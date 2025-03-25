LLM-spårning: De 7 bästa AI-övervakningsverktygen för att optimera prestanda

I åratal garanterade rankningen på Google synlighet. Men nu tar AI-drivna sökverktyg som ChatGPT, Gemini och Perplexity över.

Till skillnad från traditionella sökmotorer rankar dessa stora språkmodeller inte webbplatser – de skriver om, sammanfattar och omtolkar innehåll, ofta genom att blanda information från flera källor.

Haken är att även om din webbplats rankas som nummer 1 på Google kan AI-sökmodellen ignorera den.

Det är här LLM-spårningsverktyg kommer in i bilden.

Dessa verktyg, även kända som LLM-observationsverktyg, gör det möjligt för företag att övervaka AI-genererade referenser till sitt varumärke, spåra synligheten i sökresultaten och optimera innehållet för AI-drivna sökmotorer. Verktygen hjälper också till att identifiera fördomar, sakfel eller föråldrade detaljer som kan spridas över flera AI-produkter.

Här är sju LLM-övervakningsverktyg som hjälper dig att undersöka hur AI-modeller lagrar och bearbetar varumärkesrelaterad information.

Vad ska du leta efter i ett LLM-spårningsverktyg?

Ett LLM-spårningsverktyg hjälper företag att analysera hur ofta och i vilket sammanhang ett LLM refererar till ett varumärke eller en produkt. Denna information kan användas för att förfina innehållet så att det representeras bättre i AI-drivna sökverktyg och säkerställa att varumärkets budskap förblir konsekvent på olika plattformar.

Vissa verktyg utvärderar även applikationens prestanda genom att övervaka svarstid, noggrannhet och AI-bearbetningens effektivitet. Här är de viktigaste faktorerna att tänka på när du väljer ett LLM-spårningsverktyg:

Spårning av svarskvalitet: Leta efter verktyg som loggar svar och utvärderar dem utifrån relevans, faktamässig korrekthet, tonfall eller andra kriterier. Vissa verktyg använder även sentimentanalys för att upptäcka emotionella tonfall eller upptäcka avvikelser som dataläckor eller giftiga svar.

Övervakning av AI-synlighet: Välj ett verktyg som spårar hur ofta och var ditt varumärke eller dina sökord förekommer i AI-genererat innehåll. Detta liknar SEO, men för AI, och kallas ofta AI-sökoptimering eller generativ motoroptimering (GEO).

Konkurrenskraftig benchmarking: Välj ett LLM-verktyg för varumärkesövervakning med funktioner för konkurrentanalys, som visar hur din synlighet står sig i jämförelse med andra. Om en konkurrent till exempel nämns oftare i Välj ett LLM-verktyg för varumärkesövervakning med funktioner för konkurrentanalys, som visar hur din synlighet står sig i jämförelse med andra. Om en konkurrent till exempel nämns oftare i AI-sökmotorer , belyser det luckor som du behöver åtgärda.

Integration och samarbete: Välj ett verktyg som integreras smidigt med din befintliga analysstack. Leta också efter funktioner som anpassningsbara rapporter, varningar (t.ex. om ditt varumärke inte längre visas i Bing Chat-resultaten) och stöd för flera användare så att teamen kan samarbeta kring LLM-observabilitet och övervakning.

RAG-analys : Välj ett verktyg som utvärderar hur RAG (Retrieval Augmented Generation) påverkar AI-svaren och säkerställer att det hämtade innehållet återges korrekt i AI-genererade resultat. Detta hjälper till att avslöja risker för felaktig information och lyfta fram optimeringsmöjligheter.

Utvärdering av modellprestanda: Välj ett verktyg som spårar viktiga mätvärden som påverkar LLM-prestandan, såsom modellens noggrannhet vid testprompter, svarens konsistens, latens eller användarbetyg av modellutdataens kvalitet.

🤝 Vänlig påminnelse: Eftersom LLM-applikationer varierar mellan olika branscher bör du se till att ditt spårningsverktyg kan anpassas till olika användningsfall, från kundsupportbotar till kodgenerering.

