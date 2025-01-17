Hur man skapar en podcast med NotebookLM

Nyligen spreds ett viralt exempel på NotebookLMs kapacitet på Reddit. Podcasten visade en konversation mellan två AI-värdar som var så övertygande att den utlöste debatter om AI:s förmåga att uppfatta eller känna saker.

Denna imponerande uppvisning av AI-driven innehållsskapande har fått många att berömma NotebookLMs potential. Men hur bra är verktyget?

Och hur kan du utnyttja detta kraftfulla verktyg för att skapa dina egna AI-podcasts?

I den här artikeln går vi igenom stegen för att skapa en AI-podcast med NotebookLM, diskuterar verktygets begränsningar och föreslår några bästa praxis för din podcastingresa.

Som en bonus erbjuder vi även ett användbart alternativ och mallar som hjälper dig att förbättra dina AI-podcasts.

⏰ 60 sekunders sammanfattning Kombinera AI, personlig kreativitet, analys och SEO för bättre poddar.

NotebookLM omvandlar dokument, bloggar, presentationer och videor till ljudpodcasts.

Ladda upp upp till 50 källor (PDF-filer, YouTube-videor, Google Docs) och klicka på Generera för att skapa din podcast.

Anpassa med ton- eller ämnesinstruktioner

NotebookLM har begränsningar som en maximal längd på 30 minuter för poddar, begränsade AI-röstalternativ osv.

För bättre podcastplanering erbjuder ClickUp Brain AI-funktioner för uppgiftshantering och innehållsskapande.

Kom igång med NotebookLM

Så vad är Googles NotebookLM?

⭐ Utvalda mallar Känns podcastplanering stressigt? Prova ClickUps kostnadsfria podcastmall för att hålla allt organiserat och stressfritt. Få en gratis mall ClickUps podcastmall är utformad för att hjälpa dig hantera din podcastproduktion från början till slut.

Det är ett experimentellt AI-drivet anteckningsverktyg från Google Labs som är utformat för att förändra hur vi lär oss och organiserar information genom ett konversationsformat.

Till skillnad från breda AI-modeller skapar NotebookLM en personlig språkmodell baserad på dokument som användaren tillhandahåller, vilket gör det till ett kraftfullt verktyg för forskning och personliga projekt.

💡 Proffstips: Ska du skapa en podcast? Innan du producerar din allra första – här är en lista med 15 produktivitetspodcasts som kan motivera dig.

Skapa en AI-podcast med NotebookLM

Så här skapar du din AI-podcast steg för steg med NotebookLM.

Steg 1: Öppna NotebookLM och skapa din anteckningsbok

Gå till notebooklm.google.com och logga in med ditt Google-konto. När du loggar in får du tillgång till din arbetsyta, där alla dina projekt lagras och hanteras.

Om du är en ny användare klickar du på "Skapa ny", annars väljer du "Ny anteckningsbok". Denna nya anteckningsbok skapar en ny arbetsyta för ditt podcastprojekt.

Steg 2: Ladda upp källmaterial

NotebookLM låter dig lägga till upp till 50 källdokument. Dessa kan inkludera PDF-filer, webbplatser, YouTube-videolänkar, Google Docs och Slides.

Du kan dra och släppa filer eller välja från olika källor, inklusive din dator och Google Drive.

Varför ladda upp så många källor, undrar du? Jo, genom att diversifiera dina ingångar förser du AI:n med en rik informationskälla att ösa ur, vilket leder till mer detaljerade och engagerande ljuddiskussioner.

🎉 Rolig fakta: Termen ”podcast” skapades genom att kombinera ”iPod” och ”broadcasting”. Även om namnet har sitt ursprung i Apples ikoniska enhet har podcastbranschen sedan dess utvecklats långt bortom sin ursprungliga association. Idag konsumeras podcasts på smartphones, stationära datorer och till och med smarta högtalare, vilket gör dem tillgängliga för miljontals människor världen över.

Steg 3: Granska och organisera källor

De uppladdade filerna visas i vänster sidofält.

Du kan lägga till fler genom att klicka på plusikonen. Avmarkera alla filer som du inte vill inkludera i sammanfattningen.

På så sätt kan du finjustera indata för din AI-podcast så att den inte "hallucinerar", vilket hjälper den att fokusera diskussionen på den mest relevanta informationen.

Steg 4: Skapa podcasten

Det är här magin sker.

Gå till avsnittet "Notebook Guide" och leta upp funktionen "Audio Overview". Klicka på knappen "Generate" för att omvandla ditt innehåll till en podcast-liknande konversation.

