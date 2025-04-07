20+ bästa GPT:er för skrivande som ökar kreativiteten och produktiviteten

Att skriva är en konst – men även de bästa författarna behöver verktyg för att förfina sitt hantverk. Oavsett om du är bloggare, marknadsförare, student eller författare, förenklar AI-drivna GPT:er din skriv- och webbforskningsprocess, ökar kreativiteten och hjälper dig att övervinna skrivkramp.

🔎 Visste du att? En ny studie visar att ChatGPT:s skrivmodeller hjälper yrkesverksamma att slutföra sina skrivuppgifter 50 % snabbare och samtidigt förbättra kvaliteten på sitt arbete.

Men som alla som har använt de grundläggande ChatGPT-modellerna för skrivande kan berätta, saknar AI-drivet innehåll ofta den konversationston och djupgående analys som du får med mänskliga skribenter.

Lyckligtvis finns det GPT:er för skrivande som hjälper dig att generera innehåll som liknar mänskligt skrivande, samtidigt som hela skrivprocessen blir mycket effektivare.

Denna blogg utforskar de 20+ bästa GPT:erna för skrivande som hjälper dig att förbättra ditt skriftliga innehåll. Oavsett om du är en professionell skribent eller just har börjat din skrivkarriär, erbjuder dessa GPT:er för skrivande ett kraftfullt sätt att frigöra din fulla potential som skribent.

Vad är GPT:er?

Tänk dig att ha en digital assistent som anpassar sig till praktiskt taget alla uppgifter, förstår sammanhanget som ett proffs och förändrar ditt sätt att arbeta. Det är precis vad Generative Pre-trained Transformers (GPT) är.

GPT:er revolutionerar produktiviteten i alla branscher. Tänk på dem som superintelligenta digitala medarbetare. Dessa avancerade AI-modeller, utvecklade av OpenAI, är inte bara textgeneratorer utan omfattande problemlösningsverktyg som lär sig, förstår och producerar människoliknande innehåll anpassat efter dina behov.

Generellt sett finns det fyra typer av GPT:er:

Allmänna GPT:er: Mångsidiga modeller som ChatGPT som hanterar flera uppgifter, inklusive skrivande, kodning, sammanfattning och brainstorming.

Anpassade GPT:er: Skräddarsydda modeller utformade för specifika behov, såsom branschspecifika chatbots, forskningsassistenter eller produktivitetsverktyg.

Finjusterade GPT:er: Modeller som tränats på specialiserade datamängder för nischade tillämpningar som juridisk analys, medicinsk forskning eller kundsupport.

Inbäddade GPT:er: Integrerade AI-system i appar, webbplatser eller verktyg (t.ex. Microsoft Copilot i Office-produkter)

📚 Läs också: Hur man använder AI för dokumentation

Fördelar med GPT:er

Låt oss ta en titt på några av fördelarna med att använda GPT:er:

Öka produktiviteten: Automatisera repetitiva uppgifter som att skriva e-post, skapa innehåll och analysera data.

Förbättra kundservicen: Ge omedelbara, AI-drivna svar för bättre användarengagemang

Hjälp med lärande och forskning: Sammanfatta komplexa ämnen, generera insikter och stödja utbildning

Öka kreativiteten: Hjälp med att generera idéer, skriva uppslag och berätta historier.

Aktivera kodgenerering och felsökning: Hjälp utvecklare att skriva och optimera kod effektivt

De bästa anpassade GPT:erna för skrivande finns i olika former, var och en skräddarsydd för specifika skrivbehov, till exempel: Förbättra SEO: Skapa SEO-optimerat innehåll för bättre ranking på sökmotorernas resultatsidor (SERP).

Innehållsgenerering : Skapa artiklar, blogginlägg och marknadsföringstexter för att öka produktiviteten och spara tid.

Redigering och korrekturläsning : Förbättra grammatik, korrigera stavfel, ge stilförslag och förbättra tydligheten.

Akademiskt skrivande : Hjälp med att strukturera uppsatser, litteraturrecensioner och forskningsrapporter

Kreativt skrivande: Hjälp med berättande, romanförfattande och manusskrivande

Vad ska du leta efter i GPT:er för skrivande?

Om du letar efter AI-genererat innehåll som är nästan likvärdigt med, eller i vissa fall bättre än, mänskliga författare, måste du titta på GPT:er som är utformade för specifika användningsfall. Det bästa sättet att göra detta är att välja en GPT som verkligen förbättrar ditt arbetsflöde. Några faktorer att tänka på är:

Noggrannhet och förståelse för sammanhang: Välj en bra GPT för skrivande som genererar relevant, sammanhängande och faktamässigt korrekt innehåll samtidigt som den bibehåller rätt ton och stil.

Anpassningsbarhet: Leta efter GPT:er som möjliggör finjustering eller prompt engineering för att matcha ditt varumärkes röst och branschens krav.

Grammatik och tydlighet: Välj en GPT som producerar välstrukturerad, grammatiskt korrekt och läsbar text utan överdriven redigering.

Kreativitet och anpassningsförmåga: Välj en GPT för att generera idéer och engagerande, originellt innehåll samtidigt som du anpassar dig till olika skrivstilar, från tekniska rapporter till kreativ berättande.

