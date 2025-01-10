De 15 bästa plattformarna för enhetlig kommunikation för 2025

Effektiv kommunikation handlar om individuella färdigheter och hur alla samarbetar, även i en fjärrstyrd eller distribuerad teammiljö. Rätt plattform för enhetlig kommunikation hjälper till att överbrygga denna klyfta genom att kombinera meddelanden, videokonferenser och mycket mer i ett enda gränssnitt.

Med så många alternativ tillgängliga kan det vara svårt att hitta den perfekta lösningen. Därför har vi sammanställt en lista över de 15 bästa plattformarna för enhetlig kommunikation åt dig! 💬

⏰ 60-sekunderssammanfattning Utforska de 15 bästa plattformarna för enhetlig kommunikation som förändrar samarbetet. ClickUp : Bäst för allt-i-ett-projektledning och samarbete

Nextiva : Bäst för företagstelefonsystem och VoIP-lösningar

RingEX : Bästa skalbara kommunikationslösningar

Avaya : Bäst för kommunikationssystem i företagsklass

Dialpad : Bäst för AI-driven kommunikation och samarbete

Zoom : Bäst för videokonferenser och webbseminarier

8×8 : Bäst för integrerade molnbaserade kommunikations- och kontaktcenterlösningar

Cisco : Bästa plattformar för enhetlig kommunikation för stora företag

GoToConnect : Bäst för enhetlig kommunikation och möjliggörande av distansarbete

Mitel : Bäst för småföretags kommunikationsbehov

Vonage : Bäst för flexibla VoIP- och meddelandelösningar

Zoho Meeting: Bäst för användarvänliga videokonferenser

Microsoft Teams : Bäst för sömlös integration med Microsoft 365

Intermedia Unite : Bäst för en allt-i-ett-lösning för kommunikation och samarbete

3CX: Bäst för kostnadseffektiva röstsamtal

Vad är Unified Communications?

Om du tar en snabb titt på alla kommunikationskanaler i din organisation kommer du att märka att det lätt finns fler än en.

Du kommer att ha en plattform för affärskommunikation för videokonferenser och möten, en annan för att hantera ditt företagstelefonsystem, en annan för snabbmeddelanden och ett verktyg för teamsamarbete för fildelning.

Att jonglera med dessa verktyg för att hantera din interna och externa kommunikation kan vara krångligt. Unified communication hjälper till att lösa detta dilemma. Det kombinerar olika kommunikationsverktyg i en enda plattform, inklusive röstsamtal, fildelning och andra samarbetsverktyg.

Genom att erbjuda en centraliserad hubb för all din kommunikation kan du utveckla bättre samarbete, förbättra produktiviteten och hjälpa dina tvärfunktionella team att förenkla arbetsrelaterade diskussioner.

💡 Proffstips: Vill du effektivisera kommunikationen men vet inte var du ska börja? Identifiera kommunikationsbrister på arbetsplatsen, åtgärda luckor som ditt team står inför och ta reda på hur du kan åtgärda dem! 📈

Vad ska du leta efter i programvara för enhetlig kommunikation?

När du väljer ett verktyg för samarbetsbaserad kommunikation bör du prioritera följande faktorer:

Kommunikationskanaler : Se till att plattformen integrerar flera kanaler, inklusive videokonferenser, ljudsamtal, snabbmeddelanden, e-post och skärmdelning, allt på ett och samma ställe.

Samarbetsfunktioner : Välj en plattform för enhetlig kommunikation som kan hantera grundläggande samarbetsbehov som fildelning, enhetlig meddelandehantering och uppgiftshantering för samarbete i realtid.

Användarvänlighet : Ett intuitivt gränssnitt är avgörande för snabb implementering och minimal utbildning.

Integrationsmöjligheter : Den ska passa perfekt ihop med dina befintliga affärsverktyg, såsom CRM-system, projektledningsprogram eller e-postplattformar, för ett effektivt arbetsflöde.

Hög säkerhet och efterlevnad : Plattformar för enhetlig kommunikation hanterar ofta känslig information. De bör ha säkerhetsmekanismer som end-to-end-kryptering och efterlevnad av branschstandarder som GDPR, HIPAA eller ISO-certifieringar.

