De 10 bästa webbplatserna för programvarurecensioner för strategiska insikter

Låt mig fråga dig en sak – hur avgör dina potentiella kunder om din affärsprogramvara uppfyller deras behov? Om ditt svar inte inkluderar ”att kolla recensioner” kanske du går miste om intäkter.

Att välja rätt programvara kan kännas som att köpa en ny bil – massor av alternativ, glänsande funktioner som kanske eller kanske inte är användbara, och risken att hamna med något som ser bra ut men går sönder när du behöver det som mest. Det är här webbplatser för programvarurecensioner verkligen kommer till nytta.

Istället för att förlita dig på marknadsföringstexter får du ta del av riktiga användares erfarenheter, detaljerade recensioner av funktioner, priser och vad som faktiskt fungerar i praktiken.

❗️ 90 % av alla säger att positiva recensioner påverkar deras köpbeslut.

För att driva försäljning och kundframgång för ditt SaaS-företag är det inte valfritt att bli listad och betygsatt på de bästa webbplatserna för programvarurecensioner. Det är skillnaden mellan att vara den lösning som köparna väljer och att bli förbisedd.

Det här blogginlägget hjälper dig att välja den bästa webbplatsen för programvarurecensioner så att valet av programvara inte känns som ett hasardspel.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är de 10 bästa webbplatserna för programvarurecensioner att välja mellan: G2: Bäst för omfattande användarinformation och företagsöversikt Capterra: Bäst för små till medelstora företag som vill jämföra programvara Software Advice: Bäst för personliga programvarurekommendationer GetApp: Bäst för att filtrera och jämföra programvarualternativ Gartner Peer Insights: Bäst för köpare av programvara på företagsnivå TrustRadius: Bäst för djupgående och transparenta programvarurecensioner PeerSpot, tidigare IT Central Station: Bäst för IT-proffs och beslutsfattare inom företag Trustpilot: Bäst för att bygga förtroende genom användargenererade recensioner SoftwareReviews: Bäst för datadrivna insikter och emotionella fotavtryckspoäng OMR Reviews: Bäst för företag som riktar sig till den tyskspråkiga marknaden

Vad ska du leta efter på webbplatser för programvarurecensioner?

Att välja rätt recensionsplattform som programvaruleverantör är ett strategiskt beslut som direkt påverkar hur din produkt uppfattas på marknaden. Det kan ha stor inverkan på kundlojaliteten.

Här är några saker du bör leta efter för att skilja de bra recensionssidorna från resten.

Verifierade användarrecensioner: Köpare vill ha feedback från personer som faktiskt har använt programvaran. Vissa webbplatser kan ha överdrivet positiva recensioner eller misstänkt negativa recensioner, så leta efter plattformar som verifierar sina recensenter för att säkerställa äktheten.

Detaljerad information: Sök efter plattformar där recensenterna Sök efter plattformar där recensenterna ger omfattande feedback – vad som fungerade, vad som inte fungerade och hur din programvara passar in i deras verksamhet.

Filter- och jämförelseverktyg: Köpare jämför ofta funktioner, priser och andra egenskaper. För att hjälpa kunderna att utvärdera din programvara bör du välja en plattform som erbjuder robusta jämförelsetabeller och filteralternativ.

Grundlig marknadsundersökning: De bästa recensionssidorna har en betydande närvaro inom din programvarukategori.

Leverantörssupport: Vissa plattformar erbjuder mer än bara användargenererade recensioner; de tillhandahåller verktyg som analyspaneler, leadgenerering eller annonseringsmöjligheter – resurser som kan öka din produkts synlighet.

🧠 Rolig fakta: Cirka 61 % av konsumenterna kollar två till tre recensionssidor innan de bestämmer sig för ett köp – för vem gillar inte att få en andra (eller tredje) åsikt innan man fattar ett beslut?

De 10 bästa webbplatserna för programvarurecensioner

Efter otaliga timmars research har jag sammanställt en lista över de 10 bästa webbplatserna för programvarurecensioner som kan guida dig i ditt nästa val. Här är den:

1. G2 (bäst för omfattande användarinformation och företagsöversikt)

via G2

G2 utmärker sig som en pålitlig plattform som erbjuder autentiska, användargenererade omdömen vid utvärdering av programvarulösningar.

Med en omfattande samling recensioner inom flera kategorier ger den en genuin bild av programvaruprodukter. G2:s interaktiva gränssnitt och robusta filtreringsverktyg gör det snabbt och enkelt att hitta relevant information, vilket gör den till en favorit bland leverantörer och köpare.

