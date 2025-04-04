De 10 bästa AppFlowy-alternativen för projektledning med öppen källkod

AppFlowy är ett av de populära alternativen till Notion. Med funktioner som AI, projekt, uppgifter, mallar och webbplatser skapar det nästan samma upplevelse av samarbetsutrymme som det senare.

Den enda skillnaden? AppFlowy är öppen källkod. Till skillnad från Notion har den självhostingfunktioner som låter användarna kontrollera sina data.

Men detta är ett tveeggat svärd. Utan inbyggd molnsynkronisering blir det svårt att konfigurera AppFlowy och samarbeta i det. Dessutom saknar verktyget viktiga programvaruintegrationer och levererar inte en smidig mobilupplevelse.

Så om du letar efter verktyg som verkligen ger en samarbetsinriktad projektledningsupplevelse, kolla in dessa 10 alternativ till AppFlowy.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är en lista över de 10 bästa AppFlowy-alternativen att överväga: ClickUp : Bäst för AI-driven samarbetsprojektledning

Notion : Bäst för att hantera projekt och anteckningar i en anpassningsbar arbetsyta.

Obsidian : Bäst för att organisera projekt med djuplänkade, lokala anteckningar

Trello : Bäst för visuell projektledning och enkel uppgiftsorganisation

Airtable : Bäst för att spåra projekt med databasliknande organisation och anteckningsfält.

Monday. com : Bäst för att hantera komplexa projekt med teamsamarbete och dokumentation

Asana : Bäst för att hantera projekt med strukturerade uppgifter och detaljerade anteckningar

Todoist : Bäst för att hantera enkla projektuppgifter och lätta anteckningar

Coda : Bäst för att kombinera projektledning, anteckningar och databaser i interaktiva dokument.

Taskade: Bäst för att planera projekt gemensamt med integrerade anteckningar och uppgiftsuppföljning.

AppFlowy-begränsningar

AppFlowy marknadsför sig som ett alternativ till Notion. Funktionsmässigt är det ett projektledningsverktyg som också fungerar som en anteckningsapp.

Även om det har sina fördelar, finns det några viktiga aspekter där det brister:

Komplex installation: AppFlowy kan vara svårt att installera för användare utan teknisk expertis. Eftersom det är ett AppFlowy kan vara svårt att installera för användare utan teknisk expertis. Eftersom det är ett öppen källkodsverktyg för projektledning måste man bygga sin egen servermiljö, vilket innebär att man måste konfigurera komplexa beroenden.

Ingen inbyggd molnsynkronisering: Eftersom det är en självhostad plattform lagras all data – vare sig det är filer eller anteckningar – lokalt på en server. Detta är bra för säkerheten eftersom det förhindrar att användare förlorar kontrollen över sin data, men det gör samarbetet med andra teammedlemmar komplicerat.

Begränsade samarbetsfunktioner: Även om AppFlowy erbjuder samarbetsfunktioner är de inte lika avancerade och intuitiva som hos konkurrenterna. Dessutom klagar många användare på fördröjningar under realtidssamarbete.

AppFlowy-alternativ i korthet

Här är en översikt över alla AppFlowy-alternativ som nämns i detta blogginlägg. Kolla in deras utmärkande funktioner och lämplighet på ett ögonblick:

Alternativ till AppFlowy Utmärkande funktion Bäst för ClickUp Erbjuder en allt-i-ett-produktivitetssvit med mycket anpassningsbara uppgiftsvyer, dokument, mål och tidsspårning. Team, företag, produktivitetsfokuserade verksamheter Notion Erbjuder en modulär arbetsyta där användare kan skapa, anpassa och koppla samman databaser, wikis och anteckningar. Startups, småföretag, distansarbetande team Obsidian Erbjuder ett lokalt, markdown-baserat kunskapshanteringssystem med avancerad backlinking och grafisk visualisering. Forskare, författare, kunskapsarbetare Trello Har ett intuitivt Kanban-tavlasystem som förenklar uppgiftshanteringen. Små team, frilansare, nystartade företag Airtable Kombinerar kraften i kalkylblad med databasfunktionalitet Företag, organisationer, dataintensiva team monday. com Erbjuder ett omfattande system för processautomatisering med anpassningsbara instrumentpaneler, integrationer och mallar. Företag, stora team, projektledare Asana Möjliggör strukturerad arbetshantering med uppgiftshierarkier, arbetsbelastningsbalansering och detaljerad rapportering. Team, nystartade företag, växande företag Todoist Har en minimalistisk, distraktionsfri uppgiftshanterare med naturlig språkinmatning och produktivitetsuppföljning. Privatpersoner Coda Kombinerar interaktiva dokument, kodfri automatisering och relationsdatabaser Fjärrteam, nystartade företag, tvärfunktionella team Taskade Integrerar AI-driven brainstorming, tankekartor och teamsamarbete i en enhetlig arbetsyta. Frilansare, distansarbetare, små team

