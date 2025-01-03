Motion vs. Calendly: Vilket schemaläggningsverktyg är bäst?

Att schemalägga ett möte kan ofta kännas som en frustrerande lek. Tänk dig att du vill boka ett möte med en potentiell kund. De föreslår en tid, men du har redan ett annat kundmöte vid den tiden. Du föreslår en annan tid, men de är inte tillgängliga. Diskussionen fortsätter fram och tillbaka, och när ni äntligen hittar en tid som passar båda – två veckor senare – har intresset svalnat.

Tack och lov kan AI-kalenderappar som Motion och Calendly hjälpa dig att undvika att hamna i denna loop. Calendly tillhandahåller ett formulär för webbplatsbesökare för att schemalägga möten baserat på ömsesidigt tillgängliga tidsluckor. Samtidigt säkerställer Motions kalender att varje uppgift och möte passar perfekt in i din dag.

Men vilket verktyg är bäst för schemaläggning? Låt oss undersöka Motion vs. Calendly i detalj för att hjälpa dig att fatta det bästa valet.

Som en bonus presenterar vi ClickUps kalendervy, som integrerar alla dina kalendrar i en och låter dig skapa uppgifter direkt från din kalender. 📅

Vad är Motion?

Motion är ett projektlednings- och kalenderverktyg med inbyggda AI-schemaläggningsfunktioner. Det schemalägger automatiskt dina viktiga uppgifter, möten och evenemang i din kalender utifrån dina preferenser och organiserar din dag utan ansträngning. Oavsett om det gäller att hantera deadlines eller balansera möten, avsätter Motions automatisering tid för varje uppgift och möte och håller även en viss buffert.

via Motion

Motion-funktioner

Motion integrerar AI-driven schemaläggning, uppgiftshantering och samarbete i en enda smidig plattform, vilket eliminerar manuell planering. Låt oss utforska dess bästa funktioner.

Funktion nr 1: AI-mötesassistent

via Motion

Måste du manuellt blockera din kalender för att undvika möten på udda tider? Motions AI-mötesassistent tar hand om detta. Den visar dina önskade mötestider i din kalender så att andra kan boka möten endast under den perioden.

Du kan till och med ställa in dagliga mötesgränser. När gränsen är nådd kan inga fler möten bokas i din kalender, vilket skapar en sund balans mellan arbete och möten.

Motion hjälper dig också att skapa en sida för bokning av möten. Du kan enkelt dela schemaläggningslänken så att andra kan boka ett möte med dig. Motions utmärkande funktion är att skapa anpassade e-postmeddelanden för att dela din tillgänglighet. Det lägger till dina önskade tidsluckor i e-postmeddelandet och gästerna kan klicka på valfri lucka för att boka ett möte.

Funktion nr 2: AI-driven kalender

via Motion

Motions intelligenta kalender planerar automatiskt din dag. Den analyserar dina önskade arbetstider, veckovisa uppgifter och möten och skapar ett anpassat schema så att du inte behöver oroa dig för att bestämma vilken uppgift eller vilket möte du ska fokusera på en viss dag.

AI-kalendern anpassar också din dag dynamiskt när prioriteringarna förändras. Om ett brådskande möte till exempel planeras in, justeras dina uppgifter och andra möten för dagen. Du får till och med aviseringar när dina uppgifter eller möten går utanför din arbetstid, vilket minskar risken för utbrändhet.

Funktion nr 3: Smart projektledare

via Motion

Motion effektiviserar projektplaneringen genom att integrera uppgifter direkt i ditt teams kalendrar. Det skapar anpassade scheman för varje teammedlem baserat på deras kapacitet och deadlines. Detta säkerställer att dina projekt löper effektivt utan detaljstyrning.

Det prioriterar också uppgifter baserat på projektkrav och lägger först in brådskande uppgifter i din kalender, vilket säkerställer att allt blir klart i tid och gör ditt arbetsflöde smidigare och effektivare.

