Hur man använder NotebookLM för elever

Elever behåller endast 10 % av det de läser, 20 % av det de hör och upp till 90 % av det de aktivt engagerar sig i.

Elever behåller endast 10 % av det de läser, 20 % av det de hör och upp till 90 % av det de aktivt engagerar sig i.

Hur ofta har du lämnat en föreläsning eller ett klassrum och helt glömt bort vad som diskuterades så fort du gick ut genom dörren?

För många är förmågan att behålla information från lektionerna starkt beroende av de anteckningar man gör om det man lär sig. Eftersom dina anteckningar är så viktiga vill du säkert se till att de du gör är av högsta kvalitet?

NotebookLM delar denna vision. Det är ett kraftfullt AI-verktyg för anteckningar som omdefinierar hur eleverna interagerar med läromaterial.

Till skillnad från konventionella verktyg lagrar det inte bara anteckningar. NotebookLM är din personliga AI-forskningsassistent som ökar produktiviteten genom ett samarbetsinriktat, interaktivt tillvägagångssätt för anteckningsstrategier, vilket främjar kritiskt tänkande och djupare förståelse.

Vi förklarar hur man använder NotebookLM för att hjälpa eleverna att tänka kritiskt, utforska idéer och fördjupa sitt lärande.

⏰ Sammanfattning: NotebookLM för studenter 1. Vad är NotebookLM?NotebookLM är Googles AI-verktyg för anteckningar som analyserar dina egna dokument för att skapa en personlig forskningsassistent baserad enbart på de källor du laddar upp. 2. Hur hjälper NotebookLM studenterna?Det sammanfattar läsmaterial, besvarar frågor med källhänvisningar, organiserar studiematerial och genererar strukturerade resultat som studieguider, tidslinjer och vanliga frågor. 3. Vad skiljer NotebookLM från traditionella anteckningsappar?Till skillnad från vanliga appar låter NotebookLM dig ställa frågor i naturligt språk om dina anteckningar, skapa en anslagstavla för viktiga idéer och till och med generera AI-drivna poddar som förklarar begrepp. 4. Vilka är begränsningarna med NotebookLM?Det kan missa nyanser i komplexa texter, har ibland problem med noggrannheten, kan uppmuntra till överdriven tillit till AI och saknar fortfarande full stabilitet eftersom det är experimentellt. 5. Vad är ett bättre alternativ till NotebookLM för hela akademiska arbetsflöden?ClickUp erbjuder Docs, Notepad och ClickUp Brain för AI-sammanfattningar, källhänvisningar och kunskapshantering – allt i ett arbetsutrymme, vilket gör det mer mångsidigt än NotebookLM.

Vad är NotebookLM och hur fungerar det för eleverna?

Googles NotebookLM, som ursprungligen hette Project Tailwind, är en AI-driven app som använder Googles språkmodell PaLM 2.

Ursprungligen utvecklat för studenter visade det sig snabbt vara ett värdefullt verktyg för en bredare användargrupp. Nu, under namnet NotebookLM, utökar det sin räckvidd.

”LM” i NotebookLM står för språkmodell. Detta verktyg gör det möjligt för användare att basera AI:n på sina egna anteckningar och källor.

På så sätt begränsar du AI:ns kunskap till de data du tillhandahåller, vilket skapar en personlig assistent som är bekant med den information du arbetar med.

Det är inte bara ett AI-verktyg för studenter – se det som en virtuell forskningsassistent som är utformad för att underlätta hela din forskningsprocess.

I grund och botten hjälper NotebookLM dig att organisera din forskning, analysera information och generera nya idéer baserat på dina resultat. Det är utformat för att göra ditt arbetsflöde mer effektivt och kreativt.

Till skillnad från vanliga chattbottar fokuserar den på de anteckningar och källor du redan har. Den fungerar som en virtuell medarbetare som analyserar texten för att ge dig en djupare förståelse av det relevanta kursmaterialet.

Den sammanfattar viktiga punkter, förklarar svåra begrepp och hjälper dig till och med att hitta kopplingar mellan olika forskningsresultat och föreslå relaterade idéer.

Vilka funktioner gör NotebookLM användbart för studenters anteckningar?

NotebookLM hjälper eleverna att gå bortom passiv anteckning genom att förvandla deras egna material till interaktiva, AI-stödda studieverktyg.

