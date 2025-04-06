De 10 bästa AI-verktygen för upphandling 2025

Att jaga leverantörer, granska oändliga kontrakt och räkna siffror – upphandling kan kännas som att gå på lina. 🪢

Just när du tror att allt är under kontroll kan ett problem med leverantören i sista minuten eller oväntade kostnader rubba balansen. AI-verktyg för upphandling effektiviserar beslutsfattandet, ger datadrivna insikter, automatiserar repetitiva uppgifter och minimerar mänskliga fel.

Om du vill minska ineffektiviteten och fatta bättre inköpsbeslut finns här 10 AI-drivna lösningar som är värda att kolla in.

⏰ 60 sekunders sammanfattning Här är vår lista över de bästa AI-verktygen för upphandling: ClickUp (Bäst för AI-drivna inköpsarbetsflöden och projektledning)

SAP Ariba (Bäst för heltäckande digitala inköpslösningar)

Ivalua (Bäst för flexibla anpassningsalternativ för upphandling)

Zycus (Bäst för avancerad AI-driven spend intelligence)

SynerTrade (Bäst för omfattande funktioner från källa till kontrakt)

GEP SMART (Bäst för enhetlig source-to-pay med avancerad analys)

JAGGAER (Bäst för specialiserade inköps- och sourcingverktyg)

IBM Watsonx Procurement (Bäst för avancerad prediktiv analys vid upphandlingsbeslut)

Coupa (Bäst för snabb omvandling av upphandlingsprocessen)

Sievo (Bäst för inköpsanalys och spårning av besparingar)

AI inom upphandling gör processen snabbare, smartare, effektivare och inte mer komplicerad. För att välja rätt verktyg måste man fokusera på praktisk användbarhet, olika AI-användningsfall och långsiktigt värde.

Här är vad du ska leta efter i det perfekta verktyget. 💁

Automatisering: Repetitiva uppgifter som fakturahantering och leverantörshantering bör kunna utföras utan ständig övervakning.

Realtidsdata: AI bör spåra utgifter, flagga risker och erbjuda prediktiv analys för att stödja välgrundade beslut.

Sömlös systemkompatibilitet: Plattformen måste integreras smidigt i befintliga arbetsflöden och Plattformen måste integreras smidigt i befintliga arbetsflöden och orderhanteringssystem.

Skalbarhet och flexibilitet: Affärsbehoven förändras, och verktyget bör kunna hantera ökade volymer och anpassas till nya strategier.

Användarvänlig upplevelse: Team bör kunna navigera enkelt på plattformen utan omfattande utbildning eller teknisk kunskap.

Efterlevnad och riskhantering: AI bör övervaka leverantörers efterlevnad, upptäcka potentiella risker och förenkla efterlevnaden av regler och föreskrifter.

🔍 Visste du att? Enligt en studie har 90 % av inköpscheferna övervägt eller redan använder AI-agenter för att optimera verksamheten under det kommande året.

För många leverantörer, för många kontrakt och för lite tid? AI kan avlasta dig genom att automatisera godkännanden, flagga risker och hjälpa dig att hitta de bästa erbjudandena utan ändlösa diskussioner.

Här är de bästa AI-verktygen som förenklar upphandlingsprocessen. 📝

1. ClickUp (Bäst för AI-drivna inköpsarbetsflöden och projektledning)

Dagens arbetsliv är dysfunktionellt. Våra projekt, vår kunskap och vår kommunikation är utspridda över olika verktyg som inte är kopplade till varandra, vilket bromsar oss.

ClickUp löser detta med appen everything app for work, som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare. Det hjälper inköpsteamen att arbeta snabbare, automatisera tråkiga uppgifter och organisera allt.

ClickUp Brain

Markera viktiga avtalsvillkor och jämför anbud direkt med ClickUp Brain.

ClickUp Brain är en integrerad AI-driven assistent som förenklar inköpsarbetsflöden och beslutsfattande. Den bearbetar leverantörsbud, extraherar viktiga kontraktsdetaljer och genererar insikter i realtid.

