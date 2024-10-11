De 11 bästa programvarorna för onboarding och utbildning inom försäljning 2025

Moderna säljargument handlar om att marknadsföra en produkt och leverera verkligt värde till kunderna genom att lösa deras utmaningar. För att lyckas med det behöver du ett välutrustat och kunnigt team som förstår kundernas problem och försiktigt uppmuntrar dem.

Men att utbilda ett säljteam är inte någon lätt uppgift. Säljutbildare kan ha svårt att förmedla kunskap till alla säljare som börjar på företaget.

Det är här onboardingverktyg för säljare kommer in i bilden – de ser till att dina nyanställda är redo att sätta igång direkt med praktisk utbildning och smidig onboarding.

I den här bloggen har ClickUp-teamet och jag lyft fram 11 olika programvaror för onboarding och utbildning inom försäljning. Vi kommer att utforska funktionerna, begränsningarna och priserna för de bästa verktygen för onboarding inom försäljning som finns tillgängliga idag, så att du kan göra det bästa valet för ditt team.

Vad ska du leta efter i onboardingplattformar för försäljning?

Här är de viktigaste funktionerna i den bästa onboardingplattformen för försäljning som du bör hålla utkik efter:

Enkel att använda: Plattformen ska kännas enkel, precis som din favoritapp. Försäljningschefer ska kunna ladda upp utbildningsmaterial snabbt, och nyanställda ska inte känna sig vilsna när de försöker navigera i den. Onboardingprogrammet för försäljning ska vara smidigt och precist, inte komplicerat.

Anpassning: Alla lär sig inte på samma sätt, så en bra plattform bör erbjuda personliga inlärningsvägar. Oavsett om du introducerar någon med omfattande erfarenhet eller någon som är helt ny inom försäljning, bör utbildningen passa deras behov.

Automatisering : En bra plattform ska hantera repetitiva uppgifter som att skicka påminnelser eller spåra framsteg. På så sätt kan ditt team fokusera på att lära sig produktkunskap och bygga upp försäljningskompetens istället för att oroa sig för mindre uppgifter.

Försäljningsanalys: Det skulle också vara bra om plattformen spårade försäljningsprestanda för att hjälpa dig att se hur väl utbildningen fungerar.

Samarbetsfunktioner: Om ditt säljteam är utspritt eller arbetar på distans behöver du en plattform som hjälper till att främja Om ditt säljteam är utspritt eller arbetar på distans behöver du en plattform som hjälper till att främja en sammanhållen teamledning . Leta efter funktioner som samarbete i realtid och enkel delning av resurser för att göra onboarding till ett teamarbete.

Nu när du vet vad du ska leta efter kan vi ta en titt på den bästa mjukvaran för onboarding av säljare som täcker alla dessa områden!

De 11 bästa plattformarna för onboarding av säljare

1. ClickUp (bäst för hantering av säljuppgifter och samarbete)

ClickUp hjälper dig med den bästa försäljningsstödet och samarbetshjälpen för uppgifter

Enligt min erfarenhet har ClickUp varit en absolut livräddare när det gäller att organisera projekt och effektivisera försäljningsprojekt. Jag har använt ClickUp i några år nu, och det gör det tio gånger enklare att hantera uppgifter, vilket i sin tur hjälper till att konvertera affärer snabbare.

Tänk dig till exempel att du leder ett säljteam som hanterar flera kunder i olika stadier av säljprocessen. Med ClickUp kan du tilldela uppgifter till varje säljare, spåra statusen för varje affär och prioritera leads på ett och samma ställe.

Lägg till ClickUps utbud av anpassningsbara försäljningsmallar, så kan du utföra allt från att generera leads till att avsluta affärer med några få klick. Låt oss utforska dem tillsammans.

ClickUp-mall för onboarding av säljare

Ladda ner den här mallen Snabba upp onboarding av säljare med ClickUps mall för onboarding av säljare.

Så här kan ClickUp Sales Onboarding Template förändra spelplanen för dina säljare. Med en tydlig plan och checklistor för viktiga uppgifter som att sätta mål och schemalägga demonstrationer glöms ingenting bort.

Dessutom håller de automatiserade arbetsflödena allt igång utan ständig övervakning. Oavsett om du hanterar onboardingprogram för försäljning eller planerar försäljningsutbildning gör ClickUp det smidigt.

