Hur du avslutar en intervju med självförtroende och blir anställd

Vid en intervju kan du förvänta dig att rekryteringschefen eller intervjuaren utvärderar allt du gör – från det första ordet du säger till hur du svarar på deras frågor.

Att veta hur man avslutar en anställningsintervju på ett positivt sätt kan vara den extra gnistan som skiljer dig från andra jobbsökande.

Om du har gjort ett bra intryck under intervjun kan ett starkt avslutande uttalande ge dig de sista poängen som avgör om du får jobbet.

Låt oss undersöka varför du behöver mer än ett enkelt "Tack för att ni bjöd in mig till intervjun idag" för att få ditt drömjobb – och hur du kan höja nivån i alla dina intervjuer.

Tekniker för att avsluta en intervju på ett positivt sätt

Du har svarat på alla frågor, leende tills kinderna värkte och hållit en perfekt hållning. Men vänta lite – du vill att rekryteraren ska tänka: ”Det där är någon vi behöver i vårt team!”

Så här ser du till att avsluta på ett positivt sätt och lämnar dem entusiastiska över din potential.

1. Bekräfta ditt intresse för tjänsten

Saken är den att arbetsgivare älskar kandidater som verkligen vill ha jobbet.

Låter självklart, eller hur? Men många arbetssökande glömmer att nämna detta när de avslutar intervjun.

Att kort nämna varför du är intresserad av tjänsten är ett bra sätt att visa din entusiasm och ge rekryteraren en känsla av att du verkligen är engagerad.

Tänk på något specifikt om företaget eller rollen som gör dig entusiastisk. Istället för att bara säga "Jag är verkligen intresserad" kan du prova något i stil med:

”Jag har följt ert företags innovativa hållbarhetsarbete och är mycket glad över möjligheten att få bidra till den uppgiften i denna roll.”

”Denna tjänst passar perfekt med min passion för kreativ problemlösning. Jag ser fram emot att bidra med mina kunskaper till ett team som värdesätter framåtblickande lösningar. ”

Dessa avslutande tankar visar att du inte bara är där för att fylla en plats – du är verkligen intresserad av att göra avtryck på ditt (förhoppningsvis) nya jobb.

🧠 Visste du att? Redan 1921 skapade Thomas Edison den första intervjun, ett skriftligt test för att sålla bland jobbsökande till sitt företag – känt som Edison-testet! Denna föregångare till moderna intervjuer innehöll frågor som ”Vilka länder gränsar till Frankrike?” och ”Vem var Paul Revere?”.

2. Visa entusiasm och professionalism

När det gäller att avsluta en intervju kan rätt avslutande kommentar hjälpa dig att hitta en balans mellan entusiasm och självförtroende utan att låta alltför inövad.

Här är ett knep: påminn rekryteringschefen om dina starkaste färdigheter eller prestationer och koppla dem sedan till hur du kan bidra till teamet. Till exempel:

”Jag har förfinat mina projektledningskunskaper under de senaste åren och ser fram emot att tillämpa den erfarenheten här för att driva företagets resultat framåt.”

”I min tidigare roll förbättrade jag kundnöjdheten med 20 % inom sex månader. Jag ser fram emot att tillämpa samma engagemang för kundnöjdhet i denna tjänst.”

Du berättar inte bara om dina färdigheter – du kommunicerar hur du kommer att använda dem för att underlätta deras arbete. Det är musik i öronen för alla arbetsgivare.

Med ClickUp Docs kan du enkelt skapa en strukturerad sammanställning av dina tidigare befattningar, ansvarsområden och prestationer som hjälp inför intervjun.

Planera dina karriärmål och framsteg med hjälp av ett flödesschema i ClickUp Docs

Om du till exempel söker en tjänst som social media manager kan du använda Docs för att beskriva hur du har ökat engagemanget för varumärket eller lett framgångsrika kampanjer.

