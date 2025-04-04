De 10 bästa AppFlowy-alternativen för projektledning med öppen källkod

AppFlowy är ett av de populära alternativen till Notion. Med funktioner som AI, projekt, uppgifter, mallar och webbplatser skapar det nästan samma upplevelse av samarbetsutrymme som det senare.
Den enda skillnaden? AppFlowy är öppen källkod. Till skillnad från Notion har den självhostingfunktioner som låter användarna kontrollera sina data.
Men detta är ett tveeggat svärd. Utan inbyggd molnsynkronisering blir det svårt att konfigurera AppFlowy och samarbeta i det. Dessutom saknar verktyget viktiga programvaruintegrationer och levererar inte en smidig mobilupplevelse.
Så om du letar efter verktyg som verkligen ger en samarbetsinriktad projektledningsupplevelse, kolla in dessa 10 alternativ till AppFlowy.
⏰ 60-sekunders sammanfattning
AppFlowy-begränsningar
AppFlowy marknadsför sig som ett alternativ till Notion. Funktionsmässigt är det ett projektledningsverktyg som också fungerar som en anteckningsapp.
Även om det har sina fördelar, finns det några viktiga aspekter där det brister:
- Komplex installation: AppFlowy kan vara svårt att installera för användare utan teknisk expertis. Eftersom det är ett öppen källkodsverktyg för projektledning måste man bygga sin egen servermiljö, vilket innebär att man måste konfigurera komplexa beroenden.
- Ingen inbyggd molnsynkronisering: Eftersom det är en självhostad plattform lagras all data – vare sig det är filer eller anteckningar – lokalt på en server. Detta är bra för säkerheten eftersom det förhindrar att användare förlorar kontrollen över sin data, men det gör samarbetet med andra teammedlemmar komplicerat.
- Begränsade samarbetsfunktioner: Även om AppFlowy erbjuder samarbetsfunktioner är de inte lika avancerade och intuitiva som hos konkurrenterna. Dessutom klagar många användare på fördröjningar under realtidssamarbete.
De 10 bästa AppFlowy-alternativen att använda
Här är de 10 bästa AppFlowy-alternativen om open source inte fungerar för dig:
1. ClickUp (bäst för AI-driven samarbetsprojektledning)
De flesta verktyg lovar för mycket och levererar för lite när det gäller samarbetsbaserad projektledning. Men inte ClickUp, den kompletta appen för arbete.
Skapa uppgifter, tilldela ansvar och följ framstegen för att hålla projekten igång – allt på ett ställe med ClickUps projektledningslösning. Den är utformad för att göra samarbetet smidigt. Från uppgifter till dokument kan du arbeta med ditt team nästan var som helst på plattformen för att slutföra ett projekt utan problem.
Det bästa av allt? Alla ClickUp-funktioner accelereras av inbyggda AI-funktioner. Så de är inte bara hjälpsamma – de är också effektiva!
📮 ClickUp Insight: Team med låg prestanda är 4 gånger mer benägna att jonglera med 15+ verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till 9 eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform?
ClickUp är en allt-i-ett-app för arbetet som samlar dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.
Låt oss nu diskutera varje funktion i detalj:
AI-driven projektledning
ClickUps projektledningsfunktioner är omfattande.
Med ClickUp Tasks kan du skapa åtgärdspunkter från dina e-postmeddelanden, chattar och dokument med bara ett klick. Du kan också definiera deras kategori, ställa in prioritetsnivåer, markera viktiga beroenden och tilldela dem till teammedlemmar för att säkerställa att ingenting förbises.
Med över 15 vyer i ClickUp och ClickUp Dashboards kan du enkelt följa varje uppgifts framsteg i realtid. Välj mellan listor (för en översikt över alla uppgifter), Kanban-tavlor (för att följa uppgiftsstadier), Gantt-diagram (för tidslinjer och beroenden) och mycket mer. Omfattande mätvärden från dashboards hjälper dig att förenkla projektbeslut, hantera arbetsbelastningar, uppskatta beräknad tid och följa kostnader.
