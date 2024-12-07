De 10 bästa programvarulösningarna för revisionshantering för effektiviserade interna revisioner

När revisionskommittén vill ha uppdateringar kan det vara lätt att känna sig överväldigad när man försöker hålla koll på allt.

Men det finns något som kan underlätta ditt arbete. Skaffa revisionshanteringsprogramvara!

Dessa verktyg hjälper dig att planera, genomföra och granska projekt mer effektivt genom att automatisera många manuella uppgifter som vanligtvis saktar ner arbetet. Oavsett om du arbetar med en internrevisionsrapport, en årlig revision, spårar efterlevnad eller hanterar revisionschecklistor, håller programvaran allt organiserat på ett ställe samtidigt som den säkerställer att du följer reglerna och är säker.

Med en programvara för internrevisionshantering kan du schemalägga och genomföra revisioner, tilldela uppgifter, dokumentera resultat och skapa detaljerade revisionsrapporter.

Det är som att ha en extra medarbetare som aldrig missar en deadline och dubbelkollar varje detalj åt dig. I den här artikeln har mitt team och jag listat de 10 bästa programvarorna för revisionshantering för dina interna revisioner, tillsammans med deras bästa funktioner, begränsningar och prisinformation.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är en snabb översikt över de 10 bästa programvarorna för revisionshantering som effektiviserar dina revisioner och sparar tid: ClickUp: Bäst för anpassningsbara revisionsarbetsflöden och uppgiftsuppföljning SafetyCulture (iAuditor): Bäst för inspektionshantering och rapportering i realtid SAP: Bäst för storskalig integration och riskhantering TeamMate: Bäst för anpassning och engagemang från intressenter Pentana by Ideagen: Bäst för obegränsade revisioner och flexibla arbetsflöden MetricStream: Bäst för AI-drivna insikter och riskbaserade revisioner AuditBoard: Bäst för samarbetsbaserad riskhantering och effektivitetsvinster Workiva: Bäst för integrerad finansiell rapportering och samarbete i realtid AuditBond från Diligent: Bäst för skalbara arbetsflöden och integrerad analys Onspring: Bäst för GRC-automatisering utan kod och flexibilitet

Vad du bör leta efter i revisionshanteringsprogramvara

Under årens lopp har jag använt många olika programvaror för revisionshantering för att hitta den som passar mig bäst.

Den bästa programvaran för internrevision har vanligtvis följande funktioner:

Ramverkets analys och kartläggning : En bra programvara för revisionshantering ska kunna analysera regelverk och kartlägga överlappande krav.

Dataanalys för gap-analys : Dina nuvarande kontroller uppfyller troligen inte alla efterlevnadskrav. I så fall bör din interna revisionsprogramvara genomföra en gap-analys för att avslöja brister och föreslå var du behöver förbättra dig.

Spåra åtgärdsarbete : När du väl vet var du har brister bör programvaran spåra dina åtgärdsinsatser. Oavsett om du åtgärdar kontroller eller implementerar nya policyer hjälper den dig att se framsteg – och undvika paniken över att ha glömt något.

Kontakta intressenter för bevis : Manuellt leta efter revisionsbevis? Nej tack! Rätt revisionsprogramvara ska hantera förfrågningar i ett system och hålla allt organiserat så att du inte behöver leta igenom förlorade e-postmeddelanden eller glömda chattmeddelanden.

Samarbete med revisionsgruppen : När din revisionsgrupp är spridd över olika tidszoner är kommunikation avgörande. Din revisionshanteringsprogramvara bör erbjuda en säker plattform för samarbete – så att alla är på samma sida utan ändlösa e-postkedjor.

Uppgiftsfördelning, varningar och eskalering: Det är svårt att komma ihåg deadlines, särskilt när revisionssäsongen är i full gång. Din programvara bör fördela uppgifter, skicka vänliga (eller mindre vänliga) påminnelser och eskalera försenade uppgifter.

De 10 bästa programvarorna för revisionshantering

Nu när vi har gått igenom vad man ska leta efter i programvara för internrevision har mitt team på ClickUp och jag undersökt och sammanställt en lista över de verktyg som verkligen har imponerat på oss med sin funktionalitet.

Dessa verktyg går utöver grunderna och erbjuder funktioner som gör interna revisioner mindre stressande. Låt oss utforska dem.