Plagiering och AI-detektering: Se till att GPT genererar unikt innehåll och inte återanvänder befintlig Se till att GPT genererar unikt innehåll och inte återanvänder befintlig AI-genererad text utan korrekt källhänvisning.

Integration: Välj en modell som integreras med skrivverktyg, såsom Microsoft Word, Google Docs eller innehållshanteringssystem (CMS).

Skrivbehov: Överväg att skriva GPT:er baserat på ditt specifika användningsfall. Vissa GPT:er är specialiserade på vissa typer av skrivande eller redigering, så det är viktigt att anpassa verktyget till ditt primära användningsfall. Till exempel kanske ett Överväg att skriva GPT:er baserat på ditt specifika användningsfall. Vissa GPT:er är specialiserade på vissa typer av skrivande eller redigering, så det är viktigt att anpassa verktyget till ditt primära användningsfall. Till exempel kanske ett verktyg för att förbättra skrivandet inte genererar utmärkt AI-genererat innehåll, men det kan hjälpa dig att förbättra befintligt innehåll om det används effektivt.

Användarvänlighet: Ett komplicerat gränssnitt hindrar din produktivitet snarare än hjälper den. Leta efter GPT-modeller som har ett användarvänligt gränssnitt, även om du inte är någon teknikexpert.

💡 Proffstips: Använd AI-promptmallar för att förfina dina inmatningar och få mer exakta resultat från GPT-modellen. Ju bättre dina promptar är, desto bättre blir ditt AI-genererade innehåll.

De 20 bästa GPT:erna för skrivande

Är du redo att äntligen börja skriva din bok eller använda AI för att skriva uppsatser åt dig? Oavsett om du skriver blogginlägg eller akademiska uppsatser eller vill att AI ska hjälpa dig med professionellt skrivande finns det en specialiserad skriv-GPT som är utformad just för dig.

Nedan har vi sammanställt en lista över de bästa GPT:erna för skrivande som finns tillgängliga i ChatGPT, kategoriserade utifrån olika användningsfall. Varje GPT-modell utvärderas utifrån dess funktioner, användbarhet och potentiella begränsningar för att hjälpa dig att välja rätt AI-skrivassistent för dina behov.

1. Blog Content Writer (bäst för att skapa blogginlägg)

via Blog Content Writer

Om du letar efter GPT:er för skrivande som kan hjälpa dig med kreativa skrivuppgifter är Blog Content Writer precis rätt verktyg. Det hjälper författare att övervinna skrivkramp, utforska nya vinklar och säkerställa en konsekvent innehållsproduktion.

Skriver du en artikel om tankeledarskap eller en produktrecension? Detta verktyg finslipar och optimerar ditt innehåll för att engagera din publik.

Denna GPT-modell är utmärkt för att generera innehåll, men det är inte allt! Den hjälper dig också att strukturera artiklar, skapa detaljerade dispositioner, förbättra läsbarheten och upprätthålla en konsekvent ton. Det är alltså ett utmärkt verktyg för att skala upp innehållsproduktionen utan att kompromissa med kvaliteten.

Blog Content Writer bästa funktioner

Skapa blogginläggsutkast och dispositioner baserade på ett givet ämne eller nyckelord.

Skapa engagerande rubriker och introduktioner för att fånga läsarnas uppmärksamhet

Få förslag på underrubriker och stödjande innehåll

Optimera innehåll för specifika sökord för att förbättra synligheten i sökmotorer.

Begränsningar för blogginnehållsskrivare

Kan kräva manuell redigering för att förfina tonen och flödet enligt din skrivstil.

Priser för blogginnehållsskrivare

Tillgängligt med ChatGPT Plus, Pro, Team och Enterprise:

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av blogginnehållsskrivare

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

2. Blog SEO Expert (bäst för SEO-optimerat blogginnehåll)

via Blog SEO Expert

Sökmotoroptimering (SEO) driver organisk trafik till bloggar. Blog SEO Expert använder AI för att hjälpa skribenter att optimera sitt blogginnehåll för sökmotorer, vilket förbättrar synligheten och räckvidden.

Detta verktyg hjälper till med sökordsforskning, optimering av webbsidor och innehållsanalys, vilket gör SEO mer tillgängligt även för dem som inte har omfattande teknisk kunskap. Oavsett om du skriver pelarartiklar, produktutvärderingar eller listartiklar, möjliggör denna GPT effektiv sökordsplacering, innehållsorganisation och förbättrad läsbarhet.

Blog SEO Experts bästa funktioner

Utför sökordsforskning och analys för att identifiera relevanta söktermer

Optimera innehåll för målnyckelord, inklusive titeltaggar, metabeskrivningar och brödtext.

Generera förslag på interna och externa länkar för att förbättra SEO

Analysera konkurrenternas innehåll för att identifiera möjligheter till förbättringar

Begränsningar för blogg-SEO-experter

Resultaten kan variera beroende på konkurrensen för målnyckelorden och den övergripande SEO-strategin.

