De 11 bästa AI-uppgiftsgeneratorerna för effektiv uppgiftshantering

Hanterar du projekt med höga insatser, flera beroenden och snäva deadlines som kräver att du delar upp uppgifter, tilldelar dem och sätter deadlines? Vad skulle hända om du, istället för att göra allt detta manuellt, använde ett verktyg som gör jobbet på några sekunder?

Tack vare AI-uppgiftsgeneratorer är detta nu verklighet!

AI-uppgiftsgeneratorer använder artificiell intelligens för att automatisera skapandet av uppgifter, prioritering av arbete och optimering av scheman. Dessa produktivitetsassistenter ser till att du lägger mindre tid på planering och organisering och mer tid på att utföra!

Oavsett om du är en erfaren projektledare eller en ensamföretagare har vi sammanställt de 11 bästa AI-uppgiftsgeneratorerna som du kan använda.

Kolla in den här vloggen för att upptäcka hur du enkelt kan automatisera uppgifter och ta kontroll över dina projekt som ett proffs!

Vad ska du leta efter i en AI-uppgiftsgenerator?

Att välja rätt AI-uppgiftslistgenerator innebär att den uppfyller dina unika behov och ökar produktiviteten. Så leta efter följande funktioner när du gör detta val:

AI-driven automatisering av uppgifter : Leta efter en AI-uppgiftsgenerator som erbjuder mer än bara skapande av uppgifter. Den ska hjälpa dig att tilldela uppgifter, sätta deadlines och justera scheman baserat på tillgänglighet, bandbredd, arbetsbelastning och prioriteringar.

Anpassning av arbetsflöden : AI-uppgiftslistgeneratorn bör göra det möjligt för dig att skräddarsy arbetsflödena efter teamets och projektets krav. Funktioner som dra-och-släpp-redigerare, anpassningsbara mallar och konfigurerbara pipelines förbättrar uppgiftshanteringen.

Prioritering av uppgifter : AI-verktyget för uppgiftsfördelning bör analysera deadlines, beroenden och arbetsbelastning för att : AI-verktyget för uppgiftsfördelning bör analysera deadlines, beroenden och arbetsbelastning för att prioritera uppgifter dynamiskt. Detta säkerställer att uppgifter med stor inverkan får den uppmärksamhet de förtjänar.

Samarbete i realtid : Funktioner för samarbete i realtid, såsom delade arbetsytor, centraliserade instrumentpaneler, kommentarer och uppdateringar i realtid, gör att alla är på samma sida. Detta är särskilt användbart för team som arbetar på distans.

Integrationer : Om AI-uppgiftsgeneratorn inte har inbyggda funktioner för att tilldela uppgifter, prioriteter etc. bör den åtminstone integreras med föredragna projektledningsverktyg, : Om AI-uppgiftsgeneratorn inte har inbyggda funktioner för att tilldela uppgifter, prioriteter etc. bör den åtminstone integreras med föredragna projektledningsverktyg, uppgiftshanteringsprogram och andra produktivitetsverktyg för skalbara operationer.

Mobil tillgänglighet : En AI-uppgiftsgenerator som är tillgänglig på mobilen ger tillgång när du är på språng. Oavsett om den erbjuds via responsiva webbversioner eller inbyggda appar bidrar dessa till att förbättra arbetsflödet och hålla deadlines.

Rapportering och analys: Datadriven rapportering i kombination med analys ger insyn i prestanda, framsteg, produktivitet och flaskhalsar för att säkerställa projektets framgång.

Baserat på parametrarna ovan har vi sammanställt 11 av de bästa AI-uppgiftslistgeneratorerna för effektiv uppgiftshantering. Låt oss titta på dem i detalj nedan:

1. ClickUp (bäst för AI-driven projektledning och samarbete)

ClickUp är ett kraftfullt projektledningsverktyg som kombinerar intelligent automatisering med användarvänlig design för att möjliggöra praktisk uppgiftshantering.

