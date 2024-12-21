Gratis mallar för produktplaner för Excel

Produktutveckling kan vara knepigt, särskilt när prioriteringar ändras och missade milstolpar får ditt team att tappa fokus. En snabb lösning? Ta en paus, omgruppera och låt produktplaneringsmallarna i Excel göra grovjobbet åt dig. 📊

Med hjälp av den välbekanta Excel-miljön hjälper dessa enkla mallar produktchefer att skapa projektplaner, utvecklare att spåra funktionsutvecklingen och företagare att dela produktuppdateringar med intressenter.

Nedan har vi samlat de bästa gratis mallarna för produktplaner i Excel för att hjälpa dig komma igång. Men om du behöver en layout med mer kraft, till exempel en som automatiserar uppgifter eller stöder samarbete i realtid, erbjuder ClickUps gratis mallar för produktplaner den fördelen.

Låt oss börja med att undersöka hur du väljer den perfekta Excel-mallen.

Vad kännetecknar en bra mall för produktplanering i Excel?

En välstrukturerad produktplan i Excel beskriver tydligt resan från idé till marknad. Håll utkik efter dessa viktiga funktioner:

Tydlig struktur: Välj en mall som är enkel och välorganiserad så att du snabbt kan se uppgifter, deadlines och resurser.

Anpassningsbara kolumner: Leta efter en flexibel mall som låter dig lägga till eller justera kolumner för uppgiftsägare, prioriteringar, statusuppdateringar och mer.

Tidslinjevy: Välj en mall som visar start- och slutdatum för varje fas, vilket gör det enkelt att följa långsiktiga framsteg.

Enkla uppdateringar: Välj en mall som är snabb att uppdatera när saker förändras, oavsett om det gäller ändrade deadlines eller nya prioriteringar.

Filteralternativ: Hitta en mall som innehåller filter för teammedlemmar, uppgiftsstatus och datum som hjälper dig att zooma in på specifika delar av ditt projekt.

Användarvänlig: Välj en mall som är tillräckligt intuitiv för att hela teamet snabbt ska kunna lära sig den utan en brant inlärningskurva.

💡 Proffstips: För att presentera din produktstrategi på ett visuellt tilltalande sätt kan du använda en PowerPoint-mall för produktplanering för att skapa projektplaner och tydligt kommunicera din plan till alla målgrupper.

Gratis mallar för produktplaner för Excel

Microsoft Excel har inga inbyggda mallar för roadmaps, men det finns många plattformar som erbjuder alternativ som du kan använda. Från hantering av produktbackloggar till tidsplaner för lanseringar (och mer) hjälper dessa mallar dig att utforma en roadmap som passar ditt teams arbetsflöde.

1. Excel-mall för produktplan av Office Timeline

via Office Timeline

Excel-mallen för produktplanering från Office Timeline är ett utmärkt sätt att planera milstolpar och uppgifter för lanseringen av din produkt eller funktion.

Den fördefinierade tidslinjen sträcker sig över fyra kvartal, var och en indelad i fyra huvudfaser.

Planeringsfasen omfattar planering och viktiga beslut. I testfasen ligger fokus på att anpassa produktfunktioner till milstolpar. Utvecklingsfasen innefattar åtgärder som prototyputveckling och alfa-byggande, och lanseringsfasen hjälper till att samordna produktlansering och marknadsföringsinsatser.

Dessa separata simbanor säkerställer en tydlig visualisering av produktkartan.

⚡️Perfekt för Produktteam i små till medelstora teknikföretag som planerar mjukvaruutvecklingscykler

2. Mall för tidsplan för arbetsplan i Excel från Microsoft 365

via Microsoft 365

Excel-mallen för arbetsplanering från Microsoft 365 är ett effektivt verktyg för att organisera ditt projekt i faser, beskriva viktiga uppgifter och sätta upp tydliga mål.

Den inbyggda layouten innehåller fyra faser för olika aktiviteter och resultat. Du kan enkelt fylla i matrisen med relevanta detaljer och övervaka framstegen när du går igenom varje fas.

⚡️Perfekt för: Nystartade företag som letar efter ett enkelt sätt att planera och spåra projektfaser

3. Mall för flera produktplaner från Template.net

Mallen för flera produktplaner från Template.net ger en helhetsbild som hjälper dig att följa framstegen för flera produktlanseringar samtidigt.

