De 10 bästa AI-generatorerna för innehållssammanfattningar för 2025

Om du någonsin har försökt skapa innehåll som rankas bra i sökmotorerna vet du att det krävs ett kraftfullt duo: en skribent som verkligen förstår målgruppen och en SEO-strateg som vet hur man fångar algoritmens uppmärksamhet.

Det är här en innehållsbrief kommer väl till pass – tänk på den som ett fuskkort från din SEO-expert, fylld med allt du behöver: insikter om målgruppen, de bästa sökorden och till och med innehållsavsnitt som topprankade bloggar använder. Med andra ord är en brief som din SEO-färdplan, som leder ditt innehåll till rätt läsare.

Men vad händer om du inte har någon som kan sammanställa en detaljerad innehållsbrief? Ingen panik. AI-generatorer för innehållsbriefar finns här för att göra livet enklare.

Dessa smarta verktyg kombinerar artificiell intelligens med innehållsoptimering och förvandlar en tom sida till en tydlig, strategisk guide för ditt innehåll.

Med ett hav av alternativ kan det förstås kännas som att leta efter en nål i en höstack att hitta rätt AI-generator. Lyckligtvis har jag gjort grovjobbet åt dig. Här är en lista över de 10 bästa AI-generatorerna för innehållsbeskrivningar som hjälper dig att gå från ”Var ska jag börja?” till ”A++-innehåll, perfekt!”.

Vad ska du leta efter i AI-innehållsbeskrivningsgeneratorer?

När du väljer ett AI-verktyg för innehållsskapande finns det några saker du måste tänka på.

Användarvänligt gränssnitt : Ju enklare det är att navigera, desto effektivare kan ditt team producera högkvalitativt innehåll

Snabb åtkomst : Leta efter verktyg som ger snabb åtkomst till funktioner utan en brant inlärningskurva, så att innehållsskapare kan börja skriva med minimal ansträngning.

Anpassningsalternativ : Varje team har unika krav, så en bra generator bör erbjuda mallar för innehållsbeskrivningar som passar din specifika innehållsstrategi. Det är ett plus om det inkluderar en eller två gratis mallar för innehållsbeskrivningar.

Sömlös integration : Integrationsmöjligheterna är också viktiga. Ditt AI-verktyg bör kunna integreras sömlöst med ditt befintliga arbetsflöde, oavsett om det handlar om projektledningsprogramvara eller SEO-verktyg. Detta underlättar processen för att skapa innehåll.

Prestationsspårning : Generatorer som inkluderar analysverktyg hjälper dig att mäta innehållets effektivitet, så att du kan förstå vad som tilltalar din målgrupp (för ditt målnyckelord) och förfina din strategi över tid. Detta är särskilt viktigt för innehåll som syftar till att rankas högt i sökmotorerna.

Innehållsoptimering: De bästa generatorerna ger SEO-insikter, förslag på sökord och läsbarhetsanalyser, vilket hjälper dig att skapa optimerat innehåll samtidigt som du följer dina : De bästa generatorerna ger SEO-insikter, förslag på sökord och läsbarhetsanalyser, vilket hjälper dig att skapa optimerat innehåll samtidigt som du följer dina varumärkesriktlinjer . Bra innehållsbriefgeneratorer är också duktiga på att föreslå starka interna och externa länkar.

De 10 bästa AI-generatorerna för innehållsbeskrivningar

1. ClickUp (Bäst för AI-innehållsskapande, hantering och samarbete)

Förenkla innehållsskapandet och producera högkvalitativt innehåll på några minuter med ClickUp Brain.

ClickUp utmärker sig som den ”allt-i-ett-appen” för alla dina behov inom innehåll och projektledning. Den är idealisk för att förbättra dina processer för innehållsskapande och samarbete.

ClickUp Docs fungerar som ett utmärkt redigeringsverktyg i realtid. Det hjälper mig att samarbeta med mina teammedlemmar, som kan komma åt mitt innehåll och lämna förslag. Detta främjar en effektiv feedbackloop i hela mitt team.

