De 11 bästa alternativen till Zoho Cliq för teamsamarbete 2025

Effektiv kommunikation och samarbete är nyckeln till produktivitet på dagens arbetsplatser. Rätt verktyg hjälper team att samordna uppgifter, chatta i realtid och hantera projekt smidigt.

Zoho Cliq är ett populärt val som erbjuder meddelandehantering, videosamtal och uppgiftshantering.

🧠 Kul fakta: Det ryktas att "Zoho" har sitt ursprung i akronymen "SOHO " , som står för small office eller home office (litet kontor eller hemmakontor).

Men det kanske inte passar alla teams behov. Om du letar efter något som passar bättre har du kommit rätt.

Den här artikeln utforskar alternativ till Zoho Cliq med kraftfulla funktioner för att förbättra teamarbetet. Låt oss dyka in i de bästa apparna för teamkommunikation som omformar chatt i affärssammanhang. 💬

Slack (bäst för smidig teamkommunikation)

Microsoft Teams (bäst för integrerat kontorssamarbete)

Rocket. Chat (Bäst för anpassningsbar kommunikation med öppen källkod)

Zoom (bäst för videokonferenser och webbseminarier)

Mattermost (Bäst för säker och anpassningsbar teamsamarbete)

Google Chat (bäst för integration med Google Workspace)

Discord (bäst för att bygga gemenskaper och kommunicera)

Chanty (Bäst för effektivt teamsamarbete)

Skype (bäst för kostnadseffektiv kommunikation)

RingCentral (Bäst för kommunikationslösningar för företag)

Vad ska du leta efter i alternativ till Zoho Cliq?

När du jämför alternativ till Zoho Cliq, leta efter funktioner som stöder smidig kommunikation och ökar produktiviteten för ditt team:

Omfattande kommunikationsverktyg: Välj plattformar som erbjuder en kombination av direktmeddelanden, gruppchattar och videokonferenser för att möjliggöra Välj plattformar som erbjuder en kombination av direktmeddelanden, gruppchattar och videokonferenser för att möjliggöra samarbete i realtid.

Effektiv projekt- och uppgiftshantering: Välj system som kombinerar projektledning och uppgiftshantering, så att teamen kan fördela ansvar, sätta deadlines och mäta framsteg på en och samma plattform. Vissa plattformar erbjuder anpassningsbara arbetsflöden som hjälper dig att hantera uppgifter mer effektivt.

Breda integrationer: Se till att alternativet är kompatibelt med de verktyg som ditt team redan använder, såsom CRM-system, fillagringstjänster och andra produktivitetsprogram.

Användarvänligt gränssnitt: Hitta en plattform med ett intuitivt och anpassningsbart gränssnitt som hjälper till att förkorta inlärningskurvan och öka användarnas acceptans.

Säkerhet och efterlevnad: Prioritera kommunikationsteknik som erbjuder Prioritera kommunikationsteknik som erbjuder starkt säkerhetsskydd, såsom end-to-end-kryptering och efterlevnad av branschstandarder, för att skydda viktig företagsinformation.

Integration med flera plattformar: Välj verktyg som fungerar på olika enheter, till exempel din webbläsare eller mobiltelefon, och som gör att du kan hålla dig uppdaterad och enkelt svara på meddelanden.

💡 Proffstips: Effektiv teamkommunikation i mångfaldiga arbetsmiljöer kräver mer än goda intentioner – det kräver medvetna rutiner och rätt verktyg. Investera i plattformar och vanor som överbryggar den fysiska avståndet och främjar tydlighet och sammanhållning i ditt team.

De 11 bästa alternativen till Zoho Cliq

Här är en översikt över de bästa alternativen till Zoho Cliq, alla med sina egna styrkor, så att du kan hitta det som passar bäst för dina kommunikationsbehov.