Men vad är en av de mest kraftfulla funktionerna av alla? Det är ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI!
Använd Brain som:
- En AI-skrivare som genererar komplett projektdokumentation med enkla uppmaningar
- En AI-projektledare som skriver automatiska standup-rapporter och sammanfattar uppgiftsaktiviteter på kommando.
- En AI-kunskapshanterare som hämtar information från din ClickUp-arbetsyta direkt.
Sömlöst samarbete
När dina projektlednings- och chattverktyg är separata kan teamkommunikationen snabbt gå i stöpet. Men tack vare ClickUp Chat behöver du inte oroa dig för det längre. Det är inbyggt i ClickUp, så du behöver aldrig byta plattform för att skicka direktmeddelanden till dina kollegor eller publicera en snabb uppdatering på en delad projektkanal.
Med ClickUp Chat förblir ditt sammanhang och dina konversationer sammankopplade. Använd Chat för att:
- Länka konversationer till relevanta uppgifter och dokument
- Skapa och tilldela uppgifter till teammedlemmar direkt från meddelanden
- Delta i ljud- och videosamtal i realtid (SyncUps) och dela din skärm.
Effektiva anteckningsfunktioner
Anteckningar är en central del av projektledning. De hjälper till att dela upp projekt i genomförbara uppgifter och följa deras framsteg. ClickUp har därför också ett inbyggt verktyg för anteckningar!
Med ClickUp Notepad kan du organisera dina anteckningar, memon, tankestormningar, att göra-listor, handlingsplaner etc. på ett och samma ställe. Du kan också konvertera en anteckning till en uppgift med lämpliga förfallodatum, prioriteringar och ansvariga.
💡 Proffstips: Trött på att skriva mötesanteckningar för hand? Möt ClickUp AI Notetaker. Den spelar in, transkriberar och sammanfattar dina möten så att du kan fokusera på samtalet. Den skapar till och med åtgärdspunkter för snabb genomförande och uppföljning!
Automatiseringar
Med ClickUp Automations får du tillgång till över 100 anpassningsbara triggers för att effektivisera repetitiva uppgifter, till exempel att byta uppgiftsansvarig när uppgiftsstatusen ändras eller att trigga en uppdateringsnotifikation när en uppgift blir brådskande.
Lär dig hur du skapar automatiserade arbetsflöden i denna informationsvideo:
ClickUps bästa funktioner
- Skapa och samarbeta effektivt med dokument på ett smidigt sätt med ClickUp Docs.
- Brainstorma idéer och omvandla dem till genomförbara uppgifter med ClickUp Whiteboards.
- Använd ClickUp Goals för att spåra teamets mål och mäta framsteg utan ansträngning.
- Standardisera processer med ClickUp-mallar för att säkerställa effektivitet i alla uppgifter.
- Sök efter alla uppgifter, dokument eller kommentarer direkt med ClickUp Connected Search.
- Integrera sömlöst med Slack, Google Drive och Zoom för att effektivisera teamarbetet.
- Njut av plattformsoberoende kompatibilitet med dedikerade appar för stationära datorer och mobila enheter.
Begränsningar för ClickUp
- Nya användare tycker ofta att verktyget är överväldigande på grund av dess breda utbud av funktioner.
ClickUp-priser
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)
Vad säger verkliga användare om ClickUp?
ClickUp har mycket att erbjuda på ett och samma ställe, såsom projektledning, brainstorming-alternativ, uppgiftshantering, projektplanering, dokumenthantering etc. Det har definitivt gjort livet relativt enklare eftersom det är lätt att använda, användargränssnittet är väl utformat och samarbetet inom teamet och med andra team är enklare. Vi kunde hantera arbetet bättre, spåra och rapportera arbetet enkelt, och baserat på dagliga möten om framstegen var det enkelt att planera för framtiden.