ClickUp Brain hjälper dig att snabbt generera AI-drivna dispositioner och innehåll för olika format. Med ClickUp behöver du dessutom aldrig börja från scratch, tack vare de över 1000 gratis mallarna som du kan välja mellan.

Ladda ner den här mallen Skapa enkelt riktlinjer för briefs med ClickUp SEO Content Brief Template

ClickUp SEO Content Brief Template är en game changer med sina förinstallerade SEO-komponenter, såsom målnyckelord och målgruppsinformation, som är avgörande för effektiv SEO-skrivning.

Behöver du ett enkelt sätt att spåra dina innehålls framsteg? Inga problem. Mallen är förinstallerad med anpassade statusar för att spåra framsteg, anpassade fält för att kategorisera element och olika vyer för att hantera arbetsflöden effektivt.

ClickUp erbjuder också en rad andra mallar, såsom mallen för innehållsskrivning och mallen för innehållskalender, som underlättar konsekventa arbetsflöden.

ClickUps bästa funktioner

Uppgiftsspecifika samarbetsverktyg : Arbeta smidigt i ClickUp Docs för brainstorming, innehållsgranskning och redigering i realtid

Integrerad uppgiftshantering : Tilldela, spåra och prioritera uppgifter för innehållsskapande inom en enhetlig plattform

AI-driven ClickUp Brain : Få omedelbara innehållsidéer, skrivhjälp och projektinsikter anpassade efter kreativa arbetsflöden

Progress dashboards : Övervaka ditt teams innehållsmilstolpar och förenkla feedbackloopar med hjälp av användbar data

Automatisera arbetsflöden : Skapa och anpassa arbetsflöden för idégenerering, utkast och godkännande av innehåll med hjälp av ClickUps intuitiva gränssnitt.

Appintegrationer för innehållsverktyg: Synkronisera med över 1 000 populära appar som Google Drive och Slack för att centralisera alla innehållsresurser

Begränsningar för ClickUp

Begränsad AI-åtkomst : Användare av Free Forever-planen har inte tillgång till ClickUps AI-funktioner.

Begränsningar i mobilappen: Mobilappen saknar tabellvy, vilket kan begränsa användbarheten när du är på språng.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per arbetsplatsmedlem och månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

2. Dashword (bäst för datadriven innehållsoptimering)

via Dashword

Dashword använder AI för att skapa SEO-optimerat innehåll som bygger på datadrivna insikter.

Med hjälp av detta verktyg kan du identifiera begränsningar i din preliminära brief och optimera den genom omfattande konkurrentanalyser och realtidsfeedback från innehållsredaktören.

Dashboard har också en inbyggd läsbarhetsmätare som kan hjälpa dig att spåra dina läsbarhetspoäng tillsammans med andra mätvärden för innehållsoptimering.

Dashwords bästa funktioner

Intuitiv innehållsredigerare : SEO och läsbarhetsbedömning i realtid som ger omedelbar feedback om optimering

Omfattande SERP-analys : Jämför konkurrenter för att identifiera luckor och möjligheter i innehållet

Automatiserad generering av innehållsbeskrivningar : Baserat på målnyckelord och analys av sökintentioner

Inbyggda AI-skrivfunktioner : För innehållsgenerering och expansion

Verktyg för innehållsövervakning: Spårar prestanda och föreslår uppdateringar (tillgängligt i Business-planen)

Begränsningar för Dashword

Begränsat antal AI-skrivmallar : Färre mallar jämfört med dedikerade AI-skrivplattformar

Fokusera på långa SEO-innehåll : Saknar mångsidighet för andra innehållstyper

Restriktiva användningsbegränsningar: Lägre nivåer har begränsad användning

Priser för Dashword

Startup-plan: 99 $/månad

Affärsplan: 349 $/månad

Dashword-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 50 recensioner)

3. Frase. io (Bäst för AI-driven forskning och skrivande)

Frase. io är en AI-driven plattform för innehållsoptimering som kombinerar automatiserad forskning, innehållsskapande och SEO-optimering.