1. ClickUp (bäst för teamsamarbete och projektledning)

ClickUp är allt-i-ett-appen för arbete som kombinerar realtidssamarbete, projektledning och automatisering av arbetsflöden. Till skillnad från verktyg som enbart fokuserar på chatt eller dokumentdelning erbjuder ClickUp en komplett arbetsyta där team kan planera, kommunicera och utföra uppgifter utan att byta verktyg.

Samarbeta effektivt med dina teammedlemmar i realtid med ClickUp Chat

ClickUp Chat gör realtidskommunikationen smidig genom att hålla konversationerna direkt kopplade till ditt arbete. Teammedlemmarna kan chatta en-mot-en eller i grupptrådar utan att lämna appen, vilket minskar kontextväxlingar och håller diskussionerna fokuserade på specifika uppgifter eller projekt.

I Chat kan du tagga teammedlemmar, länka uppgifter och referera till filer, vilket gör konversationer till handling och förbättrar teamets samordning. Dessutom kan du med AI-drivna funktioner som Catch Me Up snabbt sammanfatta viktiga uppdateringar, så att du aldrig missar viktiga detaljer.

Funktionen Catch me up från ClickUp Chat

ClickUp Chat har en inbyggd funktion för videosamtal och skärmdelning som heter SyncUps – perfekt för teammöten, brainstorming och korta avstämningar. Team kan samarbeta ansikte mot ansikte utan att lämna sitt arbetsflöde.

SyncUps i ClickUp

Samtalen förbättras med AI-drivna sammanfattningar, uppgiftslänkning och anteckningar i realtid – så att möten leder till handling, inte bara konversation.

Skapa, dela och redigera uppgifter med ditt team i ClickUp Docs

Fildelning i ClickUp är smidig. Du kan bifoga dokument till uppgifter, dela dem i chattrådar eller lägga till dem i kommentarer – allt förblir organiserat och tillgängligt.

Använd ClickUp Docs för att dela och samarbeta kring uppgifter i realtid. Detta hjälper teammedlemmarna att hitta de resurser de behöver när de behöver dem.

Hantera uppgifter enkelt i ClickUps uppgiftsvy

ClickUps förmåga att integrera konversationer med uppgifts- och arbetsflödeshantering skiljer det från andra samarbetsplattformar.

Med ett enkelt klick kan en chatt bli en åtgärdsbar uppgift. Team kan tilldela uppgifter, skapa deadlines och spåra framsteg utan ytterligare verktyg.

📌 Ju mer du vet: Till skillnad från Zoho Cliq erbjuder ClickUp Whiteboards , som gör det möjligt för team att brainstorma visuellt och omvandla idéer till genomförbara uppgifter.

Anpassningsbara arbetsflöden gör det möjligt för team att anpassa procedurer efter sina behov, och automatisering hanterar repetitiva uppgifter så att teamen kan fokusera på det som är viktigast. ClickUps utbud av mallar för kommunikationsplaner gör det enkelt att komma igång med plattformen och uppgifterna.

ClickUps bästa funktioner

Omvandla meddelanden till uppgifter och länka chattråd till uppgifter med ClickUp Chat.

Skapa och dela skärminspelningar för att förmedla meddelanden utan långa e-postkedjor.

den AI-drivna Användden AI-drivna ClickUp Brain för att koppla samman din organisations medarbetare, arbete och kunskap.

Automatisera rutinuppgifter med anpassningsbara triggers och åtgärder

Anpassa uppgifter med anpassade fält, statusar och vyer

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare upplever en inlärningskurva på grund av det stora utbudet av funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4300 recensioner)

Användarna uppskattar att ClickUp skapar en enhetlig kommunikationsplattform. Här är vad en användare hade att säga:

ClickUp har flyttat all kommunikation från olika kanaler som e-post, chattar och WhatsApp till ett och samma ställe. Så du vet var du ska gå för att hitta den information du behöver.

