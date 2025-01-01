Telegram vs. Whatsapp för företag: Vilket är bäst?

För att engagera dina kunder på ett effektivt sätt måste du finnas där de finns.

När miljontals människor världen över började använda WhatsApp och Telegram för personlig kommunikation via text, ljud och video blev plattformarnas affärspotential för stor för att lämnas outnyttjad.

Med avancerade funktioner gör båda snabbmeddelandeplattformarna det möjligt för företag att anpassa kundinteraktioner, integrera med CRM-verktyg eller ERP-system och automatisera svar för effektiv kommunikation. Så, som företagare, vilken plattform ska du lita på? ⚡

I den här bloggen besvarar vi denna fråga genom att jämföra WhatsApp Business och Telegrams funktioner och priser. Vi diskuterar också ett verktyg som erbjuder en mer omfattande lösning för dina affärsbehov!

Vad är Telegram?

via Telegram

Telegram lanserades 2013 av bröderna Durov och är en molnbaserad meddelandeprogramvara. Den är gratis och kan användas på mobila enheter och stationära datorer för att dela filer, bilder och videor.

Medan varje Telegram-grupp kan ha upp till 200 000 medlemmar med tvåvägskommunikation aktiverad, kan du med Telegram-kanaler dela meddelanden med ett obegränsat antal medlemmar i enbart envägskommunikation.

💡 Snabb insikt: Småföretag kan använda Telegram för att interagera med sina kunder, sprida marknadsföringsmeddelanden och till och med underlätta internkommunikationen, särskilt om de har begränsade budgetar.

Telegram-funktioner

Telegram erbjuder flera mångsidiga funktioner som kan användas för både professionell och personlig kommunikation.

1. Funktion nr 1: Direktmeddelanden

Snabbmeddelanden som skickas via Telegram kan innehålla text, video, ljud och filer på upp till 2 GB.

Om du är inloggad på ditt Telegram-konto via flera enheter sparas alla meddelanden du skriver på en enhet som ett utkast i molnet. Detta gör att du kan komma åt utkastet på en annan synkroniserad enhet för smidiga övergångar och kommunikation. Telegram låter dig också radera meddelanden oavsett när de skickades, vilket förbättrar integriteten och säkerheten.

Läs mer: Hur man använder olika typer av kommunikationskanaler

2. Funktion nr 2: Grupper och kanaler

I Telegram kan du skapa grupper och kanaler för att enkelt kommunicera med flera användare. En grupp kan ha upp till 200 000 användare och kan vara offentlig eller privat. En privat grupp är endast tillgänglig för inbjudna, medan offentliga grupper enkelt kan hittas med hjälp av sökfunktionen.

Kanaler används däremot för att sprida meddelanden till en bredare publik. Endast kanalägaren och administratörerna får publicera inlägg på kanalerna. Andra kan läsa, kommentera och reagera på ett meddelande. Om du driver en kanal på Telegram kan du få insikter om aspekter som användartillväxt, antal interaktioner och kundengagemang.

💡 Snabb insikt: Företag kan använda grupper för samarbete, kundsupport, fildelning och communitybyggande. Kanaler är användbara för marknadsföring, annonser och för att dela exklusiva nyheter eller uppdateringar.

3. Funktion nr 3: Videor och röstsamtal

Telegram-användare kan initiera video- eller röstsamtal med andra medlemmar i privata chattar eller gruppchattar.

via Telegram

Du kan dela din skärm, stänga av ljudet för andra medlemmar och spela in dina samtal om det behövs. Med kanaler kan du också starta en livestream för att hålla produktdemonstrationer, AMA:er eller andra småskaliga evenemang för att engagera din publik.

4. Funktion nr 4: Bots

Telegram tillåter tredjepartsutvecklare att bygga och distribuera bots för att utföra olika uppgifter inom plattformen, såsom automatisera svar och inbjudningar, acceptera betalningar etc. genom att använda anpassade kommandon.

via Telegram

Dessa bots hjälper till att automatisera repetitiva uppgifter och integreras med verktyg som CRM-system och analyslösningar för att förbättra kundnöjdheten och användarengagemanget.

💡 Snabb insikt: E-handelsföretag kan använda Telegram-bots för att hantera orderhantering, kundsupport och leadgenerering.