Skalbarhet: Den plattform du väljer bör kunna skalas för att uppfylla dina : Den plattform du väljer bör kunna skalas för att uppfylla dina kommunikationsmål . Välj lösningar med differentierade priser eller anpassningsalternativ för att möta dina föränderliga behov.

🔍 Visste du att? Marknaden för Unified Communication & Collaboration (UC&C) förväntas nå 222,61 miljarder dollar år 2030, vilket visar hur viktiga centraliserade, enhetliga kommunikationsplattformar är för din organisation!

De 15 bästa plattformarna för enhetlig kommunikation

Vi har sammanställt en lista över de 15 bästa plattformarna för enhetlig kommunikation som valts ut för att förenkla affärskommunikationen, förbättra samarbetet och effektivisera arbetsflödena för moderna företag.

Låt oss dyka in i detaljerna!

1. ClickUp (bäst för allt-i-ett-projektledning och samarbete)

Vårt förstahandsval är ClickUp – världens första projektledningsapp som förenar kommunikation och arbetsledning och drivs av AI för att uppnå oöverträffad produktivitet.

Oavsett om du hanterar projekt, delegerar uppgifter eller underlättar teamdiskussioner, så får denna plattform allt gjort, minskar ineffektivitet och förbättrar samarbetet.

Kommunikationen mellan kunder, chefer och ledare effektiviseras med hjälp av formulär och tilldelning av uppgifter och listor. ClickUp är perfekt för att arbeta med stora team och hantera dem alla med teamfunktionen.

ClickUp Chat samlar alla dina diskussioner och uppgifter på en enda plattform, så att allt du behöver för att kommunicera och samarbeta är smidigt integrerat. Njut av individuella diskussioner, livliga gruppchattar och insiktsfulla kommentarer om uppgifter eller dokument – utan att behöva växla mellan olika appar.

Dela detaljerade diskussioner genom skärminspelning med ClickUp Clips. Denna banbrytande lösning för distansarbetande team eller asynkron kommunikation undviker missförstånd och främjar tydlighet.

Vill du förbättra dina diskussioner? Samarbeta smidigt med andra teammedlemmar och håll praktiska brainstorming-sessioner med ClickUp Whiteboard för effektiv planering! Det intuitiva gränssnittet erbjuder touch-gester för att skissa och rita din vision på språng, så att alla teammedlemmar kan göra ändringar när de kan.

Det bästa av allt? För att undvika röriga gränssnitt integreras Whiteboard med andra funktioner, såsom ClickUp Docs och ClickUp Chat.

Läs mer Anslut ClickUp Docs till arbetsflöden och gör informationen tillgänglig för alla teammedlemmar.

Med ClickUp Docs kan du snabbt tilldela uppgifter och koppla dem till arbetsflöden så att alla i ditt team hålls informerade om varje beslut. Redigera dina dokument tillsammans med dina teammedlemmar i realtid så att du kan spåra uppgifter och få arbetet gjort snabbt.

Förutom intern kommunikation hanterar samma verktyg alla dina uppgifter, projektuppföljning och visualisering av arbetsflöden. Med ClickUp Views får du över 15 helt anpassningsbara vyer, inklusive Gantt, tabell, tidslinje, Kanban, tankekarta och mycket mer.

Detta gör att du snabbt kan dela en detaljerad översikt över projektet eller uppgiften och tilldela uppgifter eller ansvar till dina teammedlemmar. Använd ClickUp Assign Comments för att säkerställa att teammedlemmarna omedelbart agerar på specifika punkter.

ClickUps bästa funktioner

Samla allt ditt arbete och all din kommunikation på en och samma plattform med hjälp av ClickUp Chat -plattformen.

Dela dokument med andra teammedlemmar enkelt med ClickUp Docs för att hantera all din projektdokumentation och kunskapsbas.

Se vem som redigerar eller arbetar med samma uppgift eller dokument som du med ClickUp Collaboration Detection , så att du kan vara säker på att inget arbete dupliceras.

