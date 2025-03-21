Hur man skickar ett meddelande till en rekryteringsansvarig (tips och exempel)

Enligt en studie från Glassdoor får varje ledig tjänst i genomsnitt 250 sökande. Om du har letat efter jobb på LinkedIn nyligen har du säkert sett att jobbannonser får över 100 ansökningar på bara några dagar. Det är den konkurrens du står inför.

Det innebär att chansen att en rekryteringsansvarig öppnar din jobbansökan är liten. 🫥

Så, hur får du din ansökan att sticka ut och säkerställer att den når rekryteringschefen?

Ett sätt är att skicka ett meddelande till rekryteringschefen. På den hårda arbetsmarknaden kan en sådan direkt approach fungera till din fördel. Men det är en konst att göra det, och idag ska vi lära dig hur.

Låt oss utforska hur du kan skicka ett meddelande direkt till en rekryteringsansvarig för att bli uppmärksammad och lämna ett bestående intryck.

⏰ 60-sekunders sammanfattning På dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad, där varje ledig tjänst får i genomsnitt 250 ansökningar, kan direktmeddelanden till rekryteringschefer hjälpa din ansökan att sticka ut.

97,4 % av Fortune 500-företagen använder ATS och 58 % använder AI för att sålla CV, vilket innebär att många ansökningar filtreras bort innan de når beslutsfattarna.

Genom att skicka meddelanden direkt till rekryteringscheferna kringgår du dessa system och visar på din initiativförmåga och kommunikationsförmåga.

Tips för effektiva meddelanden: Anpassa : Referera till rollen, dina färdigheter och företagets prestationer Visa äkta intresse : Betona varför rollen stämmer överens med dina mål Var kortfattad : Respektera rekryteringschefens tid med ett tydligt, strukturerat meddelande Led med värde : Kvantifiera dina prestationer och koppla dem till företagets behov Följ upp strategiskt : Skicka artiga uppföljningar om du inte får något svar

Verktyg som ClickUp effektiviserar processen genom att hjälpa dig att spåra ansökningar, schemalägga uppföljningar och till och med skapa personliga meddelanden med AI.

Vikten av att skicka meddelanden till rekryteringschefen

Låt oss först se varför det fungerar att skicka meddelanden till rekryteringschefen:

Direkt kommunikationslinje

Rekryteringsstatistik visar att 97,4 % av Fortune 500-företagen använder ett ansökningshanteringssystem (ATS) för att gallra bland CV:n och att 58 % av företagen använder AI i rekryteringsprocessen. Det är stor risk att din ansökan filtreras bort av ATS eller AI innan den ens når rekryteringschefen.

Att skicka ett direktmeddelande till rekryteringschefen ökar alltså chansen att din ansökan blir sedd. Denna direkta approach kan också visa på dina kommunikationsförmågor och ditt självförtroende, vilket är värdefulla egenskaper i de flesta professionella sammanhang.

Möjlighet att visa initiativförmåga

När du kontaktar en rekryteringsansvarig är du inte bara ytterligare ett CV i högen – du visar på verkligt initiativ. Detta säger: ”Jag väntar inte på möjligheter, jag skapar dem. ”

Genom att ta direktkontakt visar du att du kan ta initiativ och inte bara sitta och vänta på att turen ska vända. Och vem skulle inte vilja ha en sådan kandidat i sitt team?

Att skicka ett meddelande direkt till rekryteringschefen på ett företag visar också att du är seriös när det gäller jobbet. Det visar att du är den typ av kandidat som går den extra milen. På arbetsplatsen är denna egenskap guld värd.

Chefer uppskattar medarbetare som inte bara gör det minsta möjliga utan aktivt söker efter sätt att tillföra mervärde.

Få insiderinformation

Att kontakta rekryteringschefen kan ibland ge dig tillgång till information som inte finns i företagets jobbannons.

Du kan få information om teamets aktuella utmaningar eller kommande projekt. Denna insiderinformation gör att du kan skräddarsy din ansökan för att visa hur du kan lösa deras specifika problem. Om du till exempel får reda på att de har problem med att implementera en ny programvara kan du lyfta fram din erfarenhet av liknande situationer.

