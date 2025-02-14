Hur du skapar ett modernt intranät för din organisation

För en tid sedan undertecknade över 500 anställda från Amazons molntjänstavdelning en petition där de uppmanade företaget att ompröva sitt krav på fem dagars närvaro på kontoret. Deras budskap var tydligt: Distansarbete och hybridarbete är nu en del av vardagen.

Även om det företaget så småningom införde ett förbud mot distansarbete, blir fysiska möten alltmer sällsynta för många yrkesverksamma, och stark kommunikation och digitala arbetsplatser är numera normen.

Det är därför företag nu lägger större vikt vid moderna intranätlösningar som hjälper till att överbrygga kommunikationsklyftor på en digital arbetsplats.

Tänk på intranätet som en samarbetsplattform som personaliserar kommunikationen, driver medarbetarnas engagemang och stärker strategierna för medarbetarupplevelsen. Bonus? Det är tillgängligt på alla enheter med internetuppkoppling – utan att du behöver ta dig till kontoret.

Nyfiken? Låt oss dyka djupare in i varför moderna intranätssystem väcker uppmärksamhet.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Ett modernt intranät är en interaktiv, användarvänlig plattform som centraliserar kommunikation, projektuppdateringar och medarbetarregister, tillgänglig på alla enheter.

De viktigaste funktionerna i ett modernt intranät är: Centraliserad kommunikation : Dela företagsnyheter, uppdateringar och meddelanden Samarbetsverktyg : Möjliggör projektsamarbete i realtid mellan olika platser Anpassningsbara instrumentpaneler : Ge rollspecifika vyer för relevant information Sökbart arkiv : Lagra och få tillgång till företagsdokument, policyer och resurser

Det gynnar organisationer i form av förbättrad kommunikation som bryter ner silos och håller alla informerade.

Det skyddar känslig information med brandväggar och inloggningsuppgifter. Det höjer också medarbetarnas moral genom att lyfta fram prestationer och ge enkel tillgång till utbildningsmaterial och policyer.

Moderna intranät, till skillnad från tidigare statiska elektroniska anslagstavlor, erbjuder samarbete i realtid, AI-driven sökning, mobil tillgänglighet och personliga instrumentpaneler.

För att implementera moderna intranät behöver du: Utvärdera organisationens behov och involvera medarbetarna i planeringen Rulla ut funktioner i etapper och prioritera användarupplevelsen Hantera innehåll effektivt och främja engagemang från början Säkra intranätet med rollbaserade behörigheter

En allt-i-ett-app för arbete som ClickUp erbjuder en omfattande plattform för uppgifts- och dokumenthantering som integreras med ditt intranät för att ge en enda källa till information.

Vad är ett modernt intranät?

Många företag söker efter en kommunikationsplattform som samlar allt för sina team, oavsett om det gäller företagsnyheter, projektuppdateringar eller medarbetarregister. Ett modernt intranät erbjuder just det.

Till skillnad från äldre, statisk intranätprogramvara är modern intranätprogramvara interaktiv, användarvänlig och tillgänglig på alla enheter. Viktigast av allt är att den integreras sömlöst med de verktyg som ditt team redan använder, som projektledningsplattformar, kommunikationsappar och dokumentlagringssystem.

Det innebär att medarbetarna kan hitta information snabbare, samarbeta mer effektivt och förbli engagerade – oavsett om de är på kontoret eller arbetar på distans.

Vad mer? Här är vad du får med moderna intranät: En centraliserad kommunikationsplattform för att dela företagsnyheter, uppdateringar och meddelanden.

Ett samarbetsverktyg för team som vill arbeta tillsammans på projekt i realtid, oavsett var de befinner sig.

Anpassningsbara instrumentpaneler för individuella roller, så att medarbetarna ser det som är mest relevant för dem.

Ett sökbart arkiv för företagets dokument, policyer och resurser

Fördelarna med ett modernt intranät

Som du kan föreställa dig är de främsta fördelarna bättre kommunikation och samarbete. Hur uppnås detta? Genom att använda en enda plattform för företagsuppdateringar, verktyg och resurser. Här är några ytterligare fördelar med att använda moderna intranätlösningar:

Förbättrad kommunikation : Bryter ner silos och säkerställer att alla hålls informerade och samordnade.

