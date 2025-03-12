10 gratis mallar och exempel på individuella utvecklingsplaner (IDP) för tillväxt

Känner du dig fast i din karriär och osäker på nästa steg? Eller kanske är du en chef som vill ge ditt team rätt kompetens för långsiktig framgång. En individuell utvecklingsplan (IDP) är nyckeln till kontinuerlig tillväxt – den hjälper både individer och organisationer att blomstra.

📈 94 % av de anställda är mer benägna att stanna kvar i ett företag som investerar i deras lärande och utveckling. Detta visar att organisationer som lägger vikt vid professionell utveckling genom coaching och utbildning inte bara behåller de bästa talangerna – de fostrar också en mycket engagerad och motiverad personalstyrka.

Oavsett om du strävar efter karriärutveckling eller vill främja en kultur av tillväxt inom ditt team, hjälper en IDP dig att sätta upp tydliga mål, följa upp framsteg och utveckla viktiga färdigheter.

I den här guiden hittar du färdiga mallar och exempel på individuella utvecklingsplaner som du kan använda för att optimera din och ditt teams väg till karriärframgång. 🚀

Vad är mallar för individuella utvecklingsplaner?

Individuella utvecklingsplaner hjälper företag att utveckla talanger, hålla medarbetarna engagerade och skapa en kultur av kontinuerligt lärande. Några exempel på utvecklingsplaner för medarbetare är ledarskapsutbildningsprogram, färdighetsutvecklingsplaner och karriärutvecklingsramar som är anpassade efter individuella mål och företagets behov.

En mall för individuell utvecklingsplan (IDP) fungerar som en personlig färdplan för utveckling och hjälper individer att sätta upp tydliga personliga och professionella mål, följa sina framsteg och utveckla de färdigheter som krävs för att nå framgång.

Anställda använder den för att planera sin karriärutveckling, studenter för att förbättra sina färdigheter och entreprenörer för att höja sin kompetens.

Tänk på en IDP-mall som en guide som innehåller:

Mål : Kortsiktiga vinster och långsiktiga ambitioner, inklusive både professionella och : Kortsiktiga vinster och långsiktiga ambitioner, inklusive både professionella och personliga mål.

Kompetensbedömning : Vad du är bra på och vilka : Vad du är bra på och vilka områden du behöver förbättra

Åtgärder : Tydliga uppgifter som hjälper dig att utvecklas

Resurser : Utbildning, kurser eller mentorer som stöder dig på din resa

Följa upp framsteg: Ett sätt att kontrollera och hålla kursen

💡 Proffstips: Kombinera din IDP med en mall för målsättning för att dela upp stora ambitioner i mindre, genomförbara steg. Det gör det lättare att följa upp framstegen och håller motivationen uppe!

De 10 bästa mallarna för individuella utvecklingsplaner

När det gäller karriärutveckling och kompetensutveckling är det avgörande att ha en strukturerad plan.

ClickUp, som är en app för allt som rör arbete, erbjuder kraftfulla gratis mallar för individuella utvecklingsplaner som effektiviserar målsättning, kompetensutveckling och karriärplanering. Det går utöver enkel spårning genom att erbjuda anpassningsbara arbetsflöden, visualisering av framsteg och smidig samverkan. Detta säkerställer att individer och team håller sig på rätt spår i sin utvecklingsresa.

Här är de bästa mallarna att utforska:

1. Mall för personlig utvecklingsplan från ClickUp

Hämta gratis mall Uppnå dina utvecklingsmål med ClickUps mall för personlig utvecklingsplan.

Att ge sig ut på en personlig utvecklingsresa är både spännande och givande. ClickUps mall för personlig utvecklingsplan är utformad för att guida dig genom denna process och hjälpa dig att identifiera områden som kan förbättras, sätta upp realistiska mål för arbetet och följa dina framsteg.

Denna mall för personlig utvecklingsplan är ett utmärkt sätt att hålla ordning och fokusera på dina professionella och personliga mål. Håll dig ansvarig och motiverad genom att sätta upp specifika mål och genomförbara steg.

Här är varför du kommer att älska det:

Utvärdera dina nuvarande färdigheter och identifiera områden som kan förbättras

Använd anpassade statusar som Mål uppnått, Inte påbörjat, Avvikelse och På rätt spår för att övervaka din utveckling, fira milstolpar och justera planer efter behov.

