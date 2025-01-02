De 10 bästa minimalistiska att-göra-listorna för 2025

Har du någonsin skrivit din att göra-lista på en post-it-lapp, bara för att tappa bort den några minuter senare? Eller spenderat mer tid på att organisera uppgifter än att slutföra dem?

I jakten på produktivitet faller många av oss i fällan med alltför komplicerade system eller appar med oändligt många funktioner som gör att hanteringen av uppgifter känns som ett heltidsjobb.

Det är där minimalistiska appar för att-göra-listor kommer till sin rätt. Dessa appar är utformade för enkelhet och fokus och eliminerar distraktioner, vilket hjälper dig att hålla ordning och slutföra det som står på din lista.

Oavsett om du är en student som jonglerar med deadlines, en yrkesverksam som balanserar möten eller någon som försöker komma ihåg att vattna blommorna, kan en app utan onödiga funktioner göra uppgiftshanteringen förvånansvärt enkel. Låt oss titta på de 10 bästa minimalistiska apparna för att-göra-listor.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Remember The Milk : Bäst för enkel uppgiftsdelning och påminnelser

ClickUp : Bäst för AI-driven uppgiftshantering

Todoist : Bäst för smidig uppgiftsregistrering och naturlig språkinmatning

TickTick : Bäst för fokusdriven produktivitet med en inbyggd Pomodoro-timer.

Notion : Bäst för att hantera flera att göra-listor i ett arbetsutrymme

Microsoft To Do: Bäst för sömlös integration inom Microsofts ekosystem

Any. do : Bäst för att hantera personliga, familjerelaterade och teamrelaterade uppgifter på ett och samma ställe.

Google Tasks : Bäst för smidig integration med Google Workspace

Things : Bäst för Apple-användare som söker en enkel men kraftfull uppgiftshanterare.

Workflowy: Bäst för minimalistisk listskapande och dispositioner

Vad ska du leta efter i en minimalistisk app för att-göra-listor?

De bästa minimalistiska apparna för att-göra-listor fokuserar på praktiska funktioner som hjälper dig att hantera uppgifter utan onödiga krusiduller.

Eftersom 51 % av arbetsdagarna ofta ägnas åt uppgifter med lågt värde kan en app som hjälper dig att prioritera och eliminera distraktioner avsevärt förbättra produktiviteten. Leta efter verktyg som ökar produktiviteten samtidigt som de är trogna den minimalistiska etiken.

Några av de viktigaste funktionerna i en minimalistisk app för att-göra-listor är:

Flera att göra-listor: Skapa olika listor för arbete, personliga uppgifter eller specifika projekt.

Återkommande uppgifter: Automatisera repetitiva uppgifter som att betala räkningar eller veckomöten.

Kalendervy: Visualisera dina uppgifter tillsammans med deadlines och möten.

Fokusläge: Ett läge utan distraktioner som blockerar onödiga element medan du arbetar.

Pomodoro-timer: Inbyggda timers som hjälper dig att hantera arbetspass och pauser effektivt.

Prioritering av uppgifter: Organisera uppgifter efter viktighet eller brådskandehet med hjälp av prioritetsmarkörer.

Färgkodning : Tilldela färger till uppgifter eller listor för bättre visuell organisation.

Plattformsoberoende synkronisering : Få smidig åtkomst till dina listor på mobila enheter, datorer eller webbappar.

Google Tasks eller kalenderintegration: Synkronisera med populära verktyg för att effektivisera planeringen.

Dessa funktioner säkerställer att en minimalistisk webbapp stöder produktiviteten samtidigt som den håller saker och ting rena och enkla.

➡️ Läs mer: Lär dig hur du skapar, hanterar och maximerar din produktivitet genom att synkronisera uppgifter med Google Kalender på ett smidigt sätt 🗓️

De 10 bästa minimalistiska apparna för att-göra-listor

Låt oss gå rakt på sak – det är vad minimalism handlar om. Oavsett om du letar efter en att göra-lista för ADHD eller vill ha en strömlinjeformad lösning för att organisera och slutföra uppgifter, är dessa appar utformade för att hjälpa dig att uppnå dina mål på ett effektivt sätt.

Här är de tio bästa minimalistiska att-göra-apparna:

1. ClickUp (bäst för AI-driven uppgiftshantering)

Förenkla dina uppgifter med att-göra-listor som du kan anpassa efter status, ansvariga och prioritet med ClickUp Tasks

ClickUp är din produktivitetspartner, utformad för att hantera allt från enkla att göra-listor till komplexa projekt.