Börja använda ClickUp Tasks gratis Ställ in projektprioriteringar i ClickUp Tasks så att du kan slutföra varje uppgift i tid med hjälp av uppgiftsprioritering.

Plattformen erbjuder ClickUp Tasks för enkel skapande, tilldelning och spårning av uppgifter. Den ger dig kontroll över uppgiften oavsett dess omfattning eller teamets storlek. Dessutom låter ClickUps funktion Task Priority dig prioritera uppgifter baserat på olika parametrar, såsom påverkan, brådskandehet, beroenden och mer.

Börja använda ClickUp Brain gratis Håll koll på dina uppgifter med ClickUp Brain

Du har också en AI-driven assistent, ClickUp Brain, som schemalägger och hanterar uppgifter automatiskt. Detta säkerställer att ditt team kan fokusera på viktiga aktiviteter utan att missa några deadlines.

Som ett fullfjädrat projektledningsverktyg går ClickUp hela vägen – från att generera detaljerade uppgiftslistor till att optimera uppgiftspipelines – för att hjälpa dig att hantera projekt effektivt.

Det här verktyget hjälper dig att skapa uppgifter som passar perfekt för dina organisatoriska mål samtidigt som du håller koll på dina deadlines!

Här är varför användare älskar ClickUp för att effektivisera sina uppgifter:

För alla organisationer som kämpar med att hantera sina projekt kan ClickUp hjälpa till med uppgiftssamarbete. Med denna programvara kan användarna hålla koll på sina att göra-listor och arbeta med uppgifterna inom den angivna tiden. Den hjälper också projektledningen att följa projektens övergripande framsteg för att säkerställa att deadlines hålls.

ClickUps bästa funktioner

Samarbeta med andra teammedlemmar om uppgifter med hjälp av ClickUp Chat.

Förverkliga alla genomförbara idéer genom att visualisera alla dina uppgifter med ClickUp Whiteboards.

Redigera i realtid och använd text för att skapa och komma på spårbara uppgifter med ClickUp Docs

Anpassa ditt arbetsflöde efter specifika projektkrav

Visualisera dina uppgifter i flera vyer – kalender, Kanban-tavla, Gantt-diagram, att göra-lista etc.

Välj från ett rikt bibliotek med färdiga mallar för att skapa och hantera uppgifter.

Integrera med över 1 000 appar som Slack, Google Workspace, Zoom och många fler.

Begränsningar för ClickUp

Nya användare upplever en viss inlärningskurva på grund av dess många funktioner.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (9 980+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 350 recensioner)

💡 Proffstips: Vill du snabba upp slutförandet av dina uppgifter? Börja varje punkt på din att göra-lista med ett handlingskraftigt verb. Denna enkla justering gör din lista mer koncis och tydlig, vilket hjälper dig att veta exakt vad du ska göra härnäst!

2. Taskade (bäst för realtidssamarbete inom AI-driven uppgiftshantering)

via Taskade

Taskade effektiviserar arbetsflöden genom att kombinera kraften i AI med samarbete i realtid. Dess AI-uppgiftslistgenerator gör det möjligt för team att brainstorma, planera och organisera liknande uppgifter på ett effektivt sätt.

Samtidigt hjälper samarbetsfunktionerna individer att arbeta tillsammans som ett team. Taskades intuitiva design skapar enkelt en uppgiftslista, vilket gör det lättare för projektteam att uppnå sina mål.

Taskades bästa funktioner

Skapa översikter och uppgifter med hjälp av AI-drivna brainstormingverktyg

Samarbeta i realtid med delade arbetsytor och tavlor

Organisera uppgifter visuellt med Kanban-tavlor, listor och tankekartor

Spåra teamets framsteg med inbyggd produktivitetsanalys

Begränsningar för Taskade

Saknar avancerade rapporteringsfunktioner för detaljerad analys

Begränsade anpassningsmöjligheter för större team

Taskade-priser

Gratis

Taskade Pro: 10 USD/månad per användare

Taskade for Teams: 20 $/månad per användare

Taskade-betyg och recensioner

G2: 4,6/5,0 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5,0 (över 60 recensioner)

Taskade har förvandlats från ett grundläggande projektledningsverktyg till ett kraftfullt AI-automatiseringsverktyg som låter dig bygga flera AI-agenter som kan arbeta självständigt i team. Du kan också bygga arbetsflöden som inkluderar alternativ som att transkribera innehåll utan att använda externa verktyg.