Bättre säkerhet: Använder ett privat, organisationsspecifikt nätverk som skyddas av brandväggar och inloggningsuppgifter, vilket säkerställer att känslig information endast är tillgänglig för behöriga anställda.

Erkännande av anställda : Lyfter fram prestationer och höjer moralen

Förenklad introduktion : Erbjuder enkel tillgång till utbildningsmaterial och företagspolicyer.

Personlig upplevelse : Levererar rollspecifikt innehåll och resurser

Minskad informationsöverbelastning : Centraliserar information för enkel åtkomst

Transparens: Håller medarbetarna uppdaterade om företagets mål och framsteg.

💡 Proffstips: Vill du testa några intranätlösningar för dina team? Kolla in vår guide om den bästa intranätprogramvaran för att säkert koppla samman team.

Skillnaderna mellan ett traditionellt intranät och ett modernt intranät

Innan plattformar som WhatsApp, Teams eller Slack blev populära förlitade sig företag på klumpiga interna webbplatser för att kommunicera. Dessa statiska sidor – kallade elektroniska anslagstavlor (EBB) – var revolutionerande och gjorde det möjligt att dela dokument och få tillgång till interna resurser utan att lämna sitt skrivbord.

Men låt oss vara ärliga: dessa EBB:er uppfyller inte dagens arbetsplatsbehov. Det är därför det moderna intranätet har medfört många förändringar för organisationer.

🧠 Visste du att: Enligt Deloitte presterar 73 % av de anställda som arbetar tillsammans bättre, och 60 % anser att det driver innovation – teamwork gör verkligen drömmen möjlig!

För att göra det tydligare, här är en tabell som jämför traditionellt intranät med modernt intranät:

Era Egenskaper Begränsningar Modern lösning Exempel från verkligheten De första intranäten (1990-talet) Statiska webbsidor för delning av dokument och interna resurser Begränsat till dokumentdelning; saknade interaktivitet och personalisering Centraliserade nav med interaktiva verktyg för samarbete i realtid, AI-driven sökning och personliga instrumentpaneler. Ett tillverkningsföretag som delade skiftscheman via anslagstavlan på intranätet ersatte den med ett modernt intranät för att möjliggöra teammeddelanden och resursdelning. Andra generationen (2000-talet) Utökade funktioner med wikis, bloggar och innehållstaggning Fortfarande starkt beroende av IT för uppdateringar; bristande mobil tillgänglighet Användarvänliga, mobiloptimerade plattformar som gör det möjligt för anställda att skapa, dela och komma åt innehåll på egen hand. En global detaljhandelskedja uppgraderade till mobilvänliga verktyg, vilket gör det möjligt för butikschefer att ladda upp försäljningsrapporter när de är på resande fot. Web 2.0-intranät (2010-talet) Sociala intranät med användarprofiler, kommentarer och communityengagemang Sociala funktioner var isolerade; fragmenterade plattformar ledde till silos Enhetliga plattformar som integrerar verktyg för kommunikation, samarbete och kunskapsdelning Ett teknikstartup som införde ett intranät som integrerade Slack, Google Workspace och projektuppföljning för smidiga arbetsflöden. Moderna intranät (2020+) Omfattande plattformar för digital medarbetarupplevelse (DEX) med AI, företagssökning och automatisering Ingen (utformad för att anpassas och skalas efter arbetsplatsens föränderliga behov) Centraliserade, AI-drivna verktyg som erbjuder mobil tillgänglighet, socialt engagemang och produktivitetshöjande funktioner. Ett företag som prioriterar distansarbete och använder AI-drivet intranät för att introducera nya medarbetare, hantera uppgifter och främja engagemang på ett effektivt sätt.