ClickUps bästa funktioner

Uppgiftshantering: Skapa, tilldela och spåra försäljningsuppgifter för ditt team på ett enkelt sätt, så att alla är på samma sida och tar ansvar.

Enkel samverkan: Samarbeta med ditt team i realtid, dela filer och kommunicera genom kommentarer och omnämnanden.

Anpassade vyer: Öka kundtillväxten och kundnöjdheten med Öka kundtillväxten och kundnöjdheten med ClickUps intuitiva CRM . Visa uppgifter i olika format, såsom lista, Gantt, arbetsbelastning och kalender, för att passa ditt teams preferenser.

Automatisering: Ställ in automatiserade arbetsflöden för att effektivisera repetitiva uppgifter, såsom att tilldela uppgifter eller skicka aviseringar.

Integrationer: Integrera ClickUp med dina favoritverktyg för försäljning, såsom Salesforce, HubSpot, Zapier och många andra.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare kan tycka att ClickUps omfattande funktionsuppsättning är överväldigande, särskilt under den initiala installationen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per användare och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Mindtickle (Bäst för fördjupad säljutbildning och prestationscoaching)

Via Mindtickle

Mindtickle är en plattform för säljintroduktion som är uttryckligen utformad för att hjälpa säljteam att komma igång snabbt och effektivt. Det jag uppskattar med plattformen är att den erbjuder anpassningsbara inlärningsvägar och utbildningsprogram.

Dessutom håller compliance-utbildningen alla på rätt spår. Dess funktioner för säljstöd är också effektiva. De gör det superenkelt att följa framstegen, hjälpa teamet att vässa sina färdigheter och hålla ett vakande öga på intäktsmålen.

Mindtickles bästa funktioner

Säljstöd och utbildning : Omfattande verktyg för att leverera och hantera utbildningsprogram, så att nya säljare får den produktkunskap och de färdigheter som krävs för att lyckas.

Säljcoaching : Verktyg för coaching i realtid hjälper säljchefer att guida sina team med kontinuerlig feedback, vilket i sin tur leder till bättre försäljningsresultat.

Konversationsintelligens : Mindtickle analyserar försäljningskonversationer och erbjuder insikter som försäljningschefer kan använda för att förbättra kommunikationen och avsluta affärer snabbare.

Analysverktyg och instrumentpaneler : Detaljerade insikter och anpassningsbara instrumentpaneler hjälper dig att följa försäljningsberedskap, prestanda och den övergripande effektiviteten i utbildningen.

Försäljningsberedskapsindex: En unik funktion som hjälper försäljningschefer att mäta och följa upp försäljningsteamets beredskap, så att alla är redo att möta kunderna med självförtroende.

Mindtickles begränsningar

Realtidsanalys : Användarna måste lämna sitt arbetsflöde för att få tillgång till realtidsanalys, vilket kan störa produktiviteten.

Gränssnitt : Vissa användare tycker att gränssnittet är rörigt, föråldrat och inte intuitivt.

Inlärningskurva: Mindtickles funktioner kan vara överkomplicerade, vilket leder till en brant inlärningskurva.

Mindtickles prissättning

Anpassad prissättning

Mindtickle-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 190 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 120 recensioner)

Läs också: Kolla in våra 10 gratis mallar för försäljningsplaner i Word, Excel och ClickUp, och avsluta affärer 10 gånger snabbare!

3. Allego (Bäst för hantering av försäljningsinnehåll och interaktiv coaching)

Via Allego

Vill du förbättra hanteringen av försäljningsinnehåll? Jag har upplevt att Allego är till stor hjälp i det avseendet. Det jag uppskattar mest är dess förmåga att leverera relevant innehåll precis när det behövs.

Det är slut med att leta efter utbildningsmaterial eller försöka komma ihåg produktdetaljer – all denna information är lättillgänglig i Allego. Dessutom håller plattformen ditt team engagerat och aktivt lärande tack vare sina interaktiva coachningsfunktioner. Den är användarvänlig och utformad för att verkligen påverka försäljningsprestandan.

Allego:s bästa funktioner

Förse säljarna med innehåll : Ge ditt team enkel tillgång till den kunskap de behöver när de behöver den.

Utbilda och coacha säljare : Hjälp ditt team att bli toppresterande med lärande som sker smidigt under hela arbetsdagen.

Koppla ihop säljare och köpare : Gör ditt team unikt genom att erbjuda skräddarsydda, bekväma upplevelser som köparna kommer att minnas.