Priser för blogg-SEO-experter

Tillgängligt med ChatGPT Plus, Pro, Team och Enterprise:

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Blogg SEO Expert-betyg och recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Här är en kort video som visar hur du kan skriva bättre med hjälp av AI:

3. Creative Writing Coach (bäst för hjälp med kreativt skrivande)

via Creative Writing Coach

Creative Writing Coach är en skriv-GPT som är skräddarsydd för författare som vill förfina sina berättarförmågor och utveckla engagerande berättelser. Oavsett om du arbetar med en roman, en novell eller kreativt blogginnehåll, erbjuder denna AI stilförslag, tonjusteringar och strukturförbättringar.

Denna GPT är idealisk för skönlitterära författare, poeter och bloggare som experimenterar med olika skrivstilar. Den kan generera uppmaningar, förfina meningsflödet och föreslå alternativa ordval för att göra ditt skrivande mer uttrycksfullt och fängslande.

Creative Writing Coach bästa funktioner

Förbättra berättandet och engagemanget med stilförslag

Få tillgång till kreativa skrivuppslag för att väcka nya idéer

Förfina meningsbyggnad och ordval för bättre läsbarhet

Strukturera berättelser med förbättrad takt och berättarflöde

Begränsningar för Creative Writing Coach

Saknar emotionell djup jämfört med mänsklig kreativitet

Priser för Creative Writing Coach

Tillgängligt med ChatGPT Plus, Pro, Team och Enterprise:

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Creative Writing Coach

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

4. ArticleGPT (Bäst för artikelgenerering)

via ArticleGPT

Att skapa välunderbyggda och informativa artiklar är ofta tidskrävande. ArticleGPT optimerar denna process genom att generera artiklar om en mängd olika ämnen. Detta verktyg hjälper skribenter att producera högkvalitativt innehåll mer effektivt, vilket frigör tid för andra uppgifter.

Genom att ange ett ämne eller nyckelord guidar användarna AI:n i att skapa artiklar som är skräddarsydda efter deras specifika behov. AI:n hjälper också till att generera innehåll i olika stilar, vilket hjälper författare att öka produktiviteten och hitta rätt ord.

ArticleGPT:s bästa funktioner

Designa kompletta artiklar, inklusive generering av rubriker och underrubriker.

Skapa innehåll snabbt och effektivt

Få relevant information och stödjande detaljer för det valda ämnet

Använd olika skrivstilar och tonfall för att matcha artikelns syfte.

Begränsningar för ArticleGPT

Kan kräva manuell faktagranskning för att säkerställa noggrannheten.

Priser för ArticleGPT

Tillgängligt med ChatGPT Plus, Pro, Team och Enterprise:

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av ArticleGPT

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

5. Article Writer (bäst för att skriva långa artiklar)

via Article Writer

Precis som ArticleGPT är Article Writer en skriv-GPT som är utformad för att hjälpa dig att skapa innehåll på ett effektivt sätt.

Det är särskilt effektivt för dem som behöver SEO-vänligt innehåll med minimal ansträngning. Det skapar välunderbyggda och logiskt strukturerade artiklar, vilket gör att användarna kan fokusera på att förfina och anpassa det slutliga resultatet.

Artikelskrivarens bästa funktioner

Skapa kompletta artiklar baserade på nyckelord eller skrivuppslag.

Få flera ton- och stiljusteringar för olika målgrupper

Säkerställ en logisk struktur och ett smidigt flöde av idéer

Använd dess avancerade funktioner för att få förslag baserade på målgruppen och det förväntade resultatet.

Begränsningar för artikelskrivare

Ibland producerar det innehåll som saknar djup eller originalitet om uppgiften är för allmän.

Priser för artikelskrivare

Tillgängligt med ChatGPT Plus, Pro, Team och Enterprise:

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av artikelskrivare

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

6. Write for Me (bäst för mångsidig skrivhjälp)

via Write For Me

Write For Me är en AI-driven skrivassistent som är utformad för att hjälpa innehållsskapare att effektivisera skrivprocessen. Oavsett om du arbetar med blogginlägg, bildtexter för sociala medier eller marknadsföringsmejl genererar detta verktyg sammanhängande och strukturerat innehåll baserat på dina inmatningar.

Write For Me är perfekt för dig som kämpar med skrivkramp och hjälper dig att komma igång med den kreativa processen genom att ge AI-genererade förslag, dispositioner och fullständiga utkast.

Det är särskilt användbart för personer som behöver en snabb startpunkt innan de förfinar innehållet för att matcha sin personliga stil och röst.

Write For Me bästa funktioner

Använd innehållsidéer, strukturer och viktiga diskussionspunkter

Anpassa ton och stil för olika målgrupper och format

Snabba upp skapandet av innehåll genom att minska tiden för brainstorming.

Integrera med olika plattformar för enkel åtkomst

Begränsningar för Write For Me

Kan behöva redigeras och förfinas för att säkerställa noggrannhet, tydlighet och konsekvens med varumärkets röst.

Priser för Write For Me

Tillgängligt med ChatGPT Plus, Pro, Team och Enterprise:

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Write For Me-betyg och recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Kolla in den här videon om hur du kurerar innehåll med AI för att nå en global publik:

7. editGPT (Bäst för redigering och korrekturläsning)

via editGPT

För att få ett perfekt skriftligt innehåll krävs noggrann redigering och korrekturläsning. editGPT hjälper författare att identifiera och korrigera fel i grammatik, stavning, interpunktion och stil genom att helt enkelt mata in texten.

