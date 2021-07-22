ClickUp-tips för användare med ADHD

Ansvarsfriskrivning: Denna artikel är avsedd att ge information om produktivitetsverktyg och strategier. Den är inte avsedd att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling av ADHD eller något annat hälsotillstånd.

Hur börjar man skriva en blogg om ADHD och hamnar femton minuter senare på Jack Blacks Wikipedia-sida, helt chockad?

Jag inser ironin i detta, mina vänner:

Ja, det här är en helt korrekt beskrivning av hur farligt lätt det är för mig, en vuxen med ADHD, att förlora femton minuters produktiv tid utan att ens märka det.

Om det inte vore för ljudet av en ClickUp-notis som snärtade mig tillbaka till verkligheten, hade jag kanske fastnat i någon clickbait-artikel med rubriken ”Så här ser barnen från ’School of Rock’ ut NU 😱” innan jag fick panik över hur dum jag är som återigen tappat bort tiden.

Lyckligtvis för mig är aviseringar långt ifrån den enda funktionen i ClickUp som har hjälpt mig att hantera mina ADHD-symtom och utmärka mig i det jobb jag älskar. Tillsammans med några ClickUp-kollegor som också lever med ADHD har vi sammanställt de bästa tipsen och knepen för att hjälpa fler människor att använda denna plattform för att hantera ADHD-symtom samtidigt som de lyckas på jobbet.

ADHD: Glöm vad du har hört

Termen "ADD", liksom termerna "OCD" eller "bipolär", har blivit ett konstigt modernt slanguttryck som ersätter normala egenskaper som "lätt distraherad", "superorganiserad" eller "humörsvängningar".

Trots ofarliga avsikter bidrar överdrift via patologi mer till att sprida missuppfattningar och förvanska verkligheten kring dessa störningar än att normalisera dem.

ADHD – som inte längre kallas ”ADD” i kliniska sammanhang – är en av de mest stigmatiserade kognitiva störningarna, vilket gör det svårt för individer att identifiera den, få en diagnos, utforska behandlingsalternativ och berätta om den för andra. Några av de vanligaste stereotyperna är:

❌ ADHD är något man kan växa ifrån

❌ ADHD förekommer främst hos unga pojkar.

❌ ADHD är ett finare ord för ”hyperaktiv” eller ”oförmögen att koncentrera sig”.

❌ ADHD är inte alls en störning, utan snarare en brist på disciplin.

Som en vuxen kvinna som är mycket motiverad, mycket fokuserad på vad jag vill och kanske ibland för självdisciplinerad, kan jag med säkerhet säga att den listan är nonsens och samtidigt visa upp bevisen:

Lyckligtvis för de 4,4 miljoner vuxna med ADHD i USA kan dagarna då människor ifrågasätter legitimiteten hos vuxen ADHD vara räknade. Neurodiversitetsrörelsen – ett initiativ för att stödja och välkomna människor med kognitiva eller neurologiska utmaningar, från ADHD till ASD, i alla aspekter av livet – gör stora framsteg för att stärka människor som mig både på och utanför arbetsplatsen.

Hur ADHD hos vuxna ser ut

När jag först fick diagnosen ADHD (då kallad ”uppmärksamhetsstörning”) under mitt första år på gymnasiet var det en lättnad att få extra hjälp med vissa skolämnen, men det var inte allmänt känt att symtomen på ADHD påverkar en person långt utanför klassrummet. Mina föräldrar, liksom så många andra på den tiden, misstolkade ofta ADHD-relaterade problem hemma som ren och skär olydnad. De insåg inte att min kroniska försening, upplevda vägran att lyssna, sömnproblem eller dåliga kommunikation ofta var resultatet av en störning som jag behövde bättre ADHD-produktivitetsverktyg för, inte resultatet av att jag var ett verktyg.

Det kommer så småningom att påverka dig negativt, eftersom du utsätts för hård kritik och straff för saker som svarar bäst på behandling. Ännu en anledning till varför myten om att ADHD betyder ”odisciplinerad ungdom” är löjlig (på ett galghumoristiskt sätt 🙃).

Allt detta påverkade hur jag såg på – eller snarare missförstod – min ADHD fram till slutet av 20-årsåldern. Men jag är tacksam för att jag till slut förstod verkligheten bakom min diagnos. Många vuxna som skulle kunna ha nytta av ADHD-behandling misstolkar fortfarande förbättringsbara symtom som personliga brister, vilket ofta kan förvärra situationen.

Så här yttrar sig de utmanande delarna av min ADHD:

Att ha en dålig naturlig tidsuppfattning, vilket gör det svårt att avgöra hur mycket tid som har gått, hur lång tid saker tar att göra osv.