Viktiga funktioner i ett modernt intranät

Vad gör ett intranät för anställda så oumbärligt för kommunikationen mellan medarbetarna? Låt oss bryta ner det:

1. Molnbaserad effektivitet

Först och främst är de flesta moderna intranätssystem numera molnbaserade. Detta innebär fördelar som automatiska säkerhetskopior, innehållshantering i realtid och frihet från platsbegränsningar.

Och eftersom 83 % av den globala arbetskraften säger att hybridarbete är idealiskt, passar ett molnbaserat intranät perfekt in i detta växande behov av flexibilitet.

Ditt intranät bör integreras sömlöst med verktyg som Slack, Microsoft 365, Google Workspace och Zendesk. Att samla dessa på en och samma plattform innebär att du spenderar mindre tid på att växla mellan flikar och mer tid på att slutföra uppgifter.

Läs också: Bästa programvaran för effektiv kommunikation i företaget

3. Högsta säkerhet

Ingen gillar dataläckor, men de blir allt vanligare. Ett säkert intranät använder rollbaserade behörigheter för att säkerställa att känslig företagsinformation endast är tillgänglig för dem som behöver den, vilket håller nyfikna ögon (och hackare) borta.

🧠 Visste du att: Det tar i genomsnitt 204 dagar för organisationer att upptäcka ett dataintrång och ytterligare 73 dagar att begränsa det. Kostnaden för anmälningar om dataintrång steg till 370 000 dollar under 2023.

4. Användarvänlig innehållshantering

Att uppdatera intranätsidor kräver vanligtvis inte mycket teknisk kunskap. Ett modernt innehållshanteringssystem (CMS) gör det möjligt för anställda att skapa, uppdatera och dela innehåll självständigt, med smidiga integrationer för verktyg som Google Drive.

5. Erkännande och belöningar

Ge beröm där det är motiverat. När allt kommer omkring är det 20 gånger mer sannolikt att anställda som regelbundet får erkännande förblir engagerade än de som aldrig får höra ett enkelt ”tack”.

Moderna intranät uppmuntrar erkännande mellan kollegor, vilket gör det enkelt att fira prestationer genom shoutouts, kommentarer eller företagsomfattande meddelanden.

6. Smart medarbetarkatalog

Inga fler "Vem ansvarar för det här?"-ögonblick. En sökbar medarbetarkatalog låter dig hitta kollegor efter namn, avdelning eller jobbtitel, vilket gör samarbetet till en barnlek.

7. Mobilanpassad tillgänglighet

Med hybridarbete här för att stanna, säkerställer mobilvänliga intranät eller dedikerade appar att anställda kan hålla sig uppkopplade från vilken mobil enhet som helst, var som helst.

8. Skapat för teamwork

Idag samarbetar team med samarbetsverktyg som Google Workspace och Microsoft Teams. Moderna intranät integreras sömlöst med dessa och erbjuder projektledningsverktyg, realtidsmeddelanden och delade arbetsytor för att teamarbetet ska flyta smidigt.

Det moderna intranätets roll i medarbetarnas engagemang

Vi har redan diskuterat hur ett modernt intranät förser anställda med intern kommunikationsprogramvara som centraliserar kommunikationen för bättre teamarbete och gör den tillgänglig var som helst och när som helst.

För att förstå hur det förvandlar vanliga utmaningar på arbetsplatsen till möjligheter för medarbetarengagemang, låt oss testa det i några vanliga scenarier.

📍 Scenario 1: Distansarbetare känner sig isolerade

Distansanställda går ofta miste om spontana interaktioner på kontoret och känner sig isolerade.

✅ Hur ett modernt intranät hjälper: Ett modernt intranät överbryggar klyftan genom att tillhandahålla en centraliserad digital arbetsplats där distansarbetare kan få tillgång till företagsuppdateringar, samarbeta i projekt och umgås socialt via virtuella communityn och chattverktyg. Funktioner som mobil åtkomst säkerställer att ingen känner sig utanför, oavsett var de arbetar.

📍Scenario 2: Överväldigande informationsöverflöd

Anställda har svårt att hitta relevant information som är begravd i oändliga e-postmeddelanden och dokument.