3. Asana (bäst för att effektivisera uppgiftshantering och automatisera arbetsflöden)

via Asana

Asana är ett projektledningsverktyg med AI-funktioner. Dess användarvänliga gränssnitt gör det enkelt att spåra uppgifter, definiera deadlines och övervaka framsteg.

Asana AI gör det möjligt för användare att extrahera genomförbara uppgifter från ostrukturerade idéer och upptäcka sätt att optimera teamets produktivitet. Den integreras med populära appar från tredje part, vilket gör den till ett mångsidigt val för företag i alla branscher.

Asanas bästa funktioner

Automatisera arbetsflöden för att minska tids- och arbetsinsatsen

Skapa genomförbara uppgifter från abstrakta idéer och ostrukturerade data

Få visuella indikationer på projektets framsteg genom Gantt-diagram och Kanban-tavlor.

Skapa och använd uppgiftsmallar för återkommande händelser och aktiviteter

Asanas begränsningar

Gränssnittet komplicerar navigeringen av staplade beroenden, vilket begränsar användningen för större företag.

Överlappande och oavbrutna aviseringar är överväldigande och distraherande.

Asanas prissättning

Personligt: 0 dollar

Startpaket: 8,50 $/månad per användare

Avancerad: 19,21 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5,0 (över 10 740 recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (över 13 250 recensioner)

4. Jasper AI (bäst för innehållsskapande och AI-driven uppgiftsassistans)

via Jasper AI

Om du letar efter en AI-uppgiftslistgenerator som fokuserar på innehållsskapande och marknadsföring, bör Jasper AI vara ditt val. När allt kommer omkring är innehållsskapande dess främsta erbjudande.

Utöver dessa skrivfunktioner fungerar Jasper AI också som en assistent för uppgiftshantering. Från att generera marknadsföringstexter till att organisera projektbeskrivningar, Jasper koordinerar alla uppgifter med precision.

Jasper AI:s bästa funktioner

Skapa högkvalitativt innehåll i olika former och format

Organisera arbetsflöden med smarta AI-drivna förslag

Stimulera kreativiteten med AI-ledd brainstorming och idégenerering

Anpassa tonen och stilen i ditt innehåll efter målgruppens preferenser

Begränsningar för Jasper AI

Saknar bredare projektledningsfunktioner och fokuserar främst på innehållsskapande.

Att ha ett separat verktyg när du har flera multifunktionella alternativ kanske inte känns motiverat.

Priser för Jasper AI

Skapare: 49 $/månad per användare

Pro: 69 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jasper AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5,0 (1 240+ recensioner)

Capterra: 4,8/5,0 (1 840+ recensioner)

Jasper gjorde det enkelt för mig att snabbt skapa innehåll som var precis vad jag ville ha. Tack vare Jasper kan jag nu fokusera min tid på att skapa engagerande material för mina elever istället för att kämpa med tråkiga uppgifter.

5. Trello (bäst för att visualisera uppgifter med anpassningsbara tavlor)

via Trello

Trello är en visuell plattform för projektledning. Dess Kanban-liknande layout gör det möjligt för team att dela upp projekt i hanterbara uppgifter.

Det intuitiva dra-och-släpp-gränssnittet eliminerar all kognitiv belastning när du tilldelar uppgifter, uppdaterar uppgiftsstatus och kontrollerar projektets framsteg. Förutom Kanban-tavlorna kan du visualisera ditt projekt som interaktiva checklistor och bocka av uppgifter när du har slutfört dem!

Trellos bästa funktioner

Organisera dina uppgifter visuellt med anpassningsbara Kanban-tavlor och listor.

