Hur man genomför en konkurrentanalys (+mall)

Har du någonsin undrat vad dina konkurrenter gör bakom kulisserna för att ligga steget före? Hela 74 % av företagsledarna inser vikten av förbättrad marknadsinformation, men många tycker fortfarande att det är svårt att ligga steget före.

Att lära sig att göra en konkurrentanalys kan vara svaret. Det ger dig insiderinformation och avslöjar dina konkurrenters fördelar, nackdelar och strategier – en nyckel till att låsa upp din egen affärstillväxt!

Det kanske inte är lika spännande som en gammaldags spionthriller, men det kan vara lika upplysande och hjälpa dig att upptäcka luckor på marknaden.

I den här guiden går vi igenom stegen för att effektivt genomföra en konkurrentanalys och utnyttja den kunskapen för att stärka din affärsstrategi. Är du redo att se vad dina konkurrenter har för sig? Då kör vi!

Samla in data om deras produkter, tjänster, prissättning och marknadsföringsstrategier.

Spåra deras onlineprestanda med hjälp av verktyg som Google Analytics eller ClickUp Dashboards.

Analysera kundrecensioner och marknadsandelar

Utvärdera deras styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT).

Undersök konsumentbeteende och feedback för att förstå konkurrenternas uppfattning.

Hitta luckor på marknaden och optimera din egen affärsstrategi baserat på insikter.

Välj ett verktyg som ClickUp som förbättrar processen för konkurrentanalys med utmärkande funktioner och mallar.

Vad är en konkurrensanalys?

Konkurrensanalys är processen att utvärdera dina konkurrenter för att förstå deras styrkor, svagheter och marknadspositionering.

Det handlar om att ta en närmare titt på hur dina konkurrenter har arbetat och deras strategi för marknadsföring och försäljning. Dessa insikter kan hjälpa dig att förbättra ditt eget erbjudande.

När Netflix till exempel gick in på streamingmarknaden hade de en tydlig förståelse för vad deras konkurrent Blockbuster gjorde – och, ännu viktigare, vad de inte gjorde. Netflix syftade till att fylla luckorna genom att erbjuda prenumerationsbaserade priser, bekvämlighet genom postleverans (och senare streaming) och fokus på kundupplevelsen. Genom att ta itu med dessa problemområden fick Netflix snabbt fotfäste och förändrade underhållningsbranschen.

Konkurrensanalys är ditt strategiska hjälpmedel som hjälper dig att:

Få en tydlig bild av konkurrenssituationen

Ta en ny titt på dina egna styrkor, svagheter, möjligheter och hot (hej, SWOT-analys!).

Ta reda på det bästa sättet att positionera din produkt

Det är en viktig del av din bredare strategi för konkurrensbevakning.

👀 Visste du att? Coca-Cola och Pepsi har analyserat varandras agerande i över ett sekel. På 1970-talet genomförde Pepsi den berömda "Pepsi Challenge", en blindtest för att framhäva sötman i deras produkt. Coca-Cola svarade med att lansera "New Coke" 1985 – bara för att återgå till sin ursprungliga recept efter allmänhetens protester. Denna rivalitet visar hur konkurrensanalys kan leda till djärva drag (och ibland stora lärdomar)!

Hur man genomför en konkurrentanalys

Den enda hållbara konkurrensfördelen är att lära sig snabbare än dina konkurrenter och att kunna agera på det du har lärt dig.

Tack vare en rad olika programvaror och utvecklingen av AI-verktyg har det aldrig varit enklare att göra en konkurrentanalys.

Ett utmärkt alternativ är ClickUp, en app för allt som rör arbete som hjälper dig att organisera all din forskning och dina insikter på ett och samma ställe. Med funktioner som uppgiftspårning, anpassningsbara instrumentpaneler och dokumentdelning ser ClickUp till att du får ut det mesta av din konkurrentanalys.

Nu ska vi lära oss hur man gör en konkurrentanalys som ger dig förutsättningar att vinna!

Steg 1: Identifiera konkurrenter

Det första steget i en konkurrentanalys är att identifiera dina konkurrenter och samla in viktig information om ditt företag.

Här är vad du behöver tänka på: Direkta konkurrenter : Företag som erbjuder liknande produkter eller tjänster till samma målgrupp. De konkurrerar om samma marknadsandelar och kundbas.

