Hur man genomför enkäter om medarbetarnas välbefinnande (frågor + mall)

Ett litet teknikstartupföretag drabbades av en våg av utbrändhet och personalomsättning.

De anställda var stressade och produktiviteten hade sjunkit. Företagets ledning var förbryllad och orolig. De visste att något måste förändras, men var osäkra på var de skulle börja.

Därefter beslutade de sig för att genomföra en undersökning om medarbetarnas välbefinnande. Resultaten var ögonöppnande. Undersökningen visade att medarbetarna kämpade med långa arbetsdagar, bristande balans mellan arbete och privatliv och en känsla av att inte vara delaktiga i företagets mission.

Med hjälp av denna information genomförde företaget förändringar som så småningom förbättrade medarbetarnas moral, produktivitet och lojalitet.

Undersökningar om medarbetarnas välbefinnande och engagemang fungerar som ett diagnostiskt verktyg för din företagskultur. De är viktiga för alla företag som vill förbättra medarbetarnas tillfredsställelse, produktivitet och lojalitet.

På dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad är välbefinnandeprogram för anställda inte längre en extraförmån, utan en nödvändighet. Undersökningar om anställdas välbefinnande ger dig en direkt inblick i dina anställdas behov och utmaningar, vilket i slutändan hjälper dig att skapa en mer positiv och produktiv arbetsmiljö.

Förstå undersökningar om medarbetarnas välbefinnande

En undersökning om medarbetarnas välbefinnande är en konfidentiell enkät som är utformad för att bedöma den allmänna hälsan hos din personal. Den samlar in värdefull information om medarbetarnas fysiska och mentala hälsa, balansen mellan arbete och privatliv samt deras tillfredsställelse med företagets hälsoprogram.

Genom att noggrant utforma frågorna i din välbefinnandeenkät kan du identifiera områden som kan förbättras, mäta effektiviteten i dina nuvarande välbefinnandeprogram och främja en kultur av välbefinnande inom din organisation.

För att skapa denna enkät måste du förstå de olika delarna av enkäten om medarbetarnas välbefinnande och dess potentiella inverkan:

Fysisk hälsa: Utforska deras aktiva livsstil, tillgång till hälso- och sjukvård och eventuella hälsoproblem som kan påverka deras arbetsprestationer. Psykisk hälsa: Förstå deras stressnivåer, sömnkvalitet och tillgång till resurser för psykisk hälsa. Balans mellan arbete och privatliv: Fördjupa dig i hur medarbetarna balanserar arbete och privata åtaganden, såsom barnomsorg. Ta reda på om de känner sig överbelastade eller får stöd. Arbetsmiljö: Utforska hur medarbetarna uppfattar företagskulturen, arbetsbelastningen och möjligheterna till professionell utveckling.

Genom att anpassa dina enkätfrågor efter dina specifika mål kan du samla in målinriktad feedback och undvika att överväldiga medarbetarna med irrelevanta frågor. Vill du till exempel mäta medarbetarnas intresse för ett nytt gym på arbetsplatsen? Vill du förstå utmaningarna med distansarbete?

Undersökningar om medarbetarnas välbefinnande är ett kraftfullt verktyg för att öka medarbetarnas lojalitet och engagemang. Genom att visa att du bryr dig om deras välbefinnande skapar du en känsla av förtroende och lojalitet.

De data du samlar in kan också hjälpa dig att utveckla riktade hälsoprogram som tillgodoser specifika hälsobehov hos medarbetarna. Tänk på det så här: skulle du inte vara mer benägen att stanna kvar på ett företag som bryr sig om och investerar i din hälsa och ditt välbefinnande?

De 20 viktigaste frågorna att ställa i en undersökning om medarbetarnas välbefinnande

Här är 20 frågor, indelade efter viktiga områden, som hjälper dig att komma igång. Du kan anpassa frågorna efter dina specifika behov och använda mallarna för att enkelt genomföra undersökningen.

Stresshantering

På en skala från 1 (inte alls stressande) till 5 (extremt stressande), hur skulle du betygsätta din totala stressnivå på jobbet? Känner du att du har de resurser och det stöd som krävs för att hantera stress på ett effektivt sätt? (Ja/Nej/Osäker) Känner du dig bekväm med att diskutera arbetsrelaterad stress med din chef? (Ja/Nej/Osäker)

Psykisk hälsa

Hur nöjd är du med företagets nuvarande resurser och stödtjänster för mental hälsa? (Mycket nöjd, Ganska nöjd, Neutral, Ganska missnöjd, Mycket missnöjd) I vilken utsträckning påverkar din arbetsbelastning ditt mentala välbefinnande negativt? (Inte alls, något, måttligt, betydligt, extremt) Uppmuntrar företagskulturen till öppen kommunikation om mental hälsa? (Håller helt med, håller med, neutral, håller inte med, håller inte alls med)

Organisationskultur

Anser du att företaget främjar en kultur präglad av inkludering och respekt? Tycker du att erkännande och belöningar fördelas rättvist inom organisationen? Kommunicerar ledningen öppet och transparent med medarbetarna?