Du kan också lära dig mer om företagets kultur. Kanske är de stolta över sin innovativa approach eller sin samarbetsinriktade miljö. Med denna information kan du betona hur din arbetsstil passar perfekt in i deras etos.

De bästa tipsen när du skickar ett meddelande till rekryteringschefen

Här är några tips att tänka på när du skickar ett e-postmeddelande till en rekryteringsansvarig eller kontaktar dem via affärsmeddelandeappar som LinkedIn:

Anpassa ditt meddelande

Ett generiskt kopierat e-postmeddelande eller LinkedIn-meddelande ignoreras ofta. Du måste anpassa ditt meddelande till rekryteringschefen.

Det handlar inte bara om att säga ”Hej! Jag såg er jobbannons och är intresserad.” Det handlar om att säga ”Hej! Jag såg er jobbannons, ni behöver X och jag kan göra det med hjälp av mina A-, B- och C-färdigheter.”

Denna typ av meddelanden gör att du sticker ut och ökar dina chanser att bli uppmärksammad.

Prova dessa unika tips för att anpassa ditt meddelande: Citerar en aktuell artikel eller intervju om organisationen eller vad de har åstadkommit nyligen.

Nämn en gemensam bekant om du har någon, men nämn inte namn utan tillstånd.

Förklara kortfattat hur din karriärplan relaterar till företagets mission.

Om det är lämpligt kan du dela med dig av en kort anekdot om varför du brinner för branschen.

Lägg också till en tydlig och kort ämnesrad så att rekryteraren vet vad ditt e-postmeddelande handlar om. Här är några exempel du kan använda:

Uppföljning av ansökan: [Ditt namn]

Entusiastisk över rollen som [position]

Intresserad av [Position] – [Ditt namn]

Uppföljning av min ansökan till [tjänst]

Angående min ansökan till [tjänst]

Nästa steg för ansökan till [tjänst]

Visa intresse för tjänsten

I varje jobbannons finns en definierad roll. Den nämns i annonsen eller i den bifogade jobbeskrivningen. Oavsett var den finns måste du hitta den, läsa den och uttrycka ditt intresse för rollen i ditt meddelande.

Ditt meddelande ska inte bara handla om hur fantastisk du är och hur mycket dina tidigare arbetsgivare uppskattade dig. Det ska också handla om varför du vill ha det jobb du söker.

Prova dessa tips för att visa ditt intresse för en rekryteringsansvarig: Nämn specifika aspekter av rollen som tilltalar dig

Koppla tjänsten till dina professionella mål

Hänvisa till aktuella nyheter eller projekt från företaget för att visa att du har gjort din hemläxa.

Beskriv kortfattat hur du har förberett dig för en sådan roll och visa att du har ett långsiktigt intresse.

Men kom ihåg att äkthet är nyckeln. Jobbsökande handlar inte om att låtsas tills du lyckas. Din genuina entusiasm kommer att lysa igenom om du verkligen är intresserad av tjänsten.

Här är vad Jerry Lee, medgrundare av Wonsulting, föreslår:

via LinkedIn

Håll det kort och fokuserat

Håll det kort och fokuserat

Rekryteringschefer är upptagna människor. Respektera deras tid genom att gå rakt på sak. Ett koncist meddelande visar att du respekterar deras schema och kan kommunicera tydligt, vilket ger ett bra första intryck.

Så, hur gör man det? Tänk dig att du bara har 15 sekunder på dig att fånga deras uppmärksamhet.

Börja med en stark inledning, till exempel: ”Hej [rekryteringsansvarigs namn], jag heter [ditt namn] och är intresserad av tjänsten [tjänstetitel]. ” Lyft sedan snabbt fram dina mest relevanta färdigheter eller erfarenheter. Till exempel: ”Med fem års erfarenhet inom [bransch] har jag framgångsrikt [prestation]. ” Avsluta med en tydlig uppmaning: ”Jag har bifogat mitt CV för din granskning. Skulle du ha möjlighet att ta en kort pratstund nästa vecka?”

Kom ihåg att mindre är mer.

Strukturen för ett effektivt meddelande

Ditt meddelande bör följa en viss struktur. Ett välstrukturerat meddelande ser inte bara bra ut, det är också lättare att läsa. Det visar att du respekterar HR-chefens tid och att du är seriös när det gäller det nya jobbet.

