Hur gör man en karriärövergång från försäljning till marknadsföring?

Marknaderna är överfulla av alternativ – tänk på vilken supermarketgång som helst så håller du med. Allt har blivit digitalt; onlineförsäljningen växer snabbare än någonsin. Kunderna blir alltmer motvilliga att bli sålda till; de föredrar självbetjäning. Faktum är att Gen Z, den första generationen av äkta digitala infödingar, kräver en högteknologisk, omnikanal-upplevelse.

Alla dessa faktorer har dramatiskt förändrat hur organisationer säljer till sina kunder. Konsultativ försäljning, inbound-marknadsföring, go-to-market, produktledd marknadsföring och kundframgång har fått företräde framför traditionella modeller.

I moderna organisationer, som SaaS-företag, samlas marknadsföring, försäljning och kundframgång under en enda funktion, som vanligtvis kallas "tillväxt". Tillsammans bygger dessa underfunktioner integrerade marknadsföringsstrategier som driver kundförvärv. Så om du är en försäljningsproffs som vill ta steget in i marknadsföring är det nu din chans!

I den här bloggen går vi igenom hur du övergår från försäljning till marknadsföring.

Varför övergå från försäljning till marknadsföring?

Även erfarna säljare kan överväga att byta till marknadsföring av flera skäl, till exempel:

Överlappande färdigheter

Som kundorienterade roller kräver både försäljning och marknadsföring stark kommunikation, relationsbyggande och förståelse för kundernas behov. Detta gör övergången mer organisk, om inte enklare.

Flerdimensionellt arbete

En karriär inom försäljning kan ofta vara endimensionell, dvs. att hitta potentiella kunder, träffa dem och avsluta affärer. Som en karriär högre upp i tratten erbjuder marknadsföring ett bredare spektrum av aktiviteter, såsom digital marknadsföring, reklam, evenemang, innehåll etc.

Karriärutveckling

Marknadsföring erbjuder mångsidiga möjligheter inom strategi, varumärkeshantering och digitala verktyg. Det skapar också en bra grund för en karriär som entreprenör om du är intresserad av det.

Kreativa vägar

Marknadsföring erbjuder fler möjligheter att utnyttja din kreativitet i form av att skriva texter, videoskript, designbeskrivningar, presentationer etc., vilket kanske är mindre vanligt inom försäljning.

Fler möjligheter

Antalet lediga marknadsföringsjobb i USA ökar snabbare än antalet lediga säljjobb. Till exempel ökar antalet säljingenjörer, som enligt US Bureau of Labor Statistics definieras som ”säljare av företagsprodukter eller tjänster, såsom programvara eller support, som kräver teknisk expertis”, med 6 %, medan antalet marknadsföringschefer ökar med 8 %.

Bonusläsning: Hur man kommer in i teknikförsäljning.

Men om du funderar på att byta karriär bör du börja med att förstå skillnaderna mellan de två rollerna tydligt.

Förstå skillnaderna mellan försäljning och marknadsföring

Innan vi gör någon åtskillnad är det viktigt att veta att det ena inte är bättre än det andra. Varje karriär har sina för- och nackdelar, vilket gör dem särskilt lämpliga för dem som har rätt kompetens.

För att kartlägga dina färdigheter följer här en introduktion till skillnaderna mellan försäljning och marknadsföring.

Funktion Försäljning Marknadsföring Mål Tillgodose befintlig efterfrågan Skapa ny efterfrågan Fokus Sluta avtal, generera intäkter Skapa medvetenhet, generera leads Tillvägagångssätt Individualistisk, vanligtvis en-till-en, särskilt inom B2B Kollektivt, vanligtvis riktat mot målgrupper Aktiviteter Prospektering, kallkundsamtal, demonstrationer, hantering av invändningar Innehållsskapande, e-postkampanjer, onlineannonser, webbseminarier Mätvärden Total intäkt, konverteringsgrad från möjligheter till affärer, cykellängd, vinstprocent, kundlivstidsvärde (CLTV) Konvertering från intryck till lead, konverteringsgrad från MQL till SQL, öppningsfrekvens för e-post, klickfrekvens, avkastning på annonsutgifter

Viktiga färdigheter för marknadsföring

I moderna företag börjar försäljningen där marknadsföringen slutar. Marknadsföringen skapar till exempel medvetenhet, genererar leads och kvalificerar dem. Därefter överlämnas leads till försäljningen, som vårdar dem och omvandlar dem till kunder.