ClickUps online-att-göra-lista ser till att du aldrig missar något. Den hjälper dig att skapa, anpassa och organisera listor efter dina behov med funktioner som uppgiftsprioritering, påminnelser och mallar för checklistor.

ClickUp Tasks förenklar skapandet, anpassningen och organiseringen av listor med funktioner som prioritering, påminnelser och mallar. Du kan komma åt dina uppgifter på vilken enhet som helst och omvandla dem till praktiska arbetsflöden med hjälp av formatering, färgkodning och länkade objekt.

ClickUps AI-integration, ClickUp Brain, automatiserar skapandet av uppgifter och föreslår deluppgifter baserat på sammanhanget. Denna AI-app för att-göra-listor tillhandahåller även dagliga sammanfattningar för att säkerställa att ingenting faller mellan stolarna.

ClickUps mall för dagliga att göra-listor är perfekt för att organisera din dagliga rutin och samtidigt hålla fokus. Dela upp uppgifter i hanterbara deluppgifter, tilldela deadlines och kategorisera dem med anpassade fält som "prioritet", "plats" eller "streak counter".

För bättre fokus, skapa arbetsflöden som stämmer överens med dina långsiktiga mål och fira små framgångar med milstolpar.

🧠 Kul fakta: Pomodoro-tekniken, som används av produktivitetsproffs över hela världen, har fått sitt namn efter en tomatformad köksklocka. Med ClickUps anpassningsbara arbetsflöden kan du enkelt integrera denna roliga teknik i din dagliga rutin för en fokuserad dag. ⏰

ClickUps bästa funktioner

Växla mellan olika ClickUp-tavlor, såsom Kanban-tavlor, Gantt-diagram eller en klassisk listvy för att få en bättre överblick över alla dina listor.

Uppnå alla dina mål för dagliga, veckovisa och projektspecifika uppgifter med ClickUp Goals.

Skapa dokument för alla dina listor med bokmärken, tabeller och mer med ClickUp Docs

Över 15 anpassningsbara uppgiftsvyer, inklusive Kanban, kalender och Gantt-diagramformat.

Sömlös integration med verktyg som Google Kalender, Slack och mer.

Begränsningar för ClickUp

Lätt inlärningskurva för nybörjare som inte är vana vid plattformar med många funktioner.

Avancerade funktioner som AI-verktyg kräver ytterligare betalda tillägg.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid: Grundläggande funktioner för uppgiftshantering

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: 7 $/månad per användare (läggs till alla betalda abonnemang)

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

💡 Proffstips: Har du någonsin känt att dina veckovisa uppgifter styr dig istället för tvärtom? Med ClickUps mall för arbetsuppgifter kan du förvandla kaos till klarhet. Prioritera uppgifter, dela upp dem i mindre delar och följ dina framsteg visuellt i ett lättanvänt verktyg.

2. Todoist (bäst för smidig uppgiftsregistrering och naturlig språkinmatning)

via Todoist

Todoist är perfekt för användare som vill ha ett snabbt och intuitivt sätt att organisera sina uppgifter med minimal ansträngning. Med funktionen för naturligt språk kan du snabbt lägga till uppgifter som ”Skicka in en rapport senast fredag” utan att behöva navigera genom menyer.

Den är idealisk för personer som hanterar personliga projekt eller team som behöver en enkel men kraftfull uppgiftshanterare. Att-göra-lista-appen erbjuder flexibilitet med anpassningsbara filter, etiketter och kalenderintegration, vilket gör det enkelt att prioritera och slutföra uppgifter.

Todoists bästa funktioner

Automatisera återkommande uppgifter med anpassade scheman och påminnelser.

Se uppgifter tillsammans med deadlines med integrerade kalendervyer.

Samarbeta smidigt genom delade arbetsytor och uppgiftsfördelning.

Todoists begränsningar

Att lägga till deluppgifter kräver extra steg, vilket kan störa arbetsflödet.

Begränsad anpassning med gratis- och lägre nivåer jämfört med konkurrenterna.

Todoist-priser

Nybörjare: Gratis

Pro: 4 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: 6 $/månad per användare (faktureras årligen)

Recension och betyg för Todoist

G2: 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)

3. TickTick (Bäst för fokusdriven produktivitet med en inbyggd Pomodoro-timer)

via TickTick

TickTick är ett produktivitetsverktyg med en unik blandning av uppgiftshantering och fokusförbättrande verktyg. Eisenhower-matrisen och anpassningsbara filter gör det enkelt att prioritera uppgifter, medan funktioner som återkommande påminnelser och vanestatistik hjälper dig att hålla dig konsekvent.