1. ClickUp (bäst för anpassningsbara revisionsarbetsflöden och uppgiftsuppföljning)

ClickUp är en app för allt som rör arbete som säkerställer att din revisionsprocess är perfekt med stort P.

Vår resa börjar med ClickUps mall för internrevisionschecklista, som är utformad för att hjälpa dig hantera varje revisionsfas.

Ladda ner denna mall Skapa en positiv och produktiv arbetsmiljö genom att implementera denna mall.

Du kan enkelt spåra insikter, hantera efterlevnadsprocesser och skapa repeterbara arbetsflöden som sparar tid vid framtida revisioner. Från att organisera revisionsdata till att samarbeta med intressenter – denna checklista från ClickUp förenklar hela processen.

När du har fastställt din checklista hjälper ClickUps funktioner för uppgiftshantering dig att slutföra åtgärderna individuellt.

ClickUp Uppgiftshantering

ClickUp Task Management är en game changer här (och också en viktig anledning till varför ClickUp är mitt teams favoritverktyg för revisionshantering) – att tilldela revisionsuppgifter, sätta deadlines och följa upp framsteg har aldrig varit enklare.

Dessutom hjälper ClickUp Automations dig att undvika repetitiva rutinsysslor genom att automatisera uppföljningar och påminnelser. Det kan eskalera försenade uppgifter och hålla ditt team ansvarigt.

Håll dig uppdaterad med efterlevnadsrevisionsprocessen med ClickUp Reminders

Behöver du ett ställe att lagra alla dokument och revisionsrapporter?

ClickUp Docs

Med ClickUp Docs kan du organisera och dela revisionsbevis, efterlevnadspolicyer och interna revisionsrapporter på en säker plats. Du kan också övervaka dokumentrevideringar med versionsspårning, vilket säkerställer att alla ändringar loggas.

Skapa ett centraliserat arkiv för dina interna bevis med ClickUp Docs

Samarbetet underlättas också, oavsett om du arbetar med ett revisionsteam i olika tidszoner eller samordnar med externa intressenter.

ClickUp Chat

Plattformens chattfunktion i realtid, ClickUp Chat, låter dig kommunicera smidigt med ditt team. Nu kan du bifoga filer och dela uppdateringar och feedback utan att behöva hoppa mellan olika appar med Chat.

Förenkla kommunikationen med regelefterlevnadsrevisorer och effektivisera din revisionsprocess

ClickUp Whiteboards

Om du behöver en visuell representation av din revisionsplan kan du med ClickUps whiteboards kartlägga strategier gemensamt och få en helhetsbild.

Skapa en omfattande riskminimeringsplan med ClickUp Whiteboards

ClickUp-instrumentpaneler

Slutligen, för dem som vill ha omedelbar insikt, erbjuder ClickUp Dashboards realtidsanalyser som hjälper dig att spåra viktiga mått som revisionsförlopp, öppna uppgifter och efterlevnadsstatus.

Spåra framstegen i dina regelefterlevnadsrevisioner inom flera områden med ClickUp Dashboards

Om du fortfarande är orolig för att missa vissa uppgifter kan ClickUp Corporate Audits Template förvandla plattformen till ett effektivt verktyg för regelefterlevnad för revisionsuppgifter.

ClickUps bästa funktioner

Uppgiftshantering : Skapa, tilldela och spåra uppgifter utan ansträngning. Du kan till och med ställa in återkommande uppgifter för regelbundna revisioner och få automatiska påminnelser när deadlines närmar sig.

Dokumentlagring : Förvara alla revisionsrelaterade dokument, rapporter och bevis på ett ställe med ClickUp Docs. Dessutom säkerställer versionskontrollfunktionen en tydlig revisionsspårbarhet.

Automatisering : Automatisera revisionsarbetsflöden som uppgiftsfördelning och påminnelser om uppföljning, vilket minskar manuella uppgifter och gör att processen flyter smidigt.

Whiteboards : Kartlägg dina revisionsarbetsflöden visuellt och samarbeta i realtid med ditt team med hjälp av ClickUps Whiteboards – perfekt för brainstorming och förfining av strategier.

Rapportering och instrumentpaneler : Få realtidsinformation om revisionsprocessen med anpassningsbara instrumentpaneler, så att du snabbt kan följa KPI:er, försenade uppgifter och efterlevnadsstatus.