Den inbyggda roadmappen har en kvartalsvis tidslinje för att visa utvecklingen av tre produkter över flera månader. Du kan färgkoda milstolparna under varje projekt, vilket gör det enkelt att övervaka framstegen och upptäcka beroenden.

⚡️Perfekt för: Snabbt växande, små produktmarknadsföringsteam som övervakar flera lanseringar

4. Mall för digital produktplan från Template.net

Mallen för digital produktplan från Template.net är ett mångsidigt verktyg för digitala produktteam som vill planera, visualisera och kommunicera sin strategi på ett enkelt sätt.

Layouten omfattar fyra kvartal, uppdelade i två viktiga faser, "Utveckling" och "Marknadsföring", så att du kan spåra relevanta uppgifter och mål under hela projektets livscykel. Visuella signaler för slutförda, pågående och kommande uppgifter hjälper ditt team att hålla sig på rätt spår.

Denna mall är utformad för att passa in i småskaliga agila arbetsflöden och förenklar uppgiftshanteringen för iterativ utveckling och lansering av funktioner.

⚡️Perfekt för: Produktchefer i tech-startups som arbetar med att lansera en ny app eller digital tjänst.

5. Produktscrum-roadmapmall från Template.net

Produktscrum-roadmap-mallen från Template.net är en strukturerad projektplan som hjälper tvärfunktionella team att samordna, spåra framsteg och uppnå milstolpar under hela produktutvecklingsprocessen.

Denna projektplanmall är indelad i tre viktiga faser – ”Strategi”, ”Genomförande” och ”Tillväxt” – och ger tydliga riktlinjer och detaljerade mål för varje team.

⚡️Perfekt för: Produktchefer som leder tvärfunktionella team i medelstora teknikföretag

6. Excel-mall för teknikplan från Coefficient

via Coefficient

Mallar för teknikplanering är ett smart sätt att hålla dina IT-projekt på rätt spår, och Excel-mallen för teknikplanering från Coefficient är ett utmärkt exempel.

Oavsett om det gäller en programvaruuppgradering eller en större systemöversyn hjälper denna anpassade mall dig att skapa en teknikplan som är skräddarsydd efter dina behov.

Layouten är indelad i faserna ”Infrastruktur”, ”Testning”, ”Förbättringar” och ”Integration”, som sträcker sig över kvartal. Du kan följa viktiga aktiviteter under varje fas, vilket säkerställer smidig samordning inom teamet.

⚡️Perfekt för: IT-projektledare som övervakar systemmigreringar eller teknikuppgraderingar

Läs mer: 10 kostnadsfria mallar för teknikplanering för bättre samordning inom teamet

7. Excel-funktioner Roadmap-mall av Coefficient

via Coefficient

Excel-funktionskarta från Coefficient gör det enkelt att anpassa produktutvecklingen efter affärsmålen över kvartalen.

Med faser som "Affärstillväxt", "Skalbarhet", "Minska kundbortfall" och "Konsumenttillväxt" guidar mallen din produkt från idé till genomförande.

Du kan fylla varje fas med detaljerade uppgifter och följa framstegen månad för månad.

⚡️Idealisk för: Produktchefer i nystartade SaaS-företag som vill skala upp sitt erbjudande och samtidigt minska kundbortfallet.

Begränsningar vid användning av Excel för produktplanmallar

Excel kan vara ett praktiskt verktyg för produktplanering, men det har sina begränsningar. Här är några problem du kan stöta på:

Manuella uppdateringar: Om ditt projekt utvecklas snabbt kan det kännas som en ständig kamp att hålla allt uppdaterat i Excel.

Samarbetsutmaningar: Excel är inte byggt för realtidsarbete i team, så det kan vara krångligt att dela och uppdatera din roadmap med andra.

Begränsad automatisering: Excel erbjuder endast grundläggande automatiseringsalternativ (som villkorlig formatering och datavalidering), så uppgifter som att skicka påminnelser eller justera tidslinjer automatiskt måste göras manuellt.

Skalningsproblem: När ditt projekt växer blir ett Excel-ark överbelastat med för mycket data för att spåra framsteg eller hantera flera team i olika projekt.

Bristande integration: Excel kan inte enkelt kopplas till andra verktyg som du kanske använder (som din kalender eller e-postplattform), vilket gör det svårare att synkronisera data och samarbeta smidigt mellan olika plattformar.

