Pumble vs. Slack: Vilket samarbetsverktyg är bäst?

Du känner till problemet – oändliga aviseringar, spridda meddelanden och den där teammedlemmen som fortfarande inte kan hitta den senaste uppdateringen.

Nu när distansarbete och hybridarbete är normen är det inte bara bra att välja rätt samarbetsverktyg, det är också viktigt för att distansarbetande team ska kunna vara produktiva och engagerade.

Slack har länge varit det självklara valet när det gäller kommunikationsplattformar för team, men nyare aktörer som Pumble håller på att förändra marknaden.

Så, hur bestämmer du vilken plattform som håller konversationerna smidiga utan att bidra till kaoset? I det här inlägget jämför vi Pumble och Slack – vi jämför funktioner, priser och användbarhet – för att hjälpa dig att hitta det som passar bäst för ditt team.

🌟 Spoilervarning: Häng kvar, så presenterar vi ett alternativ som är bättre än både Pumble och Slack.

⏰ 60-sekunderssammanfattning Pumble vs. Slack – kolla in vad som skiljer dem åt! Automatisering: Pumble erbjuder grundläggande automatisering av meddelanden, medan Slack har en Workflow Builder för mer avancerad automatisering av uppgifter, påminnelser och godkännanden.

Lagring av meddelanden: Pumble lagrar obegränsat med meddelandehistorik gratis, medan Slack begränsar gratis användare till 90 dagars meddelandehistorik.

Fildelning: Båda plattformarna möjliggör fildelning i chattar, men Pumble erbjuder obegränsad historik, medan Slacks filhistorik är knuten till begränsningarna för meddelandehistoriken.

Integrationer: Pumble erbjuder grundläggande integrationer med molnlagring och verktyg för uppgiftshantering, men Slack har över 2 400 integrationer, inklusive populära tjänster som Google Drive, Asana och Jira.

Pris: Pumble är ett prisvärt alternativ med grundläggande funktioner, medan Slack erbjuder premiumfunktioner till ett högre pris.

Om du vill ha fördelarna med båda dessa verktyg till priset av ett, prova ClickUp, den kompletta appen för arbete med integrerad chatt.

Vad är Pumble?

via Pumble

Pumble är en plattform för kommunikation och samarbete i realtid som förenklar teamarbetet och ökar produktiviteten. Tänk på den som en central knutpunkt för alla ditt teams kommunikationsbehov. Oavsett om du hanterar distansanställda eller samordnar projekt, håller Pumble kommunikationen organiserad och tillgänglig.

Pumble-funktioner

Pumble erbjuder snabbmeddelanden, fildelning och gruppvideo-/ljudsamtal, allt i ett användarvänligt gränssnitt. Här är en närmare titt på några av dess viktigaste funktioner:

Funktion nr 1: Fildelning och samarbete

Med Pumble kan du dela filer av alla storlekar och typer – oavsett om det är dokument, bilder eller videor – direkt i dina konversationer. Detta gör det enkelt att samarbeta i projekt och säkerställer att alla är på samma sida.

Behöver du involvera entreprenörer eller tredjepartsleverantörer? Med Pumble kan du bevilja gäståtkomst med full kontroll över vilka kanaler eller vilken information de kan se.

Dessutom kan du anpassa dina aviseringar genom att välja vilka kanaler eller personer du vill få aviseringar från, vilket hjälper dig att minska distraktioner och hålla fokus på det som är viktigast.

Funktion nr 2: Kommunikation via flera kanaler

Kommunicera ansikte mot ansikte med ditt team genom högkvalitativa ljud- och videosamtal, komplett med funktioner som virtuella bakgrunder, skärmdelning och brusreducering för en smidig upplevelse.

Oavsett om du behöver en snabb chatt eller ett dedikerat utrymme för teamdiskussioner, låter Pumble dig hålla kontakten genom direktmeddelanden eller röstmeddelanden och organiserade kanaler för specifika projekt, team eller ämnen.

Funktion nr 3: Enkel tillgänglighet

Arbeta smidigt mellan dator-, webb- och mobilappar och håll ditt team uppkopplat oavsett var de befinner sig. Håll dig uppdaterad med konversationer i realtid från vilken enhet som helst – oavsett om du är på kontoret, arbetar på distans eller är på resande fot.