Notebook Guide sammanfattar automatiskt källor och föreslår frågor att utforska

Frågor och svar i naturligt språk besvarar frågor med citat från dina dokument

Pinboard sparar viktiga citat, anteckningar och utdrag för snabb referens

Podcastgenerering omvandlar anteckningar till konversationsliknande ljudsammanfattningar

Strukturerade format skapar studieguider, vanliga frågor, tidslinjer och dispositioner

NotebookLM är fullspäckat med användbara funktioner som är utformade för att förbättra din inlärningsupplevelse. Här är en snabb överblick:

1. Funktion nr 1: Notebook-guiden

När du laddar upp föreläsningsanteckningar (eller andra dokument) till NotebookLM möts du av en översiktssida som kallas ”Notebook Guide”. Denna översiktssida innehåller alla de värdefulla verktyg du behöver för att komma igång med ditt arbete.

Först visas en automatisk sammanfattning av ditt dokument. Du hittar också förslag på frågor som är skräddarsydda utifrån det innehåll du har laddat upp. Om du vill ha en snabb översikt kan du använda knapparna för att skapa vanliga dokument som innehållsförteckningar eller informationsdokument.

🧠Rolig fakta: NotebookLM erbjuder också användarna en funktion för att skapa en personlig podcast baserad på deras källmaterial. Vi pratar om det 🔜

2. Funktion nr 2: Ställa frågor

En av NotebookLMs mest spännande funktioner är dess förmåga att svara på frågor i naturligt språk om dina dokument.

Du kan ställa frågor på tre olika sätt.

Välj en av de föreslagna frågorna till höger på skärmen eller skriv in din egen fråga i fältet längst ner.

Alternativt kan du klicka på knappen ”Visa chatt” längst ned till vänster och börja skriva i chattgränssnittet. När du ställer en fråga svarar NotebookLM på den och visar dig källhänvisningar med siffror som refererar till källor i grå ovaler.

Om du håller muspekaren över eller klickar på dessa siffror visas den specifika platsen i dokumentet där svaret finns.

3. Funktion nr 3: Anslagstavla

NotebookLM innehåller en ”anslagstavla” där du kan spara viktiga citat, utdrag eller text från din forskning. Du kan enkelt klistra in viktig information eller lägga till egna anteckningar.

Detta hjälper dig att hålla reda på viktiga detaljer och se samband mellan olika delar av din forskning. Det är som att ha en personlig, välorganiserad referenssida som du snabbt kan komma åt.

4. Funktion nr 4: Skapande av poddar

En utmärkande funktion i NotebookLM är möjligheten att skapa personliga poddar. Det här är inte bara en enkel text-till-tal-programvara. Den genererar faktiskt en konversation mellan två AI-röster som diskuterar de viktigaste punkterna i ditt dokument.

Tänk på det som att lyssna på en podcast som fördjupar sig i ditt uppladdade innehåll. Rösterna är naturliga och förvånansvärt uttrycksfulla.

Du kan skapa en podcast genom att klicka på knappen ”Skapa” under Ljudöversikt. Inom några minuter har du en konversation på mellan 6 och 15 minuter (eller ibland upp till 30 minuter).

Podcasten kommer inte att täcka varje detalj, utan fokuserar på de viktigaste delarna av ditt dokument.

Även om den här funktionen fortfarande befinner sig i utvecklingsfasen (precis som slumpmässiga personliga anekdoter eller fejkade reklamavbrott) förbättras den snabbt och erbjuder ett roligt och engagerande sätt att repetera ditt innehåll.

5. Funktion nr 5: Strukturerade format

NotebookLM är också utmärkt för att hjälpa dig att organisera din forskning i strukturerade format. Oavsett om du behöver en FAQ, en studieguide, en innehållsförteckning eller en tidslinje gör Notebook Guide det enkelt att organisera dina anteckningar.

Du kan välja bland förinställda knappar som skapar dessa format direkt i din anteckningsbok, vilket hjälper dig att hålla koll på din forskning och hålla allt snyggt strukturerat.

Med dessa funktioner förvandlar NotebookLM din forskningsprocess till en organiserad, interaktiv och effektiv upplevelse.

Är NotebookLM gratis för studenter?

NotebookLM befinner sig fortfarande i en testfas och är tillgängligt gratis.

Detta gör det till ett utmärkt val för studenter, prismedvetna forskare eller alla som är intresserade av att utforska AI-drivna forskningsverktyg.