Motion-priser

Individuell: 34 $/månad per användare

Business Standard : 20 $/månad per användare (för team med färre än 20 användare)

Business Pro: Anpassad prissättning (för team med 20 eller fler användare)

Vad är Calendly?

Calendly är ett användarvänligt schemaläggningsverktyg som synkroniserar dina personliga och arbetsrelaterade kalendrar (upp till sex stycken) för att visa din tillgänglighet i realtid. Du kan skapa högst anpassningsbara bokningssidor och integrera dem i din webbplats eller dela länken via e-post. Gäster kan se dina tillgängliga tidsluckor och boka ett möte direkt.

via Calendly

Calendlys funktioner

Calendly förenklar schemaläggningsprocessen för både individer och team. Från anpassningsbara möteslänkar till vidarebefordringsformulär för värdefulla leads – dess användbara funktioner är utformade för att spara tid och öka produktiviteten.

via Calendly

Med Calendly kan du enkelt skapa en mycket anpassningsbar mötesbokningssida med mallar för olika typer av evenemang, till exempel produktdemonstrationer eller kundintroduktionssessioner. När någon bokar ett möte sköter Calendly resten. Det skickar en bekräftelse till både dig och gästen, med mötets länk och andra relevanta detaljer.

Det bästa är att du till och med kan spåra mötesstatistik! Du får information om till exempel genomsnittlig mötestid, vanligaste typer av möten och hur många möten som har ställts in eller flyttats. Observera att den här funktionen endast finns i den betalda versionen.

Funktion nr 2: Schemaläggning för team

via Calendly

För företag erbjuder Calendly schemaläggning i realtid, gruppmöten och kollektiv tillgänglighet för att effektivt koordinera teamets scheman. Det säkerställer att rätt person eller team är tillgängligt vid rätt tidpunkt, även för online-möten.

Calendly erbjuder också ett vidarebefordringsformulär för att koppla gäster till rätt teammedlem. Om ditt företag till exempel får förfrågningar om både försäljning och support kan formuläret vidarebefordra försäljningsfrågor till dig och skicka supportrelaterade frågor direkt till ditt kundtjänstteam. Ingen manuell hantering krävs!

Funktion nr 3: Automatiska påminnelser och uppföljningar

via Calendly

Calendly minskar antalet uteblivna möten med automatiska påminnelser via e-post och SMS. Det skickar uppföljningsmeddelanden för att hålla konversationen igång, vilket sparar tid för dig.

Dessutom integreras det sömlöst med populära plattformar som Google Kalender, Outlook, Zoom och Salesforce. Du kan till och med använda dess automatisering av arbetsflöden för att utlösa åtgärder som att skicka enkäter före möten eller synkronisera händelser direkt med ditt CRM-system.

Priser för Calendly

Gratis för alltid: Grundläggande schemaläggning för privatpersoner med begränsade funktioner

Standard : 12 $/månad per användare

Teams : 20 $/månad per användare

Enterprise: Från 15 000 dollar/år

Motion vs. Calendly: Jämförelse av funktioner

Både Motion och Calendly är mångsidiga schemaläggningsappar, men de tillgodoser något olika behov. Medan Motion utmärker sig genom att kombinera schemaläggning med AI-driven uppgiftshantering, briljerar Calendly med sin enkelhet och kraftfulla funktioner för möteskoordinering.

Här är en praktisk tabell som sammanfattar de viktigaste funktionerna i Motion och Calendly:

Funktion Motion Calendly Schemaläggning AI-drivna, anpassningsbara bokningslänkar, tillgänglighet i realtid Anpassade bokningslänkar för olika typer av evenemang, anpassningsbara arbetsflöden, teamkalendrar Uppgiftshantering Kraftfull uppgiftshanterare med prioritering Begränsad uppgiftshantering Kalenderintegration Enhetlig kalender för uppgifter, möten och deadlines Synkroniseras med externa kalendrar Samarbetsverktyg Chatta, kommentera och dela projektplaner direkt i uppgiften Begränsade samarbetsfunktioner Projektledning Automatiserar projektplanering och schemalägger uppgifter Inte avsett för projektledning Integrationer Integreras med olika verktyg som Slack, Zoom, Google Kalender och mycket mer. Integreras med CRM-system, videokonferensverktyg och andra appar. Användargränssnitt Avancerat, funktionsrikt, men kan ha en brantare inlärningskurva. Minimalistiskt och intuitivt gränssnitt Gratisversion Nej Ja Prissättning Individuell: 34 $/månad för en användare Business Standard: 20 $/månad per användare Business Pro: Anpassad prissättning Gratis för alltid: Grundläggande schemaläggning för privatpersoner med begränsade funktioner. Standard: 12 $/månad per användare Teams: 20 $/månad per användare Enterprise: Från 15 000 $/år Bäst för Professionella och team som behöver ett enhetligt kalender- och produktivitetsverktyg Privatpersoner, småföretag och säljteam som fokuserar på möteskoordinering

Låt oss nu jämföra deras mest kraftfulla funktioner i detalj.

Funktion nr 1: AI-driven schemaläggning

Motion och Calendly använder AI för att optimera schemaläggningen, men deras tillvägagångssätt och användningsområden skiljer sig avsevärt åt.

Motion

Motion använder avancerade algoritmer för att analysera din kalender, dina uppgifter och dina preferenser för att föreslå optimala mötestider. Det tar hänsyn till tidszonsskillnader, mötets längd och individuell tillgänglighet för att minimera schemakonflikter.

Om prioriteringarna ändras eller ett möte drar ut på tiden anpassar sig Motions AI genom att omorganisera din dag i realtid. Uppgifter omplaneras automatiskt utan manuella ingrepp, så att ingenting förbises.

Motion tilldelar inte bara utrymme för möten, utan skapar också dedikerad tid för uppgifter, så att du kan slutföra högprioriterade arbetsuppgifter.

Calendly

Calendly fokuserar på att effektivisera möteskoordinering genom anpassningsbara schemaläggningslänkar och automatiserade arbetsflöden, vilket gör det perfekt för säljteam, rekryterare och kundorienterade roller.

Dess AI-drivna bokningslänk föreslår optimala mötestider baserat på din tillgänglighet och dina preferenser, vilket förhindrar överbokningar och möten som följer tätt efter varandra.

Calendly erbjuder kanske inte avancerad uppgiftshantering som Motion, men dess AI-drivna arbetsflöden förenklar grundläggande schemaläggningsbehov, såsom att skicka anpassade påminnelser och uppföljningar.

🏆 Vinnare: Motion tar ledningen med sin intelligenta schemaläggning i realtid, även om Calendly utmärker sig när det gäller ren möteskoordinering.

Funktion nr 2: Uppgiftsschemaläggning

Både Motion och Calendly erbjuder funktioner för uppgiftshantering, men de skiljer sig åt i omfattning, inriktning och funktionalitet.

Motion

Motions AI-drivna uppgiftshanterare organiserar uppgifter och införlivar dem i din kalender, så att de blir klara inom utsatta tidsfrister.

För samarbetsprojekt tilldelar Motion uppgifter till individuella kalendrar inom ett team så att alla vet vad de ska arbeta med och när. Detta minskar missförstånd och ökar ansvarstagandet.

Calendly

Calendly fokuserar främst på schemaläggning, men erbjuder även några grundläggande funktioner för uppgiftshantering, såsom automatisering av uppföljningsmejl efter ett möte.

Calendly integreras också med projektledningsverktyg som ClickUp, vilket gör att du kan tilldela uppgifter eller ställa in påminnelser för åtgärder som uppstår från möten. Även om dessa uppgifter inte hanteras direkt i Calendly, fungerar integrationen som en bro mellan möten och uppgiftshantering.

🏆 Vinnare: Motion för sina robusta och smidiga funktioner för uppgiftsschemaläggning.

Funktion nr 3: Schemaläggning för team

Effektivt samarbete är nyckeln till framgång i teamprojekt och hantering av gruppscheman. Både Motion och Calendly erbjuder funktioner som är utformade för att förbättra samarbetet.