Använd kraften i AI med ClickUp Brain för att sammanfatta text, skriva effektiva e-postmeddelanden och förbättra din kommunikation med hjälp av inbyggd stavningskontroll och mallar.

Begränsningar för ClickUp

Plattformen erbjuder ett brett utbud av funktioner, vilket kan vara överväldigande för nya användare.

Mobilappens funktionalitet har vissa begränsningar jämfört med desktopversionen.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD/månad per användare

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Sammantaget har min erfarenhet av ClickUp varit mycket positiv. Det har effektiviserat projektledningsuppgifterna och förbättrat teamsamarbetet avsevärt. Jag uppskattade verkligen ClickUps omfattande funktionsuppsättning, som inkluderar uppgiftshantering, påminnelser och måluppföljning.

2. Nextiva (bäst för företagstelefonsystem och VoIP-lösningar)

via Nextiva

Nextiva är en förstklassig plattform för enhetlig kommunikation som är känd för sina VoIP-tjänster (Voice over Internet Protocol).

Den erbjuder en komplett uppsättning kommunikationsverktyg för företag av alla storlekar, inklusive röstsamtal och videokonferenser, snabbmeddelanden och teamsamarbete.

Plattformens VoIP-system är särskilt uppskattat för sin överlägsna samtalskvalitet. Med sin mobilapp kan anställda delta i videomöten, ringa VoIP-samtal och skicka snabbmeddelanden utan att vara bundna till ett skrivbord.

Nextivas bästa funktioner

Ring högkvalitativa röstsamtal över internet med funktioner som vidarekoppling och virtuella receptionister.

Håll högkvalitativa videomöten och webbseminarier med skärmdelning och virtuella bakgrunder.

Få rapporter i realtid om samtal och kommunikationsstatistik, vilket förbättrar prestandan.

Begränsningar för Nextiva

Inställningen och anpassningen kan vara komplex för mindre företag eller företag som inte är bekanta med VoIP-system.

Nextivas prissättning

Digital : 25 USD/månad per användare

Core : 36 USD/månad per användare

Engage : 50 USD/månad per användare

Power Suite: 75 USD/månad per användare

Nextiva-betyg och recensioner:

G2 : 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 900 recensioner)

Nextiva är lätt att använda, enkelt att installera och integreras utmärkt med olika stora CRM-leverantörer. Om du behöver en mer komplicerad installation än för en enda användare är kundtjänstteamet snabbt på att hjälpa till och lätt att samarbeta med.

3. RingEX (Bästa skalbara kommunikationslösningar)

via RingEX

RingEX är ett perfekt val för organisationer som vill ha skräddarsydda kommunikationssystem som uppfyller de specifika behoven hos deras team och kunder.

Denna plattform för enhetlig kommunikation integrerar ett brett utbud av kommunikationskanaler, främst röstsamtal, videokonferenser och meddelanden, i ett enda gränssnitt, vilket möjliggör smidigt samarbete.

Plattformens molnbaserade infrastruktur säkerställer att anställda kan arbeta varifrån som helst och samtidigt upprätthålla en hög samarbetsnivå, oavsett om de befinner sig på kontoret eller arbetar på distans.

RingEX bästa funktioner

Ring samtal varifrån som helst med RingCentrals molnbaserade telefonsystem.

Håll högkvalitativa videomöten med skärmdelning, inspelning och virtuella bakgrunder.

Skicka snabbmeddelanden, dela filer och samarbeta på en centraliserad plattform.

RingEX-begränsningar

RingEX integreras inte med lika många tredjepartsapplikationer, vilket kan vara begränsande för specialiserade behov.

RingEX-priser

Essentials : 19,99 $/månad per användare

Standard : 27,99 $/månad per användare

Premium : 34,99 $/månad per användare

Ultimate: 49,99 $/månad per användare

RingEX-betyg och recensioner

G2 : 4/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 1 000 recensioner)

Sammantaget har vår erfarenhet varit positiv och vi kommer att fortsätta använda RingCentral även i framtiden. Onlineportalen är fantastisk. Den gör det möjligt att enkelt vidarekoppla samtal till en telefon eller till och med ta emot dem på datorn istället för på skrivbordstelefonen.

