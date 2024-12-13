Topp 10 alternativ och konkurrenter till RingCentral för 2025

Oavsett om du driver ett nystartat företag, ett litet eller medelstort företag eller ett multinationellt företag behöver du ett molnbaserat telefonsystem för företagskommunikation.

RingCentral är ett av de mest använda telefonsystemen för företag. Det erbjuder funktioner som omnikanal-kontaktcenterlösningar, en personlig AI-assistent för teammeddelanden och anteckningar samt ett integrerat VoIP-telefonsystem.

På grund av utmaningar som efterlevnadsavgifter, överpriser för avancerade funktioner, tidsbegränsningar för aktiva samtal och supportproblem letar erfarna VoIP-användare efter konkurrenter till RingCentral som kan fylla dessa luckor.

I den här artikeln går vi igenom de bästa alternativen till RingCentral och deras för- och nackdelar – för att hjälpa dig att fatta rätt beslut.

Vad ska du leta efter i RingCentrals alternativ?

Finns det ett molnbaserat telefonsystem som passar dina behov perfekt?

Det primära syftet med VoIP-system är att ringa telefonsamtal via internet. Men det rätta verktyget för ditt företag måste också ha följande funktioner:

Molnbaserad flexibilitet: Välj en molnbaserad kommunikationsplattform som ditt team kan komma åt var som helst, vilket möjliggör distansarbete utan att effektiviteten påverkas.

Förstklassig samtalskvalitet: Hitta ett verktyg som erbjuder klart ljud och minimalt med avbrutna samtal.

Detaljerade och praktiska insikter: Välj ett alternativ som kan spåra samtalsvolymer och teamets prestanda för att implementera datadrivna förbättringar.

Brett utbud av integrationer: Välj en plattform som kan integreras med andra CRM- och produktivitetsverktyg för att minska behovet av att ständigt byta mellan olika appar.

Samtalsinspelning och vidarekoppling: Välj ett verktyg med dessa avancerade funktioner, eftersom de underlättar kvalitetssäkring och utbildning.

AI-driven dataanalys: Välj ett verktyg som stöder AI-aktiverad routing och sentimentanalys för att underlätta personlig kundservice.

De 10 bästa alternativen till RingCentral

Här är vår lista över de 10 bästa alternativen till RingCentral. Oavsett om du vill förbättra samarbetet mellan distansarbetande team eller behöver ett verktyg för internationella samtal, utmärker sig dessa alternativ tack vare sina unika funktioner.

1. Dialpad (bäst för AI-baserade kommunikationsflöden)

via Dialpad

Dialpad är ett utmärkt alternativ till RingCentral som kombinerar röst-, video-, meddelande- och kontaktcenterverktyg i en problemfri, lättanvänd molnbaserad plattform.

Dess Voice Intelligence (Vi)-funktion – som erbjuder transkription i realtid, sentimentanalys och samtalscoaching – är särskilt imponerande. Den kan till och med automatiskt generera sammanfattningar och spåra nyckelord för att hjälpa dig att kommunicera bättre.

De bästa funktionerna i Dialpad

AI-driven mötesassistent : Använd ”AI Recaps” – mötesreferat och anteckningar – för att hålla alla på samma sida.

Integrationer: Integrera med populära CRM-system och produktivitetsverktyg, såsom Zendesk, Salesforce etc.

Begränsningar för Dialpad

Vissa användare rapporterar ojämn samtalskvalitet, särskilt i områden med dålig internetuppkoppling.

Verktyget saknar flexibilitet när det gäller hantering och vidarebefordran av samtal till olika avdelningar.

Priser för Dialpad

Företagskommunikation

Standard: 27 USD/månad per användare

Fördel: 35 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

AI-möten

Gratis

Företag: 20 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Dialpad

G2: 4,4/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 500 recensioner)

2. OpenPhone (bäst för nystartade företag och småföretag)

via OpenPhone

Med OpenPhone kan du ringa, skicka sms och ställa in öppettider med anpassade hälsningsmeddelanden från valfri enhet. Andra viktiga funktioner är transkribering av röstmeddelanden, automatisk telefonsvarare och e-postintegration.

Verktyget integreras sömlöst med HubSpot för att automatiskt logga samtal, sms och röstmeddelanden, vilket gör det enkelt att hålla kundregistret uppdaterat utan att behöva mata in data manuellt.

