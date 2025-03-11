Tänk dig att du skapar en att göra-lista i början av dagen, men att du har tappat bort alla uppgifter när du avslutar dagen. Detta kan hända när du har för mycket att göra; att spåra uppgifter och hantera deadlines blir kaotiskt.

Så, vad är lösningen? Uppgiftshanterare i Google Sheets.

Google Sheets-uppgiftshanterare är praktiska oavsett om du är nybörjare eller erfaren professionell. De är enkla, lätta att använda och användbara för att planera och spåra dina uppgifter.

I den här bloggen delar vi med oss av gratis mallar för daglig uppgiftshantering i Google Sheets som gör det superenkelt att hantera uppgifter och team. Så häng med oss till slutet!

Vad kännetecknar en bra mall för uppgiftshantering?

Mallar för uppgiftshantering hjälper dig att spåra och hantera dina dagliga uppgifter. En bra mall för uppgiftshantering innehåller följande:

Uppgiftsbeskrivningar : Mallen bör ha utrymme för uppgiftsbeskrivningar, till exempel för att lägga till länkar, bilder, dokument och andra resurser.

Prioritering : Bra mallar för uppgiftshantering gör det möjligt att kategorisera varje uppgift efter prioritetsnivå baserat på förfallodatum eller uppgiftens betydelse.

Uppgiftstaggar : Mallen ska låta dig använda taggar för att märka uppgifter så att de blir lätta att söka och komma åt.

Anpassning : Mallen måste vara redigerbar och anpassningsbar för att passa specifika affärsbehov.

Datavisualisering : Mallar för uppgiftshantering måste innehålla diagram och grafer för att visa pågående uppgifter, slutförda uppgifter osv.

Anteckningar: Det måste finnas ett anteckningsfält där du kan lägga till extra uppgifter för tydlighetens skull.

Gratis mallar för uppgiftshantering i Google Sheets

Mallar för daglig uppgiftshantering i Google Sheets är värdefulla verktyg som hjälper dig att effektivisera hanteringen av uppgifter. Här är några kostnadsfria mallar för uppgiftshantering i Google Sheets:

1. Mall för daglig och månatlig uppgiftshantering från Template.net

Mallen Daily and Monthly Task Tracker Template från Template.net är en grundläggande mall som låter dig planera och hantera dina uppgifter effektivt. Den hjälper dig att förenkla arbetsflöden, spåra framsteg och aldrig missa deadlines.

Så här använder du den:

Planera och visa uppgifter på daglig och månatlig basis.

Fokusera på tidshantering

Skapa anpassade uppgiftslistor, inklusive statusuppdateringar, prioriteringar och förfallodatum.

Prioritera uppgifter utifrån deras deadlines

Spåra framsteg i realtid

Perfekt för: Alla som vill hålla ordning och hantera sin tid effektivt. Det är perfekt för upptagna personer som jonglerar med dagliga uppgifter och långsiktiga projekt.

2. Mall för daglig uppgiftshantering från Template.net

Mallen för daglig uppgiftshantering från Template.net är en enkel Google Sheets-mall som hjälper dig att hålla koll på dina dagliga uppgifter. Den anpassningsbara mallen för att-göra-listor gör att du kan strukturera ditt arbetsschema på ett effektivt sätt.

Så här använder du den:

Skapa och organisera anpassade att göra-listor på ett och samma ställe.

Effektivisera dina dagliga uppgifter för att öka produktiviteten

Spåra pågående och slutförda uppgifter

Samarbeta med teammedlemmarna om uppgifterna

Perfekt för: Upptagen yrkesverksamma som planerar och prioriterar sina uppgifter dagligen eller månadsvis och spårar sina framsteg i realtid för att undvika att missa deadlines.

3. Mall för uppgiftshantering från Template.net

Task Tracker Template från Template.net är en annan mall för daglig uppgiftshantering i Google Sheets som gör det enkelt att övervaka uppgifter. Du kan ladda ner den i Excel- eller Google Sheets-format för att effektivt spåra dina uppgifter och deadlines.

Så här använder du den:

Kategorisera uppgifter för enkel övervakning

Se uppgiftsförloppet med hjälp av diagram

Skapa anpassade uppgiftsstatusar, till exempel "att göra", "väntande", "klar", "på is" osv.

Anpassa fält och anteckningar för varje uppgift.