Priser för Telegram

Gratis för alltid

Telegram Premium: 4,99 dollar per månad

Vad är WhatsApp?

via WhatsApp

WhatsApp är en säker meddelandeapp som ägs av Meta AI och som används av människor över hela världen för att hålla kontakten med sina personliga och professionella nätverk. Applikationen erbjuder ett pålitligt sätt att kommunicera via text-, röst- och videosamtal.

Det är just därför WhatsApp har utökat sina tjänster för företag med två viktiga produkter:

WhatsApp Business Platform för medelstora och stora företag

WhatsApp Business-appen för småföretag

Mer om detta senare. Låt oss först utforska några av de funktioner som WhatsApp har att erbjuda.

1. Funktion nr 1: Textmeddelanden

via WhatsApp

Du kan använda WhatsApp för att skicka snabbmeddelanden till alla som använder appen. Appen är gratis för privat bruk och kräver endast en stabil internetuppkoppling.

Med meddelandeappen kan du ringa video- och röstsamtal samt skicka röstmeddelanden för tydlig kommunikation. Alla samtal och meddelanden är säkrade med end-to-end-kryptering, så att endast avsändaren och mottagaren av ett meddelande kan läsa eller lyssna på det.

💡Proffstips: Genom att använda en förhandsgodkänd mall för kommunikationsplan säkerställer du att din företagsmeddelanden är konsekventa, professionella och följer gällande policyer och regler.

2. Funktion nr 2: Gruppchattar

Med WhatsApp kan du skapa gruppchattar med upp till 1 024 deltagare samtidigt. Grupperna styrs av administratörer som kan bestämma om tvåvägskommunikation ska vara möjlig eller om endast vissa personer får skriva inlägg i gruppen. I grupperna kan man dela media, länkar och dokument på upp till 2 GB.

När du delar känslig information kan du växla till "Disappearing Messages" (försvinnande meddelanden), som försvinner efter en viss tid.

3. Funktion nr 3: WhatsApp Business Platform

WhatsApp Business Platform är utvecklad för medelstora och stora företag som vill interagera med kunder och driva på tillväxten. Den använder WhatsApp Business API för att integreras med dina befintliga affärsapplikationer och automatisera arbetsflöden för att leverera förbättrade kundupplevelser.

via WhatsApp

Med WhatsApp Business Platform kan du dela orderbekräftelser och spårningsuppdateringar med kunder, leverera personliga erbjudanden för att återengagera användare och aktivera multifaktorautentisering och engångskoder för verifiering.

4. Funktion nr 4: WhatsApp Business-appen

Om du är småföretagare och vill komma i kontakt med kunder, visa upp dina produkter och erbjuda support är Business App precis vad du behöver. Den finns tillgänglig både på Google Play Store och Apple App Store.

Med Business-appen kan du skapa en företagsprofil som är synlig för kunderna och som har en Meta-verifierad bockmarkering för att bekräfta din äkthet. Med möjligheten att koppla upp till 10 olika enheter till ditt företagskonto kan du erbjuda smidig kundsupport med hjälp av flera agenter.

Priser för WhatsApp

Gratis för alltid

WhatsApp Business App : Gratis

WhatsApp Business Platform: Betala per 24-timmars konversation

Telegram vs. WhatsApp: Jämförelse av funktioner

Om du vill effektivisera din företagskommunikation är Telegram och WhatsApp de bästa alternativen. Båda plattformarna erbjuder dock liknande funktioner till jämförbara priser. Så hur väljer du? Vi hjälper dig att bestämma dig.

Tabellen nedan ger dig en mer detaljerad bild av hur dessa plattformar skiljer sig åt.

Funktion Telegram WhatsApp Snabbmeddelanden Aktiverat för grupp- och privata konversationer Tillgängligt för privata samtal och gruppsamtal Meddelandekanaler Grupper för tvåvägskommunikation och kanaler för enkelriktade meddelanden Grupper har administratörer som kontrollerar vem som kan publicera inlägg i varje grupp. End-to-end-kryptering Endast tillgängligt i hemliga chattar, röst- och videosamtal Alla typer av kommunikation är krypterade som standard. Säkerhetskopiering och lagring Obegränsad molnlagring, enskilda filer får inte vara större än 2 GB. Behöver externa lagringssystem som Google Drive eller iCloud Verktyg för företag Ej tillgängligt Finns som WhatsApp Business Platform/App Självförstörande meddelanden Tillgängligt för hemliga chattar Tillgängligt med "försvinnande meddelanden"

1. Funktion nr 1: Meddelandefunktioner

Telegram låter användare interagera med enskilda personer eller en bredare publik genom privata chattar, grupper och kanaler. Du kan skicka meddelanden till ett obegränsat antal deltagare eller skapa interaktiva meddelanden med hjälp av omröstningar, frågesporter och schemalagda meddelanden.