Plattformen erbjuder opartiska recensioner med ärliga och detaljerade insikter, vilket gör det möjligt för användarna att fatta välgrundade beslut med självförtroende. Jag uppskattar hur dess användarvänlighet förbättrar upplevelsen och hjälper potentiella kunder att få tillgång till specifik feedback utan krångel.

G2 erbjuder:

Recensioner: 2 miljoner+

Kategorier: 1 100+

Månatliga besökare: 9 miljoner+

G2:s bästa funktioner

Öka din programvaras trovärdighet med verifierade recensioner och feedback om verktyg från riktiga användare.

Visualisera produktrankningar med G2 Grid, som visar kundnöjdhet och marknadsnärvaro för enkel jämförelse.

Navigera bland över 1 000 programvarukategorier för att hjälpa köpare att utvärdera din produkt jämfört med konkurrenterna.

Använd leverantörsanalyser för att spåra trender, generera leads och förfina marknadsföringsstrategier.

G2:s begränsningar

Det kan vara svårt att sticka ut med tusentals produkter i vissa kategorier, särskilt för nykomlingar.

Avancerade funktioner som analysverktyg och annonsering kräver ett dyrt abonnemang, vilket kan vara en utmaning för nystartade företag.

G2-prissättning

Anpassad prissättning

G2-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

Vad säger verkliga användare om G2?

Jag uppskattar G2:s fokus på enkel implementering och de regelbundna uppdateringarna om kundsupport och viktiga funktioner. Funktionsjämförelserna och integrationsdetaljerna är särskilt värdefulla, vilket gör det enkelt att välja verktyg som fungerar bra med befintliga system. Sammantaget är G2 ett självklart val för snabba, pålitliga programvarurekommendationer. Frekvensen av nya recensioner är imponerande, och de regelbundna uppdateringarna bidrar till att plattformen förblir relevant. En sak som jag tycker är lite utmanande med G2.com är att det finns så många recensioner att det ibland kan kännas överväldigande att gå igenom dem alla, särskilt när man letar efter information om specifika användningsfall.

👀 Visste du att? G2:s Best Software Awards är teknikvärldens motsvarighet till Oscarsgalan – en prisutdelning som är välkänd och betrodd och som ligger till grund för viktiga inköpsbeslut inom olika branscher!

2. Capterra (bäst för små till medelstora företag som vill jämföra programvara)

via Capterra

När jag navigerar i den överväldigande världen av programvarualternativ vänder jag mig ofta till Capterra som en pålitlig guide.

Med över 2 miljoner verifierade recensioner och ett användarvänligt gränssnitt hjälper den företag att fatta smartare och snabbare beslut. Användarna uppskattar de avancerade filtreringsalternativen, som gör det möjligt att sortera programvara efter pris, funktioner, distributionstyp och mer.

För leverantörer erbjuder Capterra en plattform där du kan visa upp din produkt för en bred publik som aktivt söker efter lösningar.

Capterra erbjuder:

Recensioner: 2 miljoner+

Kategorier: 8+

Månatliga besökare: 5,1 miljoner

Capterras bästa funktioner

Jämför upp till fyra verktyg sida vid sida för att lyfta fram viktiga funktioner, priser och betyg för smartare beslutsfattande.

Dra nytta av recensionsmoderatorer som säkerställer äktheten och analyserar textkvaliteten för att upptäcka plagiering och falska recensioner.

Generera leads med sponsrade listningar och annonseringsalternativ

Få tillgång till utförliga guider och artiklar för att utbilda köpare och förenkla deras val av programvara.

Capterras begränsningar

slipper igenom, vilket kan påverka ditt produkts rykte. Trots ansträngningar för att säkerställa äktheten finns det alltid en risk att falska och negativa recensioner slipper igenom, vilket kan påverka ditt produkts rykte.

En grundläggande listning är gratis, men premiumfunktioner som förbättrad synlighet och detaljerad analys kräver ett abonnemang.

Capterras prissättning

Anpassad prissättning

Capterras betyg och recensioner

G2 : 3,8/5 (över 120 recensioner)

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

Vad säger verkliga användare om Capterra?

Capterra är en av de bästa plattformarna för programvarurecensioner, eftersom alla recensioner verifieras av faktiska användare som verkligen har använt programvaran. Capterra har den bästa kundsupporten. Viss information, såsom priser och funktioner, är inte alltid korrekt på Capterra, och det är bra att vara medveten om detta innan man köper någon programvara.