Hur kan eleverna använda NotebookLM för studier och forskning?

NotebookLM stöder hela det akademiska arbetsflödet – från att organisera anteckningar till att förbereda sig inför tentor – genom att förvandla statiskt material till interaktiva studieverktyg.

Ladda upp och organisera föreläsningsanteckningar, PDF-filer och läroböcker i sökbara anteckningsböcker

Skapa korrekta sammanfattningar som endast baseras på det material du har laddat upp

Ställ kontextuella frågor och få välunderbyggda svar för uppsatser och forskning

Spara idéer och citat med hjälp av anslagstavlan för långsiktiga projekt

Samarbeta med studiegrupper genom att dela källor och anteckningar

Skapa personliga studieplaner med hjälp av kursplaner, deadlines och prioriteringar

Skapa strukturerade hjälpmedel för repetition, såsom studieguider, tidslinjer och vanliga frågor

Att hantera kursarbete, uppgifter och forskning kan ibland kännas överväldigande för studenter. NotebookLM, med sina AI-drivna funktioner, kan vara ett ovärderligt verktyg för att organisera ditt akademiska liv och öka produktiviteten.

Det här verktyget hjälper dig att göra ditt arbete enklare och bättre, från att sammanfatta innehåll till att samarbeta med studiegrupper. Låt oss titta på några praktiska sätt att använda NotebookLM

Organisera anteckningar och studiematerial

En av de största utmaningarna för studenter är att hålla ordning på sitt studiematerial. NotebookLM fungerar som din programvara för forskningshantering och låter dig ladda upp dokument, anteckningar och läroböcker direkt till plattformen.

👀 Visste du att? När materialet väl har laddats upp lagrar NotebookLM inte bara det, utan skapar också en interaktiv och lättillgänglig struktur för det. Verktyget kategoriserar automatiskt dokument, indexerar dem efter huvudämnen och taggar till och med avsnitt utifrån relevans.

Med det inbyggda kunskapshanteringssystemet kan du enkelt söka och hämta dokument eller anteckningar efter nyckelord, datum eller specifika teman samtidigt som du upprätthåller ett överskådligt och organiserat arbetsflöde.

Du kan också skapa undermappar för att kategorisera material efter kurs eller ämne, så att dina anteckningar grupperas på ett logiskt sätt.

Denna funktion inkluderar möjligheten att spåra versionshistoriken för varje dokument. Om du ständigt redigerar och reviderar dina föreläsningsanteckningar sparar NotebookLM varje version, vilket gör det enkelt att återgå till en tidigare version eller följa utvecklingen av din förståelse.

👀 Visste du att? Forskning visar att särskilt klassisk musik kan öka den kognitiva prestationen och hjälpa dig att behålla information bättre än vitt brus eller ingen musik alls. Så nästa gång du pluggar inför en tentamen, sätt på lite klassisk musik eller ambientmusik för att förbättra din koncentration!

Sammanfatta innehållet

Vi har alla gjort det – kopierat text till ChatGPT och bett om en snabb sammanfattning. Det är ett användbart verktyg, men resultaten kan ibland bli lite felaktiga.

ChatGPT avviker ibland från det ursprungliga innehållet och blandar in idéer från andra källor. Ju längre in i konversationen du kommer, desto mer avviker den.

Det är där NotebookLM kommer in i bilden.

När du laddar upp dina dokument – oavsett om det är PDF-filer, Google Docs eller textfiler – håller NotebookLM fullt fokus på ditt material

AI:n tar sig tid att förstå det specifika innehållet i ditt dokument och baserar sina svar helt och hållet på det

Det innebär att du får mycket mer exakta och relevanta sammanfattningar och insikter. Du kan lita på att svaren kommer direkt från ditt uppladdade kursmaterial, inte från någon allmän kunskapsdatabas

Du kan anpassa sammanfattningens längd genom att välja mellan en kort översikt eller en mer detaljerad sammanfattning

Dessutom kan du använda NotebookLMs funktioner för naturlig språkbehandling (NLP) för att identifiera viktiga teman i olika dokument. Detta gör att du snabbt kan få grepp om huvudpunkterna i olika texter och se hur olika källor hänger ihop.

Om du till exempel studerar en specifik teori kan NotebookLM hämta alla relevanta referenser från olika artiklar, vilket hjälper dig att sammanfatta innehållet och bygga upp en heltäckande förståelse för komplexa begrepp.