4. Avaya (bäst för kommunikationssystem i företagsklass)

via Avaya

Avaya är ett välkänt namn inom enhetlig kommunikation och erbjuder utmärkta lösningar för stora företags behov.

Med ett starkt fokus på skalbarhet och tillförlitlighet är det en plattform på företagsnivå som hanterar stora kommunikationsvolymer över olika kanaler. Den stöder molnbaserad distribution, vilket gör det möjligt för företag att skala plattformen utan att behöva oroa sig för infrastrukturbegränsningar.

Med AI-driven analys säkerställer Avaya att du får insikt i dina kommunikationsflöden, optimerar teamhanteringen och förbättrar kundservicen.

Avayas bästa funktioner

Få avancerade funktioner för samtalshantering som IVR, samtalsdirigering och röstmeddelanden till e-post för effektiv kommunikation.

Ring och ta emot samtal med HD-video för tydliga virtuella möten och samarbete.

Skala och hantera kommunikationssystem utan stora investeringar i infrastruktur.

Avayas begränsningar

Den initiala installationen kan vara mer komplex och tidskrävande och kräver ett dedikerat IT-team.

Avayas prissättning

Digital : Anpassad prissättning

Röst : Anpassad prissättning

Alla medier : Anpassad prissättning

Skapa din egen: Anpassad prissättning

Avaya-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 170 recensioner)

Capterra: NA

Jag gillar att Avaya är så kompakt och enkelt att använda. Appen är inte påträngande och tar inte upp en stor del av skärmen, vilket gör det lättare att multitaska.

5. Dialpad (bäst för AI-driven kommunikation och samarbete)

via Dialpad

Dialpad är en omfattande, molnbaserad plattform för enhetlig kommunikation som effektiviserar teamsamarbete, kundengagemang och intern kommunikation.

Med Dialpad kan du fokusera på det viktiga med AI Recaps, så att ditt team kan koncentrera sig på konversationerna istället för att ta anteckningar.

Den AI-drivna röstintelligensen transkriberar konversationer i realtid och tillhandahåller analyser av samtal, vilket hjälper teamen att identifiera trender och områden som kan förbättras.

Dialpads bästa funktioner

Använd AI-driven röstintelligens för transkription och insikter i realtid, vilket hjälper teamen att analysera samtal.

Spåra prestationsmått, samtalstrender och engagemangsnivåer för att förbättra kommunikationsstrategierna.

Låt ditt team överföra konversationer och flytta samtal till sina föredragna enheter för ökad effektivitet.

Begränsningar för Dialpad

Priserna kan vara något högre för mindre företag.

Priser för Dialpad

Standard: 27 USD/månad per användare

Pro : 35 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Dialpad

G2 : 4,3/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 500 recensioner)

Det jag gillar mest med Dialpad Meetings är dess användarvänlighet i kombination med högkvalitativt ljud och video. Plattformens åtkomst med ett enda klick eliminerar behovet av komplicerade inställningar, och dess AI-drivna transkriptionsfunktion är banbrytande för att fånga mötesanteckningar i realtid.

6. Zoom (bäst för videokonferenser och webbseminarier)

via Zoom

Om du vill ha en plattform för enhetlig kommunikation för att hantera all affärskommunikation, kundmöten, videokonferenser och till och med webbseminarier, finns det ingen programvara för visuellt samarbete som kommer i närheten av Zoom.

Zoom är en allmänt erkänd plattform som har revolutionerat företagskommunikationen och erbjuder en omfattande uppsättning funktioner som gör distansarbete smidigt.

Oavsett om det gäller interna teammöten, kundsamtal eller storskaliga webbseminarier är Zoom ett oumbärligt verktyg för enhetlig kommunikation tack vare sin mångsidighet.

Zoom bästa funktioner

Dela upp möten i mindre grupper för mer fokuserade diskussioner, perfekt för brainstorming eller teammöten.

Få AI-driven transkription av möten, vilket gör det enkelt att granska diskussioner och dela viktiga slutsatser.

Anslut Zoom till Google Kalender, Microsoft Outlook, Slack och mer för smidig schemaläggning och arbetsflödeshantering.