De 10 bästa AppFlowy-alternativen att använda

Här är de 10 bästa AppFlowy-alternativen om open source inte fungerar för dig:

1. ClickUp (bäst för AI-driven samarbetsprojektledning)

De flesta verktyg lovar för mycket och levererar för lite när det gäller samarbetsbaserad projektledning. Men inte ClickUp, den kompletta appen för arbete.

Skapa uppgifter, tilldela ansvar och följ framstegen för att hålla projekten igång – allt på ett ställe med ClickUps projektledningslösning. Den är utformad för att göra samarbetet smidigt. Från uppgifter till dokument kan du arbeta med ditt team nästan var som helst på plattformen för att slutföra ett projekt utan problem.

Det bästa av allt? Alla ClickUp-funktioner accelereras av inbyggda AI-funktioner. Så de är inte bara hjälpsamma – de är också effektiva!

📮 ClickUp Insight: Team med låg prestanda är 4 gånger mer benägna att jonglera med 15+ verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till 9 eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? ClickUp är en allt-i-ett-app för arbetet som samlar dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

Låt oss nu diskutera varje funktion i detalj:

AI-driven projektledning

ClickUps projektledningsfunktioner är omfattande.

Med ClickUp Tasks kan du skapa åtgärdspunkter från dina e-postmeddelanden, chattar och dokument med bara ett klick. Du kan också definiera deras kategori, ställa in prioritetsnivåer, markera viktiga beroenden och tilldela dem till teammedlemmar för att säkerställa att ingenting förbises.

Med över 15 vyer i ClickUp och ClickUp Dashboards kan du enkelt följa varje uppgifts framsteg i realtid. Välj mellan listor (för en översikt över alla uppgifter), Kanban-tavlor (för att följa uppgiftsstadier), Gantt-diagram (för tidslinjer och beroenden) och mycket mer. Omfattande mätvärden från dashboards hjälper dig att förenkla projektbeslut, hantera arbetsbelastningar, uppskatta beräknad tid och följa kostnader.

Men vad är en av de mest kraftfulla funktionerna av alla? Det är ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI!

Skapa projektdokumentation som projektbeskrivningar med ClickUp Brain

Använd Brain som:

En AI-skrivare som genererar komplett projektdokumentation med enkla uppmaningar

En AI-projektledare som skriver automatiska standup-rapporter och sammanfattar uppgiftsaktiviteter på kommando.

En AI-kunskapshanterare som hämtar information från din ClickUp-arbetsyta direkt.

Få information direkt från ClickUp – och anslutna appar – med hjälp av ClickUp Brain

Sömlöst samarbete

När dina projektlednings- och chattverktyg är separata kan teamkommunikationen snabbt gå i stöpet. Men tack vare ClickUp Chat behöver du inte oroa dig för det längre. Det är inbyggt i ClickUp, så du behöver aldrig byta plattform för att skicka direktmeddelanden till dina kollegor eller publicera en snabb uppdatering på en delad projektkanal.

Kontakta alla dina teammedlemmar i ditt projektledningsverktyg via ClickUp Chat

Med ClickUp Chat förblir ditt sammanhang och dina konversationer sammankopplade. Använd Chat för att:

Länka konversationer till relevanta uppgifter och dokument

Skapa och tilldela uppgifter till teammedlemmar direkt från meddelanden

Delta i ljud- och videosamtal i realtid (SyncUps) och dela din skärm.

Effektiva anteckningsfunktioner

Anteckningar är en central del av projektledning. De hjälper till att dela upp projekt i genomförbara uppgifter och följa deras framsteg. ClickUp har därför också ett inbyggt verktyg för anteckningar!

