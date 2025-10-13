Hur man använder en kulturindexundersökning för att förbättra arbetsplatskulturen

Från strategisk planering, anställningsbeslut, konfliktlösning och personalbehållning till att skapa en inkluderande arbetsplats – personalhantering är en berg-och-dalbana.

Och när du leder ett team måste frågan dyka upp: vad tycker de egentligen om dig?

Det är här en kulturindexundersökning kommer in. En kulturindexundersökning ger dig värdefull information om hur dina medarbetare känner inför företaget. Du kan sedan använda den informationen för att åstadkomma en positiv kulturförändring.

Läs vidare för att lära dig hur du får ut mesta möjliga av din kulturindexundersökning för att skapa en positiv arbetskultur och säkerställa högre produktivitet.

Vad är en undersökning om kulturindex?

En kulturindexundersökning är ett verktyg som organisationer använder för att utvärdera medarbetarnas uppfattningar, känslor och attityder gentemot sin arbetsplats. Det är som ett test som hjälper företag att upptäcka var varje medarbetare passar bäst inom organisationen.

Undersökningen samlar in data om olika aspekter, såsom medarbetarnas engagemang, attityder, känslor, åsikter och värderingar.

🧐 Visste du att? Företag med en god företagskultur rapporterar fyra gånger högre intäkter.

Hur fungerar en undersökning om kulturindex?

Undersökningar av kulturindex hjälper företag att förstå vilka personlighetstyper deras medarbetare har enligt kulturindexet.

Kulturindexet mäter olika egenskaper hos medarbetarna, såsom attityd, sociala färdigheter, kärnvärden, uppmärksamhet på detaljer, problemlösningsförmåga och så vidare.

Utifrån undersökningsresultaten utnyttjar chefer och HR-avdelningen teammedlemmarnas naturliga styrkor för att driva på de bästa kulturförändringarna.

⚡Snabbfakta: En genomsnittlig arbetstagare tillbringar över 90 000 timmar på jobbet under sin livstid. Det är därför det är viktigt att uppnå tillfredsställelse med jobbet och arbetsplatsen.

Hur genomför man en undersökning om företagskultur?

En undersökning av företagskulturen är inte raketforskning, men den måste planeras och genomföras noggrant. Lyckligtvis finns det olika verktyg för medarbetarfeedback tillgängliga online som kan underlätta denna undersökningsprocess.

Låt oss ta reda på hur du kan genomföra en kulturindexundersökning.

1. Definiera dina mål

Innan du genomför kulturindexundersökningen måste du först definiera målen för undersökningen och formulera frågorna till kulturindexundersökningen. Tänk på följande frågor när du definierar dina mål:

Försöker du ta reda på vad som håller medarbetarna motiverade?

Vill du utvärdera ledarskapspraxis för att bättre stödja teamen och uppnå bättre resultat?

Vill du ta reda på vad som gör att dina medarbetare tappar motivationen?

Vill du veta vad du ska leta efter hos jobbsökande?

Vill du förstå hur du kan främja DEI-mål (mångfald, jämlikhet och inkludering) på arbetsplatsen

Är ditt mål att identifiera de områden inom företaget som kan förbättras?

Vill du veta hur du kan öka medarbetarnas engagemang?

Vill du arbeta med strategier för att behålla personalen?

Vill du främja en samarbetsinriktad arbetsmiljö?

Vill du veta hur du kan främja medarbetarnas välbefinnande genom en undersökning om välbefinnande

Genom att sätta upp tydliga mål för din kulturindexundersökning säkerställer du att du fokuserar på alla företagets viktiga utmaningar och hittar relevanta lösningar på dem.

2. Genomför undersökningen

Nu känner du till dina mål för undersökningen om företagskulturen. För att genomföra undersökningen kan du använda en blandning av frågor för att ta reda på vad dina medarbetare tycker om företagskulturen, till exempel:

Tycker du att företaget lyckas främja en miljö för kontinuerligt lärande?

Har du en god professionell relation med dina kollegor och chefer?

Är du nöjd med hur företaget hanterar klagomål?

Tycker du att företaget hanterar konfliktlösning på ett bra sätt?

Tycker du att företaget uppmärksammar och belönar medarbetare för exceptionella prestationer på arbetsplatsen?

Behandlas människor med olika bakgrund och från olika kulturer rättvist och jämlikt inom organisationen?

När du har fastställt vilka frågor du vill ställa i kulturindexundersökningen är det dags att välja rätt undersökningsverktyg.

Använd den här mallen för att:

Skapa personliga undersökningar med anpassade frågor

Få tydlig inblick i hur dina medarbetare mår

Samla in feedback från medarbetarna i realtid

Att samla in feedback och agera på den är ett av de smartaste sätten att förbättra den övergripande medarbetarupplevelsen och personalbehållningen.

3. Planera och agera utifrån undersökningsresultaten

När alla svar från kulturindexet har kommit in är det dags att analysera data. Identifiera de viktigaste områdena som behöver förändras. Upptäck mönster och gemensamma nämnare i svaren för att implementera bättre tillväxtstrategier.

Fördelarna med en undersökning om kulturindex

Om den genomförs på rätt sätt kan en kulturindexundersökning revolutionera ditt företags personalhantering och hjälpa det att skala upp bättre och kanske snabbare. Några av fördelarna med en kulturindexundersökning är:

Ökad personalbehållning: Genom en undersökning av företagskulturen kan du identifiera brister som kan påverka relationen mellan dina medarbetare och företaget. Genom att åtgärda dessa brister kan du säkerställa att dina medarbetare är nöjda med företagskulturen och stannar kvar hos dig på lång sikt

Bättre rekryteringsprocesser: En undersökning om företagskultur kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om vem du ska anställa för att öka medarbetarnas engagemang

Ökad produktivitet: Med hjälp av ett kulturindex kan du identifiera flaskhalsar som påverkar produktiviteten och motivationen och vidta åtgärder för att lösa dem

Bättre välbefinnande bland medarbetarna: Resultaten från en kulturundersökning kan hjälpa till att analysera de områden som kan orsaka utbrändhet och påverka medarbetarnas hälsa. Genom att identifiera de problematiska områdena kan du förbättra medarbetarnas hälsa och produktivitet

Bättre konfliktlösning: Konflikter på arbetsplatsen är vanliga. Med hjälp av denna undersökning kan du förstå de bakomliggande orsakerna till konflikter inom ditt företag och vidta rätt åtgärder för att lösa dem