Använd anpassade fält, inklusive minimimål per dag, tidsblock i kalendern, framgångar och prestationer samt inlärningsmål för att underlätta framstegen.

Dela din plan med mentorer eller kollegor för att få feedback och stöd på ett enkelt sätt med ClickUps funktioner för delning och behörigheter.

📌 Perfekt för: Personer som söker en strukturerad metod för personlig och professionell utveckling.

➡️ Läs också: Mallar för karriärkartor för att skapa en tydlig karriärplan

2. Mall för karriärväg från ClickUp

Hämta gratis mall Utveckla omfattande karriärkartor med ClickUps mall för karriärvägar.

Vill du ge ditt team en tydlig färdplan för professionell utveckling? ClickUps mall för karriärväg är den perfekta lösningen!

Det hjälper dig att visualisera din karriärbana, sätta upp uppnåeliga delmål och följa dina framsteg.

Dessutom säkerställer denna mall för karriärplanering att både chefer och teammedlemmar är överens om de personliga utvecklingsmålen. Anställda får tillgång till de färdigheter de behöver utveckla för att uppnå sina mål, medan arbetsgivarna kan identifiera kompetensluckor och planera i förväg.

🚀 En rapport från McKinsey visar att företag som fokuserar på medarbetarnas prestationer har 4,2 gånger större sannolikhet att överträffa sina konkurrenter. De uppnår 30 % högre intäktstillväxt och fem procentenheter lägre personalomsättning!

Här är varför du kommer att älska det:

Visualisera varje teammedlems karriärväg

Följ dina framsteg mot dina professionella mål med anpassade statusar som Öppen och Klar.

Använd anpassade fält för att kategorisera uppgifter och enkelt visualisera din karriärutveckling.

Följ framstegen visuellt med Whiteboard View.

📌 Perfekt för: Chefer och HR-personal som vill anpassa organisationens mål efter personliga karriärmål.

3. Mall för prestationsutvärdering från ClickUp

Hämta gratis mall Genomför rättvisa och detaljerade prestationsutvärderingar med ClickUps mall för prestationsutvärdering.

Prestationsutvärderingar är viktiga för att främja tillväxt och utveckling inom alla organisationer. Att organisera och genomföra dessa utvärderingar kan dock ofta vara tidskrävande och komplicerat. Det är där ClickUps mall för prestationsutvärdering kommer in!

Denna användarvänliga mall förenklar mätningen av medarbetarnas prestationer och säkerställer att utvärderingarna är strukturerade, rättvisa och genomförbara. Med tre utvärderingar, inklusive självutvärdering, kollegial utvärdering och prestationer, blir din prestationshantering grundlig och tydlig.

Här är varför du kommer att älska det:

Skapa en strukturerad och transparent utvärderingsprocess som gör feedbacken rättvis och användbar 📋

Följ medarbetarnas framsteg med anpassade statusar så att inga prestationsmål förbises.

Samla in insikter från 360°-feedback för att göra utvärderingar mer välgrundade och effektiva 💬

Erkänn prestationer och identifiera områden för tillväxt

📌 Perfekt för: HR-team, chefer och företagsledare som vill förenkla prestationsutvärderingar.

4. ClickUp 30-60-90 dagars planmall

Hämta gratis mall Säkerställ en smidig övergång till nya roller med ClickUps mall för 30-60-90-dagarsplan.

Ska du börja ett nytt jobb? Denna spännande tid innebär också en del utmaningar. Använd ClickUps mall för 30-60-90-dagarsplan för att säkerställa en smidig övergång och skapa förutsättningar för framgång.

Den guidar nyanställda genom deras första tre månader och hjälper dem att sätta upp tydliga mål, följa upp framsteg och anpassa sig till teamets mål. Från att utveckla relationer med kollegor till att ta fram en handlingsplan för rollen – den här mallen erbjuder allt detta och mer därtill.

Här är varför du kommer att älska det:

Definiera vad du vill uppnå under de kommande 30, 60 och 90 dagarna på jobbet.

Använd anpassade statusar som Klar, Pågående, Att göra och Väntar på kund för att övervaka dina uppgifter effektivt.