Dessutom kan du med ClickUps funktioner för samarbete i realtid brainstorma med kollegor eller mentorer och finslipa dina viktigaste punkter inför intervjun.

3. Sammanfatta viktiga punkter

Så här är det: ett starkt avslutande uttalande ska vara som en välformulerad hisspitch.

Håll det kort, enkelt och slagkraftigt. Försök att följa denna struktur:

Nämn din entusiasm för rollen

Lyft fram en specifik färdighet eller erfarenhet som gör dig till en perfekt kandidat.

Avsluta med en självsäker ton som uttrycker din ivrighet att bidra.

📌 Till exempel: ”Jag är verkligen glad över denna möjlighet och tror att min erfarenhet av att leda tvärfunktionella team skulle vara en stor tillgång för ert företag. Jag är övertygad om att jag kan bidra till framgång och ser fram emot att börja bidra. ”

Ser du? Det handlar om tydlighet och självförtroende – utan onödiga krusiduller.

Hantera potentiella problem

Du har lyft fram alla positiva aspekter av din profil, men inget CV är felfritt.

Visst, du har några ganska solida nyckelpunkter, men vi har alla områden som kan förbättras.

Den goda nyheten är att genom att ta upp dessa potentiella problem visar du din rekryteringschef att du är självmedveten och proaktiv när det gäller att ta itu med utmaningar. Dessutom framhäver det din ärlighet och vilja att utvecklas – en kombination som alla arbetsgivare uppskattar.

Istället för att hoppas att intervjuaren inte märker dina luckor, omfamna dem. Genom att ta itu med dessa personliga utmaningar ger du intervjuaren en inblick i dina problemlösningsförmågor:

1. Hantera bristande erfarenhet som ett proffs

Låt oss säga att du inte har erfarenhet av ett visst verktyg eller en viss färdighet som anges i jobbeskrivningen. Istället för att undvika ämnet på ett tafatt sätt, ta itu med det med självförtroende. Ingen förväntar sig att du ska vara perfekt – de vill se hur du hanterar brister.

Här är några idéer för avslutande kommentarer:

”Jag förstår att min erfarenhet av projektledningsprogramvara är begränsad, men jag har redan börjat lära mig eftersom jag insett att det är ett viktigt krav för denna roll. Jag är övertygad om att jag med min snabba inlärningsförmåga kommer att komma ikapp på nolltid och vara redo att öka produktiviteten.”

”Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av att sälja marknadsföringstjänster har jag lyckats öka min kundbas med 30 % i min nuvarande roll. Jag tror att detta bevisar min anpassningsförmåga och min förmåga att snabbt sätta mig in i nya produkter och branscher.”

Ser du vad som händer här? Du erkänner inte bara luckan – du visar att du har en plan för att fylla den.

För att hålla koll på dina framsteg kan du använda ClickUp Goals för att skapa spårbara mål för varje åtgärd. Formatet för sammanfattning av framsteg hjälper dig att visualisera hur mycket du har avancerat inom flera relaterade mål.

Följ dina mål i detalj och få värdefull insikt i dina framsteg med ClickUp Goals

📌Till exempel: Om du arbetar med att förbättra produktiviteten och anpassningsförmågan:

Mål 1: Lär dig och implementera projektledningsprogramvara på sex månader

Mål 2: Öka kundförvärvet med 20 % under nästa kvartal

Mål 3: Utveckla tre nya strategier för produktmarknadsföring före årets slut.

🧠 Visste du att? Mer än hälften av rekryteringscheferna är mer benägna att kontakta kandidater som på ett självsäkert sätt tar upp luckor i sina CV.

2. Be om ytterligare information (och visa att du är förberedd)

Här är ett tips: när du avslutar intervjun, fråga om de behöver ytterligare information.

Detta visar att du är förberedd (eftersom du självklart har ditt CV, din portfolio och dina referenser redo) och ger dig en sista chans att återigen uttrycka ditt intresse för tjänsten.

