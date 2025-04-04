De bästa mallarna för samtalsloggar som hjälper dig att hålla ordning

Vill du avsluta affärer och lösa kundfrågor på bara några minuter? Om ditt företag hanterar en stor del av sin kundsupport via telefonsamtal, börjar det med den enkla uppgiften att bemästra telefonsamtal.

Studier visar att 86 % av kunderna ringer ett företag flera gånger för att få sina problem lösta, och 72 % säger att detta påverkar deras upplevelse negativt.

Det är här det blir viktigt att ha en detaljerad samtalslogg för kunderna. Genom att dokumentera viktiga detaljer för varje samtal säkerställer du att alla dina telefonsamtal är punktliga, effektiva och målinriktade.

Det kan dock vara svårt att registrera och hantera dessa loggar korrekt i en flod av inkommande och utgående samtal.

I dagens blogg delar vi med oss av de bästa mallarna för samtalsloggar i Google Docs och Excel för att förbättra din samtalsloggning. 📞

Vad kännetecknar en bra Excel-mall för samtalslogg?

En bra mall för samtalslogg gör mycket mer än att bara registrera dina samtalsdetaljer – den gör det möjligt för dig och ditt team att fatta välgrundade beslut som driver försäljning, intäkter och tillväxt.

Här är fem viktiga egenskaper du bör leta efter i en samtalsloggmall i Excel: 🔍

Användarvänlighet: Välj en mall som är enkel att använda och navigera i. Den ska till exempel göra det möjligt att mata in data utan ansträngning och förifylla vanliga eller repetitiva uppgifter.

Tydlig struktur: Välj en mall med en tydlig och enkel struktur. En loggformulär med tydliga rader och kolumner säkerställer att samtalsloggarna är välorganiserade och lätta att överblicka.

Omfattande: Välj Välj samtalsloggmallar som är omfattande men ändå koncisa. De ska göra det möjligt för dig att registrera viktiga samtalsloggdetaljer som kundnamn, kontaktnummer och samtalslängd på ett kompakt sätt.

Anpassningsbarhet: Leta efter mallar för samtalsloggar som erbjuder tillräckliga anpassningsfunktioner. Du bör till exempel ha möjlighet att redigera fält, färgscheman, teckensnitt etc. En viktig funktion att leta efter är villkorlig formatering.

Automatiserade funktioner: Välj en mall för kundsamtalslogg som gör att du kan använda formler för att beräkna viktiga siffror som samtalsvolym, genomsnittlig samtalslängd och slutförandegrad.

Gratis Excel-mallar för samtalslogg

Nu när du vet vad som kännetecknar en utmärkt mall för samtalslogg för företag, här är några av de bästa gratis mallarna för samtalslogg som du kan komma åt och använda i Microsoft Excel:

1. Mall för samtalslogg från Template.net

Samtalsloggmall från Template.net är ett verktyg som är särskilt utformat för att effektivisera din samtalsloggning. Oavsett om det gäller inkommande eller utgående samtal kan du registrera dina dagliga samtal och detaljer som datum, tid, varaktighet, syfte och uppföljningsåtgärder.

Mallens struktur och format är också användarvänliga. Från den rena designen till de subtila färgerna är alla dess element professionella, vilket gör den till en lämplig mall för kundsamtalslogg.

Här är varför du kommer att älska den:

Automatisera åtgärder som spårning av kundsamtal och uppföljning

Anpassa fälten för att skräddarsy loggmallen efter dina behov.

Du kan komma åt mallen både i Microsoft Excel och Google Sheets.

Perfekt för: Yrkesverksamma som behöver en mall för samtalslogg för att organisera kundernas samtalsloggar.

2. Enkel mall för samtalsloggar från Template.net

Trött på att själv mata in samtalsdetaljer? Mallen för enkla samtalsloggar från Template.net är ramverket som löser dina problem med samtalsloggning. Den är enkel och effektiv och gör att du snabbt kan sammanfatta alla kundsamtal. Registrera detaljer som samtalets starttid, sluttid, åtgärdspunkter etc.