NotebookLMs AI analyserar ditt källmaterial och skapar ett nytt konversationsmanus mellan två AI-värdar som aldrig tidigare har producerats!

Det destillerar viktiga punkter från dina dokument till ett engagerande ljudformat.

Steg 5: Anpassa podcasten (valfritt)

För en mer skräddarsydd upplevelse, klicka på "Anpassa" istället för "Generera".

I fönstret Anpassa ljudöversikt kan du lägga till specifika instruktioner för att guida AI:n i skapandet av din podcast.

Anpassade instruktioner lägger till ”nyanser” som kan hjälpa AI:n. Det gör att du kan fokusera på vissa ämnen, anta en viss ton eller strukturera konversationen på ett sätt som bäst passar dina behov.

Steg 6: Lyssna och förfina

Det sista steget handlar om kvalitetskontroll och iteration.

När podden är genererad använder du uppspelningsknappen och skjutreglaget för att styra uppspelningen. Du kan pausa, återuppta och spola framåt eller bakåt i podden.

Om du inte är nöjd med resultatet kan du betygsätta det och ge feedback, sedan skapa det på nytt med justerade instruktioner, till exempel "tala i Joe Rogans stil", "ställ frågorna som Lex Fridman gör i sina poddar" och så vidare.

Sluta inte förrän du är nöjd med det slutgiltiga resultatet, och det är allt! Du har just skapat din allra första podcast på några sekunder med hjälp av NotebookLM.

💡 Proffstips: Kombinera AI-genererat innehåll från NotebookLM med personliga insikter eller anekdoter för att skapa en unik röst som tilltalar din publik. AI erbjuder effektivitet, men din personliga touch garanterar äkthet och kontakt.

Här är ett exempel på en podcast

Följande demopodcast visar hur enkelt det är att skapa poddar med NotebookLM.

Som källor laddade vi upp ett ChatGPT-genererat svar på frågan ”Logik kontra intuition och hur det gäller kokande vatten” tillsammans med en YouTube-videolänk om samma ämne.

Njut av samtalet! 😄

Begränsningar vid användning av NotebookLM för skapande av poddar

NotebookLMs podcastfunktion är innovativ, men har flera begränsningar som innehållsskapare bör vara medvetna om. Dessa begränsningar kan påverka kvaliteten på de genererade podcasterna.

1. Podcastens längd är begränsad till 30 minuter.

Ja, längdbegränsningar utgör en betydande utmaning. NotebookLM begränsar vanligtvis poddavsnitt till cirka 30 minuter, och vissa användare rapporterar ännu kortare begränsningar på 3 till 15 minuter. Denna begränsning kan hindra kreatörer som vill producera djupgående, omfattande avsnitt om komplexa ämnen.

2. Brist på röstval och förhandsgranskning

Röstalternativen är ett annat område där NotebookLM brister. Verktyget erbjuder endast två syntetiska röster – en manlig och en kvinnlig. Detta begränsade urval kan göra det svårt för kreatörer att etablera en unik varumärkesidentitet eller tillgodose olika publikers preferenser.

Utan en röstförhandsgranskningsfunktion kan användarna dessutom inte testa hur deras innehåll kommer att låta innan de genererar hela podcasten.

💡 Proffstips: NotebookLMs AI är tränad för att minimera fel, men kan fortfarande "hallucinera" genom att införa felaktigheter eller fabricera detaljer som inte finns i det ursprungliga källmaterialet. Därför är det viktigt att granska AI-genererat innehåll innan det publiceras.

3. Mindre anpassningsbarhet

Anpassning är ett stort problem. NotebookLMs automatiska skriptgenerator erbjuder minimal kontroll för finjustering eller tillägg av kreativa nyanser. Denna brist på flexibilitet kan resultera i generiska poddar eller att skaparen inte lyckas fånga den ton och stil som var avsedd.

4. Inget stöd för flera språk

Språkstöd är en annan betydande begränsning. För närvarande stöder NotebookLM endast engelska, vilket utesluter icke-engelsktalande och kreatörer som riktar sig till en flerspråkig publik. Denna begränsning begränsar kraftigt verktygets globala tillämplighet.

5. Avancerad ljudredigering är inte tillgänglig

Ljudredigeringsfunktionerna är i bästa fall grundläggande. NotebookLM saknar avancerade alternativ för att justera intonation, tempo eller efterbearbetning. Detta innebär att skaparna kan behöva använda ytterligare programvara för att finslipa sina poddar, vilket lägger till ett extra steg i produktionsprocessen.