Arbetar du i ett team? Med appen kan du spåra brådskande uppgifter som du arbetar med tillsammans med andra för enkel tidrapportering.

Denna att göra-lista-app har integrerade verktyg, som Pomodoro-timer och kalendervy, som hjälper dig att minska app-hoppandet samtidigt som du bibehåller produktiviteten.

TickTicks bästa funktioner

Organisera scheman visuellt med avancerade kalenderformat, inklusive agenda och månadsvy.

Skapa produktiva vanor med hjälp av en tracker med detaljerade insikter och rapporter.

Synkronisera med kalendrar från tredje part för att effektivisera ditt arbetsflöde utan ansträngning.

Begränsningar för TickTick

Migrering från andra verktyg kräver manuell återskapande av inbäddade uppgifter.

Begränsade avancerade funktioner i gratisversionen jämfört med premiumversionen.

Priser för TickTick

Gratis: Grundläggande uppgiftshantering

Premium: 2,99 $/månad per användare (faktureras årligen)

Recension och betyg för TickTick

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

🔍 Visste du att? Den genomsnittliga anställde tillbringar 9 % av sin tid på att växla mellan olika appar. TickTicks allt-i-ett-lösning, inklusive den inbyggda Pomodoro-timern, hjälper dig att fokusera utan onödigt växlande.

4. Notion (bäst för att hantera flera att göra-listor i ett arbetsområde)

via Notion

Notion kombinerar uppgiftshantering, samarbete och dokumentskapande i en mycket anpassningsbar arbetsyta. Den är idealisk för individer och team som vill centralisera sitt arbetsflöde, från att hantera personliga uppgifter till att driva komplexa projekt.

Visa alla dina viktiga uppgifter efter status, ansvariga eller förfallodatum så att du kan hålla koll på dina projekt med ett effektivt arbetsflöde.

Denna att göra-lista har en flexibel struktur som låter dig skapa anpassade instrumentpaneler, länka databaser och integrera uppgifter med dokument för smidig organisation.

Notions bästa funktioner

Visualisera uppgifter flexibelt med hjälp av kalender-, Kanban- eller tidslinjevyer.

Förbättra samarbetet med integrationer som Slack, GitHub och Zapier.

Automatisera arbetsflöden och generera insikter med hjälp av AI-drivna verktyg.

Begränsningar i Notion

Brant inlärningskurva för nybörjare, särskilt när man konfigurerar komplexa system.

Begränsad integration med verktyg som Google Kalender jämfört med andra plattformar.

Notion-priser

Gratis

Plus: 10 $/månad per användare

Företag : 15 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Recension och betyg för Notion

G2: 4,7/5 (över 5 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 400 recensioner)

➡️ Läs mer: Upptäck färdiga mallar för att-göra-listor som förenklar uppgiftshanteringen och ökar produktiviteten med dessa 20 kostnadsfria mallar för projekt-att-göra-listor. 📋

5. Microsoft To Do (bäst för sömlös integration inom Microsofts ekosystem)

via Microsoft

Microsoft To Do är perfekt för användare som redan är integrerade i Microsofts ekosystem. Det erbjuder sömlös integration med verktyg som Outlook och Microsoft 365.

Denna att göra-lista-app är utformad för enkelhet och hjälper dig att organisera personliga uppgifter eller samarbeta med team genom delade listor. Med funktionen "Min dag" kan du skapa personliga dagliga planer, medan påminnelser och förfallodatum säkerställer att ingenting förbises.

Microsoft To Do:s bästa funktioner

Hantera uppgifter på ett ställe genom att synkronisera med Outlook och Microsoft 365-verktyg.

Kom åt och uppdatera listor enkelt via webben, datorn och mobilappar.

Förenkla teamarbetet med delade listor för att tilldela och spåra uppgifter.

Begränsningar i Microsoft To Do

Mycket beroende av Microsofts ekosystem för full funktionalitet.

Begränsade anpassningsmöjligheter för att markera uppgifter och inga funktioner för tidsspårning.

Priser för Microsoft To Do

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Recension och betyg för Microsoft To Do

G2: 4,4/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 900 recensioner)

🔍 Visste du att? I genomsnitt kollar anställda sina telefoner 96 gånger om dagen. Använd Microsoft To Dos påminnelser och synkronisering mellan enheter för att hålla koll på dina uppgifter utan distraktioner.