Indirekta konkurrenter : Företag som erbjuder alternativ som kan tillgodose samma kundbehov, även om de inte är samma produkt eller tjänst.

Nya konkurrenter : Nya aktörer som kommer in på marknaden med innovativa lösningar som kan förändra branschen.

Marknadspositionering: Förstå var konkurrenterna står på marknaden – vem som leder och vem som ligger efter.

När du har identifierat dem kan du undersöka deras strategier, prissättning, marknadsföringstaktik och kundengagemang för att bättre positionera ditt eget företag för framgång. För att samla allt på ett ställe kan du överväga att använda ClickUp Docs.

ClickUp Docs

Använd ClickUp Docs för att tilldela uppgifter till dina teammedlemmar med hjälp av insikter från din konkurrentanalys.

Med ClickUp Docs kan du skapa dynamiska dokument som organiserar dina konkurrensinsikter. Dessa dokument kan innehålla kapslade sidor, mallar och inbäddade tabeller.

När du hittar en konkurrents styrka som du behöver utnyttja, tagga ditt team i kommentarerna och tilldela dem uppgifter. På så sätt kan du omvandla din idé till ett praktiskt steg! Dessutom kan du länka Docs till uppgifter, spåra uppdateringar och hantera projekt direkt i dina dokument. Med Docs Hub kan du enkelt sortera, söka och komma åt verifierade wikis och mallar.

Du kan också hantera behörigheter och dela dokument på ett säkert sätt med ditt team, gäster eller till och med allmänheten.

🧠 Rolig fakta: Din hjärna kan bara hålla 3–5 saker i minnet samtidigt. Läser du ett dokument fullspäckat med insikter? Chansen är stor att du kommer att glömma mycket. Tilldela uppgifter efterhand för att undvika att missa viktiga detaljer!

Steg 2: Genomför marknadsundersökningar

När du har identifierat dina direkta konkurrenter är det dags att påbörja din marknadsundersökning. Detta steg hjälper dig att förstå branschlandskapet i stort och dina konkurrenters ställning i det.

Börja med att samla in data om branschtrender, marknadsstorlek och tillväxt. Granska demografisk information genom primär forskning (enkäter, intervjuer, fokusgrupper) och sekundär forskning (branschrapporter, konkurrentanalyser, akademiska studier) för att samla in värdefulla insikter. Utvärdera dessutom både likheter (gemensamma drag med konkurrenterna) och skillnader (vad som skiljer dig från dem).

ClickUp-formulär

Ett sätt att samla in information och hålla alla dina data centraliserade på ett ställe är att använda ClickUp Forms. Det är perfekt för att utforma och dela enkäter och feedback från din målgrupp, vilket gör processen enkel och effektiv.

Samla in insikter enkelt med ClickUp Forms – omvandla svar till praktiska uppgifter redan idag.

Här är allt du kan göra med Forms:

Omvandla enkätsvar till uppgifter som enkelt integreras i dina arbetsflöden, så att projekten går snabbare framåt.

Använd villkorlig logik för att endast samla in de mest relevanta uppgifterna, vilket förenklar intagsprocessen

Anpassa ClickUp-formulär efter alla behov, från produktfeedback till vidarebefordran av försäljningsleads, så att du samlar in rätt information.

Omvandla feedback till praktiska uppgifter och tilldela dem automatiskt till rätt teammedlemmar, vilket påskyndar produktförbättringar.

👀 Visste du att? En studie från Hanover Research visade att 91 % av företagen rapporterade en ökning av försäljningen efter att ha använt marknadsundersökningsdata.

Steg 3: Analysera konkurrenternas kapacitet och marknadsposition

Att förstå dina konkurrenters styrkor och marknadsposition är ett viktigt steg i att skapa din egen marknadsföringsstrategi.

Detta steg innebär att utvärdera deras operativa effektivitet, produktutbud, marknadsföringsinsatser och övergripande marknadsposition.

Utforska mått som marknadsandel, prisstrategier och kundräckvidd för att identifiera vad de är bra på och var de brister. Fokusera på områden som produktkvalitet, varumärkets rykte och innovation för att mäta deras konkurrensfördelar.

ClickUp-instrumentpaneler

Vore det inte fantastiskt att kunna visualisera all denna data på ett och samma ställe? ClickUp Dashboards hjälper dig att snabbt omvandla komplexa insikter till praktiska bilder.