3. Software Advice (bäst för personliga programvarurekommendationer)

via Software Advice

Software Advice har hjälpt företag att hitta rätt programvara sedan 2005 och utmärker sig genom att erbjuda personliga rekommendationer. Till skillnad från andra recensionssajter som bara listar alternativ, kopplar Software Advice dig till dedikerade rådgivare som rekommenderar lösningar som är skräddarsydda för specifika affärsbehov.

Den personliga touchen förenklar också användarnas beslutsfattande, särskilt med plattformens verifierade recensioner och jämförelser av viktiga programvarufunktioner.

Software Advice erbjuder:

Recensioner: 2 miljoner+

Kategorier: 900+

Månatliga besökare: 2,5 miljoner

Software Advice bästa funktioner

Boka personliga konsultationer med programvarurådgivare för att hitta den bästa lösningen för dina affärsbehov.

Utnyttja branschspecifika köpguider och artiklar för att koppla samman leverantörer med deras målgrupp.

Jämför flera programvarulösningar sida vid sida, inklusive funktioner, priser och användarrecensioner.

Begränsningar för Software Advice

Mindre recensionspool och mindre fokus på företagsprogramvara än konkurrenterna

Riktar sig främst till den amerikanska marknaden, vilket begränsar den globala räckvidden.

Priser för Software Advice

Anpassad prissättning

Software Advice betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

4. GetApp (bäst för att filtrera och jämföra programvarualternativ)

via GetApp

GetApp är en annan välkänd recensionssajt som hjälper dig att synas på en alltmer konkurrensutsatt marknad. Sajten ägs av Gartner och erbjuder en plattform där programvaruköpare kan söka, jämföra och läsa användarrecensioner om en rad olika programvarulösningar.

Det som utmärker GetApp är dess fokus på små och medelstora företag. Det erbjuder en skräddarsydd upplevelse som hjälper dig att hitta programvara som passar din budget, teamstorlek och mål.

GetApp erbjuder:

Recensioner: 2 miljoner+

Kategorier: 850+

Månatliga besökare: 1,8 miljoner

GetApps bästa funktioner

Filtrera efter behov med hjälp av ett användarvänligt gränssnitt för att begränsa alternativen efter betyg, funktioner, pris och branschkrav.

Läs omfattande recensioner med information om användbarhet, prissättning, support och övergripande värde för en enklare utvärdering.

Använd verktyg för leadgenerering för att spåra produktprestanda och förfina marknadsföringsstrategier med hjälp av användbar analys.

Begränsningar för GetApp

Grundläggande anpassning av leverantörsprofiler kan begränsa produktdifferentieringen.

Mindre användarbas jämfört med större recensionssajter som G2 eller Capterra.

GetApp-priser

Anpassad prissättning

GetApp-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

5. Gartner Peer Insights (bäst för köpare av programvara på företagsnivå)

via Gartner Peer Insights

Denna plattform är utformad för lösningar på företagsnivå och innehåller recensioner från verifierade IT-proffs och beslutsfattare. Gartner Peer Insights integreras med Gartner-ekosystemet och erbjuder värdefulla insikter och marknadstäckning som är till hjälp både för köpare som söker klarhet och leverantörer som strävar efter engagemang.

Gartner Peer Insights erbjuder:

Recensioner: 595 000+

Kategorier: 495+

Listade produkter: 20 000+

Gartner Peer Insights bästa funktioner

Rikta dig till företagskunder med detaljerade recensioner som fokuserar på medelstora till stora företags behov.

Säkerställ en rigorös valideringsprocess för att bekräfta att all feedback kommer från riktiga användare.

Utnyttja recensionsdata för att förstå användarnas demografi, preferenser och nöjdhet.

Expandera globalt genom Gartners omfattande nätverk för att nå en internationell publik.

Begränsningar för Gartner Peer Insights

Leverantörer med mindre eller nischade produkter kan ha svårt att bli listade.

Detaljerade och tidskrävande recensionsprocesser kan leda till färre inlämningar.

Priser för Gartner Peer Insights

Anpassad prissättning

Gartner Peer Insights betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

6. TrustRadius (bäst för djupgående och transparenta programvarurecensioner)

via TrustRadius

Om dina programvaruköpare söker substans snarare än fluff, läser de troligen TrustRadius-recensioner. Plattformen fokuserar på detaljerade och transparenta recensioner som granskar programvarulösningars för- och nackdelar samt prestanda i verkligheten. Plattformens recensioner är inte bara snabba åsikter utan omfattande berättelser om hur en produkt levererar värde (eller inte) i verkliga affärsscenarier.