Några genomtänkta avslutande frågor kan vara:

”Behöver du ytterligare information om min kandidatur? Jag har tagit med mitt portfolio och fallstudier om du vill titta på dem.”

”Jag har byggt upp ett starkt kontaktnät inom finansbranschen. Vill du ha en kopia av mina referenser?”

”Skulle det vara till hjälp att ge kopior av mitt CV till resten av ledningsgruppen?”

Dessa frågor handlar om att göra det lilla extra.

För att få en bra start kan du använda ClickUp Brain för att skapa strategiska, välformulerade frågor till din intervju.

Gör ett starkt intryck under dina intervjuer med väl förberedda frågor som genereras av ClickUp Brain

Detta AI-drivna verktyg förenklar förberedelserna inför intervjun och ser till att du har genomtänkta frågor som gör intryck.

💡Proffstips: Använd ClickUp-checklistor för att skapa en personlig daglig förberedelserutin inför din intervju. Inkludera uppgifter som företagsresearch, granskning av CV och övning av svar.

Ställa insiktsfulla frågor

Visst, det är rekryteringschefen som intervjuar dig – men låt oss vända på steken ett ögonblick. Du måste också ta reda på om den här tjänsten passar perfekt för dina karriärmål.

Annars kan du hamna bland de 42 % av anställda som slutar eftersom jobbet inte var vad de förväntade sig.

Genom att ställa genomtänkta, insiktsfulla frågor kan du avgöra om denna roll är rätt för dig. Det visar också att du har förberett dig väl och varit uppmärksam under intervjun.

Här är några exempel på frågor som kan imponera på intervjuaren och ge dig värdefull information om företaget:

”Hur förblir företaget konkurrenskraftigt i branschen, och vilka strategier har varit mest framgångsrika för att hjälpa er att sälja mer än konkurrenterna?”

”Skulle det finnas möjligheter för mig att bidra till andra avdelningar eller projekt för att hjälpa till att driva resultaten framåt?”

”Vilka åtgärder vidtar företaget för att kontinuerligt förbättra sin företagskultur? Jag skulle gärna vilja veta hur ni håller medarbetarna engagerade.”

”Kan du berätta mer om de möjligheter till professionell utveckling som finns för anställda här?”

”Var ser du de största möjligheterna till tillväxt inom företaget, både för verksamheten och för de anställda?”

Denna typ av frågor visar att du tänker långsiktigt. Du kan till och med skapa ett personligt bibliotek med denna typ av frågor i ClickUp Docs.

Håll dig ett steg före genom att kategorisera dem efter färdigheter som ledarskap, problemlösning eller lagarbete.

Organisera dina intervjufrågor på ett centralt ställe med ClickUp Docs

Vanliga misstag att undvika vid avslutningen

Även de mest självsäkra intervjuobjekten kan snubbla på mållinjen. Här är en snabb genomgång av vanliga misstag du bör undvika när du avslutar en intervju:

Avsluta för snabbt : Skynda inte på avslutningen. Tänk på det som en dessert – du vill inte hoppa över den. Ta dig tid att sammanfatta viktiga punkter, ställa insiktsfulla frågor och se till att du lämnar ett bestående intryck på rekryteringschefen.

Att vara för påträngande : Det är bra att visa intresse, men ingen gillar påträngande försäljning. Var genuint entusiastisk och undvik att trycka för hårt på dina chanser.

Ignorera varningssignaler : Intervjuer är en tvåvägskommunikation, så ignorera inte några varningssignaler. Om något inte kändes rätt för dig – kanske om företagskulturen eller rollen i sig – ta det på allvar.

Glömmer att följa upp: Du har avslutat intervjun på ett bra sätt, men glöm inte det viktiga tackbrevet. Det här är också din chans att skicka ett artigt uppföljningsmejl för att höra hur det går med din ansökan.

Här kommer ClickUp Reminders väl till pass.