Om dessa begränsningar bromsar dig, kolla in några av de bästa verktygen för roadmap-programvara som kan hålla jämna steg med det snabba tempot i dina projekt. Du behöver ett mer interaktivt verktyg som går utöver funktionerna i en mall för teknikroadmap i Excel.

Alternativa mallar för produktplan

Programvaruverktyg för produktledning överbryggar klyftan mellan bra idéer och bättre produkter. Särskilt när du startar, idéer utvecklas och teamen växer. Idag behöver du en online-tavla för brainstorming, imorgon behöver du intuitiva bilder för intressenterna och så vidare. För agil produktledning behöver du något mer än Excel.

ClickUp är en 360-graders projektledningsplattform som samlar alla dina arbetsflöden, inklusive produktplanering. ClickUp är en app för allt som har med arbete att göra och har en AI-assistent som hämtar data på begäran, integrationer med de bästa tekniska verktygen och automatisering som sparar dig från tråkigt administrativt arbete.

ClickUps produktledningslösning är ett av deras bästa erbjudanden. Den hjälper dig att forma din produktvision och komma igång direkt (från koncept till marknad). Du kan organisera feedback, epics och sprints i enstaka, delbara projektplaner så att dina team och intressenter kan se vad som händer just nu och vad som kommer härnäst.

De inbyggda vyerna – oavsett om det är lista, whiteboard eller Gantt-diagram – förbättrar effektiviteten ytterligare.

Spåra och prioritera enkelt uppgifter från din produktutvecklingsbacklog med hjälp av ClickUp Product Management Solution.

Nedan har vi samlat våra bästa kostnadsfria mallar för produkt- och teknikplaner.

1. ClickUp-mall för produktplan

Ladda ner den här mallen Visualisera utvecklingen av dina produktidéer i ClickUp Product Roadmap Template whiteboard.

Robusta mallar för produktutveckling är utformade för att ge en helhetsbild av din produkts resa från början till slut.

ClickUp-mallen för produktplan är en avancerad mall som är strukturerad på mappnivå. Mappen ”Projektplan” innehåller en lista med ”Kvartalsplan” för att prioritera uppgifter under olika kvartal, och tavlan ”Plan efter initiativ” ger en översikt över alla initiativ organiserade efter status.

Med hjälp av ”Impact Effort Matrix Whiteboard” kan du utvärdera varje idé och tilldela ett RICE-betyg (Reach, Impact, Confidence, Effort) för att prioritera dem efter behov. Denna mångsidiga mall innehåller en Wiki-sida med ”Release Notes” där du kan dokumentera och organisera dina release notes.

⚡️Perfekt för: Produktchefer inom e-handel som övervakar lanseringen av nya funktioner

Läs mer: En guide till hur du använder ClickUps mall för produktplanering

2. ClickUp-mall för produktutvecklingsplan på whiteboard

Ladda ner den här mallen Övervaka utvecklingstidsplanen och identifiera potentiella flaskhalsar med hjälp av ClickUp Product Development Roadmap Whiteboard Template.

ClickUps mall för produktutvecklingsplan på whiteboard hjälper dig att visualisera varje steg i din produkts kvartalsvisa utveckling i en tydlig tidslinjevy.

Med den här mallen på mellannivå kan du kartlägga allmänna projektuppgifter och sedan dela upp dem i specifika uppgifter som du kan följa upp månad för månad. Färgkodade klisterlappar gör det enkelt att logga uppgiftsstatusar i denna uppgifts-tidslinjematris, vilket hjälper dig att upptäcka flaskhalsar med ett ögonkast.

För ökad effektivitet kan du automatiskt överföra dina data till list- och tavelvyer i mallen.

⚡️Perfekt för: Tekniska team som vill samordna medlemmarna inför lanseringen av en produktfunktion.

3. ClickUp-mall för utveckling av nya produkter

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för utveckling av nya produkter för att prioritera uppgifter inom varje utvecklingsfas genom att bedöma komplexitet, arbetsinsats och påverkan.

ClickUp-mallen för utveckling av nya produkter är ett nybörjarvänligt alternativ för att guida en ny produkt från idé till färdig produkt.

Börja med mallens vy "Projektöversikt" för en översikt över uppgifter grupperade efter faser, tillsammans med detaljer som komplexitet och påverkan. Växla sedan till "Processkort" för en översikt över uppgiftsframsteg i varje fas och använd vyn "Gantt-diagram" för att spåra beroenden.

