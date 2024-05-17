10 gratis mallar för podcastmanus för podcasters 2025

Vad har kultklassiker och förstklassiga poddar gemensamt? Ett fantastiskt manus.

Ett manus kan avgöra om din podcast blir en succé eller ett misslyckande. Manus är podcastens osungna hjältar, som ger episoderna struktur och hjälper dig att spela in en episod som kan fängsla dina lyssnare.

Det finns flera sätt att skriva ett fängslande podcastmanus. Genrerna varierar, så det som fungerar för en person kanske inte passar en annan. Detsamma gäller stilen för att skriva manus. Du kanske gillar ett detaljerat manus, medan en annan person kanske föredrar punktlistor med diskussionspunkter.

Förutom stil och innehåll är det enda som hjälper dig att regelbundet producera bra manus en mall. En enda mall kan dock inte täcka allt, med tanke på de många olika typerna av poddar och de variationer man vill se i dem.

Vi har sammanställt en lista med 10 mallar som kan hjälpa dig att spela in fantastiska poddar varje gång, oavsett vilken typ av podd du har. Med dessa 10 gratis manusmallar har du allt du behöver för att spela in ett fantastiskt program! ?️

Vad är podcastmanusmallar?

En podcastskriptmall är en översikt över en episods struktur, som inkluderar olika avsnitt, teman, diskussionspunkter, inledning eller introduktion, avslutande kommentarer, sponsormeddelande och så vidare. Det fördesignade ramverket säkerställer en konsekvent struktur mellan episoderna och hjälper till att påskynda skriptprocessen.

Detaljnivån eller informationen i manusmallen beror på flera faktorer, såsom tema, innehåll, innehållets komplexitet, format, gäster och ton.

Med manus som vägledning för dina poddavsnitt kan du:

Organisera dina tankar: De håller ordning på dina idéer så att du inte kommer bort från ämnet.

Spara tid: De påskyndar planerings- och manusprocessen. Med mallar behöver du inte börja om från början varje gång.

Förbättra flödet: De hjälper till att säkerställa att ditt avsnitt flyter smidigt, vilket gör det roligare för lyssnarna.

Säkerställ konsekvens: Att använda en mall för varje avsnitt hjälper dig att hålla podcastens stil konsekvent, vilket kan bidra till att behålla lyssnare som relaterar till din podcast.

Förbättra kvaliteten: Med en tydlig struktur blir dina avsnitt sannolikt mer engagerande och professionella.

Podcastmallar är ett otroligt användbart verktyg för att skapa fängslande, välorganiserade avsnitt. Med en mall för ditt podcastmanus kan du täcka alla dina behov, vilket hjälper dig att hålla din podcast intressant och lätt att följa.

Vad kännetecknar en bra podcast-manusmall?

En bra podcast-manusmall ger tydlighet och struktur och hjälper dig att göra dina avsnitt strömlinjeformade och fokuserade.

Här är de viktigaste egenskaperna hos en bra mall:

Enkelhet: En enkel mall undviker onödig komplexitet och fokuserar på viktiga podcastelement.

Flexibilitet: En mall som anpassar sig till olika podcaststilar, oavsett om det är intervjuer, solo eller berättelser, tenderar att vara lättare att använda.

Tydlighet: Tydliga rubriker och avsnitt i mallen gör den lätt att följa och fylla i.

Konsekvens: En bra mall har vanligtvis en enhetlig episodstruktur.

Engagemang: Mallar som föreslår uppmaningar eller frågor som engagerar publiken.

Förberedelse: De bör innehålla segment för research och presentation av gäster.

Anpassning: Möjlighet att anpassa mallen så att den passar just din podcasts unika röst.

10 gratis mallar för podcastmanus att använda

Podcasts växer snabbare än de flesta andra former av digital infotainment. Och varje dag dyker det upp nya teman, stilar och kategorier. En enda podcast-manusmall kommer sannolikt inte att tillgodose podcasters växande behov.

Vi har sammanställt en lista med 10 gratis mallar. Oavsett episodens ämne kan dessa manusmallar hjälpa dig att komma igång med din podcast.

1. ClickUp-mall för podcastmanus

Ladda ner den här mallen Se till att ditt innehåll är tydligt och välredigerat med ClickUps podcastskriptmall.

ClickUp Podcast Script Template är en nybörjarvänlig mall som ser till att alla dina poddavsnitt är snyggt organiserade.