WhatsApp erbjuder i stort sett samma uppsättning funktioner där du kan dela foton, videor, filer och dokument på ett säkert sätt med dina kontakter och skapa grupper för att nå en större publik. Den enda nackdelen är att en WhatsApp-grupp är begränsad till 1 024 medlemmar.

Vinnare 🏆 Både WhatsApp och Telegram fungerar lika bra när det gäller meddelandefunktioner. Men om du vill nå en bredare publik, särskilt för marknadsföringskampanjer eller meddelanden, är Telegram ett bättre val eftersom WhatsApp begränsar grupper till maximalt 1 024 medlemmar.

2. Funktion nr 2: End-to-end-kryptering

End-to-end-kryptering (E2EE) är en viktig säkerhetsfunktion för hantering av känslig data. Telegram erbjuder inte E2EE för vanliga chattar, men dess funktion "Secret Chats" krypterar meddelanden, med tilläggsfunktionen att meddelanden kan självförstöras. Plattformen krypterar också alla röst- och videosamtal med E2EE.

WhatsApp erbjuder E2EE för alla dina meddelanden, oavsett om de finns i din privata chatt eller i gruppkonversationer. Detsamma gäller alla dina video-, röst- och textmeddelanden, vilket garanterar säker kommunikation.

Vinnare 🏆 Företagare kommer att finna WhatsApp ett bättre val i detta scenario. Den inbyggda end-to-end-krypteringen säkerställer att både extern och intern teamkommunikation förblir privat och säker hela tiden, utan behov av ytterligare säkerhetsåtgärder.

3. Funktion nr 3: Säkerhetskopiering och lagring

Telegrams obegränsade molnlagringsfunktion är praktisk när du behöver säkerhetskopiera dina chattar och filer. Den lägger också till åtkomst från flera enheter så att du kan komma åt ditt konto och dina chattar från alla länkade enheter. Dessutom behöver du inte oroa dig för att säkerhetskopiera dina data, eftersom appen gör detta automatiskt med jämna mellanrum.

WhatsApp, å andra sidan, tillåter endast åtkomst från upp till fyra länkade enheter samtidigt. Det har lokal och molnbaserad lagring men är beroende av Google Drive eller iCloud. Chattar måste säkerhetskopieras regelbundet, annars riskerar du att förlora dem helt, särskilt när du migrerar från en gammal enhet till en ny.

Vinnare 🏆 Telegram har en fördel framför WhatsApp här, eftersom du inte behöver förlita dig på externa lagringssystem eller manuell säkerhetskopiering för att komma åt dina konversationer. Detta är praktiskt för företag, eftersom de inte behöver oroa sig för att förlora viktig data. Synkroniseringen mellan olika enheter säkerställer också att du har tillgång till alla de senaste konversationerna när som helst.

Även om funktioner som kanaler och bots gör att du kan använda Telegram för marknadsföring, kundkommunikation och support, saknar det affärsspecifika funktioner. Detta gör det mindre lämpligt för avancerade användningsfall som automatisering, CRM-integration och andra operationer.

WhatsApp erbjuder specialverktyg för affärsmeddelanden med funktioner som produktkataloger, konversationsflöden, snabbsvar och säker betalning. Dessutom har WhatsApp över två miljarder användare världen över, vilket ger företag tillgång till en stor pool av potentiella kunder.

Vinnare 🏆 När det gäller affärskommunikation är WhatsApp en klar vinnare. Det kan automatisera support, driva försäljning, engagera kunder och till och med integreras med tredjepartsapplikationer via WhatsApp Business API. Dessa specialiserade funktioner gör det till ett effektivt verktyg för företag av alla storlekar.

Telegram vs. WhatsApp på Reddit

Denna debatt är ofullständig utan att faktiska företagare väger in vad de anser är ett bättre val mellan Telegram och WhatsApp Business. Vi har genomsökt Reddit för att avgöra om företagsanvändare föredrar Telegram eller WhatsApp för sina behov.

En Redditor sa att de föredrar WhatsApp eftersom det automatiskt krypterar alla deras konversationer. Som jämförelse krypterar Telegram endast hemliga chattar, röst- och videosamtal.