Detta verktyg förbättrar avsevärt kvaliteten och förfiningen av skriftligt innehåll och främjar tydlighet och koncishet i uttrycket.

editGPT:s bästa funktioner

Använd stilförslagen för att förbättra tydligheten och koncisiteten.

Förstå feedback om meningsstruktur och flyt

Säkerställ enhetlighet i ton och stil

Förbättra den övergripande kvaliteten och finishen på ditt skrivna innehåll.

Begränsningar för editGPT

Kan ha svårt med mycket tekniska eller nischade skrivstilar, vilket kan förändra den avsedda betydelsen av en mening.

Priser för editGPT

Tillgängligt med ChatGPT Plus, Pro, Team och Enterprise:

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

editGPT-betyg och recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

8. Book Creator Guide (Bäst för skapande av böcker och support)

via Book Creator Guide

Book Creator Guide är en skriv-GPT som är speciellt utformad för författare och blivande författare som vill effektivisera processen att skriva böcker. Oavsett om du skriver skönlitteratur, facklitteratur eller självhjälpsböcker, hjälper denna GPT dig med allt från att generera idéer och organisera kapitel till att finslipa språket och upprätthålla konsekvens.

Dessutom fungerar Book Creator Guide som en virtuell skrivcoach, med inbyggd vägledning om berättartekniker, tempo och karaktärsutveckling.

Book Creator Guides bästa funktioner

Planera, skissa och strukturera både skönlitterära och facklitterära böcker.

Generera idéer för handling, teman och karaktärsutveckling

Få förslag på förbättringar av stil, ton och tempo.

Få feedback om läsbarhet och engagemang

Begränsningar i Book Creator Guide

Det genererade innehållet kan kräva omfattande redigering och omskrivning för att stämma överens med författarens kreativa vision och för att säkerställa originalitet.

Priser för Book Creator Guide

Tillgängligt med ChatGPT Plus, Pro, Team och Enterprise:

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Book Creator Guide

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Rolig fakta: En Statista-undersökning av amerikanska författare visade att 23 % använde AI i sin skrivprocess. Av dessa använde 47 % AI för grammatikhjälp, medan 29 % använde det för att brainstorma karaktärer och plotidéer. Överraskande nog var det färre än 10 % som använde AI för att generera själva texten!

9. Akademiskt skrivande (bäst för akademisk forskning och skrivande)

via Academic Writing

Academic Writing GPT är utformat för att hjälpa studenter och forskare att producera högkvalitativa akademiska uppsatser, essäer och rapporter. Detta verktyg hjälper till att strukturera argument, citera källor och säkerställa efterlevnad av akademiska konventioner.

Genom att ange ämne, forskningsresultat och önskad referensstil kan användarna enkelt skapa välstrukturerade och korrekt formaterade akademiska dokument.

Bästa funktionerna för akademiskt skrivande

Skapa strukturerade dispositioner för forskningsrapporter och uppsatser

Få förslag på källhänvisningar i APA-, MLA- och Chicago-format.

Förfina den akademiska tonen och det formella språket

Förbättra det logiska flödet och argumentationen

Begränsningar för akademiskt skrivande

Genererar inte originalforskning eller verifierar faktamässig riktighet och kan ha svårt med mycket tekniska eller nischade akademiska ämnen.

Priser för akademiskt skrivande

Tillgängligt med ChatGPT Plus, Pro, Team och Enterprise:

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för akademiskt skrivande

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

10. Literature Review Writer (bäst för att skapa litteraturöversikter)

via Literature Review Writer

Literature Review Writer är skräddarsydd för akademiker, forskare och studenter som behöver hjälp med att sammanställa, sammanfatta och analysera befintlig forskning.

Det hjälper användare att navigera genom stora mängder vetenskapligt innehåll, extrahera viktiga insikter och strukturera omfattande litteraturöversikter.

Du kan ange ämnen, nyckelord, citeringsstilar och till och med en specifik tidsram från vilken du vill hämta akademiska texter och skapa en litteraturöversikt.

Literature Review Writer bästa funktioner

Sammanfatta viktiga resultat från flera akademiska källor

Identifiera forskningstrender och luckor i akademiska uppsatser

Sammanställ innehåll för en välorganiserad litteraturöversikt

Förbättra läsbarheten genom att förfina komplex akademisk språk

Begränsningar för litteraturgranskare

Det går inte att verifiera trovärdigheten hos alla källor automatiskt.

Priser för litteraturgranskare

Tillgängligt med ChatGPT Plus, Pro, Team och Enterprise:

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av litteraturgranskare

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

➡️ Läs mer: Hur man använder AI för Word-dokument för att effektivisera skapandet av innehåll

11. Copywriter GPT (bäst för att skapa marknadsföringstexter)

via Copywriter GPT

Övertygande marknadsföringstexter är avgörande för att attrahera kunder och driva försäljningen. Copywriter GPT är utformat för att hjälpa marknadsförare att skapa effektiva och övertygande texter för olika plattformar.

Detta lättanvända verktyg låter dig skapa rubriker, reklamtexter, webbplatsinnehåll och annat marknadsföringsmaterial genom att ange information om den produkt eller tjänst som marknadsförs, målgruppen och önskad ton.