Du kan enkelt ställa in påminnelser från din webbläsare, dator eller mobila enhet för att följa upp efter telefonintervjuer.

Ställ enkelt in påminnelser för uppföljningsmejl med ClickUp Reminders

Exempel på starka avslutande kommentarer

Avslutande kommentarer kan vara pricken över i på en lyckad intervju. Låt oss titta på några bra exempel på hur man avslutar en intervju på ett positivt sätt.

1. Tala om nästa steg

Genom att fråga om nästa steg visar du att du är seriös och ivrig att gå vidare. Det är ett självsäkert sätt att uttrycka ditt intresse och hålla dig i åtanke. Prova något i stil med:

”Vet du när jag kan förvänta mig att få besked om nästa steg i anställningsprocessen?”

”När hoppas ni kunna tillsätta tjänsten?”

💡 Proffstips: Efter ditt avslutande uttalande, ställ en fråga som håller samtalet igång. Till exempel: ”Jag är övertygad om min förmåga att bidra till ert team – kan ni berätta mer om företagets framtida tillväxtplaner?” Detta visar ditt engagemang och lämnar ett bestående intryck.

2. Be direkt om jobbet

Djärva drag kan löna sig, men se till att du är beredd på alla möjliga svar. Om de inte är redo att fatta ett beslut, var vänlig och läs av stämningen.

”Jag vet att det här är företaget jag vill arbeta för. Vad är nästa steg för att ni ska erbjuda mig jobbet idag?”

Och om de behöver tid:

”Jag förstår att ni måste ta hänsyn till andra sökande. När kan jag förvänta mig att få besked om ert beslut?”

🌟 Kul fakta: Mer än hälften av alla jobb får man genom nätverkande! Var därför inte rädd för att ta modiga steg, som att fråga direkt om jobbet – det visar på självförtroende och initiativförmåga.

3. Ge en positiv bild av företaget

Visa att du har gjort din research och redan funderar på hur du kan bidra:

”Baserat på vad jag har lärt mig idag och min research tror jag att jag kan öka er försäljning genom mina kontakter inom branschen och mina tidigare resultat, där jag har ökat omsättningen med 10 % under de senaste fem åren.”

Förbered dig för olika intervjuscenarier

Det är viktigt att avsluta en intervju på rätt sätt, oavsett om den sker via telefon eller video, men varje medium kräver en något annorlunda approach.

Här är några tips för att lyckas med distansintervjuer:

Tips nr 1: Undersök företaget

Innan en distansintervju bör du fördjupa dig i företagets värderingar, vision och struktur.

Detta visar ditt genuina intresse och hjälper dig att ställa relevanta, genomtänkta frågor.

Använd resurser som Glassdoor och Crunchbase eller ta kontakt med nuvarande eller tidigare anställda för att få insikter.

Tips nr 2: Skapa rätt stämning

Din bakgrund är en del av ditt första intryck.

Välj en enkel, störningsfri plats med bra belysning. Se till att intervjuaren fokuserar på dig, inte på din omgivning.

Tips nr 3: Testa din teknik

Låt inte tekniska problem stjäla showen! Testa din internetanslutning, kamera och mikrofon i förväg.

Prova att genomföra en provintervju med en vän eller använd ett verktyg som ClickUp Clip för att spela in en testsession och se till att allt fungerar som det ska.

Spela in intervjuer, dela dem direkt och skicka ytterligare meddelanden för att ge mer kontext med ClickUp Clips.

Tips nr 4: Klä dig rätt

Bara för att det är virtuellt betyder det inte att du ska strunta i att klä dig professionellt.

Att se välklädd ut ökar ditt självförtroende och sätter tonen för en professionell intervju, även om den sker från ditt vardagsrum!

💡 Proffstips: Ta reda på företagets klädkod och välj en outfit som är professionell, välsittande och fri från distraktioner. Detta kommer att bidra stort till att visa din professionalism och uppmärksamhet på detaljer!

