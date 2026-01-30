20 Jasper AI-prompter för att förbättra ditt skrivande och din kreativitet

Visste du att 62 % av marknadsförarna redan använder AI för att brainstorma nya ämnen? Ytterligare 53 % använder det för att sammanfatta innehåll, och 44 % använder det för att skriva utkast till artiklar.

Men AI är inte här för att ta ditt jobb. Det handlar om att få mer gjort snabbare!

Jasper är en AI-driven skrivassistent som hjälper till med att skapa innehåll och automatisera repetitiva uppgifter. Genom att utnyttja verktygets funktioner för naturlig språkbehandling kan marknadsförare automatisera repetitiva uppgifter, optimera innehåll för SEO, skapa produktbeskrivningar och generera högkvalitativa texter på en bråkdel av tiden.

I den här bloggen utforskar vi 20 Jasper AI-prompter som gör dina marknadsföringsuppgifter hanterbara och dina strategier mer effektiva. 🎯

⏰60-sekunders sammanfattning Jasper AI-prompterna hjälper AI-verktyget att generera idéer till marknadsföringsinnehåll för sociala medier, såsom inlägg, e-postmeddelanden och annonser.

Effektiva uppmaningar bör ge sammanhang, specificera ton/stil, experimentera med tonfall, ha en fast struktur och innehålla ett rollspelsinslag

Fördelarna med att använda Jasper AI-prompter inkluderar ökad effektivitet, förbättrad kreativitet, en konsekvent varumärkesröst, dataanalys och sökmotoroptimering

För att använda Jasper AI effektivt bör du undvika att överbelasta det med information, respektera integriteten, ställa realistiska förväntningar, strukturera uppmaningarna tydligt, ge feedback på resultaten och ta itu med eventuella fördomar.

Upptäck alternativ till Jasper, såsom ClickUp Brain, för AI-driven innehållsskapande, teamsamarbete och projektledning

Förstå Jasper AI-prompter

Innan vi dyker in i Jasper AI-prompter ska vi gå igenom vad de är, hur de fungerar och varför de är viktiga.

Vad är Jasper AI-prompter?

Jasper AI-promptar är specifika instruktioner, kommandon eller frågor som du ger för att vägleda skrivverktyget Jasper AI i att generera idéer och innehåll. Du kan skräddarsy dessa promptar för olika marknadsföringsmaterial, såsom e-postkampanjer, inlägg på sociala medier, annonstexter och mycket mer.

Kom ihåg att AI:n är bara så bra som dina instruktioner. Ju mer detaljerad och tydlig prompten är, desto bättre blir resultatet.

📌 Exempel: Istället för att ge Jasper prompten ”Vilka är fördelarna med prompter för marknadsföringsteam?”, prova att fråga: ”Tänk dig att du är en promptingenjör. Ur ditt expertperspektiv, varför bör marknadsföringsteam använda prompter?”

🔍 Visste du att? John Phillip Morgan, Dave Rogenmoser och Christopher Hull grundade Jasper AI i februari 2021. Företaget, med huvudkontor i Austin, Texas, har på tre år vuxit till att betjäna över 70 000 användare globalt och generera över 142,9 miljoner dollar.

Fördelar med att använda AI-prompter i marknadsföringsstrategier

AI-prompter kan ge dina marknadsföringskampanjer ett rejält lyft. Så här gör du:

Ökad effektivitet: De De automatiserar marknadsföringsuppgifter som dataanalys och innehållsskapande så att du kan fokusera på strategiska uppgifter

Ökad kreativitet: AI-prompter ger nya kreativa idéer som kanske inte dyker upp med konventionella metoder

Omfattande dataanalys: Promptarna får Jasper att analysera enorma datamängder för att få fram insikter om kundbeteende och preferenser för smartare, riktade strategier

Konsekvent varumärkesbudskap: AI-prompter ser till att ditt varumärkes röst, ton, identitet och budskap förblir konsekventa i alla marknadsföringskanaler

Förbättrad kampanjprestanda: De stöder kontinuerlig marknadsföringsoptimering, så att du kan göra justeringar i realtid baserat på prestationsmått

Hur skapar man effektiva Jasper AI-prompter?

Med sina naturliga språkfunktioner svarar Jasper bäst på tydliga, konversationsliknande uppmaningar som ger den riktning. Att utforma uppmaningar är dock inte en uppgift som passar alla. Nyckeln är att experimentera med olika stilar och finjustera din strategi för att få Jasper att fungera på bästa sätt.