Detta gör det särskilt användbart om ditt primära syfte är att analysera innehåll med högsta prestanda och generera AI-assisterade utkast.

Frase. io ger också optimeringsförslag i realtid i sin innehållsredigerare och kan hjälpa dig att skapa innehåll som rankas högt i sökmotorerna.

Frase. io bästa funktioner

Automatiserad SERP-analys : Analyserar de 20 bästa Google-resultaten för att skapa innehållsbeskrivningar och översikter på några sekunder

Avancerade AI-skrivfunktioner : Obegränsad innehållsgenerering med ett Pro Add-on-abonnemang

Omfattande verktyg för innehållsoptimering : Jämför med konkurrenter och identifierar luckor i ämnesområden

Frågeforskningsfunktion : Hämtar information från People Also Ask, Quora och Reddit för att skapa innehållsidéer

Spårning av innehållets prestanda: Ger detaljerade analyser och optimeringsförslag

Frase. io-begränsningar

Begränsad AI-ordgenerering : 4 000–10 000 tecken i grundpaketen utan Pro-tillägget

Begränsade dokumentkrediter : Lägre nivåer har begränsade krediter

Begränsning för enskilda användare: Endast tillgängligt i Solo- och Basic-abonnemangen

Priser för Frase.io

Gratis provperiod: 0 $ utan bindningstid

Solo-abonnemang: 15 $/månad eller 12 $/månad vid årlig betalning

Grundläggande plan: 45 $/månad eller 38 $/månad vid årlig betalning

Teamplan: 115 $/månad eller 97 $/månad vid årlig betalning

Frase. io betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 250 recensioner)

4. Copy. ai (Bäst för snabb innehållsgenerering)

Som namnet antyder fokuserar Copy.ai främst på att skapa innehållstexter. Detta är användbart för att generera marknadsföringstexter, bloggar och andra innehållsformat på språng.

Copy. ai använder avancerade språkmodeller, inklusive GPT-4, för att generera innehåll som känns mindre generiskt än vad vanliga AI-verktyg skriver.

Det som skiljer Copy.ai från de flesta AI-generatorer för innehållsbeskrivningar är dess användarvänliga gränssnitt och omfattande mallbibliotek. Med över 90 fördefinierade mallar riktar sig den till marknadsförare, copywriters och innehållsskapare som behöver skapa innehåll snabbt.

Copy. ai bästa funktioner

Över 90 färdiga mallar för copywriting : För olika innehållsbehov, inklusive bloggar, sociala medier och produktbeskrivningar

Obegränsad ordgenerering : Tillgängligt i Pro-planen för konsekvent innehållsskapande

Stöd för över 95 språk : Med möjlighet att anpassa varumärkets röst

Intuitiv innehållsredigerare : Förslag och förbättringar i realtid

Integrationsmöjligheter: Flera integrationer är tillgängliga via API-åtkomst och verktyg för automatisering av arbetsflöden.

Begränsningar för Copy.ai

Problem med plattformens stabilitet : Tillfälliga driftstopp kan påverka användningen

Högre plagieringspoäng : Plagieringspoängen kan bli högre för kortare innehåll (texter på 200 ord).

Grammatisk korrekthet: Kräver ytterligare korrekturläsningsverktyg

Copy. ai-prissättning

Gratis plan: 1 plats

Startpaket: 36 $/månad (årligt)

Avancerad plan : 186 $/månad (årligt)

Företagsplan: Anpassad prissättning

Copy. ai-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 50 recensioner)

5. MarketMuse (Bäst för innehållsstrategi för företag)

via MarketMuse

MarketMuse är en AI-driven plattform för innehållsanalys som är utvecklad för att hjälpa till med innehållsstrategi och SEO.