Fysisk kondition

Tycker du att företaget aktivt främjar hälsosamma vanor och fysisk aktivitet? (Ja/Nej/Osäker) Hur nöjd är du med företagets nuvarande hälsoprogram relaterade till fysisk kondition? (Mycket nöjd, Ganska nöjd, Neutral, Ganska missnöjd, Mycket missnöjd) Tillåter din arbetsbelastning regelbundna pauser under dagen för att röra på dig eller träna? (Ja/Nej/Osäker)

Balans mellan arbete och privatliv

Hur nöjd är du med din nuvarande balans mellan arbete och privatliv? (Mycket nöjd, Ganska nöjd, Neutral, Ganska missnöjd, Mycket missnöjd) Känner du dig pressad att arbeta utanför ordinarie arbetstid? (Ja/Nej/Osäker) Är det lätt för dig att koppla bort jobbrelaterade e-postmeddelanden och meddelanden när du inte arbetar? (Mycket lätt, Något lätt, Neutralt, Något svårt, Mycket svårt) Stöder dina chefer och kollegor dina ansträngningar att upprätthålla en hälsosam balans mellan arbete och privatliv? (Håller helt med, håller med, neutral, håller inte med, håller inte alls med) Erbjuder företaget flexibla arbetsformer (t.ex. möjlighet till distansarbete) som bidrar till en bättre balans mellan arbete och privatliv? (Ja/Nej/Osäker)

Arbetsglädje

Hur nöjd är du med din nuvarande arbetsroll? (Mycket nöjd, Ganska nöjd, Neutral, Ganska missnöjd, Mycket missnöjd) Ger ditt jobb möjligheter till professionell utveckling och tillväxt inom företaget? (Ja/Nej/Osäker) Hur säker är du på att dina bidrag till företaget uppskattas och erkänns? (Mycket säker, Något säker, Neutral, Något osäker, Inte alls säker)

Viktiga områden att täcka i undersökningar om medarbetarnas välbefinnande

Undersökningar om medarbetarnas välbefinnande bör utforska en rad olika dimensioner för att ge en helhetsbild av din personalstyrkas välbefinnande. Genom att förstå dessa kärnområden kan företag identifiera specifika utmaningar och implementera riktade lösningar.

Här är några områden som bör täckas:

Arbetsrelaterad stress och tekniker för stresshantering

Stress är ett vanligt problem på arbetsplatsen. Genom att utvärdera medarbetarnas stressnivåer och deras hanteringsmekanismer kan du identifiera potentiella risker för utbrändhet.

Psykisk hälsa och lycka på jobbet

Att främja mental hälsa är avgörande för en positiv arbetsmiljö. Företag bör förstå sina anställdas behov av mental hälsa och ge dem tillgång till stödresurser.

Microsoft har genomfört undersökningar bland anställda som visar att de anställda som ägnade mer tid åt samarbete – möten, e-post och chattar – var mindre nöjda med sitt arbete än sina kollegor som ägnade mindre tid åt dessa aktiviteter.

Baserat på dessa undersökningar och studier har Microsoft omstrukturerat arbetsförhållandena för att öka medarbetarnas lycka och välbefinnande.

Program för fysisk kondition och välbefinnande på arbetsplatsen

Fysisk hälsa påverkar direkt medarbetarnas energinivåer och produktivitet. Att utvärdera medarbetarnas kondition och intresse för hälsoprogram ger värdefull information för att skapa en hälsosammare arbetsplats.

Företag som Nike har framgångsrikt integrerat fitness och välbefinnande i sin företagskultur.

Balans mellan arbete och privatliv och tillfredsställelse med distansarbete

Balansen mellan arbete och privatliv är avgörande för medarbetarnas arbetsglädje. Genom att utvärdera medarbetarnas uppfattning om balansen mellan arbete och privatliv, särskilt för distansarbetare, kan du identifiera områden där engagemanget och produktiviteten kan förbättras.

IBM (Kanada) uppmuntrar sina anställda att ta ett löfte om att främja och vårda balansen mellan arbete och privatliv.