Samarbetsverktyg: Kommunicera direkt med ditt team i ClickUp med hjälp av chattfunktionen, dela filer och håll alla uppdaterade utan att behöva växla mellan olika appar.

Begränsningar i ClickUp

Inlärningskurva : Det kan ta tid att lära sig alla ClickUps omfattande funktioner.

Mobil funktionalitet: ClickUps mobilapp är användbar, men kan ibland vara mindre responsiv än desktopversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 USD/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Visste du att? Den globala marknaden för revisionshanteringsprogram förväntas uppgå till 2 987 miljoner dollar år 2029. Den enorma siffran är inte förvånande, med tanke på hur viktiga revisioner är för ekonomiavdelningar.

2. SafetyCulture (iAuditor) (Bäst för inspektionshantering och rapportering i realtid)

via SafetyCulture

SafetyCulture (iAuditor) kan vara värt att utforska om ditt företag kräver frekventa inspektioner. Detta verktyg förenklar genomförandet av regelbundna revisioner, flaggning av problem och lösning av dessa – samtidigt som ditt team hålls uppdaterat.

Det som är praktiskt är att SafetyCultur låter dig skapa anpassningsbara checklistor på några minuter. Appen är mobilanpassad, vilket innebär att du kan utföra inspektioner, samla in data och tilldela korrigerande åtgärder direkt från din telefon.

SafetyCulture (iAuditor) bästa funktioner

Inspektionschecklistor : Konvertera papperschecklistor eller Excel-kalkylblad till smarta, anpassningsbara inspektionsformulär med ett dra-och-släpp-verktyg.

Korrigerande åtgärder : Tilldela uppföljningsuppgifter baserat på flaggade inspektionspunkter, ange prioriteringar och tilldela förfallodatum – även till användare utan iAuditor-konton.

Rapportering i realtid : Skapa omedelbart rapporter med ditt företags logotyp efter inspektioner och dela dem med team eller kunder direkt från appen.

Heads Up-funktion : Kommunicera viktiga uppdateringar och dela engagerande videomeddelanden med teamen, oavsett var de befinner sig.

Analyspanel: Se prestanda och trender i realtid för alla team med automatisk synkronisering mellan mobila enheter och desktopplattformen.

Begränsningar för SafetyCulture (iAuditor)

Begränsade offlinefunktioner : Även om iAuditor fungerar bra online har vissa användare noterat begränsningar i funktionaliteten när de utför inspektioner i områden med dålig uppkoppling.

Enhetsbegränsningar: Antalet enheter som tillåts per premiumkonto är begränsat, och användare kan inte enkelt öka detta utan att uppgradera sin plan.

Priser för SafetyCulture (iAuditor)

Gratis : 0 dollar per användare

Premium : 24 USD/användare per månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av SafetyCulture (iAuditor)

G2 : 4,6/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 190 recensioner)

Läs också: Hur man optimerar dokumentgranskningsprocessen

3. SAP (Bäst för storskalig integration och riskhantering)

via SAP

Om din organisation är djupt rotad i SAP-ekosystemet kan SAP Audit Management vara den perfekta lösningen för dina revisionsprocesser.

SAP (Systems, Applications, and Products) är ett ekosystem som avser nätverket av SAP-relaterade produkter, tjänster, partners och kunder som samarbetar.

Med fokus på integration fungerar detta verktyg enkelt med SAP Risk Management och SAP Process Control-applikationer. Jag gillar att det förenklar uppgifter som dokumentation, skapande av revisionsrapporter och organisering av elektroniska arbetsdokument.

SAP Audit Management är dock kanske inte lämpligt för mindre företag eller företag som använder andra ERP-system än SAP. Och även om det erbjuder omfattande anpassningsmöjligheter, finns det en inlärningskurva för användare som inte är bekanta med SAP:s stora utbud av funktioner.

SAP:s bästa funktioner

Integration med SAP-ekosystemet : Integreras sömlöst med SAP Risk Management och Process Control och erbjuder en enhetlig revisionslösning för organisationer som redan använder SAP-verktyg.

Mobila funktioner : Gör det möjligt för revisorer att samla in dokumentation och skapa revisionsrapporter med hjälp av mobila enheter med ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt.

Revisionsplanering och resurshantering : Effektiviserar revisionsplanering, resursfördelning och schemaläggning för att optimera personalutnyttjandet.