Plattformen använder avancerad ämnesmodelleringsteknik och egenutvecklade algoritmer för att identifiera möjligheter och brister i din innehållsstrategi och föreslå förbättringar av din innehållsprocess.

MarketMusas främsta styrkor är konkurrensanalys, innehållsoptimering och strategiska rekommendationer. Den är främst utformad för företag som hanterar storskaliga innehållsoperationer.

MarketMuse bästa funktioner

Patenterad teknik för ämnesmodellering : Analyserar innehållets djup och identifierar viktiga underämnen som bör täckas

Avancerad värmekarta och SERP X-ray : Möjliggör djupgående konkurrentanalys och identifiering av innehållsgap

Automatiserad innehållsgranskning : Upptäck sidor med stor potential med hjälp av klusterteknik

Personlig svårighetsgrad för sökord : Tilldelar ämnesrelaterade auktoritetspoäng

Omfattande verktyg för innehållsplanering: Erbjuder funktioner för teamsamarbete och dedikerad kontohantering

Begränsningar för MarketMuse

Högre pris : Dyrare jämfört med andra verktyg för innehållsoptimering

Begränsade avancerade funktioner : Avancerade skrivfunktioner är endast tillgängliga för premium användare.

Brant inlärningskurva : Det tar tid att lära sig använda avancerade funktioner

Begränsad åtkomst: Avancerade funktioner är begränsade i lägre prisplaner.

Priser för MarketMuse

Gratis plan: 0 $

Optimera: 99 $/månad

Forskning: 249 $/månad

Strategi: 499 $/månad

MarketMuse-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (25+ recensioner)

6. Writesonic (Bäst för automatiserad innehållsskapande)

via Writesonic

Writesonic liknar Copy.ai i många avseenden och baseras på finjusterade OpenAI-språkmodellerna GPT-3.5 och GPT-4 för att generera högkvalitativt innehåll i olika format. Plattformen utmärker sig genom sin omfattande samling av skrivverktyg och optimeringsfunktioner i realtid.

Writesonic kan skapa innehåll på över 25 språk, vilket gör det idealiskt för att publicera innehåll samtidigt på flera språk.

Writesonic bästa funktioner

Advanced AI Article Writer 5. 0 : Integrerar realtidsdata med SEO-optimeringsfunktioner

Mångsidig innehållsgenerering : Stöder över 80 användningsfall, inklusive bloggar, annonstexter och produktbeskrivningar

Tvåstegssystem för ordkvalitet : Erbjuder innehållsgenerering i Premium (GPT-3. 5) och Superior (GPT-4)

Inbyggda SEO-verktyg : Integreras med SurferSEO för optimering

Direktpublicering i WordPress: Tillhandahåller ett omfattande mallbibliotek för olika typer av innehåll

Begränsningar för Writesonic

Inlärningskurva : Det tar tid att maximera verktygets effektivitet.

Stort beroende av uppmaningar : Detaljerade AI-uppmaningar krävs för bästa resultat

Repetitivitet i innehållet : Det föreslagna innehållet kan låta repetitivt, särskilt om det används med liknande uppmaningar.

Begränsningar av ordantal: Begränsningar av ordantal gäller för lägre prisplaner.

Writesonic Prissättning

Gratis plan: 0 $

Individuell plan: 16 $/månad (faktureras årligen) eller 20 $/månad

Standardplan: 79 $/månad (faktureras årligen) eller 99 $ per månad

Professionell plan: 199 $/månad (faktureras årligen) eller 249 $/månad

Avancerad plan: 399 $/månad (faktureras årligen) eller 499 $/månad

Företagsplan: Från 9 999 $/år

Writesonic-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1900 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2 000 recensioner)

7. Surfer SEO (bäst för SEO-optimering på sidan)

via Surfer SEO

Det som skiljer Surfer SEO från andra AI-generatorer för innehållsbeskrivningar är dess förmåga att omvandla rå SERP-data till tydliga, praktiska riktlinjer för innehåll.