Dessutom integreras Pumble enkelt med populära verktyg, vilket hjälper dig att effektivisera ditt arbetsflöde och öka produktiviteten.

Pumble-priser

• Gratis

• Fördel: 2,99 $/månad per användare

• Företag: 4,99 $/månad per användare

• Enterprise: 7,99 $/månad per användare

🧠 Rolig fakta: Jeff Bezos införde Amazons ”två-pizzaregeln”, som innebär att om två pizzor inte räcker för att mätta ett team är teamet för stort. Denna princip uppmuntrar till mindre, mer fokuserade samarbetsenheter, vilket ökar effektiviteten, förbättrar fokus och möjliggör snabbare beslutsfattande.

📮ClickUp Insight: Kunskapsarbetare skickar i genomsnitt 25 meddelanden per dag för att söka efter information och sammanhang. Detta tyder på att en hel del tid går åt till att bläddra, söka och tolka fragmenterade konversationer i e-postmeddelanden och chattar. 😱Om du bara hade en smart plattform som kopplar samman uppgifter, projekt, chattar och e-postmeddelanden (plus AI!) på ett och samma ställe. Men det har du:

Vad är Slack?

via Slack

Slack är ett verktyg för kommunikation och samarbete i realtid som ersätter traditionella e-postmeddelanden med meddelanden i realtid. Dess intuitiva, användarvänliga gränssnitt och kraftfulla integrationer hjälper team att hålla kontakten via kanaler, direktmeddelanden och fildelning.

Slack-funktioner

Från avancerade sökfunktioner till smidiga appintegrationer – Slack erbjuder en centraliserad plattform för kommunikation på arbetsplatsen. Här är några av dess mest framstående funktioner:

Funktion nr 1: Slack Huddles

Starta snabba, informella ljudkonversationer inom en kanal med hjälp av Huddles. Huddles är idealiskt för spontana diskussioner och snabba avstämningar och gör att du kan undvika formella möten. Det är ett enkelt och bekvämt sätt att kommunicera med teammedlemmar i realtid.

Funktion nr 2: Omfattande app-ekosystem

Utnyttja Slack-integrationer för att smidigt ansluta till produktivitetsverktyg som Asana, Google Workspace och Microsoft 365. Samarbeta säkert med externa partners, leverantörer och kunder med hjälp av Slack Connect, som möjliggör delade offentliga kanaler för smidigare kommunikation mellan företag.

Anpassa Slack efter dina behov med bots och tillägg som automatiserar rapporter, stöder projektledning och levererar realtidsanalyser direkt i konversationerna.

Funktion nr 3: Avancerad automatisering av arbetsflöden

Utnyttja Slacks inbyggda Workflow Builder för att automatisera rutinuppgifter som onboarding-meddelanden, godkännandeförfrågningar och statusuppdateringar – utan att behöva koda.

Skapa anpassade arbetsflöden som integreras med externa appar som Salesforce, Jira och Zapier för att förenkla processer och minska manuellt arbete. Automatisera påminnelser, aviseringar och datadelning mellan verktyg, så att teamen kan hålla sig uppdaterade utan att behöva ständigt kolla in.

Priser för Slack

• Gratis

• Fördel: 8,75 $/månad per användare

• Business+: 15 $/månad per användare

• Enterprise Grid: Kontakta oss för prisuppgifter

👀 Visste du att? Enligt en studie från Wharton om samarbete inom organisationer har chefer och anställdas tid för samarbetsaktiviteter ökat med minst 50 procent under de senaste två decennierna.

Pumble vs. Slack: Jämförelse av funktioner

Nu när vi har gått igenom Pumbles och Slacks styrkor, ska vi se hur deras funktioner står sig mot varandra.

Tabellen nedan visar de viktigaste skillnaderna, vilket gör det enklare att jämföra och välja det som passar bäst för ditt team.