Använd ClickUp Notepad för att skriva anteckningar, skapa att göra-listor och allt däremellan

Med ClickUp Notepad kan du organisera dina anteckningar, memon, tankestormningar, att göra-listor, handlingsplaner etc. på ett och samma ställe. Du kan också konvertera en anteckning till en uppgift med lämpliga förfallodatum, prioriteringar och ansvariga.

💡 Proffstips: Trött på att skriva mötesanteckningar för hand? Möt ClickUp AI Notetaker. Den spelar in, transkriberar och sammanfattar dina möten så att du kan fokusera på samtalet. Den skapar till och med åtgärdspunkter för snabb genomförande och uppföljning!

Automatiseringar

Skapa kodfria automatiseringar för att minska arbetsbelastningen med ClickUp Automations.

Med ClickUp Automations får du tillgång till över 100 anpassningsbara triggers för att effektivisera repetitiva uppgifter, till exempel att byta uppgiftsansvarig när uppgiftsstatusen ändras eller att trigga en uppdateringsnotifikation när en uppgift blir brådskande.

Lär dig hur du skapar automatiserade arbetsflöden i denna informationsvideo:

ClickUps bästa funktioner

Skapa och samarbeta effektivt med dokument på ett smidigt sätt med ClickUp Docs.

Brainstorma idéer och omvandla dem till genomförbara uppgifter med ClickUp Whiteboards

Använd ClickUp Goals för att spåra teamets mål och mäta framsteg utan ansträngning.

Standardisera processer med ClickUp-mallar för att säkerställa effektivitet i alla uppgifter.

Sök efter alla uppgifter, dokument eller kommentarer direkt med ClickUp Connected Search

Integrera sömlöst med Slack, Google Drive och Zoom för att effektivisera teamarbetet.

Njut av plattformsoberoende kompatibilitet med dedikerade appar för stationära datorer och mobila enheter.

Begränsningar för ClickUp

Nya användare tycker ofta att verktyget är överväldigande på grund av dess breda utbud av funktioner.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

ClickUp har mycket att erbjuda på ett och samma ställe, såsom projektledning, brainstorming-alternativ, uppgiftshantering, projektplanering, dokumenthantering etc. Det har definitivt gjort livet relativt enklare eftersom det är lätt att använda, användargränssnittet är väl utformat och samarbetet inom teamet och med andra team är enklare. Vi kunde hantera arbetet bättre, spåra och rapportera arbetet enkelt, och baserat på dagliga möten om framstegen var det enkelt att planera för framtiden.

2. Notion (Bäst för att hantera projekt och anteckningar i en anpassningsbar arbetsyta)

via Notion

Notion inspirerade skapandet av AppFlowy. Det är en plattform för samarbete i realtid som låter dig arbeta tillsammans med ditt team på wikis, dokument och projekt.

På plattformen kan du organisera information, skapa uppgifter, att göra-listor och arbetsvisualiseringar för att hålla alla uppdaterade om projektet.

Notion erbjuder också tredjepartsintegrationer, över 100 byggstenar och automatiseringar för att effektivisera ditt arbetsflöde. Den inbyggda AI-integrationen är en annan proffsfunktion som automatiserar repetitiva uppgifter och sparar tid åt dig.

Notions bästa funktioner

Få tillgång till databaser, Kanban-tavlor, kalendrar och tabeller för olika processer.

Förenkla inbäddningen av rich media (bilder, videor osv.) på sidor

Få kraftfulla sök- och taggningsfunktioner för enkel navigering.

Begränsningar i Notion

Saknar självhosting, vilket ökar risken för leverantörsberoende.

Kan vara utmanande för nya användare på grund av dess omfattande anpassningsalternativ.

Notion-priser

Gratis

Plus: 10 $/månad per plats

Företag: 15 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 5 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion?

Notion är superenkelt att använda! Jag älskar hur flexibelt det är för att organisera allt, oavsett om det är uppgifter, anteckningar eller projekt. Det är perfekt både för personlig användning och för teamsamarbete.

3. Obsidian (bäst för att organisera projekt med djup länkade, lokala anteckningar)

via Obsidian

Om du vill ha en dedikerad anteckningsapp för att centralisera dina projektbeskrivningar bör Obsidian intressera dig. Den låter dig skapa djuplänkade, markdown-baserade anteckningar som gör det enklare att skapa detaljerad projektdokumentation.