Zoom-begränsningar

Begränsar gruppmöten till 40 minuter, vilket kanske inte är tillräckligt för en långsiktig kommunikationsplattform.

Zoom-priser

Grundläggande: 0 $

Pro: 14,99 $/månad per användare, faktureras månadsvis

Företag: 21,99 $/månad per användare, faktureras månadsvis

Business Plus: 26,99 $/månad per användare, faktureras månadsvis

Företag: Anpassad prissättning

Zoom-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 55 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 14 000 recensioner)

Den mest uppskattade och omtyckta funktionen är videosamtal och dess stabila anslutning under samtalet, vilket förbättrar funktionen så att den kan konkurrera med konkurrenterna. Funktionen integrerar AI-drivna verktyg, är enkel att använda, mycket användarvänlig och kan användas även av personer med låg utbildning.

8×8 är en kraftfull plattform för enhetlig kommunikation som erbjuder verktyg för företag som vill effektivisera kommunikationen över flera kanaler.

Denna kommunikationsplattform fokuserar på lösningar för röst, video och kontaktcenter och uppfyller globala teams behov genom att erbjuda smidig kommunikation och samarbete över regiongränserna.

De är särskilt väl lämpade för företag med mångfaldiga team som arbetar på distans eller i olika tidszoner, och erbjuder en flexibel lösning för att koppla samman anställda, kunder och intressenter.

8 x 8 bästa funktioner

Få insikt i teamets prestanda med avancerade analysverktyg som optimerar kommunikationsstrategier.

Förbättra kundinteraktionerna med automatiserad samtalsdirigering och virtuella assistenter som guidar kunderna till rätt supportagent.

8 x 8 begränsningar

Nya användare kan uppleva gränssnittet som något komplicerat på grund av det stora utbudet av funktioner.

Startpaketen har begränsad molnlagring, vilket kanske inte räcker för företag som behöver stor datalagring för möten och samtal.

8 x 8-prissättning

Anpassad prissättning

8 x 8 betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4/5 (över 300 recensioner)

Även om 8×8 initialt erbjöd oss det vi behövde för att bedriva vår verksamhet, har nya lösningar introducerats under vårt samarbete som har hjälpt oss att bättre tillgodose våra kunders behov och anpassa oss till nya utmaningar som distansarbete. Rapporteringen kan förenklas och presenteras i rådata, vilket gör det möjligt för personer med olika kompetensnivåer att bryta ner informationen efter sina förmågor.

8. Cisco (Bästa plattformen för enhetlig kommunikation för stora företag)

via Cisco Webex

Cisco Webex är ett av de mest populära kommunikationsverktygen bland företag och stora organisationer.

Plattformen är känd för sin tillförlitlighet och omfattande säkerhetsfunktioner och erbjuder en komplett uppsättning verktyg med starkt fokus på att tillgodose globala företags behov.

Cisco inkluderar funktioner som WebEx för videokonferenser, Jabber för snabbmeddelanden och Cisco BroadCloud för molnbaserade kommunikationsfunktioner. Dessa kommunikationsverktyg fungerar sömlöst tillsammans och möjliggör smidigt teamsamarbete.

Ciscos bästa funktioner

Skydda dina data med kryptering och säkerhetsfunktioner, vilket gör det idealiskt för branscher som kräver strikt dataskydd.

Få obegränsade inrikessamtal med samtalsdirigering, röstbrevlåda och konferenssamtal, vilket hjälper ditt säljteam att hantera kommunikationen effektivt.

Skala upp din verksamhet med Ciscos molnbaserade telefonsystem och minska behovet av lokal infrastruktur.

Ciscos begränsningar

Ciscos lösningar är anpassade för stora företag, så små och medelstora företag kan uppleva installationsprocessen som resurskrävande.

Trots att det finns ett gratisabonnemang är det begränsat när det gäller antalet deltagare och avancerade funktioner.