För att göra den övergången behöver du följande marknadsföringskunskaper.

Kommunikation

Din försäljningsexpertis ger dig utmärkta kommunikationsfärdigheter. Överför, anpassa och finslipa dem för marknadsföring.

Förbättra dina skriftliga kommunikationsfärdigheter för e-postmarknadsföring, pressmeddelanden etc.

Utveckla en känsla för design (använd dina kunskaper i att skapa presentationer här) för att skriva briefs för banners, affischer, annonser etc.

Förbättra dina muntliga kommunikationsfärdigheter för videoskript

Innehållsskapande

Ta steget från kommunikation till innehåll och ge din marknadsföringskarriär en skjuts framåt. Innehåll innebär inte bara att skriva. Det omfattar även:

Strategi : Skapa en holistisk omnikanalstrategi för innehållsmarknadsföring som omfattar egna, betalda och förtjänade medier.

Multimodal approach : Skapa skriftligt, visuellt, ljud-, video- och interaktivt innehåll

Återanvändning : Hitta kreativa sätt att använda samma innehållsidéer på olika plattformar och i olika format.

Arbetsflödeshantering: En typisk innehållspipeline omfattar författare, redaktörer, designers, utvecklare, PR, sociala medier, marknadsföring och mycket mer. Lär dig att använda och hantera detta arbetsflöde.

Kampanjhantering

En lite mer nischad och kanske till och med teknisk aktivitet är hantering av marknadsföringskampanjer inom sökmotoroptimering, e-post eller sociala medier. Utveckla dina kunskaper inom planering, genomförande och utvärdering av marknadsföringskampanjer.

Dataanalys

Säljare har en talang för dataanalys, särskilt när det gäller avkastning på investeringar. Å andra sidan kräver marknadsförings-OKR en mer nyanserad syn på mätvärden och data. Lär dig att:

Tolka marknadstrender och kunddata

Koppla ihop olika kanaler, kampanjer och innehåll för att skapa ROI-drivna marknadsföringsstrategier.

Förstå omnikanalmarknadsföring och hur en kanal påverkar en annan.

Mät långsiktig påverkan, inklusive CLTV

Om du är intresserad av att skaffa dig dessa färdigheter och göra övergången, finns här en vägkarta som kan hjälpa dig.

Förbered dig för övergången

Övergången från försäljning till marknadsföring är mycket mer organisk än att, låt säga, vara advokat och bli bröllopsfotograf. Det betyder inte att den är linjär. Innan du gör övergången, förbered dig för framgång.

Utvärdera dina nuvarande färdigheter

Börja med att förstå var du står. Utvärdera dina nuvarande färdigheter genom att:

Se tillbaka på din skolutbildning och identifiera dina kvalifikationer.

Fördjupa dig i din nuvarande roll och allt du gör

Tänk på eventuella praktikplatser eller volontäruppdrag du har haft.

Fundera över immateriella värden, såsom nyhetsbrev du läser, opinionsbildare du följer, vem du lär dig av osv.

Identifiera vilka av dina nuvarande färdigheter som ligger nära marknadsföring. Även om de inte är relaterade till marknadsföring, tänk på allt som är överförbart.

Skaffa dig utbildning

För att göra en smidig övergång till marknadsföring är det bra att ha viss utbildning. Börja med allmän kunskap och specialisera dig sedan gradvis. Du kan gå onlinekurser, bootcamps eller skaffa en certifiering. Allt som visar dina kunskaper inom marknadsföring hjälper dig att få en intervju.

⚡️Mallarkiv: Prova att tillämpa det du har lärt dig med hjälp av mallar för marknadsföringsplaner eller marknadsföringsplaner.

Förstå marknaden

Medan du utbildar dig kan det också vara bra att undersöka marknaden för potentiella möjligheter. Ta reda på vilka typer av jobb som finns, vilka färdigheter som krävs och vilka mål du förväntas uppnå. Detta hjälper dig att navigera i framtiden och rikta dina ansträngningar i rätt riktning.