Kom ihåg dessa tips för att skriva ett strukturerat meddelande:

Börja med en introduktion, relevanta färdigheter/kvalifikationer, länk till ditt arbete, nästa steg och avslutning.

Se till att det finns tillräckligt med tomt utrymme

Avsnitten bör inte vara längre än 2–3 rader.

När du har skrivit ditt meddelande, läs igenom det flera gånger. Om det är lättläst och innehåller all nödvändig information är du redo att skicka det!

💡 Proffstips: Om du redan har angett dina färdigheter/kvalifikationer i jobbansökan, nämn dem inte igen i meddelandet. Lyft istället fram vad som gör dig till en bra kandidat.

Led med värde

Att leda med värde handlar om att svara på den outtalade frågan: ”Varför ska vi anställa dig?” Denna strategi fångar deras uppmärksamhet och visar varför du passar bra för rollen.

Börja ditt meddelande med att kortfattat lyfta fram dina främsta prestationer eller färdigheter som matchar jobbkraven. Istället för att säga något vagt, var specifik. Du kan till exempel säga: ”Under mina fem år inom digital marknadsföring har jag ökat varumärkesengagemanget med 40 % på mitt senaste jobb. ” Det visar omedelbart rekryteringschefen eller den potentiella arbetsgivaren vad du har att erbjuda.

Men nöj dig inte med det – koppla ihop det du har gjort med vad företaget kan behöva. Om du vet att företaget vill öka sin närvaro online, nämn hur din erfarenhet kan hjälpa dem att uppnå det. Denna strategi gör ditt meddelande imponerande och relevant för företagets mål.

Om du byter karriär, lyft fram hur dina färdigheter från din tidigare roll kan vara värdefulla. Du kan göra det med hjälp av AI-skrivverktyg, men glöm inte att anpassa meddelandet för att ge det en personlig touch.

Kvantifiera din påverkan

Vill du att ditt meddelande ska göra intryck? Använd siffror. De ökar trovärdigheten i den professionella världen. Istället för att säga ”Jag ökade försäljningen” kan du säga ”Ökade försäljningen med 20 % genom riktade e-postkampanjer”. Det är skillnaden mellan att skryta och att bevisa.

Så, gräv i dina tidigare roller. Hur många kunder hanterade du? Med hur många procent minskade du kostnaderna? Till exempel: ”Ökade kundnöjdheten med 15 % genom att implementera en ny kundsupportprocess. ”

Begär ett möte

Var inte blyg, be om ett möte.

Du har gjort ett bra intryck. Nu är det dags att ta det till nästa nivå. Att föreslå ett möte visar självförtroende och entusiasm. Det är som att säga: ”Hej, jag menar allvar och vill träffas ansikte mot ansikte.”

Men säg inte bara ”Kan vi träffas?”. Var specifik. Föreslå specifika tidpunkter och fråga om deras tillgänglighet. Detta visar att du är organiserad och respekterar deras tid. Du kan till exempel skicka följande meddelande: ”Jag skulle gärna diskutera framtida möjligheter och hur mina kompetenser kan bidra till ert team. Skulle ni ha tid för ett kort samtal på tisdag nästa vecka?”

När du väl har fått ett möte, håll det kort. En kort pratstund räcker för att väcka intresse och få saker att gå framåt.

Dela länken till din LinkedIn-profil och ditt portfolio

Din LinkedIn-profil är ditt online-CV. Den är ett skyltfönster för ditt yrkesliv. Genom att inkludera en länk till den i ditt meddelande uppmanar du rekryteringschefen att utforska din erfarenhet på djupet. Dessutom visar det att du är organiserad och tekniskt kunnig.

Lägg alltså in länken till din profil och låt din erfarenhet tala för sig själv. När du lägger in länken till din LinkedIn-profil, lägg till en anpassad URL för ett mer professionellt intryck. Se också till att din profil är uppdaterad och stämmer överens med informationen i ditt meddelande och ditt CV.