Möjliggör lärande inom företaget : Förse hela personalstyrkan med de verktyg, kunskaper och innehåll de behöver för att lyckas.

Konversationsintelligens och samtalsanalys: Använd AI för att förbättra försäljningssamtalen med realtidsinsikter och automatiserad coaching.

Begränsningar för Allego

Komplex installation : Tidskrävande och utmanande för administratörer, särskilt för större team.

Oöverskådligt gränssnitt : Navigeringen kan kännas överväldigande och svår att hantera.

Begränsningar för mobila enheter: Mobilappen är inte helt optimerad för enkel användning när du är på språng.

Allego-priser

Anpassad prissättning

Allego-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

4. Brainshark (Bäst för försäljningsförberedelser och skapande av utbildningsinnehåll)

Via Brainshark

Brainshark är utformat för att hjälpa team att hålla sig uppdaterade med engagerande utbildningsprogram och detaljerade resultatkort. Denna lösning hjälper dina säljare att förbättra sina produktkunskaper och säljargument – specifikt det de behöver för att förbättra sina prestationer.

En av de saker som fångade min uppmärksamhet var hur enkelt det är att skapa och leverera utbildning på begäran. Försäljningschefer kan utforma strukturerade utbildningsprogram som guidar nya säljare genom de viktigaste kurserna. Den mest framstående funktionen? Brainsharks inbyggda coaching- och maskinanalysverktyg hjälper till att säkerställa att säljarna inte bara skummar igenom innehållet – de behärskar det.

Brainsharks bästa funktioner

Redo-poängkort : Visualisera hur förberett ditt säljteam är genom att spåra framsteg och prestanda med hjälp av detaljerade poängkort.

Innehållsskapande : Skapa egna engagerande presentationer med interaktiva frågesporter, omröstningar och mycket mer.

Utbildning och onboarding : Erbjud on-demand-utbildningar och kurser som passar ditt teams schema.

Coaching och övning : Kontrollera att ditt team har tillägnat sig de viktigaste budskapen med hjälp av videoutvärderingar, kollegial granskning och rollspelsövningar.

Maskinanalys och poängsättning: Poängsätt och utvärdera videopresentationer automatiskt och ge dina säljare feedback i realtid.

Brainshark-priser

Anpassad prissättning

Brainshark-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (570+ recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 20 recensioner)

5. WorkRamp (Bäst för flexibilitet i utbildning av anställda och kunder)

Via WorkRamp

Jag har upplevt WorkRamp som flexibelt, särskilt när det gäller att stödja medarbetarnas lärande och kundutbildning. Ska du introducera nyanställda? Vill du höja kompetensen hos ditt nuvarande team? WorkRamps Learning Cloud erbjuder den uppsättning verktyg som behövs för att lyckas.

Plattformen anpassar sig enkelt efter dina behov. Du kan till exempel skapa anpassade utbildningsprogram, spåra försäljningsresultat och integrera dem smidigt med andra verktyg som du redan använder. Dessutom hjälper WorkRamps AI-assistans och anpassningsbara inlärningsvägar dig att fokusera på att utveckla rätt färdigheter utan att överbelasta ditt team.

WorkRamps bästa funktioner

Intäktsgenerering : Förse ditt säljteam med skräddarsydda utbildningsmoduler som fokuserar på att förbättra säljberedskapen.

AI-assistans och kompetenscertifieringar : Automatisera skapandet av innehåll och certifiera dina säljare i försäljning och demonstrationer för ökad produktivitet.

Molntjänst för medarbetarutbildning : Skapa en kultur av kontinuerligt lärande och utveckling med verktyg som är utformade för att snabbt höja kompetensen hos ditt team.

Innehållsskapande och säkerhet : Skapa och hantera enkelt engagerande innehåll samtidigt som du upprätthåller säkerheten med avancerat dataskydd.

Avancerad rapportering: Följ utvecklingen av dina utbildningsprogram och visa ROI med anpassade instrumentpaneler och detaljerade analyser.

WorkRamp-priser

Anpassad prissättning

Begränsningar för WorkRamp

Begränsade anpassningsmöjligheter : Vissa funktioner, såsom anpassning av inlärningsvägar, är begränsade och kräver manuellt arbete för uppdateringar.

Skalbar rapportering : När teamen växer kan det bli svårt att skapa omfattande rapporter utan ytterligare anpassning.