Mallen fungerar även som logg för patienters samtal. Om du vill lagra patientinformation och samtalsdetaljer på ett ställe är detta något för dig. Dessutom gör standardformateringen den mycket enkel att använda.

Här är varför du kommer att älska den:

Organisera en mängd viktiga samtalsdetaljer som datum, CST, CET, total tid etc.

Skapa och dokumentera viktig teknisk och statistisk samtalsdata

Använd loggmallen smidigt i MS Word, Excel, Google Docs, Sheets och mycket mer.

Perfekt för: Vårdpersonal eller företag som behöver en enkel mall för patientloggbok för snabb och effektiv spårning av samtal.

3. Utskrivbar mall för samtalslogg från Template.net

Ett vanligt problem med många loggmallar i kalkylblad är att formateringen ofta blir förvrängd när de skrivs ut. Men så är inte fallet med utskrivbar samtalsloggmall från Template.net. Med denna loggmall kan du skapa en konkret fil med alla dina samtalsanteckningar.

Denna mall för samtalslogg är mycket anpassningsbar, så du kan anpassa alla dess element efter dina behov. Mallens design och övergripande visuella utseende är också användarvänligt, vilket gör den lämplig för hantering av serviceförfrågningar.

Här är varför du kommer att älska den:

Använd de inbyggda instruktionerna för att anpassa mallen för alla kunskapsnivåer.

Spåra milstolpar för samtal och anpassa dina strategier därefter.

Spara in på extra programvarukostnader med mallens lättanvända ramverk.

Perfekt för: Företag eller serviceteam som behöver en utskrivbar mall för samtalslogg för att spåra och hantera serviceförfrågningar på ett effektivt sätt.

4. Mall för försäljningssamtalslogg från Template.net

Om du letar efter en mall som hjälper dig att hantera kallanrop kan Sales Call Log Template by Template. net vara något för dig. Som namnet antyder är detta dokument särskilt anpassat för säljare.

Med denna loggmall kan du logga viktig information om samtalen, såsom kundens namn, kontaktnummer, syftet med samtalet etc. Använd denna mall för försäljningssamtal för att spåra och följa upp kundsamtal.

Detta hjälper dig att identifiera problem och luckor så att din strategi för kallanrop optimeras för bästa resultat.

Här är varför du kommer att älska den:

Anpassa mallens element efter olika affärsbehov.

Automatisera prognoser och budgetberäkningar med en inbyggd kalkylator.

Använd diagram och förloppsindikatorer för att enkelt följa upp dina mål.

Perfekt för: Säljteam som använder samtalsloggar för att spåra samtal och uppföljningar och förbättra kallanrop.

5. Telefonkonversationsspårare från Microsoft

via Micro soft

Telephone Conversation Tracker från Microsoft är ett verktyg för samtalsloggning med särskilda rader och kolumner för kundnamn, samtalets starttid, sluttid, datum osv.

Denna mycket mångsidiga mall kan också användas som en logg för mediasamtal. Om ditt företag har kontakt med journalister eller andra mediarepresentanter kan du använda denna resurs för att hantera kontakterna och organisera dokumentationen.

Här är varför du kommer att älska den:

Använd animationer, övergångar och videor för bättre förståelse av data.

Anpassa element som text, bilder, färgscheman och mycket mer.

Dela mallen mellan teamen för att främja samarbete.

Perfekt för: Företag som behöver en mall för servicekallslogg eller ett verktyg för att spåra samtal för interaktioner med kunder och media.

via Call Centre Helper

Kontaktcentrets instrumentpanelmall från Call Centre Helper är en funktionell mall för samtalsloggformulär. Förutom att lagra samtalsloggdata spårar den viktiga KPI:er som kontaktvolymer, klagomålsvolymer, försäljningsvolymer, avbrottsfrekvens etc.

