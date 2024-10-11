Hur du uppnår resultat med en personlig videostrategi

Vill du veta hemligheten bakom att skapa videor som din publik älskar? Det handlar inte bara om bra innehåll, utan också om att få tittaren att känna sig speciell.

Det är här personaliserade videor kommer in i bilden. Tänk dig en video som hälsar kunden med namn, visar produkter som de kan vara intresserade av baserat på tidigare köp och erbjuder skräddarsydda rekommendationer. Det är som att ha en dedikerad säljare för varje tittare.

Det är därför inte förvånande att videokommunikation förändrar spelreglerna för digital marknadsföring. I det här blogginlägget kommer vi att prata om hur man skapar en personlig videostrategi och utforska hur den kan förändra din kommunikation och få din publik att komma tillbaka för mer.

Vad är personlig video?

En personlig video är mer än bara att lägga till namnet i en video – det handlar om att skapa en skräddarsydd upplevelse som talar direkt till den enskilda tittaren.

Personliga videomarknadsföringslösningar tillgodoser specifika kundbehov, intressen och preferenser. Tänk på skräddarsydda kläder istället för generiska, massproducerade kläder. De passar perfekt och gör ett bestående intryck.

Till skillnad från standardvideor med generiskt innehåll, erkänner personliga videor att varje tittare är speciell och förtjänar en unik upplevelse. Dessa videor levererar personligt och engagerande innehåll med hjälp av data som namn, platser, köphistorik och surfbeteende.

Du kan använda personliga videomeddelanden i alla skeden av kundresan, från den första interaktionen med en potentiell kund till att vårda befintliga relationer.

Spotifys årssammanfattningsvideor Spotify Wrapped är ett utmärkt exempel på hur man kan skapa personaliserat videoinnehåll för att förbättra kundrelationerna. Dessa anpassade videor visar appanvändarna deras favoritgenrer och de mest spelade låtarna och artisterna.

via Spotify

Vi vill inte skryta, men du kan också lära dig ett och annat om att skapa en videostrategi som imponerar på din målgrupp från ClickUp. Här är vad folk säger om våra videor:

via LinkedIn

Vi använder humor för att skapa en bättre kontakt med vår publik. Dessutom bidrar det till att skapa en känsla av igenkänning att använda samma karaktärer i olika roller.

Fördelarna med personliga videor

Personligt videoinnehåll erbjuder flera fördelar som kan stärka dina marknadsföringsinsatser avsevärt. Här är fem viktiga fördelar:

Högre engagemangsnivåer

Tittarna engagerar sig i en video när de känner att den är avsedd för dem. Personliga videor fångar uppmärksamheten genom att tilltala tittarna med namn, känna igen deras preferenser och tillgodose deras behov. Denna personliga touch kan öka engagemanget och leda till högre klickfrekvens, längre visningstider och ökad interaktion med ditt innehåll.

Ökade konverteringsfrekvenser

Personliga videomeddelanden är övertygande. Dessa videor guidar på ett naturligt sätt potentiella kunder genom försäljningstratten genom att erbjuda relevanta lösningar. Oavsett om det handlar om att uppmuntra någon att köpa din produkt, registrera sig för en tjänst eller boka en demo, personliga videor driver handling och ökar konverteringsgraden.

Förbättrad kundupplevelse

Kunder förväntar sig att varumärken förstår dem och levererar relevant och aktuell information. Personliga videor visar din publik att du har tagit dig tid att tillgodose deras behov, vilket leder till en mer positiv kundupplevelse.

Denna personliga uppmärksamhet kan stärka kundlojaliteten, vilket gör det mer sannolikt att de återvänder för framtida köp eller interaktioner.

Maximalt utnyttjande av kunddata

Alla företag samlar in kunddata, men inte alla utnyttjar den effektivt. Personanpassade videor förvandlar den datan till en värdefull tillgång genom att använda den för att skapa meningsfullt, relevant innehåll. Data som tidigare köphistorik, surfbeteende eller demografisk information gör det möjligt att skapa videor som tilltalar varje individ.