Bygg upp ett personligt varumärke

Inbound-marknadsföring är nästan helt beroende av bra varumärkesbyggande. Skapa därför ett starkt personligt varumärke för dig själv. Uppdatera dina sociala profiler. Gå med i relevanta grupper och communityn.

Publicera först meningsfullt och värdefullt innehåll om försäljning och övergå sedan gradvis till marknadsföringsrelaterade ämnen.

Med det är du redo att faktiskt göra övergången. Låt oss sätta igång.

Steg för en framgångsrik övergång från försäljning till marknadsföring

Karriärförändringar sker inte över en natt. Så sluta inte ditt försäljningsjobb i all hast. Gå steg för steg och ha tålamod. Så här gör du.

Sätt upp tydliga karriärmål

Baserat på din förståelse av marknaden från förberedelserna, sätt upp karriärmål. Sätt upp ett stort långsiktigt mål, till exempel ”Få ett marknadsföringsjobb före årets slut”.

Du kan dela upp det i mindre kortsiktiga mål, till exempel:

Kompetensutveckling : Lär dig till exempel marknadsundersökningsmetoder före månadens slut.

Certifiering : F.ex. skaffa Coursera-certifiering i influencer-marknadsföring senast nästa kvartal.

Jobbsökning : Identifiera till exempel tre roller som du kan söka till före kvartalets slut.

Erfarenhet: T.ex. genomföra två månadslånga praktikperioder före årets slut.

Börja nätverka

Det bästa sättet att övergå från försäljning till marknadsföring är att få stöd från rätt personer. Bredda därför ditt nätverk och ta kontakt med relevanta personer. När du gör det, leta efter två typer av personer.

1. Marknadsföringsproffs

Identifiera personer som redan har den karriär inom marknadsföring som du söker. Prata med dem om hur deras arbete ser ut, vad de gör under en dag, vilken utveckling de har upplevt osv.

2. Marknadsförare som har gått över från försäljning

Prata med dem som har gått samma väg före dig så att de kan visa dig vägen. Följ deras resa, de utmaningar de har mött och hur de har övervunnit dem. Förstå hur en försäljningschefs vardag brukade se ut och hur den skiljer sig från deras nuvarande roll inom marknadsföring. Lär dig av deras erfarenheter.

Hitta en mentor

Du kommer att möta hinder, invändningar, avslag och förlamande självtvivel. En empatisk mentor kommer att göra allt detta mycket lättare för dig.

Kontakta potentiella mentorer och be om mentorskap. Prata med flera personer innan du bestämmer dig för den som är rätt för dig. Sätt upp mål för mentorskapet, diskutera dina utmaningar och utnyttja din mentors råd för att påskynda din övergång.

Bygg upp din profil

För alla jobbsökningar behöver du ett CV och några personliga brev.

Sök efter interna överflyttningar

Det bästa stället att hitta ditt första marknadsföringsjobb som säljare är att leta inom din nuvarande organisation. Utforska interna möjligheter till omplacering. Sök lediga tjänster och prata med dina potentiella chefer.

Teamet känner dig redan och uppskattar dina färdigheter. Du har också betydande kunskap om organisationen, dess produkter och tjänster. Använd det till din fördel.

Sök marknadsföringsroller utanför

Om den interna övergången inte fungerar, titta utanför företaget.

Kontakta dina kontakter som kan rekommendera dig för olika roller.

Utforska lediga tjänster som publiceras på jobbportaler och LinkedIn.

Identifiera organisationer som du skulle vilja arbeta i och sök lediga tjänster där.

Gå på marknadsföringsevenemang och presentera dig själv för potentiella möjligheter.

Om din jobbsökning vid något tillfälle blir svårhanterlig kan du ordna upp saker och ting. Använd en mall för jobbsökning för att hålla koll på lediga jobb, dina ansökningar, ditt CV, intervjuresurser och mycket mer.

Du kanske får några avslag och blir ignorerad, men med rätt kompetens och jobbstrategi är du på god väg mot en karriär inom marknadsföring. När du väl är där, se till att använda följande tips.

