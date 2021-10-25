Vi presenterar den nya bloggsidan: Vad finns där?!

ClickUp skapades i teknikvärlden för att hjälpa människor att bli mer produktiva och få 👏 saker 👏 gjorda 👏 snabbare.

Även om dess huvudsakliga syfte är att ge team ett omfattande projektledningsverktyg för att hantera alla typer av uppgifter, anser vi på ClickUp att det är lika viktigt att erbjuda resurser som hjälper dig att navigera i din roll och underlätta din professionella utveckling.

Det är faktiskt en av våra viktigaste kärnvärden på ClickUp – att växa 1 % varje dag. 🌱

Ett sätt att främja detta kärnvärde är att dela med oss av vår kunskap och våra erfarenheter för att hjälpa dig att generera nya idéer, få viktiga insikter om olika ämnen och lära dig de bästa sätten att hantera ditt arbetsflöde på det sätt som fungerar bäst för dig. 🙋‍♀️

Oavsett om du är en erfaren professionell inom ditt område eller befinner dig i början av din karriär, kan du vända dig till ClickUps bloggsida för att få den mest användbara informationen du behöver för att lyckas i din roll.

Och goda nyheter för dig!

Vår blogg har nyligen genomgått en omfattande omgörning för att skapa en bättre användarupplevelse och ge dig uppgraderat innehåll. 🔥

Följ med för att lära dig hur du kan maximera resurserna som erbjuds på vår omgjorda bloggsida!

Ny bloggsida, vem är det här?!

Vi presenterar... ClickUps omgjorda bloggsida! 😍 🙌

Med dig i åtanke, och i ett försök att humanisera och diversifiera vårt innehåll, har vi förvandlat varje del av denna bloggsida!

Först och främst kommer du säkert att lägga märke till de färgglada inslagen. 🦄 🌈

Ännu viktigare är att vi har förbättrat navigeringsmenyn och lagt till kategorirubriker och underkategorilänkar för att hjälpa dig att hitta vissa typer av artiklar eller vad du än letar efter mycket snabbare. ⚡️

Snabba upp din sökning genom att välja kategorier och underkategorier:

Ljudspotlight

Produktivitet

Distansarbete

Typer av bloggar: Upptäck vad du kan hitta på vår bloggsida

Att diversifiera vårt innehåll är en av våra högsta prioriteringar för att ge våra läsare som du olika resurser att lära av.

Vi vet att alla har olika behov och att även dina egna behov förändras från tid till annan, och det är precis därför vi kontinuerligt skapar en mängd nytt innehåll för att samla all information du behöver på ett och samma ställe.

Med det sagt, låt oss utforska de typer av bloggar som du säkert kommer att kunna hitta på vår senaste version av bloggsidan! ✨💻 ✨🔭👀

Listartiklar

Listicles är ett roligt sätt att kalla en artikel som är skriven i listformat. 📝

Denna typ av bloggformatering är ett utmärkt sätt att enkelt söka efter information, eftersom innehållet är uppdelat i kortare, lättsmälta avsnitt.

Att presentera information på detta sätt kan hjälpa dig att ta till dig innehållet mer effektivt, särskilt eftersom varje avsnitt vanligtvis fokuserar på ett ämne i taget.

Om du till exempel är nyfiken på hur Gantt-diagram kan hjälpa dig att hantera projekt men inte vet var du ska börja eller hur det ska se ut, behöver du inte leta längre...

Vi har exempel som du kan titta på i listform som beskriver olika Gantt-diagram för alla typer av team!

➡️ Kolla in 20 enkla exempel på Gantt-diagram för alla

Exempel på en listblogg i ClickUp

Exempel på en listblogg i ClickUp

Alternativ

Vi vet att det alltid finns massor av alternativ där ute, och det gäller även för programvaruappar.

Oavsett vilken bransch eller roll du har kan dina behov, intressen och arbetsområde förändras, och den app du använder idag kanske inte längre uppfyller kraven för ditt arbete.

Det är precis därför vi har skapat innehåll kring alternativa appar!

Våra alternativa bloggar finns här för att hjälpa dig att fatta det bästa beslutet för dig och ditt teams behov.

