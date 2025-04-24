De 10 bästa AI-verktygen för att skriva prestationsutvärderingar 2025

Fungerar feedbacktrötthet åt båda hållen? Tänk dig att du skriver personliga prestationsutvärderingar för dina 30 underordnade. De första rapporterna kommer att innehålla skarpa kommentarer och hjälpsamma insikter, men den initiala entusiasmen för detaljerad feedback kommer att avta. Ju fler utvärderingar det blir, desto mer kan kvaliteten på feedbacken gradvis försämras – och det finns inget värre än generiska bedömningar!

Anställda föredrar chefer som ger rätt mängd feedback: De gav dessa chefer ett genomsnittligt betyg på 8,6. Dessutom kommer många anställda sannolikt att arbeta hårdare för att få effektiva och personliga utvärderingar.

Med hjälp av artificiell intelligens kan du övervinna utmaningarna med att skriva detaljerade och konstruktiva prestationsutvärderingar.

AI går längre än att automatisera grundläggande funktioner. Det kan identifiera områden som kan förbättras, påskynda feedbackprocessen och hjälpa till att sätta upp mål för prestationsutvärderingen.

För att skapa objektiva, rättvisa och detaljerade prestationsrapporter måste du övervaka varje anställd i företaget mycket noggrant och konsekvent, eller använda programvaruverktyg som gör det åt dig. Det är uppenbart att det enklaste valet är ett verktyg, så låt oss gå igenom några viktiga kriterier för att välja ett.

Använd dessa krav som en checklista för att identifiera vilket AI-verktyg som uppfyller alla nedanstående kriterier för en förbättrad prestationsutvärderingsprocess:

Konstruktiv feedback: De genererade utvärderingarna ska ge konkret feedback som lyfter fram styrkor, svagheter och områden som kan förbättras.

Noggrannhet och relevans: Verktyget ska generera utvärderingar som korrekt återspeglar medarbetarens prestationer och överensstämmer med företagets standarder och specifika arbetsroller.

Minskad partiskhet: Verktyget för prestationsutvärdering bör utformas så att partiskhet i utvärderingsprocessen minimeras, vilket säkerställer rättvisa och opartiska utvärderingar.

Anpassning: Verktyget bör möjliggöra anpassning av Verktyget bör möjliggöra anpassning av mallar för prestationsutvärdering , betygsskala och specifika prestationsmått för att passa din organisations behov.

Integration: Programvaran ska integreras sömlöst med befintliga HR-system, såsom HRIS eller prestationshanteringsprogramvara, för att effektivisera utvärderingsprocessen.

Dataskydd och säkerhet: AI-verktyget bör prioritera dataskydd och säkerhet och säkerställa att känslig information om anställda skyddas.

Användarvänlighet: Verktyget ska vara enkelt att använda, med ett tydligt och intuitivt gränssnitt som minimerar den tid och ansträngning som krävs för att generera utvärderingar.

De flesta AI-generatorverktyg för prestationsutvärdering använder strukturerade mallar som yrkesverksamma kan fylla i, till exempel ett frågeformulär, och sedan generera en utvärdering. Andra integreras med din arbetsplats, förstår ditt företag och dina anställda bättre och genererar utvärderingar på plats som feedback eller erkännanden.

Låt oss ta en titt på dessa 10 AI-verktyg och bestämma vilket som kan hjälpa dig att spara tid och samtidigt ge mer substans åt prestationsrapporterna:

1. ClickUp (bäst för att skapa prestationsutvärderingar i samarbete)

ClickUp, den kraftfulla produktivitetslösningen, är lika bra när det gäller prestationsutvärderingar som för andra arbetsplatsbehov. Den är helt anpassningsbar och lämplig för både enskilda personer och stora och små team.

Med ClickUp Brain får du en AI-lösning som svarar på dina frågor, kommer ihåg ditt företags sammanhang och analyserar tidigare chattar, uppgifter och diskussioner för att skapa detaljerade prestationsutvärderingar av anställda. Den identifierar också hur en anställd presterade i förhållande till vissa uppgifter och när!

Använd ClickUp Brain för detaljerade prestationsutvärderingar på följande sätt:

Skapa AI-drivna sammanfattningar av anställdas prestationer, svagheter och framgångar.

Skapa en anpassningsbar mall för prestationsutvärdering som är skräddarsydd för specifika roller, vilket sparar tid och säkerställer enhetlighet.