WhatsApp 100 %. Ja, det är Meta, men det krypterar automatiskt allt ditt innehåll från början till slut för all kommunikation. Meta kan se metadata, men inte innehållet. Telegram krypterar ingenting som standard, så all din kommunikation kan läsas fritt av Telegram-företaget och potentiellt av alla hackare som kan bryta sig in i Telegram.

WhatsApp 100 %. Ja, det är Meta, men det krypterar automatiskt allt ditt innehåll från början till slut för all kommunikation. Meta kan se metadata, men inte innehållet. Telegram krypterar ingenting som standard, så all din kommunikation kan läsas fritt av Telegram-företaget och potentiellt av alla hackare som kan bryta sig in i Telegram.

En annan användare säger att de föredrar WhatsApp helt enkelt för att de flesta av deras kontakter finns där. Telegram har ännu inte hittat sin plats bland användarna.

Jag använder WhatsApp eftersom mina kontakter använder WhatsApp. Jag kan inte hitta alla jag pratar med i Telegram. Jag använder Telegram för hobbygrupper och vissa nya kontakter.

Jag använder WhatsApp eftersom mina kontakter använder WhatsApp. Jag kan inte hitta alla jag pratar med i Telegram. Jag använder Telegram för hobbygrupper och vissa nya kontakter.

Vissa andra användare föredrar Telegram eftersom det synkroniserar meddelanden smidigt till molnet utan att manuell säkerhetskopiering behövs.

Alla meddelanden synkroniseras omedelbart i Telegram-molnet, på alla enheter samtidigt, vilket är mycket praktiskt. Säkerhetskopiering hör till förra seklet.

Alla meddelanden synkroniseras omedelbart i Telegram-molnet, på alla enheter samtidigt, vilket är mycket praktiskt. Säkerhetskopiering hör till förra seklet.

Trots Telegrams många funktioner föredrog användarna online WhatsApp for Business på grund av dess end-to-end-kryptering och större räckvidd.

Möt ClickUp: det bästa alternativet till Telegram och WhatsApp

WhatsApp och Telegram är bra meddelandeplattformar för vanliga användare. WhatsApp har faktiskt en liten fördel jämfört med Telegram tack vare sina affärsspecifika kommunikationsfunktioner.

Båda plattformarna saknar dock omfattande projektledningsfunktioner för att analysera kund- och kampanjdata, samarbeta effektivt med teammedlemmar i projekt och organisera dina befintliga affärsflöden.

Det är här ClickUp kommer in i bilden (bildligt talat)!

ClickUp hanterar effektivt all din affärskommunikation och erbjuder funktioner för uppgiftshantering med chatt, intelligent AI, automatisering av uppgifter, teamhantering och centralisering av arbetsflöden.

Nedan visar vi dig exakt hur ClickUp underlättar ditt arbete och varför det är ett av de bättre alternativen till Telegram eller WhatsApp.

1. ClickUps One Up #1: ClickUp Chat

Genom att samla dina diskussioner och uppgifter på en enda plattform ser ClickUp Chat till att allt du behöver för att kommunicera och samarbeta är sömlöst integrerat.

Anta att du arbetar med att lansera en marknadsföringskampanj och vill att designteamet ska arbeta med ett par kreativa idéer för lanseringen. Med ClickUp Chat kan du inleda en konversation med dina designers med ett enkelt @mention.

Det fungerar direkt i ClickUp så att du inte behöver byta till en annan e-post- eller teamchattapp för att hålla dina kollegor informerade. Kommentarer kan konverteras till uppgifter och läggas till i en teammedlems att göra-lista. Uppgiften förblir kopplad till din konversation, vilket ger alla inblandade all den information de behöver när de återvänder till den senare.

Dessutom kan du initiera ljud- eller videosamtal från chatten, vilket är användbart när du vill dela snabba uppdateringar, brainstorma i realtid eller förtydliga saker som kan vara för komplicerade att kommunicera via text.

Dessutom har chatten förbättrats med ClickUps egen AI – ClickUp Brain – som ger den några riktigt kraftfulla superkrafter.

ClickUp Brain ger dig förslag på svar baserat på information som hämtas från din arbetsyta varje gång någon ställer en fråga till dig. Det kan delta i samtal, sammanfatta vad som diskuterats och automatiskt skapa uppgifter för viktiga uppföljningar.

ClickUp Chats viktigaste funktioner inkluderar:

Enhetlig kommunikation : Håll alla diskussioner kopplade till uppgifter och projekt, vilket gör uppföljningar och samarbete enkelt.

