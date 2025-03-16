Loom-priser: Planer och funktioner för att välja den som passar dig bäst

Loom är ett mycket populärt verktyg för skärminspelning som gör det enkelt att skapa och dela videoinnehåll för arbete, handledning eller teamuppdateringar.

Oavsett om du förklarar, spelar in högupplösta presentationer eller samarbetar i ett teamarbetsutrymme, gör Looms funktioner det enkelt att dela idéer.

Men med fantastiska verktyg kommer också fantastiska frågor – hur mycket kostar Loom?

Från gratisabonnemang till premiumfunktioner, företagsabonnemang och faktureringscykler – att hitta det bästa erbjudandet för dina behov kan kännas som att navigera i en labyrint. Behöver du obegränsade inspelningar? Avancerade säkerhetsfunktioner? Brandingalternativ? Eller bara de grundläggande funktionerna utan att betala för extrafunktioner?

Låt oss gå igenom Looms priser och funktioner och diskutera alternativ så att du kan välja den perfekta planen för din användning och budget.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Loom är ett verktyg för videomeddelanden som möjliggör skärminspelning med voiceover med AI-funktioner och möjliggör samordning av arbetsflöden genom olika integrationer.

Looms prisplaner är indelade i olika nivåer, från en gratisplan till en företagsmodell.

Fördelar : tillgång till en gratisplan, olika alternativ att välja mellan och AI-funktioner i premiumnivåerna.

Nackdelar : begränsade funktioner i gratisversionen, avsaknad av AI- och redigeringsfunktioner i lägre prisplaner och avsaknad av djupgående arbetsflödesintegrationer.

ClickUp Clips låter dig spela in videomeddelanden och bifoga dem till relevanta arbetsflöden inom Vill du ha ett bättre alternativ?låter dig spela in videomeddelanden och bifoga dem till relevanta arbetsflöden inom ClickUp-ekosystemet , vilket eliminerar behovet av att växla mellan olika appar.

Utöver Clips transkriberar ClickUp Brain, en AI-assistent, innehållet i videomeddelanden och genererar tidsstämplar samt utdrag för att skapa åtgärdsbara objekt.

Vad är Loom?

via Loom

Loom är en skärmdelningsprogramvara som låter dig spela in ett videomeddelande med eller utan din bild. Istället för att hålla ett möte för att demonstrera en handledning kan du helt enkelt spela in din skärm med en röstkommentar och dela den direkt med användarna.

Om din kamera är påslagen visas en flytande bubbla med ditt ansikte i Loom-fönstret, som du kan flytta fritt. När videorna har spelats in sparas de i molnet med en delbar länk för omedelbar distribution.

Betalda planer erbjuder avancerade säkerhetsfunktioner som lösenordsskydd och åtkomst endast till arbetsytan. Gör videor interaktiva med uppmaningar till handling, kapitel och emoji-reaktioner. Loom AI effektiviserar videoredigering genom att generera titlar, sammanfattningar och transkriptioner.

Dessutom tar det bort fyllnadsord samtidigt som det hjälper till med dokumentation och problemspårning.

💡Proffstips: Gå till Loom-inställningarna och kolla in avsnittet Utseende . Med en Loom-premiumplan kan du uppdatera Spela-knappen och Tidslinjen med dina varumärkesfärger.

Looms prisplaner

Du kan få tillgång till alla funktioner genom olika prismodeller för Loom-video. Låt oss gå igenom dem utifrån din faktiska användning.

Startpaket

Om du är nybörjare eller vill lära dig verktyget är denna kostnadsfria plan ett bra val för dig.

✅ Viktiga funktioner

Spela in upp till 25 videor

Spela in din skärm med en kamerabubbla

Transkribera videotextning på över 50 språk

Skapa interaktiva videomeddelanden med emoji-reaktioner och kommentarer

❌ Begränsningar

Maximalt 50 medlemmar är tillåtna per arbetsyta.

Det finns en begränsning på 5 minuter för videoinspelningar.

Ingen avancerad redigering, borttagning av varumärken eller AI-funktioner

💰 Priser

Gratis för alltid

Vem det är till för: Det är användbart för egenföretagare och frilansare med grundläggande behov av videomeddelanden och för tillfälliga användare med sporadiska behov.

Affärsplan

Looms affärsplan tar bort begränsningarna för videoinspelning, men saknar fortfarande Looms AI-funktioner.