Copywriter GPT:s bästa funktioner

Optimera innehåll för konverteringar med starka CTA:er

Anpassa ton och stil efter varumärkets identitet

Få tillgång till suggestiva variationer för A/B-testning

Förfina texten för att förbättra läsbarheten och genomslaget

Begränsningar för Copywriter GPT

Saknar djup emotionell intelligens för berättelsebaserad marknadsföring

Priser för Copywriter GPT

Tillgängligt med ChatGPT Plus, Pro, Team och Enterprise:

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Copywriter GPT

Capterra: N/A

G2: N/A

📚 Läs också: De bästa AI-verktygen för att skapa innehåll

12. Essay Writing Tool (bäst för att skriva och strukturera uppsatser)

via Essay Writing Tool

Essay Writing Tool är en AI-driven assistent som är utformad för att hjälpa studenter, forskare och akademiker att skriva välstrukturerade uppsatser.

Denna GPT effektiviserar processen för att skriva uppsatser, från att brainstorma idéer till att skissa upp viktiga punkter och förfina argument. Den säkerställer tydlighet, sammanhang och logiskt flöde, vilket gör den till en värdefull hjälp för dem som arbetar med akademiska uppsatser, rapporter eller övertygande essäer.

Essay Writing Tools bästa funktioner

Skapa uppsatsutkast och strukturerade utkast

Få rekommendationer om stil och ton för akademiskt skrivande

Identifiera områden som kan förbättras i argumentation och struktur

Kontrollera grammatik och läsbarhet för att finslipa slutgiltiga utkast

Begränsningar för verktyg för uppsatsskrivning

Denna uppsatsskrivare kan kanske inte helt ersätta det kritiska tänkande och de analytiska färdigheter som krävs för att producera högkvalitativa och originella uppsatser.

Priser för verktyg för uppsatsskrivning

Tillgängligt med ChatGPT Plus, Pro, Team och Enterprise:

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av verktyg för uppsatsskrivning

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

13. Humanize AI (Bäst för att humanisera AI-genererad text)

via Humanize AI

En utmaning med AI-genererad text är att den kan låta robotlik eller onaturlig. Humanize AI löser detta problem genom att hjälpa författare att få AI-genererat innehåll att låta mer mänskligt.

Med detta verktyg kan du förfina språket, förbättra flödet och lägga till en mer personlig touch. Använd uppmaningar för att humanisera ditt AI-innehåll för att få en konkurrensfördel och öka produktiviteten.

Humanize AI:s bästa funktioner

Förfina AI-genererad text så att den låter mer naturlig och mänsklig.

Förbättra flödet och läsbarheten i innehållet

Lägg till en unik touch till AI-genererad text för att hjälpa innehållet att nå ut till läsarna.

Se till att AI-genererat innehåll inte låter alltför automatiserat

Humanisera AI-begränsningar

Det kan krävas manuella justeringar för kontextspecifikt innehåll eller specifika skrivstilar.

Humanize AI-prissättning

Tillgängligt med ChatGPT Plus, Pro, Team och Enterprise:

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Humanisera AI-betyg och recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

14. Novel Writer (Bäst för att skapa engagerande och detaljerade romaner)

via Novel Writing

Novel Writer är en GPT som är speciellt utformad för författare, blivande romanförfattare och berättare som behöver hjälp med att skapa fängslande fiktion. Som namnet antyder hjälper detta AI-verktyg till att effektivisera skrivprocessen så att du kan planera en roman bättre, utveckla karaktärer eller förfina dialoger.

Detta verktyg är särskilt användbart för dem som kämpar med skrivkramp eller söker inspiration. Genom att generera kreativa uppmaningar, förbättra meningsstrukturen och erbjuda stilförbättringar gör Novel Writer det möjligt för författare att fokusera på berättandet medan verktyget sköter det tunga arbetet med att generera innehåll.

De bästa funktionerna för att skriva romaner

Få hjälp med karaktärsutveckling och världsbyggande

Förbättra dialog och berättarstruktur

Få förslag på förbättringar för tempo och handlingsförlopp

Få tillgång till detaljerad analys av skrivstil baserat på genrepreferenser.

Begränsningar för romanförfattande

Kanske inte helt fångar författarens unika röst

Saknar djupa känslomässiga nyanser i karaktärsutvecklingen

Priser för romanförfattande

Tillgängligt med ChatGPT Plus, Pro, Team och Enterprise:

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för romanförfattande

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

📮 ClickUp Insight: Vi upptäckte nyligen att cirka 33 % av kunskapsarbetare skickar meddelanden till 1–3 personer dagligen för att få den information de behöver. Men tänk om du hade all information dokumenterad och lättillgänglig? Med ClickUp Brains AI Knowledge Manager vid din sida blir kontextväxling ett minne blott. Ställ frågan från din arbetsplats, så hämtar ClickUp Brain informationen från din arbetsplats och/eller anslutna tredjepartsappar!

15. Screenwriting Assistant (bäst för manusskrivning)

via Screenwriting Assistant

Screenwriting Assistant är en GPT som är utformad för att hjälpa manusförfattare, filmskapare och dramatiker att skapa strukturerade, engagerande manus. Den följer branschstandarder för manusformat, vilket säkerställer att ditt manus är professionellt strukturerat från början till slut.