Automatiserad rapportering : Genererar revisionsresultat snabbt med standardiserade mallar och minskar upprepade fynd med automatiserad problemspårning.

Riskbedömning i realtid: Tillhandahåller revisionsanalyser i realtid, vilket hjälper revisorer att välja ut viktiga frågor och få djupare insikter om risker.

SAP:s begränsningar

Begränsad användbarhet för icke-SAP-system : Även om det är utmärkt för SAP-användare kan det krävas ytterligare verktyg för företag som använder andra ERP-system.

Dyrt för mindre organisationer : På grund av dess omfattande funktioner kan kostnaden vara för hög för små och medelstora företag, vilket gör den mer lämplig för större företag.

Inlärningskurva: Även om användargränssnittet är intuitivt kan det ta tid att lära sig alla funktioner, särskilt för nya användare.

SAP-prissättning

Anpassade priser

SAP-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (310+ recensioner)

Läs också: Hur man optimerar dokumentgranskningsprocessen

4. TeamMate (Bäst för anpassning och engagemang från intressenter)

via TeamMate

Jag gillade att TeamMates anpassningsbara arbetsflöden och integrationer gör att det kan användas inom en rad olika branscher. Dessutom erbjuder TeamMate+ Audit en helhetslösning för hantering av interna revisioner, inklusive riskbedömningar, revisionsplanering, genomförande och problemspårning, allt från en och samma plattform.

TeamMates bästa funktioner

Anpassningsbara arbetsflöden : Konfigurera revisionsarbetsflöden, mallar och instrumentpaneler för att möta din organisations unika behov och anpassa dem efterhand som ditt team utvecklas.

Intressenternas engagemang : Skapa revisionsrapporter som är visuella, koncisa och skräddarsydda för att engagera intressenterna och öka revisionens genomslagskraft.

Datadrivna insikter : Använd dataanalysverktyg för att utföra tester med 100 % täckning och identifiera dolda risker med avancerade datorstödda revisionsverktyg (CAAT).

Kombinerad säkerhet : Utför riskbedömningar och kontrolltester i en enda applikation, dela information på hög nivå mellan teamen samtidigt som du bibehåller oberoendet.

Integration med MS Office och SAP: Integrera smidigt med populära verktyg för att hantera data, generera rapporter och säkerställa smidigt samarbete.

Begränsningar i TeamMate

Begränsade fördefinierade rapporter : Plattformen är mycket anpassningsbar, men de integrerade rapporterna är något begränsade när det gäller antalet tillgängliga fält, vilket innebär att användarna måste lägga tid på att skapa egna rapporter.

Långsam kundsupport : Användare har rapporterat långa svarstider för supportärenden, vilket kan fördröja implementeringen eller felsökningen.

Funktioner som saknas i TeamMate AM: Vissa funktioner från den äldre TeamMate AM-plattformen har ännu inte integrerats i TeamMate+, vilket är frustrerande för långvariga användare.

Priser för TeamMate

Anpassade priser

Betyg och recensioner av TeamMate Audit Solutions

G2 : 4,2/5 (över 220 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 50 recensioner)

Läs också: Hur man skapar ett arbetsflöde för hantering av digitala tillgångar

5. Pentana från Ideagen (bäst för obegränsade revisioner och flexibla arbetsflöden)

via Pentana

Oavsett om du ersätter manuella processer eller föråldrad programvara erbjuder Pentana by Ideagen ett komplett revisionssystem med obegränsade revisioner och inga dolda kostnader.

En av Ideagens mest framstående funktioner är dess förmåga att spegla din organisations struktur, vilket gör det enkelt att navigera i ditt universum av platser, processer och enheter.

Det är dock värt att notera att flera användare har påpekat problem med användbarheten av dess dashboardrapporter och hänvisat till förvirring kring hur rapporterna är taggade. Dessutom har bristen på varningsmeddelanden i dashboardrapporterna varit ett vanligt klagomål bland användarna.

Pentana från Ideagen – bästa funktioner

Obegränsat antal revisioner : Genomför så många revisioner som behövs per år utan extra kostnader, vilket ger flexibilitet att anpassa sig till föränderliga risker.

Flexibla arbetsflöden : Följ valfritt revisionsramverk med stegvisa arbetsflöden, inklusive stöd för agila sprintar och IIA-standarder.