✅ Viktiga funktioner

Gör obegränsade inspelningar utan tidsbegränsning

Ta bort Looms varumärke från dina videor

Använd funktioner som Stör ej, Sudda ut element i Chrome-tillägget och ritverktyget.

❌ Begränsningar

Endast grundläggande videofunktioner är tillgängliga.

Loom AI och administratörskontroller saknas

Säkerhets- och sekretessfunktionerna är begränsade.

💰 Priser

18 $/person per månad

Vem det är för: Företag som vill ha ett polerat, professionellt utseende utan Looms varumärke och som behöver obegränsat med videor kan välja denna plan.

Business + AI-plan

Denna plan är avsedd för större organisationer med större behov av video och AI-transkriptionsverktyg med avancerade redigeringsfunktioner.

✅ Viktiga funktioner

Ta bort fyllnadsord och tystnader

Skapa automatiska titlar, sammanfattningar och kapitel

Få tillgång till AI-arbetsflöden

Redigera videor genom att ändra transkriptet

❌ Begränsningar

Saknar administratörskontroll även i denna plan

Saknar avancerade säkerhets- och sekretessfunktioner

💰 Priser

24 $/person per månad

Vem det är för: Team som behöver AI-driven videoautomatisering och organiserade arbetsflöden för att spara tid vid videoproduktion.

Enterprise-plan

Loom Enterprise-priserna är skräddarsydda för företag med obegränsade krav och avancerade funktioner.

✅ Viktiga funktioner

Få tillgång till avancerade säkerhetsfunktioner som aktivitetslogg, SSO och SCIM.

Njut av avancerad integritet för innehåll och anpassade policyer för datalagring.

Arbeta med Zoom- och Salesforce-integrationer

❌ Begränsningar

Du måste kontakta Looms säljteam för att få en offert.

Med anpassade priser kan det bli krångligt att nedgradera planen i framtiden.

Det kan vara svårt att uppskatta kostnaden

💰 Priser

Anpassade priser

Vem det är avsett för: Stora företag med komplexa arbetsflöden, stora volymkrav och specifika behov som standardplanerna inte kan tillgodose. Anpassade priser och årsabonnemang hjälper till att tillgodose specifika säkerhets- och administrationsbehov.

Ytterligare prismodeller

Loom erbjuder ytterligare ett par villkorade prisalternativ:

Looms priser för ideella organisationer: Berättigade ideella organisationer får 75 % rabatt på de flesta Loom-abonnemang (Enterprise undantaget).

Looms utbildningspriser: Lärare och studenter vid godkända skolor och universitet kan använda Loom gratis.

För- och nackdelar med Looms prissättning

Looms prisnivåer har viktiga skillnader, och det kan vara svårt att välja rätt plan. Om du är osäker på vilken som bäst passar dina behov kan denna översikt vara till hjälp.

Låt oss undersöka för- och nackdelarna med varje plan.

👍 Fördelar med Looms prissättning

Här är fem skäl till varför Loom kan ersätta dina repetitiva projektmöten:

Gratis plan tillgänglig: Ger individer och små team tillgång till Looms kärnfunktioner utan kostnad.

Flera prisnivåer: Erbjuder planer för alla, från enskilda användare till stora företag.

Rabatter för ideella organisationer/utbildningsinstitutioner: Ger fri tillgång för lärare och 75 % rabatt för ideella organisationer.

Gratis provperiod: Aktiva användare kan prova Business + AI-planen gratis i 14 dagar.

Selektiv skärmdelning: Gör det möjligt att spela in endast en specifik del av skärmen för bättre kontroll.

💡Proffstips: För att redigera en video i realtid i Loom, tryck på CTRL+A för att pausa inspelningen och redigera misstaget. När du är klar, upprepa kortkommandot för att återuppta inspelningen.

👎 Nackdelar med Looms prissättning

Loom erbjuder flexibla planer, men det finns några begränsningar att tänka på innan du väljer rätt plan:

Begränsningar i gratisplanen: Begränsad till 5 minuters inspelningar, vilket kan kännas begränsande.

Högre kostnad för bättre funktioner: AI-redigering och anpassad branding ingår endast i dyrare planer.

Ingen administratörskontroll: Endast tillgängligt med Enterprise-planen

Saknar avancerade funktioner: Saknar affärsverktyg som avancerad videoanalys och djupare insikter.