Obsidian erbjuder också avancerade redigerings- och samarbetsfunktioner. Du kan samarbeta med ditt team på delade filer för att brainstorma idéer och föreslå ändringar.

Eftersom det använder icke-proprietära filer lagras alla dina anteckningar som vanliga Markdown-filer på din lokala enhet istället för att låsas in i en databas eller ett molnsystem. Du kan ladda ner det på Windows-, Linux- och Mac-datorer.

Obsidians bästa funktioner

Få lokal lagring för förbättrad integritet och kontroll över informationen.

Samarbeta enkelt genom plugins som Obsidian Publish för delade poster.

Utnyttja kraftfulla sökfunktioner för enkel informationshämtning.

Integrera med plattformar som GitHub, Google Drive och Zotero för förbättrad forskning.

Obsidian-begränsningar

Fokuserar främst på anteckningar ; saknar robusta projektledningsfunktioner

Kräver teknisk kunskap för att konfigurera avancerade funktioner och samarbete.

Obsidian-priser

Synkronisering: 5 $/användare per månad

Publicera: 10 $/webbplats per månad

Catalyst: 25 $ (engångsbetalning)

Kommersiellt: 50 $/användare per år

Obsidian-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 30 recensioner)

4. Trello (Bäst för visuell projektledning och enkel uppgiftsorganisation)

via Trello

Trello är ett molnbaserat verktyg för uppgiftshantering med grundläggande samarbetsfunktioner. Det hjälper dig att visualisera uppgifter i form av listor, tavlor och kort. Du kan också ange deadlines, definiera prioriteringar och tilldela dem till teammedlemmar.

Tack vare automatiseringar utan kod gör Trello det enkelt att automatisera repetitiva uppgifter i ditt arbetsflöde. Dessutom kan du med de färdiga mallarna för anteckningar bygga en solid grund för dina projekt.

Trellos bästa funktioner

Använd checklistor, förfallodatum och prioriteringar för att spåra uppgifter.

Hantera uppgifter på språng med en användarvänlig mobilapp

Planera, schemalägg och justera uppgifter med dra-och-släpp-funktioner.

Trellos begränsningar

Begränsade anteckningsfunktioner för komplexa projekt

Inte idealiskt för att hantera stora team eller mycket komplexa arbetsflöden.

Priser för Trello

Gratis

Standard: 5 $/månad per användare

Premium: 10 $/månad per användare

Enterprise: 17,50 $/månad per användare

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trello?

Jag uppskattade att det var så enkelt att använda, så enkelt att även mina medarbetare som inte är tekniskt kunniga kunde använda det, och jag slapp gå efter dem och rätta till misstag.

5. Airtable (bäst för att spåra projekt med databasliknande organisation och anteckningsfält)

via Airtable

Airtable är inte ett konventionellt projektledningsverktyg, men det är ett kraftfullt alternativ med låg kodning som kombinerar flexibiliteten hos kalkylblad med funktionalitet på databasnivå. Till skillnad från rigida, strukturerade PM-programvaror låter Airtable dig anpassa arbetsflöden efter dina exakta behov – oavsett om du spårar framsteg, automatiserar repetitiva uppgifter eller standardiserar processer mellan team.

Airtable ger också praktiska insikter om teamets prestanda och projektstatus så att du kan fatta bättre, datadrivna beslut. Trots allt är appens bästa del dess användargränssnitt, som är mycket rent och välstrukturerat.

Airtables bästa funktioner

Få tillgång till kraftfulla filter-, sorterings- och sökfunktioner för stora datamängder.

Spåra enkelt relationer mellan projektelement med tvåvägs datalänkning.

Integrera med verktyg som Google Kalender, Slack och Zapier för att skapa anpassad automatisering av arbetsflöden.

Airtables begränsningar

Brant inlärningskurva, särskilt för användare som inte är vana vid databaser.

Inte lika intuitivt för dem som letar efter en enkel uppgiftshanterare eller att göra-lista.

Airtables priser

Gratis

Team: 20 $/månad per plats

Företag: 45 $/månad per licens

Företagsstorlek: Anpassad prissättning

Airtable-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 100 recensioner)

6. Monday. com (Bäst för hantering av komplexa projekt med teamsamarbete och dokumentation)

Om du vill ha AppFlowy:s flexibilitet utan att behöva hantera och underhålla ditt eget system, erbjuder Monday.com ett strukturerat, skalbart och mer användarvänligt alternativ.