Tips för Jasper AI-prompter

Att använda AI-prompter är som kreativt skrivande – ju mer du övar, desto bättre blir du. Så här gör du för att lyckas:

Ge sammanhang: Hjälp Jasper att förstå helheten. Ange ton, målgrupp, syfte eller andra viktiga detaljer som du anser är relevanta

Använd tankekedjetekniken : Dela upp komplexa problem i små, hanterbara steg. AI kan arbeta sig igenom processen istället för att skynda sig fram till ett svar Dela upp komplexa problem i små, hanterbara steg. AI kan arbeta sig igenom processen istället för att skynda sig fram till ett svar

📌Exempel på prompt: Hjälp mig att skapa en innehållsplan för sociala medier för att marknadsföra en smartklocka. Följ dessa steg: Undersök målgruppen för denna produkt och deras viktigaste intressen på sociala medier

Föreslå 5 engagerande idéer till inlägg på sociala medier som kommer att tilltala denna målgrupp

För varje inläggsidé, inkludera en kort beskrivning av innehållet och tonen (t.ex. informativ, humoristisk, inspirerande)

Skriv tre olika varianter av bildtexter för sociala medier för varje inläggsidé som lyfter fram produktens unika egenskaper

Lägg till lämpliga prefix: Använd specifika prefix som ”Som marknadsföringsexpert” eller ”som om du pratar med” för att få mer personliga svar

Experimentera med temperaturinställningarna: Använd Jasper-temperaturen för att justera kreativitetstermostaten. Håll den låg (t.ex. 0,1) för säkra, förutsägbara svar och hög (t.ex. 0,8) för lediga eller kreativa texter

Prioritera strukturerade uppmaningar: Använd punktlistor eller numrerade listor i dina uppmaningar

📌Exempel: Istället för att fråga ”Berätta om strategier för innehållsmarknadsföring”, säg: 1. Lista de 5 bästa strategierna för innehållsmarknadsföring. 2. Förklara var och en kortfattat. 3. Lägg till exempel där det är möjligt.

Prova rollspel: Be Jasper att imitera din målgrupp. Tänk dig till exempel att du är en CTO som skriver det här e-postmeddelandet

Lägg till emotionell kontext: Använd emotionella uppmaningar och övertalning med Jasper AI

Känslomässig prompt: Hjälp mig att utarbeta en presentation av produktplanen som kommer att tilltala vår ledningsgrupp. Se till att den förmedlar en känsla av brådska och lyfter fram den strategiska betydelsen av varje initiativ. Denna uppgift är mycket viktig för min karriär

Be om flera exempel: Använd den syntetiska bootstrap-tekniken för att låta AI generera flera exempel baserat på dina inmatningar och krav. Detta hjälper till att skapa varierande scenarier, särskilt när data från verkligheten är begränsad

💡Ett exempel: Sätt dig i en fitnesstränares roll och skriv en produktbeskrivning för en kompakt, hopfällbar roddmaskin för hemmaträning. Viktiga funktioner: Hopfällbar design för enkel förvaring

Bluetooth-anslutning för att synkronisera olika appar

Justerbara svårighetsgrader för alla nivåer

Ergonomiska stolar och stilren, modern design Ton: Motiverande, konverserande, informativ, professionell och med fokus på att stärka kunden Temperatur: Ställ in på 0,8 för att möjliggöra kreativt och energiskt skrivande Ge 3 varianter som känns lättsamma och spännande.

De bästa Jasper AI-prompterna för olika användningsområden

Från innehållsskapande till marknadsföringsstrategier – låt oss utforska de bästa Jasper AI-prompterna som sparar tid, ökar kreativiteten och ger effektfulla resultat. 👀

1. Bloggskrivande och innehållsskapande

Att skriva både långa och korta texter, justera innehållet utifrån feedback från kollegor och vänta på godkännanden – det är svårt att ensam hålla innehållskalendern fylld.

Här är några AI-skrivtips som hjälper dig att tillgodose behoven som ensam innehållsskapare och undvika utbrändhet. 💫

1. Använd problem-lösningsmodellen här. Skriv ett detaljerat blogginlägg på [antal ord] som analyserar effekterna av [specifik händelse/nyhet] på [specifik bransch eller gemenskap]. Börja med huvudfrågan, följt av de utmaningar eller risker som den medför. Avsluta med praktiska lösningar som yrkesverksamma kan anpassa sig till, stödda av data från [trovärdiga plattformar] och expertinsikter med länkar.