Funktion Pumble Slack Bonus: ClickUp Automatisering av arbetsflöden Grundläggande automatisering av meddelanden Workflow Builder för automatisering av uppgifter, påminnelser och godkännanden Enkel automatiseringsbyggare med AI-teknik Meddelandehistorik Obegränsad meddelandehistorik gratis Begränsat till 90 dagar på gratisplanen Integrerad chatt med obegränsat antal meddelanden i gratisversionen Fildelning och samarbete Dela filer i chattar, obegränsad historik Dela filer, men meddelandehistoriken är begränsad om du inte uppgraderar Dela filer, videoklipp, röstanteckningar, länka chattar till uppgifter och mycket mer. Kommunikation via flera kanaler Kanaler, direktmeddelanden, röstsamtal Kanaler, direktmeddelanden, Huddles, röst- och videosamtal Kanaler, samtal, videosamtal, skärminspelning, röstanteckningar, direktmeddelanden Tillgänglighet och plattformar Fungerar på dator, webben och mobilen Fungerar på dator, webben och mobilen Fungerar på datorer och mobila enheter Integrationer Grundläggande integrationer med molnlagring och verktyg för uppgiftshantering Över 2 400 integrationer, inklusive Google Drive, Asana och Jira Över 1000 integrationer, inklusive Zapier, Slack (importera meddelanden) och mycket mer. Prisvärdhet Prisvärd med alla nödvändiga funktioner Premiumfunktioner men till en högre kostnad Chatten är tillgänglig i gratispaketet. Gäst- och externt samarbete Gäståtkomst för leverantörer och entreprenörer Slack Connect för säker samverkan med externa partners Detaljerad kontroll över gäståtkomst

Funktion nr 1: Obegränsad meddelandehistorik

Pumble erbjuder obegränsad meddelandehistorik även i sin kostnadsfria version. Detta är en betydande fördel för team som är beroende av tidigare konversationer för sammanhang, onboarding eller kunskapshantering.

Slack begränsar meddelandehistoriken i sin kostnadsfria version, vilket gör det svårt att komma åt äldre information utan att uppgradera till ett betalt abonnemang. För budgetmedvetna team som prioriterar tillgång till sin kommunikation framför hela meddelandehistoriken är Pumble det mer praktiska valet.

🏆 Vinnare: Pumble är en klar vinnare i denna kategori med långsiktig åtkomst till meddelandehistoriken.

Funktion nr 2: Tillgänglighet och plattformar

När det gäller tillgänglighet och plattformstillgänglighet erbjuder både Pumble och Slack en smidig upplevelse på datorer, webben och mobila applikationer.

Detta säkerställer att teamen kan hålla kontakten och vara produktiva oavsett plats eller enhet, vilket gör att det blir oavgjort i denna kategori. Oavsett om du föredrar att arbeta från din dator, webbläsare eller smartphone, så har båda plattformarna det du behöver.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort! Båda erbjuder smidig åtkomst från flera enheter.

Funktion nr 3: Integrationer och automatisering av arbetsflöden

Slack erbjuder ett brett ekosystem av integrationer med olika produktivitetsverktyg, vilket hjälper team att koppla det till befintliga arbetsflöden för att automatisera uppgifter och effektivisera processer.

Pumble erbjuder visserligen grundläggande integrationer, men det kan inte mäta sig med Slacks omfattande utbud och avancerade funktioner för automatisering av arbetsflöden, såsom Workflow Builder. Om ditt team är starkt beroende av integrationer och automatisering för att öka produktiviteten är Slack det bättre alternativet.

🏆 Vinnare: Slack, med ett större app-ekosystem, gör det enklare att ansluta till befintliga arbetsflöden.

Sammanfattningsvis vinner Pumble när det gäller prisvärdhet, obegränsad meddelandehistorik och viktiga samarbetsfunktioner, vilket gör det idealiskt för budgetmedvetna team som behöver ett enkelt men effektivt verktyg.

Å andra sidan vinner Slack med sina avancerade funktioner, såsom automatisering, integrationer och säkerhet, vilket gör det bättre lämpat för stora företag med komplexa arbetsflöden.

Pumble vs. Slack på Reddit

Vi har gått igenom Reddit för att se vad användarna säger om Pumble jämfört med Slack.

När man tittar på alternativ till Slack på Reddit lyfter vissa användare fram Pumble som ett bra alternativ för dem som inte kan eller vill betala för Slack.

Jag hade aldrig hört talas om Pumble. Det är fantastiskt, och vi kommer att använda det för kunder som inte kan eller vill ha råd med Slack.

Andra pekar dock på Slacks bredare utbud av integrationer och etablerade närvaro:

Vi använder Slack för samarbete inom grupper och mellan oss och våra kunder, för att lösa arbetsproblem och få saker gjorda. Vår Slack är integrerad med Jira, Atlassian-produkter och Salesforce. Det är väldigt smidigt att dela kod och loggar och koppla trådar till Jira. Det finns kopplingar som gör att mitt team får ett meddelande varje gång en kund skapar en ny ticket i Salesforce. Det fungerar jättebra.