Att lista de olika tillgängliga alternativen, deras användningsområden, fördelar, begränsningar, funktioner och priser i en artikel är ett perfekt sätt att se dina bästa val på ett och samma ställe.

Om du till exempel har letat efter ett alternativ till Asana har du tur!

Kolla in det här ➡️ 12 fantastiska alternativ till Asana

Exempel på en alternativ blogg i ClickUp

Exempel på en alternativ blogg i ClickUp

Ultimata guider

Våra ultimata guidebloggar är avsedda att ge en översikt över ett visst ämne och tillhandahålla en djupgående analys som hjälper dig att få en bättre förståelse för ämnet.

Du kanske till exempel är intresserad av att lära dig mer om vad projektintegrationshantering är och hur det fungerar.

Tur att vi har den ultimata guiden som lär dig vad det är, hur det fungerar, hur det kan gynna dig och mycket mer!

Läs mer om projektintegrationshantering och se hur våra ultimata guidebloggar ser ut här: ➡️ Vad är projektintegrationshantering

Exempel på en ultimata guideblogg i ClickUp

Exempel på en ultimata guideblogg i ClickUp

Recensioner

Undrar du om det arbetsverktyg du använder idag är det bästa du kan få, eller om du skulle kunna få något bättre? 😉

Det är precis därför vi har skapat bloggar som är avsedda att ge dig en översiktlig beskrivning av en viss app eller ett visst ämne.

Denna typ av blogg listar appens funktioner, fördelar, nackdelar, priser och mycket mer, så att du får all information du behöver för att fatta ett välgrundat beslut!

Okej, här är ett exempel. Är Jira verkligen värd all den hype som det får? 👀 🙊

Kolla in denna Jira-recension och upptäck själv!

➡️ Jira-recension 2021 (funktioner, fördelar, nackdelar, priser)

Exempel på en blogg med apprecensioner i ClickUp

Exempel på en apprecensionsblogg i ClickUp

ClickUp-teamet: Hur vi använder ClickUp

Vi på ClickUp är plattformens största fans.

Det kanske låter lite partiskt (😜 ), men vi har bevis som styrker varför vi älskar att använda den!

Det vi gillar mest med ClickUp är hur flexibelt och anpassningsbart det är till alla avdelningars och anställdas behov och preferenser.

Vi använder den varje arbetsdag för att utföra våra uppgifter, planera projekt, samarbeta med våra kollegor och så vidare.

Eftersom varje avdelnings arbetsområde och medarbetarnas arbetsflöde skiljer sig åt är det mycket hjälpsamt att ha ett anpassningsbart verktyg som tillgodoser deras behov och låter dem samarbeta på ett och samma ställe.

Artiklarna i serien ”Hur vi använder ClickUp” handlar om hur olika team inom ClickUp använder och optimerar plattformen för att förbättra kvaliteten på sitt arbete och effektivisera sina processer.

Det är ett utmärkt sätt att få användbara tips från de personer som använder ClickUp mest!

Se hur vårt Quality Excellence-team använder ClickUp för att driva sin dagliga verksamhet!

➡️ Hur vårt kvalitetsteam använder ClickUp

Exempel på bloggen ”Hur ClickUp-team använder ClickUp”

Exempel på bloggen ”Hur ClickUp-team använder ClickUp”

Snabba tips från proffs och branschexperter

Oavsett vilken bransch du arbetar i, vilken roll du har och hur länge du har varit i din karriär, finns det alltid annan information där ute som kan ge dig nya perspektiv och hjälpa dig att förbättra dina processer.

Att lära av andras erfarenheter kommer inte bara att inspirera dig att tänka annorlunda, utan kan också hjälpa dig att fatta bättre beslut och undvika vanliga misstag.

Det är precis därför vi har samlat citat från yrkesverksamma inom olika branscher för att dela med oss av deras erfarenheter, tips och mycket mer.

Dessa bloggar är avsedda att koppla samman våra världar och ge människor en chans att lära av varandra.

Kolla in bloggen nedan för att komma i kontakt med andra yrkesverksamma, upptäcka nya metoder för agil ledning och mycket mer!