📮ClickUp Insight: En typisk kunskapsarbetare måste i genomsnitt ha kontakt med 6 personer för att få jobbet gjort. Det innebär att man dagligen måste kontakta 6 viktiga personer för att samla in nödvändig information, samordna prioriteringar och driva projekt framåt. Det är en verklig utmaning – ständiga uppföljningar, förvirring kring olika versioner och bristande översiktlighet minskar teamets produktivitet. En centraliserad plattform som ClickUp, med Connected Search och AI Knowledge Manager, löser detta genom att omedelbart göra sammanhanget tillgängligt.

2. Slack (bäst för smidig teamkommunikation)

via Slack

Slack är ett populärt kommunikationsverktyg som möjliggör teamsamarbete genom organiserade kanaler, asynkron meddelandehantering och omfattande integrationer. Som ett alternativ till Zoho Cliq erbjuder Slack ett användarvänligt gränssnitt som ökar produktiviteten genom att centralisera diskussioner med dedikerade kanaler, fildelning och appintegrationer på en enda tillgänglig plats.

Slack utmärker sig genom sin omfattande appkatalog och anpassningsbara aviseringar, som tillgodoser olika organisatoriska behov. Dessa funktioner gör Slack till ett attraktivt val för organisationer som söker en mångsidig och skalbar kommunikationslösning.

Slacks bästa funktioner

Skapa dedikerade utrymmen för olika projekt eller team

Anslut till över 2 600 applikationer, inklusive Google Drive, Salesforce och Trello.

Hitta snabbt tidigare konversationer och filer med kraftfulla sökfunktioner.

Fäst meddelanden inom kanaler eller meddelanden för att hålla viktig information tillgänglig.

Slacks begränsningar

Funktionerna för ljud- och videokonferenser är begränsade till 50 deltagare.

Kan bli dyrt för större team eftersom priset är per användare.

Saknar inbyggda projektledningsfunktioner (kräver integrationer)

Slack-priser

Gratis

Pro: 8,75 $/månad per användare

Business+: 15 USD/månad per användare

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Slack

G2: 4,5/5 (över 33 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)

3. Microsoft Teams (bäst för integrerat kontorssamarbete)

via Microsoft Teams

Microsoft Teams är en omfattande samarbetsplattform som är sömlöst integrerad med Microsoft 365-paketet. Den ger användarna tillgång till verktyg som Word, Excel och SharePoint i samma gränssnitt.

Precis som Slack erbjuder Teams kanalbaserad kommunikation, direktmeddelanden och fildelning. Den största skillnaden är dock den djupa integrationen med Microsoft 365. Detta gör det till ett lämpligt alternativ till Zoho Cliq för många organisationer som använder Microsoft-produkter.

Det gör det möjligt för användare att samarbeta på dokument, hantera kalendrar och samarbeta i projekt utan att behöva växla mellan olika applikationer.

Microsoft Teams bästa funktioner

Håll online-möten med upp till 300 deltagare, med skärmdelning och anpassade bakgrunder.

Använd Microsoft Copilot för intelligent skrivhjälp och integration med Microsoft 365-appar som Word, PowerPoint och Teams.

Sammanfatta möten automatiskt för att ge användarna viktiga punkter, föreslagna uppgifter och höjdpunkter.

Förbättra upplevelsen av virtuella möten med funktioner som bakgrundssuddighet, mötesinspelningar och liveundertexter.

Begränsningar i Microsoft Teams

Vissa avancerade funktioner kräver högre nivåer eller ytterligare prenumerationer.

Förbrukar betydande systemresurser, vilket kan påverka prestandan på äldre enheter.

Priser för Microsoft Teams

Gratis

Microsoft Teams Essentials: 4 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (över 15 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 9 700 recensioner)

4. Rocket. Chat (bäst för anpassningsbar kommunikation med öppen källkod)

Rocket.Chat är ett kommunikationsverktyg med öppen källkod som gör det möjligt för team att anpassa sin meddelandemiljö efter individuella behov. Det erbjuder alla de grundläggande funktioner du kan förvänta dig av en plattform för teamkommunikation, såsom chatt i realtid, ljud- och videokonferenser och omfattande anpassningsmöjligheter.