TrustRadius erbjuder:

Recensioner: 490 000+

Kategorier: 550+

Månatliga besökare: 1 miljon+

TrustRadius bästa funktioner

Få tillgång till verifierade recensioner för att få autentiska insikter från riktiga användare.

Använd den dedikerade leverantörsportalen för att hantera recensioner och analysera kundfeedback.

Jämför programvara sida vid sida för att utvärdera funktioner, priser och användarbetyg.

TrustRadius begränsningar

En mindre användarbas och en nischad målgrupp kan resultera i färre recensioner för specifika produkter.

Att lägga tonvikten på omfattande recensioner kan leda till färre inlämningar på grund av den tidskrävande processen.

TrustRadius prissättning

Från 30 000 USD/år per produkt

TrustRadius betyg och recensioner

G2 : 3,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 80 recensioner)

Vad säger verkliga användare om TrustRadius?

TrustRadius är en pålitlig och trovärdig plattform där du kan hitta äkta och detaljerade recensioner från användare, konsulter, administratörer etc. Den hjälper dig att fatta beslut när du väljer ut eller bestämmer dig för vilken partner du vill samarbeta med. I mycket få fall har jag stött på vissa recensioner som inte är äkta, utan verkar vara kopierade från andra recensionsplattformar. TrustRadius bör arbeta på att få dessa korrigerade.

7. PeerSpot, tidigare IT Central Station (bäst för IT-proffs och beslutsfattare inom företag)

via PeerSpot

PeerSpot, tidigare IT Central Station, är plattformen där köpare av företagsprogramvara går för att få insiderinformation från personer som faktiskt har använt verktygen.

Den fokuserar på företagsteknik och erbjuder djupgående recensioner och verkliga erfarenheter från verifierade proffs som kan sin sak – tänk IT-chefer, teknikledare och systemadministratörer.

PeerSpot erbjuder:

Recensioner: Hemligstämplat

Kategorier: 700+

Årliga besökare: 3,5 miljoner+

PeerSpots bästa funktioner

Verifiera användarrecensioner med en trippel autentiseringsprocess, inklusive LinkedIn-profiler och community policing.

Använd kundintervjuer och PeerPaper-rapporter för att få kuraterade insikter och genomföra marknadsundersökningar.

Kommunicera direkt med köpare och recensenter för att samla in feedback och bygga starkare relationer.

PeerSpots begränsningar

Fokuserar på företagsteknik, vilket begränsar exponeringen för leverantörer som inte är inriktade på företag.

Avancerade funktioner och analyser kräver ett betalt abonnemang, vilket kan vara kostsamt för mindre leverantörer.

PeerSpot-priser

Anpassad prissättning

PeerSpot-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsmeddelanden eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.

8. Trustpilot (bäst för att bygga förtroende genom användargenererade recensioner)

via Trustpilot

Denna globalt erkända plattform kopplar samman företag med kunder genom ärliga, användargenererade recensioner. Trustpilot är inte exklusivt för programvara, men det är ett värdefullt verktyg för att bygga förtroende och trovärdighet i alla branscher – från kundservice till teknik.

Det som användarna uppskattar mest är dess tillgänglighet och äkthet. Recensionerna är detaljerade och kommer från verifierade användare, vilket garanterar äkta insikter om produktens prestanda. Köpare kan filtrera efter bransch, betyg eller nyckelord, vilket gör det enkelt att hitta relevant feedback.

Trustpilot erbjuder:

Recensioner: över 167 miljoner

Kategorier: Över 20 toppkategorier, över 150 andra nivåns kategorier och tusentals tredje nivåns kategorier.

Produkter listade: 790 000+ webbplatser

Trustpilots bästa funktioner

Integrera Trustpilot-widgets på din webbplats för att visa positiva recensioner och öka trovärdigheten.

Använd Trustpilots marknadsföringsfunktioner för att integrera recensioner i e-postkampanjer, annonser och landningssidor.

Utöka din räckvidd genom att dra nytta av Trustpilots breda närvaro inom branschen.

Trustpilots begränsningar

Trustpilots breda branschfokus kan begränsa den riktade synligheten jämfört med plattformar som G2 eller Capterra.

Trots granskning av recensioner kan den öppna plattformen tillåta mindre detaljerad feedback som inte helt fångar din programvaras funktioner.