🧠 Kul fakta: Aktiva inlärningstekniker som självtest, självförklaring och sammanfattning kan vara betydligt effektivare än passiv läsning, såsom att läsa om och skriva om anteckningar.

Interaktiv frågestund

Du kanske ofta blir förvirrad av specifika termer, begrepp eller idéer. NotebookLM låter dig interagera med ditt forskningsmaterial på ett sätt som är mer intuitivt än traditionella verktyg för anteckningar.

Du kan skriva frågor i naturligt språk – som ”Vad betyder den här teorin?” eller ”Hur hänger det här ihop med X?” – och AI:n svarar med specifika svar baserade på den text du har laddat upp.

Verktygets förmåga att ange källan till svaret gör det ännu mer kraftfullt, vilket ger transparens och hjälper dig att verifiera informationen.

Varje svar innehåller referensmarkörer (små siffror i gråa ovaler) som du kan hålla muspekaren över för att se exakt vilken del av det refererade dokumentet det gäller.

Denna funktion är särskilt användbar för forskningsintensiva kurser eller vid skrivande av uppsatser eller artiklar som kräver specifika belägg från källor.

Spåra idéer och forskning

Att hålla reda på och hantera dina tankar är viktigt när du har flera uppgifter eller projekt att jonglera. Med NotebookLMs anslagstavla kan du spara textutdrag, citat eller till och med dina egna anteckningar, vilket gör det enklare att gå tillbaka och hitta viktig information.

Detta verktyg för textutdrag fungerar som din personliga forskningsassistent och hjälper dig att samla in viktiga idéer, data eller inspiration som annars kanske skulle förbises.

Du kan också tagga varje utdrag med nyckelord för framtida referens. Om du till exempel arbetar med en uppsats om miljövetenskap kan du tagga olika källor med termer som ”klimatförändringar”, ”hållbarhet” eller ”energipolitik”.

Allteftersom din forskning växer kan du med hjälp av dessa taggar snabbt hämta och koppla samman relevant information.

🧠 Rolig fakta: NotebookLMs AI föreslår relaterat material baserat på vad du har sparat. Om du till exempel sparar ett visst citat eller ett avsnitt från en ekonomisk uppsats kan NotebookLM föreslå artiklar, tidskrifter eller läroböcker som är relaterade till ämnet. Detta skapar ett sammanlänkat forskningssystem som sparar tid och arbete samtidigt som det ger djupare insikter.

Samarbeta med studiegrupper

Det kan vara svårt att samordna gruppstudier, särskilt när man arbetar med stora mängder material. NotebookLMs samarbetsfunktioner möjliggör smidigt teamarbete mellan studenter och erbjuder en central plattform för gruppforskning.

Du kan dela dina uppladdade dokument eller sammanfattningar med studiegrupper, så att alla får tillgång till samma information i realtid. Att spåra ändringar och bidrag gör samarbetsprocessen ännu effektivare.

Om ni arbetar tillsammans med ett projekt kan ni med NotebookLM lämna kommentarer på avsnitt i dokumentet eller ställa frågor som behöver förtydligas. Det är en gemensam plats för brainstorming, diskussioner och förfining av idéer, samtidigt som konversationen hålls organiserad.

Du kan också dela upp arbetsbördan – genom att tilldela specifika studieavsnitt eller relevant källmaterial till olika gruppmedlemmar – utan att behöva oroa dig för missförstånd eller överlappande arbete.

Personliga studieplaner

Det är ofta svårt att skapa ett studieprogram som passar just dig, men NotebookLM kan hjälpa dig att ta kontroll över din akademiska tidsplan.

Plattformen gör det möjligt att ladda upp kursplaner, uppgifter och tentamensdatum, och den använder sina AI-funktioner för att skapa personliga studieplaner baserade på dina mål.

Systemet kan prioritera uppgifter utifrån hur brådskande de är, föreslå studiepass för varje ämne och till och med uppmana dig att regelbundet repetera viktiga punkter.

Genom att integrera din kursbelastning och dina deadlines ser NotebookLM till att du håller ordning utan stressen med att hantera allt manuellt.

Dessutom anpassar sig AI:n efter dina framsteg: när du avslutar uppgifter eller slutför studieblock uppdaterar den automatiskt din plan och gör justeringar i realtid för att hålla dig på rätt spår.