Motion

Motion är ett samarbetsverktyg utformat för team med snäva deadlines. Det skapar personliga scheman för varje teammedlem baserat på uppgifter och tillgänglighet. Med uppdateringar i realtid och delade kalendrar kan teamen hålla sig samordnade och effektiva, även när de står inför oväntade förändringar.

Calendly

Calendlys funktion för schemaläggning av team förenklar gruppschemaläggning genom att deltagarna kan välja tillgängliga tider. Den skickar också automatiska påminnelser för att säkerställa att deltagarna kommer i tid.

🏆 Vinnare: Calendly för gruppbokning och automatiska påminnelser.

Motion vs. Calendly på Reddit

För att ge dig djupare insikter om Motion och Calendly från riktiga användarrecensioner vände vi oss till Reddit. Här är vad vi lärde oss! En Reddit-användare uppskattar Motion för dess fantastiska schemaläggningsalternativ och AI-funktioner:

Jag har använt Motion i nästan 6 månader nu och måste säga att det har varit något av ett genombrott för mig. Det är inte billigt och jag grimacerar fortfarande lite varje månad när räkningen kommer, men jag kan definitivt säga att det har ökat min produktivitet och gett min dagliga rutin den struktur som saknades så mycket.

Jag har använt Motion i nästan 6 månader nu och måste säga att det har varit något av ett genombrott för mig. Det är inte billigt och jag grimacerar fortfarande lite varje månad när räkningen kommer, men jag kan definitivt säga att det har ökat min produktivitet och gett struktur åt min dagliga rutin, något som jag verkligen saknat.

På samma sätt berömmer vissa Reddit-användare Calendly för dess enkla schemaläggningsfunktion, särskilt för yrkesverksamma som har direktkontakt med kunder.

Jag använder det och älskar det. Calendly gör det extremt enkelt för människor att boka tid i min kalender för olika tidsblock (15 minuter, 30 minuter, 1 timme, etc.) och du kan integrera Zoom så att det inkluderar en konferenslänk när de bokar. Överlag är det bara superanvändarvänligt för båda parter.

Jag använder det och älskar det. Calendly gör det extremt enkelt för människor att boka tid i min kalender för olika tidsblock (15 minuter, 30 minuter, 1 timme, etc.) och du kan integrera Zoom så att det inkluderar en konferenslänk när de bokar. Överlag är det bara superanvändarvänligt för båda parter.

Eftersom de har något olika användningsområden är en direkt jämförelse kanske inte det bästa sättet att utvärdera dem. Så hur gör du ditt val?

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Motion vs. Calendly

Vår slutgiltiga bedömning av jämförelsen mellan Motion och Calendly: Om du vill ha ett verktyg för schemaläggning och uppgiftshantering, välj Motion – det fungerar bättre för teamsamarbete. Letar du bara efter ett verktyg för att schemalägga möten? Välj Calendly.

Men här är haken: Motion har höga priser för schemaläggning och saknar avancerade funktioner för uppgiftshantering, som att lägga till återkommande uppgifter. Den ultimata lösningen? Vi föreslår ClickUp , den allt-i-ett-appen för arbete. Det är det bästa alternativet till Motion och Calendly som hanterar möten och uppgiftshantering under ett och samma tak, plus erbjuder ytterligare kommunikationsverktyg för att hålla dina projekt och din produktivitet på rätt spår.

Vill du schemalägga uppgifter och evenemang, få påminnelser, planera din dag och övervaka projektets framsteg? Med ClickUp är allt möjligt på en och samma plattform.

ClickUps fördel nr 1: Planera din dag smidigt med ClickUp Calendar

ClickUps kalendervy samlar alla dina uppgifter, evenemang och deadlines på ett intuitivt ställe.

Med dess dra-och-släpp-funktion kan du enkelt schemalägga uppgifter och möten, visualisera projektets tidslinjer och synkronisera alla dina kalendrar för att undvika konflikter.

Håll ordning med färgkodade uppgifter och händelser, så att du enkelt kan skilja mellan kategorier, team eller prioriteringar med ett ögonkast.