Diskussioner på Reddit visar att det bästa valet mellan Pumble och Slack i hög grad beror på individuella teambehov och prioriteringar. Prissättning, funktionsuppsättningar och befintliga integrationer är alla viktiga faktorer i beslutsprocessen.

Upptäck ClickUp – det bästa alternativet till Pumble och Slack

Om du letar efter fler alternativ för teamsamarbete och kommunikationsplanering kan du överväga ClickUp.

Allt-i-ett-appen för arbetet är ett attraktivt alternativ till Pumble och Slack. I nästa avsnitt förklarar vi varför.

ClickUps fördel nr 1: Samarbete i realtid med ClickUp Chat

ClickUp Chat har alla de grundläggande funktioner du kan förvänta dig av en chatt, och mer därtill.

Chatten fungerar inte. Chattappar, som är isolerade och kopplade från våra andra verktyg, är inte längre effektiva. Prova ClickUp Chat, som är mer än ett meddelandeverktyg. Det är helt integrerat i en arbetsyta som kombinerar chatt, uppgifter och dokumentation i en enda plattform.

Mer än bara meddelanden : Till skillnad från Slack och Pumble, där chatten ofta finns i ett silo, gör : Till skillnad från Slack och Pumble, där chatten ofta finns i ett silo, gör ClickUp Chat det möjligt för team att kommunicera direkt inom sina arbetsflöden, vilket håller diskussionerna kopplade till uppgifter och projekt.

Inga meddelandebegränsningar – någonsin : Till skillnad från Slacks begränsande 90-dagars historik erbjuder ClickUp obegränsad gratis chathistorik och säkerställer att alla konversationer förblir tillgängliga.

Tagga uppgifter och länka dokument: Till skillnad från Slack och Pumble, som kräver externa integrationer, låter ClickUp användarna konvertera meddelanden till genomförbara uppgifter direkt från chatten. Detta innebär mindre kontextväxling och effektivare samarbete.

Varför ClickUp vinner: ClickUp – med sina allt-i-ett-meddelandefunktioner – eliminerar klyftan mellan kommunikation och utförande. Integrering av chatt med projektledning effektiviserar kommunikationen och håller allt organiserat, vilket gör det mer kraftfullt än fristående meddelandeappar.

Det finns goda nyheter om ditt team älskar Slack men behöver ClickUps projektkraft för att få det bästa av två världar. ClickUp erbjuder en Slack-integration för att koppla samman arbetsflöden, vilket ger ytterligare ett alternativ för team som söker kombinerad funktionalitet.

Använd ClickUps tilldelade kommentarer för att omedelbart skapa åtgärdspunkter och tilldela dem till andra eller till och med dig själv.

ClickUps tilldelade kommentarer förvandlar informella diskussioner till tydliga, spårbara åtgärdspunkter – något som varken Pumble eller Slack kan göra lika smidigt.

Håll feedbacken organiserad : Medan Pumble och Slack tillåter kommentarer, kan du med ClickUp tilldela kommentarer till specifika personer och omvandla feedback till genomförbara uppgifter.

Missa aldrig några åtgärder : ClickUp ser till att inga kommentarer går obemärkta förbi genom att automatiskt meddela de ansvariga. Du behöver inte längre bläddra igenom oändliga kommentartrådar för att försöka lista ut vem som ska göra vad.

Snabbare uppföljning: Användare kan markera tilldelade kommentarer som lösta när de är klara, vilket effektiviserar arbetsflödena utan ytterligare verktyg.

Varför ClickUp vinner: Med inbyggda uppgiftsfördelningar i konversationer säkerställer ClickUp ansvarstagande och gemensamt slutförande av uppgifter, till skillnad från Slack och Pumble, där meddelanden och uppgifter är svåra att spåra.

ClickUp One Up #3: Omedelbar skärminspelning med Clips

Varje klipp som du spelar in i en kommentar, uppgift eller dokument i ClickUp läggs automatiskt till i din Clips Hub för enkel organisering.

ClickUp Clips tillför en ny dimension till asynkron kommunikation med inbyggd skärminspelning och videomeddelanden.