Omvandla konkurrentinsikter till praktiska strategier med ClickUp Dashboards – din kompletta lösning för mer intelligenta beslut.

Med ClickUp kan du skapa en vinnande konkurrentdashboard genom att:

Anpassa widgets : Lägg till diagram, tabeller och anpassade widgets för att spåra viktiga mätvärden som marknadsandelar, konkurrenters prissättning och kampanjresultat – allt i realtid.

Visualisera trender : Använd linje- eller stapeldiagram för att jämföra konkurrenternas tillväxttakt och övervaka branschtrender, så att du enkelt kan fatta datadrivna beslut.

Spåra prestanda : Håll koll på : Håll koll på KPI:er som konkurrenters engagemangsnivåer eller produktlanseringar med mätwidgets som är anpassade efter din strategi.

Integrera datakällor : Samla data från flera verktyg i en enhetlig vy, vilket ger dig en omfattande översikt över din konkurrenssituation.

Samarbeta i realtid: Dela dashboards med ditt team, uppdatera insikter gemensamt och tilldela åtgärdspunkter direkt från dashboarden.

Jag använder ClickUp som ett verktyg för produktledning. Att hantera våra kunders konton på ett övergripande sätt och även ta hand om uppföljningen är till stor hjälp i analysdelen. Dess instrumentpanel hjälper oss att presentera data på ett meningsfullt sätt, och det sparar också tid. Jag kan också skapa olika utrymmen där jag kan arbeta med problem och förbättringar. Dessutom kan vårt dagliga arbete övervakas, och tidsspårningen för en specifik uppgift bidrar också till att förbättra arbetets effektivitet. Meddelanden, reflektioner och regelbundna dagliga samtal gör vägen mycket enklare.

Steg 4: Jämför marknadsföringsinsatser

Vill du överträffa dina konkurrenter?

Få en känsla för deras marknadsföringsstrategier – en viktig del av konkurrensanalysen. Förstå deras närvaro på sociala medier, SEO-prestanda, digitala annonskampanjer och innehållsmarknadsföring. Identifiera vad som tilltalar deras målgrupp och var de brister. Denna jämförelse hjälper dig att optimera dina sociala medier-granskningar och förfina din marknadsföringsplaneringsprocess för att effektivt engagera din målgrupp.

Anpassade fält

Med ClickUp kan du skapa anpassade fält på din konkurrentpanel för att spåra viktiga mått som socialt engagemang, sökordsrankningar och innehållsstrategi.

Håll koll på din marknadsföringsstrategi med ClickUp, som gör det enkelt att spåra och jämföra prestanda med precision.

Du kan anpassa dessa fält för att övervaka konkurrenternas aktiviteter eller utvärdera din egen strategi. Skapa till exempel anpassade fält för att spåra mätvärden som engagemang i sociala medier, SEO-sökordsrankningar eller annonsutgiftsprestanda.

Steg 5: Utvärdera konsumentbeteende och kundupplevelse

Enligt Forbes säger 53 % av konsumenterna att ett företags erfarenhet är lika viktig som dess produkter eller tjänster. Detta understryker vikten av att noggrant analysera kundrecensioner och feedback.

Börja med att samla in data om köpvanor, surfbeteende och feedback genom enkäter, sociala medier och analysverktyg. Titta på faktorer som hur ofta kunderna köper, vad som påverkar deras beslut och deras engagemang i dina marknadsföringskampanjer. Att analysera kundupplevelsen innebär att utvärdera hur lätt det är för kunderna att navigera på din webbplats, göra köp och interagera med ditt supportteam.

På så sätt kan du förstå var konkurrenterna briljerar eller snubblar och använda dessa insikter för att förbättra din kundupplevelse.

Steg 6: Använd perceptuell kartläggning och vinstanalys

Vill du se var du står på marknaden? Perceptuell kartläggning är ett visuellt verktyg som jämför ditt varumärke med viktiga konkurrenter utifrån avgörande egenskaper som pris, kvalitet och service.

En annan värdefull metod är vinstanalys, som innebär att man analyserar finansiella data – såsom prissättning, kostnader och marknadsandelar – för att bedöma lönsamheten och identifiera områden som kan förbättras.

Så här kan du använda dessa verktyg effektivt: För Perceptuell kartläggning: Välj två relevanta attribut för din marknad, till exempel pris kontra kvalitet.