Perfekt för: Alla som letar efter ett organiserat sätt att kategorisera och spåra uppgiftsframsteg för att effektivt hålla deadlines.

4. Mall för uppgiftsstatus av Template.net

Mallen Task Status Tracker Template från Template. net sparar dig besväret att komma ihåg uppgifter och gör det enklare att spåra dem. Den har en professionell layout för att övervaka dina projektaktiviteter och uppdateringar.

Så här använder du den:

Ange och organisera data i kolumner

Lägg till anpassningsbara fält som passar dina specifika behov.

Redigera avsnitten för att lägga till mer information.

Visualisera data med diagram och grafer

Perfekt för: Upptagen yrkesverksamma som vill ha en snabb överblick över uppgiftsförloppet med hjälp av diagram och grafer.

5. Mall för att-göra-lista i Google Sheets från Zapier

via Google Sheets

Google Sheets To-Do List Template från Zapier är en mall för daglig uppgiftshantering i Google Sheets som du kan använda för att skapa din vanliga att göra-lista och följa upp hur uppgifterna fortskrider. Mallen passar bäst för personliga att göra-listor, men du kan också använda den i arbetet och dela den med ditt team för att hålla dem uppdaterade.

Så här använder du den:

Använd avsnitten för uppgifter, dagar och anteckningar för att skapa din att göra-lista.

Märk uppgifter med hög prioritet och välj färger för att ange varje uppgifts status.

Lägg till anpassade kolumner som uppgiftstyp, beräknad tid, uppgifter som ska göras senare osv.

Markera uppgifter som slutförda genom att lägga till status eller stryka dem.

Perfekt för: Alla som vill skapa dagliga att göra-listor så att de kan slutföra sina uppgifter i tid.

6. Mall för uppgiftsförloppshantering i Google Sheets från Unito

via Google Sheets

Google Sheets Task Progress Tracker Template från Unito är en omfattande Google Sheets-mall som låter dig ansluta dina verktyg och välja vilka uppgifter du vill synkronisera. Denna kalkylbladsmall hjälper dig att skapa framstegsrapporter för enkel analys.

Så här använder du den:

Använd fliken för datadumpning för att synkronisera alla dina projektuppgifter.

Skapa framstegsrapporter för att spåra öppna, slutförda och försenade uppgifter.

Skapa stapel-, cirkel- och burndown-diagram för att spåra framsteg per uppgift och sprint.

Spåra arbetsbelastningen per teammedlem och planera resurser

Perfekt för: Projektledare och chefer som letar efter snabba och enkla sätt att skapa rapporter om uppgiftsframsteg som kan delas med intressenter.

Begränsningar vid användning av Google Sheets för uppgiftshantering

Även om mallarna för daglig uppgiftshantering i Google Sheets kan hjälpa dig att spåra dina uppgifter på ett effektivt sätt, kan du stöta på några utmaningar.

📮 ClickUp Insight: När systemen fallerar blir medarbetarna kreativa – men det är inte alltid en bra sak. 17 % av medarbetarna förlitar sig på personliga lösningar som att spara e-postmeddelanden, ta skärmdumpar eller noggrant föra egna anteckningar för att spåra sitt arbete. Samtidigt kan 20 % av medarbetarna inte hitta det de behöver och tvingas fråga kollegor, vilket stör koncentrationen för båda parter. Med ClickUp kan du omvandla e-postmeddelanden till spårbara uppgifter, länka chattar till uppgifter, få svar från AI och mycket mer inom ett enda arbetsutrymme!💫 Verkliga resultat: Team som QubicaAMF har återvunnit mer än 5 timmar per vecka med hjälp av ClickUp – det är över 250 timmar per år och person – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk dig vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra vecka av produktivitet varje kvartal!

Här är nackdelarna med att använda Google Sheets för att spåra dina dagliga uppgifter:

Begränsad samverkan : Google Sheets är inte det bästa verktyget för samverkan. Det är mer benäget för fel och kan bli långsammare om flera personer arbetar med det samtidigt.

Skalbarhetsproblem : När uppgiftslistan blir längre blir Google Sheets-mallarna röriga. Du måste hantera separata kalkylblad, vilket gör det svårt att hitta och spåra uppgifter.

Begränsad automatisering : Du kan inte automatisera arbetsflöden eller uppgiftsfördelning med Google Sheets-mallar. Det kräver mycket manuellt arbete, inklusive uppdatering av uppgiftsstatus, anpassning etc.