Begränsningar för SCORM och xAPI: SCORM-kurser kan vara inkonsekventa, och plattformen saknar för närvarande stöd för xAPI, vilket begränsar avancerad innehållsspårning.

WorkRamp-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 550 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

6. Continu (Bäst för smidig säljutbildning och spårning av framsteg i realtid)

Via Continu

Continu är också en LMS-lösning (learning management system), men en som gör säljutbildningen mycket enklare. Den är utformad för att hjälpa ditt säljteam att snabbt komma igång och avsluta affärer snabbare.

Med Continu är det enkelt att skapa utbildningsprogram för säljare. Du kan enkelt skapa anpassade kurser, lagra allt utbildningsmaterial på ett ställe och övervaka dina säljares prestationer i realtid. Det är som att ha en personlig assistent som sköter din utbildning utan krångel.

Continu:s bästa funktioner

Lärande arbetsflöden : Med Continu kan du automatisera din säljutbildning så att dina säljare får rätt lektioner vid rätt tidpunkt utan att du behöver övervaka varje steg.

Personanpassad inlärning : Alla lär sig inte på samma sätt, och det vet Continu. Du kan skapa inlärningsvägar som är skräddarsydda för varje säljare, team eller avdelning.

Spårning i realtid : Vill du veta hur ditt team presterar? Continu ger dig realtidsdata om deras framsteg, så att du alltid vet vem som är redo att sälja och vem som kanske behöver lite mer hjälp.

Automatiserad inlärningsprocess : Continu hjälper ditt team att genomgå en strukturerad och automatiserad inlärningsprocess, vilket håller dem på rätt spår utan mycket manuellt ingripande.

Integrationer: Oavsett om ditt team använder Salesforce, Zoom eller Google Kalender integreras Continu smidigt med alla populära verktyg.

Kontinuerliga begränsningar

Navigeringsproblem : Vissa användare säger att det kan vara lite svårt att hitta på plattformen när det finns mycket innehåll.

Gränssnitt : Vissa användare tycker att designen skulle behöva uppdateras för att se mer modern ut.

Kundsupport: Den mesta supporten sker via e-post, och användarna önskar att det fanns snabbare alternativ som livechatt.

Kontinuerlig prissättning

Anpassad prissättning

Kontinuerliga betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 430 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

7. 360Learning (Bäst för kollaborativt lärande och kollegial utbildning)

Via 360Learning

Jag provade 360Learning under en vecka för att testa dess potential. Från säljstöd till onboarding förser 360Learning säljare med de verktyg de behöver för att hantera sina säljprocesser.

Med 360-lärande kan du skapa engagerande utbildningsprogram. De känns mer interaktiva och teamorienterade – inga generiska föreläsningar uppifrån och ner. Istället kan dina säljare lära av varandra. Med feedback i realtid kan säljcheferna ge coaching precis när det behövs.

360Learnings bästa funktioner

Praktisk coaching : Skala upp intern coaching med videoinspelningar, 1:1-feedback och samarbete mellan kollegor, så att säljutbildningen blir en kontinuerlig, interaktiv process.

Gamification : Håll säljarna motiverade med spelifierade inlärningsupplevelser, inklusive prestationer och sund konkurrens.

Integrationer: Med Salesforce-integration kan säljare komma åt utbildningsinnehåll direkt från sitt CRM-system, vilket gör att lärandet blir en integrerad del av deras arbetsflöde.

Begränsningar för 360Learning

Anpassning : Vissa användare anser att plattformen kunde erbjuda fler anpassningsalternativ, särskilt för storskaliga utbildningsinitiativ.

Kundsupport : Även om kundsupporten i allmänhet är responsiv, ansåg vissa användare att tillgängligheten kunde förbättras.

Sökfunktion: Flera användare påpekade att sökfunktionen kunde vara bättre.

Priser för 360Learning

Teamplan : 8 USD per användare/månad (upp till 100 användare)

Affärsplan: Anpassad

360Learning betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (380+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (390+ recensioner)

Läs också: 10 verktyg som alla säljare behöver i sin säljteknikstack

8. TalentLMS (Bäst för lättanvänd säljutbildning och spelifierat lärande)

Via TalentLMS

TalentLMS är utformat för att göra säljutbildning enkel och effektiv. Om du till exempel ska introducera en ny grupp säljare kan du med TalentLMS snabbt skapa anpassade utbildningsmoduler som innehåller allt från produktkunskap till säljtekniker.