✅ Hur ett modernt intranät hjälper: Med funktioner som innehållshanteringssystem och avancerade sökverktyg organiserar och prioriterar moderna intranät information. Personanpassade instrumentpaneler säkerställer att anställda ser uppdateringar och resurser som är viktiga för dem, utan onödig information.

📍Scenario 3: Låg erkänsla och moral bland medarbetarna

Anställda känner sig undervärderade när deras prestationer inte uppmärksammas, vilket leder till bristande engagemang.

✅ Hur ett modernt intranät hjälper: Verktyg för att uppmärksamma medarbetare, som kudos-tavlor och shout-out-funktioner, uppmuntrar till offentlig uppskattning. Dessa ögonblick av erkännande främjar en känsla av tillhörighet och motivation.

📍Scenario 4: Svårigheter att hantera teamprojekt

Team har svårt att samarbeta effektivt, särskilt över olika platser och tidszoner.

✅ Hur ett modernt intranät hjälper: Samarbetsverktyg integrerade i moderna intranät underlättar projektledning. Från delade arbetsytor till meddelanden i realtid kan anställda brainstorma, tilldela uppgifter och följa framsteg på en och samma plattform – vilket ökar produktiviteten och teamarbetet.

📍Scenario 5: Ineffektiv introduktion för nyanställda

Nya medarbetare känner sig vilsna utan en tydlig förståelse för processer, policyer och teamdynamik.

✅ Hur ett modernt intranät hjälper: Moderna intranät förenklar introduktionen genom att erbjuda skräddarsydda innehållshubbar med utbildningsresurser, företagspolicyer och teampresentationer. Detta säkerställer att nyanställda känner sig välkomna och rustade för att komma igång direkt.

💡 Proffstips: Använd en centraliserad plattform för att skapa, anpassa och distribuera policyer och riktlinjer på ett effektivt sätt i hela organisationen. För att komma igång, kolla in denna lista över de bästa programvarorna för personalhandböcker.

📍Scenario 6: Avdelningar som arbetar isolerat hindrar samarbetet

Avdelningarna arbetar isolerat, vilket leder till missförstånd och ineffektivitet.

✅ Hur ett modernt intranät hjälper: Ett modernt intranät främjar samarbete mellan avdelningar med gemensamma utrymmen för kunskapsdelning, projektuppdateringar och kommunikation. Anställda kan enkelt hitta kollegor i andra team med hjälp av en anställdskatalog, vilket bryter ner silos och främjar en enhetlig kultur.

Läs också: Bästa programvaran för medarbetarportaler

Implementera ett modernt intranät i organisationer

Att övergå till ett modernt intranät är ingen liten bedrift. Organisationer kämpar ofta med oengagerade medarbetare och ineffektiva kommunikationsverktyg på arbetsplatsen.

Men det är fascinerande hur ett effektivt verktyg verkligen kan lösa resten av dina problem. Åtminstone ClickUp gör det. Kort introduktion – ClickUp är allt-i-ett-appen för arbete som kombinerar projekt, chatt och kunskapshantering på en och samma plattform. Bonus: Allt detta kommer med världens mest sammanhängande arbets-AI.

Här är en steg-för-steg-guide till hur du implementerar ett intranät som verkligen uppfyller dina behov och passar ditt team.

Steg 1: Förstå vad din organisation verkligen behöver

Innan du dyker in i marknaden för glänsande intranätplattformar, stanna upp och fundera på vad som saknas. Till exempel:

Hämmar kommunikationsbrister projektens framsteg?

Känner distansarbetare sig isolerade?

Drunknar dina anställda i irrelevant information?

Genom att göra en behovsanalys kan du upptäcka dessa problemområden och fastställa vilka funktioner som är nödvändiga för ditt intranät.

Behöver ditt team till exempel innehållshanteringssystem för att organisera resurser? Eller samarbetsverktyg för smidigare teamarbete? Att veta vad som inte fungerar gör det lättare att hitta ett verktyg som löser problemet.