Följ upp, men inte för mycket

I högen av meddelanden kan ditt första meddelande gå obemärkt förbi. Därför är det bra att snabbt följa upp. Uppföljningen visar att du är intresserad och ihärdig, två egenskaper som potentiella arbetsgivare uppskattar. Så här kan en kort och koncis uppföljning se ut:

Hej Jag hoppas att du har en fantastisk dag. Jag följer bara upp för att veta om min profil övervägs för rollen som . Tack för ditt snabba svar. Med vänliga hälsningar,

Men det är en hårfin gräns mellan att följa upp och att vara påträngande. För många e-postmeddelanden kan få dig att verka desperat eller respektlös mot deras tid.

Så, hitta en balans. Om du inte har hört något, skicka ett artigt uppföljningsmeddelande efter en vecka. Om du fortfarande inte får något svar, vänta ytterligare en vecka innan du försöker igen. När du följer upp, erbjud ytterligare värde eller ny information.

Rollen för plattformar som ClickUp för professionella presentationer

Att söka jobb kan vara en tråkig och frustrerande uppgift, särskilt när du måste hålla reda på dina ansökningar och följa upp dem regelbundet. Med hjälp av produktivitets- och projektledningsprogram som ClickUp kan du effektivisera dina jobbansökningar. Låt oss se hur ClickUp kan hjälpa dig när du skickar meddelanden till rekryteringschefer:

Skapa personliga meddelanden

Vi har gett dig flera tips som du kan använda när du skickar meddelanden till en rekryteringsansvarig. Men vad skulle du säga om vi berättade att du kan använda AI för att skapa det perfekta personliga brevet till din rekryteringsansvarige?

ClickUp Brain, ClickUps AI-assistent, gör just det. Det är ett AI-verktyg som skriver personliga meddelanden eller e-postmeddelanden till rekryteringschefer. Vi bad ClickUp Brain att skriva ett meddelande till en rekryteringschef:

Använd ClickUp Brain för att skapa personliga meddelanden till rekryteringschefer

Som du ser gav det oss ett komplett meddelande med rätt ton och struktur. Du kan ta detta meddelande, justera det lite och skicka det till ditt drömföretag!

Vill du ha fler insidertips? Här är en snabbguide till hur du skriver ett jobbförslag med hjälp av ClickUps mallar och AI:

Vill du ha fler insidertips? Här är en snabbguide till hur du skriver ett jobbförslag med hjälp av ClickUps mallar och AI:

Spåra ansökningsstatus

Skapa separata kort och spåra varje ansökan med ClickUps Kanban-vy

När du har en massa lediga jobb och en hög med rekryteringschefer som du vill skicka meddelanden till kan det kännas som att jonglera med motorsågar. Det är här ClickUps Kanban View kommer in i bilden.

Tänk på det som en stor visuell tavla där du kan fästa anteckningar om varje jobb. Varje anteckning, eller "kort", kan innehålla detaljer som jobbtitel, ansökningsfrist och uppgifter om rekryteringschefen. Du kan till och med lägga till uppgifter till varje kort, till exempel "skriva e-post" eller "boka samtal".

En Kanban-tavla hjälper dig att se vad som är på gång, vad som är brådskande och var du behöver fokusera din energi.

Reservera tid för ansökningar

Organisera möten eller uppföljningar med ClickUps kalendervy

Istället för att jonglera med flera kalkylblad eller försöka komma ihåg när du ska följa upp, kan du se hela din kommunikationstidlinje på ett ställe med ClickUps kalendervy.

Det hjälper dig att boka intervjuer, ställa in påminnelser för uppföljningar och avsätta tid för research och förberedelser. Du kan färgkoda händelser för att snabbt identifiera prioriteringar eller olika lediga jobb.

Spåra alla e-postmeddelanden på ett ställe

Du kan enkelt skicka e-post till rekryteringschefer med ClickUp Email Integration. Koppla det till ditt Gmail-, Outlook-, IMAP- eller Office365-konto och hantera konversationer med rekryteringschefer på ett och samma ställe.

Det hjälper dig att skicka och ta emot e-post från ClickUp, skapa uppgifter direkt från e-postmeddelanden, bifoga e-postmeddelanden till uppgifter och lägga till kommentarer till uppgifter.