Automatisera repetitiva uppgifter med hjälp av Butler-automatiseringsregler

Samarbeta med teammedlemmarna med hjälp av delade tavlor och kommentarfunktionen.

Synkronisera uppgiftslistor mellan enheter för smidig åtkomst till information

Trellos begränsningar

Erbjuder inte avancerad rapportering eller analys.

Har begränsad offlinefunktionalitet för uppdateringar av uppgifter.

Trellos priser

Gratis

Standard: 6 $/månad per användare

Premium: 12,50 $/månad per användare

Företag: 17,50 $/månad per användare

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5,0 (över 13 630 recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (över 23 300 recensioner)

6. Todoist (bäst för personlig produktivitet och organiserad uppgiftsschemaläggning)

via Todoist

Todoist är en att göra-lista-app som även fungerar som en AI-uppgiftsgenerator för personligt och professionellt bruk (särskilt för små team). Dess AI-drivna rekommendationsfunktion hjälper till med uppgiftsschemaläggning, så att teamen kan fokusera på högprioriterade och tidsbegränsade uppgifter och fördela tid och resurser på ett klokt sätt.

Todoist har funktioner som återkommande uppgifter, prioritetsetiketter och naturlig språkinmatning som hjälper dig att hålla ordning. Oavsett om du arbetar med dina uppgiftslistor eller samarbetar med andra, så får Todoist jobbet gjort.

Todoists bästa funktioner

Organisera uppgifter med hjälp av etiketter, filter och naturligt språk.

Spåra prestanda och öka produktiviteten med en inbyggd analyspanel.

Automatisera återkommande uppgifter med intuitiv uppgiftsschemaläggning

Kom åt din uppgiftslista var som helst, även i offline-läge

Todoists viktigaste fördel är det inbyggda samarbetsverktyget. Verktyget är en komplett lösning för hantering av grupparbete eftersom du effektivt kan samordna arbetet för en hel grupp.

Todoists begränsningar

Saknar inbyggda chatt- och samarbetsfunktioner

Avancerade funktioner som aviseringar och påminnelser kräver ett premiumabonnemang.

Todoist-priser

Nybörjare: 0 dollar

Pro: 5 $/månad per användare

Företag: 8 $/månad per användare

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5,0 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5,0 (2 530+ recensioner)

🔍 Visste du att? 50 % av de avslutade uppgifterna på en att göra-lista görs inom en dag! Så om du har skjutit upp tanken på att göra en lista, börja med det genast!

7. Wrike (bäst för teamsamarbete och omfattande mallar)

via Wrike

Wrike är ett omfattande projektledningsverktyg som är utformat för att hantera komplexa projekt. Det erbjuder flera mallar för uppgiftshantering som effektiviserar rutinmässiga och repetitiva aktiviteter och gör det möjligt att starta projekt snabbare.

Uppgiftslistgeneratorn stöder dynamiska förfrågningsformulär, en Gantt-diagramvy och samarbete i realtid, vilket gör den lämplig för tvärfunktionella team. Med kraftfulla rapporteringsverktyg och integrationer gör Wrike uppgiftsplanering, utförande och övervakning smidigt.

Wrikes bästa funktioner

Sätt igång projekt med anpassningsbara uppgiftsmallar

Samarbeta effektivt i realtid med delade instrumentpaneler och arbetsytor

Håll projektets deadlines och optimera resursfördelningen med hjälp av Gantt-diagram.

Automatisera arbetsflöden för ökad produktivitet och effektivitet

Wrike-begränsningar

Fördröjningar förekommer ibland, särskilt vid hantering av stora projekt.

Gränssnittet kan lätt överväldiga nybörjare.

Wrike-priser

Gratis

Team: 10 $/månad per användare

Företag: 24,80 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5,0 (3 730+ recensioner)

Capterra: 4,3/5,0 (över 2 740 recensioner)

🧠 Kul fakta: De berömda Gantt-diagrammen som vi använder för att effektivisera projekt uppfanns ursprungligen av Karol Adamiecki på 1890-talet. Senare populariserades de av Henry Gantt i västländerna, och det är så de fick sitt namn!