Utöver formatering erbjuder Screenwriting Assistant insikter om karaktärsutveckling, tempo och scenövergångar. Den skapar dialoger, berikar beskrivningar och föreslår sätt att göra ditt manus mer dynamiskt och engagerande, vilket gör det till ett utmärkt val för både nybörjare och erfarna författare.

De bästa funktionerna i Screenwriting Assistant

Formatera manus enligt branschstandarder

Skriv effektiva scenbeskrivningar och naturliga och engagerande dialoger

Få enkelt en professionell skriptlayout

Skapa produktionsklara manus

Begränsningar för Screenwriting Assistant

Kräver betydande insatser och vägledning från manusförfattaren för att skapa en fängslande och originell historia.

Priser för Screenwriting Assistant

Tillgängligt med ChatGPT Plus, Pro, Team och Enterprise:

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Screenwriting Assistant

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

16. Viral Intro Hooks (Bäst för att skapa engagerande introduktioner)

via Viral Intro Hooks

Som namnet antyder genererar verktyget Viral Intro Hooks fängslande, uppmärksamhetsväckande introduktioner som fångar läsaren och uppmuntrar dem att fortsätta läsa.

Detta verktyg är särskilt användbart för att skapa blogginlägg, artiklar eller inlägg på sociala medier som kräver en fängslande introduktion. Genom att dela detaljer om ämnet och målgruppen kan du skapa flera olika introduktionsalternativ.

Det gör det möjligt för författare att utforska olika stilar, tonfall och metoder för att hitta den perfekta inledningen för sitt innehåll.

Viral Intro Hooks bästa funktioner

Skapa konverteringsstarka inledningsfraser för bloggar, videor och sociala medier.

Analysera trender för att skapa introduktioner som matchar aktuella engagemangsmönster.

Använd flera variationer för att passa olika innehållsstilar

Få tillgång till värdefulla insikter för att optimera introduktioner för maximal publikretention.

Begränsningar för virala intro-hooks

Verktyget bygger på befintliga trender, vilket begränsar originaliteten.

Priser för Viral Intro Hooks

Tillgängligt med ChatGPT Plus, Pro, Team och Enterprise:

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Viral Intro Hooks betyg och recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

17. Content Marketing GPT (Bäst för strategier för innehållsmarknadsföring)

via Content Marketing GPT

Content Marketing GPT är en avancerad AI-assistent skräddarsydd för marknadsförare, företag och bloggare som vill effektivisera sin innehållsstrategi. Den hjälper till att planera, strukturera och generera högkvalitativt innehåll, vilket säkerställer konsekvens mellan blogginlägg, e-postkampanjer, sociala medier och landningssidor.

Dessutom analyserar verktyget SEO-trender och mått på publikengagemang, vilket ger insikter om vilken typ av innehåll som fungerar bäst.

De bästa funktionerna i Content Marketing GPT

Skapa blogginlägg, innehåll för sociala medier och e-postkampanjer

Optimera innehållsstrategin i linje med SEO-trender och mått på publikengagemang.

Få idéer för återanvändning av innehåll för marknadsföring på flera plattformar

Förbättra läsbarheten och strukturen för bättre publikretention

Begränsningar för GPT för innehållsmarknadsföring

SEO-rekommendationer återspeglar inte alltid de senaste uppdateringarna.

Priser för GPT för innehållsmarknadsföring

Tillgängligt med ChatGPT Plus, Pro, Team och Enterprise:

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av GPT för innehållsmarknadsföring

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

18. Landing Page Creator från HubSpot (bäst för landningssidor)

via Landing Page Creator från Hubspot

Landningssidor är avgörande för att konvertera besökare till leads eller kunder. Landing Page Creator från HubSpot använder AI för att hjälpa marknadsförare att skapa övertygande landningssidor. Detta verktyg hjälper till med att skriva rubriker, uppmaningar till handling och andra viktiga element för en landningssida med hög konverteringsgrad.

Detta verktyg integreras också sömlöst med HubSpots marknadsföringspaket, vilket gör att du kan förfina texten baserat på insikter om målgruppen och A/B-testning.

Landing Page Creator från HubSpot – bästa funktionerna

Förenkla processen att skapa landningssidor med strukturerade mallar och förslag i realtid.

Utveckla konverteringsoptimerade landningssidor utan ansträngning

Skriv fängslande rubriker och övertygande CTA:er

Utveckla innehåll baserat på SEO och engagemangstrender

Begränsningar för Landing Page Creator från HubSpot

Begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med manuell copywriting och kan kräva mänsklig finjustering för att matcha varumärkets ton och röst.

Priser för Landing Page Creator från HubSpot

Tillgängligt med ChatGPT Plus, Pro, Team och Enterprise:

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Landing Page Creator från HubSpot – betyg och recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

19. Sales Cold Email Coach (bäst för att skapa effektiva försäljningsmejl)

via Sales Cold Email Coach

Sales Cold Email Coach är utformat för att hjälpa säljare att skapa övertygande kallmail som fångar uppmärksamhet och genererar svar.

Med detta verktyg kan du analysera bästa praxis för e-postmarknadsföring och få strukturerade mallar, övertygande ämnesrader och optimerade meddelanden anpassade för olika målgrupper. Denna GPT hjälper dig att skapa utmärkta e-postmeddelanden för kunder, uppföljningar av leads och säljargument.