Utnyttja försäljningserfarenhet i en marknadsföringsroll

Känn dig inte som en nybörjare inom marknadsföring. Du är en fulländad professionell med gedigna försäljningskunskaper. Ta med dig allt du har till din nya roll.

Kundfokus

Som säljare är du den som står närmast kunden. Du förstår dem djupt och intuitivt. Utnyttja den kunskapen i ditt innehåll och din kampanjhantering.

💡Proffstips: När du skriver ett blogginlägg kan du till exempel utnyttja din förståelse för kundens utmaningar och problem.

CRM

Smidig kundrelationshantering med ClickUp

I alla organisationer är det förmodligen säljaren som använder kundrelationshantering (CRM) mest. Ta med dig den erfarenheten till din marknadsföringsroll.

Utnyttja ett verktyg som ClickUp CRM för att hantera kunddata.

Dela upp och segmentera kundsegment för att skicka riktade kampanjer.

Utforska kundbeteende och preferenser för att utforma innehåll

Identifiera datapunkter som du kan använda för att personalisera kundupplevelsen.

Datadriven rapportering

KPI-driven marknadsföring med ClickUp

Om du som säljare har utvecklat en talang för att analysera detaljerade data, zooma ut lite för att se helheten som marknadsförare. Skapa KPI-drivna rapporter för att se hur olika marknadsföringsinsatser samverkar.

Visualisera framstegen i dina marknadsföringskampanjer, mät intryck/konverteringar på ditt innehåll och koppla allt till intäkterna.

Visualisera framstegen i dina marknadsföringskampanjer, mät intryck/konverteringar på ditt innehåll och koppla allt till intäkterna med ClickUp för säljteam.

Automatiseringar

Enkel e-postautomatisering med ClickUp

Om livet som marknadsförare blir överväldigande, tvinga dig inte att göra allt själv. Använd automatiseringsverktyg för att hantera repetitiva uppgifter. Ställ in anpassad lead-insamling med formulär och automatisera taggning/segmentering för dem. Skapa e-postautomatiseringar baserade på anpassade triggers som är viktiga för dig.

Skriv med AI-verktyg

Känner du dig fast i din roll? Få inspiration med AI-verktyg. Använd AI för att brainstorma innehållsidéer, skriva innehåll, sammanfatta rapporter, generera keynote-manus, skapa tabeller och transkribera videor. Vad mer? Korrekturläsa och förbättra kvaliteten med den inbyggda stavningskontrollen.

Trots de bästa verktygen och ansträngningarna kommer du att möta utmaningar. Låt oss se hur du kan övervinna dem.

Övervinna vanliga utmaningar

Karriärmarknadsförare står själva inför många utmaningar varje dag. Som marknadsförare som övergår från försäljning kommer du att stöta på några unika hinder. Här är vad du sannolikt kommer att möta och hur du kan övervinna dem.

Anpassa dig till ett nytt tankesätt

Försäljning handlar om att avsluta enskilda affärer, medan marknadsföring handlar om att nå en bredare publik. Säljare får bekräftelse på konkreta resultat i form av avslutade affärer, men marknadsförare måste nöja sig med intryck och leads.

Försäljningsmått och prestationsindikatorer är mer tydliga än marknadsföring. Dessutom är försäljning en fokuserad roll, medan marknadsföring kan ha ett bredare omfång.

När du övergår från försäljning till marknadsföring måste du kunna anpassa dig till den nya rollen.

Reflektera och förstå de förändringar du behöver göra.

Investera tid i att samarbeta i kreativa projekt.

Lär dig att ge och ta emot kvalitativ feedback.

Inför regelbundna utvärderingar av dina prestationer.

Hantera kunskapsluckor

Marknadsföring är ett brett område som ständigt utvecklas. Ibland kommer du att upptäcka att du har kunskapsluckor. Skapa en personlig utvecklingsstrategi för att övervinna dem.

Granska ditt arbete då och då för att identifiera brister.

Be om feedback från kollegor och chefer om dina färdigheter.

Anmäl dig till onlinekurser eller workshops

Använd dina färdigheter i praktiken genom pilotprojekt, personliga uppdrag etc.