Till skillnad från proprietära plattformar som Slack eller Teams låter Rocket. Chat företag hosta sina tjänster på sina egna servrar, vilket garanterar dataintegritet och kontroll. Detta gör Rocket. Chat till ett attraktivt alternativ för organisationer med strikta säkerhetskrav eller som föredrar att hantera sin egen infrastruktur.

Dess modulära arkitektur och omfattande API-stöd möjliggör enkel integration med olika verktyg och tjänster, vilket förbättrar teamsamarbetet och produktiviteten.

Rocket. Chat bästa funktioner

Förbättra säker kommunikation mellan Rocket. Chat och Matrix-kompatibla appar med hjälp av ett federerat nätverk för att undvika flera serverregistreringar.

Kommunicera på över 50 språk för globalt samarbete

Integrera kommunikationskanaler som livechatt och e-post i en enda plattform.

Använd Rocket. Chats bot-ramverk för att automatisera repetitiva uppgifter.

Rocket. Chat-begränsningar

Användare har rapporterat om tillfälliga problem med serverstabiliteten.

De egna värdtjänsterna och anpassningsmöjligheterna kräver betydande teknisk expertis för att konfigurera och underhålla.

Priser för Rocket. Chat

Starter: Gratis

Fördel: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Rocket. Chat-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 150 recensioner)

Rocket. Chats stöd för flera chattar har fått beröm från användarna, liksom dess enkla implementering. En användare uttryckte sig så här om det:

Det är enkelt att implementera och erbjuder stöd för flera chattkanaler som kan användas för (a) små grupper av (a) team eller till och med för ett stort antal gruppmedlemmar.

5. Zoom (bäst för videokonferenser och webbseminarier)

via Zoom

Zoom är ofta synonymt med videokonferenser. Det är en allmänt erkänd plattform för videokommunikation som är känd för sina pålitliga högupplösta video- och ljudkonferensfunktioner. Dessutom möjliggör Zooms skalbarhet att man kan hålla stora möten med många deltagare, vilket tillgodoser olika organisatoriska behov.

Plattformen erbjuder ett användarvänligt gränssnitt och funktioner som skärmdelning, grupprum och inspelningsmöjligheter. Detta gör den perfekt för företag och utbildningsgrupper som vill stärka sitt samarbete på distans.

Zoom bästa funktioner

Dela upp stora möten i mindre grupper för att möjliggöra diskussioner och brainstorming.

Värd för upp till 10 000 deltagare med liveomröstningar, frågor och svar samt deltagaranalys.

Tillhandahåll översättningar under möten för flerspråkiga målgrupper

Använd funktionen Zoom Clips för att förbättra dina asynkrona videokommunikationsfunktioner.

Zoom-begränsningar

I gratispaketet är gruppmöten begränsade till 40 minuter.

Säkerhetsfrågor har tagits upp tidigare (även om Zoom har vidtagit åtgärder för att hantera dem).

Begränsade chattfunktioner jämfört med dedikerade plattformar för teamkommunikation

Zoom-priser

Grundläggande: Gratis

Pro: 15,99 $/månad per användare

Företag: 21,99 $/månad per användare

Zoom-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 56 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 14 000 recensioner)

Många användare uppskattar Zooms videokonnektivitetsfunktioner, och en användare säger:

Alla programvaror har sina fördelar, men när videokonferenser är ditt viktigaste behov är Zoom alltid ett säkert kort.

6. Mattermost (Bäst för säker och anpassningsbar teamsamarbete)

via Mattermost

Mattermost är en annan öppen källkodsplattform för samarbete som skapats för företag som behöver säkra, självhostade lösningar. Den erbjuder en komplett uppsättning funktioner, såsom realtidsmeddelanden, fildelning och arbetsflödeshantering, vilket gör den till ett bra alternativ till Zoho Cliq.