Sales Cold Email Coach bästa funktioner

Skräddarsy högkonverterande mallar för kallmail för bättre försäljningsresultat

Använd övertygande ämnesrader för att öka öppningsfrekvensen

Lär dig hur du kan förfina tonen och strukturen i dina e-postmeddelanden för bättre engagemang.

Anpassa e-postinnehåll baserat på målgrupp och branschinsikter

Begränsningar för Sales Cold Email Coach

AI-genererade e-postmeddelanden kan ibland låta generiska utan anpassning.

Priser för Sales Cold Email Coach

Tillgängligt med ChatGPT Plus, Pro, Team och Enterprise:

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Sales Cold Email Coach

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

📮 ClickUp Insight: Cirka 43 % av arbetstagarna skickar 0–10 meddelanden dagligen. Även om detta tyder på mer fokuserade eller genomtänkta konversationer, kan det också indikera en brist på smidigt samarbete, där viktiga diskussioner sker på andra platser (t.ex. via e-post). För att undvika onödigt byte mellan plattformar och kontext behöver du en app för allt som rör arbetet, som ClickUp, som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta mer effektivt.

20. Gratis AI Scripts Generator (bäst för att skapa nya manus)

via Free AI Scripts Generator

Free AI Scripts Generator är ett AI-drivet skrivverktyg som är utformat för att hjälpa manusförfattare att skapa engagerande dialoger, scener och fullängdsmanus.

Oavsett om du skriver för film, TV, YouTube eller företagsvideor, så effektiviserar denna GPT manusskrivningsprocessen genom att tillhandahålla strukturerade dispositioner, karaktärsdialoger och scenbeskrivningar.

De bästa funktionerna i den kostnadsfria AI Scripts Generator

Skapa helt nya manus, dialoger och scenbeskrivningar på några sekunder baserat på uppmaningar.

Utveckla engagerande berättelser och karaktärsinteraktioner

Formatera manus enligt branschstandarder (t.ex. filmmanus, YouTube, företag).

Förbättra manusflödet och tempot med AI-drivna rekommendationer

Begränsningar för gratis AI Scripts Generator

Kan sakna djupa känslomässiga nyanser jämfört med manus skrivna av människor.

Priser för gratis AI Scripts Generator

Tillgängligt med ChatGPT Plus, Pro, Team och Enterprise:

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Gratis AI Scripts Generator-betyg och recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

21. Plagiarism Checker (Bäst för att säkerställa originalitet)

via Plagiarism Checker

Det är avgörande att säkerställa originaliteten i skriftligt innehåll, särskilt i akademiska och professionella sammanhang. Plagiarism Checker använder AI för att upptäcka fall av plagiering i text.

Detta verktyg hjälper författare att undvika oavsiktligt plagiering och säkerställa att deras arbete är originellt. Det söker efter likheter med befintligt innehåll online eller i databaser och identifierar potentiella plagieringsproblem.

Plagiatkontrollens bästa funktioner

Upptäck plagiering i texter genom att skanna mot onlineinnehåll och databaser.

Identifierar potentiella plagiatproblem

Ger förslag på korrekt citering eller parafrasering.

Hjälper författare att säkerställa originaliteten i sitt arbete

Begränsningar för plagieringskontroll

Noggrannheten i plagieringsdetekteringen varierar beroende på verktyget och de källor det kontrollerar.

Priser för plagieringskontroll

Tillgängligt med ChatGPT Plus, Pro, Team och Enterprise:

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av plagieringskontroll

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

22. Professionell LinkedIn-inläggsskrivare (bäst för att skapa innehåll på LinkedIn)

via Professional LinkedIn Post Writer

Professional LinkedIn Post Writer GPT är utformat för att hjälpa yrkesverksamma, marknadsförare och opinionsbildare att skapa engagerande LinkedIn-inlägg som ökar synligheten och interaktionen. Det förstår LinkedIns algoritm och ser till att inläggen är strukturerade för maximal räckvidd samtidigt som de bibehåller sin äkthet och professionalism.

Genom att anpassa innehållet efter trendiga ämnen och branschspecifik jargong kan användarna behålla en auktoritativ och relaterbar röst på LinkedIn.

De bästa funktionerna i Professional LinkedIn Post Writer

Anpassa AI-drivna LinkedIn-inlägg av hög kvalitet som är skräddarsydda för din bransch och målgrupp.

Optimera inlägg för engagemang med hjälp av beprövade formaterings- och struktureringstekniker.

Använd starka krokar, uppmanande fraser och formateringstekniker för att göra inläggen mer överskådliga och engagerande.

Förstå LinkedIn-trender med inbyggda dataanalysverktyg för att anpassa innehållet till aktuella diskussioner.

Begränsningar för professionella LinkedIn-inläggsskrivare

Kanske inte helt fånga nischspecifika insikter utan användarinput

Priser för professionell LinkedIn-inläggsskrivare

Tillgängligt med ChatGPT Plus, Pro, Team och Enterprise:

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av professionella LinkedIn-inläggsskrivare

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

23. Storyteller Writer (Bäst för berättelseutveckling och brainstorming av idéer)

via Storyteller Writer

Fördjupa dig i en värld där berättande möter innovation! Storyteller Writer låter författare, bloggare och innehållsskapare skapa fängslande berättelser med illustrationer.