Få tillgång till olika vyer, såsom referenslista, chattvy, onboarding-tavla och mer, för att planera deadlines och milstolpar.

Kommunicera med ditt team med hjälp av chattfunktionen och dela viktiga resurser via referensvyn.

📌 Perfekt för: Nyanställda, chefer och yrkesverksamma som börjar i nya roller och vill ha en tydlig plan för att lyckas under de första dagarna.

➡️ Läs mer: Bästa programvaran för kunskapshantering

5. ClickUp SMART Goal Action Plan Template

Hämta gratis mall Sätt upp SMART-mål och handlingsplaner med ClickUps mall för SMART-mål och handlingsplaner.

Det är bra att sätta upp ambitiösa mål, men utan struktur kan framstegen stanna av. Mallen för SMART-mål och handlingsplan från ClickUp säkerställer att dina mål är specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbundna, så att du kan hålla dig på rätt spår och behålla fokus.

Med denna lättanvända mall kan du dela upp stora mål i hanterbara steg, sätta deadlines och enkelt följa dina framsteg. Inga fler vaga ambitioner, bara tydliga, genomförbara steg som håller dig motiverad och hjälper dig att gå framåt!

Här är varför du kommer att älska det:

Definiera fokuserade mål för att undvika oklarheter och sätta upp precisa mål.

Sätt realistiska deadlines för varje uppgift för att säkerställa en stadig utveckling.

Öppna i 6 olika vyer, inklusive SMART-målplaneringstavla, tidslinje, SMART-mål och måluppföljning.

Övervaka framstegen med visuella verktyg som Gantt-diagram och tidslinjer.

📌 Perfekt för: Individer och team som vill omvandla sina mål till en stegvis handlingsplan.

💡 Proffstips: Vill du ha avancerade funktioner för målhantering? Då är ClickUp Goals det rätta valet! Det hjälper team att sätta upp tydliga mål med mätbara delmål och uppföljning av framsteg. Dela upp stora mål i mindre, uppnåbara delmål, tilldela ansvariga och sätt deadlines, allt på ett och samma ställe.

Hör vad Darva Krakovyak, kommunikationschef på HYPERVSN, har att säga om ClickUp Goals:

ClickUp visade sig vara en mycket flexibel lösning som kan anpassas på olika sätt. ClickUp Goals gav teamet en tydlig bild av den övergripande tidsplanen för produktlanseringen och insyn i hur mindre slutförda uppgifter bidrar till företagets framgång.

ClickUp visade sig vara en mycket flexibel lösning som kan anpassas på olika sätt. ClickUp Goals gav teamet en tydlig bild av den övergripande tidsplanen för produktlanseringen och insyn i hur mindre slutförda uppgifter bidrar till företagets framgång.

6. ClickUp-mall för milstolpsdiagram

Hämta gratis mall Kartlägg projektets milstolpar med ClickUps mall för milstolpsdiagram.

Nu är det ännu enklare att hålla koll på stora projekt med ClickUps mall för milstolpsdiagram. Den håller ordning på allt genom att kartlägga viktiga milstolpar, spåra framsteg och se till att ditt team håller sig samordnat.

Med en tydlig visuell färdplan kan du klara viktiga deadlines utan stress och se till att alla är på samma sida från början till slut.

Här är varför du kommer att älska det:

Få en tydlig översikt över ditt projekts tidsplan och framsteg.

Identifiera kritiska punkter i ditt projekt för att fokusera dina ansträngningar där de gör mest nytta.

Uppskatta projektets varaktighet noggrant, förbättra planeringen och resursfördelningen ⏳

Dela information enkelt med intressenter och teammedlemmar ▶️

Använd anpassade fält och whiteboard-vyn för att skräddarsy mallen efter ditt projekts unika behov.

📌 Perfekt för: Projektledare och team som söker ett visuellt verktyg för att kartlägga projektets milstolpar.

7. Mall för utvecklingsplan för anställda från ClickUp

Hämta gratis mall Prioritera medarbetarnas utveckling med ClickUps mall för utvecklingsplan för medarbetare.

ClickUps mall för medarbetarutvecklingsplan hjälper dig att främja medarbetarnas utveckling med personliga utvecklingsplaner och mätbara mål. Den hjälper dig att följa framsteg, utvärdera prestationer och skapa en motiverad personalstyrka.