Mattermorts omfattande anpassningsmöjligheter gör det idealiskt för branscher som värdesätter dataskydd och efterlevnad av interna säkerhetsprotokoll. Plattformen stöder olika plugins som gör det möjligt för team att anpassa den till sina specifika arbetsflöden, vilket främjar effektivt samarbete mellan avdelningar.

Mattermosts bästa funktioner

Utför AI-förbättrade operationer i privata molnmiljöer med hjälp av öppen källkod och anpassade LLM:er.

Distribuera plattformen på ditt företags servrar och säkerställ dataintegritet och efterlevnad av interna policyer.

Anslut till viktiga verktyg som GitLab och Jira för att centralisera ditt arbetsflöde.

Kommunicera effektivt mellan globala team med stöd för flera språk

Mattermosts begränsningar

Den initiala installationen och konfigurationen kan vara komplex för organisationer utan dedikerade IT-resurser.

Vissa användare har rapporterat att de stött på buggar när de använt appen.

Användargränssnittet kan kännas mindre polerat än vissa kommersiella alternativ.

Mattermost-priser

Gratis

Professional: 10 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Mattermost-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 160 recensioner)

🔎 Visste du att? Enligt forskning är mindre, mer diversifierade team mer benägna att utföra innovativt arbete än större team inom samma företag.

7. Google Chat (bäst för integration med Google Workspace)

via Google Workspace

Google Chat är en kommunikationsplattform som interagerar effektivt med Google Workspace och erbjuder team direktmeddelanden, gruppkonversationer och samarbetsytor. Detta alternativ till Zoho Cliq erbjuder smidig integration med Google Workspace-applikationer, vilket gör det möjligt för användare att dela filer från Google Drive, samarbeta på dokument i realtid och schemalägga möten via Google Kalender direkt i chattgränssnittet.

En sådan sammanhängande integration optimerar arbetsflödena för företag som redan använder Googles produktivitetsverktyg. Google Chats användarvänliga gränssnitt och tillgänglighet på olika enheter gör det till ett praktiskt val för företag som söker en sammanhängande kommunikationslösning.

Google Chats bästa funktioner

Organisera teamdiskussioner och projekt i virtuella rum som kallas Spaces.

Hitta snabbt tidigare meddelanden och delade filer med kraftfull sökfunktion.

Samarbeta på dokument direkt i chattgränssnittet

Använd prediktiv text för att skriva meddelanden mer effektivt, minska skrivtiden och minimera fel.

Begränsningar i Google Chat

Avancerade funktioner kan kräva ett Google Workspace-abonnemang.

Färre alternativ för anpassning av gränssnittet jämfört med vissa konkurrenter

Färre anpassningsalternativ än vissa open source-alternativ

Priser för Google Chat

Business Starter: 8,40 $/månad per användare

Business Standard: 16,80 $/månad per användare

Business Plus: 26,40 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Google Chat

G2: N/A

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

8. Discord (Bäst för att bygga gemenskap och kommunicera)

via Discord

Discord är en mångsidig kommunikationsplattform som erbjuder text-, röst- och videochattfunktioner, vilket gör den till ett attraktivt alternativ till Zoho Cliq. Discord, som ursprungligen var avsett för spelgemenskaper, har också utvecklats till en informell meddelandeapp för företag som stöder olika grupper och organisationer med funktioner som organiserade kanaler, direktmeddelanden och omfattande integrationsalternativ.

Discord är uppbyggt kring ”servrar” som kan vara offentliga eller privata. Du kan skapa flera text- och röstkanaler för olika ämnen eller team inom varje server. Det är känt för sin röstchatt med låg latens, vilket gör det idealiskt för kommunikation i realtid, även under onlinespel.

Discord är inte primärt utformat för företag, men dess flexibilitet och kostnadsfria abonnemang gör det till ett attraktivt alternativ för vissa team.

Discords bästa funktioner

Använd textmeddelanden, röstkanaler och asynkrona videor för att tillgodose olika kommunikationspreferenser.