Säkerhetsrisker : Det finns inga robusta säkerhetsfunktioner som detaljerade åtkomstkontroller, vilket gör verktyget riskabelt för lagring av känslig projektinformation.

Brist på aviseringar: Google Sheets-mallarna erbjuder inte automatiska påminnelser om slutförda uppgifter eller kommande deadlines.

Alternativa mallar för uppgiftshantering och uppföljning

Om du har problem med begränsningarna i Google Sheets-mallarna är det dags att leta efter alternativ. Vi rekommenderar ClickUp för effektiv uppgiftshantering och uppföljning.

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för uppgiftshantering som hjälper dig att skapa och hantera personliga och professionella uppgifter. Med det kan du sätta upp mål och milstolpar, skapa att göra-listor, samarbeta med ditt team om uppgifter, spåra tidslinjer, hantera resurser och automatisera påminnelser och arbetsflöden.

Med ClickUp kan du också visualisera uppgifter på det sätt du vill med anpassade vyer, inklusive tabell-, lista-, kalender- och tavelvyer.

Prova ClickUp nu! Visualisera dina data i kalkylblad med hjälp av ClickUps tabellvy.

ClickUps tabellvy hjälper dig till exempel att skapa kalkylblad direkt och visualisera projektdata i fält och rader. Du kan också använda den här vyn för att skapa databaser och organisera uppgifter som poster. Det bästa av allt? Med den här vyn kan du koppla kunder till beställningar och länkar till felrapporter.

Om du är van vid att arbeta med Google Sheets men inte vill ta hänsyn till dess begränsningar är ClickUps tabellvy den perfekta lösningen.

Dessutom erbjuder ClickUp flera mallar för uppgiftshantering. Dessa mallar gör ditt dagliga arbete till en lek och är ett utmärkt alternativ till Google Sheets. Låt oss utforska dessa mallar i detalj.

1. ClickUp enkel mall för uppgiftshantering

Ladda ner den här mallen Skapa ett organiserat system för uppgiftshantering med ClickUp Simple Task Management Template.

Om du är nybörjare inom uppgiftshantering och letar efter appar för dagliga checklistor kan du prova ClickUp Simple Task Management Template.

Denna mall för projektuppföljning är perfekt för att hålla ordning på dina uppgifter, oavsett om det gäller dina dagliga aktiviteter eller arbetsuppgifter. Mallen erbjuder list-, tavel- och dokumentvyer för att visualisera uppgifter på det sätt du vill. Med denna mall kan du:

Visualisera och prioritera uppgifter

Håll koll på dina uppgifter

Lägg till uppgiftsdetaljer med hjälp av anpassade fält.

Varför vi rekommenderar det

Mallen är ett av de enklaste sätten att hålla ordning på ditt arbete och innehåller inbyggda instruktioner om hur du använder den för att skapa ett långsiktigt system för uppgiftshantering.

Perfekt för: Alla som vill börja spåra uppgifter och letar efter en gratis, enkel mall för att-göra-listor.

2. ClickUp-mall för daglig uppgiftshantering

Ladda ner den här mallen Planera dina dagliga uppgifter med ClickUps mall för daglig uppgiftshantering.

ClickUp Daily Task Management Template är en planerare som låter dig schemalägga dina dagliga möten, uppgifter, evenemang och ärenden. Denna anpassningsbara planerare hjälper dig att hålla tiden så att du inte behöver arbeta hela dagen.

Med denna dagliga planerare kan du:

Kategorisera uppgifter som arbete, personligt eller mål.

Spåra framsteg med diagram och grafer

Prioritera uppgifter

Förbättra din tidshantering

Mallen hjälper dig att hålla fokus och motivationen uppe så att du kan få saker gjorda snabbt utan att skjuta upp dem.

Varför vi rekommenderar det

Du kan ställa in specifika mål och viktiga milstolpar, planera din dag med hjälp av kalendervyn och spåra framsteg med hjälp av Gantt-diagram.

Perfekt för: Upptagen yrkesverksamma som jonglerar med för många uppgifter och möten varje dag. Den är perfekt för personer som vill planera sin dag för att balansera sitt privatliv och yrkesliv.

3. ClickUp-mall för daglig uppgiftslista

Ladda ner den här mallen Planera och prioritera arbetet med ClickUps mall för daglig uppgiftslista.