1. Profound (bäst för AI-sökbarhet i företag)

via Profound

Profound, grundat av James Cadwallader och Dylan Babbs, är en plattform för företag som spårar hur stora språkmodeller som ChatGPT, Gemini, Bing Chat och Microsoft Copilot nämner och rankar ditt innehåll.

Det analyserar de indata som dessa AI-modeller bearbetar för att generera svar, vilket hjälper företag att förstå hur olika användarfrågor, uppmaningar, datamängder och källor påverkar varumärkets synlighet. Det erbjuder också funktioner för efterlevnad och säkerhet, såsom SOC 2-certifiering och enkel inloggning, för att skydda företagets känsliga data och säkerställa säker åtkomst.

Profound bästa funktioner

Svarinsikter: Spårar hur ofta ditt varumärke förekommer i AI-genererade svar. Ett varumärke inom konsumentelektronik kan till exempel övervaka hur ofta deras produkter nämns i svar på frågor som ”bästa hörlurar med brusreducering” eller ”bästa smarta högtalare”. Det analyserar också sammanhanget och källorna som påverkar dessa omnämnanden.

Conversation Explorer: Hjälper till att utforska de ämnen och nyckelord som konsumenter diskuterar med Hjälper till att utforska de ämnen och nyckelord som konsumenter diskuterar med AI-plattformar . Det ger realtidsinsikter i AI-genererade konversationer och spårar hur branscher, varumärken och konkurrenter nämns.

Agentanalys: Spårar AI-botbesök, analyserar hur AI-crawlers tolkar din webbplats och säkerställer att den är optimerad för AI-indexering. Den övervakar också AI-driven trafik, identifierar ofta refererade sidor och ger insikter om hur AI-modeller använder ditt innehåll i svar.

Allvarliga begränsningar

Profound är utformat för företagskunder, vilket gör det mindre tillgängligt och kostnadseffektivt för mindre företag.

Profound-prissättning

Anpassad prissättning

Djupgående betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

📮ClickUp Insight: 88 % av våra undersökningsdeltagare använder AI för sina personliga uppgifter, men över 50 % drar sig för att använda det på jobbet. De tre största hindren? Brist på sömlös integration, kunskapsluckor eller säkerhetsproblem. Men vad händer om AI är inbyggt i din arbetsmiljö och redan är säkert? ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, gör detta till verklighet. Den förstår kommandon i klartext och löser alla tre problemen med AI-implementering samtidigt som den kopplar samman din chatt, dina uppgifter, dokument och kunskap i hela arbetsmiljön. Hitta svar och insikter med ett enda klick!

🚀 Produktivitetstips: Ställ in schemalagda LLM-samtal för att hämta svar från ChatGPT, Gemini eller Perplexity för specifika nyckelord relaterade till ditt varumärke. Lagra och jämför dessa resultat i en centraliserad instrumentpanel för snabba insikter.

2. Scrunch AI (bäst för övervakning av varumärkets närvaro inom AI)

via Scrunch AI

Kunder interagerar redan med AI när de söker efter produkter, jämför tjänster eller letar efter rekommendationer. Scrunch AI spårar var ditt varumärke visas i dessa AI-genererade svar, oavsett om det är ett toppresultat, knappt nämnt eller helt saknas.

Verktyget spårar tre centrala aspekter: Närvaro, position och sentiment. ”Närvaro” visar var och hur ditt varumärke nämns i AI-svaren, ”position” anger din ranking eller framträdande plats i dessa svar, och ”sentiment” analyserar tonen (positiv, neutral, negativ) när ditt varumärke nämns.

Scrunch AI:s bästa funktioner

Konkurrenskraftig spårning och analys : Gör det möjligt att jämföra omnämnanden av ditt varumärke med konkurrenter på samma frågor. Det kommer att markera om en konkurrent överträffar dig i, till exempel, ChatGPT:s rekommendationer för ”bästa projektledningsprogramvara”.

Kunskapshubb : Identifierar innehållsluckor eller felaktig information om hur ditt varumärke representeras.

Insikter om AI-personligheter: Låter dig se hur olika användarprofiler (personligheter) får olika AI-svar om ditt varumärke. Denna nivå av insikt är otroligt användbar för att förfina din innehållsmarknadsföring för AI.