Starkare kundlojalitet

Personliga videomarknadsföringslösningar hjälper till att hålla kunderna engagerade långt efter den initiala försäljningen. Genom att tillhandahålla anpassat innehåll – uppföljningsrekommendationer, exklusiva erbjudanden eller personliga meddelanden – kan du odla långsiktiga relationer.

Dessa videor visar dina kunder att de inte bara är ett nummer, vilket kan förbättra kundlojaliteten avsevärt och uppmuntra till återkommande köp.

Personliga videor väcker uppmärksamhet, skapar förtroende, ökar engagemanget och ger meningsfulla resultat för ditt företag.

Typer av personliga videor

Det finns många olika typer av personliga videor, var och en utformad för att engagera tittarna i olika skeden. Låt oss gå igenom några typer av personliga videor.

Dynamiskt infogade videor

Det här är förinspelade videor med platshållare för personliga element som namn, platser eller produktrekommendationer. Elementen infogas dynamiskt baserat på tittarens information, vilket skapar en unik tittarupplevelse.

Segmenterade publikvideor

Denna metod innebär att man skapar olika videoversioner för specifika målgrupper baserat på demografi, intressen eller beteende. Du kan till exempel skapa en version av en video för nya kunder och en annan för återkommande kunder.

Helt anpassade videor

Detta är den mest avancerade formen av personalisering, där AI-drivna plattformar skapar unika videor för varje tittare. Dessa videor kan innehålla personaliserade element, såsom skräddarsydda rekommendationer, produktdemonstrationer eller virtuella provningar.

Personliga videor kategoriseras också som: Selfie-stil video: Detta informella format, som ofta spelas in med en smartphone eller webbkamera, skapar en mer personlig kontakt. Selfie-stil videor är perfekta för tackmeddelanden, hälsningar eller snabba företagsuppdateringar och ger en känsla av äkthet.

Skärmdelningsvideo: Skärmdelningsvideor är perfekta för handledningar, presentationer, Skärmdelningsvideor är perfekta för handledningar, presentationer, utbildningsvideor och kundsupport, eftersom de visar din datorskärm för att visuellt demonstrera processer, programvaror eller presentationer. De är oumbärliga för utbildningsinnehåll som kräver visuella hjälpmedel.

Hybridvideo: Kombinera det bästa av två världar med hybridvideor. Börja med en personlig introduktion eller kommentar och övergå sedan smidigt till skärmdelning för detaljerade förklaringar. Detta format är särskilt effektivt för Kombinera det bästa av två världar med hybridvideor. Börja med en personlig introduktion eller kommentar och övergå sedan smidigt till skärmdelning för detaljerade förklaringar. Detta format är särskilt effektivt för engagerande handledningar , produktdemonstrationer eller omfattande tjänsteöversikter, där personlig touch och djupgående information är avgörande.

Hur man skapar personliga videor

Att skapa personliga videor kan verka skrämmande, men med rätt verktyg är det roligt. Låt oss gå igenom stegen för att skapa effektiva, personliga videor.

Steg 1: Planera ditt innehåll

Börja med att definiera din målgrupp och dina mål. Vilket budskap vill du förmedla och vem riktar du dig till?

Här kommer verktyg som CickUp väl till pass. ClickUp är en omfattande projektledningsplattform som effektiviserar din videoproduktion.

Du kan använda ClickUp Docs för att brainstorma idéer och strukturera ditt manus. ClickUps samarbetsfunktioner gör det möjligt för dig att samla in synpunkter från ditt team i realtid, vilket gör det enkelt att finjustera ditt budskap så att alla detaljer täcks in.