ClickUp Daily Task List Template är en rutinplanerare och spårare som hjälper dig att bygga upp goda vanor och planera och prioritera ditt dagliga arbete utan att bli överväldigad. Den erbjuder också anpassningsalternativ, såsom anpassade vyer, fält, statusar och arbetsflöden, inklusive Gantt, lista och kalender.

Med den här mallen kan du:

Skapa och hantera en detaljerad att göra-lista

Organisera uppgifter och fokusera på det som är viktigast

Spåra alla uppgifter på ett och samma ställe

Varför vi rekommenderar det

Mallen för att-göra-lista har inbyggda integrationer och automatiska aviseringar som hjälper dig att hålla deadlines.

Perfekt för: Alla som vill utveckla vanan att planera och prioritera sitt dagliga arbete för bättre tidshantering.

Läs mer: 11 kostnadsfria mallar för uppgiftslistor i Excel och ClickUp

4. ClickUp-mall för projektuppgiftslista

Ladda ner den här mallen Hantera dina personliga och professionella uppgifter med ClickUp-mallen för projektuppgiftslista.

ClickUps mall för projektuppgiftslista kombinerar grundläggande och avancerade funktioner, vilket gör den till en av de bästa mallarna för uppgiftshantering.

Denna projektledningsmall kan användas för att spåra och hantera personliga uppgifter och teamuppgifter. Den har fem vyer: Doc, Board, List, Calendar och Embed. Dessutom kan du lägga till anpassade statusar som "Att göra", "Pågående" och "Slutfört" för att spåra uppgifter effektivt.

Varför vi rekommenderar det

Det bästa med mallen är att du med funktionen Embed view kan bädda in videor i mallen för att göra arbetet tydligare.

Perfekt för: Den upptagna yrkesverksamma som vill hantera personliga och kontorsrelaterade uppgifter på ett och samma ställe för att slippa byta mellan olika dokument.

5. ClickUp-mall för uppgiftshantering

Ladda ner den här mallen Genomför projekt med ClickUp-mallen för uppgiftshantering

ClickUps mall för uppgiftshantering är en projektledningsmall som alla team behöver för att säkerställa framgångsrika projektresultat. Med inbyggda verktyg är denna mall idealisk för att hantera flera projekt och samarbeta med ditt team för att arbeta med olika arbetsflöden på ett och samma ställe.

Mallen har sex dynamiska vyer, varav teamvyn sticker ut.

Med den här mallen kan du:

Kategorisera uppgifter i tre listor: Idéer, Eftersläpningar och Åtgärder.

Samarbeta med team

Organisera uppgifter efter prioritet, status eller avdelning.

Spåra och optimera arbetsflöden

Varför vi rekommenderar det

I Team-vyn (tidigare Box) kan du se allas arbetsbelastning för att kunna fördela uppgifterna på ett genomtänkt sätt. Den har fördefinierade anpassningsbara fält så att du kan se vem som har tilldelats vilken uppgift, när den ska vara klar och hur långt den har kommit i realtid. Dessutom kan du lägga till anpassningsbara fält för detaljer som budgetar, länkar eller andra bilagor.

Perfekt för: Projektledare som vill effektivisera projektprocesser och förbättra samarbetet för framgångsrika projektresultat.

6. ClickUp-mall för uppgifter

Ladda ner den här mallen Hantera uppgifter – från skapande till tilldelning och spårning med ClickUp Work To Do Template.

ClickUp Work To Do Template är det perfekta verktyget för att organisera dina veckovisa uppgifter. Det hjälper dig att planera dina dagliga uppgifter enligt din veckoplan för att säkerställa en produktiv vecka. Kort sagt, den här mallen har allt du behöver för att få saker gjorda.

Med ClickUps mall för arbetsuppgifter kan du:

Spåra framsteg med Gantt-diagram och Kanban-tavlor.

Fokusera på prioriterade uppgifter

Dela upp komplexa projektuppgifter i mer hanterbara uppgifter.

Spåra uppgifters varaktighet

För att använda denna mall, sätt upp tydliga mål och börja skapa dina uppgifter. ClickUp Tasks låter dig planera och organisera uppgifter med beskrivningar, deluppgifter och förfallodatum. Du kan lägga till taggar till uppgifter för att underlätta sökningen, tilldela uppgifter till teammedlemmar och till och med visa din uppgiftstidslinje med kalendervyn.