Konvertera röstdiskussioner till text via automatisk transkription och extrahera viktiga insikter att inkludera i utvärderingsrapporter.

Använd Brains integrerade AI-skrivassistent för att skapa konstruktiv feedback samtidigt som du bibehåller tonen, formatet, läsbarheten och tydligheten i tankegångarna.

Översätt utvärderingar till olika språk och främja inkludering och mångfald för företag med en global arbetsstyrka.

Börja använda ClickUp Brain Använd ClickUp Brain som ett verktyg för prestationsutvärdering på flera språk.

Utöver ClickUp Brain kan du använda ClickUp Chat för att länka konversationer till uppgifter och dokument och hålla diskussioner om prestationsutvärderingar kontextuella och tillgängliga. Organiserade chattar i dedikerade utrymmen eller kanaler innebär att HR-team och chefer kan samarbeta och kommunicera professionellt utan att behöva byta till ett annat verktyg.

ClickUp Chat kan vara användbart för:

Koppla listor, mappar och utrymmen i ClickUp för att hålla prestationsrelaterad historik kopplad till berörda uppgifter/projekt.

Sortera diskussioner genom att lägga till beskrivningar/rubriker för att ange om chattar är individuella eller teamutvärderingar.

Lägg till teammedlemmar i pågående chattar utan att störa flödet och främja samarbetsdiskussioner

Skapa prestationsrelaterade uppgifter eller meddelanden direkt från chatten utan extra manuellt arbete.

Använd ClickUp Chat-gränssnittet för att organisera prestationsutvärderingar på ett och samma ställe.

En annan samarbetsfunktion i ClickUp är ClickUp Docs. Teammedlemmar kan använda dem för att redigera prestationsutvärderingar gemensamt, tagga kollegor för synpunkter och lägga till praktiska kommentarer till dokumenten.

Omfattande formateringsalternativ som tabeller, avdelare, banners och markdown-kommandon hjälper chefer att formatera utvärderingar så att de innehåller detaljerade medarbetarstatistik, sammanfattningar av feedback och handlingsplaner på ett organiserat och visuellt tilltalande sätt.

Använd ClickUp Docs och dess omfattande formateringsalternativ för prestationsutvärdering.

Som ett alternativ kan ClickUp Performance Review Template hjälpa organisationer att övervinna svårigheten att mäta teamets prestationer på ett effektivt och konsekvent sätt. Den fasta strukturen hjälper HR-team att anpassa formatet och innehållet efter organisationens behov.

Det levereras med fördefinierade strukturer för självutvärdering, vilket möjliggör en strukturerad självutvärdering av prestationer. Det främjar karriärutvecklingssamtal som anpassar medarbetarnas utveckling och arbetsuppgifter till organisationens mål, vilket bidrar till teamets framgångar.

Mallen underlättar också chefers utvärderingar, där ledningen kan ge konstruktiv feedback och erkännande under utvärderingsperioden.

Många studier visar ju att medarbetare som får snabb och konstruktiv feedback är mer engagerade och motiverade.

ClickUps bästa funktioner

Organisera, sök och få tillgång till alla prestationsutvärderingar med Docs Hub, så att utvärderingarna förblir tillgängliga och organiserade.

Håll intressenterna uppdaterade om viktiga ämnen med AI Catch Up, vilket minskar behovet av upprepade förklaringar eller möten.

Integrera ClickUp med olika plattformar för att säkerställa att utvärderingarna är datadrivna och återspeglar hela spektrumet av en anställds bidrag och mätvärden med ClickUp Integrations.

Stöd praktiska uppföljningar med ClickUp Tasks så att chefer kan tilldela uppgifter, sätta upp smarta mål och övervaka framstegen direkt när prestationsutvärderingarna är klara.

Färdiga mallar för prestationsutvärdering. Kom igång med ClickUps mall för prestationsutvärdering!

Få en gratis mall Utvärdera, dokumentera och planera på språng med ClickUp-mallen för prestationsutvärdering.

Begränsningar för ClickUp

Gränssnittet kan vara överväldigande för nya användare på grund av de omfattande funktionerna.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Som TL måste du övervaka andras arbete, och ClickUp gör det enklare att hantera uppgifter, arbetsbelastning osv. Det har också hjälpt mig att presentera teamets prestationer samt medlemmarnas individuella prestationer.

Som TL måste du övervaka andras arbete, och ClickUp gör det enklare att hantera uppgifter, arbetsbelastning osv. Det har också hjälpt mig att presentera teamets prestationer samt medlemmarnas individuella prestationer.