Speglar din organisation : Navigera enkelt i ett system som kartlägger din hierarki av platser, processer och enheter för bättre kontroll.

Enhetlig riskhantering : Integration med Ideagen Risk Management förenar revision och riskrapportering, vilket säkerställer en omfattande översikt.

Engagerande rapporter: Presentera snabba, detaljerade rapporter och dashboards som fångar intressenternas uppmärksamhet och gör revisionsdata lättillgängliga.

Begränsningar för Pentana från Ideagen

Användbarhet av dashboardrapporter : Användarna har upplevt att taggningen av rapporter efter revisionsdatum snarare än revisionsplaner är förvirrande och ineffektiv.

Brist på varningsmeddelanden : Avsaknaden av varningsmeddelanden i dashboardrapporterna gör det svårare för användarna att hålla sig uppdaterade om viktiga förändringar.

Övergripande användarupplevelse: Vissa användare har uttryckt missnöje med den övergripande funktionaliteten och användarupplevelsen av rapportfunktionen i instrumentpanelen.

Priser för Pentana från Ideagen

Anpassade priser

Pentana by Ideagen – betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 70 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal recensioner

6. MetricStream (Bäst för AI-drivna insikter och riskbaserade revisioner)

via MetricStream

MetricStreams programvara för internrevision utmärker sig genom att erbjuda en riskbaserad approach till internrevisioner som är anpassad efter organisationens mål och multidimensionella risker. En av MetricStreams mest framstående funktioner är dess AI-drivna problemhantering, som använder maskininlärning för att snabbt identifiera revisionsproblem och rekommendera åtgärdsplaner.

Dessutom erbjuder den en centraliserad plattform för hantering av olika aktiviteter inom styrning, risk och efterlevnad (GRC).

MetricStream är utmärkt när det gäller att tillhandahålla tillfredsställande verktyg för riskhantering och revision, men dess branta inlärningskurva och anpassningsutmaningar kan göra arbetet svårt för nya användare. Dessutom har vissa användare upplevt att rapporteringsfunktionerna är begränsade, särskilt när det gäller att generera specifika eller ad hoc-rapporter.

MetricStreams bästa funktioner

AI-driven problemhantering : Utnyttjar maskininlärning för att identifiera revisionsproblem, klassificera dem och rekommendera åtgärdsplaner, vilket påskyndar lösningsprocessen.

Centraliserat revisionsuniversum : Definiera och underhåll revisionsbara enheter, hantera relationer mellan dataelement och uppdatera revisionsbibliotek i takt med att din verksamhet utvecklas.

Riskbaserad revisionsplanering : Utför riskbedömningar med hjälp av ett centraliserat riskramverk för att optimera revisionsplanerna och fokusera på områden med hög risk.

Tidrapportering och resurshantering : Använd Gantt-diagram och tidrapporter för att fördela resurser och spåra revisionsscheman i realtid på ett effektivt sätt.

Omfattande revisionsrapportering: Skapa anpassningsbara revisionsrapporter med realtidsåtkomst till revisionsdata, statusuppföljning och intuitiva instrumentpaneler.

Begränsningar för MetricStream

Brant inlärningskurva : Gränssnittet kan vara överväldigande för nya användare och kräver ofta omfattande utbildning och introduktion.

Utmaningar vid anpassning : Även om programvaran är mycket konfigurerbar kan det vara tekniskt krävande att implementera anpassade arbetsflöden och rapporter, och det kan krävas extern support.

Begränsningar i rapporteringen: Det kan vara besvärligt att skapa ad hoc-rapporter eller specifika rapporter, eftersom det kräver extra arbete att extrahera och formatera nödvändiga data.

MetricStreams prissättning

Anpassade priser

MetricStream-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

7. AuditBoard (Bäst för samarbetsbaserad riskhantering och effektivitetsvinster)

via AuditBoard

AuditBoard kopplar samman revisions- och riskteam med intressenter, data och processer för att upptäcka och hantera fler risker. Med tonvikt på en ”sammankopplad risk”-strategi integrerar AuditBoards plattform sömlöst revisions-, efterlevnads- och riskaktiviteter.

Vissa användare har dock uttryckt frustration över bristen på en lokal lösning och tillfälliga störningar orsakade av funktionsuppgraderingar.