6. Tillfälliga hallucinationer

Innehållets noggrannhet kan vara ett problem. Även om NotebookLM strävar efter att vara troget källmaterialet, kan det ibland förekomma felaktigheter eller detaljer som inte fanns i det ursprungliga innehållet. Detta kan vara särskilt problematiskt för skapare som producerar faktabaserat eller pedagogiskt innehåll.

7. Icke-monetiserbara resultat

Det finns inga alternativ för intäktsgenerering i NotebookLM. Verktyget tillåter inte införande av annonser eller sponsring, vilket kan vara en betydande nackdel för kreatörer som vill generera intäkter från sina poddar.

8. Bristande integrationsmöjligheter

Slutligen kan bristen på integration med externa verktyg och plattformar vara frustrerande. NotebookLM ansluter inte direkt till podcast-hostingplattformar eller extern ljudredigeringsprogramvara, vilket kräver manuella steg för att publicera och förfina innehållet.

📖 Läs mer: Överväger du alternativ för dina podcastbehov? Kolla in våra listor över de 10 bästa podcastverktygen och de bästa AI-verktygen för podcasters.

Använd ClickUp Brain för planering och skapande av poddar

Med tanke på ovanstående begränsningar kan det verka svårt att skapa en podcast av hög kvalitet.

Men inte när du har ClickUp att arbeta med.

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för produktivitet och projektledning som hjälper dig att uppnå dina mål.

ClickUp Brain, en AI-driven funktion inom ClickUp-plattformen, erbjuder podcasters en komplett lösning för att effektivisera sin produktionsprocess. Den kombinerar uppgiftshantering, innehållsorganisation och AI-assistans för att förbättra planeringen och skapandet av podcasts.

ClickUp Brain hjälper till att generera idéer genom att analysera befintliga innehållsutkast eller dispositioner och föreslå nya ämnen. Det kan hjälpa dig att brainstorma episodtitlar, skapa dispositioner och skriva manusutkast baserat på dina inmatningar.

Kombinera detta med ClickUps funktioner för uppgiftshantering och innehållsplanering så kan du spara tid och hålla din projektplan på rätt spår – särskilt om du arbetar med ett team och behöver snabb kommunikation.

För bättre teamsamarbete kan ClickUp Brain identifiera flaskhalsar i din produktionsprocess och rekommendera lösningar för att öka effektiviteten.

📌 Exempel: Du arbetar med ett team för att producera en podcastserie om nya tekniktrender. Halvvägs in i projektet försenas deadlines och du misstänker att det finns problem i arbetsflödet. Med hjälp av ClickUp Brain analyserar du mönster för slutförande av uppgifter och identifierar att redigering av manus konsekvent försenas på grund av överlappande ansvarsområden. AI föreslår att uppgifterna omfördelas genom att tilldela en dedikerad redaktör och dela upp redigeringsmilstolparna.

ClickUps podcastmall

Få en gratis mall Organisera, spåra och hantera alla dina produktionsresurser på ett ställe med hjälp av Clickup Podcast Template.

ClickUps anpassningsbara mallar är mycket användbara för podcastplanering. Med ClickUp Podcast Template kan användare till exempel organisera avsnitt, spåra framsteg och hantera resurser på ett effektivt sätt.

Den innehåller avsnitt för episodidéer, forskningsanteckningar och produktionsscheman.

Denna mall gör det enklare att planera och schemalägga avsnitt samtidigt som den hjälper dig att hantera tillgångar som ljudklipp och illustrationer. Du kan följa framstegen över avsnitt och säsonger och hålla allt på rätt spår.

📌 Exempel: Tänk dig att du planerar en podcastserie med flera värdar och gäster. Med hjälp av ClickUps podcastmall kan du skapa uppgifter för brainstorming, research och inspelning. Tilldela deadlines till varje steg och övervaka framstegen med anpassade fält som "Inspelningsstatus" och "Redigeringsstatus". Du kan till exempel använda tavelvyn för att visualisera vilka avsnitt som är planerade, inspelade och klara för release – allt på ett ögonblick.

ClickUps mall för podcastkalender

Få en gratis mall Kom på idéer, planera och utveckla strategiska podcast-releasekalendrar med ClickUp Podcast Calendar Template.

ClickUps podcastkalendermall hjälper dig att planera och visualisera ditt innehålls publiceringsschema.

Denna mall ger en omfattande översikt över kommande avsnitt, gästframträdanden och ämnen, vilket gör det enkelt att planera och följa upp podcaster. Du kan också övervaka statusen för transkriptioner, hantera programanteckningar och hålla koll på sponsorer.