2. Easy Peasy AI (Bäst för snabb implementering av ramverk för prestationsutvärdering)

via Easy Peasy AI

AI-generatorverktyg för prestationsutvärdering Easy Peasy AI är skräddarsytt för små och medelstora företag. Förslag i realtid hjälper plattformen att förbättra kvaliteten på feedbacken, medan integrationsfunktioner underlättar datadelning med befintliga HR-verktyg.

Med begränsad djupgående kontextuell insikt gör dess enkelhet och snabbhet det till en pålitlig lösning för snabba, praktiska och genomförbara prestationsutvärderingar.

Enkla AI-funktioner

Utnyttja färdiga mallar som är lätta att anpassa och varierade.

Skapa utvärderingar från olika perspektiv – första, andra och tredje person.

Dra nytta av stöd för över 40 språk och olika dialekter genom dess text-till-tal-funktion.

Easy Peasy AI-begränsningar

AI-genererade bilder kan ibland sakna substans och precision.

Brist på demo eller användarhandböcker för verktyget kan förvirra användaren.

Enkel AI-prissättning

Gratis för alltid

Startpaket: 16 USD/användare per månad

Obegränsad 50: 24 $/användare per månad

Obegränsat: 32 $/användare per månad

Easy Peasy AI-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med utvärderingar

👀 Visste du att? Chefer kan ofta låta en enda bra egenskap (som punktlighet) överskugga allt annat, vilket leder till partiska utvärderingar. Detta kallas haloeffekten.

3. Writify. AI (Bäst för högst personliga prestationsutvärderingar)

Writify.AI skapar detaljerade, rollspecifika utvärderingar som återspeglar medarbetarnas prestationer och lyfter fram områden som kan förbättras. Du kan ge personlig feedback till flera medarbetare samtidigt med hjälp av datastödda insikter.

När du väl har kommit förbi den något branta inlärningskurvan kommer du att kunna utveckla effektiva prestationsutvärderingar med minimal ansträngning.

Writify. AI:s bästa funktioner

Skapa högkvalitativt skriftligt innehåll snabbt och effektivt med avancerade algoritmer för naturlig språkbehandling – oavsett hur många prestationsutvärderingar du behöver.

Skapa strukturerade och meningsfulla utvärderingar med AI Paragraph Expander, Outline Generator och Review Comment Generator.

Behåll trovärdigheten och undvik problem relaterade till upphovsrättsintrång genom att använda det inbyggda verktyget för plagieringsdetektering.

Writify. Begränsningar för AI

En potentiellt brantare inlärningskurva för användare som inte är bekanta med dess avancerade anpassningsalternativ.

Writify. AI-prissättning

Gratis för alltid

Writify. AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med utvärderingar

Capterra: Inte tillräckligt med utvärderingar

4. Galaxy. AI (Bäst för att hitta alla AI-verktyg för prestationsutvärdering på ett och samma ställe)

Galaxy.AI är en AI-verktygssvit som kombinerar branschledande AI-modeller som GPT-4, Claude, Gemini och fler på ett och samma ställe, så att du inte behöver köpa flera prenumerationer.

Med funktioner som är utformade för precision, personalisering och effektivitet gör Galaxy. ai det enkelt för HR-personal att leverera insiktsfulla och praktiska utvärderingar. Använd det för att generera balanserad feedback som erkänner prestationer och pekar ut områden som kan förbättras. Du kan anpassa tonen och stilen för att säkerställa ett lämpligt professionellt språk genom hela utvärderingen.

Galaxy. AI:s bästa funktioner

Dra nytta av nya AI-funktioner som läggs till varje vecka.

Få tips och bästa praxis för att skapa bättre prestationsutvärderingar.

Utnyttja det multimodala chatt-systemet som låter dig jämföra svaren från olika AI-verktyg samtidigt för att fatta ett välgrundat beslut.

Galaxy. Begränsningar för AI

Kräver initial datakonfiguration för korrekt prestationsanalys.

Alla funktioner är endast tillgängliga efter att du har genomfört betalningen.

Galaxy. AI-prissättning

Obegränsat: 15 USD/månad per användare

Galaxy. AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med utvärderingar

Capterra: Inte tillräckligt med utvärderingar

👀 Visste du att? Ett antal multinationella företag, däribland Adobe, Microsoft, Dell, Juniper och andra, överger den formella och bakåtblickande metoden med årliga prestationsutvärderingar till förmån för mer frekventa, informella och framåtblickande avstämningar med medarbetarna under hela året.