Med inbyggda samarbetsverktyg kan team och chefer enkelt dela feedback, identifiera framtida ledare och driva på kontinuerlig förbättring.

Här är varför du kommer att älska det:

Anpassa varje utvecklingsplan efter specifika utvecklingsområden och karriärmål.

Använd anpassade statusar som Klar, För granskning och Pågående för att effektivt övervaka utvecklingsstadierna.

Få tillgång till viktig information om medarbetarna på ett ögonblick med anpassade fält som senaste granskningsdatum, utvärdering och planens tidsplan.

Visualisera utvecklingsplaner genom flera vyer. Växla mellan avdelningsplan, utvecklingsstatus, medarbetarsammanfattning och mer för att få olika insikter.

📌 Perfekt för: HR-personal, chefer och teamledare som vill främja medarbetarnas utveckling och öka deras engagemang.

💡 Bonustips: Överväldigad av HR-uppgifter? Låt ClickUp göra grovjobbet! ClickUp för personalavdelningen hanterar rekrytering, introduktion och medarbetarutveckling utan att överbelasta dig. Med inbyggd automatisering, smarta arbetsflöden och kraftfulla integrationer kan du minska det manuella arbetet och fokusera på att bygga ett fantastiskt team. Automatisera repetitiva HR-uppgifter som att skicka anställningserbjudanden, följa upp introduktionsprocessen eller sätta upp prestationsutvärderingar.

Fatta datadrivna beslut med anpassningsbara rapporter och analyser för att följa anställningstrender, medarbetarnas prestationer och engagemang.

Håll alla synkroniserade med realtidssamarbete, delade kalendrar och anpassade instrumentpaneler som ger dig en tydlig översikt över hela din HR-process.

8. Mall för daglig handlingsplan från ClickUp

Hämta gratis mall Öka din dagliga produktivitet med ClickUps mall för daglig handlingsplan.

Att börja dagen med en tydlig plan ökar produktiviteten avsevärt och minskar stressen. ClickUps mall för daglig handlingsplan hjälper dig att organisera dina uppgifter och planera dina dagar effektivt.

Denna intuitiva mall gör det möjligt för dig att dela upp komplexa uppgifter i hanterbara steg, prioritera effektivt och hålla koll på deadlines. Öka din fokus, förbättra din tidshantering och uppnå dina mål på ett mer effektivt sätt.

Här är varför du kommer att älska det:

Kategorisera och prioritera uppgifter för att säkerställa att viktiga aktiviteter får den uppmärksamhet de förtjänar.

Övervaka dina framsteg med visuella verktyg, så att du kan göra justeringar och slutföra planen i tid.

Tilldela specifika tidsintervall för varje uppgift, vilket hjälper dig att undvika överbelastning och öka produktiviteten.

Tilldela uppgifter till teammedlemmar, följ upp ansvar och se till att alla är samordnade.

📌 Perfekt för: Yrkesverksamma, studenter och team som söker en organiserad metod för daglig planering i syfte att öka produktiviteten.

9. ClickUp-mall för personlig produktivitet

Hämta gratis mall Prioritera uppgifter och hantera din arbetsbelastning med ClickUps mall för personlig produktivitet.

Att balansera flera uppgifter kan vara överväldigande, men ClickUps mall för personlig produktivitet hjälper dig att hålla ordning och fokus. Den hjälper team att optimera uppgiftshantering, prioritering och uppföljning av framsteg, så att ingenting faller mellan stolarna.

Med den här mallen kan du sätta upp uppnåeliga mål, följa dina framsteg och optimera ditt arbetsflöde. Genom att integrera den i din rutin eliminerar du distraktioner, ökar effektiviteten och håller koll på det som verkligen är viktigt.

Här är varför du kommer att älska det:

Organisera och prioritera uppgifter effektivt, med fokus på det som är viktigast.

Följ upp framstegen mot dina mål och projekt, så att du håller motivationen uppe och kursen rätt.

Eliminera tidskrävande aktiviteter så att du kan maximera din produktivitet.

Lägg till anteckningar för en uppgift i uppgiftsbeskrivningen eller ett dokument.