På så sätt kan du stärka dina initiativ inom kallkundsförsäljning och kundservice. Det bästa av allt? Denna mall presenterar data i ett visuellt tilltalande format med effektiv användning av staplar, diagram och grafer.

Här är varför du kommer att älska den:

Redigera loggmallen för att lägga till eller ta bort specifika KPI:er.

Använd inbyggda verktyg för datavisualisering för att analysera KPI:er.

Identifiera historiska trender för att fatta välgrundade beslut

Perfekt för: Kontaktcenter som behöver en telefonlogg eller en mall för kundsamtalslogg för att spåra KPI:er.

Begränsningar vid användning av en Excel-mall för samtalslogg

Även om dessa mallar för samtalsloggning i Microsoft Excel och Google Sheets är effektiva, är de endast idealiska för dem som söker en grundläggande mall för daglig samtalsloggning. Här är varför:

Ingen tillgång i realtid: Eftersom dessa loggmallar är Excel-baserade är möjligheterna till samarbete begränsade, vilket gör det svårt att dela dem med andra team i din organisation.

Begränsade automatiseringsfunktioner: De flesta loggblad erbjuder endast grundläggande automatiseringsstöd. Om du behöver automatisera komplexa beräkningar kan det därför hända att du inte kan göra det.

Brist på analysverktyg: Till skillnad från sofistikerade loggformulär erbjuder de flesta loggmallar inte dataanalys- eller rapporteringsverktyg. De är specifikt utformade för att lagra data.

7 alternativa Excel-mallar för samtalsloggar

Du vet säkert redan att ClickUp är ett fantastiskt projektledningsverktyg (dess fantastiska egenskaper är ingen hemlighet!). Men det är inte allt – det finns mer!

Förutom att underlätta projektledning erbjuder ClickUp också en rad mallar för samtalsloggar som du kan använda för att förenkla samtalsloggningen.

Så här hjälper ClickUp organisationer att förbättra sin kundservice 🎖️

Införandet av ClickUp förbättrade inte bara våra processer, utan bidrog också till att forma kundframgångsavdelningen, vilket gjorde det möjligt för oss att växa från 2 000 till 8 000 kunder per år.

Införandet av ClickUp förbättrade inte bara våra processer, utan bidrog också till att forma kundframgångsavdelningen, vilket gjorde det möjligt för oss att växa från 2 000 till 8 000 kunder per år.

Till skillnad från de ovan nämnda är dessa effektiva, mångsidiga och lätta att använda.

Låt oss titta närmare på några av dem:

1. ClickUp-mall för säljsamtal

Ladda ner den här mallen Skapa en säljprocess med hög konverteringsgrad med ClickUps mall för säljsamtal.

Att skapa en säljprocess med hög konverteringsgrad kräver tid, ansträngning och många försök. Trots detta kan resultaten bli som förväntat eller inte. Lyckligtvis eliminerar ClickUps mall för säljsamtal gissningsarbetet från processen.

Lägg in alla dina säljsamtalsskript för snabb åtkomst så att dina kollegor i säljteamet kan välja rätt skript vid rätt tillfälle och se till att inga försäljningsmöjligheter går förlorade.

Med den här loggmallen kan du spåra kundinteraktioner, organisera försäljningsdata, tilldela uppgifter och följa upp leads.

Här är varför du kommer att älska den:

Spåra varje lead med anpassade statusar som "Säljsamtal" och "Avslutad vunnen".

Stärk kundrelationerna och öka dina chanser att avsluta affärer.

Växla smidigt mellan vyerna Sammanfattning, Försäljningspipeline och Guide.

Öka effektiviteten med tidsspårning, taggar och e-postverktyg

Perfekt för: Team som behöver en mall för försäljningssamtalslogg för att hantera samtalsloggar, spåra leads, kundinteraktioner och uppföljningar.