Arbetsglädje och utvärdering av prestationsindikatorer

Genom att mäta arbetstillfredsställelsen och dess korrelation med prestationsindikatorer kan du identifiera områden som kan förbättras. Att förstå medarbetarnas arbetsroller och hur de stämmer överens med företagets mål är avgörande för att öka moral och produktivitet.

Stora företag som Amazon har gjort det till en prioritet att utveckla sina anställda, förbättra prestationen och öka medarbetarnas tillfredsställelse.

Organisationskultur, utbildning och utvecklingsutvärdering

För att skapa en positiv arbetsmiljö är det viktigt att förstå medarbetarnas uppfattning om företagets värderingar och deras tillgång till utbildningsmöjligheter.

Apples framgångssaga handlar inte bara om dess innovativa produkter utan också om dess engagemang för omfattande utbildning av medarbetarna, med starkt fokus på medarbetarnas utveckling och karriärväxt.

Utforma en effektiv undersökning om medarbetarnas välbefinnande och bästa praxis

Att bygga förtroende är avgörande för att få ärlig feedback. Genom att skicka enkäter via en säker och välbekant plattform säkerställer du att medarbetarnas data förblir konfidentiella och uppmuntrar deltagande.

ClickUp, ett verktyg för projektledning och samarbete, erbjuder robusta säkerhetsfunktioner och kryptering för att skydda känslig information om medarbetarna. Dessutom kommer medarbetarna sannolikt att känna sig mer bekväma med att svara på undersökningar som distribueras via en plattform som de redan använder i sitt arbete.

Hur ClickUp kan hjälpa till att genomföra och följa upp undersökningar om medarbetarnas välbefinnande

Här undersöker vi bästa praxis och hur ClickUp kan förenkla processen.

ClickUp-formulär

Skapa och skicka ut effektiva undersökningar om medarbetarnas välbefinnande via ClickUp Form-vyn.

Skapa professionella och användarvänliga undersökningar med ClickUps formulärvy. Med dra-och-släpp-funktionen kan du enkelt lägga till olika frågetyper, från flervalsfrågor till öppna frågor, efter dina specifika behov. Du kan också lägga till tydliga instruktioner och säkerställa anonymitet för att maximera deltagandet.

Med ClickUps formulärvy blir det enkelt att skapa en effektiv undersökning om välbefinnande på arbetsplatsen:

Anpassningsbara fält: Gå bortom grundläggande frågetyper. Lägg till rullgardinsmenyer, datumväljare eller till och med betygsskala för att samla in de mest relevanta uppgifterna för dina undersökningsmål.

Villkorslogik: Skapa dynamiska undersökningar som anpassas efter medarbetarnas svar. Om en medarbetare till exempel rapporterar höga stressnivåer kan en uppföljningsfråga be dem att identifiera specifika arbetsrelaterade stressfaktorer. Denna villkorslogik säkerställer att du samlar in målinriktade insikter.

ClickUp Docs

Använd ClickUp Docs, ett dokumenthanteringssystem, för att skapa en tydlig introduktion till din undersökning. Beskriv syftet med undersökningen, ta upp frågor om sekretess och uttryck din uppskattning för medarbetarnas deltagande. Lägg till en länk till undersökningsformuläret i dokumentet för smidig åtkomst.

Utarbeta frågorna till din undersökning om medarbetarnas välbefinnande tillsammans med dina teammedlemmar med hjälp av ClickUp Docs.

ClickUp Docs samarbetsfunktioner effektiviserar processen för att skapa enkäter. Eftersom ClickUp Docs möjliggör redigering och kommentering i realtid kan du involvera personalavdelningen, chefer och till och med medarbetarna själva i utformningen av enkäten.

Den spårar automatiskt alla ändringar som görs i enkätdokumentet. Detta gör att du enkelt kan återgå till tidigare versioner om det behövs och säkerställer transparens i utvecklingsprocessen för enkäten.

Utnyttja ClickUps färdiga mallar för att spara tid och säkerställa att du täcker alla viktiga områden istället för att börja från scratch.

ClickUps mall för undersökning om medarbetarnas engagemang

Ladda ner denna mall Få ut mesta möjliga av dina insatser för att öka medarbetarnas engagemang med ClickUps mall för undersökning om medarbetarnas engagemang.

ClickUps mall för undersökning om medarbetarengagemang är det perfekta verktyget för att samla in korrekta data om medarbetarnas tillfredsställelse och engagemang.