AuditBoards bästa funktioner

Samarbetsbaserad riskhantering : Koppla samman team, intressenter och data inom revision, riskhantering och regelefterlevnad på ett smidigt sätt för en heltäckande riskhanteringsstrategi.

Effektivitetsvinster : Kunder rapporterar en avkastning på 281 % över tre år tack vare automatiserade arbetsflöden, anpassningsbara moduler och specialutvecklade verktyg som underlättar revisions- och efterlevnadsprocesser.

Användarvänligt gränssnitt : Plattformens rena och intuitiva design gör det enkelt för användarna att navigera och anpassa fält, vilket garanterar en smidig användarupplevelse.

Integration med SOX- och riskhanteringsmoduler : AuditBoard integrerar revision och SOX-säkerhet, vilket garanterar effektiv, riskbaserad revision över olika avdelningar.

Kundsupport: Mycket uppskattad för sin responsiva och hjälpsamma kundsupport, som säkerställer att teamen maximerar plattformens värde.

AuditBoards begränsningar

Inget lokalt alternativ : AuditBoard är endast molnbaserat, vilket kan vara en nackdel för organisationer som behöver lokala lösningar.

Störningar vid funktionsuppgraderingar : Vissa användare har rapporterat mindre störningar under funktionsuppgraderingar, men dessa problem löses vanligtvis snabbt.

Förlust av initial funktionalitet vid vissa uppgraderingar: Användare har noterat att införandet av nya moduler som Risk Oversight initialt ledde till en viss förlust av funktionalitet, även om förbättringar har gjorts över tid.

Priser för AuditBoard

Anpassade priser

AuditBoards betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 1 010 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (310+ recensioner)

8. Workiva (Bäst för integrerad finansiell rapportering och samarbete i realtid)

via Workiva

Workiva är en molnbaserad plattform som sammanför revision, riskhantering, ESG och finansiell rapportering under ett och samma digitala tak. Jag tror att dess förmåga att integrera data från olika källor och erbjuda automatiserade arbetsflöden gör att den hamnar på denna lista.

Med tusentals färdiga mallar, automatisering av revisionsuppgifter och möjlighet till samarbete mellan avdelningar är Workiva idealisk för organisationer som behöver hantera komplexa revisioner.

Workiva erbjuder omfattande funktionalitet, men vissa användare har uttryckt oro över prestandaproblem, inklusive fördröjningar och långsamma uppladdningshastigheter.

Workivas bästa funktioner

Samarbete i realtid : Planera, testa och rapportera revisionsarbetet på en enda plattform, vilket eliminerar behovet av e-postväxlingar och spridda filer på datorn.

Revisionsanalys : Få tillgång till fullständiga populationsuppsättningar med kraftfull dataanalys, så att revisorerna snabbt kan identifiera undantag och effektivisera sina processer.

Automatisering av arbetsflöden : Automatisera insamling av bevis, riskbedömningar och rapporteringsuppgifter för att spara tid och fokusera på värdeskapande arbete.

Integrerad finansiell rapportering : Koppla samman revision, ESG och finansiell rapportering för att öka transparensen och minska manuellt arbete.

Användarvänligt gränssnitt: Den intuitiva designen gör det enkelt för revisorer att samarbeta, dela dokument och generera rapporter i realtid.

Workivas begränsningar

Prestandaproblem : Vissa användare har rapporterat långsamma uppladdningshastigheter och tekniska problem vid växling mellan sidor, särskilt på NextGen-plattformen.

Höga kostnader : Workivas prenumerationskostnader är högre jämfört med andra programvaror för revisionshantering, vilket kan vara en nackdel för mindre organisationer.

Brant inlärningskurva: Plattformen kräver mer utbildningsresurser på grund av sina omfattande funktioner, vilket kan vara överväldigande för nya användare.

Workivas prissättning

Anpassade priser

Workiva-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 1 170 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)

9. AuditBond från Diligent (bäst för skalbara arbetsflöden och integrerad analys)

via AuditBond

Jag har provat AuditBond By Diligent, och dess fokus på effektivitet är tydligt i dess standardiserade mallar, återanvändbara riskmatriser och automatiseringsfunktioner. Dessutom är det utformat för att kunna skalas upp i takt med din organisation.