Denna mall säkerställer smidig podcastproduktion med funktioner som tidsspårning, taggar och beroendevarningar.

📌 Exempel: Du hanterar en podcastserie med veckovisa gästintervjuer. Med hjälp av ClickUps podcastkalendermall tilldelar du deadlines för varje episodfas – research, inspelning, redigering och release. Med det anpassade fältet ”Gästframträdande” kan du till exempel spåra bekräftade och väntande gästscheman, medan kalendervyn ger en visuell tidslinje som säkerställer att avsnitten är jämnt fördelade. Med beroendevarningar får du ett meddelande om transkriptionsförberedelserna försenas, så att du kan justera uppgifterna och undvika att störa ditt släppschema.

Här är ett exempel på planering och skapande av en podcast med ClickUp. Steg 1: Idégenerering: Använd ClickUp Brain för att generera idéer och dispositioner för avsnitt. Steg 2: Planering: Använd ClickUp Podcast Template för att organisera avsnitt och uppgifter. Steg 3: Manus: Samarbeta med ditt team om manus med hjälp av ClickUp Docs och AI-assistans. Steg 4: Inspelning: Spåra inspelningssessioner och hantera ljudfiler i ClickUp. Steg 5: Redigering: Tilldela redigeringsuppgifter och övervaka framstegen med hjälp av ClickUps funktioner för uppgiftshantering. Steg 6: Publicering: Podcastkalendermallen schemalägger och spårar episodernas release.

Bästa metoder för att skapa AI-podcasts

AI är ett kraftfullt verktyg för att bevara din unika röst och autenticitet, men du måste lägga till din egen personliga touch till AI-genererat innehåll.

Så här optimerar du dina poddar med AI:

Förstå din publiks preferenser och beteenden med hjälp av AI-drivna analyser. Dessa data kan vägleda din innehållsstrategi och hjälpa dig att skapa mer engagerande avsnitt.

Effektivisera efterproduktionsuppgifterna , såsom brusreducering, ljudutjämning och borttagning av fyllnadsord, med AI för att , såsom brusreducering, ljudutjämning och borttagning av fyllnadsord, med AI för att spara tid och förbättra kvaliteten.

Öka synligheten genom att skapa nyckelordsrika programanteckningar, episodbeskrivningar och uppseendeväckande titlar med hjälp av AI. Innan lyssnarna hör vad din podcast handlar om behöver de en allmän uppfattning om ämnet. Du kan använda AI för att skapa intressanta programanteckningar och episodbeskrivningar samtidigt som du införlivar relevanta nyckelord för att öka din synlighet online.

Öka engagemanget, synligheten och klickfrekvensen med uppseendeväckande titlar som innehåller viktiga nyckelord. Du kan också använda , synligheten och klickfrekvensen med uppseendeväckande titlar som innehåller viktiga nyckelord. Du kan också använda transkriptionsprogramvara för att få korrekt, sökbar text som förbättrar tillgängligheten och SEO.

📌Exempel: Efter att ha skapat ett poddavsnitt om marknadsföringstrender använder du ett AI-verktyg som ClickUp Brain för att skapa detaljerade anteckningar. När du granskar anteckningarna föreslår ett SEO-verktyg att du lägger till nyckelord som ”AI i marknadsföring” och ”innehållsautomatisering” för att förbättra synligheten. Dessa anteckningar schemaläggs sedan för publicering i ClickUps podcastkalendermall, vilket säkerställer att de publiceras i rätt tid med maximal SEO-effekt.

Gör dina poddar redo för publicering med ClickUp!

AI-driven podcasteproduktion förändrar innehållsproduktionen och erbjuder kreatörer en rad olika verktyg för att optimera sitt arbetsflöde.

NotebookLM och ClickUp Brain representerar den rasande takten i denna förändring och gör det möjligt för podcasters att skapa, planera och optimera innehåll med enastående effektivitet på kort tid.

AI-verktyg erbjuder otroliga möjligheter, men de kan inte ersätta mänsklig kreativitet. De mest framgångsrika podcasterna på YouTube eller Spotify kombinerar AI:s analytiska kraft med skaparnas unika röst och perspektiv.

Genom att kombinera ClickUps AI-drivna mallar och NotebookLMs ljudgenerering kan du dramatiskt minska produktionstiden och öppna upp nya kreativa möjligheter för din podcast.

Så sätt på dig hörlurarna och förbered dina AI-verktyg och promptar. Din publik väntar.

Din publik väntar.