Låt oss säga att en rekryteringschef svarar med en uppgift (kanske ett testuppdrag) eller en förfrågan. Du skapar en uppgift utifrån det e-postmeddelandet direkt i ClickUp och börjar arbeta med den. Om du använder Gmail eller liknande programvara måste du dock anteckna uppgiften någonstans, vilket leder till onödiga kontextbyten.

Skapa och hantera en checklista

Använd ClickUp Milestones för att spåra alla mål du sätter upp för dig själv

Tänk på din jobbansökningsprocess som ett miniprojekt. Du kan ställa in ClickUp Milestones för viktiga steg i din ansökningsprocess, till exempel "Ansökan skickad", "Första intervjun", "Uppföljningsmejl skickat" eller "Andra intervjun".

När du når varje milstolpe är det dags att skicka ett meddelande till rekryteringschefen. När du till exempel når milstolpen ”Ansökan skickad” kan du skicka ett artigt uppföljningsmejl. Eller när du når milstolpen ”Första intervjun klar” kan du se det som en signal att skicka ett tackbrev.

På så sätt använder du ClickUps milstolpar som påminnelser och uppmaningar för att organisera din kommunikation med rekryteringschefen. Det hjälper dig att hålla koll på dina uppföljningar utan att vara för påträngande.

Lägg till relevant information på ett ställe

Du kan också använda ClickUp Docs för att skapa en lista över företag som du vill söka jobb hos och lägga till relevanta uppgifter om rekryteringscheferna. Dessutom kan du skapa en lista över de viktigaste frågorna du vill ställa till rekryteringscheferna för att göra ett bestående intryck.

Hantera all relevant information för dina jobbansökningar på ett ställe med ClickUp Docs

Följ ett strukturerat format när du skickar meddelanden till rekryteringschefer

ClickUp-mallarna erbjuder färdiga meddelandestrukturer för att kontakta rekryteringschefer. Dessa mallar sparar tid och säkerställer att ditt meddelande är professionellt och tydligt förmedlar ditt intresse och dina kvalifikationer för rollen. Här är våra två rekommendationer:

1. ClickUp-mall för jobbsökning

Med hjälp av ClickUp Job Search Template kan du organisera din jobbsökning. Den hjälper dig att anteckna företags- och jobbuppgifter, såsom Glassdoor-betyg, kontaktuppgifter, lön för rollen, sjukförsäkring och ytterligare anteckningar.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för jobbsökning för att få en centraliserad översikt över din jobbsökning.

Du kan använda den här mallen för att skapa flera listor för följande:

Lediga jobb

Jobb som du har sökt

Intervjuer

Uppföljningar som ska göras

På så sätt får du en tydlig bild av var du befinner dig i din jobbsökningsprocess. Med hjälp av denna centraliserade översikt kan du förbättra din process och skicka meddelanden till rekryterarna vid rätt tidpunkt.

2. Mall för jobberbjudande från ClickUp

Vissa jobb kräver att du skickar in ett förslag. Men vänta, hur skriver man ett jobbförslag? Du behöver inte fundera så mycket. Istället kan du använda ClickUps mall för jobbförslag.

Denna visuellt tilltalande och välorganiserade mall hjälper din rekryteringsansvarige att förstå varför du är perfekt för rollen. Eftersom den innehåller all viktig information går ingenting förlorat.

Ladda ner den här mallen Visa all viktig information om dig själv med hjälp av ClickUps mall för jobbansökan.

Förslagsmallen är utformad som ett CV och lyfter fram information som:

Personlig information

Akademiska meriter

Relevanta erfarenheter

Andra utmärkelser

Använd ClickUp för att skapa övertygande meddelanden till rekryteringschefer

Det kan vara svårt att skriva meddelanden till rekryterare. Vissa uppskattar direkta meddelanden, medan andra kan uppfatta dem som påträngande. Det är därför viktigt att skicka personliga och koncisa meddelanden som erbjuder mervärde.

Du kan effektivisera hela processen med hjälp av ClickUp. Det hjälper dig att organisera relevant information om företaget, jobbet och rekryteringschefen på ett och samma ställe. Dessutom kan du spåra och hantera ansökningar, effektivisera intervjuprocessen med hjälp av ClickUps praktiska mallar och få en snabb överblick över jobbansökningarna.

Registrera dig på ClickUp idag för att ta din jobbsökning till nästa nivå.