Scrunch AI-begränsningar

Tillgången är för närvarande begränsad och kräver att man bokar ett möte.

Scrunch AI-prissättning

Anpassad prissättning

Scrunch AI-betyg och recensioner

G2-recensioner: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra-recensioner: Inte tillräckligt med recensioner

3. Otterly. AI (Bäst för spårning av AI-synlighet)

Otterly låter dig övervaka ditt varumärke, innehåll, konkurrenter eller valfri prompt i AI-tjänster.

En viktig egenskap hos Otterly är dess användarvänlighet. Det passar för dem som snabbt vill kontrollera AI-sökresultat utan en djup inlärningskurva. Plattformen stöder flera AI-chattbottar/LLM, såsom ChatGPT, Googles Gemini och Bing Chat.

Det är ett av få AI-sökövervakningsverktyg som låter dig spåra utskriftskvaliteten baserat på dina kunders platser. Om ditt varumärke är populärt i USA men sällan nämns i AI-sökningar i Indien eller Tyskland, vet du var du ska fokusera dina innehållsansträngningar.

Otterly. AI:s bästa funktioner

Nyckelords- och promptforskning: Hjälper dig att förstå vilka prompts eller nyckelord som får AI att referera till dig eller dina konkurrenter, så att du kan anpassa din innehållsstrategi.

Länkspårning: Låter dig spåra hur många AI-genererade svar som innehåller länkar till ditt innehåll jämfört med konkurrenternas.

Prestanda- och dashboardvarningar: Meddelar dig om det sker en stor förändring i AI-omnämnanden, till exempel om en konkurrent tar över din plats i AI-genererade svar.

Otterly. AI-begränsningar

Det saknar vissa avancerade funktioner som finns i andra verktyg, såsom personbaserad spårning eller djupgående sentimentanalys.

Otterly. AI-prissättning

Lite: 29 $/månad (10 sökfrågor)

Standard: 189 $/månad (100 sökfrågor)

Pro: 989 $/månad (1000 sökfrågor)

Otterly. AI-betyg och recensioner

G2-recensioner: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra-recensioner: Inte tillräckligt med recensioner

4. Peec AI (Bäst för prisvärd spårning av flera LLM)

via Peec AI

Peec AI är en AI-baserad sökplattform som är särskilt utformad för marknadsföringsteam och som utmärker sig genom att erbjuda robusta funktioner till ett överkomligt pris.

Dess ”Brand Visibility Score” hjälper dig att analysera hur ofta ditt varumärke visas i AI-resultat över tid, vilket ger dig ett tydligt mått för att spåra dina framsteg.

Plattformen kan bryta ner detta efter olika LLM:er, som ChatGPT, Claude, Perplexity, Googles Gemini, DeepSeek osv., och över olika tidslinjer, så att du till exempel kan se att din synlighet är 70 % på ChatGPT men bara 40 % på Claude.

Peec AI:s bästa funktioner

Källanalys : Identifierar de källor som AI-assistenter citerar när de nämner ditt varumärke. Detta är avgörande eftersom det talar om varför en AI nämner eller inte nämner dig. Det är värt att notera att endast 50 % av de källor som används av AI överlappar med de bästa resultaten på Google. Du kan rikta in dig på dessa specifika källor med gästinlägg, PR och expertbidrag i din innehållsstrategi för att öka synligheten.

Konkurrentjämförelse : Låt dig lägga till dina konkurrenter och se en sida vid sida-jämförelse av vem som får mest AI-uppmärksamhet.

SEO-analyspaket för LLM: Erbjuder tidsserieövervakning, multimodella instrumentpaneler och teamsamarbete i ett användarvänligt gränssnitt med tydliga diagram, vilket gör det till ett kraftfullt verktyg för datadrivna team.

Peec AI:s begränsningar

Team kan behöva tid för att förstå alla funktioner, särskilt om de är nya inom AI-sökanalys.