Ciscos prissättning

Webex Free

Webex Starter : 17 USD/månad per licens

Webex Business : 25 USD/månad per licens

Webex Enterprise: Anpassad prissättning

Cisco-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 24 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 7 300 recensioner)

Det är enkelt och praktiskt. Jag älskar röstfiltren. Efter pandemin 2020 arbetar vi främst hemifrån, där det finns normala hembuller, och med dessa filter kan vi ha samtal av hög kvalitet. Många gånger är internetuppkopplingen hemma inte den bästa, men med codec och AI är kommunikationen utmärkt.

9. GoToConnect (Bäst för enhetlig kommunikation och möjliggörande av distansarbete)

via GoToConnect

GoToConnect, tidigare känt som Jive, är en av de bästa plattformarna för enhetlig kommunikation för småföretag. Den erbjuder omfattande tjänster för röst-, video- och meddelandehantering i ett enda paket.

Det är en intuitiv och kostnadseffektiv lösning för alla kommunikationsbehov, som kombinerar kraften i VoIP-telefonsystem, videokonferenser och teammeddelanden.

GoToConnect utmärker sig genom att tillhandahålla teknik för enhetlig kommunikation, inklusive HD-videomöten, molnbaserade ljudsamtal och snabbmeddelanden, allt med stöd av ett användarvänligt gränssnitt.

GoToConnects bästa funktioner

Håll videomöten med webbkonferensverktyget och funktioner som skärmdelning, mötesinspelning, grupprum och mycket mer.

Integreras sömlöst med populära affärsappar som Google Workspace, Microsoft 365 och Salesforce, vilket garanterar en smidig samarbetsupplevelse.

Få detaljerade samtalsrapporter och analyser som gör det möjligt för chefer att följa teamets prestationer och fatta datadrivna beslut.

Begränsningar för GoToConnect

Större organisationer kan uppleva att funktionerna är bristfälliga jämfört med mer företagsinriktade plattformar.

Priser för GoToConnect

Telefonsystem : 26 $/månad

Connect CX : 34 $/månad

Kontaktcenter: 80 $/månad

Betyg och recensioner för GoToConnect

G2: 4,4/5 (över 1200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

Enkel att implementera för anställda på flera platser. Det går snabbt och enkelt att konfigurera samtalsträd och nummerplaner och ändra dem efter behov. Sömlös integration mellan dator- och mobilappar. Snabbt och enkelt att lägga till och ta bort användare samt nya telefonnummer och anknytningar.

10. Mitel (bäst för småföretags kommunikationsbehov)

via Mitel

Mitel är en molnbaserad plattform för enhetlig kommunikation som är känd för sina avancerade funktioner för samtalshantering, smidig teamchatt och videomöten.

Med sina Unified Communications as a Service (UCAAS)-lösningar förbättras tillgången till alla former av kommunikation från en enda inkorg, vilket förbättrar informationshämtningen och svarstiderna.

Mitel stöder företag i deras tillväxt genom att anpassa sig till ökande kommunikationsbehov utan att kompromissa med servicekvaliteten.

Mitels bästa funktioner

Använd kraftfulla samarbetsverktyg för HD-webbkonferenser, skärmdelning och snabbmeddelanden för smidigt teamsamarbete.

Få avancerade kommunikationsfunktioner som samtalsdirigering, automatiska telefonister och analysverktyg för att spåra samtalsprestanda.

Installera verktyget med både molnbaserade och lokala lösningar, vilket ger företag flexibilitet i sin kommunikationskonfiguration.

Mitel-begränsningar

Användargränssnittet kan vara komplext och kräva viss tid att lära sig.

Mitel-priser

Anpassade priser för alla UCAAS-lösningar

Mitel-betyg och recensioner

G2 : 3,8/5 (över 200 recensioner)

Capterra: NA

11. Vonage (bäst för flexibla VoIP- och meddelandelösningar)

via Vonage

Vonage är en av de bästa plattformarna för enhetlig kommunikation, känd för sina VoIP-lösningar och djupa integrationer med olika affärsapplikationer.

Den molnbaserade arkitekturen gör det möjligt att upprätthålla flexibla, tillförlitliga och säkra kommunikationskanaler, vilket säkerställer att teammedlemmarna är uppkopplade oavsett var de befinner sig.