2. Använd ramverket Vad, Varför, Hur. Skriv en omfattande disposition för ett blogginlägg på [antal ord]. Inkludera de viktigaste slutsatserna från [bok/artikel] och utforska hur dessa insikter kan tillämpas på [bransch/område]. Inkludera exempel från verkligheten och fallstudier för att visa hur dessa koncept fungerar i praktiken. Ge [antal] steg som läsarna kan följa.

3. Ta rollen som digital marknadsförare. Skapa en detaljerad, genomförbar strategi för att säkra högkvalitativa bakåtlänkar från ansedda webbplatser inom [bransch]. Använd AIDA-modellen. Målet är att stärka min webbplats trovärdighet [länk till webbplats] och förbättra dess sökrankning för ett blogginlägg med fokus på [specifikt ämne].

4. Skapa ett tvåminutersmanus till en YouTube-video om [ämne]. Videon ska inledas med en fängslande inledning eller anekdot, följt av en översikt över ämnet, [antal] praktiska tips och en avslutning som uppmuntrar tittarna att prenumerera.

5. Ta [källinnehåll] och omforma det till ett inlägg på [specifik plattform för sociala medier] riktat till [specifik målgrupp]. Börja med den viktigaste och mest engagerande poängen från källinnehållet, så att det omedelbart fångar uppmärksamheten.

Användningsfall för AI inom innehållsmarknadsföring och idégenerering: Undersök relevanta sökord och trender

Skapa detaljerade SEO-dispositioner för skribenter

Analysera konkurrenternas strategier och hitta möjligheter

Genomföra målgruppsundersökningar

🧠 Visste du att? Jasper bygger på ett Generative Pre-Trained Transformer (GPT-3)-ramverk och är tränat på befintliga data från cirka 10 % av internet. Detta gör det möjligt att generera sammanhängande och kontextuellt relevant text inom olika ämnen.

2. Copywriting och marknadsföring

Som marknadsförare eller skribent kan det vara en utmaning att balansera kreativitet med strategi.

Du vill att dina texter ska nå fram till målgruppen, men kan inte låta bli att lägga till din egen stil. För att lösa detta ständiga dilemma och hålla dina deadlines kan du använda Jasper AI-prompter.

Ange bara strategiska ramar eller information om målgruppen, så sköter den resten.

Här är några exempel på skrivprompter för att komma igång:

1. Använd ramverket ”Före-Efter-Övergång”. Skriv en text som beskriver den aktuella situationen med ett [problem] som [kundpersona] står inför. Visa dem världen efter att de använt vår [produkt/tjänst] och hur det har förbättrat deras situation. Ge sedan en [övergång] för att visa dem hur de kan nå det förbättrade tillståndet med hjälp av vår produkt.

2. Skriv en text med hjälp av ramverket ”Exklusivt-Inkluderande”. Positionera vår [produkt/tjänst] som exklusiv och eftertraktad för [ideal kundprofil]. Inkludera diskussionspunkter som [unikt försäljningsargument], [smärtpunkt] och [önskad handling].

3. Analysera marknaden för [produkt/tjänst]. Identifiera potentiella kundsegment baserat på demografi, beteende och köpvanor. Ta fram [antal] skräddarsydda strategier för att effektivt nå och engagera varje segment, inklusive specifika kanaler, kommunikationsstilar och exempel på kampanjer som tilltalar deras behov.

4. Skapa en text med hjälp av ramverket ”Story-Solve-Sell” för att omvandla leads till kunder. Berätta en fängslande historia som tilltalar [ideal customer persona] och relaterar till det problem som vår [produkt/tjänst] löser. Visa sedan hur vår produkt löser problemet och gör en stark uppmaning till handling för att övertyga läsaren att köpa eller vidta den önskade åtgärden. Inkludera även variabler som [produkt/tjänst], [unikt försäljningsargument] och [önskad åtgärd].

5. Skriv en text med hjälp av ramverket ”Förväntan-Överraskning” för att väcka intresse och uppmuntra [ideal kundpersona] till handling. Inkludera diskussionspunkter som [unikt försäljningsargument], [smärtpunkt] och [önskad handling].