2. Notion (Bäst för att hantera projekt och anteckningar i en anpassningsbar arbetsyta)
Notion inspirerade skapandet av AppFlowy. Det är en plattform för samarbete i realtid som låter dig arbeta tillsammans med ditt team på wikis, dokument och projekt.
På plattformen kan du organisera information, skapa uppgifter, att göra-listor och arbetsvisualiseringar för att hålla alla uppdaterade om projektet.
Notion erbjuder också tredjepartsintegrationer, över 100 byggstenar och automatiseringar för att effektivisera ditt arbetsflöde. Den inbyggda AI-integrationen är en annan proffsfunktion som automatiserar repetitiva uppgifter och sparar tid åt dig.
Notions bästa funktioner
- Få tillgång till databaser, Kanban-tavlor, kalendrar och tabeller för olika processer.
- Förenkla inbäddningen av rich media (bilder, videor osv.) på sidor
- Få kraftfulla sök- och taggningsfunktioner för enkel navigering.
Begränsningar i Notion
- Saknar självhosting, vilket ökar risken för leverantörsberoende.
- Kan vara utmanande för nya användare på grund av dess omfattande anpassningsalternativ.
Notion-priser
- Gratis
- Plus: 10 $/månad per plats
- Företag: 15 $/månad per plats
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner av Notion
- G2: 4,7/5 (över 5 900 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 400 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Notion?
Notion är superenkelt att använda! Jag älskar hur flexibelt det är för att organisera allt, oavsett om det är uppgifter, anteckningar eller projekt. Det är perfekt både för personlig användning och för teamsamarbete.
3. Obsidian (bäst för att organisera projekt med djup länkade, lokala anteckningar)
Om du vill ha en dedikerad anteckningsapp för att centralisera dina projektbeskrivningar bör Obsidian intressera dig. Den låter dig skapa djuplänkade, markdown-baserade anteckningar som gör det enklare att skapa detaljerad projektdokumentation.
Obsidian erbjuder också avancerade redigerings- och samarbetsfunktioner. Du kan samarbeta med ditt team på delade filer för att brainstorma idéer och föreslå ändringar.
Eftersom det använder icke-proprietära filer lagras alla dina anteckningar som vanliga Markdown-filer på din lokala enhet istället för att låsas in i en databas eller ett molnsystem. Du kan ladda ner det på Windows-, Linux- och Mac-datorer.
Obsidians bästa funktioner
- Få lokal lagring för förbättrad integritet och kontroll över informationen.
- Samarbeta enkelt genom plugins som Obsidian Publish för delade poster.
- Utnyttja kraftfulla sökfunktioner för enkel informationshämtning.
- Integrera med plattformar som GitHub, Google Drive och Zotero för förbättrad forskning.
Obsidian-begränsningar
- Fokuserar främst på anteckningar; saknar robusta projektledningsfunktioner
- Kräver teknisk kunskap för att konfigurera avancerade funktioner och samarbete.
Obsidian-priser
- Synkronisering: 5 $/användare per månad
- Publicera: 10 $/webbplats per månad
- Catalyst: 25 $ (engångsbetalning)
- Kommersiellt: 50 $/användare per år
Obsidian-betyg och recensioner
- G2: Inte tillräckligt med recensioner
- Capterra: 4,8/5 (över 30 recensioner)
4. Trello (Bäst för visuell projektledning och enkel uppgiftsorganisation)
Trello är ett molnbaserat verktyg för uppgiftshantering med grundläggande samarbetsfunktioner. Det hjälper dig att visualisera uppgifter i form av listor, tavlor och kort. Du kan också ange deadlines, definiera prioriteringar och tilldela dem till teammedlemmar.
Tack vare automatiseringar utan kod gör Trello det enkelt att automatisera repetitiva uppgifter i ditt arbetsflöde. Dessutom kan du med de färdiga mallarna för anteckningar bygga en solid grund för dina projekt.
