och konkurrenter till Clockify

2. Automatisk spårare

via Clockify

Om du behöver spåra din uppgiftstid automatiskt baserat på datoraktivitet, befriar Clockifys automatiska spårare dig från att starta eller stoppa timers manuellt.

Användare kan välja specifika applikationer och webbplatser att spåra och anpassa inspelningsintervall för ännu mer kontroll över sin tidrapportering.

3. Integrationer

via Clockify

Med över 80 integrationer kan Clockify anslutas till många populära appar och verktyg – inklusive ClickUp!

ClickUps Clockify-integration fungerar smidigt i alla planer. Oavsett om du spårar tid på en stationär dator eller via Google Chrome kan du enkelt logga timmar som du har lagt på en uppgift eller ett projekt.

🧠 Kul fakta: En studie från Microsoft visade att anställda lägger ungefär 57 % av sin arbetsdag på kommunikation. Det är ungefär 4 timmar och 33 minuter som går åt till e-post, möten och teamchatt.

Clockify-priser

Gratis

Grundläggande: 4,99 $/månad per användare

Standard : 6,99 $/månad per användare

Pro : 9,99 $/månad per användare

Enterprise : 14,99 $/månad per användare

Produktivitetssvit: 15,99 $/månad per användare

Jämförelse av funktioner mellan ClickUp och Clockify

Låt oss nu gå igenom funktionerna i ClickUp och Clockify för att se vilken tidsspårnings- och projektledningsprogramvara som bäst passar dina behov. Nedan följer en jämförelse:

Funktioner ClickUp Clockify Tidsspårning Inbyggd tidsspårare med manuell inmatning Automatisk och manuell tidrapportering Uppgiftshantering Avancerad uppgiftshantering, återkommande uppgifter, beroenden Grundläggande uppgiftsuppföljning med timers Projektuppföljning Välj mellan mer än 15 vyer, inklusive Gantt-diagram, tidslinjer och arbetsbelastningsvyn. Få detaljerade, anpassningsbara tidrapporter Tidrapporter, detaljerade rapporter Integrationer Över 1 000 integrationer, inklusive Slack och Zapier Över 80 integrationer, inklusive Trello och Asana Teamfunktioner Obegränsat antal användare, behörigheter, arbetsbelastningsvyer Grundläggande teamspårning, begränsade roller Anpassning Anpassade instrumentpaneler, mallar, automatisering Grundläggande taggar, projektetiketter Priser Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 7 $/månad Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 4,99 $/månad Säkerhet Säkerhet i företagsklass Standardprestanda säkerhet

Här är en närmare titt på varje kategoris funktioner och vinnare.

1. Alternativ för tidrapportering

Clockify handlar om tidrapportering, oavsett om du använder den inbyggda stoppuret eller loggar timmar manuellt. Det hjälper dig att se var tiden går, spåra anställdas timmar, nå mål, lägga till anteckningar och verifiera arbete – perfekt för att hålla projekt inom budget.

ClickUp, å andra sidan, erbjuder flexibel tidrapportering som är inbyggd i din arbetsyta – där projekten utförs. Du kan rapportera tid från uppgifter, vyer, tidrapporter eller den praktiska Chrome-tillägget.

En förloppsindikator visar registrerad tid jämfört med tidsuppskattningar i ClickUp; fakturerbara poster är tillgängliga i dyrare abonnemang. ClickUps rapporteringsverktyg och instrumentpaneler ger dig också insikter från dina tidsdata på olika enheter.

🏆 Vinnare: ClickUp vinner tack vare sin flexibilitet och sitt utbud av alternativ för tidrapportering.

2. Projektledning

Clockify hjälper dig att spåra projektets framsteg och viktiga mätvärden samtidigt som du kategoriserar tiden som fakturerbar eller icke-fakturerbar. Du kan tilldela uppgifter, jämföra spårad tid med beräknad tid och ställa in anpassade projektpriser – perfekt för team som arbetar med kunder eller deadlines.

ClickUp, å andra sidan, är ett komplett projektledningsverktyg med möjlighet att ställa in anpassade arbetsflöden, bygga upp gemensam kunskap via ClickUp Docs och skapa realtidsdashboards som håller teamen igång och förbättrar deras arbetssätt. Det effektiviserar personliga och professionella projekt med kodfri automatisering och AI-driven skrivning, kunskapshantering och verktyg för uppgiftshantering.

Låt ClickUp Brain skriva åt dig så sparar du tid och energi!

En utmärkande funktion? ClickUp Brain, en AI-assistent som:

Hitta snabba svar i dina uppgifter, dokument och chattar i ClickUp

Automatiserar projektuppdateringar och uppgiftsöversikter med AI StandUps

Skriver och förfinar innehåll som e-postmeddelanden, blogginlägg, projektrapporter och mer baserat på enkla uppmaningar.