Förvandla dina videoskript till fängslande berättelser med ClickUp Docs

Oavsett om det handlar om att skapa riktade säljargument eller detaljerade kundhandledningar är ett välplanerat manus grunden för en personlig video. Och ClickUp Docs hjälper dig att planera det perfekta manuset.

Med ClickUp Docs kan du: Koppla dina dokument till uppgifter på ett smidigt sätt och skapa ett dynamiskt arbetsflöde.

Redigera dokument med ditt team i realtid och se till att alla är på samma sida.

Få kreativ inspiration och förbättra ditt skrivande med AI-genererade förslag

Formatera dina dokument med rubriker, listor, tabeller och kodblock

Spåra ändringar som gjorts i dina dokument och återgå till tidigare versioner om det behövs.

Spara tid och arbete genom att använda färdiga mallar för olika dokumenttyper.

Kombinera kraften i Docs och Whiteboards för brainstorming och visuellt samarbete

Lägg till anpassade fält för att spåra specifik information och organisera ditt innehåll

Steg 2: Skriv ditt manus med AI

Att skriva ett manus behöver inte vara tidskrävande tack vare ClickUp AI. Använd ClickUp Brain för att generera personliga manus för specifika målgrupper. Det kan snabbt skapa marknadsföringsmaterial, inklusive e-postmanus, inlägg på sociala medier och webbtexter, vilket säkerställer att videoinnehållet är samstämmigt på alla plattformar.

Gör dina videor mer engagerande med ClickUp Brain

Du kan också be AI att anpassa tonen och budskapet utifrån individuella kunddata, så att varje manus känns unikt och relevant. Det är inte allt! Du kan också använda ClickUp Brain för att sammanfatta videor.

Steg 3. Brainstorma och samarbeta

Är du osäker på hur du ska börja skapa personliga videor eller behöver du nya idéer? Använd ClickUp Whiteboards för att brainstorma med ditt team på ett visuellt tilltalande sätt. Du kan kartlägga kundpersonligheter, skissa på kreativa koncept och visuellt följa flödet i din personliga videostrategi – allt på ett och samma ställe.

ClickUp Whiteboards är ett kraftfullt verktyg för visuellt samarbete. Du kan skapa tankekartor och flödesscheman för att organisera dina idéer. Dessutom kan du bädda in uppgifter och dokument för att samla allt som rör projektet på ett och samma ställe.

Brainstorma och planera dina personliga videor enkelt med ClickUp Whiteboards

Samarbeta i realtid med ditt team, brainstorma och planera tillsammans på ett smidigt sätt. Dra och släpp element för att enkelt omorganisera din whiteboard och använd kopplingar för att visuellt länka samman uppgifter, dokument och andra objekt för en tydlig översikt över ditt projekt.

Steg 4: Visualisera med storyboards

Innan du spelar in din video kan du använda ett storyboard för att planera det visuella. Storyboardmallar ger en tydlig och visuell översikt över varje scen, tagning och idé, så att du får en fullständig bild av ditt projekt redan innan du trycker på inspelningsknappen.

Du kan enkelt dela ditt storyboard med ditt team, samla in feedback och göra snabba justeringar.

ClickUp Storyboard Template är ett perfekt verktyg för att organisera och visualisera scenerna för din personliga video. Det låter dig bryta ner varje ögonblick i videon, vilket säkerställer tydlighet och konsekvens i ditt budskap och dina bilder.

Ladda ner den här mallen Visualisera flödet i dina personliga videor med ClickUps storyboardmall.

Det bästa av allt? Allt lagras i ClickUp, så du kan smidigt länka uppgifter, sätta deadlines och spåra framsteg parallellt med ditt storyboard.

Steg 5: Skapa din video

När ditt manus är klart är det dags att förverkliga det med ClickUp Clips. Detta verktyg spelar in och redigerar videor snabbt, vilket gör det enkelt att anpassa innehållet för varje tittare. Oavsett om du spelar in en presentation, en produktdemo, ett tackmeddelande eller en säljpresentation, förenklar Clips processen och garanterar en smidig upplevelse.