Gamification-elementen – som märken och topplistor – tillför en rolig, konkurrenskraftig dimension som uppmuntrar dina säljare att hålla sig engagerade och sträva efter att förbättra sig. Med realtidsuppföljning av framsteg kan du snabbt identifiera de som presterar bäst och de som behöver ytterligare coaching.

TalentLMS bästa funktioner

On-demand-utbildning: Ge ditt team friheten att lära sig när det passar dem bäst. Oavsett om det är under en paus eller mellan kundsamtal kan de få tillgång till försäljningskurser, frågesporter och videor när det passar dem.

Gamification: Gör inlärningsprocessen roligare med poäng, märken och topplistor. Detta håller ditt team motiverat att engagera sig i materialet och förbättra sina färdigheter.

Detaljerade rapporter och analyser: Håll koll på hur ditt team utvecklas med realtidsrapporter som visar vad som fungerar och var förbättringar behövs.

TalentLMS begränsningar

Anpassningsfunktioner: Vissa användare anser att det skulle vara bra med större flexibilitet när det gäller massåtgärder och certifikattilldelningar.

Användarupplevelse: Gränssnittet kan kännas lite föråldrat och skulle må bra av en modernisering.

Supporttillgänglighet: Användare med lägre prisplaner kan känna behov av mer direkta kommunikationsalternativ som livechatt eller telefonsupport.

Begränsade quizalternativ: Quizfunktionerna skulle kunna erbjuda mer variation och flexibilitet för att skapa engagerande och varierande frågetyper.

Priser för TalentLMS

Grundpaket : 69 $/månad

Grow-plan : 109 $/månad

Pro-plan : 139 $/månad

Enterprise-plan: Anpassad prissättning

TalentLMS-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (720+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 530 recensioner)

9. iSpring Learn (Bäst för snabb introduktion och kompetensutveckling inom försäljning)

Via iSpring Learn

Om du letar efter en plattform som erbjuder snabb, praktisk utbildning och samtidigt håller ditt team engagerat är iSpring Learn ett bra val. Det är en effektiv programvara för introduktion av nya medarbetare, kompetensutveckling och certifiering utan onödiga komplikationer.

Du kan skapa ett utbildningsprogram från grunden eller utöka ett befintligt, och iSpring Learn anpassar sig perfekt. Det som utmärker plattformen är dess enkla användning, särskilt för administratörer som hanterar flera ansvarsområden. Dessutom gör de automatiska påminnelserna och live-prestationsspårningen det enkelt att övervaka ditt teams framsteg.

iSpring Learns bästa funktioner

Innehållshantering: Ladda upp och organisera olika typer av innehåll i strukturerade inlärningsvägar på ett enkelt sätt.

Lärandespår: Kombinera kurser och utvärderingar till flexibla, stegvisa lärandespår.

SCORM-kompatibilitet: Stöder SCORM 1. 2 och 2004 fullt ut för sömlös kompatibilitet med externt innehåll.

Rapportering i realtid: Få tillgång till detaljerade prestationsmått för att följa framsteg och områden som kan förbättras.

Gamification: Motivera teamen med poäng, märken och topplistor för vänskaplig tävling.

Begränsningar för iSpring Learn

Begränsad anpassning: Branding är tillgängligt, men mer omfattande anpassning av layouten är inte möjlig.

Översättningsverktyg: Inga inbyggda översättningsverktyg; tredjepartsintegrationer krävs för flerspråkigt innehåll.

Begränsningar för SSO: SSO-funktionaliteten kan vara begränsande när man hanterar flera organisationer.

Rollspelsfunktioner: Rollspelsimulationer kräver iSpring Suite Max, vilket kan öka kostnaderna.

Priser för iSpring Learn

Startplan : 3 USD per användare/månad, faktureras årligen

Affärsplan : 4 USD per användare/månad, faktureras årligen

Anpassad plan: För företag eller de som behöver installation på plats.

iSpring Learn – betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 140 recensioner)

10. SmartWinnr (idealiskt för att öka försäljningsprestanda och engagemang)

Via SmartWinnr

SmartWinnr erbjuder en modern approach till försäljningsprestanda genom att kombinera realtidstävlingar, incitamentsspårning och videocoaching på en och samma plattform.

Med SmartWinnr kan du gamifiera hela försäljningsprocessen. Oavsett om du spårar tävlingar, coachar på språng eller hanterar incitamentsprogram, förvandlar SmartWinnr försäljningen till en konkurrenskraftig och engagerande upplevelse.