6. Any. do (Bäst för att hantera personliga, familjerelaterade och teamrelaterade uppgifter på ett och samma ställe)

Any. do förenklar uppgiftshanteringen med sin intuitiva design och mångsidiga funktioner, som passar både individer, familjer och team. Den erbjuder verktyg för att hantera allt från att organisera din prioriteringslista till att planera familjeprojekt eller hantera teamets arbetsflöden.

Denna app för att-göra-listor har en hög grad av anpassningsbarhet så att du kan hantera dina uppgifter på ditt sätt med färgmarkeringar, listor och effektiva integrationsfunktioner.

Med funktioner som delade listor, WhatsApp-påminnelser och AI-drivna uppgiftsförslag förbättrar Any.do både produktiviteten och samarbetet.

Any. do bästa funktioner

Organisera familjens uppgifter med delade tavlor för matinköp, semestrar eller hemprojekt.

Visualisera framsteg med Kanban-tavlor, kalendervyer och anpassade arbetsflöden.

Effektivisera teamsamarbetet med obegränsade tavlor och mallar för checklistor för team.

Any. do-begränsningar

Saknar Apple Kalender-integration i Mac-appen, vilket begränsar synkroniseringen mellan plattformar.

Uppgifterna i kalendervyn är fasta i 30-minutersintervaller utan justerbar varaktighet.

Any. do-priser

Gratis

Premium: 4,99 $/månad per användare (faktureras årligen)

Familj: 8,33 $/månad (upp till 4 medlemmar) (faktureras årligen)

Team: 4,99 $/månad per användare (faktureras årligen)

Any. do recension och betyg

G2: 4,2/5 (över 190 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (170+ recensioner)

7. Google Tasks (bäst för sömlös integration med Google Workspace)

via Google Tasks

Google Tasks är ett enkelt och smidigt verktyg för att hantera att göra-listor, perfekt för användare som förlitar sig på Google Workspace.

82 % av alla människor saknar ett dedikerat eller strukturerat system för tidshantering. Google Tasks hjälper till att lösa detta med intuitiva integrationer direkt i Gmail och Kalender, vilket gör uppgiftshanteringen enkel.

Tack vare den djupa integrationen med Gmail, Kalender och Google Docs är det enkelt att skapa, tilldela och hålla koll på dina uppgifter direkt i dessa appar. Med funktioner som förfallodatum, aviseringar och deluppgifter förenklar Google Tasks uppgiftshanteringen utan onödig komplexitet.

Google Tasks bästa funktioner

Dela upp större mål i deluppgifter för bättre organisation och tydlighet.

Hantera uppgifter direkt från sidopanelen i Google Workspace-appar

Kom åt och uppdatera uppgiftslistor när du är på språng med stöd för mobilappar.

Begränsningar i Google Tasks

Inga fristående avancerade funktioner för tidrapportering eller detaljerad uppgiftsanalys.

Begränsade utvecklingsverktyg för lokal uppgiftsintegration och testning

Priser för Google Tasks

Gratis: Ingår i Google Workspace-produkterna

Recension och betyg för Google Tasks

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Vill du förenkla ditt arbetsflöde men har en tight budget? Hitta praktiska mallar för attalistor som är skräddarsydda för att organisera dina arbetsflöden utan ansträngning med dessa gratis mallar för attalistor och uppdrag. 💹

8. Things (Bäst för Apple-användare som söker en enkel men kraftfull uppgiftshanterare)

via Things

Things är en premiumapp för uppgiftshantering som är utvecklad exklusivt för Apple-enheter. Den erbjuder en smidig upplevelse för användare i iOS-appekosystemet.

Denna effektiva app för att-göra-listor kombinerar enkelhet och robust funktionalitet, vilket gör den idealisk för personer som uppskattar ett rent, distraktionsfritt gränssnitt.

Från planering av dagliga brådskande uppgifter till organisering av långsiktiga mål – Things håller allt strukturerat med viktiga funktioner som deluppgifter, förfallodatum och naturlig språkinmatning för snabb uppgiftsinmatning.

Things bästa funktioner

Fokusera på dagliga prioriteringar med den intuitiva "Today View" för effektiv planering.

Dela upp projekt i genomförbara steg med hjälp av en inbyggd checklista för projektledning.

Lägg till detaljerade anteckningar till uppgifter med Markdown-stöd för bättre sammanhang.

Begränsningar

Begränsad integration med automatiseringsplattformar som Make eller Zapier.

Kräver separata köp för varje Apple-enhet, vilket ökar kostnaden.