Med ClickUp Clips är det enkelt att spela in, transkribera och dela videor. Du kan också lämna kommentarer på videor, omvandla dem till uppgifter och till och med söka efter specifik information i videorna.

Varje klipp är snyggt organiserat inom sitt projekt, vilket gör det enkelt att hitta relevanta videor för olika försäljningskampanjer.

Skapa fantastiska personliga videor med ClickUp Clips lättanvända redigeringsverktyg

Dessutom lagrar ClickUps Clips Hub alla dina inspelade klipp på ett centralt ställe för enkel åtkomst.

Här är några av de mest framstående funktionerna i ClickUp Clips: Gratis skärminspelning utan vattenstämpel

Automatiska AI-genererade transkriptioner med tidsstämplar och utdrag

Bädda in videor direkt i ClickUp, dela offentliga länkar eller ladda ner videofiler.

Kommentera videor för att väcka diskussioner kring innehållet

Konvertera videor till uppgifter och tilldela dem till teammedlemmar för att driva på åtgärder.

Sök i videotranskriptioner för att hitta specifika detaljer

Hantera och organisera alla dina videor i Clips Hub för smidig åtkomst.

Dessa funktioner gör ClickUp Clips till ett kraftfullt verktyg för att öka produktiviteten och samarbetet genom video.

Steg 6: Hantera videoproduktionen effektivt

Ladda ner den här mallen Hantera hela ditt videoproduktionsflöde med ClickUps mall för videoproduktion.

ClickUp Video Production Template är din allt-i-ett-lösning för att förvandla kreativa idéer till polerade videor. Denna mall hjälper dig att hålla ordning, hantera uppgifter och spåra deadlines från förproduktion till slutredigering.

Oavsett om du producerar en marknadsföringskampanj, en YouTube-serie eller arbetar med ett kundprojekt, ger mallen dig en tydlig färdplan – sätt upp tydliga mål, organisera förproduktionsuppgifter och schemalägg produktionsresurser.

När din videopersonalisering är klar är det dags att dela den! Använd ClickUps mall för publiceringsschema för sociala medier för att organisera och schemalägga dina videor på olika plattformar. Med den här mallen kan du planera och spåra alla dina inlägg på sociala medier, vilket säkerställer att de publiceras i rätt tid och att kommunikationen blir konsekvent.

Ladda ner den här mallen Planera och schemalägg dina kommande inlägg på sociala medier med hjälp av list-, kalender- och tavelvyn i ClickUp.

Var kan man använda personliga videor?

Personliga videor erbjuder oändliga möjligheter att förbättra kommunikationen och kundengagemanget inom marknadsföring och affärssammanhang. De hjälper dig att skapa en djupare relation med din målgrupp.

Låt oss utforska viktiga användningsfall där personliga videor kan ha en betydande inverkan:

Välkomstvideor

Första intrycket är viktigt, och personliga välkomstvideor är ett utmärkt sätt att få en bra start på kundrelationen.

Tänk dig en ny kund som får en video som välkomnar dem med namn och presenterar de specifika funktioner eller tjänster som de har registrerat sig för.

En e-handelsplattform kan till exempel skicka en välkomstvideo som visar produkter relaterade till kundens första köp, vilket får dem att känna sig speciella.

Produktrekommendationsvideor

Har du någonsin handlat online och sett förslag baserade på dina tidigare köp? Föreställ dig nu det i videoform.

Om en kund till exempel nyligen har köpt ett par löparskor kan du skicka dem en personlig video som lyfter fram matchande tillbehör eller kompletterande utrustning – komplett med deras namn och preferenser inbyggda i innehållet.

Tackvideor

Ibland kan ett enkelt "tack" göra stor skillnad. Du kan skicka personliga tackvideor efter att en kund har gjort ett köp, registrerat sig för en tjänst eller till och med deltagit i ett webbinarium.