OpenPhones bästa funktioner

AI-svar : Få AI-förslag på textsvar baserat på konversationens sammanhang.

Meddelandefilter : Använd filter och etiketter för att snabbt kategorisera och hitta specifika konversationer.

Transkriptioner av röstmeddelanden: Få transkriptioner tillsammans med ljudinspelningar av alla samtal som når röstmeddelandet när du inte kan ta emot samtal.

Begränsningar för OpenPhone

Den initiala installationsprocessen kan vara förvirrande, särskilt när du konfigurerar integrationer eller anpassade funktioner.

Saknar avancerad samtalsanalys, vilket skulle vara till hjälp för team som behöver djupare insikter i samtalsprestanda.

Priser för OpenPhone

Gratis

Startpaket: 19 $/månad per användare

Företag: 33 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av OpenPhone

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 50 recensioner)

➡️ Läs mer: Hur man använder AI för mötesanteckningar

3. Nextiva (bäst för hybrid- och distansarbetsgrupper)

via Nextiva

Nextiva erbjuder en enhetlig kundupplevelse med viktiga funktioner som obegränsade inrikessamtal, konferenssamtal, samarbetsrum, transkribering av röstmeddelanden och en flerstegsväxel. Dessutom kan det integreras med över 24 verktyg, inklusive Zendesk, ConnectWise och Microsoft Teams.

Nexativas mest imponerande funktion är dess högkvalitativa asynkrona videokonferenser (som stöder över 250 deltagare), vilket gör det perfekt för distansarbetande team.

Nextivas bästa funktioner

Prestationsmått i realtid : Visa SLA:er och KPI:er på widgets på startsidan för att öka ansvarstagandet inom teamen och förbättra produktiviteten.

Centraliserad kommunikation : Samla teamets konversationer via telefonsamtal, sms, chatt, video och mer på en och samma plattform.

Anpassade instrumentpaneler: Analysera data på anpassade och intuitiva instrumentpaneler för välgrundade beslut.

Begränsningar för Nextiva

Tjänsten är opålitlig och inte särskilt intuitiv eller användarvänlig.

Ibland blir Nextiva-appen buggig och du kan inte stänga av larmet på din dator utan att vara i läget "Stör ej".

Nextivas prissättning

Nextiva-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 3 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 900 recensioner)

4. Zoom Phone (bäst för team i Zoom-ekosystemet)

via Zoom Phone

Zoom Phones molnbaserade VoIP-lösning är fullspäckad med funktioner som transkribering av röstmeddelanden, obegränsat antal automatiska telefonister och samtalsinspelning. Dessutom kan AI Companion, som sparar mycket tid för alla företag, sammanställa sammanfattningar efter samtal och extrahera uppgifter från röstmeddelanden.

Zoom Phones bästa funktioner

Teamsamarbete : Ha 1:1- eller gruppkonversationer med dina teammedlemmar, dela filer och få sammanfattningar av chattrådar för att snabbt komma ikapp.

Samtalsinspelning: Spela in samtal och använd transkriptioner och uppspelningar för att snabbt hämta information.

Begränsningar för Zoom Phone

Vissa användare rapporterade att installationsprocessen var förvirrande, samt att samtalsdirigering och andra funktioner var mycket otydliga och svåra att konfigurera.

Om internetanslutningen inte är stabil kan kvaliteten på mötet försämras.

Priser för Zoom Phone

USA och Kanada med mätare: Från 10 USD/månad per användare

USA och Kanada obegränsat: Från 15 USD/månad per användare

Pro Plus: 21,99 $/månad per användare

Business Plus: 26,99 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Zoom Phone

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

5. 8×8 (Bäst för obegränsade internationella samtal)

8×8 erbjuder obegränsade röstsamtal i 14 länder. Det är ett pålitligt alternativ till RingCentral, som erbjuder samtal och sms till USA och Kanada och tar extra betalt för internationella samtal.

Utöver standardkommunikationsfunktioner inkluderar 8×8 talanalys för realtidsinsikter om konversationstrender, kundernas åsikter och agenternas aktivitet. Du får också delbara, automatiskt genererade transkriptioner efter samtalet.

8×8 bästa funktioner

Samtalsövervakning : Coacha agenter under pågående samtal eller ingrip direkt med hjälp av funktionen för att bryta in i samtalet när det behövs.