När du har en plan kan du organisera den med projektledningsverktyg. Ställ in uppgifter, deluppgifter, deadlines, prioriteringar och mycket mer.

Skapa din egen kunskapsbas

När du går onlinekurser och kompetensutvecklingsprogram kan du använda dokumentationsverktyg för att göra anteckningar. Du kan även länka dina anteckningar till uppgifter och på så sätt skapa ett nätverk av information som är lättillgängligt via sökfunktionen.

Anpassa dig

Om du känner dig lite malplacerad som säljare på marknadsavdelningen, oroa dig inte. Det är helt normalt. Förstå hur en marknadschef arbetar till vardags.

Observera dina nya kollegor och lär dig av deras beteenden.

Lyssna noga och ställ frågor

Var säker på din synvinkel och ge värdefulla synpunkter.

Utveckla relationer och gemenskap

Tips och resurser för en smidig övergång

Innan vi avslutar, låt oss titta på några värdefulla resurser som kan göra din övergång smidigare.

Onlinekurser och certifieringar

Prova något av följande för att komma vidare i övergången till marknadsföring:

💡Proffstips: För mer information, se de 10 bästa marknadsföringscertifieringarna för att utveckla din karriär.

Bästa marknadsföringsböcker

Ett av de bästa sätten att anpassa ditt tänkande till att bli marknadsförare är att läsa mycket. Seth Godins Permission Marketing, Purple Cow och This is Marketing är bra utgångspunkter.

För något mer traditionellt, prova Ogilvy on Marketing. För marknadsföring av nystartade företag, läs Hacking Growth av Sean Ellis och Morgan Brown. För att lära dig mer om innehåll, överväg Joe Pulizzis Content Inc. Om du arbetar inom teknik, utforska någon av dessa böcker om produktmarknadsföring.

Några populära bloggar

Prenumerera och läs några av de bästa marknadsföringsrelaterade artiklarna som finns:

Copyblogger för resurser inom innehållsmarknadsföring och copywriting

Marie Forleo (och hennes YouTube/Podcast) för marknadsföring för småföretag och egenföretagare

HubSpot , den ursprungliga bloggen om inbound-marknadsföring

Behärska marknadsföringsteknik en, som vanligtvis innehåller verktyg för:

Analys : Spåra webbplatstrafik, inklusive visningar, sidvisningar, klick, ifyllda formulär, användarresor och mer med Google Analytics. Ha också några analysmallar till hands.

CRM : Hantera kunddata med HubSpot, Salesforce eller andra CRM-verktyg.

Design : Skapa snabbt bilder för broschyrer, flygblad, meddelanden på sociala medier etc. med Canva.

SEO/SEM : Hantera sökord, optimera innehåll och driv kampanjer med verktyg som Semrush och Ahrefs.

Projektledning: Samla alla dina marknadsföringsuppgifter och få en helhetsbild med projektledningsverktyg.

Gå över till marknadsföring

Marknadsföring är en naturlig övergång mot tillväxt och ledarskap för många säljare över hela världen. Faktum är att en bakgrund inom försäljning kan göra blivande marknadsförare tuffare och ge dem den praktiska kunskap de behöver för att blomstra. Med kundernas förändrade inställning till att "bli sålda" blir marknadsförarens roll allt viktigare för verksamheten.

Med erfarenhet från marknadsföring och kundframgång kan du faktiskt utveckla din kompetens som tillväxtledare, en roll som är mycket efterfrågad både bland startups och företag.

De många fördelarna gör dock inte övergången enkel. Marknadsföringsroller är mycket efterfrågade och intervjuerna är konkurrensutsatta. Att gå från försäljning till marknadsföring kräver en strategisk och kumulativ insats.

Du måste skaffa dig färdigheter, tillämpa dem i praktiken, skaffa certifieringar, läsa böcker, hitta praktikplatser, nätverka, bygga ett personligt varumärke, skapa ett CV, söka jobb, klara intervjuer – allt detta innan du ens påbörjar övergången!

Låt inte logistiken kring allt detta förvirra dig. Använd ett flexibelt projektledningsverktyg för att planera och genomföra din övergång till marknadsföring. Lycka till med din karriär!