Plotta ditt varumärke och dina konkurrenter på ett enkelt 2D-diagram baserat på kundernas uppfattningar.

Identifiera luckor på marknaden och lyft fram områden där du kan sticka ut eller förbättra dig. För vinstanalys: Granska offentliga finansiella rapporter, såsom prissättningsmodeller och kostnadsstrukturer.

Jämför dina försäljningsdata och marknadsandelar med konkurrenterna för att upptäcka trender.

Använd denna information för att justera prisstrategier, minska onödiga kostnader eller rikta in dig på mer lönsamma segment.

Perceptuell kartläggning och vinstanalys ger en tydlig bild av din marknadsposition och var förbättringar kan leda till ökad lönsamhet och bättre marknadspositionering.

💡 Proffstips: Kombinera konkurrentanalys med gap-analys för att upptäcka var du ligger efter och fokusera på att täppa till dessa luckor för att få en mer avgörande fördel.

Steg 7: Identifiera möjligheter och hot

För att ligga steget före måste du upptäcka möjligheter som driver dig framåt och hot som kan hindra dig. Möjligheter kan dölja sig i nya marknader eller outnyttjade nischer, medan hot kan lura i konkurrenters drag eller branschförändringar.

Ett roligt sätt att hålla sig på topp är att göra en SWOT-analys – en studie av styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Inom projektledning kan du till exempel upptäcka en möjlighet att öka effektiviteten med ett nytt verktyg eller ett hot där en konkurrent underskattar dina tjänster. Med denna insikt kan du förvandla utmaningar till vinster och hålla din strategi skarp!

📮 ClickUp Insight: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Enligt forskning från ClickUp kan viktiga insikter som du behöver gå förlorade i kommunikationskanaler som chattar, e-postmeddelanden eller kalkylblad om du inte har ett enhetligt system för att dokumentera beslut. Med ClickUp kan du omedelbart omvandla konversationer, särskilt viktiga sådana som handlar om att skaffa konkurrensfördelar, till praktiska uppgifter i alla dina uppgifter, chattar och dokument – så att ingenting faller mellan stolarna.

Exempel på konkurrentanalyser

En väl genomförd konkurrentanalys ger företag den insikt de behöver för att fatta välgrundade beslut och ligga steget före.

⭐ Låt oss anta att vi är ett företag som heter Brew Haven och genomför en konkurrentanalys för att bättre förstå den lokala kaffebutiksmarknaden och förfina vår affärsstrategi. Våra viktigaste konkurrenter är Bean & Co. och Aroma Bliss. 🔎 Viktiga insikter: Styrkor: Vi erbjuder bekvämlighet med den snabbaste servicen i stan och ett lojalitetsprogram som uppmuntrar återkommande besök. Bean & Co. utmärker sig dock i fråga om atmosfär och tillgodoser distansarbetares behov med gratis Wi-Fi, medan Aroma Bliss erbjuder specialdrycker.

Svagheter: Våra konkurrenter har en mer betydande närvaro online. Bean & Co. engagerar kunder via sociala medier, och Aroma Bliss Instagram-samarbeten lockar nischade målgrupper. Samtidigt är våra sociala medier underutvecklade.

Möjligheter: Genom att införa onlinebeställningar och utöka våra insatser på sociala medier kan vi konkurrera mer effektivt. Aroma Bliss framgång med specialdrycker visar på en möjlighet att introducera unika menyalternativ, till exempel säsongsbetonade drycker. 🥇 Nästa steg:Vi måste lansera ett onlinebeställningssystem och förbättra vår strategi för sociala medier. Vi måste också undersöka möjligheterna till samarbete med lokala leverantörer för att förbättra vårt utbud. Dessa steg kommer att stärka vår marknadsposition och attrahera nya målkunder samtidigt som vi behåller vår lojala kundbas.

Vanliga misstag att undvika

Även de mest genomtänkta strategierna kan misslyckas om du faller i vanliga fallgropar. Här är några saker att tänka på när du gör en konkurrentanalys:

Fokusera endast på direkta konkurrenter: Bredda ditt perspektiv – disruptiva aktörer kan komma från var som helst.

Använda föråldrade data: Håll dig uppdaterad; gårdagens insikter vinner inte dagens spel.

Ignorera interna riktmärken: Följ dina egna framsteg tillsammans med konkurrenternas mätvärden.