Med den här mallen kan du få tydliga, praktiska insikter om hur ditt team mår, skapa personliga undersökningar med anpassade frågor och samla in feedback från medarbetarna i realtid på valfri enhet.

Den har 32 anpassningsbara fält för att fånga upp medarbetarnas feedback på ett korrekt sätt. Den erbjuder ett välstrukturerat ramverk för att samla in feedback om arbetsmiljö, kultur och övergripande tillfredsställelse.

ClickUps feedbackmall

Ladda ner denna mall Mallen för medarbetarfeedback från ClickUp erbjuder en plattform för öppna och ärliga samtal mellan chefer och medarbetare.

En väl utformad mall för medarbetarfeedback kan hjälpa chefer att kommunicera och ge feedback på ett strukturerat och konsekvent sätt och främja en miljö präglad av tillväxt och förtroende.

ClickUps mall för medarbetarfeedback ger dig möjlighet att samla in feedback. Med den kan du snabbt samla in meningsfull feedback från medarbetarna och följa deras åsikter över tid med hjälp av kraftfulla visualiseringar.

Oavsett om du just har börjat eller redan har en etablerad feedbackprocess på plats, hjälper ClickUps mall för medarbetarfeedback dig att få ut det mesta av varje interaktion!

ClickUp-mall för feedbackformulär

Ladda ner denna mall Samla snabbt in meningsfull feedback från medarbetarna och följ deras åsikter över tid med ClickUps mall för feedbackformulär.

ClickUps mall för feedbackformulär hjälper dig att utforma medarbetarundersökningar och samla in meningsfull data som underlag för HR-beslut som främjar en positiv arbetsplatskultur.

Denna mall kan påskynda processen för att samla in feedback från medarbetarna, så att du snabbt kan analysera enkätsvaren och snabbare identifiera trender och insikter.

Undersökningen använder ett stjärnbetygssystem där medarbetarna kan betygsätta sin arbetstillfredsställelse. Det finns också ett fält där de kan förklara varför de har gett det betyg de har gett. Undersökningen går ett steg längre och samlar in förbättringsförslag, så att du får allt du behöver för att skapa en omfattande feedbackloop!

Ställ rätt frågor: Bästa metoder för att samla in feedback

Framgången för din undersökning om medarbetarnas välbefinnande beror på att du ställer rätt frågor. Noggrant utformade frågor ger värdefull insikt i medarbetarnas behov och bekymmer.

Här är några bästa praxis att följa:

Garantera anonymitet för ärliga svar: Garantera anonymitet för att uppmuntra ärlig och öppen feedback. Medarbetarna ska känna sig bekväma med att dela med sig av sina tankar utan att behöva oroa sig för konsekvenser. Att garantera konfidentialitet skapar förtroende och ökar sannolikheten för att få korrekta data.

Håll enkäten kort: Det kan vara frestande att ställa många frågor, men en lång enkät kan leda till låg svarsfrekvens. Prioritera de viktigaste frågorna med hänvisning till frågorna i välbefinnandeenkäten och håll enkäten kortfattad. Fokusera på att samla in högkvalitativa data istället för att överväldiga medarbetarna med för många frågor.

Skapa en kommunikationsplan för att säkerställa maximal deltagande: Kommunicera effektivt syftet och fördelarna med undersökningen för att skapa entusiasm och deltagande. Beskriv tydligt undersökningens mål, hur informationen kommer att användas och den förväntade tidsplanen för resultaten.

Erbjud incitament för att fylla i enkäten: Överväg att erbjuda incitament för att uppmuntra deltagande, till exempel presentkort, lotterier eller extra ledighet. Incitamenten bör dock inte påverka enkäten integritet.

Skicka ett tackmeddelande: Genom att uttrycka tacksamhet för medarbetarnas deltagande visar du att du uppskattar deras tid och ansträngning. Ett personligt tackmeddelande kan stärka relationen mellan medarbetare och arbetsgivare och skapa goodwill.

Bearbeta och implementera feedback från undersökningar om medarbetarnas välbefinnande

När du har samlat in värdefull information från din undersökning om medarbetarnas välbefinnande är det dags att omvandla dessa insikter till konkreta förbättringar.

Hur man omsätter insikter från undersökningar i handling

Upptäck trender: Analysera undersökningsresultaten för att identifiera trender inom stress, balans mellan arbete och privatliv eller arbetstillfredsställelse. Identifiera de bakomliggande orsakerna till dessa problem. En hög utbrändhetsgrad kan till exempel tyda på överdriven arbetsbelastning eller otydliga arbetsroller.