8. Motion (bäst för AI-driven uppgifts- och tidshantering)

via Motion

Motion kombinerar uppgiftshantering med tidsblockering för att bekämpa en potent fiende: kontextväxling. Dess AI-uppgiftsautomatisering förbereder på ett intelligent sätt ett uppgiftsschema, avsätter dedikerade tidsblock, tilldelar prioriteringar, sätter projektdeadlines och förbättrar produktiviteten.

Dess minimalistiska gränssnitt är mycket responsivt och planändringar återspeglas dynamiskt. Verktyget kan hantera överlappande prioriteringar och kartlägga allt mot en kalender, vilket gör det till en robust uppgiftslistgenerator.

Motion bästa funktioner

Synkronisera uppgifter och kalendrar för en enhetlig vy och effektiv hantering

Ändra scheman dynamiskt med uppdateringar i realtid

Hantera varierande prioriteringar med hjälp av avancerade algoritmer för att balansera variabler.

Håll deadlines bekvämt med intuitiva tidsblockeringsfunktioner

Jag älskar AI-tidsfyllningarna. Om jag behöver avboka ett möte eller har lite ledig tid fyller den min tid med projekt/uppgifter som behöver göras. Det är relativt enkelt att implementera i ditt team och få alla att ansluta sig och koppla ihop sina kalendrar.

Rörelsebegränsningar

Erbjuder inte flera vyer som de andra AI-uppgiftslistgeneratorerna på denna lista.

AI-automatisering kräver finjustering för optimal prestanda

Rörlig prissättning

Individuell: 34 $/månad per användare

Business Standard: 20 $/månad per användare

Business Pro: Anpassad prissättning

Rörelsebetyg och recensioner

G2: 4,0/5,0 (90+ recensioner)

Capterra: 4,3/5,0 (över 40 recensioner)

💡 Proffstips: Vill du prioritera uppgifter på ett produktivt sätt men behöver lite hjälp? Utforska de 10 bästa programvarorna för uppgiftsschemaläggning för uppgiftshanterare så att du kan förbättra ditt teams effektivitet och klara alla deadlines!

9. ChatGPT (bäst för kreativ och AI-driven uppgiftsassistans)

via ChatGPT

ChatGPT är visserligen inte en traditionell AI-uppgiftslistgenerator, men dess mångsidighet gör den till en värdig kandidat på denna lista. Dess skicklighet inom naturlig språkbehandling gör det möjligt att brainstorma idéer, skapa innehåll och förbereda detaljerade uppgiftslistor.

Den förstår ditt projekts detaljer i sitt sammanhang och föreslår smarta lösningar. Oavsett om du vill skriva en tydlig och detaljerad beskrivning av dina uppgifter eller optimera prestandan genom att gruppera uppgifter, kan ChatGPT göra allt.

ChatGPT:s bästa funktioner

Automatisera repetitiva uppgifter med hjälp av kommandon i naturligt språk

Ge omedelbara svar och stöd för brainstorming

Anpassa dig till olika projekt och branscher genom flexibla applikationer

Ta kontroll över arbetsflödesorganisationen och uppgiftsdelegeringen

ChatGPT:s begränsningar

Kräver detaljerade instruktioner för att ge framgångsrika resultat.

Begränsad integration med externa verktyg

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus: 20 dollar per månad

Pro: 200 dollar per månad

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5,0 (över 640 recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (70+ recensioner)

🧠 Visste du att? ChatGPT passerade 1 miljon användare på bara fem dagar!

10. Copy. ai (Bäst för innehållsgenerering och marknadsföringsarbetsflöden)

Copy. ai är ännu ett fantastiskt AI-drivet verktyg för marknadsföringsteam som vill skapa högkvalitativt innehåll för alla sina projekt. Förutom att skriva hjälper Copy. ai användare att planera och organisera marknadsföringskampanjer och hantera tillhörande uppgifter.