💡Proffstips: Automatisera innehållstestningen genom att använda AI för att köra A/B-tester på rubriker, bilder eller CTA:er, och låt den analysera data för att avgöra vilka varianter som ger bäst resultat.

3. Innehåll för sociala medier

Att skapa innehåll för sociala medier som fångar uppmärksamheten samtidigt som du förblir trogen ditt varumärkes röst är en utmaning, särskilt med pressande deadlines. Dina idéer börjar kännas repetitiva, och det är svårt att veta vad du ska ta upp härnäst.

Som skrivhjälpgenererar Jasper nya innehållsidéer och hjälper dig att skapa inlägg för din nästa framgångsrika kampanj på sociala medier. Ange bara dina mål och specifikationer och låt programmet sköta resten.

Låt oss titta på några idéer till uppmaningar som du kan använda:

1. Skapa idéer för en serie Instagram-inlägg riktade till [målgrupp], där du lyfter fram unika fördelar med [produkt/tjänst], inklusive [lista över USP:er]. Ge framgångshistorier och [antal] praktiska tips anpassade efter deras behov. Använd [länkar] som inspiration och tillämpa AIDA-modellen för att väcka uppmärksamhet, intresse och önskan samt uppmuntra till handling.

2. Skriv en serie inläggstexter och kreativa texter som använder social proof, berättande och övertygande språk på ett [tonfall] sätt. De måste visa värdet av min [produkt/tjänst] och uppmuntra [målgruppen] att agera. Du kan också använda humor, anekdoter och relaterbart innehåll i några av dem för att skapa en koppling till dem.

3. Kan du föreslå [antal] innehållsidéer för [plattform för sociala medier] relaterade till [specifikt ämne/bransch] som kan engagera [målgrupp]? Använd PESO-ramverket (Paid, Earned, Shared, Owned) som vägledning för idéerna och inkludera en detaljerad beskrivning för varje idé med dess genomförandeteknik. Se till att idéerna täcker en blandning av utbildande, inspirerande och praktiskt användbart innehåll.

4. Vilka är några trendiga och effektiva hashtags att använda på [sociala medieplattform] under [månad, år], skräddarsydda specifikt för [målgrupp]? De är intresserade av [bransch/trend]. Inkludera en blandning av populära, nischade och varumärkesrelaterade hashtags och ange det specifika antalet följare för varje. Se till att de stämmer överens med [nyckelord relaterade till ämnet].

5. Kan du hjälpa mig att ta fram en omfattande 30-dagars innehållskalender för [plattform för sociala medier] som stämmer överens med [varumärkesvärden] och tilltalar [målgrupp]? Använd 5-3-2-metoden för att skapa balans i innehållet:

5 informativa inlägg

3 marknadsföringsinlägg

💡Proffstips: Använd gnistikonen för att förbättra dina uppmaningar för kampanjer på sociala medier. Jasper fyller i luckorna som du kanske har missat i din ursprungliga uppmaning.

4. Produktbeskrivningar och e-handel

Du ansvarar för all marknadsföring för en webbutik som säljer handgjorda lädervaror. Produkten har allt som krävs för att sticka ut, men engagemanget online räcker inte.

Att skriva produktbeskrivningar och optimera för SEO tar tid som du hellre skulle vilja lägga på offline-marknadsföring.

Men det är ett oundvikligt arbete. Här är några Jasper AI-prompter som hjälper dig att skapa övertygande e-handelsinnehåll:

1. Jag behöver en detaljerad produktbeskrivning för en ny serie [seriens namn] inom [produktkategori]. Lyft fram [unika säljargument] och strukturera texten i ett format med inledning, funktioner, fördelar och uppmaning till handling. Fokusera på att differentiera produktserien från konkurrenterna, lägg till [faktorer] och anpassa texten till [målgruppen].

2. Beskriv en dag i en kunds liv [målgrupp] som använder [produktnamn], och lyft fram produktens betydelse i varje skede av deras liv.

3. Skriv en beskrivning av [produktnamn] från [varumärke] som väcker sinnena. Beskriv hur den ser ut, känns, luktar eller låter utan att använda typiska produktadjektiv som [exempel]. Fokusera på att fördjupa läsaren i upplevelsen snarare än att bara beskriva produkten.