Det gör att du kan skriva manus snabbt och effektivt. Du kan organisera alla aspekter av din podcast från början till slut. Dessutom finns det ett fält där du kan göra anteckningar för varje avsnitt så att du håller dig på rätt spår.

Skapa uppgifter och lägg till anpassade statusar för att övervaka varje steg i ditt podcastmanus. Redigera tillsammans med dina teammedlemmar, till exempel din medvärd eller producenter. Du kan också använda anpassade fält för att lägga till relevanta fält i mallen.

Du kan också använda den AI-drivna ClickUp Brain i ClickUp Docs för att skriva manus och brainstorma idéer till din poddavsnitt.

Brainstorma dina podcastidéer med hjälp av ClickUp Brain i ClickUp Docs.

Perfekt för: Personer som vill lansera sin första podcast.

2. ClickUp Blank Podcast Outline Template

Ladda ner den här mallen Få regelbundna uppdateringar om din podcast genom ClickUps tomma mall för podcastöversikt.

ClickUps tomma podcastmall är den enklaste att använda av alla mallar och dispositioner som listas här. Fyll i detaljerna för ditt podcastavsnitt och lägg till fält för att ge det en detaljerad struktur – och voilà! Det är klart.

Börja med att lägga till podcastens namn i titeln, lägg sedan till värdar, inspelningsdatum och länk till manuset. Du kan också lägga till podcastgäster. Fältet för uppdatering av framsteg meddelar dig om vilket steg du befinner dig i när du skapar din podcast.

När du har fyllt i fälten kan du lägga till uppgifter och deluppgifter till att göra-listorna. Dessa beror på dina behov, till exempel "planera ämne och gäster", "spela in podcasten", "producera podcasten" och så vidare.

Perfekt för: Perfekt för nya podcasters som inte vill bli överväldigade av valmöjligheter.

3. ClickUp-mall för podcastplan

Ladda ner den här mallen Planera alla dina podcastaktiviteter med ClickUps mall för podcastplaner.

Denna ClickUp-mall för podcastplaner är perfekt för programledare som vill planera varje podcastavsnitt i detalj.

Anpassade statusfält hjälper dig att hålla koll på hur din podcast fortskrider. Du kan markera statusen som Avbruten, Klar, Pågår, Väntar eller Att göra. Progressionsfältet visar visuellt hur nära du är att slutföra din podcast.

Använd anpassade fält för att lägga till detaljer för varje avsnitt, såsom ämne, lyssnare, prenumeranter, avsnittets titel och mer. I fältet "Typ av podcast" kan du ange om din podcast är solo eller med gäster.

Denna funktionsrika mall för medelnivå är redo att användas och kan anpassas helt efter dina behov.

Perfekt för: Poddare som släpper avsnitt regelbundet och behöver schemalägga avsnitt flera veckor före inspelningen.

4. ClickUp-mall för podcasting (med gäster)

Ladda ner den här mallen Säkerställ konsekvens i dina poddar med ClickUp Podcasting Template (With Guests).

Denna ClickUp-podcastmall (med gäster) är särskilt användbar för att organisera och hantera din podcastgästlista.

Skapa anpassade statusar för att spåra dina framsteg med gästinbjudningar. Beroende på situationen kan du ställa in dem på Gäst att kontakta, Inbjudna gäster eller Avslutade gäster.

Avsnitten Episode Tracker och Workflow hjälper dig att hålla koll på framstegen i ditt podcastpubliceringsschema. Du kan markera varje avsnitt som "Inspelning", "Redigering", "Redigering klar" och "Publicerad".

Du kan också ange flera ansvariga för varje podcastprojekt, skapa deadlines och markera varje podcast utifrån prioritet.

Perfekt för: Podcastproduktionsteamet

5. ClickUp-mall för podcasting (utan gäster)

Ladda ner den här mallen Förenkla podcast-arbetsflöden med ClickUp Podcasting Template (utan gäster)

Ska du göra det själv? Denna ClickUp-podcastmall (utan gäster) är en nybörjarvänlig mall för podcastvärdar som vill planera avsnitt, gäster och sponsorer.

Ställ in 19 redigerbara statusar, såsom "Slutförd", "Redigerar", "Redigeringar slutförda" och så vidare. Denna mall har fördefinierade statusar för specifika ändamål, såsom affiliate-marknadsföring, marknadsföring via e-postlista och marknadsföring av nya kurser.