🏆 Vinnare: ClickUp, som är en allt-i-ett-app för arbetet. Från tidrapportering till att hämta den data du behöver, när du behöver den, håller den verkligen allt på ett ställe.

3. Rapportering och analys

Clockify och ClickUp hjälper båda till att spåra och analysera tidsdata, men de har olika tillvägagångssätt.

Clockify erbjuder tre typer av rapporter: sammanfattande rapporter för en översikt över tid, aktivitet och användare; detaljerade rapporter som bryter ner uppgifter, totalt antal timmar och fakturerbara belopp; och veckorapporter som ger en översikt över den spårade tiden. Rapporterna kan filtreras efter dag, aktivitet eller användare och delas i CSV-, Excel- eller PDF-format.

ClickUp fungerar som ett kontrollcenter för företag och låter användare skapa anpassade ClickUp-instrumentpaneler med dra-och-släpp-diagram, grafer och datatabeller. Dessa instrumentpaneler hjälper team att övervaka projektets framsteg, spåra viktiga mätvärden, inklusive tidstrender, och få värdefulla insikter för att optimera sin strategi.

🏆 Vinnare: ClickUp vinner över Clockify här tack vare sina anpassningsbara instrumentpaneler, som sammanfattar projektaktiviteten och ger dig realtidsuppdateringar om viktiga statistikuppgifter, såsom tid som lagts på uppgifter.

🧠 Kul fakta: Stanley Security, en ClickUp-användare, såg en minskning på 50 % i tiden som spenderades på att skapa och dela rapporter efter att ha bytt till ClickUp. I ClickUp summeras inte bara siffrorna – de berättar en historia!

4. Plattformskompatibilitet

Både ClickUp och Clockify erbjuder åtkomst från flera enheter, så att du kan spåra tid och hantera uppgifter var du än befinner dig.

Clockify fungerar i desktop-appar, webbapplikationer och webbläsartillägg för Chrome och Firefox. Det stödjer Windows, Mac, Linux, Android och iOS, vilket gör det enkelt att logga timmar från vilken enhet som helst.

ClickUp håller produktiviteten inom räckhåll med sina appar för Windows, Mac och Linux. Med mobilapparna för iPhone, iPad och Android kan du hålla kontakten och hantera uppgifter när du är på språng.

🏆 Vinnare: Det är oavgjort. Både ClickUp och Clockify har en stark närvaro på flera enhetsplattformar, vilket gör spårningen enkel.

📖 Läs också: Gratis mallar för dagliga planerare i Word, Excel och ClickUp

ClickUp vs. Clockify på Reddit

Vi kollade in Reddit för att se vad folk tycker om ClickUp jämfört med Clockify.

En Redditor i r/ClickUp -communityn berömde plattformen för dess spårningsfunktion:

Det tog mig ett tag att vänja mig vid Clickups inbyggda tidsspårningsverktyg, men det är riktigt bra och spårar tiden för olika uppgifter ifall kunderna vill ha en specificerad faktura. Och en enkel instrumentpanel visar alla timmar för månaden, per utrymme, vilket är vad jag fakturerar utifrån.

En annan användare på subreddit r/productivity förklarade varför han lutade åt Clockify:

Clockify är lätt att använda, och jag gillade att det var gratis.

Diskussioner bland användare av tidrapporteringsverktyg lyfter fram några gemensamma slutsatser:

Clockify är populärt för sin enkla spårning och överkomliga pris.

ClickUp utmärker sig genom sin allt-i-ett-strategi för projektledning.

Båda verktygen hjälper team att hålla koll på arbetstider och produktivitet.

Anpassnings- och rapporteringsfunktioner spelar en viktig roll för användarnas preferenser.

Dessa insikter stämmer överens med vår funktionsjämförelse, men ger en verklig bild av hur varje verktyg passar olika arbetsflöden.

Välj ClickUp för att enkelt spåra tiden som läggs på projekt

Domen är klar – ClickUp vinner!

Medan Clockify utmärker sig inom enkel tidrapportering, går ClickUp ett steg längre med kraftfulla projektledningsverktyg. Anpassningsbara arbetsflöden, realtidsdashboards, uppgiftsberoenden och funktioner för teamsamarbete gör det till en mer omfattande lösning.

ClickUps fördelar slutar inte där. Med kraftfulla ClickApps, smarta aviseringar och AI-driven automatisering hjälper det team att vara produktiva och organiserade i alla avdelningar.

Vill du se dessa funktioner i praktiken? Prova ClickUp idag och upplev skillnaden!