Glömmer ofta saker, har dåligt minne för vissa typer av information

Jag hyperfokuserar på saker som intresserar mig, vilket innebär att jag kan förbise små detaljer eller saker som jag har att göra i ett tillstånd av ökad distraherbarhet.

Ibland har jag svårt att kommunicera muntligt eftersom mina tankar hoppar till saker som verkar relaterade i mitt huvud, men som är förvirrande för andra.

Eftersom jag skulle vara helt körd i livet om jag lät alla dessa symtom ta överhanden, måste jag varje dag vidta åtgärder för att minimera störningarna från mina ADHD-symtom och ta ansvar för den hjärna jag har. Liksom många andra har jag lärt mig att skriva ner allt, sätta påminnelser för att komma ihåg saker och skapa en hållbar organisationsmetod som jag kan trivas med.

Det ironiska är att när man har ADHD kan det vara svårt att hålla reda på alla de olika verktyg som ska hjälpa en att hålla reda på saker.

Det är precis därför ClickUp har förändrat mitt liv.

Hantera din produktivitet med ClickUp

När jag började arbeta på ClickUp var jag naturligtvis tvungen att lära mig plattformen för att kunna göra mitt jobb. Liksom många nya användare kände jag mig lite överväldigad i början av den enorma mängden verktyg, funktioner och integrationer som stod till mitt förfogande, men det bästa jag uppmuntrades att göra var att lita på mig själv och hitta mitt bästa arbetsflöde.

Eftersom ClickUp är utformat för att se ut, kännas och fungera på ett sätt som passar individens unika arbetsstil, uppskattade jag att det inte fanns något fel sätt att vara produktiv – särskilt som någon som inte tenderar att tänka ”inom ramarna”. Och eftersom allt du kan behöva för produktivitet finns på ett ställe, försvann den ironiska utmaningen att tappa bort verktygen som är utformade för att hålla dig på rätt spår.

Jag har frågat några av mina kollegor på ClickUp, från marknadschefer till kundsupportmedarbetare, för att ta reda på vilka funktioner som hjälper dem att hantera sina mest påträngande ADHD-symtom. Med hjälp av deras insikter har jag sammanställt följande tips om hur du kan bemästra ClickUp precis som du är!

Funktionsspecialitet:

🗂️ = Organisation

⏰ = Tidshantering

🧠 = Komma ihåg saker

🔍 = Att vara uppmärksam på detaljer

1️⃣ = Fokusera på en sak i taget

Tips 1: Hitta din favoritvy

Hjälper till med: 🗂️ 🧠

Det är här allt börjar. Ta dig tid att titta på dina utrymmen, mappar och listor i varje vy innan du dyker in. Oavsett om du gillar tabeller, visuell kartläggning, listor eller tavlor, vet du att du har hittat rätt vy när du tänker: ”Åh, tack och lov, det här är logiskt.”

Många personer med ADHD är ganska visuellt orienterade och trivs med konsekvens. Om detta stämmer in på dig, garanterar det faktum att du har så många alternativ för att se dina uppgifter och prioriteringar att du hittar en vy som gör att du kan komma igång.

Tips 2: Fäst uppgiftsfältet

Hjälper till med: ⏰ 🧠 1️⃣

Om uppgifter är utom synhåll kan de lätt glömmas bort när du är hyperfokuserad på något annat. Att fästa uppgiftsfältet är ett måste.

Varje dag lägger jag till de uppgifter som ska göras idag och imorgon. Det hjälper mig att fokusera på en sak i taget och undvika att känna mig överväldigad av alla uppgifter som väntar. Jag organiserar uppgifterna i min bricka efter prioritet genom att helt enkelt dra och släppa dem. Om du klickar på uppgiften kommer du till dess sida. När jag är klar med uppgiften tar jag bara bort den från brickan och njuter av den sköna känslan av att ha uppnått något!

Tips 3: Ställ in anpassade aviseringar

Hjälper med: ⏰ 🧠

Att behöva förlita sig på oändliga e-postmeddelanden för att få information om min arbetsbelastning är något jag inte tror att jag någonsin kan gå tillbaka till nu när jag använder ClickUp. Att ständigt hantera en full, tråkig inkorg var distraherande, ineffektivt och ledde till att jag ibland missade viktiga meddelanden.

Med ClickUp samlas alla dina aviseringar på ett ställe och filtreras efter dina exakta preferenser. De är utformade så att du kan ta itu med något omedelbart om du kan, eller lägga det i din uppgiftslista om du måste återkomma till det senare. De är så viktiga för att jag ska kunna hålla mig till uppgiften och se till att inget faller mellan stolarna på grund av mitt dåliga minne.