Förbered dig inför prov och tentor

När du förbereder dig inför tentor är NotebookLMs verktyg för strukturerad formatering till stor hjälp. Du kan skapa studieguider, flashkort eller till och med tidslinjer direkt från dina anteckningar, vilket gör att du kan strukturera din repetition mer effektivt.

Verktyget hjälper till att dela upp komplexa ämnen i hanterbara studieavsnitt, vilket säkerställer att du fokuserar på de viktigaste områdena.

NotebookLM kan till exempel automatiskt skapa en tidslinje utifrån dina anteckningar om viktiga händelser om du pluggar inför ett historieprov. Du kan sedan använda den för att visualisera historiska händelseförlopp, vilket gör det enklare att komma ihåg och repetera fakta.

Dessutom kan AI:n skapa vanliga frågor baserade på ditt studiematerial, så att du kan testa dina kunskaper om de viktigaste begreppen.

Med sin förmåga att tillhandahålla personliga studiestrategier och organisera anteckningar i strukturerade format blir NotebookLM en kraftfull studieassistent som förändrar hur du förbereder dig inför tentor och prov.

Vilka är fördelarna med att använda NotebookLM för studierna?

NotebookLM erbjuder flera viktiga fördelar som underlättar din forskning och anteckningsarbete. De främsta fördelarna är:

Enklare organisering: Samla alla dina anteckningar, PDF-filer och annat material på ett ställe. AI-funktionen extraherar nyckelpunkterna, så att du snabbt kommer åt det viktiga

Bättre analys: Ställ djupare frågor och upptäck kopplingar mellan ämnen. Detta hjälper dig att upptäcka mönster och viktiga teman i dina studier

Kunskapsbas för snabb referens: Ju fler dokument du laddar upp, desto mer bygger NotebookLM upp en personlig kunskapsbas. Du kan helt enkelt be AI:n att hitta det du behöver och få tillgång till informationen på några sekunder

Kreativt lyft: Behöver du hjälp med brainstorming eller att skapa en disposition? NotebookLM genererar sammanfattningar och idéer som kan väcka din kreativitet och hjälpa dig att slutföra uppgifter snabbare

Tidsbesparing: Automatisera repetitiva uppgifter som att hantera källhänvisningar eller sammanfatta innehåll. Detta ger mer tid för kritiskt tänkande och förståelse av materialet

Insikter och förslag i realtid: När du arbetar med dina anteckningar eller din forskning ger NotebookLMs AI användbara råd om nästa steg – oavsett om du behöver förtydliganden om ett specifikt ämne eller letar efter nya infallsvinklar att utforska

👀 Visste du att? Under de första åren av ditt liv bildar hjärnan 1 miljon nya nervförbindelser varje sekund. Denna ständiga omformning hjälper dig att lära dig allt, från språk till komplex problemlösning. Det kallas neuroplasticitet – hjärnans förmåga att anpassa sig och förändras.

Vilka är begränsningarna med NotebookLM för studenter?

Även om NotebookLM erbjuder utmärkta funktioner finns det vissa utmaningar som eleverna kan stöta på. Att förstå dessa kan hjälpa dig att använda verktyget mer effektivt:

Inlärningskurva: Som med alla nya verktyg finns det en viss inlärningskurva. Det kan ta lite tid för vissa elever att lista ut hur de laddar upp och organiserar sitt material på ett effektivt sätt, särskilt om de inte är vana vid AI-drivna verktyg

Kontextuell förståelse: NotebookLM är utmärkt på att extrahera nyckelpunkter, men kan ha svårt med mycket specifikt eller komplext innehåll. När det gäller nischämnen kanske AI:n inte alltid fångar upp den djupgående förståelse eller de nyanser du är ute efter

Överdriven tillit till AI: Att förlita sig för mycket på AI-genererade sammanfattningar kan leda till att man blir lat när det gäller att själv förstå innehållet. Det är lätt att låta verktyget göra jobbet, men det kan hindra din förmåga att fördjupa dig i materialet

Tekniska problem: Även om NotebookLM i allmänhet är tillförlitligt kan det ibland uppstå tekniska problem, till exempel problem med att ladda upp dokument eller inkonsekvenser i AI-svaren

Sammanfattningarnas noggrannhet: Även om AI:n kan sammanfatta text kan den missa vissa viktiga detaljer eller tolka komplexa idéer på ett förenklat sätt. Det är viktigt att dubbelkolla resultatet, särskilt när det gäller uppgifter eller tentor

Kom ihåg dessa utmaningar och tveka inte att kombinera NotebookLMs funktioner med din egen analys för maximal effektivitet!