Priser för Things

Mac: 34,99 $/användare (engångsköp)

iPhone & Apple Watch: 6,99 $/användare (engångsköp)

iPad: 13,99 $/användare (engångsköp)

Vision Pro: 20,99 $/användare (engångsköp)

Recension och betyg av Things

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 140 recensioner)

💡 Proffstips: Kolla in praktiska exempel på att göra-listor för att organisera uppgifter och hålla koll på dina prioriteringar så att du kan slutföra uppgifter snabbt med bättre fokus. Utforska mallar för att göra-listor som passar dina branschkrav. ⌛

9. Workflowy (bäst för minimalistisk listskapande och disposition)

via Workflowy

Workflowy är utformat för användare som föredrar ett rent, distraktionsfritt gränssnitt när de hanterar komplexa uppgifter eller brainstormar idéer.

Den utmärker sig med sin unika punktbaserade struktur, som gör det möjligt för användare att organisera uppgifter och information i oändliga nivåer. Workflowys funktioner är skräddarsydda för alla som gillar att strukturera sina tankar hierarkiskt, oavsett om det gäller projektplanering, anteckningar eller kreativa projekt.

Att göra-lista-appen har funktioner som Kanban-tavlor, livekopior och omedelbar global sökning, som erbjuder flexibilitet utan att vara överväldigande.

Workflowys bästa funktioner

Organisera uppgifter och idéer hierarkiskt med oändlig nestning för ultimat flexibilitet.

Hitta uppgifter direkt med en global sökning i alla dokument och listor.

Uppdatera objekt i realtid med hjälp av speglade kopior på flera platser.

Workflowys begränsningar

Den grundläggande visuella utformningen av att göra-listor kan kännas alltför minimalistisk för användare som söker mer polerade instrumentpaneler.

Användningen av punkter är inte intuitiv, vilket kan vara förvirrande för gratisanvändare.

Priser för Workflowy

Grundläggande: Gratis

Pro: 6,99 $/månad per användare (faktureras årligen)

Recension och betyg för Workflowy

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: Högpresterande personer använder tidshanteringstekniker som Eisenhower-matrisen för att prioritera effektivt. Workflowys oändliga nestning och uppdateringar i realtid hjälper dig att hålla ordning på dina uppgifter och göra dem genomförbara.

10. Remember The Milk (bäst för enkel uppgiftsdelning och påminnelser)

via Remember The Milk

Remember The Milk är en användarvänlig att göra-app som är perfekt för upptagna personer som vill avlasta sina sinnen från uppgifter och hantera personliga uppgifter effektivt. Dess kännetecken är enkelhet i kombination med smarta påminnelser.

Appen är utformad för att synkroniseras sömlöst mellan alla dina enheter, och dess samarbetsfunktion gör att du kan dela listor och delegera uppgifter, vilket gör den idealisk för små team.

Med flexibla platsbaserade påminnelser via e-post, sms eller appmeddelanden håller den dig enkelt på rätt spår. Denna app är en pålitlig följeslagare om du värdesätter enkelhet och snabb installation framför komplicerade funktioner.

The Milk bästa funktioner

Få påminnelser via e-post, sms och appmeddelanden för att hålla koll på läget.

Synkronisera uppgifter automatiskt mellan alla enheter för smidiga uppdateringar.

Lägg snabbt till uppgifter med naturligt språk för att skapa listor snabbare.

Begränsningar för Remember The Milk

Begränsade integrationsmöjligheter jämfört med andra appar

Saknar centraliserad hantering av teamkonton; individuella köp krävs

Priser för Remember The Milk

Gratis: Grundläggande funktioner

Pro: 4,16 $/månad per användare (faktureras årligen)

Recension och betyg för Remember The Milk

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,4/5 (över 50 recensioner)

Slutför uppgifter snabbt med ClickUp – din produktivitetsmotor

När du väljer en effektiv app för att-göra-listor bör du inte bara tänka på funktionerna – tänk också på skalbarhet, integrationer och hur väl den anpassar sig till förändrade behov.

Fungerar den både för personliga och professionella uppgifter? Kan den växa med dig när dina mål expanderar?

Det är här ClickUp kommer till sin rätt. Utöver sin kraftfulla uppgiftshantering erbjuder plattformen oöverträffad flexibilitet med anpassade arbetsflöden, AI-drivna verktyg och sömlös integration med appar som Google Kalender och Slack.

Oavsett om du hanterar en enkel att göra-lista eller storskaliga projekt, förvandlar ClickUp din produktivitet. Är du redo att effektivisera dina uppgifter? Registrera dig idag!