Tips nr 5: Använd ClickUp Notepad

Ha anteckningar till hands utan att verka distraherad.

Anteckna viktiga punkter eller prestationer som du kan hänvisa till under intervjun med hjälp av ClickUp Notepad. Detta hjälper dig att hålla ordning utan att avbryta samtalets flöde.

Ta anteckningar under intervjun med ClickUp Notepad utan att verka distraherad

Tips nr 6: Håll kontakten med virtuell etikett

Håll ögonkontakt genom att titta på webbkameran, inte på din egen spegelbild.

Sitt rakt, undvik att sitta och trippa med fötterna och nicka då och då för att visa att du lyssnar aktivt.

Tips nr 7: Öva och minska distraktioner

Öva på att tala i jämn takt och använda naturliga handgester.

Skapa en lugn miljö utan störningar och planera hur du ska hantera oväntade distraktioner på ett professionellt sätt.

Tips nr 8: Använd storytelling

Berätta om dina prestationer eller utmaningar och uppmuntra intervjuaren att dela med sig av berättelser om företagets kultur.

Du kan använda ett verktyg som ClickUp Whiteboards för att samarbeta visuellt under samtalet.

Skapa en mer engagerande och produktiv intervjusituation med hjälp av ClickUp Whiteboards

Tips nr 9: Anpassa din avslutning för telefon- och videointervjuer

Sist men inte minst är det lika viktigt att avsluta en intervju med självförtroende vid telefon- och videosamtal som vid personliga möten.

Här blir ClickUp Brain ditt hemliga vapen. Använd det för att utforma avslutningsstrategier för olika scenarier.

Om det till exempel är en telefonintervju kan du använda ClickUp Brain för att generera idéer om hur du kan förmedla entusiasm enbart genom din ton och dina ord, eftersom kroppsspråket inte syns.

För videointervjuer kan du fundera på hur du kan balansera verbal kommunikation med ett självsäkert och professionellt kroppsspråk, till exempel genom att hålla ögonkontakt med webbkameran eller nicka för att visa engagemang.

Uppföljning: Förläng din avslutande effekt

Att skicka ett tackbrev är som att sätta en rosett på en välinslagen present – den sista touchen visar att du bryr dig.

Enligt olika undersökningar anser faktiskt 68 % av rekryteringscheferna att det gör stor skillnad att skicka ett kort tackbrev efter en anställningsintervju.

Att skriva ett bra tackbrev behöver inte vara komplicerat. Här är några exempel:

”Tack för att ni tog er tid att intervjua mig idag. Jag uppskattade verkligen vårt samtal, och det gav mig en bra inblick i rollen. Jag är övertygad om att mina färdigheter och min erfarenhet kan tillföra värde till ert team. Hör gärna av er om det finns något annat jag kan göra för att hjälpa till med nästa steg.”

”Jag uppskattar att du tog dig tid att träffa mig för tjänsten. Efter vårt samtal är jag ännu mer entusiastisk över rollen och möjligheten att bidra till ditt duktiga team. Tveka inte att höra av dig om du behöver ytterligare information!”

Använd ClickUp Docs för att enkelt skapa och spara personliga tackbrev, så att du är förberedd och redo att imponera vid uppföljningssamtalet.

Från hej till anställd: Lyckas med din intervju med ClickUp

Jobbsökande kan kännas som ett oändligt maratonlopp! Och de många intervjuerna? Utmattande!

Vi förstår – det har varit en tuff resa. Men kom ihåg att du snart är i mål.

Klara den sista sträckan med bravur!

Från att ställa in påminnelser med ClickUp för att hålla koll på uppföljningar till att organisera intervjun med ClickUp Docs – du har allt du behöver för att vara skärpt, fokuserad och förberedd. Använd ClickUps verktyg för att avsluta din intervju och få jobbet med självförtroende!