Vonage integreras med andra kommunikationskanaler, som Salesforce och Microsoft Teams, vilket gör att du kan effektivisera arbetsflöden och förbättra kundinteraktioner.

Vonages bästa funktioner

Kombinera röst-, video- och textmeddelanden i ett gränssnitt för enklare kommunikation.

Få en skalbar lösning för hantering av telefonsamtal med HD-samtal, samtalsinspelning och samtalsdirigering.

Använd den kraftfulla mobilappen Vonage för att hålla kontakten med dina team och kunder. Appen stödjer både iOS- och Android-mobila enheter.

Vonages begränsningar

Vissa användare har rapporterat förseningar i att få snabb support från Vonages helpdesk, vilket har lett till lägre kundnöjdhet.

Installations- och anpassningsprocessen kan vara lite komplicerad.

Vonages prissättning

Mobil: 19,99 $/månad per anknytning

Premium : 29,99 $/månad per anknytning

Avancerad: 39,99 $/månad per anknytning

Vonage-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 300 recensioner)

12. Zoho Meeting (Bäst för användarvänliga videokonferenser)

Zoho Meeting är en omfattande plattform för videokonferenser och webbseminarier som är utformad för att förenkla virtuella möten och förbättra teamsamarbetet. Den erbjuder en rad funktioner som underlättar smidig kommunikation, både internt och externt.

Zoho Meetings bästa funktioner

Njut av högkvalitativt ljud och video för tydlig och klar kommunikation under möten.

Dela enkelt din skärm, samarbeta på dokument och engagera deltagarna aktivt.

Planera möten direkt från din kalender, vilket förenklar schemaläggning och organisation.

Spela in möten för senare granskning eller för att dela med dem som inte kunde delta.

Håll engagerande webbseminarier med avancerade funktioner för större publiker.

Delta i möten från din mobila enhet för maximal flexibilitet.

Lägg till ditt företags varumärke för en professionell touch.

Begränsningar för Zoho Meeting

Den kostnadsfria planen kan ha begränsningar vad gäller antalet deltagare, mötets längd eller tillgängliga funktioner.

Att integrera Zoho Meeting med andra plattformar utanför Zoho-ekosystemet kan kräva viss konfiguration.

Priser för Zoho Meeting

Gratis plan

Standardmöte: 0,75 USD per värd/månad

Professional Meeting: 1,83 dollar per värd/månad

Priserna för Zoho Webinar varierar

Betyg och recensioner av Zoho Meeting

G2 : 4,4/5 (över 1100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 800 recensioner)

13. Microsoft Teams (bäst för sömlös integration med Microsoft 365)

via Microsoft

Microsoft Teams är ett självklart val för organisationer som redan använder Microsoft 365 som plattform för enhetlig kommunikation.

Det underlättar kommunikationen inom och mellan organisationer, vilket gör det särskilt effektivt för stora företag som behöver UC-teknik för centraliserad kommunikation och hantering av kundengagemang.

Microsoft Teams erbjuder ett mycket säkert alternativ för fildelning och samarbete i realtid, vilket gör det idealiskt för att samarbeta på dokument direkt i Teams.

Microsoft Teams bästa funktioner

Integrera alla dina möten och diskussioner smidigt med OneDrive och SharePoint, så att du kan dela och samarbeta på filer i realtid.

Hantera uppgifter inom Teams med Planner och To Do, så att du kan tilldela uppgifter och följa upp framstegen.

Använd dator- och mobilapparna för snabb och effektiv kommunikation mellan teammedlemmar och externa intressenter.

Begränsningar i Microsoft Teams

Den kostnadsfria versionen saknar vissa avancerade videokonferensfunktioner, såsom inspelning av möten och större deltagarbegränsningar.

Mycket nära integrerad med Microsofts ekosystem, vilket skapar begränsningar för dem som vill använda den med andra affärsappar.

Priser för Microsoft Teams

Microsoft Teams : Gratis

Microsoft 365 Personal : 6,99 $/månad

Microsoft 365 Family: 9,99 $/månad

Betyg och recensioner för Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (över 15 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 9000 recensioner)

14. Intermedia Unite (bäst för en allt-i-ett-lösning för kommunikation och samarbete)

via Intermedia Unite

Intermedia Unite är en plattform för enhetlig kommunikation som effektiviserar ljudkonferenser, videosamtal och andra kommunikationstekniker i en enda plattform.