Peec AI-prissättning

Interna team: 130 $/månad (analysera 30 uppmaningar)

Byrå: 195 $/månad (samarbete med 3 kunder)

Peec AI-betyg och recensioner

G2-recensioner: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra-recensioner: Inte tillräckligt med recensioner

5. Rankscale (Bäst för omfattande AI-SEO-analys)

via Rankscale

Rankscale (ofta skrivet som Rankscale. ai) är ett verktyg för generativ motoroptimering (GEO) som är utformat för att vara en allt-i-ett-lösning för AI-sökbarhet.

En av dess mest framstående funktioner är AI-sökmotorsimulatorn, som visar hur olika AI-modeller genomsöker och tolkar din webbplats och ger dig ett innehållsbetyg för AI-relevans. Detta hjälper dig att identifiera om något på din webbplats kan blockera eller avskräcka AI-bots.

Rankscales bästa funktioner

Snabb spårning över flera AI-motorer : Gör det möjligt att ställa in anpassade sökfrågor på flera LLM-baserade motorer, samla in resultat och visa var din webbplats visas. Det kartlägger också citat och avslöjar vilka källor AI refererar till.

Övervakning av omnämnanden av konkurrenter: Spårar omnämnanden av konkurrenter och avslöjar konkurrenter i AI-svar som traditionell SEO kan missa. Det ger också en fullständig 360°-vy av din webbplats AI-prestanda, från förbättringar på sidan till konkurrentanalys.

Varumärkesdashboard: Hjälper till att övervaka AI-sökrankningar, sentimentanalys och synlighetstrender för alla dina varumärken utan att behöva växla mellan flera verktyg. Dessutom bearbetar "automatiserade beräkningar" data om söktermer direkt, vilket garanterar korrekta och uppdaterade mätvärden.

Begränsningar för Rankscale

Det är utvecklat som ett solo-projekt och har först nyligen öppnats för testare, så vissa funktioner kan vara ofullständiga eller innehålla buggar.

Rankscale-prissättning

Anpassad prissättning

Rankscale-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

6. Knowatoa (bäst för spårning av LLM-sökrankning)

via Knowatoa

Knowatoa fungerar som ett dedikerat verktyg för rankningsspårning som visar hur AI-tjänster uppfattar och rankar ditt varumärke.

Det spårar omnämnanden av ditt varumärke i AI-svar och kontrollerar om AI-modellerna beskriver dina produkter korrekt genom att jämföra dem med din faktiska produktinformation. Om en AI till exempel säger att din programvara saknar en funktion som du faktiskt har, skulle Knowatoa flagga den avvikelsen.

Knowatoas bästa funktioner

Modellöverskridande spårning : Stöder alla större AI-plattformar, som ChatGPT, Googles Gemini, Perplexity, Metas AI, Anthropics Claude osv., vilket ger dig bred täckning på en enda skärm.

Konkurrentrankning : Låter dig lista dina konkurrenter och se hur ofta de dyker upp jämfört med dig för dessa frågor.

Enkelhet: Erbjuder ett rent, användarvänligt gränssnitt och överväldigar inte med onödiga data. Dessutom innehåller det välbekanta mätvärden som antalet spårade frågor, antalet webbplatser (webbplatser) du övervakar etc.

Känn till begränsningarna

Som ett relativt nytt verktyg saknar Knowatoa avancerade funktioner som sentimentanalys eller ett API för integration med andra plattformar.

Knowatoa-prissättning

Gratis plan (3 webbplatser)

Premium: 49 $/månad (15 webbplatser)

Agentur: 99 $/månad (50 webbplatser)

Knowatoa-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Knowatoa är ett mycket coolt verktyg som ligger i framkant av förändringarna i vår bransch, med rankningsspårning för AI-söktjänster som ChatGPT, Perplexity och Claude.

7. Nightwatch (bäst för att kombinera SEO-rankingspårning med AI-övervakning)

via Nightwatch

Med Nightwatchs AI-spårning kan du övervaka prestandan för ChatGPT 3.0 och 4.0 i realtid. Du kan spåra var ditt företag eller din tjänst visas, se hur ofta du nämns och förstå sammanhanget för dessa omnämnanden genom att ange nyckelord eller låta systemet observera över tid.