Ändrade planer? Den linjära tidslinjevyn hjälper dig att dra och släppa uppgifter för att omplanera, så att din produktutveckling snabbt kommer tillbaka på rätt spår.

⚡️Perfekt för: Produktteam på snabbväxande teknikföretag som lanserar sin flaggskeppsprodukt

4. ClickUp-mall för produktplanering på whiteboard

Ladda ner den här mallen Samordna dina teammedlemmar kring produktmål och prioriteringar med hjälp av ClickUp-mallen för produktplaneringstavla.

ClickUp Product Roadmap Whiteboard Template integreras direkt med din ClickUp Workspace för att förenkla brainstormingprocessen för produkten.

Denna nybörjarvänliga mall innehåller en kvartalsvis tidslinje, där varje kvartal är uppdelat i månader för en detaljerad översikt över varje fas. Du kan tagga uppgiftsägare i whiteboard-funktionen, och färgkodade klisterlappar gör det enkelt att följa uppgiftsförloppet med ett ögonkast.

För att säkerställa att inga idéer går förlorade kan du använda ClickUp Chat för att omvandla diskussioner till genomförbara uppgifter. Detta gör att du kan vara flexibel och lyhörd för teamets och användarnas synpunkter.

⚡️Perfekt för: Produktteam som lanserar en app med flera funktioner eller en integrerad plattform

5. ClickUp-mall för checklista för produktlansering

Ladda ner den här mallen Prioritera uppgifter baserat på färgkodad status och kategori i ClickUp-mallen för produktlanseringschecklista.

ClickUps mall för produktlanseringschecklista är utformad för avancerade användare som vill hantera alla uppgifter som ingår i en produktlansering på ett effektivt sätt. Mallen är organiserad på listnivå och erbjuder fem anpassningsbara uppgiftsvyer för enkel uppföljning.

I listan "Aktiviteter" visas uppgifter sorterade efter kategori, prioritet och viktiga datum. I vyn "Milstolpar" markeras viktiga prestationer under hela processen.

För visuell uppgiftshantering grupperar tavlan "Efter kategori" uppgifter i en Kanban-liknande layout, medan "Gantt"-vyn hjälper dig att sätta upp realistiska tidsplaner för uppgifter och beroenden.

Slutligen ger vyn "Tidslinje" en översiktlig bild av lanseringen, med start- och slutdatum samt viktiga milstolpar.

⚡️Perfekt för: Marknadsföringsteam på teknikföretag som planerar en större produktlansering på flera plattformar.

6. ClickUp-mall för produktfunktionsmatris

Ladda ner den här mallen Sammanställ funktioner och jämför deras betydelse mellan olika modeller med hjälp av ClickUp-mallen för produktfunktionsmatris.

ClickUp Product Features Matrix Template är ett alternativ på mellannivå för att anpassa varje produktfunktion efter kundernas behov och företagets mål.

Den centrala listan hjälper dig att logga och prioritera högvärdiga funktioner, vilket säkerställer att resurser och budgetar fördelas effektivt. Du kan även använda ClickUps tabellvy för att betygsätta varje funktion på en skala från 1 till 5, omedelbart jämföra produktens styrkor och besluta om nästa steg.

Du kan också använda ClickUp Brain för att analysera produktfunktionerna. Det AI-drivna verktyget kan föreslå optimeringar, markera beroenden och ge datastödda rekommendationer, vilket minskar behovet av manuell analys.

⚡️Idealisk för: Produktteam på företagsnivå som utvärderar funktionsuppsättningar över flera produktlinjer

7. ClickUp-mall för produktkravsdokument

Ladda ner den här mallen Använd ClickUp-mallen för produktkravsdokument som en tydlig guide för att förenkla din produktutvecklingsprocess.

Mallar för produktkravsdokument (PRD) är dina guideböcker för att definiera, utveckla och leverera en produkt. De fångar upp varje detalj från ”varför” till ”hur” i en enda källa till sanning.

Den nybörjarvänliga mallen ClickUp Product Requirements Doc Template tar detta koncept ett steg längre med en sida i Wiki-stil som hjälper dina produkt-, design- och teknikteam att hålla sig samordnade. Du kan registrera detaljer som omfattning och viktiga intressenter samt lägga till relevanta forskningsmått för att stödja prioriteringar och spåra KPI:er för produktledning.