En inköpschef som granskar flera leverantörers offerter kan använda Brain för att markera prisskillnader, flagga dolda avgifter och jämföra villkor sida vid sida. Det skannar också kontrakt för risker som ogynnsamma förnyelseklausuler eller straffavgifter, vilket säkerställer att teamen fattar välgrundade beslut utan att missa viktiga detaljer.

Utöver kontraktsanalys förvandlar ClickUp Brain upphandlingsspårningen. Team får omedelbara utgiftsrapporter, leverantörsprestationsanalyser och budgetinsikter utan att behöva bläddra igenom kalkylblad.

Få insikter om inköpsutgifter och leverantörers prestanda med ClickUp Brain.

Om en inköpsansvarig behöver en kvartalsvis sammanfattning av utgifterna sammanställer ClickUp Brain data och presenterar en tydlig uppdelning, vilket gör det lättare att upptäcka möjligheter till kostnadsbesparingar. Det effektiviserar också kommunikationen med leverantörerna genom att sammanfatta e-posttrådar och utarbeta svar.

När en leverantör begär reviderade betalningsvillkor genererar ClickUp Brain ett professionellt svar baserat på tidigare avtal, vilket säkerställer konsekvens i förhandlingarna.

ClickUp Brain-användare kan också välja mellan flera LLM:er, inklusive ChatGPT och Claude.

ClickUp Automations

Skapa anpassade automatiseringar för att hantera din upphandlingscykel med ClickUp Automations.

ClickUp Automations eliminerar manuella uppföljningar och håller upphandlingsarbetsflödena igång.

När en leverantör lämnar in ett anbud skapar ClickUp automatiskt en granskningsuppgift, tilldelar den till rätt teammedlem och meddelar berörda parter. Inköpsförfrågningar, godkännanden och uppföljningar sker utan fördröjningar, vilket minskar flaskhalsar och håller projekten på rätt spår.

ClickUp Docs

Lagra och samarbeta kring leverantörsavtal i ClickUp Docs.

ClickUp Docs fungerar som en centraliserad hubb för upphandlingsdokument, vilket gör lagring av kontrakt och samarbete smidigt. Team kan redigera avtal i realtid, lämna kommentarer och tagga kollegor för feedback.

Om en juridisk avdelning granskar ett leverantörskontrakt kan inköpsansvariga tilldela dem direkt i Docs, vilket säkerställer snabba godkännanden utan ändlösa e-postkedjor.

ClickUp-mall för upphandling

Få en gratis mall ClickUps upphandlingsmall är utformad för att hjälpa dig att spåra och hantera dina upphandlingsprocesser.

Dessutom är ClickUp Procurement Template ett färdigt ramverk som förenklar hanteringen av leverantörskedjan och gör det enkelt att spåra, hantera och övervaka alla inköpsaktiviteter.

Med visuella verktyg och kodfria databaser hålls allt organiserat samtidigt som leverantörer och teammedlemmar samarbetar smidigt. Oavsett om du köper in råvaror eller hanterar komplexa leveranskedjor, ser denna mall till att verksamheten flyter smidigt.

ClickUps bästa funktioner

Spåra upphandlingsuppgifter utan ansträngning: Skapa anpassningsbara Skapa anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler för att hantera inköpsförfrågningar, godkännanden och kontraktsstatus samtidigt som du övervakar upphandlings-KPI:er.

Integrera inköpsverktyg smidigt: Anslut ERP-system, bokföringsprogram och leverantörsdatabaser till ClickUp för ett enhetligt arbetsflöde.

Visualisera upphandlingsprocessen: Kartlägg leverantörsförhandlingar, godkännanden och milstolpar i avtalen med Kartlägg leverantörsförhandlingar, godkännanden och milstolpar i avtalen med ClickUp Whiteboards.

Synkronisera upphandlingskalendrar: Använd Använd ClickUp Calendar View för att spåra kontraktens utgångsdatum, förnyelsedatum och kommande leverantörsmöten.