Trustpilots prissättning

Plus: Från 259 dollar per månad

Premium: Från 629 USD per månad

Avancerad: Från 1 059 USD per månad

Företag: Anpassad prissättning

Trustpilot-betyg och recensioner

G2: 3,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trustpilot?

Jag gillar att man kan spåra fördelningen av stjärnor och få tillgång till en mängd olika analyser på sin Trustpilot-sida, vilket gör det möjligt för oss att identifiera viktiga förbättringar för att undvika negativa recensioner. Jag gillar inte prognosfunktionen för betroddhetspoängen. Den kan inte ge dig ett specifikt datum och du kan inte heller förutsäga vad du behöver göra för att få en högre poäng.

via SoftwareReviews

SoftwareReviews är en del av Info-Tech Research Group och är en framstående webbplats för programvarurecensioner med ett datadrivet tillvägagångssätt för programvaruutvärdering.

Den ger detaljerad, verifierad feedback och unika mätvärden som visar användarna vad de tycker om en produkt. SoftwareReview handlar inte bara om betyg – det handlar om att förstå helheten, från funktioner och support till emotionell tillfredsställelse.

SoftwareReviews erbjuder:

Recensioner: Tusentals recensioner

Kategorier: 200+

Månatliga besökare: 30 000+

SoftwareReviews bästa funktioner

Få tillgång till detaljerade Data Quadrant-rapporter för insikter om användarnöjdhet och leverantörers kapacitet.

Mät kundernas åsikter med Emotional Footprint Scores, som avslöjar användarnas emotionella reaktioner gentemot leverantörer.

Utforska leverantörer på djupet med produktkort som erbjuder över 100 datapunkter för varje lösning.

Jämför flera programvarulösningar sida vid sida

Begränsningar för SoftwareReviews

Fokuserar på företagsteknik, vilket begränsar exponeringen för leverantörer inom andra nischer.

Fokus på detaljerade recensioner kan resultera i färre inlägg jämfört med enklare plattformar.

Priser för SoftwareReviews

Anpassad prissättning

SoftwareReviews betyg och recensioner

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

10. OMR Reviews (bäst för företag som riktar sig till den tyskspråkiga marknaden)

via OMR Reviews

OMR Reviews är en del av OMR, ett europeiskt digitalt mediebolag. Dess målgrupp finns i DACH-regionen (Tyskland, Österrike och Schweiz).

Plattformen gör det möjligt för programvaruleverantörer att nå ut till en mycket engagerad nischpublik som aktivt söker efter lösningar som ger resultat. Om du riktar dig mot den tyskspråkiga marknaden och vill bygga upp trovärdighet och synlighet är OMR Reviews den plattform du bör överväga.

OMR Reviews erbjuder:

Recensioner: 34 000+

Kategorier: 140+

Månatliga besökare: 300 000+

OMR Reviews bästa funktioner

Lista produkter tillsammans med konkurrenter för att nå en målgrupp bland över 7 500 verktyg i 200 kategorier.

Utnyttja recensioner på tyska för att effektivt rikta in dig på DACH-marknaden.

Integrera med bloggar och poddar för ökad synlighet och engagemang.

Begränsningar för OMR-recensioner

Att fokusera på DACH-regionen begränsar exponeringen för leverantörer som söker en bredare internationell publik.

Tyskspråkigt innehåll kan vara utmanande för leverantörer eller marknadsförare som inte talar tyska.

OMR Reviews prissättning

Anpassad prissättning

OMR-recensioner, betyg och omdömen

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

Vad verkliga användare säger om OMR Reviews

Produktsidorna är extremt välorganiserade och användarvänliga, och de ser inte heller så tråkiga ut. Men det viktigaste är att jag kan hitta produkter som är inriktade på DACH-marknaden jämfört med andra stora jämförelsesajter.

Integrera ClickUp för insikter om programvarurecensioner

Det kan vara svårt att hantera feedback från flera recensionssajter och hålla ordning på allt. Men ClickUp hjälper dig. Det är en app för arbete som gör precis vad den lovar – samlar alla dina arbetsuppgifter på ett ställe.

Från att spåra kundfeedback till att skapa användbara insikter för hela ditt team – ClickUp kan hantera ditt arbete. Det är också ett utmärkt sätt att se alla dina alternativ på ett och samma ställe istället för att göra en Google-sökning och sortera igenom flera artiklar med programvarurecensioner.

Samla dina recensionsdata med ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards är en viktig funktion som kan fungera som en centraliserad hubb. Detta är din referenssida för att samla in och visualisera data från programvarusajter som G2, Trustpilot och GetApp.