👀 Visste du att: Kontextväxling påverkar ditt teams produktivitet utan att du märker det. Vår forskning visar att 42 % av störningarna på jobbet beror på att man måste växla mellan olika plattformar, hantera e-post och hoppa mellan möten.

Varför överväga alternativ till Loom?

Loom är utmärkt för att slippa onödig planering av mötesagendor och för att dela snabba videouppdateringar, men det är inte det enda alternativet. Vissa alternativ erbjuder fler funktioner eller ett bättre pris.

Här är tre viktiga skäl till varför du kanske vill utforska alternativ till Loom:

1. Budgetbegränsningar

Looms kostnadsfria Starter-plan har strikta begränsningar för inspelningstid och antal videor, vilket gör den mindre användbar för frekventa användare. Dessutom kan de betalda planerna vara dyra för budgetmedvetna team.

Som en Capterra-användare uttrycker det:

Jag önskar att det fanns fler funktioner i gratisversionen.

Jag önskar att det fanns fler funktioner i gratisversionen.

📮ClickUp Insight: Vi har nyligen upptäckt att cirka 33 % av kunskapsarbetare skickar meddelanden till 1–3 personer dagligen för att få den information de behöver. Men tänk om du hade all information dokumenterad och lättillgänglig? Med ClickUp Brains AI Knowledge Manager vid din sida blir kontextväxling ett minne blott. Ställ bara frågan från din arbetsyta, så hämtar ClickUp Brain informationen från din arbetsyta och/eller anslutna tredjepartsappar!

2. Brist på ytterligare funktioner

Loom är ett gediget verktyg för videomeddelanden, men det saknar funktioner som finns i fullfjädrade interna kommunikationsplattformar. Det finns ingen delad kalender, chatt eller inbyggd projektledning, så teamen behöver ofta ytterligare verktyg.

3. Begränsade integrationspreferenser

Loom kan anslutas till plattformar som Slack, Gmail, Salesforce och Zoom, men dessa integrationer stöder främst videodelning snarare än sömlöst samarbete i appen.

Användare hoppar ofta mellan olika appar istället för att arbeta inom ett enda arbetsflöde, vilket saktar ner arbetet. Dessa begränsningar väcker ytterligare oro bland användarna.

En recensent på Capterra ifrågasatte Looms säkerhet, särskilt när det gäller hantering av känsligt innehåll:

Jag är osäker på säkerheten för inspelningarna. Om det finns konfidentiell information på min skärm när jag spelar in den, vet jag inte hur säker den informationen är.

Jag är osäker på säkerheten för inspelningarna. Om det finns konfidentiell information på min skärm när jag spelar in den, vet jag inte hur säker den informationen är.

Samtidigt påpekade en G2-användare problem med Looms redigeringsfunktioner:

Redigeringsfunktionen kunde vara lite mer precis, jag skulle vilja att det var enklare att stoppa och starta inspelningen i redigeringsläget, men i övrigt är jag mycket nöjd med redigeringsfunktionerna.

Redigeringsfunktionen kunde vara lite mer precis, jag skulle vilja att det var enklare att stoppa och starta inspelningen i redigeringsläget, men i övrigt är jag mycket nöjd med redigeringsfunktionerna.

👀 Visste du att: En 15-minuters uppdatering är mer fördelaktig än ett längre möte eftersom det garanterar maximalt engagemang och bättre koncentrationsförmåga.

ClickUp: Ett omfattande alternativ till Loom

Varför nöja sig med videoinspelning när du kan göra så mycket mer med ClickUp , den allt-i-ett-appen för arbete?

Det samlar ihop de fragmenterade delarna av dina arbetsprocesser som är utspridda på olika plattformar och integrerar dem på en central plats.

Från att tilldela uppgifter till att spåra dem och samarbeta med ditt team i realtid – ClickUp gör allt, och du kan spela in din skärm för asynkron utbildning.

Byt till ClickUp Clips

ClickUp Clips, precis som Loom, låter dig spela in och dela videomeddelanden. Men det har en viktig fördel: allt stannar inom ClickUp – du behöver inte växla mellan appar eller tillägg.

Om du till exempel arbetar med en whiteboardmall och behöver förklara något visuellt, klickar du bara på videoikonen och börjar spela in. Det är så enkelt.