Detta säkerställer att Surfer SEO tillhandahåller datadriven innehållsoptimering med funktioner som realtidsbedömning och konkurrentanalys, vilket gör det särskilt enkelt för förstagångsanvändare.

Dessutom tyckte jag att de NLP-baserade rekommendationerna var ett bra sätt att integrera flera nyckelord i mitt innehåll.

Surfer SEO:s bästa funktioner

Avancerad innehållsredigerare : Optimering i realtid med NLP-baserade rekommendationer

Omfattande SERP-analysator : Analyserar över 500 signaler på sidan för datadriven innehållsoptimering

Detaljerade funktioner för innehållsgranskning : Ger praktiska rekommendationer för befintligt innehåll

AI-driven innehållsgenerering : Inkluderar inbyggd SEO-optimering

Ämnesforskning och nyckelordsgruppering: Hjälper till med innehållsplanering

Begränsningar för Surfer SEO

Överväldigande datapunkter : Det kan vara svårt att prioritera alla föreslagna datapunkter på ett effektivt sätt.

Grundläggande sökordsforskning : Sökordsforskningen är begränsad jämfört med dedikerade verktyg

NLP-kreditbegränsningar : Det finns kreditbegränsningar för lägre nivåer.

Ibland förekommer problem med datakvaliteten: Datakvaliteten kan sjunka i vissa konkurrensanalyser.

Priser för Surfer SEO

Essential-abonnemang : 79 $/månad (årligt)

Skalanpassad plan: 175 $/månad (årligen)

Företagsplan: Anpassad prissättning

Surfer SEO-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 350 recensioner)

8. Narrato (Bäst för hantering av innehållsflöden)

via Narrato

När det gäller arbetsflödeshantering är Narrato i en klass för sig.

Plattformen kombinerar innehållsgenerering, teamsamarbete och automatiserad publicering – allt i ett enda arbetsutrymme.

Content Genie automatiserar skapandet av innehåll för sociala medier och bloggar på autopilot. Användare kan ställa in anpassade arbetsflöden där specifika uppgifter – som att meddela redaktörer, godkänna innehåll och till och med schemalägga publiceringstidpunkten – automatiskt tilldelas baserat på förutbestämda kriterier.

Team uppskattar särskilt dess förmåga att integreras med stora publiceringsplattformar samtidigt som den upprätthåller en jämn innehållskvalitet.

Narratos bästa funktioner

AI Content Genie : Automatiserar genereringen av innehåll för sociala medier och bloggar

Omfattande mallbibliotek : Innehåller över 100 AI-verktyg för olika innehållstyper och användningsfall

Anpassad automatisering av arbetsflöden : Stöder uppgiftsfördelning, aviseringar och fashantering

Inbyggd SEO-optimering : Erbjuder generering av innehållsbeskrivningar och förslag på sökord

Sömlös plattformsintegration: Ansluter till WordPress, Webflow och sociala mediekanaler

Narrato-begränsningar

Begränsade analysfunktioner : Kunde vara mer omfattande

Tidskrävande integration med sociala medier : Kräver installation för fullständig integration

Begränsade rapporteringsfunktioner : För specifik dataspårning

Begränsningar i grundpaketet: Användningen av AI och antalet användare är begränsade.

Priser för Narrato

Pro-plan: 36 $/månad, faktureras årligen

Affärsplan: 96 $/månad, faktureras årligen

Företagsplan: Anpassad prissättning

Narrato-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 40 recensioner)

9. Keyword Insights (bäst för nyckelordsgruppering och ämnesforskning)

Via Keyword Insights

Letar du efter ett AI-drivet SEO-verktyg specifikt för nyckelordsprovtagning?

Keyword Insights är specialiserat på nyckelordsgruppering och optimering av ämnesauktoritet. Detta AI-verktyg kan hjälpa ditt innehållsteam att organisera och analysera stora uppsättningar nyckelord för att skapa omfattande innehållsstrategier.