Trellos bästa funktioner
- Använd checklistor, förfallodatum och prioriteringar för att spåra uppgifter.
- Hantera uppgifter på språng med en användarvänlig mobilapp
- Planera, schemalägg och justera uppgifter med dra-och-släpp-funktioner.
Trellos begränsningar
- Begränsade anteckningsfunktioner för komplexa projekt
- Inte idealiskt för att hantera stora team eller mycket komplexa arbetsflöden.
Priser för Trello
- Gratis
- Standard: 5 $/månad per användare
- Premium: 10 $/månad per användare
- Enterprise: 17,50 $/månad per användare
Trello-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 13 600 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 23 300 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Trello?
Jag uppskattade att det var så enkelt att använda, så enkelt att även mina medarbetare som inte är tekniskt kunniga kunde använda det, och jag slapp gå efter dem och rätta till misstag.
💡 Proffstips: Se till att alltid hålla dina projektledningsverktyg, appar och integrationer uppdaterade med de senaste säkerhetsuppdateringarna för att förhindra att kända sårbarheter utnyttjas! 🔒
5. Airtable (bäst för att spåra projekt med databasliknande organisation och anteckningsfält)
Airtable är inte ett konventionellt projektledningsverktyg, men det är ett kraftfullt alternativ med låg kodning som kombinerar flexibiliteten hos kalkylblad med funktionalitet på databasnivå. Till skillnad från rigida, strukturerade PM-programvaror låter Airtable dig anpassa arbetsflöden efter dina exakta behov – oavsett om du spårar framsteg, automatiserar repetitiva uppgifter eller standardiserar processer mellan team.
Airtable ger också praktiska insikter om teamets prestanda och projektstatus så att du kan fatta bättre, datadrivna beslut. Trots allt är appens bästa del dess användargränssnitt, som är mycket rent och välstrukturerat.
Airtables bästa funktioner
- Få tillgång till kraftfulla filter-, sorterings- och sökfunktioner för stora datamängder.
- Spåra enkelt relationer mellan projektelement med tvåvägs datalänkning.
- Integrera med verktyg som Google Kalender, Slack och Zapier för att skapa anpassad automatisering av arbetsflöden.
Airtables begränsningar
- Brant inlärningskurva, särskilt för användare som inte är vana vid databaser.
- Inte lika intuitivt för dem som letar efter en enkel uppgiftshanterare eller att göra-lista.
Airtables priser
- Gratis
- Team: 20 $/månad per plats
- Företag: 45 $/månad per licens
- Företagsstorlek: Anpassad prissättning
Airtable-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 2 700 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 100 recensioner)
6. Monday. com (Bäst för hantering av komplexa projekt med teamsamarbete och dokumentation)
Om du vill ha AppFlowy:s flexibilitet utan att behöva hantera och underhålla ditt eget system, erbjuder Monday.com ett strukturerat, skalbart och mer användarvänligt alternativ.
Detta arbetshanteringsverktyg har ett mycket anpassningsbart gränssnitt. Du kan anpassa arbetsflöden, välja din ideala projektvy och till och med ändra utseendet på din instrumentpanel. Dessutom automatiserar AI-integrationen repetitiva uppgifter, så att du spenderar mindre tid på att hantera rutinmässiga projekt.
Monday.com bästa funktioner
- Möjliggör teamsamarbete genom delade arbetsytor, kommentarer till uppgifter och delning av dokument.
- Spåra uppgiftsförloppet i flera projektvyer (Kanban, Gantt, Kalender) för att passa teamets behov.
- Håll alla uppdaterade med inbyggd teamkommunikation, godkännanden och fildelning.
Begränsningar för Monday.com
- Saknar inbyggd integration med vissa nischverktyg och plattformar
- Kan vara överväldigande för nya användare som hanterar komplexa arbetsflöden.
Priser för Monday.com
- Gratis (upp till 2 användare)
- Grundläggande: 12 $/månad per plats
- Standard: 14 $/månad per plats
- Pro: 24 $/månad per plats
- Företag: Anpassad prissättning
Monday. com betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 12 800 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 5 400 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Monday.com?