Röst- och videosamtal : Starta ljud- eller videosamtal direkt i chatten för att lösa frågor eller diskutera projekt ansikte mot ansikte – inga extra appar krävs.

AI-driven effektivitet : Skapa automatiskt uppgifter från meddelanden, sammanfatta konversationer med AI CatchUp och hitta relaterade uppgifter eller dokument med AI Relationships.

Meddelanden i realtid : Samarbeta direkt, dela uppdateringar och brainstorma idéer utan fördröjningar.

Trådade konversationer : Håll ordning med trådar så att ingenting går förlorat i chatten.

Anpassade aviseringar: Hantera aviseringar och prioritera det som är viktigast för att hålla fokus.

Använder du mycket snabbmeddelanden för att få jobbet gjort? Använd ClickUp Instant Message Template för att skapa en intern chattrum för ditt team och centralisera teamkommunikationen.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för snabbmeddelanden för att organisera dina chattar på ett ställe.

Med den här mallen kan du:

Följ chattetiketten på jobbet och sluta oroa dig för stavfel eller grammatiska fel.

Svara snabbt med standardiserade svar på vanliga frågor

Håll din varumärkesröst och ton konsekvent i alla meddelanden

Prioritera viktiga konversationer så att du inte missar viktiga detaljer.

💡Proffstips: Synkronisera konversationstrådar i chatten med uppgifter för att effektivisera samarbetet på arbetsplatsen. När en idé diskuteras i en tråd kan du omedelbart skapa en uppgift utifrån den. På så sätt har alla tillräckligt med kontext för varje uppgift, tillsammans med tydliga deadlines och ansvar.

2. ClickUps One Up #2: ClickUp Clips

När du arbetar med webbplatsen för en marknadsföringskampanj inser du att det skulle vara en bra idé att lägga till några interaktiva element för att öka användarnas engagemang. Istället för att förklara via telefon vill du visa ditt designteam vad som behöver göras.

ClickUp Clips är vad du behöver.

Gör asynkron videokommunikation enklare med ClickUp Clips

Klipp kan användas för att spela in och förklara komplexa arbetsflöden för teammedlemmar, kunder och nya anställda, vilket eliminerar behovet av ytterligare programvara för skärmdelning i din teknikstack. Alla klipp sparas i "Clips Hub" för snabb och enkel referens.

Det bästa är att du kan dela ett klipp med teammedlemmarna genom att använda en offentlig länk eller skicka dem den nedladdade filen. Hur bra är inte det för att göra asynkron kommunikation mer flexibel?

💡Proffstips: ClickUp Brain kan transkribera alla klipp, vilket gör det enklare att hitta specifik information. Du kan skanna de olika tidsstämplarna i transkriptet och kopiera utdrag från valfri plats i videon för snabb referens eller dokumentation.

Vill du ha feedback från intressenter om designelement eller budgetfördelning för en kampanj?

Istället för att skicka separata meddelanden kan du använda ClickUps funktion Assign Comments.

Använd ClickUp Assigned Comments för att skapa åtgärdspunkter från kommentarer och uppgifter.

Det är ett utmärkt kommunikationsverktyg på arbetsplatsen för att meddela teammedlemmar när en åtgärd krävs från deras sida.

Kommentarer som tilldelats dig kommer att samlas på ett och samma ställe så att du enkelt kan hitta dem. När du är klar kan du lösa åtgärden direkt i kommentaren utan krångel.

Varför ClickUp är det smartare valet för affärssamarbete

Både WhatsApp och Telegram har unika styrkor. Telegram utmärker sig genom sina offentliga kanaler, smidiga synkronisering mellan enheter och molnlagring. För end-to-end-kryptering och affärsspecifika funktioner är WhatsApp att föredra.

Båda plattformarna saknar dock funktioner för uppgiftshantering, organisatoriskt stöd och AI-baserad automatisering.

Om du vill stärka ditt företag med omfattande kommunikationsverktyg är ClickUp det bästa valet. Det är mer än ett enkelt kommunikationsverktyg och erbjuder en allt-i-ett-arbetsplats där team inte bara kan samarbeta utan också hantera uppgifter, förbättra kundrelationshanteringen och utnyttja AI för att arbeta smartare.

Registrera dig för ClickUp idag och upptäck varför det är det smartaste valet för effektiv affärskommunikation och engagemang.