Samarbeta smidigt med anbudsförfrågningar: Skapa, redigera och granska leverantörers anbud i realtid med dokument och kommentarer. Skapa, redigera och granska leverantörers anbud i realtid med dokument och kommentarer.

Standardisera leverantörsutvärderingar: Samla in leverantörsinformation, betygsätt offerter och organisera leverantörsdata med hjälp av Samla in leverantörsinformation, betygsätt offerter och organisera leverantörsdata med hjälp av ClickUp Forms.

Begränsningar för ClickUp

Brant inlärningskurva

Vissa avancerade inköpsfunktioner, som komplexa instrumentpaneler och automatiseringar, fungerar bäst i desktopversionen.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD/månad per användare

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 040 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

🧠 Rolig fakta: Även om upphandlingshistorien är vag, har upphandlingspraxis funnits ganska länge! Den går tillbaka till så tidigt som 3 000 f.Kr. I Egypten fungerade skrivare som ansvarade för pyramidernas design som kontorister och använde papyrus för att registrera mängden arbete och material som behövdes för byggandet.

2. SAP Ariba (Bäst för heltäckande digitala upphandlingslösningar)

via SAP Ariba

Har du någonsin undrat hur det känns att hantera inköp för ett Fortune 500-företag? SAP Ariba ger dig den upplevelsen direkt till hands.

Du får tillgång till ett enormt nätverk med över 4 miljoner förhandsgranskade leverantörer över hela världen, vilket gör inköp till en barnlek. Plattformen erbjuder AI-smarta funktioner – tänk dig att kunna upptäcka problem i leveranskedjan innan de uppstår eller låta robotar hantera de besvärliga fakturaavstämningarna.

Om du redan använder SAP-system kommer du dessutom att uppskatta hur smidigt Ariba integreras med din befintliga konfiguration. Detta är perfekt när du behöver övervaka stora budgetutgifter på flera platser.

SAP Aribas bästa funktioner

Använd lösningen Discovery för kontraktshantering och anbudsgivning, som ger detaljerade utgiftsanalyser.

Identifiera de bästa leverantörerna med hjälp av SAP Business AI-funktioner för att matcha dem med dina unika behov.

Automatisera artikelhanteringen genom att importera Excel-anbudsdokument för att påskynda processen.

Styr inköpen mot föredragna leverantörer och se samtidigt till att de uppfyller upphandlingskriterierna.

Begränsningar för SAP Ariba

Det finns utmaningar när det gäller integration med kärnsystem för direkt upphandling, vilket innebär komplexa processer som lagerhantering och produktionsplanering.

Det stöder inte djupare samarbete med leverantörer.

SAP Ariba-prissättning

Anpassad prissättning

SAP Ariba-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 3,7/5 (75+ recensioner)

🔍 Visste du att? Den globala marknaden för upphandling som tjänst förväntas nå 15,12 miljarder dollar år 2031, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 11,6 % mellan 2024 och 2031.

3. Ivalua (Bäst för företag som vill ha flexibla anpassningsmöjligheter för upphandling)

via Ivalua

Med Ivalua kan du bygga ett inköpsekosystem som speglar dina unika affärsprocesser. Du hittar avancerade konfigurationsalternativ som anpassar sig efter ditt arbetsflöde – inte tvärtom. Plattformen utmärker sig när det gäller att hantera komplexa leverantörsrelationer och multiregionala efterlevnadskrav.

Och om du är orolig för framtida skalbarhet kan du vara lugn – Ivalua växer i takt med ditt företag. Tack vare den modulära uppbyggnaden betalar du bara för det du behöver, vilket gör det särskilt attraktivt för medelstora företag som vill expandera.

Ivaluas bästa funktioner

Hantera inköpsanalyser , inklusive flera leverantörskataloger, i en enhetlig instrumentpanel och rapporteringsfunktioner med hjälp av OLAP Cube-teknik.

Skala upp eller ner modulerna utifrån säsongens efterfrågan och utforma regionsspecifika kontrollpunkter för efterlevnad.

Integrera alla aspekter av Source-to-Pay-processen, inklusive sourcing, upphandling, avtalshantering och leverantörshantering.