Det innehåller också sex anpassningsbara vyer som du kan ställa in utifrån din produktstorlek och andra specifika behov. Du kan visa din mall i list-, dokument-, tavel-, kalender- eller tabellvy.

Den höga funktionaliteten hos denna mall gör den lämplig för podcastvärdar som driver podcasts med varierande behov.

Perfekt för: Nya poddare eller de som följer berättarformatet i sina poddar.

6. ClickUp-mall för podcastbeskrivning

Ladda ner den här mallen Skapa en korrekt beskrivning av dina avsnitt med ClickUps mall för podcastbeskrivningar.

Denna mall fokuserar inte på podcast-arbetsflöden och hantering. Istället är den specifikt utformad för att hjälpa dig att skriva podcast-beskrivningar som lyfter fram de viktigaste punkterna i ditt avsnitt.

Med denna mall för podcastbeskrivningar från ClickUp kan du skapa engagerande och informativa podcastbeskrivningar som lockar din publik! Skapa separata projekt för dina poddavsnitt, skriv ner de viktigaste ämnena för varje avsnitt och börja sedan skriva beskrivningen.

Du kan också använda den otroligt kapabla AI-drivna ClickUp Brain för att generera podcastbeskrivningar som tilltalar din målgrupp.

Perfekt för: Podcastproduktionsteamet

Ladda ner den här mallen Få fler sponsorer till din podcast med hjälp av ClickUps mall för podcastsponsring.

Sponsring och rekommendationer är en viktig del av att driva en framgångsrik podcast. Denna ClickUp-mall för podcastsponsring är speciellt utformad för att hjälpa dig med just den aspekten.

Mallen innehåller en informativ guide om hur du skapar förslag på podcastsponsring för att öka dina chanser att säkra sponsorer. Spåra potentiella sponsorer och lista fördelarna med deras stöd. Du kan också spara dina konversationer med sponsorer i mallen.

Håll koll på framstegen för dina sponsringsleads med anpassningsbara statusmarkörer. Med anpassningsbara visningsalternativ som Doc, List, Gantt, Workload och Calendar kan du komma åt mallen på det sätt du vill.

Perfekt för: Podcastteam som samarbetar med sponsorer och varumärken för att producera sina avsnitt.

8. ClickUp-mall för podcastplanering

Ladda ner den här mallen Organisera dina poddar på djupet med ClickUps mall för podcastplanering.

Oavsett om det handlar om artificiell intelligens, kvinnor inom teknik eller något annat ämne, hjälper denna omfattande ClickUp-mall för podcastplanering dig att hålla koll på alla potentiella ämnen.

Du kan börja med mallen från grunden och lägga till uppgifter och deluppgifter allteftersom du går igenom ditt podcast-arbetsflöde – idéer, planering, schemaläggning, inspelning, produktion och publicering.

Mallen är också mycket anpassningsbar. Lägg till inspelningsdatum, podcasttyp, gästlistor och mer. Du kan också ladda upp bilagor som dokument, ljudfiler och andra användbara resurser.

Perfekt för: Solo-podcasters eller programledare som publicerar avsnitt regelbundet.

9. ClickUp Podcast-mall

Ladda ner den här mallen Visualisera din podcastplaneringsprocess med ClickUp Podcast Template.

ClickUp Podcast Template är en annan nybörjarvänlig mall som hjälper dig att samla dina podcastmanus och avsnitt i en enda katalog.

Sortera projekt efter status, till exempel Planerat, Inspelat, Redigerat och Publicerat, eller skapa anpassade grupper av avsnitt baserat på tema eller stil. Använd mallen för att spåra publiceringsdatum, musikresurser och andra relevanta resurser.

Möjligheten att växla mellan list- och tavelvy gör det enkelt att komma åt. Du kan också lägga till förfallodatum för att säkerställa att det inte uppstår några förseningar i podcastproduktionens kö.

Perfekt för: Nya poddare som utforskar olika typer av teman och stilar.

10. ClickUp-mall för podcastkalender

Ladda ner den här mallen Schemalägg dina poddar med hjälp av ClickUps mall för poddkalender.

Denna helt anpassningsbara ClickUp-podcastkalendermall är perfekt för att hålla koll på ditt podcastpubliceringsschema. Med denna färdiga mall i kalenderformat kan du övervaka kommande avsnitt, ämnen, gäster och tidsplaner.