Det är ett värdefullt verktyg för kreativa proffs eftersom det genererar fängslande rubriker, likvärdiga texter för sociala medier och e-postinnehåll som ökar öppningsfrekvensen. Omvandla din marknadsföringskampanj till en praktisk att göra-lista med Copy. ai.

Copy. ai bästa funktioner

Skapa engagerande marknadsföringsinnehåll på olika plattformar

Anpassa tonen och stilen i ditt innehåll utifrån målgruppens preferenser

Spara tid med snabba utkast till annonser, bloggar och inlägg på sociala medier.

Använd mallar för att komma igång med en idé eller en uppgift på ett effektivt sätt.

Begränsningar för Copy.ai

Fokuserar främst på innehållsrelaterade uppgifter

Saknar djup när det gäller att generera innehåll för specifika branscher.

Copy. ai-priser

Gratis

Startpaket : 49 dollar per månad

Avancerad: 249 $ per månad

Företag: Anpassad prissättning

Copy. ai betyg och recensioner

G2: 4,7/5,0 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,4/5,0 (över 60 recensioner)

11. TimeHero (bäst för AI-driven uppgiftshantering och smidig arbetsflödeshantering)

via TimeHero

Som namnet antyder använder TimeHero AI för att utnyttja din tid på bästa sätt. Den använder artificiell intelligens för att optimera scheman.

Använd den för att rensa deadlines och delegera uppgifter baserat på deadlines, teamets kapacitet och en balanserad arbetsbelastning. Den tilldelar dynamiskt uppgifter till teammedlemmar och omarbetar scheman baserat på förändrade prioriteringar.

TimeHero bästa funktioner

Automatisera uppgiftsfördelningen till teammedlemmar och schemaläggningen med hjälp av prioriteringsmallar

Visualisera arbetsflöden i Kanban- och tidslinjevyer

Omplanera uppgifter dynamiskt baserat på prioriteringsförändringar

Samarbeta smidigt med teamets framstegsspårning

Innan Timehero hade jag svårt att avgöra vilken uppgift jag skulle göra först när jag hade flera olika uppgifter. TimeHero har löst detta problem genom att organisera en tidsplan för mina dagliga uppgifter. Jag kan snabbt se vad jag ska börja med och avsluta från listan.

Begränsningar för TimeHero

Gränssnittet är onödigt komplicerat, vilket resulterar i en brant inlärningskurva.

Begränsad anpassning i uppgiftsrapportering

TimeHero-priser

Grundläggande: 5 $/månad per användare

Professionell: 12 $/månad per användare

Premium: 27 $/månad per användare

TimeHero-betyg och recensioner

G2: 4,5/5,0 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5,0 (över 20 recensioner)

💡 Proffstips: Din fusklapp för att beta av att göra-listor: Skapa en detaljerad att göra-lista, välj ut en sak – bara en sak – och börja arbeta med den. Välj nästa punkt på din att göra-lista. Upprepa!

Skapa och tilldela uppgifter snabbt för att uppnå bästa resultat med ClickUp

AI-uppgiftslistgeneratorer har förändrat vårt sätt att arbeta och organisera oss. Deras förmåga att erbjuda intelligenta lösningar för uppgiftshantering, schemaläggning och samarbete gör dem till ett oumbärligt verktyg i varje organisations teknikstack.

Alla verktyg som diskuterats ovan erbjuder något unikt, men ClickUp sticker ut som det ultimata valet. Med omfattande funktioner som ClickUp Tasks och Brain förenklar det uppgiftskapandet och maximerar produktiviteten.

Det är ett mycket mångsidigt verktyg som du kan anpassa efter dina omedelbara behov. Oavsett om du bestämmer dig för att slutföra de mest utmanande uppgifterna först eller gradvis bygga upp momentum genom att slutföra de mindre uppgifterna, levererar ClickUp enligt dina förväntningar. Är du redo att uppleva hur AI-driven uppgiftshantering kan förbättra dina arbetsflöden? Registrera dig på ClickUp nu.