Spåra för många mätvärden: Fokusera på nyckelindikatorer för att undvika dataöverbelastning.

Hoppa över praktiska insikter: Omvandla din analys till tydliga, effektiva åtgärder

Undvik dessa fallgropar så kommer du att förvandla din konkurrentanalys till en kraftfull tillväxtmotor.

Med rätt verktyg kan du förvandla din konkurrentanalys från grundläggande till briljant. Olika verktyg för konkurrentanalys är bäst på specifika områden, så det är viktigt att anpassa ditt val efter dina affärsmål och behov.

Vi hjälper dig att se igenom bruset. Här är några verktyg med de bästa mallarna för konkurrentanalys som du bör överväga att använda:

1. ClickUp

ClickUp utmärker sig med rapporteringsverktyg, över 1 000 mallar och inbyggda integrationer som är skräddarsydda för att göra processen stressfri.

Tilldela uppgifter, tagga teammedlemmar och sätt igång allt för ditt nästa samarbete med ClickUp.

Du kan använda ClickUp för att:

Sätt upp och följ upp dina affärsmål och KPI:er med ClickUp Goals.

Integrera ditt arbete på plattformen med över 80 verktyg, inklusive Google Drive, Google Analytics och Slack.

Samarbeta med bara några klick genom kommentarer, chattar, dokument och whiteboards i ClickUp Spaces.

Automatisera repetitiva uppgifter för att spara tid och öka teamets produktivitet med ClickUp Automations

Använd ClickUp Brain, den AI-drivna assistenten, för att snabbt skapa konkurrensanalysrapporter, brainstorma idéer och skapa praktiska planer

Som en bonus kan du börja din konkurrentanalys omedelbart med ClickUp Competitive Analysis Template. Denna mall gör konkurrentanalysen enkel och engagerande genom att bygga en Ansoff-matris.

Ladda ner denna mall Kartlägg enkelt din konkurrenssituation med ClickUps mall för konkurrensanalys.

Med den interaktiva whiteboardtavlan kan du lägga till, justera och ordna dina insikter på ett sammanhängande sätt. Varje kvadrant jämför element baserat på de mått du valt, med hjälp av en tydlig förklaring.

Med denna branschanalysmall kan du upptäcka konkurrenternas styrkor och svagheter, förstå marknadsläget och utveckla strategier för att ligga steget före – oavsett om du lanserar en ny produkt eller utökar en befintlig.

Läs också: Gratis mallar för Ansoff-matrisen

2. Google Analytics

via Google Analytics

Google Analytics erbjuder värdefull information om trafiken på din webbplats och avslöjar besökarnas demografi, plats och beteendemönster.

Den spårar också användarnas engagemang och visar vilka sidor de besöker, hur länge de stannar och vilka åtgärder de vidtar, till exempel att slutföra ett köp eller skicka in ett formulär. Dessa insikter ger dig möjlighet att förbättra användarupplevelsen på din webbplats och öka konverteringarna på ett effektivt sätt.

💡 Proffstips: Integrera Google Analytics i en analysmall med ClickUp för att jämföra din webbplats prestanda med konkurrenternas.

3. Crayon

via Crayon

Crayon erbjuder en omfattande uppsättning AI-drivna verktyg för konkurrentanalys. Det ger en detaljerad översikt över konkurrenternas strategier och spårar allt från aktivitet på sociala medier till uppdateringar av webbplatser i realtid.

De viktigaste funktionerna inkluderar insikter om prissättning, produkter och marknadstrender, vilket hjälper företag att ligga steget före branschförändringar. Med integrationer och realtidsvarningar ser Crayon till att du alltid är uppdaterad om konkurrenternas aktiviteter.

Optimera din konkurrentanalys med ClickUp

Idag innebär det att ligga steget före att utnyttja alla verktyg som står till ditt förfogande. Traditionella metoder för konkurrentanalys kan inte alltid ge dig den flexibilitet och de insikter du behöver för att lyckas.

Det är där ClickUp kommer in i bilden.

Med kraftfulla funktioner som anpassningsbara instrumentpaneler, samarbetswhiteboards och optimerade integrationer hjälper ClickUp dig att analysera dina konkurrenter, anpassa dig till nya marknader och agera snabbt.

Det handlar inte bara om att hänga med – det handlar om att visa vägen. Är du redo att omvandla insikter till resultat?

Registrera dig för ett ClickUp-konto idag!