Det gör att du kan spela in och dela korta videoklipp direkt i ClickUp. Förbättra dina kommunikationsstrategier genom att göra det enkelt att ge visuell feedback, förklara komplexa idéer eller helt enkelt kommunicera med ditt team ansikte mot ansikte utan att behöva boka ett formellt möte.

Förklara visuellt : Tänk dig att du spelar in en förklarande video för din produkt. En statisk skärmdump eller en : Tänk dig att du spelar in en förklarande video för din produkt. En statisk skärmdump eller en skärmdelning av din långa sida i en tredjepartsapp kommer inte att ha samma effekt. Istället kan ett klipp med anteckningar förklara komplicerade processer och dela långa webbinnehåll utan problem.

Överbrygga kommunikationsklyftor: ClickUp Clips möjliggör rikare kommunikation genom att förmedla tonfall och visuella signaler, som kan gå förlorade i textbaserade chattar eller grundläggande videokonferenser, vilket leder till mer effektiva och empatiska interaktioner.

Förbättra kunskapsdelningen: Med klipp kan teammedlemmarna skapa och dela videohandledningar, genomgångar eller förklaringar och bygga upp ett bibliotek med lättillgänglig kunskap som överstiger begränsningarna hos statiska wikis eller delade dokument.

Varför ClickUp vinner: Dess asynkrona videokommunikationsfunktion eliminerar behovet av ytterligare verktyg för skärm- och mötesinspelning, vilket gör fjärrsamarbete och feedbackdelning mer effektivt.

ClickUp One Up #4: AI-driven produktivitet med ClickUp Brain

Sammanfatta mötesanteckningar och fånga viktiga punkter på några sekunder med ClickUp Brain!

Du behöver inte längre be någon om uppdateringar – ClickUp Brain ger omedelbara, korrekta och kontextuella svar om uppgifter, dokument och personer från alla arbeten i ClickUp.

Omedelbara AI-genererade sammanfattningar : Medan Slack och Pumble kräver att användarna bläddrar igenom meddelandehistoriken manuellt, kan ClickUp Brain sammanfatta hela konversationer, mötesanteckningar och projektuppdateringar på några sekunder.

Smart automatisering för ökad produktivitet : Till skillnad från Slacks Workflow Builder (som fokuserar på meddelandeuppgifter) automatiserar ClickUp Brain repetitiva åtgärder, föreslår nästa steg och skapar till och med utkast till innehåll.

AI-driven sökning och rekommendationer: ClickUp Brain hittar omedelbart relevanta uppgifter, filer och konversationer, vilket eliminerar behovet av att manuellt söka igenom gamla meddelanden.

Varför ClickUp vinner: ClickUp Brain går utöver kommunikation genom att göra hela ditt arbetsflöde smartare och hjälpa teamen att hålla sig organiserade, informerade och produktiva – allt inom en enda plattform.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per användare och månad.

💡 Proffstips: Använd ClickUp AI för att sammanfatta långa Slack-/Pumble-trådar till praktiska uppgifter. Kopiera och klistra in långa Slack-/Pumble-chattdiskussioner i ClickUp Brain. Be Brain att sammanfatta viktiga punkter, omvandla dem till uppgifter, ange förfallodatum och lägga till ansvariga!

ClickUp är hjärtat i vår verksamhet – vår främsta plattform för företagsledning. Vi har lyckats samla vårt samarbete och vår rapportering i ett enda system, vilket ger vårt team insyn i vårt arbete och våra kunder insyn i vad vi gör för deras verksamhet.

Gå vidare från Pumble och Slack

Både Pumble och Slack erbjuder värdefulla funktioner, men ingen av plattformarna tillgodoser helt behovet av verkligt enhetlig kommunikation och samarbete som är direkt integrerat med projektledning.

Genom att kombinera robusta kommunikationsfunktioner som ClickUp Chat, feedbackmekanismer som Assigned Comments och innovativa verktyg som ClickUp Clips förbättrar ClickUp produktiviteten genom att säkerställa att kommunikation blir en integrerad del av arbetsflödet.

I slutändan beror det bästa valet på ditt teams specifika behov. Men om du letar efter en plattform som erbjuder en kraftfull kombination av kommunikation, projektledning och prisvärdhet är ClickUp ett övertygande alternativ.

Är du redo att uppleva skillnaden? Registrera dig för ClickUp idag!