5. Venngage (bäst för att visualisera prestationsdata)

via Venngage

Venngage är en intuitiv, AI-driven designplattform som gör det möjligt för användare att skapa fantastiska bilder och infografik.

Det förenklar presentationen av prestationsutvärderingar, dataanalyser och rapporter på ett engagerande och visuellt tilltalande sätt med bara några få klick.

Använd det för att enkelt få 360-graders feedback för dina anställda – verktyget låter flera medlemmar redigera och lämna kommentarer på valfri prestationsutvärderingsmall som du väljer att generera och dela din feedback.

Venngages bästa funktioner

Anpassa enkelt mallar och skapa visuella element utan att behöva omfattande designkunskaper med ett intuitivt dra-och-släpp-redigeringsprogram.

Hitta snabbt en lämplig utgångspunkt för dina projekt med över 10 000 mallar.

Importera data från CSV- eller Excel-filer och visualisera den effektivt i tabeller, grafer och smarta diagram.

Venngages begränsningar

Kräver manuellt arbete för att flytta widgets och element.

En tung design kan göra att verktyget fryser.

Venngages prissättning

Gratis för alltid

Premium: 19 $/användare per månad

Företag: 49 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Venngage-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 300 recensioner)

6. PerfromanceReviews. ai (Bäst för att generera opartisk feedback för medarbetarnas utveckling)

PerformanceReviews. ai är ett AI-generatorverktyg för prestationsutvärderingar som automatiserar skapandet av personliga, detaljerade och insiktsfulla prestationsutvärderingar.

Välj om utvärderingen är för dig själv eller en anställd, fyll i mallen och ange specifika exempel på prestationsutvärderingar i verktyget. Det sista steget kommer att ange tonen för AI-utvärderingen.

PerformaceReviews. ai bästa funktioner

Använd en färdig mall för att spara tid och skapa prestationsutvärderingar.

Navigera i ett intuitivt gränssnitt som förenklar processen för att skapa utvärderingar.

Automatisera genereringen av feedback, inklusive styrkor, svagheter och förbättringsområden.

Anpassa språket och tonen efter din stil för att behålla en mänsklig touch i dina utvärderingar.

PerformanceReviews. ai begränsningar

Liknande exempel kan leda till ett monotont resultat.

PerformanceReviews. ai prissättning

Obegränsat: 19 $/månad

PerformanceReviews. ai betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med utvärderingar

Capterra: Inte tillräckligt med utvärderingar

7. Typli. ai (Bäst för att skriva felfria prestationsutvärderingar)

Typli. ai hjälper HR-personal genom att automatisera skrivprocessen i prestationsutvärderingar, vilket sparar tid som annars skulle gå åt till att skriva och formatera innehållet.

Dess över 184 skrivverktyg automatiserar även andra typer av innehållsskapande.

Typli. ai bästa funktioner

Få förslag i realtid som hjälper dig att komplettera meningar, skapa listor och infoga relevanta citat, vilket gör skrivandet smidigare och snabbare.

Beskriv vad du behöver, så skapar Typli högkvalitativa bilder som kompletterar ditt innehåll.

Skapa innehåll som sökmotorerna älskar med inbyggda SEO-kontroller och funktioner för förslag på sökord.

Typli. ai begränsningar

Kan sakna en nyanserad förståelse för enskilda medarbetares prestationer

Det finns en risk att genererade utvärderingar kan uppfattas som generiska om de inte är tillräckligt anpassade.

Typli. ai-priser

Grundläggande: 16,99 $/användare per månad

Plus: 24,99 $/användare per månad

Pro: 69,99 $/användare per månad

Typli. ai betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med utvärderingar

Capterra: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Läs också: Effektiva exempel på medarbetarfeedback för att ge objektiv input och höja moralen

8. Performance Review Generator av Michael Schmitt (bäst för mångfaldiga arbetsmiljöer)

via Michael Schmitt

Michael Schmitt är en mjukvaruutvecklare baserad i Illinois som älskar att bygga "fåniga saker". Ett av hans experiment är ett gratis AI-verktyg för att skapa prestationsutvärderingar med ett enkelt gränssnitt. Det förenklar utvärderingsprocessen genom att låta användarna mata in specifik information och egenskaper om medarbetarna, som verktyget sedan använder för att skapa en omfattande utvärderingsmall.

