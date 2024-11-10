De 8 bästa programvarorna för hantering av försäljningsinnehåll

Vägen från att attrahera potentiella kunder till att avsluta en försäljning kan vara lång. Ditt säljteam behöver rätt innehåll – den perfekta pitchen, fallstudien eller uppföljningsmejlen – redo för varje steg för framgångsrika konverteringar.

Programvara för hantering av försäljningsinnehåll kan hjälpa dig med rätt input. Dessa plattformar organiserar ditt innehåll och ger din säljkår möjlighet att leverera effektfulla, skräddarsydda budskap i varje steg av försäljningsprocessen. I den här artikeln kommer jag att förklara de åtta bästa verktygen för hantering av försäljningsinnehåll som hjälper ditt team att avsluta affärer snabbare.

Vad ska du leta efter i en programvara för hantering av försäljningsinnehåll?

Här är de funktioner du måste ta hänsyn till när du väljer ett system för hantering av försäljningsinnehåll.

Enkel åtkomst till innehåll

Ett verktyg för hantering av försäljningsinnehåll bör erbjuda intuitiva sökfunktioner och organiserade innehållsbibliotek som gör allt tillgängligt. När dina säljare har enkel tillgång till rätt material kan de fokusera på att avsluta affärer.

Analys i realtid

Att veta hur potentiella kunder interagerar med ditt innehåll hjälper dig att förfina din strategi för hantering av försäljningsinnehåll. Leta efter programvara som erbjuder realtidsanalyser av innehållsanvändning och engagemang. På så sätt kan du se vad som tilltalar din målgrupp och anpassa din strategi därefter, vilket hjälper dig att ligga steget före när det gäller dina försäljningsmål.

Anpassning av innehåll

Generiskt innehåll leder sällan till affärer. Med rätt verktyg kan ditt team anpassa försäljningsmaterialet för varje potentiell kund, från presentationsmaterial till uppföljningsmejl. Denna flexibilitet säkerställer att ditt budskap är relevant och slagkraftigt, vilket ger ditt team ett försprång i varje samtal.

Skalbarhet

När ditt företag växer bör även ditt system för försäljning och innehållshantering växa. En skalbar plattform gör det möjligt för dig att lägga till mer innehåll, användare och funktioner utan att kompromissa med försäljningsresultaten.

De 8 bästa programvarorna för hantering av försäljningsinnehåll

Låt oss titta på de åtta bästa programvarorna för hantering av försäljningsinnehåll, deras funktioner, begränsningar och priser:

1. ClickUp (Bäst för hantering av försäljningsinnehåll och samarbete)

Spåra alla aktiviteter inom säljteamet med ClickUp Dashboards

Fram till för inte så länge sedan stod mitt säljteam inför en vanlig men kostsam utmaning – de arbetade i silos. Varje säljare skapade och använde material som ofta inte stämde överens med de senaste budskapen. Denna brist på samordning skapade förvirring och ledde till försenade svar till potentiella kunder. Vi missade möjligheter och affärer gick om intet.

ClickUp hjälpte mig att övervinna denna utmaning. Med ClickUps lösning för försäljningsprojektledning kan alla få tillgång till det senaste försäljningsinnehållet, och vårt budskap är samstämmigt. Resultatet? Högre konverteringsgrad, effektivare arbetsflöden och en mer enhetlig strategi för att avsluta affärer.

ClickUp Docs är perfekt för att organisera försäljningsmaterial på en central, sökbar plats. Jag har använt det för att skapa mappar och undermappar för att lagra presentationsmaterial, försäljningsplaner, försäljningshandböcker, fallstudier och allt är lättillgängligt med en snabb sökning.

Dessutom kan du dela dokument med ditt team direkt och redigera försäljningsinnehåll i realtid. Säljare kan även länka specifika dokument till sina uppgifter, så att de har det mest relevanta innehållet till hands i kritiska situationer.

Skapa ditt försäljningsinnehåll i ClickUp Docs

Vill du följa vad som händer med ditt säljinnehåll? Använd ClickUp Dashboards för att få realtidsinformation om hur ditt säljinnehåll presterar.

De anpassade widgetsen hjälper mig att spåra vilka försäljningsdokument som är kopplade till uppgifter och deras status i pipelinen. Även om det inte är ett dedikerat verktyg för innehållsanalys, ger det användbara insikter genom att visa hur innehållet bidrar till affärer eller var flaskhalsar uppstår.

ClickUps CRM-lösning hjälper dig att se försäljningspipeline, övervaka kundengagemang och analysera affärer. På så sätt kan du se vilka säljargument eller försäljningskampanjer som har lett till högre konverteringar och förbättra ditt försäljningsinnehåll därefter.