Med ClickUp Tasks kan du dokumentera dessa behov genom att dela upp dem i genomförbara steg. Till exempel kan du tilldela forskningsuppgifter till specifika team, prioritera funktioner med anpassade fält och spåra framstegen för det som är viktigt.

Dela upp åtgärder i mindre uppgifter och tilldela omedelbart roller till ditt team med hjälp av ClickUp Tasks

Steg 2: Involvera dina anställda i samtalet

Ett av de största misstagen som organisationer gör är att utesluta medarbetarna från planeringsprocessen. Ditt intranät är inte bara till för HR- eller IT-teamet – det är till för alla.

Du ligger redan ett steg före när det gäller medarbetarengagemang genom att involvera medarbetare från olika avdelningar i utvärderingen av potentiella lösningar.

Använd enkäter eller diskussioner för att samla in synpunkter på vilka verktyg och funktioner som skulle underlätta deras arbete. Med ClickUp Whiteboards kan du visuellt kartlägga medarbetarnas feedback och se till att alla idéer fångas upp och beaktas.

Använd ClickUp Whiteboards för att skapa ett särskilt utrymme för att samla in och agera på dina anställdas feedback

Steg 3: Rulla ut det i etapper

Att överösa dina anställda med alla funktioner redan första dagen kan kännas effektivt, men det är ett recept på överväldigande.

En stegvis implementering gör att teamen kan vänja sig vid intranätet steg för steg.

Börja med grundläggande funktioner som kommunikationsverktyg eller dokumentdelning och introducera gradvis avancerade funktioner som samarbetssviter i realtid eller analysverktyg.

ClickUp Tasks och ClickUp Dashboards gör denna process smidig. Skapa uppgifter för varje lanseringsfas, tilldela ansvar och följ framstegen – allt på ett och samma ställe.

Håll koll på uppgifter, framsteg och engagemang med ClickUp Dashboards

Du kan också använda instrumentpaneler för att övervaka användningsgraden och samla in feedback från medarbetarna, så att du kan finjustera upplevelsen efter hand.

Vore det inte fantastiskt om du kunde kombinera verktyg som ClickUp Custom Fields och Custom Statuses för att lägga till specifika attribut till uppgifter?

ClickUps mall för medarbetarkommunikation möjliggör denna funktion tillsammans med en strukturerad layout för transparent kommunikation. Det bästa av allt? Den är förkonfigurerad och hjälper dig att komma igång direkt!

Steg 4: Prioritera användarupplevelsen

Intranätets framgång beror på hur lätt det är att använda. Om medarbetarna inte kan navigera på plattformen eller hitta information snabbt kommer de inte att använda den.

Som regelbok bör du fokusera på intuitiv design, mobilkompatibilitet och personliga instrumentpaneler. Tänk på dina användare – distansarbetare, fältteam eller kontorspersonal – och se till att plattformen tillgodoser deras behov.

Även här utmärker sig ClickUp med sina anpassningsbara instrumentpaneler.

Anställda kan anpassa sina vyer för att visa det som är mest relevant, från projektets framsteg till teamuppdateringar. Det är utformat för att vara en enda källa till sanning, vilket minimerar störningar och maximerar tydligheten.

Anpassa dina intranätflöden efter dina teammedlemmars behov med hjälp av ClickUp Dashboards

Läs också: Bästa programvaran för digitala arbetsplatser för moderna team

Steg 5: Hantera ditt innehåll effektivt

Kom ihåg: Ett intranät utan välorganiserat, relevant innehåll är bara ännu ett verktyg som anställda kommer att undvika.

Innehållet måste vara lätt att hitta, uppdateras regelbundet och anpassas efter användarna. Detta omfattar allt från företagspolicyer till utbildningsmaterial och teamresurser.

Analysverktyg kan också spela en viktig roll för att förstå vad som fungerar – engagerar sig medarbetarna i innehållet?

📌 Exempel: Tänk om flera teammedlemmar samtidigt kunde redigera ett policydokument eller förfina ett projektförslag, samtidigt som de lämnade kommentarer och förslag direkt i dokumentet? Detta skulle avsevärt påskynda samarbetet och öka synligheten. ClickUp Docs gör detta möjligt.