Tala till tittaren personligen och tacka dem för deras handlingar för att skapa en mer genuin kontakt.

Ett SaaS-företag kan till exempel skicka en personlig video där man tackar nya prenumeranter, beskriver nästa steg och visar sin uppskattning för att de valt just deras produkt.

Videor med inbjudningar till evenemang

Oavsett om du arrangerar ett webbinarium, en produktlansering eller en konferens kan en personlig inbjudningsvideo till evenemanget öka deltagarantalet avsevärt. Adressera inbjudna med namn och hänvisa till detaljer som deras bransch eller tidigare interaktioner för att göra inbjudan exklusiv.

Om du till exempel marknadsför ett mjukvaruevent kan du skicka personliga videor som lyfter fram de sessioner eller produkter som är mest relevanta för varje inbjudans intressen.

Videor för försäljningskontakter

Personalisering kan vara skillnaden mellan att bli ignorerad och att avsluta en affär. Försäljningsvideor är perfekta för att sticka ut från mängden och bygga relationer med potentiella kunder.

Du kan till exempel skicka en personlig video till en potentiell kund där du tar upp deras företags specifika utmaningar, förklarar hur din produkt eller tjänst kan hjälpa och till och med hänvisar till tidigare konversationer eller kontaktpunkter. Ett personligt meddelande väcker uppmärksamhet och visar att du har gjort din hemläxa.

Videor för e-postkampanjer

Att bädda in personliga videor i dina e-postkampanjer kan öka öppnings- och klickfrekvensen. Hälsa mottagarna med namn, ta itu med deras specifika behov och leverera ett budskap som känns skräddarsytt för dem, så att dina e-postmeddelanden blir mer engagerande och effektiva.

Låt oss säga att en kund nyligen har köpt en ny bärbar dator. Du kan skicka ett personligt e-postmeddelande med en video som visar kompatibla tillbehör som en datorväska, mus och hörlurar. Videon kan lyfta fram fördelarna med varje tillbehör och innehålla ett personligt meddelande som: ”Vi har sett att du nyligen köpt vår nya bärbara dator. Kolla in dessa måste-ha-tillbehör för att förbättra din upplevelse.”

Utbildnings- och instruktionsvideor

För B2B-företag eller tjänsteleverantörer kan personliga utbildningsvideor hjälpa kunderna att navigera i din produkt eller tjänst utifrån deras unika användningsfall. Oavsett om det handlar om att introducera nya teammedlemmar eller erbjuda avancerad utbildning till långvariga kunder, säkerställer dessa videor att innehållet är relevant och engagerande.

Ett mjukvaruföretag erbjuder till exempel ett komplext projektledningsverktyg och har nyligen fått en ny kund inom marknadsföringsbranschen. Istället för att skicka en generisk handledning skapar företaget en personlig utbildningsvideo för denna kund. Det personliga videomeddelandet kan tilltala kunden med namn och visa hur man använder funktioner i verktyget som är särskilt relevanta för ett marknadsföringsteam, till exempel kampanjspårning, hantering av innehållskalendrar och samarbete med fjärrteam.

Maximera din personliga videostrategi med ClickUp

Personliga upplevelser är nyckeln till att sticka ut inom videomarknadsföring. Personliga videor är ett av de mest effektiva sätten att nå ut till din målgrupp.

Med ClickUp är det enklare än någonsin att skapa personliga videor. Från att skriva manus till att spela in och hantera videor – ClickUp är den ultimata plattformen för personlig videomarknadsföring.

Dessutom kan du med färdiga ClickUp-mallar förenkla hela processen, förverkliga dina idéer snabbare och skapa videor på några sekunder.

Så, vad väntar du på? Registrera dig gratis hos ClickUp idag och ta din videomarknadsföringsstrategi till nästa nivå.