Avsnittet "Vanliga frågor och överväganden" ger enkel tillgång till vanliga frågor, och i avsnittet "Tidsplan" kan du kartlägga milstolpar och potentiella lanseringsdatum i en praktisk tabell.

⚡️Idealisk för: Produktchefer som leder tvärfunktionella team genom ett komplext mjukvaruutvecklingsprojekt

8. ClickUp-mall för produktstrategi

Ladda ner den här mallen Visualisera din utvecklingspipeline från början till slut med ClickUp-mallen för produktstrategi.

Produktstrategimallar förtydligar din roadmap och ger beslutsfattare en gemensam, interaktiv bild av produktens framtid.

ClickUp-mallen för produktstrategi hjälper dig att kategorisera och prioritera funktioner baserat på arbetsinsats. Med vyer som tabellen "Alla funktioner" och listan "Aktiva funktioner" får du en tydlig sammanfattning av de viktigaste prioriteringarna och teamuppgifterna.

Du kan schemalägga funktionsutveckling och lanseringar och använda vyerna i Gantt-tidslinjen för att spåra statusen för varje projektfas på växlingsbara skärmar.

Mallen håller alla på samma sida genom att gruppera teammedlemmar efter roller och ansvarsområden och samla all viktig information för snabb referens.

⚡️Perfekt för: Produktteam som letar efter mallar för strategiska roadmaps med flera funktioner för att driva långsiktig tillväxt.

9. ClickUp-mall för produktpositionering

Ladda ner den här mallen Övervaka viktiga positioneringselement, såsom målmarknad och problemområden, med hjälp av ClickUps mall för produktpositionering.

ClickUp-mallen för produktpositionering hjälper dig att definiera din produkts marknadsposition genom att tydligt visa dess fördelar.

Processen börjar med formuläret ”Produktpositioneringsbedömning”, där intressenterna ger sina synpunkter på viktiga element som produktens unika försäljningsargument och varumärkesprofilering. Svaren förs direkt till ”Produktlistan”, där synpunkter på kommande lanseringar organiseras efter status.

När allt är på plats erbjuder "Whiteboard View" en produktpositioneringskarta som hjälper dig att visualisera hur din produkt står sig i jämförelse med konkurrenterna när det gäller kostnad och kvalitet.

⚡️Perfekt för: Produktmarknadsföringsteam som testar marknaden för en ny prenumerationsmodell

10. ClickUp Agile Team Roadmap Template

Ladda ner den här mallen Prioritera uppgifter och funktioner inom varje sprint med hjälp av ClickUp Agile Team Roadmap Template.

Med ClickUp Agile Team Roadmap Template blir det enkelt att kommunicera din produktstrategi och justera prioriteringar allteftersom ditt team lär sig mer om din marknad och din produkt.

Denna mall är utformad med nybörjare i åtanke och har en övergripande vy med en "agil produktplanering i Gantt-format" för att visualisera din projekttidslinje. Listan "Produktplan" visar alla uppgifter, färgkodade efter underliggande mål och vikt. Och när du behöver en helhetsbild kan du växla till tavlan "Status" eller använda tavlan "Sprints" för att spåra uppgifter per sprint.

Denna mall för agil roadmap innehåller även detaljerade mappar för ”Teknik”, ”Release” och ”Design”, var och en anpassad med unika vyer för att stödja anpassade arbetsflöden.

⚡️Perfekt för: Växande SaaS-företag som lanserar frekventa funktionsuppdateringar

Underlätta vägen från idé till lansering med ClickUp

Excel-mallar är en praktisk utgångspunkt för produktledning, men de stöter ofta på hinder när projekten blir mer komplexa. Att spåra ändringar, samarbeta med olika team eller till och med uppdatera en roadmap i Excel kan snabbt bli svårt.

Det är där ClickUps mallar gör en verklig skillnad.

Oavsett om det är en agil roadmap, en produktpositioneringsmatris eller en omfattande strategisk plan, låter ClickUp dig bygga, spåra och uppdatera allt i ett live, organiserat arbetsutrymme.

Mallarna är fyllda med anpassade integrationer, smarta automatiseringar och flera vyer, vilket gör det enkelt att justera efterhand och hålla ditt team samordnat.

Det bästa av allt? Dessa mallar är helt gratis. 💸

Registrera dig gratis på ClickUp och snabba på dina produktidéer med bara några klick, från koncept till marknad.