4. Skriv en produktbeskrivning och produktetiketter för [produktnamn och beskrivning] som lyfter fram hur produkten är perfekt för en [specifik säsong] eller [situation, som ett bröllop, en semester eller en weekendresa]. Se till att situationen är unik för produktens syfte.

5. Skriv en produktbeskrivning för [produktnamn] som fokuserar på hantverket och historien bakom produktens tillkomst. Detta kan inkludera material, hantverkare eller tillverkningsprocessen. Inkludera [detaljer].

💡Proffstips: Träna ditt AI-verktyg att återspegla ditt varumärkes ton och röst genom att ge exempel från tidigare innehåll eller en stilguide. Du kan också ge det nya data och feedback för att säkerställa att alla beskrivningar stämmer överens med din varumärkesidentitet och stärker kundernas förtroende.

Vanliga misstag att undvika med Jasper AI-prompter

Det är spännande att använda Jasper AI, men några nybörjarmisstag kan leda till mindre än perfekta resultat. Här är vad du bör undvika:

Informationsöverbelastning: Att mata Jasper med för mycket information på en gång kan leda till förvirring och osammanhängande svar. Dela upp komplexa uppgifter i en serie fokuserade, hanterbara uppmaningar för tydligare resultat

Acceptera inte otillräckliga resultat: Otillfredsställande eller undermåliga resultat innebär missade möjligheter. Förfina därför dina uppmaningar eller be om revideringar tills du får det du behöver

Att bortse från partiskhet: Jasper AI:s resultat kan spegla partiskhet, såsom urvalsfel eller stereotyper, på grund av begränsningar i dess träningsdata. Att bortse från detta kan leda till snedvridna eller problematiska resultat

🤝 Vänlig påminnelse: Även om AI är utmärkt på att generera kreativa idéer och automatisera uppgifter, kan den inte ersätta mänsklig insikt. Använd den därför för att förbättra dina skrivfärdigheter.

Begränsningar vid användning av Jasper

Jasper gör ett utmärkt jobb med att ta fram solida utkast, men det finns också nackdelar. Genom att förstå dessa kan du finjustera resultatet och säkerställa att du använder AI för innehållsmarknadsföring på ett effektivt sätt.

Svårigheter med nischade ämnen: Jasper producerar ofta generiskt innehåll om specialiserade ämnen, så räkna med omfattande redigering. Om du till exempel frågar om kontobaserad marknadsföring för B2B-SaaS inom hälso- och sjukvård kan det hända att du får allmänna tips istället för branschspecifika detaljer

Saknar projektledningsfunktioner: Jasper är utmärkt för att skapa innehåll men saknar verktyg för att synkronisera idéer, spåra uppgifter eller hantera teamets arbetsflöden. Detta tvingar marknadsförare att förlita sig på separata plattformar

Kräver flera omgångar av granskning: Betrakta Jaspers resultat som ett första utkast. Om du vill ha något mer polerat måste du vara beredd att lägga tid på faktagranskning och justeringar

Klarar inte komplex formatering: Jasper har brister när det gäller avancerade formateringsbehov som tabeller, diagram eller komplexa visuella element i innehållet

Jasper-alternativ att utforska

Jasper sätter ribban högt för AI-skrivande, men producerar ofta förutsägbart innehåll med likartad struktur. Och när det gäller komplexa uppgifter som att samordna kampanjer eller anpassa innehåll till arbetsflöden kan det hända att du känner att du vill ha mer.

Så varför inte utforska andra AI-marknadsföringsverktyg ?

Det är där ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning kan hjälpa till.

Som den ultimata appen för arbete kombinerar ClickUp projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Du kan använda det för att automatisera rutinprocesser, förbättra kommunikationen, få unika marknadsföringsvinklar och påskynda skapandet av innehåll – allt inom en och samma plattform.

ClickUp Brain, ClickUps AI-skrivassistent, hjälper team att organisera idéer, brainstorma och skapa arbetsflöden för att underlätta skrivandet.

Låt oss titta på några funktioner som gör det värt att utforska. 📃

Innehållsskapande

Skapa välskrivna texter och innehåll i valfri ton med ClickUp Brain

Oavsett om du behöver långa eller korta texter (e-postmeddelanden, blogginlägg, texter för sociala medier osv.) – ClickUp Brain skapar utkast till dem med några få klick. Det kan till och med sammanfatta diskussioner och föra mötesanteckningar.