Varför vi rekommenderar det

Denna mall är utmärkt för att planera och prioritera ditt veckoschema med sin veckokalendervy.

Perfekt för: Personer som vill planera sina dagliga uppgifter i förväg och få saker gjorda. Det är det perfekta verktyget för att upprätthålla produktiviteten under hela veckan.

Läs mer: 10 kostnadsfria mallar för Getting Things Done (GTD) för ökad produktivitet

7. ClickUp enkel mall för att-göra-listor

Ladda ner den här mallen Hantera alla dina uppgifter på ett ställe med ClickUp Simple To-Dos Template.

Mallen ClickUp Simple To-Dos förenklar uppgiftshanteringen genom att samla alla dina uppgifter på ett ställe. Den låter dig se dina prioriteringar, ansvariga och förfallodatum så att du inte missar viktig information.

Med den här mallen kan du:

Organisera uppgifter i olika kategorier

Tilldela uppgifter till teammedlemmar

Skapa en tydlig lista över uppgifter som alla kan följa.

Precis som ClickUps andra mallar har även denna anpassningsbara status, fält och vyer. Den har en statuspanel som gör det enkelt att komma åt alla uppgifter. Mallen låter dig också spåra uppgifter med taggar och underlätta hanteringen av uppgifter med automatiseringar.

Varför vi rekommenderar det

Denna enkla mall är till hjälp när du måste hantera flera olika ansvarsområden. Du kan prioritera dina uppgifter och använda Prioriterade uppgifter för att säkerställa att du hanterar dem i rätt ordning.

Perfekt för: Projektledare och teamledare som vill förenkla uppgiftshanteringen och samordna personal, resurser, tidsplaner, prioriteringar och allt annat.

8. ClickUp-kalender med mall för att-göra-lista

Ladda ner den här mallen Få en översikt över dina vecko- eller månadsuppgifter med ClickUp Calendar To Do List Template.

ClickUp Calendar To Do List Template är ett verktyg som ger dig en snabb översikt över dina veckovisa, tvåveckors- eller månatliga planer. Det hjälper dig att hålla ordning så att du kan uppnå alla dina uppsatta mål.

Med den här mallen kan du:

Planera uppgifter för att undvika att missa deadlines.

Organisera uppgifter i kategorier för tydlighetens skull

Visa detaljerade uppgifter

Spåra uppgiftsförloppet

Få insikt i hur lång tid en uppgift tar att utföra.

Denna mall har fem anpassade vyer i olika ClickUp-konfigurationer: Efter roll, Mötesförfrågan, Efter kategori, Scheman och Kom igång-guide. Du kan också förbättra spårningen av att göra-listor i kalendern med beroendevarningar, tidsspårning och mycket mer.

Varför vi rekommenderar det

Mallen innehåller en mötesförfrågningsvy för att spåra kommande möten och uppgifter som måste slutföras innan dem.

Perfekt för: Alla med ett fullspäckat schema som vill ha en översikt över alla sina möten och uppgifter under de kommande veckorna.

Det är inte allt. Förutom dessa mallar kan du också skapa egna mallar med ClickUps funktion för uppgiftsmallar. På så sätt kan du skapa mallar för repetitiva uppgifter och arbetsflöden och förbättra produktiviteten. Dessutom är de enkla, anpassningsbara och kräver ingen utbildning.

Hantera dina uppgifter bättre med ClickUp

Google Sheets-mallar för daglig uppgiftshantering är utan tvekan till stor hjälp när det gäller att hantera uppgifter och att göra-listor.

Google Sheets är dock inte perfekt. Om du regelbundet behöver hantera flera uppgifter och samarbeta med olika team kan det vara svårt att spåra allt med hjälp av Google Sheets-mallar. Det är där uppgiftshanteringsprogram som ClickUp kommer in.

ClickUps mallgalleri erbjuder flera kalkylbladsmallar som är perfekta för att hantera personliga uppgifter och professionella projekt. Dessa kostnadsfria mallar har många anpassningsmöjligheter och ytterligare funktioner, inklusive aviseringar och automatisering av arbetsflöden.

Dessutom erbjuder ClickUp massor av bekvämlighet med sina funktioner för uppgiftshantering och AI.

Så varför kämpa med Google Sheets? Registrera dig på ClickUp och ladda ner dessa mallar redan idag.