Anpassa dina interaktioner med anpassade emojis, animerade avatarer och unika profilteman.

Dela din skärm i högupplöst format för presentationer och samarbete

Förbättra funktionaliteten genom att lägga till bots för moderering, schemaläggning eller underhållning.

Begränsningar med Discord

Jämfört med affärsinriktade plattformar saknar Discord integrerade verktyg för uppgifts- och projektledning.

Det är svårt att hantera aviseringar, särskilt på servrar med hög aktivitetsnivå, vilket kan leda till informationsöverbelastning.

Kan vara överväldigande för användare som inte är vana vid gränssnittet.

Priser för Discord

Gratis

Nitro Basic: 2,99 $/månad

Nitro: 9,99 $/månad

Betyg och recensioner av Discord

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (450+ recensioner)

9. Chanty (Bäst för effektivt teamsamarbete)

via Chanty

Chanty är en applikation för teamkommunikation och samarbete som förenklar processer med funktioner som obegränsad meddelandehistorik, uppgiftshantering och anslutningar. Som ett alternativ till Zoho Cliq erbjuder Chanty ett användarvänligt och intuitivt gränssnitt för smidig onboarding på olika enheter och plattformar, vilket minimerar inlärningskurvan för företag.

Utöver sina grundläggande kommunikationsfunktioner kan Chanty integreras med olika tredjepartsapplikationer, vilket gör det möjligt för team att samordna sina arbetsflöden genom att ansluta befintliga verktyg direkt till plattformen. Det inbyggda uppgiftshanteringssystemet gör det möjligt för användare att omvandla meddelanden till uppgifter, tilldela dem till teammedlemmar och övervaka framstegen med hjälp av en Kanban-tavla.

Chantys bästa funktioner

Organiserar uppgifter, konversationer och delat innehåll i en centraliserad hubb med funktionen Teambook.

Få tillgång till alla dina tidigare konversationer utan begränsningar

Anslut Chanty till verktyg som Trello, Asana och Google Drive för att öka produktiviteten.

Öka produktiviteten med hjälp av plattformens AI-funktioner som erbjuder alternativ för automatisk ifyllning och förbättrar sökningens noggrannhet över tid.

Chantys begränsningar

Det erbjuder ett begränsat antal integrationer jämfört med andra plattformar.

Användare har rapporterat problem och fel med videokonferensfunktionen.

Priser för Chanty

Gratis

Företag: 4 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Chanty-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Chanty har många användare som uppskattar dess effektivitet. En användare säger:

Sammantaget har Chanty varit ett fantastiskt tillskott till vårt teams verktygslåda. Det har gjort vår interna kommunikation och vårt samarbete mycket effektivare, och fördelarna uppväger de få mindre nackdelarna.

10. Skype (bäst för kostnadseffektiv kommunikation)

via Skype

Skype är en veteran inom digital kommunikation, främst känd för sina funktioner för video- och röstsamtal. Även om det har utvecklats till att omfatta snabbmeddelanden och fildelning, är dess främsta styrka fortfarande dess samtalsfunktioner.

Skype är ett enkelt och kostnadseffektivt alternativ för privatpersoner och små team som behöver ett pålitligt sätt att ringa via internet. Det är särskilt användbart för internationella samtal, eftersom Skype erbjuder konkurrenskraftiga priser för samtal till fasta telefoner och mobiltelefoner.

⚠️ Ansvarsfriskrivning: Skypes nedläggning i maj 2025 innebär att användare kan logga in på Microsoft Teams Free med sina Skype-inloggningsuppgifter. Chattar och kontakter överförs smidigt, så du kan fortsätta njuta av gratis samtal och meddelanden – plus nya funktioner som möten och communityn – allt inom Teams-appen.

Skypes bästa funktioner

Delta i högkvalitativa video- och röstsamtal med enskilda personer eller grupper.

Dela din skärm under samtal för att förbättra presentationer och diskussioner

Spela in konversationer för att återkomma till diskussioner vid behov

Generera undertexter automatiskt under samtal, vilket förbättrar tillgängligheten för olika deltagare.