Den erbjuder funktioner som hjälper företag att centralisera kommunikationen mellan avdelningar, förbättra samarbetet och öka produktiviteten.

Dess molnbaserade telefonsystem gör det möjligt att hantera samtal och kommunikation mellan team på ett enhetligt sätt. Det levereras med avancerade administrativa kontroller för IT-chefer, vilket gör det möjligt att effektivt övervaka och hantera kommunikationen inom organisationen.

Intermedia Unites bästa funktioner

Förenkla kommunikationen med ett pålitligt, lättanvänt telefonsystem som integreras med andra verktyg.

Gör högkvalitativa video- och röstsamtal med avancerade funktioner som skärmdelning, inspelning och anpassningsbar arbetsflödesbyggare.

Använd samma plattform för meddelandefunktioner, uppgiftshantering och samtal från dina mobila enheter.

Begränsningar för Intermedia Unite

Det fungerar bra med molnbaserade tjänster, men integration med icke-molnbaserade applikationer kan vara utmanande.

Även om den integrerar grundläggande kommunikationskanaler saknar den detaljerade analys- och samarbetsverktyg som finns i andra plattformar för enhetlig kommunikation.

Priser för Intermedia Unite

Pro: 27,99 $/månad per användare

Företag : 32,99 $/månad per användare

Microsoft Teams integrerad lösning: 22,99 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Intermedia Unite:

G2 : 4,5/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

15. 3CX (bäst för kostnadseffektiva röstsamtal)

via 3CX

3CX är en plattform för enhetlig kommunikation som erbjuder en omfattande uppsättning funktioner till ett överkomligt pris.

Med fokus på ljudkonferenser, snabbmeddelanden och fildelning är 3CX en kostnadseffektiv och kraftfull lösning för enhetlig kommunikation. Använd plattformen som ett molnbaserat eller lokalt system för större flexibilitet i hanteringen av din kommunikation.

Det hjälper dig att gå bortom prissättningen per användare, så att dina team kan använda UC-lösningar utan att betala extra avgifter för att lägga till nya användare.

3CX bästa funktioner

Skicka direktmeddelanden och gruppchattar inom samma plattform, med möjlighet att skicka filer och hantera olika konversationer när det passar dig.

Hantera all kommunikation, inklusive röstmeddelanden, e-post och chattar, i en centraliserad inkorg för enklare hantering.

Få avancerad samtalshantering och AI-baserade funktioner som hjälper dig med samtalsköer och övervakning, perfekt för att hantera stora samtalsvolymer.

3CX-begränsningar

Användningen kräver avancerade konfigurationer, särskilt för den lokala versionen, vilket kan vara svårt för icke-teknisk personal.

Även om den integreras väl med större CRM-system kan småföretag uppleva att det finns färre färdiga integrationer tillgängliga.

3CX-priser

3CX PRO : 695 $/år

3CX ENT: 870 $/år

Inget månadsprisalternativ. Hosting, support och AI-integrationer finns tillgängliga som tillägg.

3CX-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Förbättra intern kommunikation och samarbete med ClickUp

Att välja rätt kommunikationsprogramvara för företag bidrar till att skapa en miljö där medarbetarna känner sig engagerade, produktiva och sammankopplade. I takt med att företag fortsätter att anpassa sig och utvecklas har behovet av smidig kommunikation och samarbete aldrig varit större.

Utvärdera därför ditt teams unika behov och välj ett verktyg för enhetlig kommunikation som uppfyller dina krav.

Med effektiva verktyg som ClickUp kan du hantera uppgifter och följa framsteg, kommunicera effektivt, dela filer och skapa ett enhetligt arbetsflöde utan att behöva växla mellan olika plattformar. Plattformen klarar allt från meddelanden i realtid och videokonferenser till avancerad projektledning och automatisering av arbetsflöden!

Är du redo att revolutionera ditt teams kommunikation? Registrera dig gratis och upplev framtidens arbetsliv.