För dem som redan använder det för SEO kan du spåra din synlighet i ChatGPT och andra LLM med samma gränssnitt.

Nightwatch bästa funktioner

Anpassningsbara rapporter : Skapa enhetliga rapporter som visar till exempel din Google-rankning för ett sökord och om ChatGPT rekommenderar dig för samma sökord.

Stark konkurrentanalys: Jämför om konkurrenter rekommenderas oftare av LLM.

Insikter: Få insikter om AI-övervakning med kärnfunktioner som lokal rankningsspårning, mobil kontra stationär, webbplatsgranskning och segmentering.

Begränsningar för Nightwatch

Det kan ta tid för nya användare att lära sig plattformens funktioner.

Priser för Nightwatch

39 $/månad (250 sökord)

Nightwatch-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 30 recensioner)

Hur kan ClickUp förbättra LLM-spårning?

Dessa sju verktyg är specialutvecklade för LLM-utvärdering. Men hur kopplar du trenderna och resultaten från dessa verktyg till dina befintliga arbetsflöden?

Det är här ClickUp kommer in i bilden.

Som den ultimata appen för arbete kan ClickUp hjälpa dig att utvärdera LLM-svar och hur ett varumärke visas i AI-genererade sökresultat i flera stora språkmodeller, såsom ChatGPT, Gemini och Perplexity.

Det gör det möjligt för team att organisera övervakningen, få fram användbara insikter och genomföra förändringar baserat på fluktuationer i rankningen. Låt oss titta på hur!

1. Arbetsflödeshantering

ClickUp kombinerar projektledning och uppgiftsuppföljning i en och samma plattform, vilket gör det enkelt att övervaka deadlines, prioriteringar och beroenden för optimal operativ effektivitet.

Låt oss säga att ClickUps marknadsföringsteam vill veta varför ClickUp saknas i AI-sökresultaten för ”bästa produktivitetsverktyg” eller ”bästa projektledningsprogram. ” Teamet kan logga detta som en uppgift i ClickUp Tasks och lägga till deluppgifter för att undersöka problemet i AI-modeller som ChatGPT, Perplexity eller Bard.

📌 Exempel: Uppgiftsnamn: Undersök ClickUps saknade omnämnanden i Perplexitys AI-sökning 👥 Tilldelad till: Joshua (AI-forskare) Deluppgifter: 1️⃣ Analysera Perplexity AI:s kunskapskällor 2️⃣ Genomför snabba tester 3️⃣ Kontrollera LLM-träningsdata och innehållskällor

Du kan också använda ClickUp Custom Fields för att lägga till struktur och viktiga insikter i undersökningen. Till exempel:

Sökfråga som spåras : Anger de exakta sökorden som testats, till exempel ”bästa produktivitetsverktyg” eller ”bästa projektledningsprogramvara”.

Plattformens namn: Anger om problemet finns i Perplexity, ChatGPT, Bard eller någon annan AI-modell.

Tilldela denna uppgift till en teammedlem för utredning, med anpassade statusar för att spåra framsteg: "Öppen", "Under granskning" och "Löst". ClickUp låter dig också ställa in prioriteringar så att kritiska frågor får uppmärksamhet först.

Skapa enkelt en uppgift, tilldela den till en teammedlem och lägg till deluppgifter med ClickUp Tasks.

ClickUp Brain, ett kraftfullt neuralt nätverk som kopplar samman allt inom ClickUp, kan föreslå uppgiftsstrukturer för AI-sökundersökningar. Detta hjälper teamen att dela upp processen i genomförbara deluppgifter, tilldela ansvar och spåra framsteg.

2. AI-spårningsvarningar

Eftersom AI-modellernas svar kan ändras ofta behöver teamen realtidsnotifieringar när deras varumärke saknas eller felaktigt representeras. Du kan konfigurera ClickUp Automations så att varningar utlöses baserat på specifika åtgärder.

📌 När en teammedlem till exempel uppdaterar fältet "Omnämningsstatus" från Omnämnd → Inte omnämnd kan du ställa in anpassade automatiseringar för att: Tilldela AI-forskningsteamet en uppföljningsuppgift för att undersöka frågan.