Spela in videor från ditt ClickUp-gränssnitt med hjälp av ClickUp Clips.

Så här kan ClickUp Clips hjälpa dig: Förbättrat samarbete: Kommentera specifika delar av en video för feedback och diskussioner i realtid.

Användbara insikter: Omvandla ClickUp Clips tidsstämplar och utdrag till uppgifter och sammanfattningar

Ökad produktivitet: Skapa, lagra och organisera videor på ett ställe för enkel åtkomst

Sätt in mer i sitt sammanhang: Länka klipp till uppgifter, chattar och dokument för att hålla allt kopplat till ditt arbetsflöde.

Koppla ihop ClickUp Clips med ClickUp Brain

ClickUps AI-assistent, ClickUp Brain, kopplar samman dina uppgifter, dokument och teammedlemmar med ditt företags kunskap och förbättrar olika aspekter av ditt arbetsflöde.

Sammanfatta trådar, skriv bättre och förbättra ditt arbetsflöde med ClickUp Brain.

Här är vad som händer när du kombinerar ClickUp Brain med ClickUp Clips: Automatisk transkription: Konverterar klipp till sökbar text med tidsstämplar och utdrag.

Smarta sammanfattningar: Extraherar viktiga punkter och väsentliga detaljer från videor

Handlingsbara insikter: Analyserar transkriptioner för att skapa uppgifter och åtgärdspunkter

AI-driven sökning: Hittar specifikt innehåll i videor med hjälp av naturlig språkbehandling.

Kommunikationsanalys: Studerar videointeraktioner för att ge insikter om teamets prestanda och kommunikationsstilar.

Denna integration håller allt organiserat samtidigt som ditt videoinnehåll blir mer värdefullt.

Skapa uppgifter från ClickUp Clips med hjälp av ClickUp Brain snabbt

🧠 Rolig fakta: Mer än två timmars möten per dag kan minska medarbetarnas produktivitet.

Varför ClickUp sticker ut

ClickUp Clips integrerar videoinspelning direkt i ClickUp, vilket eliminerar behovet av extra verktyg. Team kan spela in, dela och hantera videor inom sitt arbetsflöde.

Med ClickUp Brain transkriberar AI klipp, genererar sammanfattningar och skapar åtgärdspunkter – vilket gör ClickUp till en enhetlig lösning för uppgiftshantering, samarbete och videokommunikation.

Viktiga funktioner

ClickUp erbjuder enastående funktioner för videosamarbete och mycket mer, vilket gör det idealiskt för team som behöver en integrerad lösning.

1. Anslut ClickUp Clips till ditt arbetsflöde

ClickUp Clips är inte fristående videoinspelningar – de är inbäddade i ClickUps kärnfunktioner och arbetsflöde.

Förbättra ditt arbetsflöde med ClickUp Clips

Du kan till exempel bädda in ett klipp direkt i en specifik uppgift, vilket gör det enkelt för teammedlemmarna att förstå sammanhanget och kraven.

Detta förbättrar projektets synlighet och säkerställer att alla är på samma sida, vilket minskar missförstånd och underlättar slutförandet av uppgifter.

2. Gå bortom videosamarbete

Tilldela meddelanden till dina teammedlemmar med hjälp av ClickUp Chat.

Om det inte är nödvändigt att spela in en video, fungerar ClickUp Chat utmärkt. Dela projektelement, diskutera uppgifter och länka meddelanden för bättre sammanhang direkt där du arbetar.

Behöver du strukturerad meddelandehantering? ClickUp Brain hjälper dig att brainstorma utifrån dina frågor. Från feedback till kreativa idéer – det hjälper dig med allt när du är på språng.

Skriv feedbackmeddelanden på några minuter med ClickUp Brain

Dessutom kan du anpassa alla mallar för kommunikationsplaner efter dina behov, så att samarbetet förblir effektivt och fokuserat.

3. Få tillgång till ett omfattande nätverk av integrationer

ClickUp Integrations låter dig ansluta till över 1 000 verktyg och organisera ditt arbetsflöde på ett enda ställe. Samla allt ditt arbete på plattformen utan att behöva byta kontext hela tiden eller mata in data manuellt.

Koppla dina viktiga externa verktyg till ClickUp med ClickUp-integrationer.

Det har till och med en Loom-integration, så att du kan bädda in videomeddelanden direkt i uppgifter.