Genom att bädda in länkar eller använda integrationsverktyg kan du visa realtidsstatistik, såsom antal recensioner, genomsnittliga betyg och sentimentanalys, på ett och samma ställe.

En annan fantastisk funktion för att hantera insikter från programvarurecensioner är ClickUp Automations .

Spåra recensioner med ClickUp Automations

När en ny recension publiceras kan du ställa in automatiseringar för att generera och tilldela uppgifter till rätt teammedlem.

Om en recension är positiv kan uppgiften till exempel vara att dela den på sociala medier eller lyfta fram den i en marknadsföringskampanj. Om det är kritisk feedback skapar automatiseringen en uppgift för att utarbeta ett genomtänkt svar och markera potentiella förbättringar.

Detta säkerställer att ingen recension förbises och att våra svar är snabba och professionella.

Kombinera kraften i AI och automatisering. Be ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, att hjälpa dig att skapa automatiseringsregler.

Integrera ClickUp i din recensionsstrategi

Att hantera din närvaro på recensionssidor kan bli en barnlek genom att integrera ClickUp i din recensionsstrategi.

Organisera ditt recensionsflöde med ClickUp-mappar

Vi rekommenderar att du skapar en dedikerad projektmapp i ClickUp för att hantera data från recensionssidor och hålla allt organiserat. Denna kan placeras inuti ditt dedikerade produktrecensionsutrymme, så att all relevant data finns på ett och samma ställe.

Behärska recensionshantering med hjälp av projektmappar i ClickUp

Genom att samla alla uppgifter, instrumentpaneler och dokument relaterade till recensionssidor i en mapp blir det enkelt att följa framstegen och hantera ansvarsområden.

💡Proffstips: Du kan skapa separata avsnitt för plattformar som Capterra, TrustRadius och PeerSpot, var och en med sin egen uppgiftslista och prestationsmått.

Omvandla recensioner till praktiska uppgifter med ClickUp

När mappen är klar kan du använda verktyg för uppgiftshantering för att delegera ansvar. Använd ClickUp Tasks för att svara på recensioner, analysera feedback, extrahera insikter för kvartalsrapporter och mycket mer.

Varje uppgift prioriteras, tilldelas en deadline och märks med relevant recensionssajt. Det är ett enkelt system som gör att alla kan hållas ansvariga.

Clickup minskar behovet av att ha flera programvaror för att hantera ett projekt genom att tillhandahålla funktioner som kommentarer och automatiska aviseringar när användare taggas. Dessutom integreras det med verktyg som Miro och GDrive, vilket eliminerar behovet av att replikera uppgifter/innehåll i dessa system.

Teamsamarbete är viktigt för recensionshantering, och ClickUp Docs är perfekt för detta.

Samarbeta med hela ditt team för att brainstorma och hantera recensioner på ClickUp Docs.

Du kan använda Docs för att brainstorma svar på svåra recensioner, utarbeta strategier för att förbättra betyg och sammanställa insikter till genomförbara planer. Eftersom alla i ditt team kan bidra i realtid kommer du att arbeta mer effektivt.

ClickUp är ett fantastiskt verktyg för att organisera uppgifter och prioriteringar, teamsamarbete och datahantering. Flexibiliteten i utrymmen och listor gör det anpassningsbart till nästan alla branscher.

💡Proffstips: Om du upptäcker en trend i recensionerna om en specifik funktion kan du använda ClickUp Docs för att föreslå uppdateringar, samla in synpunkter och slutföra din strategi – allt på ett och samma ställe.

Behärska din strategi för recensionssajter med ClickUp

Efter att ha utforskat dessa 10 fantastiska webbplatser för programvarurecensioner är en sak helt klar: recensioner kan påverka hur din produkt uppfattas och väljs.

Jag har själv sett hur en väl utformad recensionsstrategi kan förvandla potentiella köpare till lojala kunder. Oavsett om det är den detaljerade feedbacken på G2 eller Trustpilots globala räckvidd, erbjuder varje plattform ett unikt sätt att förstärka din programvaras styrkor.

Att hantera recensioner på flera plattformar kan kännas som att jonglera, men ClickUp kan göra allt det tunga arbetet åt dig. Uppgifter som känns kaotiska och tidskrävande – som att spåra recensioner eller samordna med mitt team – blir organiserade och enkla med ClickUp.

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag och börja hantera dina recensioner med den precision och enkelhet som din programvara förtjänar.