Förbättra dina företagsdokument genom att använda ClickUp Docs tillsammans med dess AI-funktion

Genom att integrera dessa dokument i en central kunskapsbank kan medarbetarna få tillgång till det de behöver på några sekunder, inte timmar:

Använd mappar för att gruppera relaterade dokument efter avdelning eller projekt.

Lägg till taggar för snabb filtrering, till exempel ”Policyuppdatering” eller ”Onboarding”.

Länka relaterade resurser för att ge en fullständig kontext, till exempel genom att koppla en projektbeskrivning till relevanta uppgiftslistor.

Dela dokument mellan team med bara en länk

Tilldela uppgifter direkt i dokumentet för åtgärdspunkter

Använd kommentarer och omnämnanden för att få omedelbar feedback.

Steg 6: Främja engagemang från början

Även det mest avancerade intranätet kommer att misslyckas om medarbetarna inte är engagerade. För att skapa entusiasm, visa hur plattformen kommer att underlätta deras vardag.

Samarbetsverktyg som ClickUp Chat, @mentions och ClickUp Assign Comments bidrar till att främja kommunikation och ansvarstagande i realtid, så att ingen känner sig utanför.

Få din feedback i realtid för bättre tidshantering och färre fel med hjälp av ClickUp Assign Comments

Steg 7: Säkra ditt intranät

Säkerhet = Ryggraden i ett modernt intranätssystem.

Att säkra ditt intranät innebär att dina känsliga data förblir skyddade och att din plattform förblir tillförlitlig i många år.

Från att skydda företagshemligheter till att kontrollera åtkomstnivåer – ett säkert intranät skapar förtroende i hela organisationen.

💡 Proffstips: ClickUp förbättrar upplevelsen med rollbaserade behörigheter, vilket ger dig full kontroll över vem som kan visa, redigera eller dela uppgifter, dokument, instrumentpaneler och mer. Detta säkerställer att rätt innehåll hamnar i rätt händer.

Bestäm vem som har tillgång till ditt intranät med hjälp av ClickUps funktioner för behörighetskontroll

Övervinna utmaningar vid införandet av ett modernt intranät

Ingen resa är komplett utan utmaningar. Att vara medveten om dem hjälper dig åtminstone att planera bättre.

Låt oss ta en titt på några vanliga utmaningar inom modern intranätintegration och hur man kan övervinna dem.

Utmaning nr 1: Brist på personalisering

En storlek passar inte alla, särskilt inte på arbetsplatsen. Anställda vill inte behöva söka igenom irrelevant innehåll för att hitta det de behöver. Utan personaliserat innehåll som är anpassat efter roller, team eller platser riskerar ditt intranät att bli ännu ett oanvänt verktyg.

✅ Lösning: Moderna intranät måste erbjuda rollbaserad personalisering. Det innebär att man måste se till att medarbetarna ser innehåll som är relevant för deras roller, aktiviteter och arbetsplatser. Funktioner som anpassade instrumentpaneler eller riktade aviseringar gör intranätet engagerande och användbart för alla.

Läs också: De bästa apparna för teamkommunikation

Utmaning nr 2: Ineffektiv sökfunktion

Nästan två tredjedelar av de anställda (64 %) medger att de har svårt att hitta tid och energi för att slutföra sina uppgifter och är 3,5 gånger mer benägna att ha svårt med innovation och strategiskt tänkande.

Vill vi göra deras liv svårare med dåliga sökverktyg? Traditionella sökmotorer baserade på enkla nyckelord uppfyller inte dina anställdas behov.

✅ Lösning: Moderna intranät behöver smarta sökfunktioner som levererar resultat baserat på preferenser, filter och användardata.

Gör sökningen enklare och hitta det du letar efter direkt med ClickUps Connected Search

ClickUps funktion Connected Search hjälper dig att hitta vad som helst i ditt arbetsområde med hjälp av grundläggande sökord, avancerade filter eller tidslinjer. Ännu bättre är att den omvandlar bild- och videodata till sökbart innehåll, så att inga filer går förlorade.