Med 18 anpassningsbara fält kan du ställa in personliga etiketter som klassificerar varje avsnitt efter unika attribut, såsom budget, ljudproduktion, gästfoto, gästbiografi, sponsor och mer.

De färgkodade taggarna gör det enkelt att hålla koll på produktionsstadiet för varje avsnitt, till exempel koncept, marknadsföring, schemaläggning, inspelning, produktion och mer.

Perfekt för: Podcastproduktionsteam och poddare som publicerar avsnitt varje vecka.

Hur skriver man ett podcastmanus?

Kalendrar, mallar, teman, marknadsföring och sponsring är naturligtvis viktigt, men det finns fortfarande en viktig sak kvar att ta itu med: att skriva podcastmanuset.

Att skriva ett bra, engagerande podcastmanus som har potential att fängsla din publik är en svår uppgift. Det är inte så enkelt som att bara skriva ner några anteckningar – det krävs många olika element för att skriva bra innehåll för varje avsnitt.

Här är några tips och bästa praxis för podcastmanus som du kan följa för att skapa ett manus som är både engagerande och effektivt:

1. Fängslande intron

Alla podcasts som gör intryck fångar lyssnarnas uppmärksamhet så fort de börjar. Du måste skriva en stark inledning för varje avsnitt.

Denna inledande mening kan vara allt från en fängslande fråga till ett oväntat faktum eller en förhandsvisning av vad som komma skall. Detta sätter tonen för resten av avsnittet och fångar din publik redan från början.

2. Detaljer och mer detaljer

Komplexiteten i ditt podcastmanus kan variera mycket. Om din podcast behandlar komplexa ämnen (till exempel utbildning eller hälso- och sjukvård) fungerar ett ordagrant manus bäst.

Å andra sidan, om din podcast är lättsammare och mer konversationsinriktad, behöver du bara en översikt – detta är perfekt för ett avsnitt med mycket skämtsamt småprat mellan programledare och gäster.

3. Förmedla ditt budskap

Var bara dig själv – det är inte bara ett motiverande citat utan också ett bra tips att komma ihåg när du skriver ditt manus. Ofta är det inte vad du säger utan hur du säger det som räknas.

Tänk inte för mycket. Fokusera bara på att hålla språket enkelt och konversationslikt. Det är också bra att dela med sig av berättelser och anekdoter för att göra ditt innehåll relaterbart och minnesvärt.

4. Outro och uppmaning till handling

Precis som vid flygning är det viktigt att landningen blir perfekt även i poddar. Du bör avsluta ditt avsnitt med en sammanfattning och tacka dina gäster och lyssnare. Ge en försmak av kommande avsnitt eller dela nyheter och hänvisa lyssnarna till ytterligare resurser.

Glöm inte att inkludera en uppmaning till handling, till exempel att prenumerera eller följa din kanal på sociala medier.

5. Var flexibel

Även om ett manus är en guide, var beredd att anpassa dig och ta tillvara spontana ögonblick, särskilt om du har en gäst. Detta ger din podcast ökad autenticitet och engagemang.

Att skriva manus från grunden kan kännas som en lång och mödosam process. När du är sugen på en tårta, bakar du den från grunden? Det är förstås möjligt, men förmodligen inte det bästa sättet att använda din tid.

Att ha en pålitlig, intelligent assistent när du skriver ditt podcastmanus kan göra stor skillnad. Det är här ClickUp Brain kommer in i bilden.

ClickUp Brain är den intelligenta assistenten som du kan använda för att skapa ett fantastiskt podcastmanus. Gen-AI-verktyget kan hjälpa dig att skriva ett utkast till ditt manus, organisera dina idéer, transkribera anteckningar och till och med få igång din kreativitet om du har fastnat.

Framför allt kan du med hjälp av en AI-driven skrivassistent fokusera på att skapa förstklassigt innehåll för dina lyssnare utan att slösa tid och energi på trivialiteter.

Bli en mästare på podcasting med dessa gratis mallar för podcastmanus

Mallarna för podcastmanus sparar framför allt tid. Med en färdig struktur på plats kan du fokusera på att skapa bra innehåll istället för att oroa dig för formatet.

Dessa praktiska mallar från ClickUp erbjuder en helhetslösning för dina behov av podcastplanering och manusskrivning. Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag och kom igång med din podcast på nolltid!