2. ClickUp-mall för försäljningspipeline

Ladda ner denna mall Dokumentera varje detalj som framkommer under en säljpresentation med ClickUp Sales Pipeline Template.

ClickUp Sales Pipeline Template är en visuellt tilltalande mall för samtalslogg som är ett måste för säljare i alla organisationer. Denna mall för samtalslogg är mycket mångsidig. Den låter dig visualisera din säljtratt, hantera kunddata och prioritera leads.

Använd denna loggmall för samarbete mellan avdelningar, effektiv produktutveckling och korrekta försäljningsprognoser. Dessutom är mallen enkel att använda och mycket anpassningsbar.

Här är varför du kommer att älska den:

Visualisera varje steg med 30 unika statusar, från ”Kvalificerad” till ”Förnyelse”.

Håll data uppdaterade med fält som Senast kontaktad.

Effektivisera visningarna med list-, SOP- och rutorvyer för enkel åtkomst.

Automatisera arbetsflöden med tidsspårning och aviseringar

Perfekt för: Säljare som behöver en visuell mall för samtalslogg för leadstadier, datahantering och prognoser.

Ladda ner den här mallen Utnyttja viktig kundfeedback som du fått via telefon med hjälp av ClickUps mall för kundkontaktformulär.

ClickUps mall för kundkontaktformulär är inte en vanlig mall för samtalslogg – det är den ultimata resursen du behöver för att öka effektiviteten. Samla värdefull kundfeedback på ett centralt ställe och använd den på olika sätt, till exempel för att utveckla en ny produkt eller förbättra en befintlig.

Samtalsloggmallarna har en enkel och visuellt tilltalande design. De loggar olika kunduppgifter, såsom namn, kontaktuppgifter, ärende och meddelande. Använd mallen för att tilldela ett specifikt ärende till en relevant teammedlem och lösa det.

Här är varför du kommer att älska den:

Organisera förfrågningar med tydliga statusar för bättre prioritering.

Hitta information snabbt med strömlinjeformade kontakt- och sammanfattningsvyer.

Håll dig uppdaterad med beroenden och AI-driven spårning

Perfekt för: Team som vill ha en mall för kundsamtalslogg som centraliserar kundfeedback och förfrågningar.

4. ClickUp-mall för eskalering av kundtjänstärenden

Ladda ner den här mallen Hantera kundförfrågningar effektivt med ClickUps mall för eskalering av kundtjänstärenden.

Har du utmaningar inom kundtjänsthantering? Skaffa ClickUps mall för eskalering av kundtjänstärenden! Denna logg för kundtjänstsamtal förenklar hanteringen av kundförfrågningar.

Med hjälp av denna mall för samtalslogg kan du skapa uppgifter för samtal utanför tjänsten och tilldela dem till teammedlemmar för snabb lösning. Det hjälper dig och ditt team att hålla samordningen genom att centralisera kundfrågor och hålla reda på deras lösningsstatus.

Denna samtalsloggmall är enkel att använda och navigera i. Den presenterar information om kundrelaterade tjänster på ett omfattande men ändå koncist sätt.

Här är varför du kommer att älska den:

Hantera eskaleringar med statusar som ”Väntar på kund”.

Samla in viktig information såsom kundernas e-postadresser, leveransuppgifter och nivåer.

Effektivisera supporten med vyer som Tier Support Board och Tickets List.

Automatisera och spåra för snabba, effektiva lösningar

Perfekt för: Supportteam som behöver en mall för servicelogg för att hantera eskaleringar effektivt.

5. ClickUp-mall för kundtjänsthantering

Ladda ner denna mall Öka effektiviteten i ditt CRM-arbete med ClickUps mall för kundtjänsthantering.