Håll koll på din schemaläggning med ClickUps kalendervy – anpassa, organisera och bemästra din dag med ett ögonkast

Du kan även använda avancerade filter för att fokusera på viktiga händelser eller uppgifter, vilket eliminerar onödigt krångel och håller alla på samma sida. Ställ in påminnelser i ClickUp för viktiga uppgifter och händelser så att du aldrig missar en deadline.

Precis som Calendly låter ClickUp dig dela din kalender med vem som helst. Ställ bara in delningsbehörigheter, kopiera länken, och du är klar!

Vi använder ClickUp dagligen som underlag för att organisera alla projektmöten med kunder, interna projektplaneringsmöten, interna projektuppföljningsmöten och resursplaneringssessioner. Vi använder det också för att främja ansvarstagande för uppgifter hos slutkunder, vilket i sin tur bidrar till att klargöra ansvarsområden.

Vi använder ClickUp dagligen som underlag för att organisera alla projektmöten med kunder, interna projektplaneringsmöten, interna projektuppföljningsmöten och resursplaneringssessioner. Vi använder det också för att främja ägarskap för uppgifter med slutkunder, vilket i sin tur hjälper till att klargöra ansvarsområden.

ClickUps fördel nr 2: Planera smart med mallar

ClickUp gör schemaläggningen till en barnlek med sin användarvänliga ClickUp Calendar Planner Template. Precis som Motion kombinerar den dina uppgifter och händelser i en enda, enhetlig vy, vilket ger dig tydlighet och kontroll över ditt schema.

Ladda ner den här mallen Organisera uppgifter, evenemang och deadlines smidigt med ClickUp Calendar Planner Template.

Oavsett om du hanterar deadlines, möten eller personliga åtaganden ger den här mallen en tydlig översikt över din dag, vecka eller månad, vilket gör planeringen enkel. Dessutom, med integrationer för populära verktyg som Google Kalender, Outlook och Zoom, effektiviserar den ditt arbetsflöde och säkerställer att alla dina scheman är synkroniserade.

Det bästa av allt? Mallen är helt anpassningsbar för att passa just ditt arbetsflöde och dina preferenser. Spara ännu mer tid genom att skapa återanvändbara mallar för återkommande projekt och uppgifter, vilket gör det till ett oumbärligt verktyg för effektiv schemaläggning och organisation. Det är den bästa projektledningskalendern du kan önska dig!

ClickUps fördel nr 3: Förbättra schemaläggningen och samarbetet med ClickUp Tasks

ClickUp Tasks omdefinierar uppgiftshantering genom att gå utöver grundläggande att göra-listor och erbjuda kraftfulla funktioner som effektiviserar schemaläggningen, förbättrar produktiviteten och främjar samarbete.

Du kan skapa uppgifter med detaljerade beskrivningar, förfallodatum och anpassade statusar som passar dina processer. Tilldela uppgifter till enskilda personer eller flera mottagare, lägg till @omnämnanden och kommentarer för sammanhang och bifoga relevanta filer direkt i uppgifterna – så slipper du ändlösa e-posttrådar.

Förvandla kaos till klarhet med ClickUp Tasks – prioritera, automatisera och samarbeta som aldrig förr

Uppgifter i ClickUp kan delas upp i deluppgifter för bättre uppföljning. Du kan organisera allt från komplexa projekt till dagliga planer med hjälp av prioriteringar, beroendeförhållanden och anpassade fält som registrerar viktiga detaljer för varje uppgift. Få en översikt över dina uppgifter med listor, tavlor eller kalendervyer och använd ClickUp Automations för att minska repetitiva arbetsuppgifter, som att tilldela uppgifter eller ställa in förfallodatum.

Slutligen, genom att koppla uppgifter till övergripande mål i ClickUp kan du överbrygga klyftan mellan dina dagliga insatser och din långsiktiga vision, vilket hjälper dig att hålla fokus och riktningen.