Ljud- och videokonferenser : Anordna möten för upp till 500 deltagare och få AI-genererade sammanfattningar, innehållsöversikter, inspelningar, chattloggar och mycket mer.

Dataanalys: Samla in och analysera data från kommunikation i molnet för att fatta bättre affärsbeslut.

8×8-begränsningar

Meddelanden i dator- och mobilappar kopplas inte samman i realtid.

Videokonferensfunktionerna är lite buggiga, vilket gör det till en olämplig allroundlösning för distansarbete.

8×8-priser

Anpassade priser

8×8 betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4/5 (över 300 recensioner)

6. Ooma Office (bäst för team med begränsad budget)

via Ooma Office

Ooma Office är ett bra val för små företag med en tight budget. Deras grundpaket innehåller avancerade funktioner som automatiska telefonväxlar, virtuell fax, ringgrupper och ett högtalarsystem.

Utöver det erbjuder detta verktyg röstbrevlåda, vidarekoppling och 500 minuters avgiftsfria samtal per månad. Du kan ringa obegränsat inom USA och Kanada och obegränsat till över 60 länder. Det intuitiva, lättanvända gränssnittet kan integreras med CRM-verktyg som Salesforce, Microsoft 365 och Google Workspace.

Ooma Office bästa funktioner

Virtuell receptionist : Vidarebefordra samtal till relevanta anknytningar och skapa anpassade meddelanden för olika affärsfunktioner, öppettider och platser.

Ringgrupper : Skapa ringgrupper för olika avdelningar och ring upp associerade nummer sekventiellt eller alla samtidigt.

Videokonferenser: Gör teammöten mer produktiva med funktioner som bakgrundsljuddämpning, samtidig skärmdelning, online-whiteboards etc.

Begränsningar för Ooma Office

Vissa användare har rapporterat problem med att meddelanden inte tas emot och samtal inte vidarebefordras.

Röstbrevlådan spelar inte alltid in eller transkriberar korrekt

Priser för Ooma Office

Essentials: 19,95 $/månad per användare

Pro: 24,95 $/månad per användare

Pro Plus: 29,95 $/månad per användare

Ooma Office-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

7. Vonage (bäst för anpassade arbetsflöden)

via Vonage

Vonages molnbaserade VoIP-lösning levereras med ett omfattande API-bibliotek, vilket gör det möjligt för företag att anpassa och integrera kommunikationsappar direkt i sitt företagstelefonsystem. Den erbjuder också tillägg som kanalöverskridande kund-SMS, samtalsinspelning, köhantering och virtuell faxning och låter dig vara värd för och planera virtuella konferenser med upp till 200 deltagare.

Med Vonage kan du ringa obegränsat med högkvalitativa samtal, delta i teamchattar och videokonferenser samt använda smarta kommunikationsfunktioner som automatiska svar, köer, IVR och samtalsinspelning.

Vonages bästa funktioner

Samarbetsbaserad brainstorming : Brainstorma med dina teammedlemmar under möten på en virtuell whiteboard.

Flexibel prissättning : Börja med ett grundpaket och betala endast för de funktioner du väljer, och bestäm kostnaden efter dina behov.

AI-assistent: Använd en AI-driven virtuell assistent för samtalsdirigering eller grundläggande supportautomatisering.

Vonages begränsningar

Vissa användare tyckte att det var svårt att integrera tredjepartsapplikationer i Vonage och att det krävdes särskild teknisk expertis.

Samtalsavbrott, fördröjningar, ekon och dålig uppkoppling försämrar ofta den totala användarupplevelsen.

Vonages prissättning

Mobil: 19,99 $/månad per anknytning

Premium: 29,99 $/månad per anknytning

Avancerat: 39,99 $/månad per anknytning

Vonage-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 300 recensioner)

➡️ Läs mer: 10 regler för virtuella möten på jobbet

8. Grasshopper (bäst för ensamföretagare)

via Grasshopper

Om du är en ensamföretagare som letar efter ett enkelt men professionellt molnbaserat telefonsystem är Grasshopper ett bra val. Med Grasshopper kan du vidarebefordra samtal till valfri enhet, skapa obegränsat antal anknytningar och ställa in anpassade hälsningsmeddelanden för ditt företag. Det transkriberar till och med röstmeddelanden och skickar dem till dig via e-post, så att du aldrig missar viktiga meddelanden.