Plattformen kan bearbeta upp till 200 000 sökord samtidigt, vilket gör den särskilt idealisk för storskaliga innehållsoperationer.

Keyword Insights bästa funktioner

Avancerad nyckelordsklustering : Erbjuder snabba och långsamma algoritmer för olika noggrannhetsbehov

Omfattande sökordsupptäckt : Ger tillgång till en databas med över fem miljarder sökord

Analys av sökintentioner : Använder kontextbaserad klustring för förbättrad innehållsplanering

AI-driven generator för innehållsbeskrivningar : Integrerar konkurrentanalys i sina innehållsbeskrivningar

Visuell sökordsanalys: Jämför konkurrenternas synlighet genom detaljerade visuella sökordsanalyser

Begränsningar för Keyword Insights

Endast CSV-utdata : För vissa funktioner

Begränsad live-support : Tillgänglig på lägre nivåer

Inlärningskurva : Det tar tid att maximera avancerade klusterfunktioner.

Kreditbaserat system: Kräver noggrann resurshantering

Priser för Keyword Insights

Prova på-abonnemang: 1 dollar för 14 dagar

Grundläggande plan: 58 $/månad

Professionell plan: 145 $/månad

Premiumplan: 299 $/månad

10. Jasper AI (Bäst för skapande av kreativt innehåll)

via Jasper AI

Jasper AI hjälper till att generera kreativt, människoliknande innehåll i flera format, såsom blogginlägg, marknadsföringstexter, kallmail etc.

Det som verkligen skiljer Jasper från andra är dess förmåga att upprätthålla en konsekvent röst för varumärket. Oavsett om du skriver ett formellt artikelutkast eller ett informellt inlägg på sociala medier, ser Jasper till att tonen förblir korrekt.

En annan höjdpunkt är dess flerspråkiga stöd som säkerställer att du alltid kan växla mellan språk samtidigt som du behåller din innehållspipeline.

Jasper AI:s bästa funktioner

Mångsidig innehållsgenerering : Tillhandahåller över 50 AI-mallar för olika innehållstyper och format

Anpassad träning i varumärkets röst : Inkluderar upp till 150 minnen för en konsekvent ton och budskap

Inbyggda SEO-verktyg : Integreras med SurferSEO för innehållsrankning

Avancerad AI-konstgenerering : Skapar originella bilder och visuella element

Samarbete i realtid: Möjliggör dokumentdelning och teamarbetsflöden

Begränsningar för Jasper AI

Högre pris : Jämfört med liknande AI-skrivverktyg

Obligatorisk faktagranskning : Krävs för genererat innehåll

Repetitionsproblem : Kan förekomma i genererat innehåll

Ytterligare kostnader för plagieringsdetektering: Genom Copyscape-integration

Priser för Jasper AI

Creator-plan: 49 $/månad per plats

Pro-plan: 69 $/månad per plats

Affärsplan: Anpassad prissättning

Jasper AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

Förbättra din innehållsstrategi med ClickUp

AI utvecklas fortfarande, och när det gäller kreativa uppgifter – som att skriva – behövs det fortfarande en hel del mänsklig inblandning.

Men AI kan göra det tekniska arbetet enklare. Enligt HubSpots rapport State of AI använder faktiskt ungefär en tredjedel av marknadsförarna AI för att skapa innehållsöversikter.

AI kan visserligen inte sköta hela den kreativa processen åt dig, men det är definitivt en praktisk hjälpreda.

Oavsett om du är en ensam frilansare eller en del av ett stort team kan rätt AI-generator för innehållsbeskrivningar hjälpa dig att förenkla din process och förbättra dina resultat.

Det är därför du alltid har övertaget med ClickUp.

Med över 1000 mallar att välja mellan och ett brett utbud av AI-drivna verktyg att arbeta med kan du enkelt anpassa arbetsflöden för alla typer av projekt, oavsett om det är en marknadsföringskampanj, ett innehållskalender eller en teamstrategi.

Gå med i ClickUp gratis och förenkla din innehållsresa!