Andra ClickUp-funktioner som förbättrar ditt arbetsflöde

Effektivisera schemaläggning och uppgiftshantering med ClickUp Brain

ClickUp Brain förbättrar produktiviteten inom uppgiftshantering och schemaläggning genom sina AI-drivna funktioner. Det fungerar som din verkställande assistent för att effektivisera individuella arbetsflöden och förbättra teamsamarbetet.

Snabba upp dina uppgifter och förbättra produktiviteten med ClickUp Brain. Hämta information direkt, skapa dokument på några sekunder och få uppdateringar om framsteg utan ändlösa fram- och återgångar

Med ClickUp Brain kan du omedelbart utforma, sammanfatta och förfina uppgiftsdetaljer, vilket sparar tid på manuella uppdateringar. ClickUp Brain automatiserar repetitiva uppgifter, så att användarna kan fokusera på viktigare arbete. Det kan sortera uppgifter och tillhandahålla en prioriterad lista över vad som ska göras härnäst, vilket säkerställer att viktiga uppgifter inte förbises.

Prova ClickUp Brain Sammanfatta omedelbart projektuppdateringar, kommentartrådar, dokument och mer med ClickUp Brain.

AI-tekniken kan också generera projektsammanfattningar och uppdateringar i realtid utan att du behöver öppna varje uppgift. Den svarar på frågor om dina projekt eller uppgifter i sitt sammanhang, vilket minskar behovet av manuella sökningar. Som ett resultat kan du spara upp till 60 % av din tid, snabbt få en överblick över projektens status och fatta välgrundade beslut.

Det som utmärker ClickUp Brain är dess förmåga att analysera din arbetsbelastning och föreslå optimeringar, vilket hjälper dig att identifiera flaskhalsar och förbättra produktiviteten.

Bli en mästare på projektledning med ClickUp

ClickUps projektledningsplattform håller teamen på rätt spår, organiserade och fokuserade. Den låter dig hantera allt från personliga uppgifter till stora, komplexa, tvärfunktionella projekt på en och samma plattform.

Hantera alla projekt med ClickUps projektledningslösningar

Du kan dela upp projekt i hanterbara uppgifter, tilldela dem till teammedlemmar och sätta deadlines. ClickUps över 15 anpassade vyer, som lista, tavla och Gantt, säkerställer att varje projekt spåras på det sätt som fungerar bäst för ditt team.

Dessutom kan du använda robusta rapporteringsverktyg som ClickUp Dashboards för att spåra prestanda och få insikter i realtid, vilket hjälper dig att fatta datadrivna beslut för att påskynda ditt projekts framgång.

ClickUp erbjuder också en mängd olika mallar som hjälper dig att förenkla dina dagliga scheman och teamets scheman. Med ClickUp Daily Planner Template kan du till exempel organisera dina uppgifter, sätta prioriteringar och hålla fokus under hela dagen.

Om du hanterar teamets scheman hjälper ClickUp Employee Schedule Template dig att enkelt tilldela skift och spåra tillgänglighet, vilket säkerställer en smidig samordning i hela teamet.

Dessa mallar sparar tid på repetitiva uppgifter och förbättrar effektiviteten, vilket gör det lättare att hålla ordning och följa planen.

Prova ClickUp: Den perfekta lösningen på debatten mellan Motion och Calendly

Calendly schemalägger möten. Motion kombinerar mötesplanering med uppgiftshantering.

Men ClickUp? Det är i en klass för sig. ClickUp är utformat för att revolutionera ditt sätt att arbeta och erbjuder oöverträffad flexibilitet för att hantera uppgifter, planera projekt och schemalägga din tid – allt på en enda kraftfull plattform.

Med sina AI-drivna schemaläggningsverktyg går ClickUp längre än att bara hantera uppgifter; det förutsäger prioriteringar, optimerar ditt schema och automatiserar arbetsflöden för att spara tid åt dig. Integrera ClickUp smidigt med dina favoritverktyg, följ framstegen i realtid och ge ditt team möjlighet att samarbeta utan ansträngning.

Registrera dig gratis idag och upptäck varför ClickUp är den smartare, snabbare och mer kompletta lösningen för produktivitet.