Detta arbetshanteringsverktyg har ett mycket anpassningsbart gränssnitt. Du kan anpassa arbetsflöden, välja din ideala projektvy och till och med ändra utseendet på din instrumentpanel. Dessutom automatiserar AI-integrationen repetitiva uppgifter, så att du spenderar mindre tid på att hantera rutinmässiga projekt.

Monday.com bästa funktioner

Möjliggör teamsamarbete genom delade arbetsytor, kommentarer till uppgifter och delning av dokument.

Spåra uppgiftsförloppet i flera projektvyer (Kanban, Gantt, Kalender) för att passa teamets behov.

Håll alla uppdaterade med inbyggd teamkommunikation, godkännanden och fildelning.

Begränsningar för Monday.com

Saknar inbyggd integration med vissa nischverktyg och plattformar

Kan vara överväldigande för nya användare som hanterar komplexa arbetsflöden.

Priser för Monday.com

Gratis (upp till 2 användare)

Grundläggande: 12 $/månad per plats

Standard: 14 $/månad per plats

Pro: 24 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Monday. com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 12 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Monday.com?

Jag älskar att kunna dela upp projekt i små uppgifter och att enkelt kunna samarbeta med kollegor.

🔍 Visste du att? 40 % av en genomsnittlig arbetsdag kan automatiseras tack vare AI!

7. Asana (bäst för att hantera projekt med strukturerade uppgifter och detaljerade anteckningar)

via Asana

Nästa på listan över AppFlowy-alternativ är Asana, en central projektledningsprogramvara som passar team som arbetar med komplexa projekt. Den erbjuder fördefinierade arbetsflöden, uppgiftsberoenden, milstolpar och arbetsbelastningsbalansering i ett enda verktyg för att hålla projekten på rätt spår.

Du kan välja från en lista med projektvyer, tilldela uppgifter till teammedlemmar och få automatiska uppdateringar om framstegen. Dessutom kan du med hjälp av de grundläggande tidsregistreringsfunktionerna uppskatta den tid som läggs på varje uppgift och bättre planera kapacitet och arbetsbelastning för framtiden.

Asanas bästa funktioner

Organisera projekt enkelt i sektioner. Använd taggar och anpassade fält för förbättrad spårning.

Möjliggör teamsamarbete genom uppgiftskommentarer, bifogade filer och realtidsmeddelanden.

Spara tid med regelbaserade automatiseringar, skapa detaljerade rapporter och följ framstegen utan manuella uppdateringar.

Asanas begränsningar

Erbjuder inte ett effektivt offline-läge i mobilappen.

Kan vara komplicerat att använda för nya användare utan ordentlig utbildning

Asanas priser

Personligt: Gratis för alltid

Startpaket: 13,49 $/månad per användare

Avancerat: 30,49 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 300 recensioner)

8. Todoist (bäst för hantering av enkla projektuppgifter och lättviktiga anteckningar)

via Todoist

Todoist är en uppgiftshanterare och anteckningsapp i ett. Om ditt team behöver ett verktyg som underlättar brainstormingfasen i ett projekt kan detta vara rätt val. Todoist låter användarna samla anteckningar och idéer på ett ställe för att hjälpa dem att skapa omfattande briefs.

Dessutom fungerar det som en bra uppgiftshanterare. Skapa snabba och enkla att göra-listor för att dela upp och följa stora projekt steg för steg. Plattformens gränssnitt är också mycket intuitivt och lätt att navigera.

Todoists bästa funktioner

Möjliggör samarbete kring uppgifter med förfallodatum, prioriteringar och uppgiftsfördelning på ett överskådligt sätt.

Organisera projekt med sektioner, uppgifter och deluppgifter

Använd återkommande uppgifter och daglig/veckovis måluppföljning för personlig produktivitet.

Todoists begränsningar

Saknar avancerade projektledningsfunktioner som Gantt-diagram eller uppgiftsberoenden.

Inte idealiskt för stora team eller komplexa projekt med många rörliga delar.

Todoist-priser

Nybörjare: Gratis för alltid

Pro: 5 $/månad per användare

Företag: 8 $/månad per användare

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Todoist?

Med Todoist kan jag enkelt prioritera viktiga uppgifter. Den har en påminnelsefunktion som ser till att jag inte glömmer eller missar några uppgifter eller projekt.