SmartWinnrs bästa funktioner för säljteam

Försäljningstävlingar : Öka konkurrensen med långsiktiga tävlingar, utmaningar på plats eller regionala turneringar. Säljarna kan kolla rankingen när de är på språng, vilket håller motivationen uppe.

Försäljningsincitament : Förenkla komplexa ersättningsplaner med SmartWinnrs formelbyggare. Hantera utbetalningsstrukturer, automatisera avstämningar och hantera undantag utan ansträngning.

Videocoaching : Säljare kan spela in sina säljpresentationer, få omedelbar feedback och förbättra sina prestationer. Det är ett enkelt sätt att vässa sina färdigheter och bygga självförtroende.

AI-rollspel : AI-drivna rollspel i realtid hjälper säljarna att öva på försäljningsscenarier i en realistisk miljö och finslipa sina färdigheter.

SmartFeeds: Leverera viktig produktkunskap och marknadsinsikter i små mikrolärningsbitar, så att ditt team hålls informerat och redo.

SmartWinnrs begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter : SmartWinnr har många funktioner, men kan kännas lite svårt att anpassa, särskilt när det gäller administratörspaneler och rapporter.

Komplex initial installation: Administratörer kan uppleva att inlärningskurvan är brant i början, särskilt när det gäller att konfigurera användargrupper eller sätta upp detaljerade coachningsplaner.

SmartWinnr-prissättning

Anpassad prissättning

SmartWinnr-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 200 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

11. Trainual (Bäst för att effektivisera medarbetarutbildning och centralisera kunskap)

Via Trainual

Glöm oändliga PDF-filer, e-postmeddelanden eller föråldrade kalkylblad. Trainual organiserar alla ditt företags rutiner, uppgifter och information på en enda plattform.

Du behöver inte längre gissa vem som vet vad eller om ditt team har slutfört den obligatoriska utbildningen. Trainual är lösningen för både småföretag och expanderande företag.

Trainuals bästa funktioner

AI-driven dokumentation : Skapa snabbt nytt utbildningsmaterial eller ladda upp befintliga dokument, PDF-filer och videor. Organisera allt efter avdelning, roll eller plats för enkel åtkomst.

Automatiserad onboarding : Tilldela utbildning efter roll och följ framstegen utan ansträngning. Trainual ser till att nyanställda har vad de behöver från dag ett.

Interaktiva inlärningsvägar : Skapa engagerande utbildning med videor, frågesporter och anpassade vägar. Spåra slutförandegraden för att hålla alla på rätt spår.

Centraliserad kunskapsbas: Lagra alla företagets policyer, processer och vanliga frågor på ett och samma ställe. AI-driven sökfunktion ger också omedelbara svar.

Trainuals begränsningar

Begränsad anpassning : Vissa användare tycker att dokumentformateringen och teckensnittsalternativen är lite begränsande.

Inlärningskurva för stora team: Det kan ta tid att strukturera innehållet för större team, men kundsupporten är mycket lyhörd och hjälpsam.

Priser för Trainual

Litet abonnemang : 249 $/månad (upp till 25 anställda)

Medium-abonnemang : 279 $/månad (upp till 50 anställda)

Tillväxtplan : 419 $/månad (upp till 100 anställda)

Anpassad prissättning: Tillgängligt för organisationer med 101+ anställda

Betyg och recensioner av Trainual

G2: 4,7/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 450 recensioner)

Onboarda ClickUp för din säljutbildning

Slutsatsen är tydlig: den bästa onboarding-upplevelsen för säljare kommer från verktyg som fokuserar mer på värdeskapande och samarbete. Jag har granskat 11 sådana verktyg, och alla har sina styrkor och passar bättre för olika säljteamers behov.

Det finns ingen försäljningsutbildningsprogramvara som passar alla.

Men ClickUp är det perfekta verktyget, med allt samlat under ett tak – från onboarding för säljare till projektledning. ClickUps kraftfulla funktioner för uppgiftshantering, samarbetsverktyg, automatisering och AI-drivna insikter hjälper användarna att enkelt hantera sina säljprocesser.

Oavsett om det gäller att tilldela uppgifter, spåra affärer eller samla in realtidsinformation genom AI-drivna funktioner, ger ClickUp dig flexibiliteten och kraften att förbättra din onboardingprocess för försäljning.

Är du redo att sälja mer? Registrera dig på ClickUp idag!