Kundrelationshantering (CRM) är knepigt – och det förstår vi. Men om du vill leverera en tillfredsställande upplevelse för dina potentiella och befintliga kunder är ett smidigt CRM avgörande. Det är här ClickUps mall för kundtjänsthantering kommer till undsättning.

Denna samtalsloggmall fungerar som ett huvuddokument. Använd den för att samla in feedback från kunder, lösa problem, spåra nöjdhetsbetyg och följa upp med andra teammedlemmar – allt på ett och samma ställe.

På lång sikt är den ovärderlig för att effektivisera din övergripande strategi för kundrelationshantering.

Här är varför du kommer att älska den:

Hantera ärenden visuellt med list-, tavla- och formulärvyer

Snabba upp svarstiderna med anpassningsbara formulär som du har till hands.

Standardisera processer med tydlig dokumentation i Doc View.

Spåra varje förfrågan för att effektivisera supportarbetet

Perfekt för: Team som behöver en omfattande mall för kundtjänstsamtalslogg för effektiviserad CRM.

6. ClickUp-mall för kundupptäckt

Ladda ner denna mall Dokumentera kundernas detaljer för personliga säljargument med ClickUp Client Discovery Template.

Även erfarna proffs misslyckas ibland med att omvandla försäljningsleads till kunder på grund av bristande förståelse. ClickUp Client Discovery Template hjälper dig att undvika det.

Med den här mallen för samtalslogg kan du föra en omfattande logg över kundkommunikationen så att inga detaljer går förlorade. Tänk på den som ett kundregistreringsformulär – fast mer avancerat.

Med mallen kan du också skapa en omfattande kundprofil som du kan dela med dina affärspartners för att interagera smidigare med kunden. Detta gör dina säljsamtal mer effektiva och personliga.

Här är varför du kommer att älska den:

Organisera projektfaser med flexibla statusar

Växla mellan vyer som Gantt eller Kalender för att anpassa efter ditt arbetsflöde.

Samarbeta i realtid med skärmdelning och live-redigeringar

Perfekt för: Säljteam som behöver en mall för servicekalllogg för att skapa detaljerade kundprofiler och förbättra relationerna.

7. ClickUp-mall för samtalslogg

Ladda ner denna mall Håll koll på alla dina inkommande och utgående samtal – använd ClickUps mall för samtalslogg.

Vill du övervaka alla inkommande och utgående samtal i din organisation? ClickUps mall för samtalslogg är den perfekta lösningen.

Med hjälp av denna mall för samtalslogg kan du registrera alla säljsamtal eller kundkontakter som du eller någon av dina medarbetare har haft. Dokumentera andra viktiga delar av samtalet, såsom dess längd, uppföljningsåtgärder, specifika anteckningar etc.

Den är lätt att använda, mycket anpassningsbar och nybörjarvänlig, vilket gör den till ett måste.

Här är varför du kommer att älska den:

Dokumentera viktiga punkter med intuitiva fält

Organisera uppföljningar i list-, Gantt- och kalendervyer.

Samarbeta direkt med livekommentarer och stöd för flera mottagare.

Spåra framsteg smidigt med tydliga statusmarkörer

Perfekt för: Företag som behöver en mall för daglig samtalslogg för att dokumentera försäljning och kundsamtal.

Hantera dina samtal med ClickUps mallar för samtalslogg!

Samtalsloggar är en viktig datakälla, särskilt för försäljnings- och kundtjänstavdelningar. Genom att förbättra kundinteraktionerna bidrar de till att effektivisera CRM- och försäljningssamtal.

Det är dock krävande att föra noggranna register över varje samtal. I detta sammanhang ger en loggmall detaljerad information om telefonsamtal – från början till slut.

Nästa gång du har svårt att hålla reda på dina telefonsamtal, välj en mall för samtalslogg från ClickUps mallsvit och öka effektiviteten i din hantering av samtalsloggar.

För mer information, kolla in ClickUp eller registrera dig här för en gratis provperiod!