Performance Review Generator av Michael Schmitt – bästa funktioner

Utvärdera prestationer utifrån mer än 40 attribut och betygsätt varje attribut som Perfekt, Bra, Genomsnittligt, Under genomsnittet eller Sämst.

Välj attribut och motsvarande poäng, vilket resulterar i att en utvärderingsmall genereras.

Dra nytta av påminnelser om relevanta prestationsegenskaper, vilket gör det enklare att formulera omfattande utvärderingar utan att fastna i vad du ska säga.

Performance Review Generator av Michael Schmitt – begränsningar

Verktyget fokuserar främst på att generera text baserat på fördefinierade indata, utan att fånga upp nyanserade kommentarer.

Kvaliteten på den genererade utvärderingen är direkt proportionell mot noggrannheten och detaljrikedomen i den information som tillhandahålls.

Performance Review Generator av Michael Schmitt – prissättning

Gratis för alltid

Performance Review Generator av Michael Schmitt – betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med utvärderingar

Capterra: Inte tillräckligt med utvärderingar

🧠 Rolig fakta: Människor kan uppfatta AI-utvärderingar som mindre partiska än utvärderingar gjorda av människor. 47 % av respondenterna i en undersökning från Pew Research Center anser att AI skulle vara bättre än människor på att utvärdera alla jobbsökande på samma sätt.

9. Max Review (bäst för att få personliga förslag)

via Max Review

MaxReview förenklar prestationsutvärderingsprocessen genom att ge personliga förslag baserade på användarinmatning. Skapa utmärkta utvärderingar som lyfter fram viktiga prestationer anpassade till specifika roller och företag. Du kan också be AI att förbättra kvaliteten på ditt skrivande och göra utvärderingen kortare eller längre.

Max Reviews bästa funktioner

Välj bland en mängd anpassningsbara mallar som är skräddarsydda för olika typer av prestationsutvärderingar.

Utnyttja ett attributbaserat poängsystem som gör det möjligt att bedöma anställda utifrån olika prestationsmått.

Integrera med befintliga HR-system för smidig dataöverföring och hantering.

Begränsningar för Max Review

Kvaliteten på resultatet är i hög grad beroende av användarens inmatningar.

Verktyget erbjuder eventuellt inte omfattande analys- eller integrationsfunktioner.

Priser för Max Review

Obegränsat: 15 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Max Review-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med utvärderingar

Capterra: Inte tillräckligt med utvärderingar

10. GravityWrite (bäst för att fylla i fördefinierade frågor för utvärdering)

via GravityWrite

GravityWrite är ett AI-verktyg för prestationsutvärdering med framtidsinriktad syn som låter dig mata in specifika detaljer om medarbetarens befattning, prestationer och styrkor. Därefter genererar det skräddarsydd feedback som kan användas för att vägleda medarbetarnas utveckling och motivera dem att sträva efter framtida mål och utmaningar.

GravityWrites bästa funktioner

Utnyttja över 80 olika AI-skrivverktyg som är skräddarsydda för olika innehållsbehov, inklusive blogginlägg, bildtexter för sociala medier, nyhetsbrev via e-post och SEO-innehåll.

Dra nytta av stöd för flera språk för att skapa innehåll på ditt föredragna språk och i din föredragna ton, och nå därmed en global publik.

Begränsningar för GravityWrite

Verktyget kan automatiskt uppdatera och radera osparat innehåll.

Priser för GravityWrite

Gratis för alltid

Startpaket: 19 $/användare per månad

Pro: 79 $/användare per månad

GravityWrite-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (80 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med utvärderingar

Läs också: Hur man använder stack ranking för att följa medarbetarnas prestationer

Använd ClickUp som ett verktyg för att skapa prestationsutvärderingar

Att skriva prestationsutvärderingar är en mödosam process, men det är nödvändigt. Du behöver ett kompatibelt, anpassningsbart verktyg som erbjuder allt på ett ställe för att minska förvirringen.

Det är därför du bör välja ClickUp.

Det integreras med din arbetsplats för att hjälpa dig att få en djupare kontextuell förståelse för ditt företag. Det eliminerar behovet av att växla mellan olika appar och erbjuder fördelarna med både prestationsutvärderingsprogramvara och en projektledningslösning.

Registrera dig för ClickUp som ett gratis AI-verktyg för prestationsutvärdering och uppmärksamma dina anställdas insatser med hjälp av detaljerade utvärderingsfunktioner.