Utmaning nr 3: Bristande informationssökbarhet

Är de tusentals e-postmeddelanden, videor, textdokument och annat företagsinnehåll strukturerade? Nej, det är de inte.

Traditionella intranät har svårt att utvinna denna data, vilket leder till outnyttjad potential och dåliga beslut.

✅ Lösning: AI-drivna verktyg för kunskapsutvinning är det bästa som kan hända moderna intranät. Dessa verktyg hämtar data från interna och externa appar, berikar den med metadata och levererar personaliserade resultat genom kognitiva sökmotorer för företag. Det innebär att anställda smidigt kan komma åt även ostrukturerad data när det behövs.

Här är en hjälpsam genomgång av hur du bygger och hanterar din egen AI-kunskapsbas!

💡Proffstips: ClickUp Brain är din AI-drivna kunskapshanterare som sömlöst kopplar samman uppgifter, dokument och chattar i ditt ClickUp-arbetsutrymme för att omedelbart visa rätt information. Du behöver inte längre leta igenom röriga dokument – fråga bara på vanlig engelska så ger ClickUp Brain precisa svar, vilket effektiviserar arbetsflödena och håller teamen samordnade. Få precisa svar på frågor relaterade till din arbetsplats med ClickUp Brain.

Utmaning nr 4: Sända riktade meddelanden

Traditionella intranät är ofta begränsade till standardiserade meddelanden. Detta blir ett stort problem när man hanterar distans- eller hybridteam som kräver skräddarsydda uppdateringar baserade på deras roller, språk eller platser.

✅ Lösning: Moderna intranät möjliggör riktad kommunikation, så att du kan skicka personliga meddelanden till specifika grupper. Chefer kan till exempel skicka ut uppdateringar om policyer till ledningsgrupper samtidigt som nyheter om introduktionsprogram riktas till nyanställda. Detta säkerställer att rätt personer får meddelanden utan att alla andra blir spamade.

Ett isolerat intranät är en källa till frustration. Anställda ska inte behöva växla mellan olika appar för att hitta information eller utföra uppgifter. Traditionella intranät, som ofta är statiska och isolerade, skapar ineffektivitet och hämmar produktiviteten.

✅ Lösning: Moderna intranät fungerar som enhetliga digitala arbetsytor som integrerar verktyg för kommunikation, samarbete och innehållshantering.

📮ClickUp Insight: En typisk kunskapsarbetare måste i genomsnitt ha kontakt med 6 personer för att få sitt arbete gjort. Det innebär att man dagligen måste kontakta 6 viktiga personer för att samla in nödvändig information, samordna prioriteringar och driva projekt framåt. Det är en verklig utmaning – ständiga uppföljningar, förvirring kring olika versioner och bristande översiktlighet minskar teamets produktivitet. En centraliserad plattform som ClickUp, med Connected Search och AI Knowledge Manager, löser detta genom att göra informationen omedelbart tillgänglig. Inget mer hoppande mellan olika appar!

Läs också: Hur ett socialt intranät förändrar kommunikationen på arbetsplatsen

Intranätinnovation börjar med ClickUp

Att migrera till ClickUp var det viktigaste vårt team gjorde. Sedan vi gjorde förändringen har vår produktivitet, effektivitet, teamsamarbete och allmänna arbetsmoral förbättrats avsevärt.

Om du bygger ett intranät för din organisation, välj en plattform som ClickUp som växer med dig.

ClickUp samlar allt du behöver i en smidig, skalbar arbetsyta, från uppgifts- och dokumenthantering till anpassningsbara instrumentpaneler och rollbaserade behörigheter.

Dess samarbetsverktyg som chatt, whiteboards och dokument säkerställer att ditt team förblir uppkopplat, engagerat och produktivt – oavsett var de arbetar.

Registrera dig för ClickUp idag och skapa den digitala arbetsplats som ditt team förtjänar!