När du registrerar dig på Grasshopper kan du välja mellan avgiftsfria, lokala eller vanity-nummer eller till och med överföra ditt befintliga nummer. Dessutom får du tillgång till verktyg som obegränsade SMS, autosvar och telefonnummerförlängningar.

Grasshoppers bästa funktioner

Automatisk telefonist : Använd den automatiska telefonisten som är tillgänglig dygnet runt för att ta emot samtal, hänvisa kunder till självbetjäning och ta emot meddelanden.

Omedelbara svar : Ställ in automatiska textsvar med bilder och hyperlänkar för att svara kunder som hör av sig utanför kontorstid.

Vidarekoppling: Vidarekoppla rutinmässiga förfrågningar till informationsnummer och använd anpassade hälsningsfraser för att engagera kunderna medan de väntar.

Grasshopper-begränsningar

Du kan inte skicka mass-SMS eller flera SMS till fler än en person utan att de ser varandras telefonnummer.

Vissa användare rapporterade att plattformen var långsam och visuellt föråldrad, och att smartphone-appen hade flera buggar.

Priser för Grasshopper

True Solo: 14 $/månad

Solo Plus: 25 $/månad

Småföretag: 55 $/månad

Grasshopper-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 300 recensioner)

9. Ringover (Bäst för avancerad kundanalys)

via Ringover

Ringover är ett bra alternativ för sälj- och kundtjänstteam tack vare sin AI-drivna realtidsanalys och smarta insikter. Verktyget transkriberar inte bara samtal – det taggar och kategoriserar dem utifrån sentiment, nyckelord och samtalskvalitet.

Avancerad sentimentanalys och nyckelordsspårning hjälper team att skapa konferensagendor och diskussionspunkter som syftar till att förbättra kundnöjdheten och engagemanget.

Ringovers bästa funktioner

Analys och rapportering : Få en fullständig översikt över dina teammedlemmars aktiviteter och prestationer på en realtidsdashboard som är tillgänglig i mobil- och datorappar.

Integrationer : Integrera med CRM-, kommunikations-, lagrings- och produktivitetsverktyg för att effektivisera arbetsflödena i företaget.

Målsättning och KPI:er: Fastställ tydliga mål och KPI:er för att mäta framsteg och sätta riktmärken.

Ringovers begränsningar

Det finns vissa problem med kommunikationens stabilitet, och programvaran (desktop-appen) har flera buggar.

Vissa användare hade problem med att byta från en telefonlinje till en annan.

Ringovers prissättning

Smart: 29 $/månad per användare

Företag: 54 USD/månad per användare

Avancerat: 64 USD/månad per användare

Ringover-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 500 recensioner)

10. Phonexa (bäst för marknadsföringsteam)

via Phonexa

Phonexa, ett populärt alternativ till RingCentral, är en multifunktionell lösning för marknadsföringsautomatisering som kombinerar samtalsspårning, leaddistribution och analys i ett enhetligt system.

Plattformen Call Logic hanterar och spårar samtal med detaljerad information från olika kanaler, såsom betald sökning, sociala medier, e-postkampanjer och offline-marknadsföring. Den hjälper marknadsförare att få full insyn i samtalskvalitet, konverteringsfrekvens och samtalslängd.

Phonexas bästa funktioner

Samtalsdirigering : Spåra leads från flera marknadsföringskanaler och dirigera dem till rätt säljare.

IVR : Använd IVR-funktionalitet och en röststudio för självbetjäning och återuppringningsschemaläggning.

Anpassade instrumentpaneler: Få realtidsinformation om kampanjresultat på dynamiska och anpassningsbara instrumentpaneler.

Begränsningar för Phonexa

Tillåter inte sökning efter leads via telefonnummer, utan endast via e-postadresser och lead-ID.

ML- och AI-funktioner för djupgående analyser saknas

Priser för Phonexa

Lite: 250 $/månad

Premium: 500 $/månad

Företag: 1000 $/månad

Anpassat: Anpassad prissättning

Phonexa-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 5/5 (över 60 recensioner)

Teamkommunikation är mer än obegränsade samtal och textmeddelanden. Det perfekta verktyget förenklar inte bara teamsamarbetet utan hanterar alla andra aspekter av ditt företag med samma expertis.

Trumvirvel 🥁: ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, passar bäst för denna integrerade strategi.

ClickUp är en AI-driven projektledningsplattform som centraliserar kommunikationen och håller din produktivitet på rätt spår – allt på en och samma plattform.