Jag älskar att kunna dela upp projekt i små uppgifter och att enkelt kunna samarbeta med kollegor.
🔍 Visste du att? 40 % av en genomsnittlig arbetsdag kan automatiseras tack vare AI!
7. Asana (bäst för att hantera projekt med strukturerade uppgifter och detaljerade anteckningar)
Nästa på listan över AppFlowy-alternativ är Asana, en central projektledningsprogramvara som passar team som arbetar med komplexa projekt. Den erbjuder fördefinierade arbetsflöden, uppgiftsberoenden, milstolpar och arbetsbelastningsbalansering i ett enda verktyg för att hålla projekten på rätt spår.
Du kan välja från en lista med projektvyer, tilldela uppgifter till teammedlemmar och få automatiska uppdateringar om framstegen. Dessutom kan du med hjälp av de grundläggande tidsregistreringsfunktionerna uppskatta den tid som läggs på varje uppgift och bättre planera kapacitet och arbetsbelastning för framtiden.
Asanas bästa funktioner
- Organisera projekt enkelt i sektioner. Använd taggar och anpassade fält för förbättrad spårning.
- Möjliggör teamsamarbete genom uppgiftskommentarer, bifogade filer och realtidsmeddelanden.
- Spara tid med regelbaserade automatiseringar, skapa detaljerade rapporter och följ framstegen utan manuella uppdateringar.
Asanas begränsningar
- Erbjuder inte ett effektivt offline-läge i mobilappen.
- Kan vara komplicerat att använda för nya användare utan ordentlig utbildning
Asanas priser
- Personligt: Gratis för alltid
- Startpaket: 13,49 $/månad per användare
- Avancerat: 30,49 $/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
- Enterprise+: Anpassad prissättning
Asana-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 10 800 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 13 300 recensioner)
8. Todoist (bäst för hantering av enkla projektuppgifter och lättviktiga anteckningar)
Todoist är en uppgiftshanterare och anteckningsapp i ett. Om ditt team behöver ett verktyg som underlättar brainstormingfasen i ett projekt kan detta vara rätt val. Todoist låter användarna samla anteckningar och idéer på ett ställe för att hjälpa dem att skapa omfattande briefs.
Dessutom fungerar det som en bra uppgiftshanterare. Skapa snabba och enkla att göra-listor för att dela upp och följa stora projekt steg för steg. Plattformens gränssnitt är också mycket intuitivt och lätt att navigera.
Todoists bästa funktioner
- Möjliggör samarbete kring uppgifter med förfallodatum, prioriteringar och uppgiftsfördelning på ett överskådligt sätt.
- Organisera projekt med sektioner, uppgifter och deluppgifter
- Använd återkommande uppgifter och daglig/veckovis måluppföljning för personlig produktivitet.
Todoists begränsningar
- Saknar avancerade projektledningsfunktioner som Gantt-diagram eller uppgiftsberoenden.
- Inte idealiskt för stora team eller komplexa projekt med många rörliga delar.
Todoist-priser
- Nybörjare: Gratis för alltid
- Pro: 5 $/månad per användare
- Företag: 8 $/månad per användare
Todoist-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 800 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Todoist?
Med Todoist kan jag enkelt prioritera viktiga uppgifter. Den har en påminnelsefunktion som ser till att jag inte glömmer eller missar några uppgifter eller projekt.
9. Coda (Bäst för att kombinera projektledning, anteckningar och databaser i interaktiva dokument)
Om du behöver programvara som fungerar som en omfattande, samarbetsinriktad arbetsyta för ditt team, kolla in Coda. Till skillnad från AppFlowys standardstruktur för anteckningar låter Coda dig skapa interaktiva dokument med tabeller, knappar och integrationer, vilket gör det mer dynamiskt för teamsamarbete.