Meddela marknadsförings- och SEO-teamet via e-post

ClickUp Automations kan också skapa återkommande uppgifter för att spåra synligheten på veckobasis eller månadsbasis. Detta säkerställer att AI-sökning spåras regelbundet utan att någon glömmer att kontrollera det manuellt.

Automatisera återkommande uppgifter, utlösa varningar och tilldela åtgärder via ClickUp Automations.

3. Dokumentation och samarbete

I stället för spridda anteckningar eller e-postmeddelanden erbjuder ClickUp Docs ett centraliserat kunskapshanteringssystem där team kan logga AI-genererade sökresultat, dokumentera konkurrenters insikter och samarbeta kring innehållsstrategier för att förbättra varumärkets synlighet i LLM-svar.

Du kan till exempel skapa ett dokument för att logga AI-sökresultat och döpa det till AI Search Trends Report- March 2025. Det kan:

Lista var varumärket förekommer (eller saknas) i AI-genererade svar.

Inkludera skärmdumpar av AI-genererade svar och konkurrentrankningar.

Lagra insikter om varför AI-modeller föredrar vissa varumärken framför andra och brainstorma optimeringsstrategier.

Kombinera AI-sökinsikter och samarbeta med teammedlemmar i realtid med ClickUp Docs.

ClickUp Docs gör det enkelt för AI-forskare, dataforskare, maskininlärningsingenjörer och SEO-specialister att samarbeta i realtid. Team kan spåra AI-sökresultat, lägga till anteckningar och förfina innehållsstrategier på ett och samma ställe.

💡 Proffstips: Använd mallar för rankningsspårningsrapporter för att skapa en AI-rankningsspårningsrapport för ditt varumärke. Spåra hur ofta ditt varumärke visas i AI-sökresultat, jämför konkurrenternas rankningar och logga sentimentanalyser. Denna strukturerade metod hjälper dig att identifiera luckor och optimera innehållet för att öka AI-synligheten.

4. AI-drivna insikter för LLM-spårning

ClickUp Brain, ClickUps AI-assistent, spårar AI-sökbarhet och hämtar information från uppgifter, dokument, chattar och instrumentpaneler för att hjälpa team att analysera omnämnanden, upptäcka trender och optimera strategier.

📌 Till exempel kan team fråga ClickUp Brain: Sammanfatta viktiga trender från våra AI-synlighetsrapporter.

Hur ofta dök ClickUp upp i ChatGPT:s AI-genererade svar förra månaden?

Vilka konkurrenter nämndes oftast i Perplexity AI för projektledning?

ClickUp Brain skannar lagrad data och hämtar omedelbart relevant information, vilket sparar tid och håller teamen informerade.

Organisera insikter och upptäck trender i ett centraliserat arbetsutrymme via ClickUp Brain.

Det analyserar också historiska data för att upptäcka mönster i AI-genererade sökrankningar.

Om ChatGPT börjar favorisera en ny konkurrent kan ClickUp Brain markera förändringen.

Om ClickUps synlighet minskar i flera LLM:er kan det flagga nedgången och föreslå områden som kan förbättras.

Förenkla LLM-spårning och öka varumärkets närvaro med ClickUp

Eftersom AI-genererat innehåll förändrar hur varumärken visas i sökresultaten är det avgörande att spåra ditt varumärkes närvaro i stora språkmodeller. LLM-spårningsverktyg hjälper företag att övervaka AI-genererade omnämnanden, analysera konkurrenters synlighet och optimera innehållsstrategier för LLM-drivna sökresultat.

Men om du inte är redo att investera i ett dedikerat övervakningsverktyg eller behöver mer hjälp med att tolka data kan ClickUp hjälpa dig. Det låter dig organisera insikter, automatisera övervakningen och samarbeta kring strategier för AI-synlighet. Med ClickUp Brain kan du hålla koll på AI-söktrender utan att lägga till ytterligare ett verktyg i din teknikstack.

Är du redo att optimera ditt varumärkes synlighet med ClickUp? Registrera dig för ClickUp idag.