ClickUp: Bäst för heltäckande projektledning och samarbete

Från projektledning till teamsamarbete – hantera allt på en och samma arbetsplats med ClickUp.

ClickUp samlar arbetskommunikation och uppgiftshantering på ett och samma ställe, vilket hjälper dig att få saker gjorda snabbare utan att behöva hoppa mellan olika appar.

ClickUp Chatförvandlar ett meddelande till en uppgift med ett enda klick, och den tillhörande informationen i chattar, dokument, anteckningar etc. länkas automatiskt. På så sätt går inte sammanhanget förlorat och alla är alltid på samma sida.

Centralisering, eller konvergens som vi kallar det, är en fantastisk funktion när du hanterar hundratals röstsamtal om dagen.

Oavsett om du använder RingCentral eller dess alternativ kan du använda ClickUp för att samla alla dina anteckningar från samtalet i ett ClickUp Doc, skapa åtgärdspunkter från anteckningarna med hjälp av ClickUp Tasks, tilldela dem till rätt personer, och sedan är du klar!

Säg adjö till kontextväxling med ClickUp Chat, som kombinerar ditt arbete och dina konversationer i en och samma plattform.

Dessutom har du ClickUp SyncUps, som är snabba möten där du kan omedelbart ansluta till dina teammedlemmar för problemfri kommunikation i realtid, oavsett om det är en-till-en-chatt eller gruppchatt.

Vill du spara ett möte eller en samling? Bara klipp in det.

Oavsett om du dokumenterar processer, förklarar felsökningssteg eller ger projektuppdateringar, kan du använda ClickUp Clips för att fånga allt i en video utan att behöva växla mellan olika verktyg. Efter mötet kan klippen delas med alla teammedlemmar så att alla vet vad de ska göra och hur de ska göra det. Om du vill göra det offentligt är det bara att uppdatera behörigheterna.

När videon har spelats in transkriberar ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, den automatiskt. Du kan enkelt söka efter nyckelord i transkriptet för att hoppa direkt till de viktigaste delarna.

Skapa handledningar eller korta diskussionsvideor för ditt team med ClickUp Clips.

Det bästa med allt detta är ClickUp Meetings, som kombinerar smarta mötesagendor och uppföljningar med en projektledningsplattform.

Alla mötesinspelningar sparas automatiskt och kopplas till relevanta uppgifter, vilket skapar ett tillgängligt arkiv för framtida referens. Och det finns mer:

Integrerad uppgiftshantering : Planera, håll och spela in möten i samma arbetsyta där du spårar uppgifter och mål.

Samarbete i realtid : Dela skärmar, länka uppgifter och chatta live med upp till 200 personer i ett enda SyncUp.

Skärmdelning: Spela in klipp och bifoga dem till valfri konversation eller uppgift, kommentera specifika avsnitt för riktade frågor/feedback och sök efter information med AI-drivna transkriptioner.

Möteshanterare: Effektivisera dina möten med : Effektivisera dina möten med ClickUps uppgiftslistor för att hålla koll på dagordningen och åtgärdspunkter, ClickUps tilldelningskommentarer för att säkerställa att varje uppgift tilldelas rätt ägare och ClickUps återkommande uppgifter för att automatisera uppföljningar och påminnelser.

Samla ditt team för brainstorming, projektplanering och mycket mer med ClickUp Meetings.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp erbjuder ett stort utbud av funktioner, vilket ibland kan vara överväldigande.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per arbetsplatsmedlem och månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Ha oavbrutna konversationer med ClickUp

Moderna team, utrustade med de bästa verktygen, är mästare på affärskommunikation.

De bästa alternativen till RingCentral växer i takt med ditt företag, erbjuder proaktiv kundsupport och har transparent prissättning. När du har löst samtalsdelen behöver du bara rätt plattform för att integrera alla dessa insikter i ditt företag.

För detta är ClickUp det första valet för VoIP-ledare, eftersom det kombinerar funktioner som ClickUp Chat, ClickUp Brain och ClickUp Clips med projektledning.

Med ClickUp kommunicerar du inte bara med dina teammedlemmar, du kan också tilldela uppgifter, sätta mål och följa framstegen – vilket i slutändan eliminerar kommunikationssilos.

För att se hur projektledning kan förbättra dina kommunikationsverktyg för företaget, registrera dig gratis på ClickUp.