Med detta verktyg upplever du en unik fusion av karaktärsbilder, skräddarsydda skapelser, variation mellan genrer, illustrationer i realtid och en interaktiv upplevelse som är skräddarsydd just för dig. Du tar kommandot över berättelsen, formar ditt äventyr på otaliga sätt och upptäcker vägar som resonerar med din fantasi.

Storyteller Writers bästa funktioner

Ladda upp dina bilder – vare sig det är ett foto av dig själv, ditt husdjur eller din omgivning.

Skapa personliga karaktärer, fängslande miljöer och andra visuella element som ger liv åt berättelsen baserat på visuella ledtrådar från dina bilder.

Använd avancerad analys för att skapa genomtänkta berättelser och bilder.

Omvandla idéer till berättelser och bilder på flera plattformar

Begränsningar för Storyteller Writer

Kräver mänsklig inmatning för att säkerställa originalitet och undvika formelartade handlingar.

Priser för Storyteller Writer

Tillgängligt med ChatGPT Plus, Pro, Team och Enterprise:

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Storyteller Writer-betyg och recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

🔎 Visste du att? Ny forskning visar att 55 % av marknadsförare använder AI för att skapa innehåll, varav 54 % använder det för att skapa första utkast, 43 % för att optimera innehåll och 42 % för redigering.

ClickUp – appen för vardagsarbete och skrivande

GPT:er kan hjälpa till att förbättra skrivprocessen, men avancerade AI-modeller och produktivitetsverktyg tar processen till nästa nivå.

Clickup, den dagliga appen för arbete och ett av de bäst integrerade verktygen för AI-innehållsskapande och arbetsflödeshantering, erbjuder en omfattande plattform för hantering av hela innehållets livscykel.

Från initial brainstorming och innehållsskapande till gemensam redigering och projektledning – här finns en central plats för alla dina skrivbehov.

Använd ClickUp Brain för att förenkla komplexa texter och göra ditt skrivande tydligare och mer effektivt

ClickUp Brain är din AI-skrivassistent som integrerar AI direkt i ditt arbetsflöde och dina dagliga processer. Detta gör att du kan skapa högkvalitativt innehåll, förfina utkast och strukturera ditt skrivande för maximal effekt.

Att skriva blogginlägg, marknadsföringstexter eller tekniska texter – denna avancerade AI-modell integrerad i ClickUp Docs klarar allt. Den ger intelligenta förslag och sammanfattar och redigerar ditt skrivna innehåll för att förbättra läsbarheten och engagemanget, vilket gör den till den perfekta kompanjonen för innehållsskapare, författare och marknadsförare.

Här är vad Reddit-användaren u/codymreese hade att säga om att använda ClickUp Brain:

Vi använder det för att informera anställda om nästa steg, för att skapa automatiseringar, vi laddar upp dokumentation för verktyg och programvara som sedan kan sökas i AI:n. Jag har använt AI:ns anpassade fält i vyer för viktiga intressenter så att de bara behöver klicka för att AI:n ska köras och uppdatera dem om uppgiften och nästa steg.

Vi använder det för att informera anställda om nästa steg, för att skapa automatiseringar, vi laddar upp dokumentation för verktyg och programvara som sedan kan sökas i AI:n. Jag har använt AI:ns anpassade fält i vyer för viktiga intressenter så att de bara behöver klicka för att AI:n ska köras och uppdatera dem om uppgiften och nästa steg.

Få gratis mall Få en strukturerad approach till innehållsskapande med ClickUp Content Writing Template.

Förutom ClickUp Brains AI-assistans erbjuder ClickUp även mallar för innehållsskrivning som effektivt eliminerar din skrivkramp. ClickUp Content Writing Template hjälper dig att organisera idéer, spåra revideringar och samarbeta smidigt samtidigt som du kan:

Förvara alla dina innehållskast, research och revideringar på ett och samma ställe.

Arbeta med ditt team i realtid för att förfina och förbättra innehållet

Ställ in deadlines och påminnelser för att hålla dig till schemat.

Använd AI-drivna förslag och formateringsverktyg för att få ett polerat skrivande.

🎁 Bonus: För riktlinjer för skrivande och strukturerad dokumentation, utforska ClickUp Writing Guidelines Template.

Släpp loss din kreativa potential med ClickUp

Denna guide har utforskat några av de bästa AI-drivna skrivassistenterna, som alla tillgodoser olika behov – innehållsmarknadsföring, akademiskt skrivande eller affärsdokumentation. För att verkligen maximera AI:s potential behöver du dock mer än bara ett skrivverktyg – du behöver en integrerad plattform som optimerar innehållsskapande, samarbete och arbetsflödeshantering.

Det är där ClickUp kommer in. Med kraftfull uppgiftshantering, samarbete i realtid och anpassningsbara arbetsflöden hjälper ClickUp dig att planera, spåra och förfina din skrivprocess från början till slut. Oavsett om du är bloggare, marknadsförare eller författare håller ClickUp allt på ett ställe så att du kan fokusera på att skapa ditt bästa arbete. Är du redo att uppleva framtidens skrivande? Registrera dig för ClickUp och upptäck hur det förvandlar din innehållsskapandeprocess.