Automatisera många aspekter av leverantörsintroduktionen, minska behovet av mänsklig intelligens och påskynda introduktionen.

Ivaluas begränsningar

Högre initiala installationskostnader jämfört med konkurrenterna

Kräver dedikerad IT-support för avancerade anpassningar.

Analysverktyg kräver teknisk expertis för att maximera

Ivalua-priser

Anpassad prissättning

Ivalua-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (45+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

📖 Läs också: Hur man använder AI för att automatisera uppgifter

4. Zycus (Bäst för organisationer som prioriterar avancerad AI-driven spend intelligence)

via Zycus

Zycus är mästare på att omvandla komplexa utgiftsdata till användbara insikter med hjälp av sin AI-motor. Du kommer att upptäcka utgiftsmönster som vanligtvis missas, medan den kognitiva inköpsassistenten hjälper dig att förutsäga leverantörsrisker innan de uppstår.

För team som drunknar i upphandlingsdata erbjuder Zycus en uppfriskande approach till detaljerad analys. Det utmärker sig särskilt genom sin förmåga att automatiskt kategorisera utgifter och identifiera besparingsmöjligheter över olika avdelningar.

Zycus bästa funktioner

Övervaka och utvärdera leverantörers prestanda mot viktiga nyckeltal för att stärka relationer och förbättra förhandlingar.

Säkerställ smidig dataflöde och uppdateringar i realtid genom att ansluta Zycus till dina befintliga ERP-plattformar.

Automatisera efterlevnadskontroller inom upphandlingsarbetsflöden för att uppfylla interna policyer och externa regler.

Använd robusta verktyg för avtalshantering för att effektivisera upphandlingen av tjänster och hålla ordning på avtalsdokumentationen.

Zycus begränsningar

PDF-bearbetning missar ibland viktiga detaljer

Begränsade integrationsmöjligheter med nyare ERP-system

Grundläggande rapporteringsmallar saknar flexibilitet

Zycus prissättning

Anpassad prissättning

Zycus betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: När du utvärderar leverantörer, titta på deras förmåga att tillföra värde, inte bara kostnaden. Detta innebär att förstå marknaden, analysera utgiftskategorier och bygga långsiktiga leverantörsrelationer.

5. SynerTrade (Bäst för omfattande funktioner från källa till kontrakt)

via SynerTrade

SynerTrade levererar kraftfulla funktioner för hela processen från källa till kontrakt med ett starkt fokus på EU-regler. Dess smidiga hantering av transaktioner i flera valutor och regionsspecifika skattekrav säkerställer efterlevnad och effektivitet. Dessutom avslöjar dess AI-drivna utgiftsanalys dolda besparingsmöjligheter, vilket optimerar din upphandlingsstrategi.

Plattformen erbjuder avancerade förhandlingsverktyg som gör leverantörsvalet mer strategiskt. Den är särskilt användbar när du behöver upprätthålla efterlevnaden på flera europeiska marknader.

SynerTrades bästa funktioner

Genomför flerstegs-RFP:er med automatiserad poängsättning och spåra hållbarhetsmått i hela din leveranskedja.

Hantera transaktioner i flera valutor smidigt och skapa anpassade arbetsflöden för regional efterlevnad.

Utforma avancerade auktionsscenarier för strategisk sourcing

Använd funktionen Procure-to-Pay för att effektivisera hela upphandlingsprocessen från beställning till betalning.

SynerTrades begränsningar

Dokumenthanteringssystemet känns klumpigt.

Begränsad integration med icke-europeiska betalningssystem

SynerTrade-prissättning

Anpassad prissättning

SynerTrade-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Rolig fakta: Forntida romare upprättade kontrakt med skrivare för handel med privata leverantörer. I Storbritannien införde Vilhelm Erövraren ett system för att registrera skatteuppbörd. Detta är några tidiga exempel på upphandlingspraxis.