Använd kolumnen Tidsuppskattning för att få en uppfattning om hur lång tid en utbildning eller introduktionsuppgift kommer att ta att genomföra.

📌 Perfekt för: Personer som söker ett strukturerat system för att hantera dagliga uppgifter på ett effektivt sätt.

10. Mall för livsplan från ClickUp

Hämta gratis mall Utveckla omfattande livsplaner med ClickUp Life Plan Template.

Har du någonsin känt att du har stora drömmar men ingen tydlig plan för att uppnå dem? Mallarna för livsplanering från ClickUp hjälper dig att kartlägga dina mål, följa dina framsteg och fatta smartare beslut längs vägen.

Det är som att ha en personlig färdplan för din framtid – som hjälper dig att hålla fokus, motivationen uppe och hålla dig på rätt spår. Oavsett om du strävar efter karriärutveckling, personlig utveckling eller ekonomisk frihet hjälper den här mallen dig att dela upp allt i hanterbara steg så att du faktiskt kan uppnå dina mål!

Här är varför du kommer att älska det:

Visualisera din resa med anpassade vyer som planlistan och livstavlan för att se dina mål och milstolpar på ett ögonblick.

Utvärdera regelbundet effekten av dina beslut med inbyggda verktyg 🛠️

Tilldela anpassade fält som ansvarspartner för att involvera vänner, familj eller mentorer i din resa.

Utnyttja tidsspårning, taggning och beroendevarningar för att hantera dina uppgifter effektivt och hålla koll på dina åtaganden.

📌 Perfekt för: Personer som söker en dynamisk approach till personlig utveckling och som vill anpassa sina dagliga handlingar efter sina långsiktiga mål.

➡️ Läs också: Bästa programvaran för onlineutbildning av anställda

Vad kännetecknar en bra mall för individuell utvecklingsplan?

En bra mall för individuell utvecklingsplan är ett knep för produktivitet och tillväxt. Därför bör den vara tydlig, praktisk och anpassningsbar till olika karriärvägar.

Här är vad som gör en IDP-mall verkligen effektiv:

Välorganiserad struktur: Välj mallar som är välstrukturerade och håller saker och ting enkla. Det bör finnas avsnitt som mål, färdigheter, åtgärdssteg och framstegsuppföljning för att göra det enkelt att följa och uppdatera.

Handlingsplan : Välj en mall som beskriver specifika uppgifter, utbildningar eller erfarenheter som behövs för din utveckling. Detta inkluderar kurser, mentorprogram, uppdrag eller certifieringar.

Tidsplaner och milstolpar : Välj mallar som gör det möjligt att sätta tydliga deadlines för varje steg, så att du kan säkerställa en stadig utveckling. En bra mall bör också hjälpa dig att sätta upp milstolpar och göra justeringar efter behov.

Utvärdering av framsteg: Se till att den mall du väljer fungerar som ett Se till att den mall du väljer fungerar som ett verktyg för prestationshantering . Den bör ha utrymme för att utvärdera prestationer och ändra planer när nya möjligheter eller utmaningar uppstår.

Avsnitt för feedback och stöd: Välj mallar som har utrymme för feedback från chefen, mentornoter eller coachningsinsikter för att tillföra mervärde till utvecklingsprocessen.

💡 Bonustips: Spåra enkelt utvecklingsmålen för alla dina teammedlemmar med hjälp av ClickUp Brains AI-assistent. Den granskar måldokumenten och ger dig de svar du behöver med ett enda klick!

ClickUp Brain

Ta kontroll över din karriärutveckling med ClickUp

Personlig och professionell utveckling sker inte av en slump – det krävs en tydlig plan, rätt steg och konsekventa åtgärder. Det är där mallarna för individuella utvecklingsplaner kommer in.

De hjälper dig att kartlägga dina mål, följa dina framsteg och se till att du alltid går framåt.

Med ClickUp kan du enkelt sätta upp mål, följa milstolpar och hålla kursen med färdiga mallar, anpassningsbara fält och kraftfulla verktyg för att följa framsteg. Oavsett om du vill avancera i karriären eller förbättra dina färdigheter erbjuder ClickUp ett strukturerat men flexibelt sätt att nå framgång.

Så varför vänta? Börja din resa idag – registrera dig gratis!