AuditBonds inbyggda bästa praxis, realtidsdashboards och analysfunktioner gör det möjligt för ditt team att leverera aktuella insikter som driver strategiska förändringar. Det finns dock en inlärningskurva när man använder detta verktyg, särskilt för team som inte är bekanta med avancerade analysfunktioner.

AuditBond från Diligent – bästa funktioner

Skalbara arbetsflöden : Automatisera och standardisera revisionsarbetsflöden, från planering till rapportering, med återanvändbara mallar, riskmatriser och projektroll-forwards.

Integrerad analys : Analysera 100 % av dina data med inbyggda anslutningar till plattformar som SAP, Oracle och Concur, vilket ger fullständig insyn i operativa kontroller och efterlevnad.

Dashboards i realtid : Spåra revisionsstatus, resultat och korrigerande åtgärder i personliga dashboards som ger realtidsinformation för strategiska beslut.

Samarbete och rapportering : Förbättra transparensen och samarbetet med inbyggda e-postmeddelanden, påminnelser och rapporter med ett klick för att hålla intressenterna informerade.

Problemhantering: Samla problem från olika revisioner och automatisera uppföljningar, påminnelser och aviseringar för att säkerställa att problemen löses i tid.

AuditBond från Diligent – begränsningar

Brant inlärningskurva : Vissa användare har noterat en inlärningskurva vid implementering av mer avancerade funktioner, såsom analys och maskininlärning.

Begränsningar för mobil och offline: Även om det finns mobilappar och offlinefunktioner har vissa användare upplevt problem när de utfört fältarbete i områden med dålig uppkoppling.

AuditBond från Diligent – prissättning

Anpassade priser

AuditBond från Diligent – betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

10. Onspring (Bäst för GRC-automatisering utan kod och flexibilitet)

via Onspring

Icke-programmerare! Detta revisionshanteringssystem kan vara något för er. Onspring är en molnbaserad GRC-plattform (Governance, Risk och Compliance) som gör det möjligt för företag att gå bortom kalkylblad och manuella processer.

Med en kodfri miljö gör Onspring det möjligt för icke-tekniska användare att skapa applikationer, register och arbetsflöden genom drag-and-drop-konfigurationer, vilket eliminerar behovet av utvecklingsresurser.

Onspring utmärker sig genom sitt användarvänliga gränssnitt och omfattande support, även om vissa användare påpekar att inlärningskurvan kan vara brant och att det har färre funktioner jämfört med de tidigare verktygen i listan.

Onsprings bästa funktioner

Administration utan kod : Skapa enkelt applikationer, arbetsflöden och rapporter utan att behöva teknisk expertis eller utvecklingsresurser.

Rapportering i realtid : Automatisera datacentralisering, analys och rapportering i realtid för att driva bättre beslutsfattande i dina GRC-program.

Omfattande GRC-paket : Från risk- och : Från risk- och efterlevnadshantering till revisioner och leverantörsövervakning – Onspring täcker alla styrningsbehov i en enda plattform.

Sömlös integration : Anslut Onspring till befintliga system och skapa en enda källa till information för risk- och efterlevnadsarbete i hela företaget.

FedRAMP-godkänd: Onspring GovCloud erbjuder en säker, kompatibel plattform för federala myndigheter att hantera sina GRC-behov.

Onsprings begränsningar

Inlärningskurva : Nya användare kan tycka att plattformen är svår att konfigurera efter individuella behov, och vissa rapporterar problem med rapportutveckling.

Grundläggande funktioner som ingår: Standardprogramvaran kan kännas grundläggande till en början och kräva ytterligare anpassning för att uppfylla specifika affärsbehov.

Onsprings prissättning

Anpassade priser

Onsprings betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 90 recensioner)

Revisionen är klar – ClickUp gör ditt liv enklare

Som den tidigare amerikanske presidenten Ronald Reagan en gång sa: ”Vi litar på revisioner, men vi verifierar dem.”

För att spara tid kan du nu förbättra din revisionsprocess med ClickUp.

Tro mig, när det är dags för revision hjälper funktioner som anpassningsbara arbetsflöden, uppgiftsuppföljning, dokumentlagring och automatisering dig att se till att allt finns på ett ställe och att du följer alla relevanta regler och bästa praxis.

Återta din tid och minska stressen med revisioner – här är din chans att slippa tillbringa ännu en helg framför datorn. Registrera dig gratis på ClickUp idag !