Visualisera försäljningspipeline och spåra kundengagemang med ClickUps CRM-lösning

ClickUp-mallar förenklar ytterligare skapandet och återanvändningen av personligt anpassat försäljningsmaterial. Oavsett om det handlar om ett anpassat förslag eller en uppföljande e-postsekvens, säkerställer mallarna konsekvens samtidigt som de ger ditt team flexibilitet att anpassa innehållet för specifika kunder eller stadier i försäljningscykeln.

Jag rekommenderar ClickUp Content Management Template, som låter dig organisera och spåra ditt försäljningsinnehåll. Det hjälper ditt team att hantera alla stadier av innehållet, från skapande till distribution, och säkerställer att dina budskap förblir relevanta och i linje med din försäljningsstrategi. Det är idealiskt för att anpassa strategier för hantering av försäljningsinnehåll baserat på specifika kunder eller stadier i försäljningscykeln, så att allt hålls organiserat och lättanpassat.

Ladda ner denna mall Använd ClickUps mall för innehållshantering för att spåra och organisera ditt försäljningsinnehåll.

Slutligen, när säljteamet växer, gör ClickUp Spaces det möjligt för oss att smidigt hantera olika avdelningar, team eller projekt. Jag kan skapa specifika arbetsytor för olika säljenheter eller produktlinjer, vilket säkerställer att alla håller sig organiserade utan att plattformen blir långsam.

Håll ordning på allt med ClickUp Spaces

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Time Tracking : Övervaka hur lång tid det tar att skapa eller hantera specifikt försäljningsmaterial med ClickUps funktion Time Tracking. Detta bidrar till att förbättra effektiviteten och ger insikter om var tiden kan fördelas bättre, vilket gör innehållsskapandet till en smidigare process. Övervaka hur lång tid det tar att skapa eller hantera specifikt försäljningsmaterial med ClickUps funktion Time Tracking. Detta bidrar till att förbättra effektiviteten och ger insikter om var tiden kan fördelas bättre, vilket gör innehållsskapandet till en smidigare process.

ClickUp Automations : Ställ in arbetsflöden för godkännande av innehåll med ClickUp Automations. När innehållet har godkänts kan det till exempel omedelbart flyttas till nästa fas i försäljningsprocessen, vilket sparar tid och minskar det manuella arbetet. Ställ in arbetsflöden för godkännande av innehåll med ClickUp Automations. När innehållet har godkänts kan det till exempel omedelbart flyttas till nästa fas i försäljningsprocessen, vilket sparar tid och minskar det manuella arbetet.

Automatisera repetitiva åtgärder och effektivisera arbetsflödet med ClickUp Automations

ClickUp Goals : Koppla innehållshanteringsuppgifter direkt till större försäljningsmål med ClickUp Goals. Detta säkerställer att ditt team förblir fokuserat på slutmålet och hjälper till att prioritera innehåll som påverkar din försäljningspipeline. Koppla innehållshanteringsuppgifter direkt till större försäljningsmål med ClickUp Goals. Detta säkerställer att ditt team förblir fokuserat på slutmålet och hjälper till att prioritera innehåll som påverkar din försäljningspipeline.

Sätt upp mål för produktionen av försäljningsinnehåll med ClickUp Goals

Begränsningar i ClickUp

Vissa användare kan inledningsvis uppleva en inlärningskurva när de använder ClickUp på grund av det stora utbudet av funktioner.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Highspot (Bäst för AI-driven organisation och optimering av försäljningsinnehåll)

via Highspot

Highspot är en kraftfull plattform för hantering av försäljningsinnehåll som hjälper försäljnings- och marknadsföringsteam att hålla fokus och vara relevanta med sitt innehåll. En av de funktioner jag uppskattar är den AI-drivna sökfunktionen, som hjälper säljare att snabbt filtrera innehåll baserat på köparprofiler, försäljningsstadier eller till och med geografisk plats.

Istället för att slösa tid på att bläddra kan säljarna ställa frågor eller använda filter för att hitta det de behöver. Highspot anpassar också innehållet efter köparens resa. Det tillhandahåller kontextuella beskrivningar, instruktionsguider och till och med kollegiala recensioner, vilket säkerställer att säljarna vet hur de ska använda innehållet på ett effektivt sätt.

Highspots bästa funktioner

Spåra hur försäljningsinnehållet används och dess inverkan på affärer, vilket möjliggör strategisk optimering med hjälp av omfattande instrumentpaneler.

Automatisera innehållsorganisation och metadatagenerering, så att alla tillgångar hanteras korrekt och hålls uppdaterade.

Skapa snabbt skräddarsydda presentationer genom att sammanställa personliga innehållsupplevelser och föreslå de mest effektiva tillgångarna.

Highspots begränsningar

Det erbjuds ingen kostnadsfri provperiod.