Tips 4: Använd tidsspåraren

Hjälper till med: ⏰ 🧠 1️⃣

När jag gick i sjätte klass hade jag en lärarassistent som hjälpte mig i matematik, vilket var mitt största problem. Hon ställde en kitschig liten äggklocka på mitt skrivbord för att hjälpa mig att hålla koll på hur lång tid varje uppgift tog, och även om jag fortfarande inte älskar matematik, visade sig den enkla metoden att hålla koll på tiden vara till stor hjälp för mig. Och jag är så glad att ClickUp erbjuder en vuxenversion av ett specialpedagogiskt äggur.

De flesta av oss med ADHD vet hur viktigt det är att hålla koll på tiden, men det svåra är att komma ihåg att göra det. Det jag gillar med ClickUps tidsspårare är att den visas i ljusgrönt längst ner i min aktivitetsfält när den aktivt spårar tiden, vilket gör den svår att missa. Eftersom min naturliga tidsuppfattning är helt värdelös har det varit avgörande för mig att se hur lång tid saker faktiskt tar så att jag bättre kan prioritera, organisera och hantera mitt arbete.

Tips 5: Visa din Google Kalender i Hem

Hjälper med: ⏰ 🧠

Jag älskar min Google Kalender och jag älskar att jag inte behövde sluta använda den för att kunna använda ClickUp. Efter att ha tagit bokstavligen fem sekunder på mig att synkronisera mina ClickUp-uppgifter med min Google Kalender i appinställningarna, återvände jag till min arbetsplats startsida och aktiverade alternativet "Visa kalender".

På ett ögonblick visas alla mina dagliga uppgifter tydligt, vilket gör det lättare att se alla mina aktuella arbetsuppgifter på en gång!

Tips 6: Lägg till anpassade fält till uppgifter

Hjälper till med: 🗂️ 🧠 🔍

Konstigt nog älskar jag faktiskt att organisera. Mina hyllor är organiserade med dussintals prydnadssaker, min garderob är oklanderlig och mina konstmaterial är alltid i ordning. Det jag har svårt med är att effektivt organisera saker som kan stressa mig, som till exempel min ekonomi eller min arbetsbörda. Det är en negativ vana som ClickUp definitivt har hjälpt mig att förbättra, och anpassade fält är en stor del av det.

I anpassade fält kan du skapa ditt eget arkiveringssystem och organisera saker utifrån den information du vill. Det hjälper mig att inte glömma allmänna detaljer om en uppgift som annars kanske inte fastnar i minnet direkt. Att ställa in anpassade fält för uppgiftsspecifika anteckningar har varit extremt hjälpsamt för att hålla koll på alla rörliga delar.

Hjälper till med: 🧠 🔍

ADHD kan yttra sig i form av att man ständigt förbiser eller har svårt att komma ihåg vissa detaljer. Som författare måste jag hålla noggrann koll på detaljer och feedback utan att behöva förlita mig på mitt minne. Möjligheten att lämna och ta emot tilldelade kommentarer på dokument, filer och annat har hjälpt mig att spåra och implementera feedback i rätt sammanhang.

Vad tilldelade kommentarer är för skribenter, är korrekturläsning för designers: det är ett specifikt sätt att lämna och ta emot feedback direkt på dina filer, så att du inte behöver oroa dig för att spara feedback någonstans där du garanterat kommer att glömma bort den inom fem minuter. Båda dessa verktyg är perfekta för jobb som är extremt detalj- och kommunikationsorienterade (och perfekta för de som trodde att de alltid skulle ha svårt med sådana saker!).

Ta kontroll över dina fantastiska förmågor

Det är så stärkande att upptäcka att saker som du en gång trodde var bördor inte bara kan förbättras utan också kan vara källan till några av dina talanger. Med rätt verktyg kommer du att inse att även om vissa saker kanske aldrig kommer att kännas lika naturliga för dig som för andra, så har du fantastiska styrkor som andra bara kan drömma om att ha.

Saker som hög intelligens, naturlig karisma och att vara en lågmäld mänsklig uppslagsbok är alla kopplade till ADHD-sinnet – och det är något att fira.

Alla med ADHD har inte samma preferenser, men det är just därför ClickUp är ett så användbart verktyg: det uppmuntrar oss att utforska och experimentera tills vi hittar den magiska lösningen på något som aldrig har varit lätt. I ClickUp är det rätta sättet att göra något att göra det på det sätt som fungerar bäst för dina behov...

Och det är en typ av frihet som vissa sinnen bara trivs med.

Att hitta det perfekta arbetsflödet för din hjärna börjar med ett steg.