Vilka är de bästa alternativen till NotebookLM för hela akademiska arbetsflöden?

ClickUp går längre än att bara ta anteckningar genom att koppla samman forskning, skrivande, uppgifter och AI-stöd i ett enda system.

NotebookLM är ett utmärkt verktyg, men det finns även andra alternativ – däribland populära verktyg som OneNote – som kan tillgodose dina behov när det gäller anteckningar och forskning.

📌 Bear är till exempel en minimalistisk anteckningsapp som hjälper dig att fånga upp snabba idéer eller skriva utkast till detaljerade uppsatser. Den förlitar sig inte lika mycket på AI som NotebookLM, men är känd för sin enkla, välorganiserade struktur.

Bear är ett bra val för studenter som behöver ett enkelt sätt att kategorisera anteckningar, hantera att göra-listor och skapa dispositioner.

📌 På samma sätt är Mendeley ett kraftfullt val för studenter som behöver ett verktyg inriktat på referenshantering. Även om det inte erbjuder samma nivå av AI-drivna insikter som NotebookLM, är det utmärkt för att hantera forskningsartiklar och spåra akademiska referenser.

Om du däremot letar efter ett allt-i-ett -verktyg med AI för skrivande och anteckningar är ClickUp definitivt värt att kolla in.

Samla dina anteckningar i ClickUp Docs Spara dina anteckningar, referensmaterial och studiematerial direkt i ClickUp Docs för enkel åtkomst

När innehåll och studiematerial är utspritt över så många plattformar är det lätt att tappa produktiviteten. Det är här ClickUps projektledningsprogram för studenter kommer väl till pass.

ClickUp är den ultimata appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare. Idag förlitar sig över två miljoner team på ClickUp för att effektivisera sina arbetsflöden, centralisera kunskap och eliminera distraktioner. Resultatet? Snabbare arbete, smartare samarbete och en betydande ökning av organisationens produktivitet.

Men vad gör ClickUp till en av de bästa AI-apparna för anteckningar för studenter? Bland de hundratals användarvänliga funktionerna i ClickUp rekommenderar vi att du börjar med dessa tre (helt gratis!) funktioner för anteckningar och informationshantering: Docs, ClickUp Brain och Notepad!

ClickUp Docs

ClickUp Docs organiserar dina anteckningar, uppgifter och studiematerial på ett och samma ställe. Du kan enkelt koppla ihop allt med hjälp av relationerna i ClickUp, en praktisk funktion som kopplar samman ditt arbete utan problem.

Du kan också aktivera fokusläget i Docs för att lättare kunna koncentrera dig på en textdel i taget, vilket är perfekt för djupstudier.

Om du gillar att anpassa dina studiematerial kan du enkelt lägga till en egen omslagsbild från din dator, Unsplash eller galleriet.

Med trådade svar kan du tilldela åtgärder direkt i dina anteckningar, vilket säkerställer att inga uppgifter går förlorade.

Använd färdiga ClickUp-mallar för att skapa ett strukturerat digitalt bibliotek för att organisera information

ClickUp gör det också enkelt att se samband och bakåtlänkar i hela dokumentet, vilket hjälper dig att spåra idéer och koncept mer effektivt.

Slutligen kan du komma åt mallar för anteckningar från sidofältet, inklusive ClickUp Knowledge Base-mallen, för att snabbt organisera dina studiematerial och anteckningar.

🧠 Kul fakta: Pomodoro-tekniken är en tidshanteringsmetod som går ut på att arbeta i fokuserade 25-minutersintervaller följt av korta pauser. Den hjälper till att upprätthålla koncentrationen och förebygga utbrändhet, vilket är perfekt för att behålla fokus under en längre studietid.

ClickUp Brain

Om du vill boosta din akademiska produktivitet har ClickUp Brain lösningen för dig. Som ett AI-drivet verktyg för forskning och anteckningar förenklar det ditt arbetsflöde, organiserar information och stöder kreativa och akademiska uppgifter – allt på en och samma plattform.

Se det som din digitala assistent, skräddarsydd för studentlivets krav.

📮ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post.