9. Coda (Bäst för att kombinera projektledning, anteckningar och databaser i interaktiva dokument)

via Coda

Om du behöver programvara som fungerar som en omfattande, samarbetsinriktad arbetsyta för ditt team, kolla in Coda. Till skillnad från AppFlowys standardstruktur för anteckningar låter Coda dig skapa interaktiva dokument med tabeller, knappar och integrationer, vilket gör det mer dynamiskt för teamsamarbete.

Du kan automatisera arbetsflöden direkt i dina dokument med hjälp av Codas inbyggda automatiseringsregler och paket (integrationer med Slack, Jira, Google Kalender etc.), vilket minskar det manuella arbetet.

Coda-tabellerna fungerar som databaser, vilket gör att du kan filtrera, länka och anpassa vyer – perfekt för projektledning, produktplaner eller CRM-system.

Coda bästa funktioner

Få kraftfulla anpassningsfunktioner för arbetsflöden, tabeller och uppgiftshantering.

Överbrygga klyftan mellan traditionella dokument och komplexa affärsappar med ett gränssnitt utan kod.

Stöd realtidssamarbete med dynamiska element som knappar, kryssrutor och redigerbara tabeller.

Möjliggör offlinearbete via skrivbordsappen för oavbruten åtkomst

Coda-begränsningar

Brantare inlärningskurva på grund av dess anpassningsbara struktur

Kräver ett betalt abonnemang för full tillgång till avancerade funktioner.

Priser för Coda

Gratis

Pro: 12 $/månad per dokumentskapare

Team: 36 $/månad per dokumentskapare

Företag: Anpassad prissättning

Coda-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

10. Taskade (Bäst för att planera projekt gemensamt med integrerade anteckningar och uppgiftsuppföljning)

via Taskade

Taskade är ett annat verktyg för uppgiftshantering som låter dig automatisera uppgifter och samarbeta med ditt team på en enhetlig plattform. Dess främsta försäljningsargument är dock dess inbyggda AI för arbetsplatsen. Dess kraftfulla AI-agenter låter dig utföra en rad uppgifter utan ansträngning, inklusive att sätta upp projekt, skriva dokumentation från grunden, bygga arbetsflöden och prioritera uppgifter.

Taskade låter dig också samarbeta med ditt team med uppdateringar och synkroniseringar i realtid. Det finns tillgängligt för Windows-, Mac-, Linux-, Android- och iOS-enheter.

Taskades bästa funktioner

Förenkla projektplaneringen med uppgiftslistor, tankekartor och dokumentsamarbete.

Använd funktioner som prioritering av uppgifter, förfallodatum och tidslinjevyer för organiserad hantering.

Njut av anpassad branding och gemensam dokumentdelning för team.

Begränsningar för Taskade

Begränsad för djupgående anteckningar och dokumentation

Saknar integration med specialiserade projektledningsverktyg

Taskades priser

Gratis

Taskade Pro: 10 $/månad per användare

Taskade for Teams: 20 $/månad per användare

Taskade-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Taskade?

Taskade är utmärkt tack vare sitt användarvänliga gränssnitt, realtidssamarbete och anpassningsmöjligheter. Det hjälper människor att samarbeta smidigt och hålla ordning.

✨ Särskilda omnämnanden Notesnook : Hanterar projekt med end-to-end-krypterade anteckningar

Microsoft OneNote : Hanterar projekt med friformsanteckningar och organisering

Workflowy: Strukturerar projekt med ett anteckningssystem baserat på dispositioner.

Glöm AppFlowy, ClickUp är det bästa verktyget för samarbetsbaserad projektledning!

AppFlowy är ett utmärkt val för dig som söker ett öppen källkodsalternativ till Notion. Det kombinerar integritet, självhosting och anpassningsbarhet, vilket gör det idealiskt för privatpersoner och företag som vill ha full kontroll över sina data.

Dess begränsade samarbetsfunktioner kan dock vara en nackdel för team som är beroende av kommunikation i realtid.

Det är där ClickUp kommer in – en samarbetsinriktad, omfattande arbetsyta för projektledning som erbjuder det bästa från Notion och AppFlowy. Oavsett om du behöver smidigt teamarbete, dynamisk uppgiftshantering eller flexibel anpassning, så har ClickUp det du behöver.

Är du redo att förbättra ditt arbetsflöde? Prova ClickUp idag.