Du kan automatisera arbetsflöden direkt i dina dokument med hjälp av Codas inbyggda automatiseringsregler och paket (integrationer med Slack, Jira, Google Kalender etc.), vilket minskar det manuella arbetet.
Coda-tabellerna fungerar som databaser, vilket gör att du kan filtrera, länka och anpassa vyer – perfekt för projektledning, produktplaner eller CRM-system.
Coda bästa funktioner
- Få kraftfulla anpassningsfunktioner för arbetsflöden, tabeller och uppgiftshantering.
- Överbrygga klyftan mellan traditionella dokument och komplexa affärsappar med ett gränssnitt utan kod.
- Stöd realtidssamarbete med dynamiska element som knappar, kryssrutor och redigerbara tabeller.
- Möjliggör offlinearbete via skrivbordsappen för oavbruten åtkomst
Coda-begränsningar
- Brantare inlärningskurva på grund av dess anpassningsbara struktur
- Kräver ett betalt abonnemang för full tillgång till avancerade funktioner.
Priser för Coda
- Gratis
- Pro: 12 $/månad per dokumentskapare
- Team: 36 $/månad per dokumentskapare
- Företag: Anpassad prissättning
Coda-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)
10. Taskade (Bäst för att planera projekt gemensamt med integrerade anteckningar och uppgiftsuppföljning)
Taskade är ett annat verktyg för uppgiftshantering som låter dig automatisera uppgifter och samarbeta med ditt team på en enhetlig plattform. Dess främsta försäljningsargument är dock dess inbyggda AI för arbetsplatsen. Dess kraftfulla AI-agenter låter dig utföra en rad uppgifter utan ansträngning, inklusive att sätta upp projekt, skriva dokumentation från grunden, bygga arbetsflöden och prioritera uppgifter.
Taskade låter dig också samarbeta med ditt team med uppdateringar och synkroniseringar i realtid. Det finns tillgängligt för Windows-, Mac-, Linux-, Android- och iOS-enheter.
Taskades bästa funktioner
- Förenkla projektplaneringen med uppgiftslistor, tankekartor och dokumentsamarbete.
- Använd funktioner som prioritering av uppgifter, förfallodatum och tidslinjevyer för organiserad hantering.
- Njut av anpassad branding och gemensam dokumentdelning för team.
Begränsningar för Taskade
- Begränsad för djupgående anteckningar och dokumentation
- Saknar integration med specialiserade projektledningsverktyg
Taskades priser
- Gratis
- Taskade Pro: 10 $/månad per användare
- Taskade for Teams: 20 $/månad per användare
Taskade-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 50 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Taskade?
Taskade är utmärkt tack vare sitt användarvänliga gränssnitt, realtidssamarbete och anpassningsmöjligheter. Det hjälper människor att samarbeta smidigt och hålla ordning.
✨ Särskilda omnämnanden
- Notesnook: Hanterar projekt med end-to-end-krypterade anteckningar
- Microsoft OneNote: Hanterar projekt med friformsanteckningar och organisering
- Workflowy: Strukturerar projekt med ett anteckningssystem baserat på dispositioner.
Glöm AppFlowy, ClickUp är det bästa verktyget för samarbetsbaserad projektledning!
AppFlowy är ett utmärkt val för dig som söker ett öppen källkodsalternativ till Notion. Det kombinerar integritet, självhosting och anpassningsbarhet, vilket gör det idealiskt för privatpersoner och företag som vill ha full kontroll över sina data.
Dess begränsade samarbetsfunktioner kan dock vara en nackdel för team som är beroende av kommunikation i realtid.
Det är där ClickUp kommer in – en samarbetsinriktad, omfattande arbetsyta för projektledning som erbjuder det bästa från Notion och AppFlowy. Oavsett om du behöver smidigt teamarbete, dynamisk uppgiftshantering eller flexibel anpassning, så har ClickUp det du behöver.
Är du redo att förbättra ditt arbetsflöde? Prova ClickUp idag.