Här är vad som gör ClickUp Brain unikt:

Web Clipper i ClickUp Chrome-tillägget : Samla enkelt in forskningsmaterial genom att klippa ut innehåll direkt från webbsidor och spara och organisera utdrag för dina projekt med bara ett klick Samla enkelt in forskningsmaterial genom att klippa ut innehåll direkt från webbsidor och spara och organisera utdrag för dina projekt med bara ett klick

Spara webbplatser direkt i Uppgifter eller Dokument i ClickUp med hjälp av Chrome-tillägget så att du snabbt kan återvända till dem senare

Sammanfattningar för förenklad forskning: Kämpar du med oändliga anteckningar? Använd ClickUp Brain för att automatiskt generera koncisa forskningssammanfattningar. Få omedelbar tillgång till dessa sammanfattningar med funktioner som AI Knowledge Manager och Kämpar du med oändliga anteckningar? Använd ClickUp Brain för att automatiskt generera koncisa forskningssammanfattningar. Få omedelbar tillgång till dessa sammanfattningar med funktioner som AI Knowledge Manager och AI Custom Fields

ClickUp AI Writer för akademisk framgång : Skapa uppsatser, projektdokumentation eller sammanfatta långa läroböcker med hjälp av Skapa uppsatser, projektdokumentation eller sammanfatta långa läroböcker med hjälp av anpassningsbara AI-prompter . Du kan finjustera innehållet efter dina behov eller be AI:n om ett nytt förslag för ett ännu bättre utkast

Kraftfulla redigeringsverktyg: Förfina ditt arbete utan ansträngning med AI-drivna grammatikgranskningar, språköversättning, tonjusteringar och anpassning av textlängd. Oavsett om du skriver ett utkast till en uppsats eller en presentation är ClickUp Brain din perfekta redigeringspartner

Från att organisera din forskning till att skapa välskrivna inlämningsuppgifter – ClickUp Brain är mer än ett verktyg, det är din akademiska partner.

Du kan också utforska ClickUp Brain och ClickUp Connected AI för att se hur de kan förbättra din inlärningsresa!

Så här kommer du igång:

Aktivera ClickApp-appen ”Connected Search”

Integrera dina favoritverktyg för smidig åtkomst

Använd funktionen ”Fråga AI” i din arbetsyta för att ställa frågor i alla integrerade verktyg

Det här är din chans att utnyttja den fulla potentialen i våra AI-drivna funktioner.

ClickUp Notepad

Med ClickUp Notepad kan du snabbt skriva ner idéer, göra anteckningar eller till och med planera ditt nästa projekt.

Allt du behöver göra är att öppna en anteckning och maximera den så att den fyller hela skärmen, vilket ger dig ett oavbrutet skrivutrymme där du kan fokusera. Därefter kan du följa dina framsteg genom att visa och återställa ändringar i anteckningens historik, vilket säkerställer att du aldrig tappar bort några viktiga detaljer.

När det är dags att organisera ditt arbete låter ClickUp dig skriva ut dina anteckningar i ett visuellt tilltalande format. Sökfunktionen gör det enkelt att hitta vilket nyckelord som helst i dina anteckningar, vilket sparar tid när du letar efter specifik information.

Dessutom kan du förbättra dina anteckningar med hjälp av /Slash-kommandon, som erbjuder omfattande redigeringsalternativ som hjälper dig att formatera ditt innehåll precis som du vill ha det.

Välj rätt AI-verktyg för en bättre anteckningsupplevelse

I takt med att AI utvecklas förändrar det hur studenter och elever närmar sig forskning, anteckningar och till och med kreativitet. Från att organisera mötesanteckningar till att analysera komplex forskning gör AI-verktyg inlärningen mer personlig, förutsägbar och tillgänglig.

Ett verktyg som leder denna förändring är NotebookLM, som kombinerar AI-drivna insikter, enkla dokumentsammanfattningar och till och med ljudöversikter i podcast-stil.

Trots sina kraftfulla funktioner är NotebookLM dock fortfarande i ett experimentellt skede och kan ibland ha svårt att hantera komplexa eller mycket tekniska frågor.

För att ytterligare förenkla din studierutin erbjuder ClickUp AI-drivna funktioner som går utöver anteckningar. Med verktyg för att organisera uppgifter, hantera projekt och hålla koll på deadlines kan ClickUp hjälpa dig att ha full kontroll över allt.