Du behöver till exempel inte fundera på hur du använder Loom för att bifoga ett videomeddelande till ett relevant arbetsflöde. Klistra bara in en Loom-länk i en uppgiftsbeskrivning eller kommentar så hålls allt organiserat på ett ställe.

Prisöversikt

ClickUps differentierade prissättning passar olika teamstorlekar och budgetar.

🔑 Gratis för alltid

Det inkluderar obegränsade uppgifter, samarbetsdokument, whiteboards och grundläggande uppgiftshantering. Lagringsutrymmet är begränsat till 100 MB, men det är ett utmärkt sätt att utforska ClickUps kärnfunktioner innan du uppgraderar.

Pris: Gratis för alltid

Vem det passar: Perfekt för privatpersoner, frilansare och små team som letar efter en kostnadsfri lösning för att hantera uppgifter, samarbeta på dokument och få en känsla för ClickUps funktioner innan de skalar upp.

🔓 Obegränsad

Denna plan tar bort lagringsbegränsningar och låser upp viktiga funktioner som obegränsade integrationer, instrumentpaneler, Gantt-diagram och anpassade fält. Den gör det möjligt för team att effektivisera arbetsflöden och förbättra samarbetet.

Pris: 7 USD/månad per användare

Vem det passar: Denna plan är idealisk för växande team som behöver mer avancerade funktioner.

🧳 Företag

Business-planen erbjuder en omfattande uppsättning funktioner, inklusive avancerad automatisering, Google SSO, obegränsat antal team och tidsregistreringsfunktioner. Med denna prismodell kan teamen skala upp och uppnå sina affärsmål.

Pris: 12 USD/månad per användare

Vem det är avsett för: Medelstora team som behöver avancerade funktioner som Google SSO, avancerad automatisering och detaljerad kontroll över sina arbetsytor.

🏢 Företag

Enterprise-planen erbjuder skräddarsydda lösningar med avancerade säkerhetsfunktioner, en dedikerad kundansvarig och anpassad support för att möta de unika behoven hos stora organisationer.

Priserna fastställs från fall till fall, vilket säkerställer att företagen får rätt funktioner och skalbarhet för sina specifika behov.

Priser: Kontakta oss för prisuppgifter

Vem det passar: Perfekt för stora företag med komplexa arbetsflöden som kräver omfattande samarbete, avancerad rapportering och automatisering av arbetsflöden.

Ytterligare erbjudanden:

ClickUp Brain (AI): Ett tilläggsverktyg med AI som finns tillgängligt för ytterligare 7 dollar per arbetsyta och månad.

ClickUp AI Notetaker: Ett tilläggsverktyg med AI som finns tillgängligt för endast 6 dollar extra per månad och användare.

ClickUp Assist: Erbjuder personlig experthjälp, utbildning och support (priserna varierar beroende på servicenivå).

Alaina Maracotta, från Event Marketing på Vida Health, berättade hur de sparade tid med ClickUp:

Det har varit fantastiskt att se hur mycket tid vi har sparat i möten sedan vi gick över till ClickUp. Det som tidigare tog oss tre timmar per vecka för evenemangsplanering och uppdateringar tar nu bara drygt en timme. De involverade teamen har nu mer tid att fokusera på viktigare marknadsföringsprioriteringar.

Det har varit fantastiskt att se hur mycket tid vi har sparat i möten sedan vi gick över till ClickUp. Det som tidigare tog oss tre timmar per vecka för evenemangsplanering och uppdateringar tar nu bara drygt en timme. De involverade teamen har nu mer tid att fokusera på viktigare marknadsföringsprioriteringar.

Skapa, dela och samarbeta med ClickUp

Loom erbjuder en användarvänlig plattform för att skapa och dela skärminspelningar, vilket gör den till en favorit bland både enskilda användare och team. ClickUp tar dock videosamarbetet ett steg längre genom att integrera det i sin omfattande plattform för arbetshantering.

Med ClickUp Clips kan du skapa och dela videor direkt i uppgifter, kommentarer och dokument för kontextuell samverkan.

AI-drivna funktioner som automatiska transkriptioner, sammanfattningar och åtgärdspunkter omvandlar videoinnehåll till användbara insikter.

Prova ClickUp gratis idag och upplev ett mer innovativt sätt att arbeta!