6. GEP SMART (Bäst för enhetlig source-to-pay med avancerad analys)

via GEP SMART

GEP SMART förvandlar komplexiteten i upphandlingen till tydliga, praktiska insikter. Plattformen utmärker sig genom sin förmåga att förena direkta och indirekta upphandlingsprocesser.

Du hittar sofistikerade verktyg för kategorihantering som hjälper dig att effektivisera dina leverantörsrelationer. De inbyggda mobilfunktionerna gör att du kan hantera upphandlingsuppgifter var du än befinner dig. För organisationer som hanterar flera ERP-system erbjuder GEP SMART sömlösa integrationsfunktioner som upprätthåller datakonsistensen mellan systemen.

GEP SMART:s bästa funktioner

Samordna hanteringen av direkta och indirekta utgifter och skapa kategorispecifika inköpsflöden.

Använd avancerad AI för att klassificera fakturor korrekt, förbättra inköpsprocesser och maximera kostnadsbesparingar.

Utnyttja robotiserad processautomation (RPA) för att eliminera repetitiva uppgifter och minska manuella fel.

Identifiera och spåra möjligheter till kostnadsbesparingar med automatiserad spårning av besparingar.

Begränsningar för GEP SMART

Implementeringstiden överstiger branschgenomsnittet och anpassning av rapporteringen kräver teknisk expertis.

Sökfunktionen är långsam och buggig.

GEP SMART-prissättning

Anpassad prissättning

GEP SMART-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Utveckla ett ramverk för löpande leverantörsbedömningar baserat på kriterier som kvalitet, tillförlitlighet, prissättning och ESG-praxis. Använd resultattavlor för att objektivt jämföra leverantörers prestanda.

via JAGGAER

JAGGAER är utvecklat för organisationer med högt specialiserade inköpsbehov, särskilt akademiska institutioner och forskningsorganisationer. Plattformen anpassar sig till hantering av budgetcykler för utbildningsprojekt och inköpsbehov baserade på bidrag.

Dess specialiserade arbetsflöden gör det idealiskt för inköp av laboratorieutrustning och forskningsmaterial samt för att spåra komplexa godkännandehierarkier. Dessutom stöder plattformen efterlevnadskrav och revisionskrav inom den offentliga sektorn.

JAGGAER:s bästa funktioner

Effektivisera bidragsbaserade inköp mellan avdelningar samtidigt som du upprätthåller överensstämmelse med finansieringskraven.

Spåra utgifter mot flera bidrag och finansieringskällor med automatiserade fördelningsregler.

Skapa omfattande rapporter för revisionskrav inom den offentliga sektorn med inbyggda efterlevnadskontroller.

JAGGAER-begränsningar

Komplexa konfigurationsalternativ överväldigar mindre institutioner

Integration med äldre system kräver omfattande anpassning och begränsad flexibilitet i standardrapporteringsmallar.

JAGGAER-prissättning

Anpassad prissättning

JAGGAER-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (25+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 20 recensioner)

💡 Proffstips: Dokumentera och tillämpa upphandlingspolicyer för att säkerställa konsekvens. Granska regelbundet dessa policyer för att anpassa dem till förändrade marknadsförhållanden och organisatoriska behov.

8. IBM Watsonx Procurement (Bäst för avancerad prediktiv analys vid upphandlingsbeslut)

via IBM Watsonx

IBM Watsonx Procurement är utformat för företag som förlitar sig på AI-drivna insikter för inköpsbeslut. Plattformen analyserar ostrukturerade leverantörsdata, förutsäger störningar och optimerar inköpsstrategier. Den utnyttjar maskininlärning för att prognostisera risker i leveranskedjan och identifiera potentiella kostnadsbesparingsmöjligheter.

IBM Watsonx Procurement – de bästa funktionerna

Skapa dynamiska riskprofiler för leverantörer och analysera prestandatrender och marknadsförhållanden för att förutsäga potentiella störningar innan de inträffar.

Omvandla ostrukturerade upphandlingsdata till meningsfulla insikter med hjälp av naturlig språkbehandling.

Optimera lagernivåerna på flera platser med hjälp av algoritmer för prediktiv efterfrågeprognosering.