Skypes begränsningar

Vissa användare tycker att användargränssnittet är föråldrat jämfört med andra appar.

Erbjuder färre integrationer med tredjepartsappar, vilket begränsar dess anpassningsförmåga i olika tekniska miljöer.

Begränsade funktioner jämfört med moderna plattformar för teamkommunikation

Skype-priser

Gratis

Mobiler och fasta telefoner: Från 2,99 $/månad

Betyg och recensioner för Skype

G2: 4,3/5 (23 000 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 500 recensioner)

Användarna uppskattar hur enkelt Skype är att installera och använda. En användare säger:

Det är otroligt enkelt att använda med snabb installation och smidig prestanda på alla enheter.

11. RingCentral (Bäst för kommunikationslösningar för företag)

via Ring Central

RingCentral är en molnbaserad kommunikationsteknik som tillgodoser behoven hos moderna företag. Dess enhetliga kommunikationslösning integrerar affärsmeddelanden, videokonferenser med hög kapacitet och kraftfulla telefontjänster i en enda plattform.

Plattformen erbjuder omfattande funktioner för teamkommunikation, inklusive chatt i realtid, fildelning och uppgiftshantering, vilket underlättar smidigt samarbete mellan organisationer. Dess videokonferensfunktioner stöder högupplösta möten med skärmdelning och inspelningsalternativ, vilket förbättrar virtuella interaktioner.

RingCentrals molnbaserade telefonsystem erbjuder även avancerade funktioner för samtalshantering, såsom samtalsdirigering, röstmeddelanden till e-post och automatisk telefonsvarare.

RingCentrals bästa funktioner

Få analys- och rapporteringsverktyg i realtid som ger insikter om kommunikationsmönster, teamets prestanda och kundinteraktioner.

Använd funktioner som vidarekoppling, inspelning och röstmeddelanden till e-post för att effektivisera hanteringen av samtal.

Samarbeta med fildelning, uppgiftshantering och programvaruintegrationer

Håll videokonferenser med upp till 500 deltagare

RingCentrals begränsningar

Plattformen kan ha en brantare inlärningskurva för nya användare.

RingCentrals omfattande funktionsuppsättning har ett högre och förvirrande pris jämfört med vissa alternativ.

RingCentrals priser

Video Pro : Gratis

Video Pro+ : 15 $/månad per användare

Kärnfunktioner: 30 USD/månad per användare

Avancerat: 35 $/månad per användare

Ultra: 45 $/månad per användare

Rum: 49 $/månad per rum

Webinar: 75 $/månad per arrangör

RingCentral-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 1 200 recensioner)

⭐ Några andra användbara alternativ till Zoho Cliq: Troop Messenger (Bäst för säkerhetsbehov för små till medelstora team)

Brosix (Bäst för distansarbetande team som söker säker kommunikation)

Element (Bäst för decentraliserad och öppen källkodskommunikation)

Pumble (Bästa budgetvänliga alternativet för små team)

Vilket av dessa alternativ till Zoho Cliq kommer du att välja?

Med denna sammanställda lista över de bästa konkurrenterna till Zoho Cliq kan du jämföra varje verktygs viktigaste funktioner, styrkor och begränsningar. Oavsett om du värdesätter avancerade kommunikationsfunktioner, smidiga integrationer eller sofistikerad uppgifts- och arbetsflödeshantering finns det en plattform som kan uppfylla ditt teams specifika krav.

Om du letar efter en lösning som går utöver vanliga chattlösningar är ClickUp ett utmärkt val. Det integrerar chatt i realtid, videokonferenser, fildelning och kompletta projektledningsfunktioner i en enda plattform, vilket gör det till en anpassningsbar lösning för team som vill förbättra samarbetet och effektiviteten.

Utforska ClickUps breda utbud av funktioner och se hur det förbättrar teamkommunikationen och uppgiftshanteringen.