📌Exempel på prompt: Skapa en månadslång e-postmarknadsföringskalender för en kampanj som marknadsför lanseringen av vår nya SaaS-produkt. Kalendern bör innehålla fyra e-postmeddelanden per vecka: ett för att presentera produkten, ett med kundomdömen, ett med ett specialerbjudande och ett med en produktdemo.

Prova ClickUp Brain

Du kan se hur ClickUp Brain bearbetar uppmaningen och integreras med ClickUp Docs för att skapa det begärda innehållet. ClickUp Docs fungerar som ett centralt arkiv för att lagra allt ditt innehåll. Alla i ditt team kan samarbeta och ge feedback i realtid.

Integration i arbetsflödet

ClickUp Brains integration med ClickUp Tasks gör att du automatiskt kan generera uppdateringar, statusrapporter och sammanfattningar baserat på dina uppgifter och projekt.

Dessutom tillför ClickUp Brain mervärde som ett alternativ till Jasper AI genom att automatisera skapandet av uppgifter utifrån dina behov och konversationer.

Om du till exempel förklarar detaljerna i ett nytt blogginläggsämne kan det generera och tilldela uppgiften till innehållsförfattaren, tack vare de inbyggda automatiseringsfunktionerna som kan bearbeta automatiseringskommandon i naturligt språk.

💡Proffstips: Om du har svårt att omformulera klumpiga meningar eller behöver finjustera befintligt innehåll kan ClickUp Brain hjälpa till. Det förbättrar meningsflödet, strukturen och läsbarheten och ger förslag på hur du kan skärpa ditt budskap eller förbättra ordvalet.

Kampanjspårning och kunskapsåtervinning

Till skillnad från Jasper AI, som främst genererar idéer, fungerar ClickUp Brain som en kunskapsbas för marknadsföring som kopplar samman kampanjdetaljer, teamfiler och analyser för omedelbar åtkomst. Denna multifunktionalitet gör det till ett av de starkaste alternativen till Jasper AI.

Behöver du granska resultatet av din senaste kampanj? Fråga Brain: ”Vad är CTR för den senaste e-postkampanjen?” för att få omedelbar insikt.

Få omedelbara uppdateringar om diskussioner eller uppgifter för att säkerställa samordning inom teamet med ClickUp Brain

Teamsamarbete

Vill du skapa ett smidigt arbetsflöde för dina innehållsteam? ClickUp Brain + ClickUp Chat är svaret. Med ClickUp Brain kan du organisera och lagra alla dina idéer, anteckningar och resurser på ett ställe, vilket gör det enkelt att följa upp och bygga vidare på innehållskoncept.

Samtidigt centraliserar ClickUp Chat kommunikationen så att teammedlemmarna snabbt kan dela feedback, diskutera ändringar eller ställa frågor – utan att behöva hoppa mellan olika plattformar. Denna kombination effektiviserar inte bara samarbetet utan säkerställer också att allt hänger ihop, vilket gör det enklare för teamen att hålla sig uppdaterade och snabbt skapa innehåll av hög kvalitet.

Färdiga mallar

För att underlätta ditt arbete har ClickUp ett omfattande bibliotek med marknadsföringsspecifika AI-promptmallar. Du behöver inte fundera ut prompter eller börja från scratch.

Mallar för innehållsmarknadsföringsstrategier är till exempel perfekta för marknadsföringsteam som har ont om tid och många olika ansvarsområden.

Förvandla AI-prompter till framgångsrika projekt med ClickUp

Med Jasper AI kan du skapa olika typer av innehåll och brainstorma kreativa idéer. Men det är allt. Det har inga integrerade projektledningsverktyg som hjälper dig att samordna dina strategier för innehållsmarknadsföring.

Om du letar efter ett projektledningsverktyg med inbyggda AI-funktioner är ClickUp det bästa valet.

ClickUp är en mångsidig projektledningsplattform som effektiviserar dina arbetsflöden med kraftfulla verktyg för att hantera uppgifter, följa projektets framsteg och samordna insatser mellan team.

ClickUp Brain är en värdefull resurs i ClickUp-arbetsytan som förbättrar uppgiftshantering, innehållsskapande och teamsamarbete. Det går utöver grundläggande skrivhjälp genom att smidigt integrera AI i dina dagliga arbetsflöden, vilket gör även de mest komplexa projekten enklare att hantera och genomföra.

Så, vad väntar du på? Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