Automatisera kontraktsanalys och efterlevnadskontroll med hjälp av avancerade funktioner för dokumentförståelse.

IBM Watsonx Begränsningar för upphandling

Kräver betydande datamängder för optimal AI-prestanda.

Det finns regionala begränsningar för vissa funktioner, såsom anteckningsbok och dataraffinering, vilket kan påverka globala inköpsverksamheter.

IBM Watsonx Procurement-prissättning

Anpassad prissättning

IBM Watsonx Procurement – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 320 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. Coupa (Bäst för snabb omvandling av upphandlingsprocessen)

via Coupa

Coupa förenklar inköpsprocessen utan att kompromissa med funktionaliteten. Plattformen fokuserar på snabb användaranpassning genom ett intuitivt gränssnitt.

Du kommer att märka hur AI-smarta funktioner arbetar tyst i bakgrunden, föreslår processförbättringar och flaggar potentiella besparingar. Plattformen är utmärkt för att koppla samman alla utgiftspunkter – från inköpsförfrågningar till fakturabetalningar. Coupa är perfekt för team som är trötta på att hoppa mellan olika leverantörshanteringsverktyg, eftersom det samlar allt under ett digitalt tak.

Coupa bästa funktioner

Använd community-drivna utgiftsbenchmarks för att förhandla fram bättre leverantörskontrakt och identifiera besparingar.

Koppla samman utgiftshantering, inköp och leverantörsskulder i en enda enhetlig plattform.

Effektivisera leverantörsintroduktionen genom automatiserade verifierings- och leverantörsriskhanteringsprocesser.

Begränsningar för Coupa

Avancerade funktioner är tillgängliga mot en årlig premiumavgift.

Att skapa anpassade rapporter kräver teknisk kunskap.

Verktyget erbjuder begränsad flexibilitet när det gäller ändringar i arbetsflödet.

Coupa-prissättning

Gratis

Verifierat: 549 $/år

Premiumsupport: 499 $+/år

Avancerat: 4 800 USD/år

Coupa-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 530 recensioner)

Capterra: 4/5 (över 100 recensioner)

10. Sievo (Bäst för datadrivna organisationer som fokuserar på upphandlingsanalys och spårning av besparingar)

via Sievo

Sievo utmärker sig genom sin specialiserade upphandlingsanalys. Plattformen är utmärkt för att omvandla råa upphandlingsdata till meningsfulla insikter om besparingar genom avancerade verktyg för utgiftsanalys. För team som är engagerade i att spåra och validera besparingar inom upphandling överbryggar Sievos verktyg för hantering av besparingscykeln klyftan mellan prognostiserade och realiserade besparingar, vilket säkerställer transparens och noggrannhet.

Sievos bästa funktioner

Omvandla råa upphandlingsdata till användbara insikter genom automatiserad klassificering och berikning.

Spåra besparingsinitiativ från identifiering till realisering med detaljerad övervakning av milstolpar.

Skapa exakta utgiftsprognoser med hjälp av algoritmer för maskininlärning och historiska utgiftsmönster.

Sievos begränsningar

Fokuserar främst på analys snarare än transaktionsbaserad upphandling.

Implementeringen kräver omfattande datapreparering och begränsade möjligheter till direkt upphandling.

Sievo-priser

Anpassad prissättning

Sievo-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

ClickUp Brain för alla dina upphandlingsbehov

Upphandlingsavdelningar hanterar stora belopp – budgetar, kontrakt och leverantörsrelationer – där det inte finns utrymme för misstag. Därför är effektivitet en nödvändighet.

Artificiell intelligens hjälper till att sålla bort ovidkommande information, men rätt system gör hela skillnaden.

ClickUp samlar allt på ett ställe: automatisering som eliminerar flaskhalsar, riskminimering, kontraktsspårning som håller ordning på saker och leverantörshantering som förblir kristallklar.

Inga onödiga komplikationer. Ingen bortkastad tid. Bara ett effektivt sätt att hålla inköpen effektiva, ansvariga och lätta att hantera.

Registrera dig för ClickUp idag! ✅