➡️ 20+ tips för agil ledning

Exempel på en ClickUp-blogg med snabba tips från branschexperter

Exempel på en ClickUp-blogg med snabba tips från branschexperter

Gästbloggar och utvalda användarbloggar

Som vi nämnde tidigare älskar vi att lära oss mer om våra användares erfarenheter av ClickUp och få tips om hur man kan hantera arbetsflödet på ett bättre sätt.

Att ha bloggar som visar upp deras röster är så viktigt för oss (och för andra)!

Dessa gästbloggar öppnar upp möjligheten att dela med sig av expertis, "tala" till våra läsare och bidra till vår ClickUp-community.

Om du gillar att använda ClickUp, kontakta oss och berätta hur du använder ClickUp för att förbättra ditt arbete eller privatliv, så får du chansen att bli presenterad i våra gästbloggar!

Kolla in de olika typerna av gästbloggar som finns på vår nya bloggsida:

⭐️ UGC-användare i fokus

⭐️ Gästbloggar

⭐️ ClickUp-konsultbloggar

Användarporträtt och gästblogginlägg i ClickUp

Användarporträtt och gästblogginlägg i ClickUp

Bloggar om arbetslivet

Som förespråkare för produktivitet strävar vi efter att hjälpa dig att bli en produktivitetsproffs genom att ge dig alla typer av resurser för att förbättra ditt arbetsliv.

Kategorin Worklife innehåller bloggartiklar om distansarbete, produktivitetstips och andra livsstilsrelaterade ämnen!

Kolla in några av våra populäraste Worklife-bloggar:

⭐️ ClickUp-tips för användare med ADHD

⭐️ 4 enkla sätt att hjälpa ditt team att återgå till arbetet starkare

⭐️ 6 kreativa brainstormingtekniker för att hitta dina bästa idéer

⭐️ Hur man tar mötesanteckningar på ett effektivt sätt

⭐️ Vad personer med neurodiversitet önskar att deras arbetsgivare visste

Andra bloggar som är på gång inkluderar artiklar om mental hälsa, neurodiversitet, återgång till arbetet, lagarbete och mycket mer! Håll utkik. ✨

Bloggsidan var inte det enda som fick en ClickUp-makeover...😉

Vi presenterar... den uppdaterade ✨ClickUp Blog Newsletter. ✨ 🎉

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna, bloggarna, webbseminarierna och mycket mer från ClickUp genom att prenumerera på vårt bloggnyhetsbrev.

Varannan vecka får du en rad användbara resurser till din inkorg, såsom tips, guider och även berättelser från andra yrkesverksamma inom olika branscher om hur de använder ClickUp i sina företag.

På sätt och vis är det ett utmärkt sätt att hålla kontakten med ClickUp-communityn och få tillgång till några av de utbildningsverktyg du behöver för att fortsätta växa 1 % varje dag. 😊🌱

Få tips och trender om projektledning direkt till din inkorg; prenumerera på ClickUps bloggnyhetsbrev här! 💁‍♀️📧

ClickUps bloggnyhetsbrev

ClickUps bloggnyhetsbrev

Fler tillägg kommer snart!

Vår omvandling slutar inte här; vi har så mycket mer att dela med dig! Vi fortsätter att diversifiera vårt innehåll för att ge dig ett bredare utbud av resurser att njuta av.

Det inkluderar fler bloggartiklar som täcker fler användningsfall för ClickUp, experttips, guider för olika roller och branscher, livsstilsartiklar och mycket mer!

Utöver artiklar kommer vi att lägga till ljud- och videoklipp till våra bloggar för att skapa en ännu bättre upplevelse för våra läsare. 😄 🙌

Hint hint— En podcast från ClickUp kommer att finnas tillgänglig inom kort!!!🎙😎 (Spännande, eller hur?!)

Se till att prenumerera för att få aviseringar om lanseringsdagen, nya avsnitt och mycket mer!

Din tur: Vi vill gärna höra från dig

En av våra högsta prioriteringar är att fortsätta förbättra vår plattform och våra resurser för att bättre kunna tjäna vår ClickUp-community.

Vi vill gärna höra från dig för att få din feedback och lära oss mer om andra ämnen som du vill se mer av.

Fyll i detta korta formulär och låt oss veta!

Tack för din tid, vi ser fram emot att höra från dig! 😊