Highspot-priser

Anpassade priser

Highspot-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

3. Seismic (bäst för personaliserad leverans av försäljningsinnehåll och insikter i realtid)

via Seismic

Seismics plattform för hantering av försäljningsinnehåll effektiviserar försäljningsverksamheten. Funktionen Discover erbjuder till exempel sökning i appen och smarta, kontextuella rekommendationer, vilket gör det enklare för säljare att hitta exakt det försäljningsmaterial de behöver.

Sedan finns funktionen Anpassa, som ger teamen kontroll över hur mycket flexibilitet de vill tillåta i anpassningen av innehållet. Den säkerställer att innehållsbiblioteket alltid är uppdaterat samtidigt som den erbjuder skräddarsydda alternativ för säljare att anpassa material efter behov.

Seismiska bästa funktioner

Skapa ett flexibelt innehållsbibliotek som gör det möjligt för säljare att anpassa innehållet

Lättillgänglig information ger svar som varje säljare har nära till hands.

Dela innehåll med köpare med hjälp av länkar som registrerar engagemang, så att teamen kan skapa, skicka och följa upp på ett mer effektivt sätt.

Seismiska begränsningar

Det kan kännas överväldigande att bestämma hur backend ska struktureras och vilka funktioner som teamen ska utbildas i.

Seismic-prissättning

Anpassade priser

Seismiska betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

4. Paperflite (bäst för att spåra potentiella kunders engagemang)

via PaperFlite

Paperflite är ett bra verktyg för att organisera och distribuera försäljningsprojektinnehåll. Det hjälper dig att spåra hur potentiella kunder interagerar med ditt material. Du kan se när och hur de interagerar med ditt innehåll, vilket ger dig insikter om vad som fungerar och var du kanske behöver justera din strategi.

En annan funktion jag gillar är möjligheten att skapa personliga innehållshubbar för varje potentiell kund. Istället för att överväldiga dem med resurser kan du sammanställa en anpassad samling som direkt tilltalar deras behov.

Paperflites bästa funktioner

Skapa personliga innehållshubbar för att samla resurser som är skräddarsydda för varje potentiell kund.

Dela försäljningsinnehåll enkelt via anpassningsbara länkar, så att potentiella kunder får rätt innehåll vid rätt tidpunkt.

Få detaljerad analys av resultatet för ditt försäljningsmaterial.

Begränsningar för Paperflite

Några integrationer saknas i verktyget.

Priser för Paperflite

Pris från 50 dollar per användare, med minst fem användare.

Betyg och recensioner av Paperflite

G2: 4,7/5 (över 260 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 90 recensioner)

Läs mer: Gratis mallar för kunskapsbaser i Word och ClickUp

5. Showpad (Bäst för att samordna försäljning och marknadsföring med enkel åtkomst till innehåll)

via Showpad

Showpad är ett bra alternativ för att öka försäljningsproduktiviteten och se till att dina team har rätt verktyg till hands. Det gör det möjligt för dina intäktsteam att hålla sig samordnade genom att samla allt försäljningsinnehåll på en lättillgänglig och säker plats.

Marknadsföringsteam kan enkelt ladda upp, uppdatera och distribuera innehåll i Showpad, medan säljteam kan hitta det de behöver på några sekunder och dela det med köpare på ett smidigt sätt. Showpad ger också praktiska insikter om innehållsanvändning och engagemang för att optimera försäljningsstrategier.

Showpads bästa funktioner

Skapa en enda källa till information där säljteam enkelt kan hitta, hantera och distribuera innehåll med stor genomslagskraft i stor skala.

Kontrollera anpassningen av innehållet och säkerställ efterlevnaden genom att omedelbart ta bort föråldrat material.

Vägled säljare till relevant innehåll för varje köpare baserat på datadrivna insikter om köparnas intressen.

Optimera innehållskvaliteten med feedback i realtid och engagemangsmätningar från både säljare och köpare.

Showpads begränsningar

Rapporteringsfunktionerna skulle kunna förbättras för att ge mer detaljerad information.

Priser för Showpad

Anpassade priser

Betyg och recensioner av Showpad

G2: 4,6/5 (över 1700 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 50 recensioner)

6. Brainshark (bäst för att spåra säljteamets beredskap)

via Brainshark

Med Brainshark gillar jag hur det levererar försäljningsinnehåll och ser till att teamet alltid är redo att använda det. Det hjälper till att skapa interaktiva utbildningspresentationer med PowerPoint, Google Slides, PDF-filer, skärminspelningar och webbsidor.

Jag uppskattar funktionen med beredskapsindex. Den visar hur väl teamet engagerar sig i innehållet och vem som kan behöva extra stöd. Brainshark stöder också video- och textbaserade coachningsaktiviteter så att du kan mäta säljarnas beredskap.