Utveckla en handlingsplan: Utifrån dina resultat kan du skapa en målinriktad handlingsplan. Överväg initiativ som flexibla arbetsformer för att hantera frågor om balans mellan arbete och privatliv eller mindfulnessprogram för att minska stress.

Mät och anpassa: Utvärdera regelbundet effekten av dina hälsoinitiativ. Använd mått som personalomsättning, sjukdagar och produktivitet för att mäta framgången.

Visa ROI (avkastning på investering): Kvantifiera fördelarna med dina hälsoprogram. Ökad medarbetarnöjdhet leder ofta till ökad produktivitet och minskade rekryteringskostnader. Se det som att du bygger ett affärsunderlag för medarbetarnas välbefinnande, på samma sätt som du motiverar andra strategiska investeringar.

Kontinuerlig förbättring: Anställdas behov förändras. Betrakta välbefinnandeinitiativ som en pågående process, inte en engångsföreteelse. Samla in feedback regelbundet och förfina dina program för att hålla jämna steg med anställdas förväntningar.

Använd ClickUp för att skapa en hälsosammare arbetsmiljö

Du kan skapa en hälsosammare och mer produktiv arbetsplats genom att följa dessa steg och utnyttja datadrivna insikter.

Använd staplar och diagram för att analysera data från dina medarbetarundersökningar om välbefinnande med ClickUp Dashboards.

Och ClickUp kan återigen hjälpa till. Använd ClickUp Dashboards för att effektivt analysera data från en undersökning om medarbetarnas välbefinnande. Den har följande funktioner:

Anpassade widgets: Skapa anpassade widgets för att visa viktiga mått från din undersökning, till exempel genomsnittliga nöjdhetsbetyg, deltagandegrader och specifika välmåendeindikatorer.

Grafer och diagram: Använd stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram för att visualisera trender i medarbetarnas feedback över tid, vilket gör det lättare att upptäcka mönster och områden som kan förbättras.

Filter och segmentering: Använd filter för att segmentera data efter team, avdelning eller demografiska faktorer, vilket möjliggör en mer detaljerad analys av välbefinnandet i olika grupper.

Integrationer: Integrera andra verktyg (som Google Forms eller SurveyMonkey) för att automatiskt hämta undersökningsdata, vilket effektiviserar processen och säkerställer uppdateringar i realtid.

Ladda ner denna mall Omvandla medarbetarnas feedback till konkreta uppgifter och följ upp framstegen mot milstolparna med ClickUps mall för handlingsplan för engagemangsundersökning.

ClickUp erbjuder också en rad färdiga mallar för att effektivisera dina initiativ för medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Använd ClickUps mall för handlingsplan för engagemangsundersökning som utgångspunkt.

Programvara för medarbetarundersökningar är oumbärlig för att samla in feedback från medarbetarna, men denna datainsamling är bara halva arbetet. En effektiv handlingsplan för engagemangsundersökningar hjälper dig att omvandla svaren från medarbetarnas välbefinnandeundersökning till konkreta resultat, vilket höjer medarbetarnas moral och minskar antalet tysta avgångar.

Denna mall ger dig precis den struktur du behöver för att omvandla feedback från enkäten om medarbetarnas välbefinnande till konkreta förbättringar. Du kan skapa ett projekt för att analysera resultaten från engagemangsenkäten och samarbeta med intressenter för att brainstorma idéer för att förbättra medarbetarnas hälsa. Bestäm uppgifter, organisera och tilldela dem, fastställ en tidsplan och följ upp framstegen.

Förbättra din arbetsplats med medarbetarnas välbefinnande

Att regelbundet genomföra undersökningar om medarbetarnas välbefinnande bidrar till att skapa en blomstrande arbetsplats. Genom att förstå dina medarbetares behov, utmaningar och ambitioner kan du skapa en mer stödjande, produktiv och engagerande miljö.

Kom ihåg att glada och friska medarbetare är mer benägna att stanna kvar i företaget, vilket leder till ökad personalbehållning, lägre rekryteringskostnader och ökad framgång för företaget.

ClickUp kan vara ett värdefullt verktyg i din undersökning om medarbetarnas välbefinnande. Med dess intuitiva plattform kan du enkelt skapa, distribuera och analysera undersökningar, vilket sparar tid och arbete. Genom att utnyttja ClickUps funktioner kan du effektivisera hela processen med välbefinnandeundersökningar och implementera praktiska lösningar för att förbättra medarbetarnas välbefinnande.

För att komma igång, registrera dig för ett gratis Clickup-konto idag!