Brainsharks bästa funktioner

Skapa videobaserat utbildningsinnehåll för säljteamet som de kan komma åt när som helst.

Lägg till bilagor, bädda in hyperlänkar och inkludera interaktiva omröstningar, enkäter och examensfrågor.

Redigera enkelt befintligt innehåll för att hålla säljteamet uppdaterat med den senaste informationen.

Brainshark begränsningar

Den har begränsade anpassningsmöjligheter för att skapa utbildningsvideor.

Priser för Brainshark

Anpassade priser

Brainshark-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4/5 (20+ recensioner)

Läs mer: Hur du skapar en intern kunskapsbas för ditt team

7. Mindtickle (bäst för åtkomst till anpassat försäljningsinnehåll)

via MindTickle

För några månader sedan var min teams största utmaning att omvandla potentiella kunder till faktiska kunder. Efter mycket experimenterande insåg jag att problemet var att vi använde samma säljargument för alla kunder.

Vi har fokuserat på att skapa anpassade säljargument för potentiella kunder baserat på deras problemområden. Mindtickle har varit till stor hjälp som en plattform för säljstöd. Det hjälper mitt team att få tillgång till rätt marknadsföringsinnehåll och verktyg som krävs för olika situationer genom avancerade sök- och filteralternativ.

Det bästa är att mitt team har tillgång till mikrolärningsvideor från ämnesexperter och verkliga samtalsutdrag för att kunna göra vinnande presentationer.

Mindtickles bästa funktioner

Ge din försäljningsavdelning tillgång till det mest relevanta och aktuella innehållet för varje steg i köparens resa.

Använd AI-drivna rekommendationer för att leverera personaliserat innehåll till varje säljare.

Spåra innehållsanvändning och engagemang för att se vilka material som ger resultat och vilka som behöver förbättras.

Erbjud interaktiva inlärningsupplevelser med frågesporter och certifieringar för att säkerställa att innehållet behärskas innan kundkontakterna.

Mindtickles begränsningar

Vissa användare tycker att rapporteringsfunktionerna är bristfälliga.

Mindtickles priser

Anpassade priser

Mindtickle-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2100 recensioner)

Capterra: 4,8/10 (över 100 recensioner)

8. HubSpot (bäst för att spåra engagemang i försäljningsinnehåll)

via Hubspot

HubSpot har en annorlunda approach till hantering av försäljningsinnehåll genom att kombinera innehåll med praktiska insikter. En funktion som jag tycker är särskilt användbar är de inbyggda innehållsrekommendationerna för varje steg i försäljningstratten.

Funktionen för dokumentuppföljning hjälper till att bygga upp ett bibliotek med försäljningsinnehåll så att teamet enkelt kan komma åt högpresterande e-postmeddelanden och andra resurser. HubSpot låter mig också spåra innehållet som delas med potentiella kunder. Det skickar aviseringar när en potentiell kund öppnar dokumentet. På så sätt kan jag identifiera heta leads och anpassa min försäljningsstrategi för leads med lågt engagemang.

Hubspots bästa funktioner

Skapa ett centraliserat innehållsbibliotek som organiserar tillgångar för enkel åtkomst i varje steg av försäljningsprocessen.

Få innehållsrekommendationer som guidar säljare i interaktionen med potentiella kunder.

Spåra realtidsanalyser om hur potentiella kunder interagerar med innehållet, vilket möjliggör snabba strategijusteringar.

Skapa snabbare och mer enhetligt försäljningsinnehåll med anpassningsbara mallar.

Hubspots begränsningar

HubSpot Sales Hubs rapporteringsverktyg är kraftfulla, men anpassningen av instrumentpanelen kunde vara mer användarvänlig och intuitiv.

Hubspots priser

Gratis

Sales Hub Professional: 90 USD/månad per användare

Sales Hub Enterprise: 150 USD/månad per licens

Hubspot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 6000 recensioner)

Läs mer: 10 verktyg som alla säljare behöver i sin säljarsenal

Använd ClickUp för hantering av ditt försäljningsinnehåll

ClickUp är en allt-i-ett-lösning som förenklar hanteringen av försäljningsinnehåll och försäljningsstöd. Den hjälper ditt team att hålla ordning, vara effektiva och fokusera på att avsluta affärer. Med funktioner som anpassningsbara mallar, realtidsdashboards och smidig uppgiftshantering gör ClickUp det enkelt att skapa, spåra och optimera ditt försäljningsmaterial.

Oavsett om du vill skala upp din verksamhet eller förfina din strategi för försäljningsinnehåll, erbjuder ClickUp verktygen som håller ditt team på rätt spår och levererar resultat. Är du redo att förändra hur du hanterar försäljningsinnehåll? Registrera dig för ClickUp idag och se vilken skillnad det kan göra för ditt säljteam!